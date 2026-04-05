Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 27 to April 2

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
MARLOW’S TAVERN
- 1311 JOHNSON FERRY RD STE 208 MARIETTA, GA 30068-2946
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26490
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 04-02-2026
WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (UPPER LEVEL)
- 1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-4563
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-02-2026
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #30
- 2150 DELK RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-122
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 04-02-2026
ADDISON ELEMENTARY SCHOOL
- 3055 EBENEZER RD MARIETTA, GA 30066-4542
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-1974
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-02-2026
DAVIS ELEMENTARY SCHOOL
- 2433 JAMERSON RD MARIETTA, GA 30066-1431
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-161C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-02-2026
WHITEFIELD ACADEMY – SCHOOL (NEW LOWER SCHOOL)
- 1 WHITEFIELD DR SE MABLETON, GA 30126-5236
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004135
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-02-2026
CHIOMA’S AFRICAN CUISINE
- 2655 COBB PKWY NW STE 201 KENNESAW, GA 30152-5917
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005826
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 04-02-2026
PACES FOOD HALL
- 2727 PACES FERRY RD BLDG 1 STE LL50 ATLANTA, GA 30339-4053
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007298
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 04-02-2026
!!CHICK-FIL-A SMYRNA
- 3100 S COBB DR SMYRNA, GA 30080-4114
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007370
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-02-2026
TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002596
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 1ST BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002769
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002772
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BELOW THE CHOP PARTY ROOM AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002773
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – COMMISSARY / WAREHOUSE AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002774
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – EMPLOYEE DINING AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002775
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002776
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – MAIN KITCHEN AT TRUIST PARK-BASE OF OPERATION
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002777
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – SVEDKA BAR 108 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002581
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – VC STAND 136 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002610
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – HANK AARON TERRACE BAR AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002645
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – XFINITY BAR 309 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002653
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – VC STAND 342 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002659
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – COCA COLA CORNER STAND 347 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002660
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – HANK ARRON TERRACE STAND 247 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002651
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – VC STAND 241 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002652
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – VC STAND 114 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002609
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – THE SLICE AND CENTERFIELD MARKET STANDS 149 & 150 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002605
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 1871 GRILLE STAND 215 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002647
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 1871 GRILLE STAND 239 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002648
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BALLPARK CLASSICS STAND 242 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002649
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – HANK AARON TERRACE STAND 246 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002650
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 343 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002661
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 313 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002655
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – COOP’S STAND 320 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002656
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – JIM BEAM BAR / 1871 GRILLE 331 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002658
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002595
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BALLPARK CLASSICS STAND 135 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002597
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – COOP’S STAND 138 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002598
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – 1871 GRILLE STAND 141 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002599
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHICK-FIL-A STAND P143 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002600
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BALLPARK CLASSICS STAND 146 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002601
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – TACOS MEJOR STAND 152 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002378
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – XFINITY CLUB AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001280
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BLUE MOON AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002189
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHAMPIONS KITCHEN AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002315
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRINDHOUSE P315 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002785
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – AIRSTREAM P015 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002787
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN DOTS P314 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002788
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRILL AND GO P317 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002789
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – MAYFIELD P322 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002792
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – TACO FACTORY P324 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002794
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – SMOKEY Q P329 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002795
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – MAYFIELD P330 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002796
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHICK-FIL-A P340 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002797
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRILL AND GO P337 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002798
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN DOTS P341 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002802
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRINDHOUSE P335 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002805
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN DOTS P142 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002806
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002810
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHICK-FIL-A P160 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002813
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CONECUH SAUSAGE P310 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002816
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN DOTS P220 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002818
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHICK-FIL-A P230 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002893
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN DOTS P231 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002894
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHOPHOUSE 1 (CH1) AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003030
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHOPHOUSE 2(CH2)/ FREDS AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003031
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 5 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003219
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003238
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BACK PORCH AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004289
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
WENDY’S OF MARS HILL
- 45 MARS HILL RD POWDER SPRINGS, GA 30127-4306
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004389
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004837
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005747
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005757
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BLUE MOON CONCOURSE BAR AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005807
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005825
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – EL JIMADOR BAR STAND 212 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006345
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – EL JIMADOR BAR STAND 232 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006346
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – JIM BEAM 60′ 6 BAR STAND 144 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006348
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – THE SLICE STAND 112 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006358
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – FRED’S P310 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE UNIT P310 ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006409
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – LIT BAR STAND 311 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006410
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – BEER GARDEN BITES P310 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006449
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
PRUITT PLACE – KENNESAW
- 5235 STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3968
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006921
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – CLOSER’S BAR AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006933
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – THE PEN AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006938
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – SNOWIE P011 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006939
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – SNOWIE P148 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006940
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – SWEET SPOT 001 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006941
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – PEPPER’S HOT DOGS P002 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006942
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – THE GIVING KITCHEN P004 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006944
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – COOP’S P007 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006945
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – TAQUERIA TSUNAMI P006 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006946
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – VICE P005 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006947
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – GRINDHOUSE P008 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006948
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
TP – DIPPIN’ DOTS P014 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006984
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!GRANNY’S SOUTHERN KITCHEN
- 2014 POWERS FERRY RD SE STE 450 ATLANTA, GA 30339-5089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007341
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – BELL STREET BURRITOS P003 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007417
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – FRED’S STAND 159 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007418
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – BRAVES MARKET STAND 129 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007419
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – LAUNCHING PAD AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007420
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!BBQ CHICKEN
- 745 CHASTAIN RD STE 3005 KENNESAW, GA 30144-3223
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007430
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – BONAFIDE DELUXE P111 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007433
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 04-01-2026
!!TP – THE CARVERY P145 AT TRUIST PARK
- 755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007434
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 04-01-2026
SUGAR CAKES PATISSERIE
- 101 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000960
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-31-2026
GENUINE PARTS COMPANY CAFETERIA
- 3100 WINDY HILL RD SE ATLANTA, GA 30339-5605
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002219
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-31-2026
TACO BELL #27711
- 3240 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4978
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000175
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-31-2026
WAFFLE HOUSE #479
- 550 N GREENBRIAR PKWY MARIETTA, GA 30062-3856
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-347C
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 03-31-2026
POPE HIGH CULINARY ARTS DEPARTMENT
- 3001 HEMBREE RD NE MARIETTA, GA 30062-4205
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001950
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-31-2026
CAVA
- 2935 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-5900
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004838
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-31-2026
PIZZA HUT #39382
- 5070 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101-4906
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005112
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-31-2026
WOODY’S CHEESESTEAKS
- 95 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1907
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006494
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-31-2026
!!SMALL’S SLIDERS
- 2355 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007145
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-31-2026
!!TACO FACTORY, THE
- 3894 DUE WEST RD STE 280 MARIETTA, GA 30064-1076
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007331
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 03-31-2026
!!HILTON GARDEN INN-FOOD
- 895 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6806
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007414
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 03-31-2026
MARIETTA LOCAL THE
- 148 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-1945
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001215
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
TACO BELL #3404
- 2169 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3814
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4859
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 03-30-2026
A.L. BURRUSS ELEMENTARY SCHOOL
- 325 MANNING RD MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-82
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
ALLATOONA HIGH SCHOOL
- 3300 DALLAS ACWORTH HWY ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18463
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
PICKETT’S MILL ELEMENTARY SCHOOL
- 6400 OLD STILESBORO RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18865C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
RACE TRAC CAFE
- 200 GALLERIA PKWY FL 8 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001736
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
WENDY’S OF WADE GREEN
- 4065 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-1278
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004385
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-30-2026
NORTHWEST CLASSICAL ACADEMY
- 3010 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-2502
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004866
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
PIZZA HUT #39375
- 4221 BELLS FERRY RD NW STE 103 KENNESAW, GA 30144-1372
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005110
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-30-2026
POPEYES
- 4194 JILES RD NW LOT 1 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005664
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-30-2026
GREAT GREEK, THE
- 3155 COBB PKWY SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-5535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005703
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-30-2026
BOTTEGA ITALIAN MARKET & WINE
- 136 S PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1913
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006268
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 03-30-2026
CIGAR GALLERY CLUB
- 3600 CHEROKEE ST NW STE 102 KENNESAW, GA 30144-2027
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006567
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
!!OKIBORU RAMEN & TSUKEMEN
- 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 4030 KENNESAW, GA 30144-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006853
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
TACOS LA VILLA CANTINA
- 800 WHITLOCK AVE NW STE 207 MARIETTA, GA 30064-4667
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007320
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-30-2026
!!VIDASH TASTE
- 185 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 111 MABLETON, GA 30126-2604
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007391
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-30-2026
!!BIG FAT VEGAN CO
- 2110 POWERS FERRY RD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-5015
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007426
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-30-2026
!!CAFE DU JOUR EXPRESS
- 3300 RIVERWOOD PKWY STE 150 ATLANTA, GA 30339-3973
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007435
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-30-2026
MONTESSORI SCHOOL AT BROOKSTONE #309
- 1680 BROOKSTONE WALK NW ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2570
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL
- 991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1491C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
FORD ELEMENTARY SCHOOL
- 1345 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2798
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
BETTY GRAY MIDDLE SCHOOL
- 1550 PEBBLEBROOK CIR MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9271
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
PLANET SMOOTHIE #18190
- 2014 POWERS FERRY RD SE STE 350 ATLANTA, GA 30339-5089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002830
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-27-2026
MCDONALDS
- 5145 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5198
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006771
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
BISCUITS AND MORE
- 3162 JOHNSON FERRY RD STE 140 MARIETTA, GA 30062-7608
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006905
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-27-2026
HOLIDAY INN EXPRESS – FOOD
- 2485 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006958
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-27-2026
!!COCTELES Y FRUTAS PACHECO
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-11 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007303
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
!!COCTELES Y FRUTAS PACHECO NUMBER 2
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-11 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007304
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-27-2026
