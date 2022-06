New businesses opening in Cobb County week ending June 5, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between May 29, 2022 and June 5, 2022.

We’ve edited some of the columns with administrative numbers (parcel ids, SIC numbers, etc.). To get the complete information on the businesses, follow this link to the original PDF file of the new business listing.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 5/29/2022 and 6/5/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC029756 579 CONCORD RD BLDG 579 CONCORD RD BLDG 05/31/2022 OWNER OWNER OFFICE SPACE RENTAL JSKA INVESTMENT GROUP 579 CONCORD RD LLC SMYRNA, GA 30082 OCC034304 ALL SQUARE PRO BRIAN SCHOLTENBRAND 06/02/2022 REMODELING 3267 HICKORY BLUFF DR CARPENTRY CONTRACTOR MARIETTA, GA 30062 OCC034295 ARCD AND WEIGHTLOSS DORAN DUKE 06/01/2022 MANAGEMENT INC 3020 ROSWELL RD, SUITE 130 PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ARCD AND WEIGHTLOSS MARIETTA, GA 30062 MANAGEMENT INC OCC034299 ATLANTA KRAV MAGA & ERIC SEPEDA 06/01/2022 FITNESS 2911 GEORGE BUSBEE PKWY, MARTIAL ARTS INSTRUCTION SECOND CHANCE KRAV SUITE 50 MAGA LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034308 BLACK COBRA MEDIA WILLIE PRINCE 06/02/2022 BLACK COBRA MEDIA LLC 3885 GEORGE BUSBEE PKWY, CONSULTANT SERVICE – MARKETING SUITE 406 KENNESAW, GA 30144 OCC034307 BLACK COBRA SPORTS JUSTINE MATTOX 06/02/2022 BLACK COBRA SPORTS LLC 3885 GEORGE BUSBEE PKWY, CONSULTANT SERVICE – MARKETING SUITE 406 KENNESAW, GA 30144 OCC034290 CALLIE SUNSHINE DC SQUARED HOLDINGS LLC 05/31/2022 CALLIE SUNSHINE LLC 1870 THE EXCHANGE, SUITE CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL 200/564 ATLANTA, GA 30339 OCC034297 CONCEPTS CONSULTING JOANN WASHINGTON 05/31/2022 SERVICES 4901 OLDE TOWNE PKWY, CONSULTANT – EDUCATION SUITE 100 MARIETTA, GA 30068 OCC034287 EBRA K DABRI PUBLISHING JEANNETTE WALKER-REESE 05/31/2022 LLC 3881 REECE RD PUBLISHER – BOOKS EBRA K DABRI PUBLISHING POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034303 EL RANCHO AKBAR AMIN HIRANI 06/02/2022 ASAN 786 LLC 1058 VETERANS MEMORIAL GROCERY STORE HWY MABLETON, GA 30126 OCC034289 FADLALLAH ALI ALI FADLALLAH 05/31/2022 4140 GLENAIRE WAY HANDY MAN – NO STATE LICENSE ACWORTH, GA 30101 OCC034292 GREAT AMERICAN COOKIE JEFF PIZITZ 06/01/2022 THE COOKIE PLACE INC 1000 CUMBERLAND MALL DR, BAKERY – RETAIL SUITE 132A ATLANTA, GA 30339 OCC031220 H-TECH FLOORING RYAN HERRIER 05/31/2022 H-TECH FLOORING LLC 117 DOGWOOD DR FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30068 (FLOORING) OCC034309 INTIMIRU MICHAEL RUDDELL 06/03/2022 INTIMIRU LLC 4379 GILLON CIR ENTERTAINMENT SERVICE ATLANTA, GA 30339 OCC034291 JETECH INC ASHER ADAR 05/31/2022 JETECH INC 4461 BRETTON CT, SUITE 100 OFFICE SUPPLIES ACWORTH, GA 30101 OCC034311 LET’S MOVE FR8 LLC MARK HARVEY 06/03/2022 LET’S MOVE FR8 LLC 1953 MCADOO CT DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS MARIETTA, GA 30064 ONLY OCC034296 LIVE MORE CAMPERVAS RREVOR JONES 06/01/2022 LIVE MORE CAMPERVANS 4060 ROYAL DR, SUITE CAMPER SALES LLC 103/104 KENNESAW, GA 30144 OCC034306 MATRESS BY APPOINTMENT MARCUS DANIEL MARCHMAN 06/02/2022 – MARIETTA 1812 POWDER SPRINGS RD, MATTRESS RETAIL UNIT 1103 MARIETTA, GA 30064 OCC034314 NAIL CARE SALON MAI VO 06/03/2022 MV NAIL & SPA LLC 4400 ROSWELL RD, SUITE 130 BEAUTY SHOP MARIETTA, GA 30062 OCC034298 ONE & WILLIAMS DERRIE WILLIAMS 06/01/2022 ONE & WILLIAMS HOME 851 HIGHLAND TER HOME INSPECTION SERVICE INSPECTION LLC MARIETTA, GA 30066 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034313 PCT CLEAN RJ PATEL 06/03/2022 PRESTIGIOUS CLEANING 1275 SHILOH RD, SUITE 2950 JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS TEAM INC KENNESAW, GA 30152 & CONSTRUCTION RELATED OCC034301 QUALITY TINT MICHAEL WILLIAMS 06/02/2022 QUALITY TINT AND WASH 241 VETERANS MEMORIAL GLASS TINTING CONTRACTOR LLC HWY MABLETON, GA 30126 OCC034288 REMODELER OMID DAVARI 05/31/2022 UNITED REMODELERS LLC 3326 ALEXIS CT HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC034310 RONDA’S ROOM SALON RONDA SIMPSON 06/02/2022 RONDA’S ROOM SALON LLC 2000 POWERS FERRY RD, BEAUTY SHOP SUITE 210C MARIETTA, GA 30067 ALT002984 SER FAMILIA INC BELISA URBINA 06/02/2022 SER FAMILIA INC 755 BATTERY AVE CHARITABLE ORGANIZATION (NON ATLANTA, GA 30339 PROFIT) ALC002916 SIMPLY FRESH MARKET DOLORES SVENSSON 06/01/2022 SIMPLYFRESH INC 255 VILLAGE PKWY, SUITE GROCERY STORE 760 MARIETTA, GA 30067 OCC034312 SPECIALIZED PRINTING CHRIS MITCHELL 06/03/2022 RESILIENCE IMAGING INC 4970 LOWER ROSWELL RD, PRINTING SHOP SUITE 10 MARIETTA, GA 30068 OCC034300 STARLIGHT STUDIO GUSTAVO MUNOZ 06/01/2022 SERVICES LLC 6298 PRESTON WAY TRUCKING COMPANY STARLIGHT DALLAS, GA 30157 TRANSPORTATION SERVICES INC ALC002941 THE CAPTAINS BOIL JAMES ISAACSON 05/31/2022 SRM CUMBERLAND LLC 2860 CUMBERLAND BLVD, GA RESTAURANT OCC034316 THE HOENES FOUNDATION ROBERT HOENES 06/03/2022 INC 167 LAKE SOMERSET DR CHARITABLE ORGANIZATION (NON THE HOENES FOUNDATION MARIETTA, GA 30064 PROFIT) INC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034305 THE ROSS SCHOOL OF JERMAINE ROSS 06/02/2022 MATH AND COMPUTER 2569 GABRIEL LN CONSULTANT – EDUCATION SCIENCE KENNESAW, GA 30152 THE ROSS SCHOOL FOR MATH, COMPUTER SCIENCE, AND MINISTRY LLC OCC034293 THE SARMIENTO AGENCY JUNIN SARMIENTO 05/31/2022 ALLSTATE 3750 PALLADIAN VILLAGE DR, INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE SARMIENTO CONSULTING SUITE 330 LAW SERVICES LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034302 TOTAL RESILIENCE MOBILE MELISSA SESSOMS 06/02/2022 DETAILING 6248 VILLAGE ARBOR LN AUTO WASHING – DETAILING TOTAL RESILIENCE LLC MABLETON, GA 30126