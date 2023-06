Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 16 to June 22

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

BOWL THE

369 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6512

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001733

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-22-2023

SUSHIOLOGY

1615 RIDENOUR BLVD NW STE 207 KENNESAW, GA 30152-4464

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002725

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-22-2023

EL RANCHERO #1

562 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-200C

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-22-2023

TRACXX BAR AND GRILL

1644 ATLANTA RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003124

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-22-2023

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

2430 ATLANTA RD SE STE 300, 400 & 600 SMYRNA, GA 30080-2024

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003300

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-22-2023

FIRST WATCH RESTAURANT

3460 SANDY PLAINS RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-4747

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003810

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-22-2023

HERITAGE OF SANDY PLAINS

3039 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4721

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004293

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-22-2023

DAILY DOSE

4290 BELLS FERRY RD NW STE 144 KENNESAW, GA 30144-1319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005358

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-22-2023

GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN

2468 WINDY HILL RD SE STE 600/700 MARIETTA, GA 30067-8635

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005554

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-22-2023

ANDERSON MILL CENTER FOR NURSING & HEALING – FOOD

2130 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1806

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005687

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-22-2023

!!EL RODEO MEXICAN RESTAURANT

2716 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005694

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-22-2023

!!EAST COAST STREET TACOS

3365 ACWORTH OAKS DR NW STE A ACWORTH, GA 30101-6703

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005876

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-22-2023

!!COSTA MAR SEAFOOD AND GRILL – BASE

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005917

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 06-22-2023

!!LA CASA DE LOS TACOS AL PASTOR – MOBILE

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005918

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-22-2023

SKYLARK ADH – POWERS FERRY

120 INTERSTATE NORTH PKWY SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-2158

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001635

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-21-2023

TOYIN TAKEOUT

495 PAT MELL RD SW STE 105 MARIETTA, GA 30060-4102

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26756

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-21-2023

UNWINE’D & TAP

3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-1095

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001979

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-21-2023

EGGS UP GRILL

4401 SHALLOWFORD RD STE 126 ROSWELL, GA 30075-3175

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002483

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 06-21-2023

MCDONALD’S #2947

4819 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-4335

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-425C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-21-2023

EINSTEIN BROS. BAGELS #3159

2460 CUMBERLAND PKWY SE STE 170 ATLANTA, GA 30339-5038

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5224

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-21-2023

SOLANA EAST COBB THE

1032 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004213

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-21-2023

G’ANGELO’S PIZZA

3205 CANTON RD STE 133 MARIETTA, GA 30066-3816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004828

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-21-2023

TP – COBB COUNTY SPORTSERVICE, INC. DBA THE ROXY

800 BATTERY AVE SE BLDG 200 ATLANTA, GA 30339-4261

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002455

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-20-2023

SONNY’S REAL PIT BAR-B-Q

160 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9209

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18869C

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-20-2023

SMITTY’S LOCKDOWN BBQ

2900 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3879

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002844

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 06-20-2023

CRU FOOD & WINE BAR

915 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002909

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-20-2023

MADRA’S RESTAURANT

2349 WINDY HILL RD STE 120 MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003709

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 06-20-2023

JERSEY MIKE’S SUBS

1050 E PIEDMONT RD STE 124 MARIETTA, GA 30062-4744

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005019

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-20-2023

CAVA

4400 ROSWELL RD STE 157 MARIETTA, GA 30062-6483

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005152

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-20-2023

CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #2

2745 SANDY PLAINS RD STE 160 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-102C

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-16-2023

BAD DADDY’S BURGER BAR

3460 SANDY PLAINS RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-4702

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004056

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-16-2023

!!BUFFALO LUKES

2768 N COBB PKWY KENNESAW, GA 30152-3438

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005796

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-16-2023

!!CNB CAFE

2950 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-4818

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005977

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 06-16-2023