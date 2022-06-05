New businesses opening in Cobb County week ending June 5, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between May 29, 2022 and June 5, 2022.
We’ve edited some of the columns with administrative numbers (parcel ids, SIC numbers, etc.). To get the complete information on the businesses, follow this link to the original PDF file of the new business listing.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 5/29/2022 and 6/5/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC029756
|579 CONCORD RD BLDG
|579 CONCORD RD BLDG
|05/31/2022
|OWNER
|OWNER
|OFFICE SPACE RENTAL
|JSKA INVESTMENT GROUP
|579 CONCORD RD
|LLC
|SMYRNA, GA 30082
|OCC034304
|ALL SQUARE PRO
|BRIAN SCHOLTENBRAND
|06/02/2022
|REMODELING
|3267 HICKORY BLUFF DR
|CARPENTRY CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034295
|ARCD AND WEIGHTLOSS
|DORAN DUKE
|06/01/2022
|MANAGEMENT INC
|3020 ROSWELL RD, SUITE 130
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ARCD AND WEIGHTLOSS
|MARIETTA, GA 30062
|MANAGEMENT INC
|OCC034299
|ATLANTA KRAV MAGA &
|ERIC SEPEDA
|06/01/2022
|FITNESS
|2911 GEORGE BUSBEE PKWY,
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|SECOND CHANCE KRAV
|SUITE 50
|MAGA LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034308
|BLACK COBRA MEDIA
|WILLIE PRINCE
|06/02/2022
|BLACK COBRA MEDIA LLC
|3885 GEORGE BUSBEE PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SUITE 406
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034307
|BLACK COBRA SPORTS
|JUSTINE MATTOX
|06/02/2022
|BLACK COBRA SPORTS LLC
|3885 GEORGE BUSBEE PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SUITE 406
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034290
|CALLIE SUNSHINE
|DC SQUARED HOLDINGS LLC
|05/31/2022
|CALLIE SUNSHINE LLC
|1870 THE EXCHANGE, SUITE
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|200/564
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034297
|CONCEPTS CONSULTING
|JOANN WASHINGTON
|05/31/2022
|SERVICES
|4901 OLDE TOWNE PKWY,
|CONSULTANT – EDUCATION
|SUITE 100
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034287
|EBRA K DABRI PUBLISHING
|JEANNETTE WALKER-REESE
|05/31/2022
|LLC
|3881 REECE RD
|PUBLISHER – BOOKS
|EBRA K DABRI PUBLISHING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034303
|EL RANCHO
|AKBAR AMIN HIRANI
|06/02/2022
|ASAN 786 LLC
|1058 VETERANS MEMORIAL
|GROCERY STORE
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034289
|FADLALLAH ALI
|ALI FADLALLAH
|05/31/2022
|4140 GLENAIRE WAY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034292
|GREAT AMERICAN COOKIE
|JEFF PIZITZ
|06/01/2022
|THE COOKIE PLACE INC
|1000 CUMBERLAND MALL DR,
|BAKERY – RETAIL
|SUITE 132A
|ATLANTA, GA 30339
|OCC031220
|H-TECH FLOORING
|RYAN HERRIER
|05/31/2022
|H-TECH FLOORING LLC
|117 DOGWOOD DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30068
|(FLOORING)
|OCC034309
|INTIMIRU
|MICHAEL RUDDELL
|06/03/2022
|INTIMIRU LLC
|4379 GILLON CIR
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034291
|JETECH INC
|ASHER ADAR
|05/31/2022
|JETECH INC
|4461 BRETTON CT, SUITE 100
|OFFICE SUPPLIES
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034311
|LET’S MOVE FR8 LLC
|MARK HARVEY
|06/03/2022
|LET’S MOVE FR8 LLC
|1953 MCADOO CT
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|MARIETTA, GA 30064
|ONLY
|OCC034296
|LIVE MORE CAMPERVAS
|RREVOR JONES
|06/01/2022
|LIVE MORE CAMPERVANS
|4060 ROYAL DR, SUITE
|CAMPER SALES
|LLC
|103/104
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034306
|MATRESS BY APPOINTMENT
|MARCUS DANIEL MARCHMAN
|06/02/2022
|– MARIETTA
|1812 POWDER SPRINGS RD,
|MATTRESS RETAIL
|UNIT 1103
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034314
|NAIL CARE SALON
|MAI VO
|06/03/2022
|MV NAIL & SPA LLC
|4400 ROSWELL RD, SUITE 130
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034298
|ONE & WILLIAMS
|DERRIE WILLIAMS
|06/01/2022
|ONE & WILLIAMS HOME
|851 HIGHLAND TER
|HOME INSPECTION SERVICE
|INSPECTION LLC
|MARIETTA, GA 30066
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034313
|PCT CLEAN
|RJ PATEL
|06/03/2022
|PRESTIGIOUS CLEANING
|1275 SHILOH RD, SUITE 2950
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|TEAM INC
|KENNESAW, GA 30152
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC034301
|QUALITY TINT
|MICHAEL WILLIAMS
|06/02/2022
|QUALITY TINT AND WASH
|241 VETERANS MEMORIAL
|GLASS TINTING CONTRACTOR
|LLC
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034288
|REMODELER
|OMID DAVARI
|05/31/2022
|UNITED REMODELERS LLC
|3326 ALEXIS CT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034310
|RONDA’S ROOM SALON
|RONDA SIMPSON
|06/02/2022
|RONDA’S ROOM SALON LLC
|2000 POWERS FERRY RD,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 210C
|MARIETTA, GA 30067
|ALT002984
|SER FAMILIA INC
|BELISA URBINA
|06/02/2022
|SER FAMILIA INC
|755 BATTERY AVE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATLANTA, GA 30339
|PROFIT)
|ALC002916
|SIMPLY FRESH MARKET
|DOLORES SVENSSON
|06/01/2022
|SIMPLYFRESH INC
|255 VILLAGE PKWY, SUITE
|GROCERY STORE
|760
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034312
|SPECIALIZED PRINTING
|CHRIS MITCHELL
|06/03/2022
|RESILIENCE IMAGING INC
|4970 LOWER ROSWELL RD,
|PRINTING SHOP
|SUITE 10
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034300
|STARLIGHT STUDIO
|GUSTAVO MUNOZ
|06/01/2022
|SERVICES LLC
|6298 PRESTON WAY
|TRUCKING COMPANY
|STARLIGHT
|DALLAS, GA 30157
|TRANSPORTATION
|SERVICES INC
|ALC002941
|THE CAPTAINS BOIL
|JAMES ISAACSON
|05/31/2022
|SRM CUMBERLAND LLC
|2860 CUMBERLAND BLVD, GA
|RESTAURANT
|OCC034316
|THE HOENES FOUNDATION
|ROBERT HOENES
|06/03/2022
|INC
|167 LAKE SOMERSET DR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|THE HOENES FOUNDATION
|MARIETTA, GA 30064
|PROFIT)
|INC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034305
|THE ROSS SCHOOL OF
|JERMAINE ROSS
|06/02/2022
|MATH AND COMPUTER
|2569 GABRIEL LN
|CONSULTANT – EDUCATION
|SCIENCE
|KENNESAW, GA 30152
|THE ROSS SCHOOL FOR
|MATH, COMPUTER
|SCIENCE, AND MINISTRY
|LLC
|OCC034293
|THE SARMIENTO AGENCY
|JUNIN SARMIENTO
|05/31/2022
|ALLSTATE
|3750 PALLADIAN VILLAGE DR,
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|SARMIENTO CONSULTING
|SUITE 330
|LAW
|SERVICES LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034302
|TOTAL RESILIENCE MOBILE
|MELISSA SESSOMS
|06/02/2022
|DETAILING
|6248 VILLAGE ARBOR LN
|AUTO WASHING – DETAILING
|TOTAL RESILIENCE LLC
|MABLETON, GA 30126
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