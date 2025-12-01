Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 21 to November 27

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
STARBUCKS #699 – INSIDE KROGER
- 3240 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000014
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 11-26-2025
DUNKIN’ DONUTS
- 4928 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7148
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000754
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-26-2025
DAILY BREAD CAFE
- 531 ROSELANE ST NW STE 520 MARIETTA, GA 30060-6972
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000970
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-26-2025
FUEGO TORTILLA RESTAURANT
- 50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003972
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-26-2025
BAYMONT INN SUITES – FOOD
- 5130 S COBB DR SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004257
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 11-26-2025
TOUCHDOWN WINGS
- 3565 AUSTELL RD STE 1019 MARIETTA, GA 30008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006109
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 11-26-2025
GOLDEN CORRAL
- 2211 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002223
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 11-25-2025
STARBUCKS COFFEE #11788
- 2495 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-6132
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19845
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
CALVARY CHILDREN’S HOME
- 1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1069
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4858
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-25-2025
THAI TASTE
- 4796 CANTON RD STE 600-700 MARIETTA, GA 30066-3250
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001749
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 11-25-2025
MARISCOS EL SAZON DEL KORA
- 2500 S COBB DR SE STE C SMYRNA, GA 30080-1834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001716
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 11-25-2025
CHICK-FIL-A
- 2661 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002196
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
HAMPTON INN & SUITES – FOOD
- 2733 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3048
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5540
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
DAIRY QUEEN STORE #12030
- 3721 LARGENT WAY MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4572
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 11-25-2025
HAMPTON INN CUMBERLAND – FOOD
- 2775 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003402
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 11-25-2025
DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS
- 751 WHITLOCK AVE SW MARIETTA, GA 30064-3001
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004214
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-25-2025
DUNKIN DONUTS #355732
- 4100 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1202
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004217
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 11-25-2025
DOMINO’S PIZZA #5742
- 2766 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004634
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
JOHNNY’S PIZZA
- 2970 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3861
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004643
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
SUBWAY #5806
- 2872 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-5470
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005064
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 11-25-2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 2675 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005179
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
COFFEE SNOBS
- 4400 BROWNSVILLE RD STE 104 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006608
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-25-2025
POWDER SPRINGS BISTRO
- 4456 MARIETTA ST STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-2600
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007066
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-25-2025
!!QUESITOS EXPRESS
- 1647 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007254
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 11-25-2025
JERUSALEM BAKERY AND GRILL
- 1175 FRANKLIN GTWY MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002393
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 11-24-2025
LITTLE CAESARS PIZZA
- 2639 HICKORY GROVE RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-3653
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21016C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
PAISANOS CATERING
- 3205 CANTON RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-3816
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5555
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 11-24-2025
TP – COBB COUNTY SPORTSERVICE, INC. DBA THE ROXY
- 800 BATTERY AVE SE BLDG 200 ATLANTA, GA 30339-4261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002455
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
PEKING GARDEN
- 2526 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1867
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15469
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-24-2025
COMCAST ONE BALLPARK CENTER – CAFETERIA
- 2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 2 ATLANTA, GA 30339-4268
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003037
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
COMCAST ONE BALLPARK CENTER – MEETING ROOM PANTRY
- 2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 9 ATLANTA, GA 30339-4268
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003038
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
COMCAST ONE BALLPARK CENTER – COFFEE SHOP
- 2605 CIRCLE 75 PKWY SE PLAZA LEVEL ATLANTA, GA 30339-4268
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003039
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-24-2025
CAPTAIN D’S
- 3462 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3703
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003136
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
JIMMY MAC’S FOOD & SPIRITS
- 3205 CANTON RD STE 113 MARIETTA, GA 30066-3816
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003850
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-24-2025
ALOFT ATLANTA AT THE BATTERY ATLANTA – FOOD
- 950 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003940
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
NACHOS TAQUERIA GRILL
- 4240 JILES RD NW STE C KENNESAW, GA 30144-6435
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004163
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
MUST HOPE HOUSE
- 1297 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004971
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-24-2025
BARNES & NOBLE #3443
- 4475 ROSWELL RD STE 102 MARIETTA, GA 30062-8196
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005931
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 11-24-2025
PEACH STATE PIZZA
- 4475 ROSWELL RD STE 1700 MARIETTA, GA 30062-7801
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006008
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 11-24-2025
FIREFLY CATERING – BASE
- 4435 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006464
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
FORK IN THE ROAD- MOBILE
- 4435 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006465
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
CHABELLE’S – BASE
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006804
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-24-2025
CHABELLE’S – MOBILE
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006805
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 11-24-2025
!!FIREFLY TABLE
- 4417 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007245
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-24-2025
EARL SMITH STRAND THEATRE THE
- 117 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23187C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
RUSSELL ELEMENTARY SCHOOL
- 3920 S HURT RD SMYRNA, GA 30082
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1495C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
HOLLYDALE ELEMENTARY SCHOOL
- 2901 BAY BERRY DR SW MARIETTA, GA 30008-5605
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1481
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
BIRNEY ELEMENTARY SCHOOL
- 775 SMYRNA POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30060-5111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1468C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
SANDERS ELEMENTARY SCHOOL
- 1550 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4307
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
KSU CAFE – THE COMMONS
- 540 PARLIAMENT GARDEN WAY KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003010
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
PASADITA TAQUERIA
- 6015 MABLETON PKWY MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003309
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 11-21-2025
GLOVER PARK BREWERY
- 65 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-1977
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003588
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 11-21-2025
PONKO CHICKEN
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 103 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004121
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 11-21-2025
SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – FOOD
- 3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004746
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 11-21-2025
BULLGOGI KOREAN & POKE
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 112 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005154
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 11-21-2025
AZ PIZZA WINGS & FISH
- 855 S COBB DR SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-3180
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005356
- Last Inspection Score: 62
- Last Inspection Date: 11-21-2025
CAFE BOURBON ST.
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 109 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005429
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 11-21-2025
BORU RAMEN NOODLE AND POKE BAR
- 154 ROSWELL RD SE MARIETTA, GA 30060-1945
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005614
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-21-2025
7 TEQUILAS MEXICAN RESTAURANT
- 115 CHURCH ST MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006759
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 11-21-2025
KEEGAN’S IRISH PUB
- 4815 S MAIN ST STE A ACWORTH, GA 30101-5338
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007103
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 11-21-2025
