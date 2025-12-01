Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 21 to November 27

Posted By: Norhasnima Dimacaling December 1, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

STARBUCKS #699 – INSIDE KROGER

  • 3240 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000014
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

DUNKIN’ DONUTS

  • 4928 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7148
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000754
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

DAILY BREAD CAFE

  • 531 ROSELANE ST NW STE 520 MARIETTA, GA 30060-6972
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000970
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

FUEGO TORTILLA RESTAURANT

  • 50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003972
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

BAYMONT INN SUITES – FOOD

  • 5130 S COBB DR SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004257
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

TOUCHDOWN WINGS

  • 3565 AUSTELL RD STE 1019 MARIETTA, GA 30008
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006109
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 11-26-2025

GOLDEN CORRAL

  • 2211 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002223
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

STARBUCKS COFFEE #11788

  • 2495 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-6132
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19845
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

CALVARY CHILDREN’S HOME

  • 1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1069
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4858
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

THAI TASTE

  • 4796 CANTON RD STE 600-700 MARIETTA, GA 30066-3250
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001749
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

MARISCOS EL SAZON DEL KORA

  • 2500 S COBB DR SE STE C SMYRNA, GA 30080-1834
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001716
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

CHICK-FIL-A

  • 2661 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002196
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

HAMPTON INN & SUITES – FOOD

  • 2733 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3048
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5540
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

DAIRY QUEEN STORE #12030

  • 3721 LARGENT WAY MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4572
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

HAMPTON INN CUMBERLAND – FOOD

  • 2775 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3330
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003402
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS

  • 751 WHITLOCK AVE SW MARIETTA, GA 30064-3001
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004214
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

DUNKIN DONUTS #355732

  • 4100 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1202
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004217
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

DOMINO’S PIZZA #5742

  • 2766 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004634
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

JOHNNY’S PIZZA

  • 2970 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3861
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004643
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

SUBWAY #5806

  • 2872 CANTON RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-5470
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005064
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

  • 2675 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8612
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005179
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

COFFEE SNOBS

  • 4400 BROWNSVILLE RD STE 104 POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006608
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

POWDER SPRINGS BISTRO

  • 4456 MARIETTA ST STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-2600
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007066
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

!!QUESITOS EXPRESS

  • 1647 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007254
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 11-25-2025

JERUSALEM BAKERY AND GRILL

  • 1175 FRANKLIN GTWY MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002393
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

LITTLE CAESARS PIZZA

  • 2639 HICKORY GROVE RD NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-3653
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-21016C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

PAISANOS CATERING

  • 3205 CANTON RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-3816
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5555
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

TP – COBB COUNTY SPORTSERVICE, INC. DBA THE ROXY

  • 800 BATTERY AVE SE BLDG 200 ATLANTA, GA 30339-4261
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002455
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

PEKING GARDEN

  • 2526 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1867
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-15469
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – CAFETERIA

  • 2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 2 ATLANTA, GA 30339-4268
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003037
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – MEETING ROOM PANTRY

  • 2605 CIRCLE 75 PKWY SE FL 9 ATLANTA, GA 30339-4268
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003038
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

COMCAST ONE BALLPARK CENTER – COFFEE SHOP

  • 2605 CIRCLE 75 PKWY SE PLAZA LEVEL ATLANTA, GA 30339-4268
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003039
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

CAPTAIN D’S

  • 3462 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3703
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003136
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

JIMMY MAC’S FOOD & SPIRITS

  • 3205 CANTON RD STE 113 MARIETTA, GA 30066-3816
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003850
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

ALOFT ATLANTA AT THE BATTERY ATLANTA – FOOD

  • 950 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003940
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

NACHOS TAQUERIA GRILL

  • 4240 JILES RD NW STE C KENNESAW, GA 30144-6435
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004163
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

MUST HOPE HOUSE

  • 1297 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004971
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

BARNES & NOBLE #3443

  • 4475 ROSWELL RD STE 102 MARIETTA, GA 30062-8196
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005931
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

PEACH STATE PIZZA

  • 4475 ROSWELL RD STE 1700 MARIETTA, GA 30062-7801
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006008
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

FIREFLY CATERING – BASE

  • 4435 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006464
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

FORK IN THE ROAD- MOBILE

  • 4435 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006465
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

CHABELLE’S – BASE

  • 1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006804
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

CHABELLE’S – MOBILE

  • 1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006805
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

!!FIREFLY TABLE

  • 4417 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007245
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-24-2025

EARL SMITH STRAND THEATRE THE

  • 117 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23187C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

RUSSELL ELEMENTARY SCHOOL

  • 3920 S HURT RD SMYRNA, GA 30082
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1495C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

HOLLYDALE ELEMENTARY SCHOOL

  • 2901 BAY BERRY DR SW MARIETTA, GA 30008-5605
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1481
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

BIRNEY ELEMENTARY SCHOOL

  • 775 SMYRNA POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30060-5111
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1468C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

SANDERS ELEMENTARY SCHOOL

  • 1550 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4307
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

KSU CAFE – THE COMMONS

  • 540 PARLIAMENT GARDEN WAY KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003010
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

PASADITA TAQUERIA

  • 6015 MABLETON PKWY MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003309
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

GLOVER PARK BREWERY

  • 65 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-1977
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003588
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

PONKO CHICKEN

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 103 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004121
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – FOOD

  • 3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004746
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

BULLGOGI KOREAN & POKE

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 112 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005154
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

AZ PIZZA WINGS & FISH

  • 855 S COBB DR SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-3180
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005356
  • Last Inspection Score: 62
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

CAFE BOURBON ST.

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 109 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005429
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

BORU RAMEN NOODLE AND POKE BAR

  • 154 ROSWELL RD SE MARIETTA, GA 30060-1945
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005614
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

7 TEQUILAS MEXICAN RESTAURANT

  • 115 CHURCH ST MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006759
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

KEEGAN’S IRISH PUB

  • 4815 S MAIN ST STE A ACWORTH, GA 30101-5338
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007103
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 11-21-2025

