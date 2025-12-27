Service and Retail Businesses Lead This Week’s New Cobb County Licenses

Below are the 29 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 26, 2025.
This week’s listings for unincorporated Cobb County are a mix of service-oriented, creative, and small retail operations, heavy in locally based and owner-operated enterprises.
Construction and home-related services remain a steady presence, including plumbing, drywall and acoustical work, landscaping, lawn care, janitorial services, and state-licensed building contractors. .
Personal services and creative professions also made up a significant portion of the new licenses., including hair braiding, freelance photography, entertainment services, music publishing, engraving, metal printing, and computer programming. Several of these businesses list residential addresses, indicating the continued growth of home-based and small-scale professional operations, particularly in creative and digital fields
Retail and consumer-facing businesses licensed this week cover a wide range, from clothing and jewelry sales to antiques, tobacco products, ice cream, and restaurant service.
Food-related businesses include catering services and a newly licensed restaurant. Other licenses include a travel agency, management consulting services, and a dental laboratory.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|CON001653
|100 PERCENT PLUMBING
|RUSS PATTERSON
|12/22/2025
|PATTERSON-SHAVE LLC
|D/B/A 100 PERCENT
|PLUMBING CONTRACTOR
|PLUMBING
|ATTN: RUSS PATTERSON
|PATTERSON-SHAVE LLC
|3495 NETTLE LN
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042732
|24K GREEN
|JESSIE MCDADE
|12/22/2025
|D/B/A 24K GREEN
|JEWELRY SALES
|ATTN: JESSIE MCDADE
|2721 WYNFORD AVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042727
|BESPOKE METAL PRINTS
|BRYDEN KONEY
|12/22/2025
|BUSYACCESS LLC
|D/B/A BESPOKE METAL
|PRINTING AND DESIGN
|PRINTS
|ATTN: BRYDEN KONEY
|BUSYACCESS LLC
|4290 BELLS FERRY RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042742
|CAFFEINATED COWGIRL
|CAFFEINATED COWGIRL
|12/26/2025
|CAFFEINATED COWGIRL
|D/B/A CAFFEINATED
|CATERING SERVICE
|LLC
|COWGIRL
|ATTN: BRIANNA ZIESMER
|CAFFEINATED COWGIRL LLC
|4620 GLORY MAPLE TRCE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042730
|CURATEDCHAOS LLC
|KYNDAL JACKSON
|12/23/2025
|CURATEDCHAOS LLC
|D/B/A CURATEDCHAOS LLC
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ATTN: KYNDAL JACKSON
|CURATEDCHAOS LLC
|2150 CHESHIRE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042735
|DJ SCAN
|DANIEL REYNOLDS
|12/23/2025
|DJ SCAN LLC
|D/B/A DJ SCAN
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: DANIEL REYNOLDS
|DJ SCAN LLC
|5435 TALLY GREEN DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042721
|HAN-MADE CABARETS LLC
|HANNAH SMITH
|12/22/2025
|HAN-MADE CABARETS LLC
|D/B/A HAN-MADE CABARETS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|LLC
|ATTN: HANNAH SMITH
|HAN-MADE CABARETS LLC
|4748 FOREST VALLEY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042738
|HESSEN ANTIQUE INC
|ENRICO SQUERI
|12/23/2025
|HESSEN ANTIQUE INC
|D/B/A HESSEN ANTIQUE INC
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: ENRICO SQUERI
|HESSEN ANTIQUE INC
|PO BOX 1319
|MARIETTA, GA 30061
|OCC042741
|JERNIGAN DRYWALL &
|CHRISTOPHER JERNIGAN
|12/26/2025
|ACOUSTICAL
|D/B/A JERNIGAN DRYWALL &
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|JERNIGAN DRYWALL &
|ACOUSTICAL
|ACOUSTICAL LLC
|ATTN: CHRISTOPHER
|“DERRICK” JERNIGAN
|JERNIGAN DRYWALL &
|ACOUSTICAL LLC
|5407 HEDGE CREEK LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042731
|JESSIES ECLECTIC FINDS
|JESSIE MCDADE
|12/22/2025
|D/B/A JESSIES ECLECTIC
|ANTIQUE SALES
|FINDS
|ATTN: JESSIE MCDADE
|2721 WYNFORD AVE
|MARIETTA, GA 30064
|CON001654
|JUNEAU TREEHOUSE LLC
|GREG CORNWELL
|12/22/2025
|JUNEAU TREEHOUSE LLC
|D/B/A JUNEAU TREEHOUSE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|REQUIRED
|ATTN: GREG CORNWELL
|JUNEAU TREEHOUSE LLC
|210 INTERSTATE NORTH
|PKWY, STE 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042739
|JUST FOR GREEKS LLC
|STEPHANIE MCGHEE-
|12/23/2025
|JUST FOR GREEKS LLC
|WALKER
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|D/B/A JUST FOR GREEKS LLC
|ATTN: STEPHANIE MCGHEE-
|WALKER
|JUST FOR GREEKS LLC
|2400 HERDIAN WAY, STE 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042736
|KRIS KROS TRAVEL
|KRISTINA ZHEZHEVA
|12/23/2025
|KRIS KROS TRAVEL LLC
|D/B/A KRIS KROS TRAVEL
|TRAVEL AGENCY
|ATTN: KRISTINA ZHEZHEVA
|KRIS KROS TRAVEL LLC
|1977 BARNES MILL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042724
|KRYSSYTHESTYLIST LLC
|KRYSTIN DURDEN
|12/22/2025
|KRYSSYTHESTYLIST LLC
|D/B/A KRYSSYTHESTYLIST
|HAIR BRAIDING
|LLC
|ATTN: KRYSTIN DURDEN
|KRYSSYTHESTYLIST LLC
|3405 WINDCLIFF DR, APT 3405
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042726
|MASTER WORKS GEORGIA
|HYE CHO
|12/22/2025
|LLC
|D/B/A MASTER WORKS
|DENTAL LABORATORY
|MASTER WORKS GEORGIA
|GEORGIA LLC
|LLC
|ATTN: HYE YOUNG CHO
|MASTER WORKS GEORGIA
|LLC
|100 DOGWOOD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042733
|MYERS GRENDLE
|GRENDLE MYERS
|12/23/2025
|D/B/A MYERS GRENDLE
|CATERING SERVICE
|ATTN: GRENDLE MYERS
|3185 PINTO DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042725
|OWN YOUR OWN
|CYNTHIA OWENS
|12/22/2025
|OYO LLC
|D/B/A OWN YOUR OWN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: CYNTHIA OWENS
|OYO LLC
|PO BOX 965271
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042737
|PELICANS
|DAN LIGON
|12/23/2025
|DAN LIGON LLC
|D/B/A PELICANS
|ICE CREAM PARLOR
|DAN LIGON LLC
|3600 CANTON HWY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042729
|PMP MEDICAL WEIGHT
|DANIEL THOMPSON
|12/22/2025
|LOSS
|D/B/A PMP MEDICAL WEIGHT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|PHYSIQUE ME PLEASE INC
|LOSS
|ATTN: DANIEL THOMPSON
|PHYSIQUE ME PLEASE INC
|2286 CARVER DR
|ATLANTA, GA 30314
|OCC042744
|ROYAL MAIDS OF ATLANTA
|JUAN ALBARRACIN-ORDONEZ
|12/23/2025
|ROYAL HOME SERVICES
|D/B/A ROYAL MAIDS OF
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|ATLANTA
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: JUAN ALBARRACIN-
|ORDONEZ
|ROYAL HOME SERVICES LLC
|2107 COUNTRYSIDE PLACE
|SMYRNA, GA 30080
|CON001655
|RYCON CONSTRUCTION
|KEVIN MONTEZ
|12/26/2025
|RYCON CONSTRUCTION INC
|D/B/A RYCON
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|(770)771-0830
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|ATTN: KEVIN MONTEZ
|RYCON CONSTRUCTION INC
|2501 SMALLMAN ST, STE 100
|PITTSBURGH, PA 15222
|OCC042743
|SAW-WHET OWL, LLC
|JOHN PARRISH
|12/26/2025
|SAW-WHET OWL, LLC
|D/B/A SAW-WHET OWL, LLC
|PUBLISHER – MUSIC
|SAW-WHET OWL, LLC
|PO BOX 670242
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042691
|SMOKE KINGDOM
|SYED ALI
|12/23/2025
|KING ALI HOLDINGS LLC
|D/B/A SMOKE KINGDOM
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: SYED BILAL ALI
|KING ALI HOLDINGS LLC
|743 CEDAR TRCE SW
|LILBURN, GA 30047
|OCC042745
|SMYRNA LAWN CARE
|DANIEL ALBARRACIN
|12/23/2025
|SMYRNA LAWN CARE LLC
|D/B/A SMYRNA LAWN CARE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: DANIEL ALBARRACIN
|SMYRNA LAWN CARE LLC
|2710 SPRING DRIVE SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042746
|SNAK N SNEAUX
|MONIQUE YOUNG
|12/26/2025
|SNAK N SNEAUX LLC
|D/B/A SNAK N SNEAUX
|RESTAURANT
|ATTN: MONIQUE YOUNG
|SNAK N SNEAUX LLC
|1812 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 2123
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042734
|TERRA CONCEPTS LLC
|DANIEL KIDWELL
|12/23/2025
|TERRA CONCEPTS LLC
|D/B/A TERRA CONCEPTS LLC
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|TERRA CONCEPTS LLC
|3792 VINYARD CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042747
|THE GOVERNORS TOWNE
|KENNETH HORTON
|12/26/2025
|CLUB INC
|D/B/A THE GOVERNORS
|HOLDING COMPANY
|THE GOVERNORS TOWNE
|TOWNE CLUB INC
|CLUB INC
|ATTN: KENNETH HORTON
|THE GOVERNORS TOWNE
|CLUB INC
|4200 GOVERNORS TOWNE DR
|NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042728
|TWO 3S WORKSHOP
|WALDEN JASON
|12/22/2025
|D/B/A TWO 3S WORKSHOP
|ENGRAVING
|ATTN: WALDEN JASON
|3091 BALEARIC DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042722
|VIVIFYZE LLC
|ALEXANDER KILIMNIK
|12/22/2025
|VIVIFYZE LLC
|D/B/A VIVIFYZE LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: ALEXANDER KILIMNIK
|VIVIFYZE LLC
|3448 JOHNSON FERRY RD
|ROSWELL, GA 30075
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
