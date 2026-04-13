Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 3 to April 9

Posted By: Nor April 13, 2026

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

AUNTIE ANNE’S SOFT PRETZELS

  • 1332 CUMBERLAND MALL SPC 246 ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002001
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

ROSWELL STREET BAPTIST CHURCH

  • 774 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2178
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3642
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

CHICK-FIL-A AT CUMBERLAND MALL #070

  • 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1324 ATLANTA, GA 30339-3137
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19390
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

STEAK N SHAKE #625

  • 3396 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18497
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

RED LOBSTER #0433

  • 2626 GEORGE BUSBEE PKWY KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001605
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

FEMI MARIETTA LIVING

  • 447 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-2226
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002895
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

MULLIGAN’S FOOD & SPIRITS

  • 698 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2149
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004088
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

MARIE’S KITCHEN

  • 1510 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3670
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004611
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

AFRICAN SOULFOOD RESTAURANT

  • 585 FRANKLIN GTWY SE STE 170 MARIETTA, GA 30067-7762
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005132
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

CINNABON #389

  • 1000 CUMBERLAND MALL SPC 1302 ATLANTA, GA 30339-5121
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005250
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

FIREHOUSE SUBS AUSTELL

  • 2860 EAST-WEST CONNECTOR STE 2 AUSTELL, GA 30106-1358
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005724
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

DEEP ROOTS

  • 107 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007274
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

!!ZOYA MEDITERRANEAN KITCHEN

  • 1061 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30080-4205
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007334
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

!!SIX FLAGS OVER GEORGIA – JB’S BAR & GRILL-GEORGIA SANDWICH COMPANY

  • 275 RIVERSIDE PKWY BLDG 309 AUSTELL, GA 30168-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007469
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-09-2026

DRURY INN & SUITES ATLANTA NORTHWEST (MARIETTA) – FOOD

  • 1170 POWERS FERRY PL SE MARIETTA, GA 30067-6404
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4353
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

CAROL’S CAFE

  • 2543 BELLS FERRY RD STE 50 MARIETTA, GA 30066-5100
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10493C
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

MIRKO PASTA

  • 1281 JOHNSON FERRY RD STE 120 MARIETTA, GA 30068-2943
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-27787
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

LUCKY STRIKE MARIETTA

  • 2749 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-154C
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

ZAXBY’S

  • 1640 OLD HIGHWAY 41 KENNESAW, GA 30152-4426
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-13152
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

MARTIN’S RESTAURANT

  • 2005 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4523
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-6791
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

SOLANA EAST COBB THE

  • 1032 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004213
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

ROSE’S BRAZILIAN BAKERY

  • 3349 CANTON RD STE 219 MARIETTA, GA 30066-7622
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004278
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

CAVA

  • 1555 CRATER LAKE DR NW KENNESAW, GA 30152-5003
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004806
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

PIZZA HUT #4794

  • 1386 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3613
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004832
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

TOKYO EXPRESS – CUMBERLAND MALL

  • 1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1304 ATLANTA, GA 30339-3137
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005346
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

MAMA J RESTAURANT

  • 1482 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005813
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

HOBNOB VININGS

  • 4300 PACES FERRY RD SE STE 250 ATLANTA, GA 30339-5715
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005954
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

HUNGRY AF

  • 2517 SPRING RD SE STE 106 SMYRNA, GA 30080-3818
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006598
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

  • 1635 OLD 41 HWY NW STE 104 KENNESAW, GA 30152-4481
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007311
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

!!HOMEWOOD SUITES-FOOD

  • 905 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6806
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007416
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 04-08-2026

PIZZA SPOT THE

  • 1450 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 100 MABLETON, GA 30126-5775
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000509
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

UNWINE’D & TAP

  • 3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-1095
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001979
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

SPORTS GRILL THE

  • 3999 AUSTELL RD STE 806 AUSTELL, GA 30106-1159
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-27358
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

KFC / TACO BELL #G135091

  • 2540 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6352
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000235
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

SAN LUIS RESTAURANT

  • 951 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4042
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

FAIRFIELD INN & SUITES – FOOD

  • 2490 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003059
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

RED EYED MULE THE

  • 430 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2249
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003808
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

TACO BELL

  • 400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 121 KENNESAW, GA 30144-4950
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004682
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

PERFECT NOTE ATL

  • 3000 WINDY HILL RD STE 116 MARIETTA, GA 30067-8430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005108
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

GAO’S HOT WINGS

  • 981 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005198
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

ROSELANE HEALTH CENTER BY HARBORVIEW

  • 613 ROSELANE ST NW MARIETTA, GA 30060-6940
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005637
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

FIRST WATCH

  • 860 COBB PLACE BLVD NW STE 500 KENNESAW, GA 30144-4895
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005670
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

K-POT KOREAN BBQ & HOT POT

  • 2955 COBB PKWY SE STE 830 ATLANTA, GA 30339-3520
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005738
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

MCDONALD’S #3341

  • 2049 N COBB PKWY KENNESAW, GA 30152-4500
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006353
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

CINNABON – AUNTIE ANNE’S

  • 400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 231 KENNESAW, GA 30144-4935
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007073
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

7 BREW

  • 3570 ANDERSON FARM RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007148
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

!!VAMOS PAL CAFETAL

  • 1575 CRATER LAKE DR NW STE 550 KENNESAW, GA 30152-5003
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007396
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 04-07-2026

STARBUCKS AT TARGET – T-1165

  • 2535 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2661
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000959
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

BURGER KING #9654

  • 2495 DALLAS HWY MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000858
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

3 AMIGOS MEXICAN BAR & GRILL

  • 1000 WHITLOCK AVE NW STE 400 MARIETTA, GA 30064-5452
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000339
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

MCDONALD’S #6824

  • 778 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-3029
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001834
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

ZAMA MEXICAN CUISINE AND MARGARITA BAR

  • 2501 COBB PLACE LN NW KENNESAW, GA 30144-4933
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005133
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

EMPIRE CARE CENTER

  • 4360 JOHNSON FERRY PL MARIETTA, GA 30068-2063
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005743
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

KATANA SUSHI HIBACHI

  • 4400 ROSWELL RD STE 152 MARIETTA, GA 30062-8112
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005754
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

BOJANGLES #598

  • 2745 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4517
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005768
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

WALK ON’S SPORTS BISTRO – WEST COBB

  • 3625 DALLAS HWY STE 785 MARIETTA, GA 30064-5905
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007002
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

!!LA COCINA DE MAGANA

  • 366 RIVERSIDE PKWY STE 15 AUSTELL, GA 30168-7339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007403
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 04-06-2026

2026 FUN BOX ATLANTA – FUNBOX 2

  • 2860 CUMBERLAND MALL ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007401
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 04-03-2026

