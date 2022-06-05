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New businesses opening in Cobb County week ending June 5, 2022

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson June 5, 2022

The following businesses were issued licenses to operate in Cobb County between May 29, 2022 and June 5, 2022.

We’ve edited some of the columns with administrative numbers (parcel ids, SIC numbers, etc.). To get the complete information on the businesses, follow this link to the original PDF file of the new business listing.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 5/29/2022 and 6/5/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC029756579 CONCORD RD BLDG579 CONCORD RD BLDG05/31/2022
OWNEROWNEROFFICE SPACE RENTAL
JSKA INVESTMENT GROUP579 CONCORD RD
LLCSMYRNA, GA 30082
OCC034304ALL SQUARE PROBRIAN SCHOLTENBRAND06/02/2022
REMODELING3267 HICKORY BLUFF DRCARPENTRY CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30062
OCC034295ARCD AND WEIGHTLOSSDORAN DUKE06/01/2022
MANAGEMENT INC3020 ROSWELL RD, SUITE 130PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ARCD AND WEIGHTLOSSMARIETTA, GA 30062
MANAGEMENT INC
OCC034299ATLANTA KRAV MAGA &ERIC SEPEDA06/01/2022
FITNESS2911 GEORGE BUSBEE PKWY,MARTIAL ARTS INSTRUCTION
SECOND CHANCE KRAVSUITE 50
MAGA LLCKENNESAW, GA 30144
OCC034308BLACK COBRA MEDIAWILLIE PRINCE06/02/2022
BLACK COBRA MEDIA LLC3885 GEORGE BUSBEE PKWY,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
SUITE 406
KENNESAW, GA 30144
OCC034307BLACK COBRA SPORTSJUSTINE MATTOX06/02/2022
BLACK COBRA SPORTS LLC3885 GEORGE BUSBEE PKWY,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
SUITE 406
KENNESAW, GA 30144
OCC034290CALLIE SUNSHINEDC SQUARED HOLDINGS LLC05/31/2022
CALLIE SUNSHINE LLC1870 THE EXCHANGE, SUITECLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
200/564
ATLANTA, GA 30339
OCC034297CONCEPTS CONSULTINGJOANN WASHINGTON05/31/2022
SERVICES4901 OLDE TOWNE PKWY,CONSULTANT – EDUCATION
SUITE 100
MARIETTA, GA 30068
OCC034287EBRA K DABRI PUBLISHINGJEANNETTE WALKER-REESE05/31/2022
LLC3881 REECE RDPUBLISHER – BOOKS
EBRA K DABRI PUBLISHINGPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034303EL RANCHOAKBAR AMIN HIRANI06/02/2022
ASAN 786 LLC1058 VETERANS MEMORIALGROCERY STORE
HWY
MABLETON, GA 30126
OCC034289FADLALLAH ALIALI FADLALLAH05/31/2022
4140 GLENAIRE WAYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ACWORTH, GA 30101
OCC034292GREAT AMERICAN COOKIEJEFF PIZITZ06/01/2022
THE COOKIE PLACE INC1000 CUMBERLAND MALL DR,BAKERY – RETAIL
SUITE 132A
ATLANTA, GA 30339
OCC031220H-TECH FLOORINGRYAN HERRIER05/31/2022
H-TECH FLOORING LLC117 DOGWOOD DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30068(FLOORING)
OCC034309INTIMIRUMICHAEL RUDDELL06/03/2022
INTIMIRU LLC4379 GILLON CIRENTERTAINMENT SERVICE
ATLANTA, GA 30339
OCC034291JETECH INCASHER ADAR05/31/2022
JETECH INC4461 BRETTON CT, SUITE 100OFFICE SUPPLIES
ACWORTH, GA 30101
OCC034311LET’S MOVE FR8 LLCMARK HARVEY06/03/2022
LET’S MOVE FR8 LLC1953 MCADOO CTDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
MARIETTA, GA 30064ONLY
OCC034296LIVE MORE CAMPERVASRREVOR JONES06/01/2022
LIVE MORE CAMPERVANS4060 ROYAL DR, SUITECAMPER SALES
LLC103/104
KENNESAW, GA 30144
OCC034306MATRESS BY APPOINTMENTMARCUS DANIEL MARCHMAN06/02/2022
– MARIETTA1812 POWDER SPRINGS RD,MATTRESS RETAIL
UNIT 1103
MARIETTA, GA 30064
OCC034314NAIL CARE SALONMAI VO06/03/2022
MV NAIL & SPA LLC4400 ROSWELL RD, SUITE 130BEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30062
OCC034298ONE & WILLIAMSDERRIE WILLIAMS06/01/2022
ONE & WILLIAMS HOME851 HIGHLAND TERHOME INSPECTION SERVICE
INSPECTION LLCMARIETTA, GA 30066
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034313PCT CLEANRJ PATEL06/03/2022
PRESTIGIOUS CLEANING1275 SHILOH RD, SUITE 2950JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
TEAM INCKENNESAW, GA 30152& CONSTRUCTION RELATED
OCC034301QUALITY TINTMICHAEL WILLIAMS06/02/2022
QUALITY TINT AND WASH241 VETERANS MEMORIALGLASS TINTING CONTRACTOR
LLCHWY
MABLETON, GA 30126
OCC034288REMODELEROMID DAVARI05/31/2022
UNITED REMODELERS LLC3326 ALEXIS CTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC034310RONDA’S ROOM SALONRONDA SIMPSON06/02/2022
RONDA’S ROOM SALON LLC2000 POWERS FERRY RD,BEAUTY SHOP
SUITE 210C
MARIETTA, GA 30067
ALT002984SER FAMILIA INCBELISA URBINA06/02/2022
SER FAMILIA INC755 BATTERY AVECHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATLANTA, GA 30339PROFIT)
ALC002916SIMPLY FRESH MARKETDOLORES SVENSSON06/01/2022
SIMPLYFRESH INC255 VILLAGE PKWY, SUITEGROCERY STORE
760
MARIETTA, GA 30067
OCC034312SPECIALIZED PRINTINGCHRIS MITCHELL06/03/2022
RESILIENCE IMAGING INC4970 LOWER ROSWELL RD,PRINTING SHOP
SUITE 10
MARIETTA, GA 30068
OCC034300STARLIGHT STUDIOGUSTAVO MUNOZ06/01/2022
SERVICES LLC6298 PRESTON WAYTRUCKING COMPANY
STARLIGHTDALLAS, GA 30157
TRANSPORTATION
SERVICES INC
ALC002941THE CAPTAINS BOILJAMES ISAACSON05/31/2022
SRM CUMBERLAND LLC2860 CUMBERLAND BLVD, GARESTAURANT
OCC034316THE HOENES FOUNDATIONROBERT HOENES06/03/2022
INC167 LAKE SOMERSET DRCHARITABLE ORGANIZATION (NON
THE HOENES FOUNDATIONMARIETTA, GA 30064PROFIT)
INC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034305THE ROSS SCHOOL OFJERMAINE ROSS06/02/2022
MATH AND COMPUTER2569 GABRIEL LNCONSULTANT – EDUCATION
SCIENCEKENNESAW, GA 30152
THE ROSS SCHOOL FOR
MATH, COMPUTER
SCIENCE, AND MINISTRY
LLC
OCC034293THE SARMIENTO AGENCYJUNIN SARMIENTO05/31/2022
ALLSTATE3750 PALLADIAN VILLAGE DR,INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
SARMIENTO CONSULTINGSUITE 330LAW
SERVICES LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034302TOTAL RESILIENCE MOBILEMELISSA SESSOMS06/02/2022
DETAILING6248 VILLAGE ARBOR LNAUTO WASHING – DETAILING
TOTAL RESILIENCE LLCMABLETON, GA 30126
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