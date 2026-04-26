Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 17 to April 23

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
COOK OUT RESTAURANT
- 745 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-3000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001466
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-23-2026
VOLCANO STEAK & SUSHI
- 1720 MARS HILL RD STE 154 ACWORTH, GA 30101-8089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001205
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 04-23-2026
WILLY’S MEXICANA GRILL #29
- 600 CHASTAIN RD NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-3014
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002096
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 04-23-2026
JOHNNIE MACCRACKEN’S CELTIC FIREHOUSE PUB
- 15 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11251
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-23-2026
DON PEDRO’S MEXICAN #2
- 344 S FAIRGROUND ST SE MARIETTA, GA 30060-2356
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18563C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-23-2026
LAREDO’S MEXICAN BAR & GRILL
- 1635 OLD 41 HWY NW STE 101 KENNESAW, GA 30152-4481
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-6082
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 04-23-2026
AWTREY JR. HIGH SCHOOL
- 3601 NOWLIN RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-41
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL
- 2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-365C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
BLACKWELL ELEMENTARY SCHOOL
- 3470 CANTON RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5065
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
COOL BEANS COFFEE ROASTERS-MOBILE
- 32 WADDELL ST MARIETTA, GA 30090-2900
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25245
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 04-23-2026
KSU CAFE – STARBUCKS
- 402 BARTOW AVE NW KENNESAW, GA 30144-5659
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003015
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
KSU – MCALISTER’S DELI
- 560 PARLIAMENT GARDEN WAY NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005493
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
KSU – CINNABON
- 480 BARTOW AVE NW KENNESAW, GA 30144-5659
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005560
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
KSU – HIGH POINT CAFE / THE SUMMIT
- 119 MARIETTA DR NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005713
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-23-2026
SUPER CHIX
- 1155 ERNEST BARRETT PKWY NW BLDG 100 STE 100 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006814
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 04-23-2026
LAZY LABRADOR COFFEE HOUSE
- 2886 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2800
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006970
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 04-23-2026
TACO LA VILLA
- 3545 CANTON RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-7617
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007328
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 04-23-2026
SUBWAY
- 1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 520 MABLETON, GA 30126-7710
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007386
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 04-23-2026
EL NOPALITO MEXICAN RESTAURANT
- 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 600 KENNESAW, GA 30144-4829
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2797
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 04-22-2026
TACO MAC
- 600 CHASTAIN RD NW STE 310 KENNESAW, GA 30144-3004
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20658
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-22-2026
ACWORTH ELEMENTARY SCHOOL
- 4220 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7251
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
MURRAY F. BARBER MIDDLE SCHOOL
- 4222 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12802
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
FORNO WOODFIRE PIZZA & DRINKERY
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 114 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003608
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 04-22-2026
TINY BUBBLES TEA BAR
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 117 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003628
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
SILLA DEL TORO
- 30 S PARK SQ NE STE 220 MARIETTA, GA 30060-8613
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003901
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
TIGER SUGAR
- 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-4927
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004641
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-22-2026
BAD GYAL VEGAN
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 111 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004972
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 04-22-2026
!!JOUPE JEHT
- 3055 N MAIN ST NW STE 105 KENNESAW, GA 30144-2787
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006971
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
!!PLAYA BOWLS
- 745 CHASTAIN RD NW STE 1120 KENNESAW, GA 30144-3002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007313
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
!!SCOOPS ACWORTH – BASE
- 4839 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007436
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
!!SCOOPS CART – MOBILE
- 4839 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007437
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-22-2026
JET’S PIZZA
- 4100 JILES RD NW STE 105 KENNESAW, GA 30144-1786
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000012
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
DOMINO’S PIZZA #4129
- 4154 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000317
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 04-21-2026
PRAISE ACADEMY (SCHOOL)
- 4052 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3929
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001118
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
DAIRY QUEEN #10728
- 380 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9213
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002232
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 04-21-2026
LAHORE GRILL RESTAURANT
- 1869 COBB PKWY S STE 150 MARIETTA, GA 30060-9315
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22213
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 04-21-2026
LAS PALMAS MEXICAN RESTAURANT
- 4200 WADE GREEN RD NW STE 164 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3820
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 04-21-2026
WILLY’S MEXICANA GRILL #3
- 2900 DELK RD SE STE 8 MARIETTA, GA 30067-5320
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5270
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-21-2026
ATHERTON PLACE WELLSTAR HEALTH SYSTEM
- 111 TOWER RD NE MARIETTA, GA 30060-6993
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-15
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-21-2026
HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL
- 5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7444
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU – PANDA EXPRESS
- 1000 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-5588
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002989
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU CAFE – CHICK-FIL-A
- 395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144-5660
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003012
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU CAFE – MOE’S SOUTHWEST GRILL
- 395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144-5660
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003014
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU DINING SERVICES – THE VILLAGE KITCHEN
- 3805 CANTON PL NW KENNESAW, GA 30144-1807
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004253
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 2675 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005179
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-21-2026
PUPUSA LINDA VISTA
- 941 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2824
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005217
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU CAFE – JAMBA
- 395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144-5660
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005659
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
IHOP
- 2520 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6352
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005987
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU – STARBUCK’S
- 395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006397
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
KSU – NOBI CHA BUBBLE TEA
- 395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006627
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
JET’S PIZZA
- 2900 DELK RD SE STE 300 MARIETTA, GA 30067-5321
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006768
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-21-2026
PORTILLO’S HOT DOGS
- 790 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7501
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006865
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 04-21-2026
SPIZZY’S PHILADELPHIA WATER ICE
- 1642 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3621
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006962
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-21-2026
PIE BAR
- 60 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007258
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-21-2026
!!TOKYO SUSHI & HIBACHI
- 1000 WHITLOCK AVE NW UNIT 360 MARIETTA, GA 30064-5449
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007457
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-21-2026
FOOD AVENUE EXPRESS @ TARGET T-0981
- 740 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17638
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
JERSEY MIKES SUBS
- 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 122 KENNESAW, GA 30144-6817
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22143
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-20-2026
WAFFLE HOUSE #34
- 2642 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001748
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 04-20-2026
FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS
- 1360 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5001
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002430
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 04-20-2026
BLUE MOON PIZZA
- 2359 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8615
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11534
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 04-20-2026
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #20
- 3389 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-3089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-121C
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 04-20-2026
MARIETTA HIGH SCHOOL-DEVIL ROCK CAFE
- 1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000314
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
VARNER ELEMENTARY SCHOOL
- 4761 GAYDON RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2549
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
KENNESAW ELEMENTARY SCHOOL
- 3155 JILES RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2721
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
GARRISON MILL SCHOOL
- 4111 WESLEY CHAPEL RD MARIETTA, GA 30062-1019
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-216C
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-20-2026
MARIETTA HIGH SCHOOL
- 1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7454
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
KSU CAFE – THE COMMONS
- 540 PARLIAMENT GARDEN WAY KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003010
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
SUSHI VILLAGE SC FRIED SEAFOOD & CHICKEN
- 2647 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003200
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 04-20-2026
STARBUCKS COFFEE #52766
- 4241 BELLS FERRY RD NW STE 115 KENNESAW, GA 30144-1396
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003496
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
SALAZAR BAKERY
- 1368 ATLANTA RD SE STE 118 MARIETTA, GA 30060-3937
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003766
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
ANCHOR BAR
- 2708 TOWN CENTER DR NW KENNESAW, GA 30144-4982
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004256
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 04-20-2026
LA PEDA TACOS AND WINGS
- 1592 ATLANTA RD SE STE 140 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004753
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-20-2026
EDIBLE ENDEAVORS CATERING
- 925 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 168 MABLETON, GA 30126-3176
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004985
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
SMOOTHIE KING #1309
- 1550 CRATER LAKE DR NW STE 120 KENNESAW, GA 30152-5009
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005095
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 04-20-2026
CLARION POINTE – FOOD
- 520 ROBERT CT NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006266
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-20-2026
NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL
- 4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006638
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL (NEW)
- 4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006639
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
SULLY’S STEAMERS OF MARIETTA
- 50 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006952
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
!!TERIYAKI MADNESS
- 3000 WINDY HILL RD STE 180 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007309
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-20-2026
2026 FUN BOX ATLANTA – FUNBOX 3
- 2860 CUMBERLAND MALL ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007400
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-18-2026
STARBUCKS COFFEE #13879
- 811 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-7229
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21596
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-17-2026
WAFFLE HOUSE #622
- 2165 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001161
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 04-17-2026
LOCKHEED ELEMENTARY SCHOOL
- 1205 MERRITT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3422
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
LOLO’S CAFE
- 451 PAT MELL RD SW MARIETTA, GA 30060-4134
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003569
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 04-17-2026
TROPICAL SMOOTHIE CAFE
- 732 CHEROKEE ST NE STE 200 MARIETTA, GA 30060-8962
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004726
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
MOXIE BURGER
- 1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 104 KENNESAW, GA 30152-4303
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005140
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 04-17-2026
PANERA BREAD
- 732 CHEROKEE ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-8962
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005520
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-17-2026
EL ENCANTO
- 2900 S COBB DR SE STE A2 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006248
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-17-2026
LITTLE CAESARS
- 2856 DELK RD SE STE 304A MARIETTA, GA 30067-6376
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006330
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!LA CASA DE LOS TACOS AL PASTOR
- 185 VETERANS MEMORIAL HWY STE 109 MABLETON, GA 30126-2604
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007162
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
DAS SWEET TREAT
- 68 N MARIETTA PKWY NE STE 119 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007164
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!7 BREW
- 853 ERNEST W BARRETT PARK NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007291
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!EL ENCANTO-BASE
- 2900 S COBB DR SE STE A2 SMYRNA, GA 30080-7859
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007379
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!EL ENCANTO-MOBILE
- 2900 S COBB DR SE STE A2 SMYRNA, GA 30080-7859
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007380
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!COBB GALLERIA EXHIBIT HALL D-CONCESSION STAND HALL D
- 2 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-5938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007448
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!COBB GALLERIA EXHIBIT HALL B-CONCESSION STAND HALL B
- 2 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339-5938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007449
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
!!COBB GALLERIA EXHIBIT HALL C-CONCESSION STAND HALL C
- 2 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339-5938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007451
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-17-2026
