Service and Retail Businesses Lead This Week’s New Cobb County Licenses

TOPICS:
New business licenses article posted each week with an image of Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 27, 2025

Below are the 29 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 26, 2025.

This week’s listings for unincorporated Cobb County are a mix of service-oriented, creative, and small retail operations, heavy in locally based and owner-operated enterprises.

Construction and home-related services remain a steady presence, including plumbing, drywall and acoustical work, landscaping, lawn care, janitorial services, and state-licensed building contractors. .

Personal services and creative professions also made up a significant portion of the new licenses., including hair braiding, freelance photography, entertainment services, music publishing, engraving, metal printing, and computer programming. Several of these businesses list residential addresses, indicating the continued growth of home-based and small-scale professional operations, particularly in creative and digital fields

Retail and consumer-facing businesses licensed this week cover a wide range, from clothing and jewelry sales to antiques, tobacco products, ice cream, and restaurant service.

Food-related businesses include catering services and a newly licensed restaurant. Other licenses include a travel agency, management consulting services, and a dental laboratory.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
CON001653100 PERCENT PLUMBINGRUSS PATTERSON12/22/2025
PATTERSON-SHAVE LLCD/B/A 100 PERCENTPLUMBING CONTRACTOR
PLUMBING
ATTN: RUSS PATTERSON
PATTERSON-SHAVE LLC
3495 NETTLE LN
ROSWELL, GA 30075
OCC04273224K GREENJESSIE MCDADE12/22/2025
D/B/A 24K GREENJEWELRY SALES
ATTN: JESSIE MCDADE
2721 WYNFORD AVE
MARIETTA, GA 30064
OCC042727BESPOKE METAL PRINTSBRYDEN KONEY12/22/2025
BUSYACCESS LLCD/B/A BESPOKE METALPRINTING AND DESIGN
PRINTS
ATTN: BRYDEN KONEY
BUSYACCESS LLC
4290 BELLS FERRY RD
KENNESAW, GA 30144
OCC042742CAFFEINATED COWGIRLCAFFEINATED COWGIRL12/26/2025
CAFFEINATED COWGIRLD/B/A CAFFEINATEDCATERING SERVICE
LLCCOWGIRL
ATTN: BRIANNA ZIESMER
CAFFEINATED COWGIRL LLC
4620 GLORY MAPLE TRCE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042730CURATEDCHAOS LLCKYNDAL JACKSON12/23/2025
CURATEDCHAOS LLCD/B/A CURATEDCHAOS LLCPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ATTN: KYNDAL JACKSON
CURATEDCHAOS LLC
2150 CHESHIRE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042735DJ SCANDANIEL REYNOLDS12/23/2025
DJ SCAN LLCD/B/A DJ SCANENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: DANIEL REYNOLDS
DJ SCAN LLC
5435 TALLY GREEN DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042721HAN-MADE CABARETS LLCHANNAH SMITH12/22/2025
HAN-MADE CABARETS LLCD/B/A HAN-MADE CABARETSENTERTAINMENT SERVICE
LLC
ATTN: HANNAH SMITH
HAN-MADE CABARETS LLC
4748 FOREST VALLEY
MARIETTA, GA 30066
OCC042738HESSEN ANTIQUE INCENRICO SQUERI12/23/2025
HESSEN ANTIQUE INCD/B/A HESSEN ANTIQUE INCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: ENRICO SQUERI
HESSEN ANTIQUE INC
PO BOX 1319
MARIETTA, GA 30061
OCC042741JERNIGAN DRYWALL &CHRISTOPHER JERNIGAN12/26/2025
ACOUSTICALD/B/A JERNIGAN DRYWALL &CONSTRUCTION MANAGEMENT
JERNIGAN DRYWALL &ACOUSTICAL
ACOUSTICAL LLCATTN: CHRISTOPHER
“DERRICK” JERNIGAN
JERNIGAN DRYWALL &
ACOUSTICAL LLC
5407 HEDGE CREEK LN
ACWORTH, GA 30101
OCC042731JESSIES ECLECTIC FINDSJESSIE MCDADE12/22/2025
D/B/A JESSIES ECLECTICANTIQUE SALES
FINDS
ATTN: JESSIE MCDADE
2721 WYNFORD AVE
MARIETTA, GA 30064
CON001654JUNEAU TREEHOUSE LLCGREG CORNWELL12/22/2025
JUNEAU TREEHOUSE LLCD/B/A JUNEAU TREEHOUSEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCREQUIRED
ATTN: GREG CORNWELL
JUNEAU TREEHOUSE LLC
210 INTERSTATE NORTH
PKWY, STE 700
ATLANTA, GA 30339
OCC042739JUST FOR GREEKS LLCSTEPHANIE MCGHEE-12/23/2025
JUST FOR GREEKS LLCWALKERCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
D/B/A JUST FOR GREEKS LLC
ATTN: STEPHANIE MCGHEE-
WALKER
JUST FOR GREEKS LLC
2400 HERDIAN WAY, STE 220
SMYRNA, GA 30080
OCC042736KRIS KROS TRAVELKRISTINA ZHEZHEVA12/23/2025
KRIS KROS TRAVEL LLCD/B/A KRIS KROS TRAVELTRAVEL AGENCY
ATTN: KRISTINA ZHEZHEVA
KRIS KROS TRAVEL LLC
1977 BARNES MILL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042724KRYSSYTHESTYLIST LLCKRYSTIN DURDEN12/22/2025
KRYSSYTHESTYLIST LLCD/B/A KRYSSYTHESTYLISTHAIR BRAIDING
LLC
ATTN: KRYSTIN DURDEN
KRYSSYTHESTYLIST LLC
3405 WINDCLIFF DR, APT 3405
MARIETTA, GA 30067
OCC042726MASTER WORKS GEORGIAHYE CHO12/22/2025
LLCD/B/A MASTER WORKSDENTAL LABORATORY
MASTER WORKS GEORGIAGEORGIA LLC
LLCATTN: HYE YOUNG CHO
MASTER WORKS GEORGIA
LLC
100 DOGWOOD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042733MYERS GRENDLEGRENDLE MYERS12/23/2025
D/B/A MYERS GRENDLECATERING SERVICE
ATTN: GRENDLE MYERS
3185 PINTO DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042725OWN YOUR OWNCYNTHIA OWENS12/22/2025
OYO LLCD/B/A OWN YOUR OWNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: CYNTHIA OWENS
OYO LLC
PO BOX 965271
MARIETTA, GA 30066
OCC042737PELICANSDAN LIGON12/23/2025
DAN LIGON LLCD/B/A PELICANSICE CREAM PARLOR
DAN LIGON LLC
3600 CANTON HWY
MARIETTA, GA 30066
OCC042729PMP MEDICAL WEIGHTDANIEL THOMPSON12/22/2025
LOSSD/B/A PMP MEDICAL WEIGHTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
PHYSIQUE ME PLEASE INCLOSS
ATTN: DANIEL THOMPSON
PHYSIQUE ME PLEASE INC
2286 CARVER DR
ATLANTA, GA 30314
OCC042744ROYAL MAIDS OF ATLANTAJUAN ALBARRACIN-ORDONEZ12/23/2025
ROYAL HOME SERVICESD/B/A ROYAL MAIDS OFJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCATLANTA& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: JUAN ALBARRACIN-
ORDONEZ
ROYAL HOME SERVICES LLC
2107 COUNTRYSIDE PLACE
SMYRNA, GA 30080
CON001655RYCON CONSTRUCTIONKEVIN MONTEZ12/26/2025
RYCON CONSTRUCTION INCD/B/A RYCONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
(770)771-0830CONSTRUCTIONREQUIRED
ATTN: KEVIN MONTEZ
RYCON CONSTRUCTION INC
2501 SMALLMAN ST, STE 100
PITTSBURGH, PA 15222
OCC042743SAW-WHET OWL, LLCJOHN PARRISH12/26/2025
SAW-WHET OWL, LLCD/B/A SAW-WHET OWL, LLCPUBLISHER – MUSIC
SAW-WHET OWL, LLC
PO BOX 670242
MARIETTA, GA 30066
OCC042691SMOKE KINGDOMSYED ALI12/23/2025
KING ALI HOLDINGS LLCD/B/A SMOKE KINGDOMTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: SYED BILAL ALI
KING ALI HOLDINGS LLC
743 CEDAR TRCE SW
LILBURN, GA 30047
OCC042745SMYRNA LAWN CAREDANIEL ALBARRACIN12/23/2025
SMYRNA LAWN CARE LLCD/B/A SMYRNA LAWN CARELANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: DANIEL ALBARRACIN
SMYRNA LAWN CARE LLC
2710 SPRING DRIVE SE
SMYRNA, GA 30080
OCC042746SNAK N SNEAUXMONIQUE YOUNG12/26/2025
SNAK N SNEAUX LLCD/B/A SNAK N SNEAUXRESTAURANT
ATTN: MONIQUE YOUNG
SNAK N SNEAUX LLC
1812 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 2123
MARIETTA, GA 30064
OCC042734TERRA CONCEPTS LLCDANIEL KIDWELL12/23/2025
TERRA CONCEPTS LLCD/B/A TERRA CONCEPTS LLCLANDSCAPING CONTRACTOR
TERRA CONCEPTS LLC
3792 VINYARD CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042747THE GOVERNORS TOWNEKENNETH HORTON12/26/2025
CLUB INCD/B/A THE GOVERNORSHOLDING COMPANY
THE GOVERNORS TOWNETOWNE CLUB INC
CLUB INCATTN: KENNETH HORTON
THE GOVERNORS TOWNE
CLUB INC
4200 GOVERNORS TOWNE DR
NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042728TWO 3S WORKSHOPWALDEN JASON12/22/2025
D/B/A TWO 3S WORKSHOPENGRAVING
ATTN: WALDEN JASON
3091 BALEARIC DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042722VIVIFYZE LLCALEXANDER KILIMNIK12/22/2025
VIVIFYZE LLCD/B/A VIVIFYZE LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: ALEXANDER KILIMNIK
VIVIFYZE LLC
3448 JOHNSON FERRY RD
ROSWELL, GA 30075

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "Service and Retail Businesses Lead This Week’s New Cobb County Licenses"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.