Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday September 16 – Thursday September 22

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DAIRY QUEEN #10728

380 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9213



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815



JAMAICA MI KRAZY RESTAURANT



2517 SPRING RD SE STE 107 SMYRNA, GA 30080-3818



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815



!!PESCATORE’S



2950 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 103 KENNESAW, GA 30144-4818



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815



2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / KONA ICE



2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815



2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / LEMON #1



2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815



2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / LEMON #2



2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / LEMON #3



2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







2022 NORTH GEORGIA STATE FAIR / LEMON #4



2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-22-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







KING KONG WINGS MABLETON



1153 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3107



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







ATL BEST WINGS



5015 FLOYD RD STE 900 MABLETON, GA 30126-1677



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HARDEE’S #1506200



4850 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-1369



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA POOL KITCHEN, BAR & PANTRY



2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HYDERABAD XPRESS



2772 CUMBERLAND BLVD SMYRNA, GA 30080



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







EVOFIT – MAIN



1025 EAST WEST CONNECTOR STE 200 AUSTELL, GA 30106-8513



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







EVOFIT – SPA



1025 EAST WEST CONNECTOR STE 200 AUSTELL, GA 30106-8513



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







LA CHINGADA BAR & GRILL



2074 S COBB DR SE STE 103 MARIETTA, GA 30060-5008



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-21-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







STARBUCKS COFFEE #8293



2559 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2543



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







SKY RESTAURANT BAR & GRILL



5590 MABLETON PKWY STE 200 MABLETON, GA 30126-3303



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 81



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







IHOP #2090



2390 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2750



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HIDALGO’S MEXICAN RESTAURANT



3600 DALLAS HWY SW STE 400 MARIETTA, GA 30064-1684



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WAFFLE HOUSE #1219



1410 DURA DR SW MARIETTA, GA 30008-4024



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HAMPTON INN & SUITES ATLANTA / MARIETTA – POOL



2136 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – CHOP HOUSE AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – INFINITI CLUB AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HAMPTON INN & SUITES ATLANTA / MARIETTA – TOUR



2136 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – TERRAPIN TAPROOM AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – CHICK-FIL-A P334 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – H&F BURGER P137 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – TACO FACTORY P231 AT TRUIST PARK



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







JUICY CRAB THE



2524 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3060



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







KALE ME CRAZY – WEST COBB



3600 DALLAS HWY SW STE 450 MARIETTA, GA 30064-1676



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







RED EYED MULE THE



430 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2249



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







CHIPOTLE MEXICAN GRILL – AUSTELL #3501



3999 AUSTELL RD STE 101 AUSTELL, GA 30106-0004



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







DOMINO’S PIZZA



3999 AUSTELL RD STE 809 AUSTELL, GA 30106



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WENDY’S



1753 MACLAND RD SW MARIETTA, GA 30064-4109



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326



755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







JERSEY MIKE’S SUBS



1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4880



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







!!TURMERIC INDIAN RESTAURANT



1043 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-6537



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-20-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







COURTYARD MARRIOTT KENNESAW – FOOD



540 GREERS CHAPEL DR NW KENNESAW, GA 30144



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







RIVERSIDE EPICENTER SUBWAY #31660



135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1108 AUSTELL, GA 30168-7749



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HOLIDAY INN EXPRESS – FOOD



3741 TRAMORE POINTE PKWY SW AUSTELL, GA 30106-6824



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







MONTERREY MEXICAN RESTAURANT



3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4118



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







TED’S MONTANA GRILL #10



2500 COBB PLACE LN NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-7521



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







ASHLEY HALL HOA – MAIN



2622 MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-4471



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







HEARTWOOD HOA – MAIN



2761 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WHITFIELD HOA – MAIN



3255 WINTERBERRY CIR MARIETTA, GA 30062



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WESTCHESTER – MAIN



4104 WESTCHESTER CROSSING ROSWELL, GA 30075



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







PRINCETON COVE HOA – MAIN



4647 GILHAMS RD NE ROSWELL, GA 30075



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







CARRIAGE LAKES HOA – MAIN



5010 CARRIAGE LAKES DR ROSWELL, GA 30075



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WELLINGTON HOA – MAIN



3312 GREENCASTLE CHASE NE MARIETTA, GA 30062-4468



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







WESTCHESTER- WADE



4104 WESTCHESTER CROSSING ROSWELL, GA 30075



Permit Type: SP



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







EXTENDED STAY AMERICA #65 – TOUR



2474 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4502



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







RIDGEVIEW INSTITUTE – FOOD



3995 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-6342



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







REVEILLE CAFE



2500 DALLAS HWY SW STE 600 MARIETTA, GA 30064-2568



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







MCDONALD’S #2624



3010 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







JG CHICKEN & SEAFOOD



737 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3389



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







LA QUINTA INN & SUITES – FOOD



560 GREERS DR NW KENNESAW, GA 30144-4942



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







AMEEN FISH & WING



818 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3204



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







!!WNB FACTORY @ SMYRNA



4480 S COBB DR SE STE S SMYRNA, GA 30080-6984



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







!!FLORIDA’S GIRL SEAFOOD AND MORE – BASE



1035 OLD BANKHEAD HWY SW SPC A100 MABLETON, GA 30126-3134



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







!!FLORIDA’S GIRL SEAFOOD AND MORE – MOBILE



1035 OLD BANKHEAD HWY SW SPC A100 MABLETON, GA 30126-3134



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







SUBWAY



85 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3221



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 83



Last Inspection Date: 09-19-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







EXTENDED STAY AMERICA #9811 – TOUR



2225 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-2175



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 09-16-2022



For More Information Call: (770) 435-7815







!!MOXIE BURGER



1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 103-104 KENNESAW, GA 30152-4303



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 09-16-2022



For More Information Call: (770) 435-7815