Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 15 to September 21

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

PRAISE ACADEMY (SCHOOL)

4052 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3929

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001118

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-21-2023

MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION

4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1274C

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 09-21-2023

ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL

2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-365C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

FIREHOUSE SUBS #659

145 N MARIETTA PKWY NE STE F MARIETTA, GA 30060-8023

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003341

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-21-2023

SMOOTHIES FOR HEALTH

4875 FLOYD RD SW STE 303 MABLETON, GA 30126-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004662

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-21-2023

DOS BROS FRESH MEXICAN GRILL

125 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30066-3331

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004949

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

PIZZA HUT # 39410

5005 FLOYD RD SW STE 910 MABLETON, GA 30126-1677

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005118

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-21-2023

2023 NORTH GEORGIA STATE FAIR / DALEY’S DOGS

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005916

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

2023 NORTH GEORGIA STATE FAIR / B & B CONCESSIONS

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006082

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

2023 NORTH GEORGIA STATE FAIR / CHARLES CONCESSIONS COTTON CANDY STAND

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006141

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

2023 NORTH GEORGIA STATE FAIR / DONUTNV OF MARIETTA

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006157

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

!!EASTVALLEY ELEMENTARY SCHOOL

380 HOLT RD NE MARIETTA, GA 30068-3564

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006158

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-21-2023

2023 NORTH GEORGIA STATE FAIR / AP CONCESSIONS CHICKEN N WAFFLE

2245 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006161

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-21-2023

KENNESAW FAIRFIELD INN & SUITES – FOOD

3425 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001662

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-20-2023

PAPA JOHN’S PIZZA #181

931 WHITLOCK AVE SW STE 1 MARIETTA, GA 30064-1943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24292C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-20-2023

SPRAYBERRY HIGH SCHOOL

2525 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-410C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-20-2023

MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY SCHOOL

3151 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4731

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002850

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-20-2023

WINGS 101

998 WINDY HILL RD SMYRNA, GA 30080-2002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003029

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-20-2023

WEST COBB DINER

3451 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 200 MARIETTA, GA 30064-5036

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003952

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-20-2023

FUEGO TORTILLA RESTAURANT

50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003972

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-20-2023

AMERICAN DELI

2100 ROSWELL RD STE 2194 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004302

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-20-2023

WENDY’S OF DUE WEST

3315 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8325

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004388

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-20-2023

DOMINO’S PIZZA

49 S MARIETTA PKWY MARIETTA, GA 30064-3375

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004929

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-20-2023

TACO LOCO

601 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3629

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005715

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 09-20-2023

NATTY’S JAMAICAN AND SOUL FOOD RESTAURANT

680 POWDER SPRINGS ST STE 180 MARIETTA, GA 30064-6622

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005758

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 09-20-2023

TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002772

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002776

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

THAI CAFE

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1314 ATLANTA, GA 30339-6373

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002537

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – BALLPARK CLASSICS / 1871 GRILLE STAND 312 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002654

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

WAFFLE HOUSE #2168

1176 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3608

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001785

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – H&F BURGER STAND 159 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002603

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – TACO FACTORY STAND 151 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002378

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-19-2023

GRACE CHRISTIAN ACADEMY (SCHOOL)

5790 POWDER SPRINGS DALLAS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22065

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

MARIETTA HIGH SCHOOL-DEVIL ROCK CAFE

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000314

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-19-2023

SHALLOWFORD FALLS ELEMENTARY SCHOOL

3500 LASSITER RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2565

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

MARIETTA HIGH SCHOOL

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7454

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 09-19-2023

COOPER MIDDLE SCHOOL

4605 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1631

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7901

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – INFINITI CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001280

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – COOP’S STAND 310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002799

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003238

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

AMERICAN DELI

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004320

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-19-2023

WENDY’S OF BIG CHICKEN

1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004394

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 09-19-2023

SUBWAY #36637

6520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-4571

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004717

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-19-2023

POPEYES

1000 CUMBERLAND MALL SE STE 1310 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005195

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-19-2023

SUBWAY

85 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3221

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005495

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 09-19-2023

JAMBO GRILL

2555 DELK RD SE STE A11 MARIETTA, GA 30067-6338

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005692

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-19-2023

TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005825

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-19-2023

HAVELI INDIAN CUISINE

490 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7706

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005989

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-19-2023

!!SCOOTER’S COFFEE

2943 CANTON RD STE 1600 MARIETTA, GA 30066-3847

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006162

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 09-19-2023

NCG CINEMAS MARIETTA

1050 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3998

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000564

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-18-2023

SUBWAY #13102

3345 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-3915

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002224

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-18-2023

KASTAWAYS

795 POWDER SPRINGS ST STE 3 MARIETTA, GA 30064-3689

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17948

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 09-18-2023

WAFFLE HOUSE #1219

1410 DURA DR SW MARIETTA, GA 30008-4024

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4935

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-18-2023

LABELLE SCHOOL

230 CRESSON DR MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1483C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

TIMBER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL

5000 TIMBER RIDGE RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2546

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

DUE WEST ELEMENTARY SCHOOL

3900 DUE WEST RD NW MARIETTA, GA 30064-1020

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-185C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

LOST MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL

700 OLD MOUNTAIN RD NW KENNESAW, GA 30152-3841

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5159

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

DUNKIN’ PC #359775

1075 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3901

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004434

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-18-2023

LEGACY RIDGE AT BROOKSTONE

5235 STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3968

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005671

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 09-18-2023

ATLANTIC BUFFET

270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005762

Last Inspection Score: 79

Last Inspection Date: 09-18-2023

THE BRAIN STATION

2940 DALLAS ST KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006095

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

!!HORNED OWL BREWING

2765 S MAIN ST STE A KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006155

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-18-2023

MONTERREY MEXICAN RESTAURANT

1368 ATLANTA RD SE STE 119-121 MARIETTA, GA 30060-3935

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23394

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-15-2023

MCDONALD’S #6824

778 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-3029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001834

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

CLARKDALE ELEMENTARY SCHOOL

4725 EWING RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000291

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

WHEELER HIGH SCHOOL

375 HOLT RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000295

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-15-2023

LOCKHEED ELEMENTARY SCHOOL

1205 MERRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3422

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-15-2023

SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL

840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17137

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

COSTA MAR SEAFOOD & GRILL

677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002858

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 09-15-2023

CAFE HOT WING 8

1153 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3600

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004063

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 09-15-2023

MR COW

1000 CUMBERLAND MALL DR SE STE 1320 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005570

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

J BUFFALO WINGS

2580 WINDY HILL RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30067-8642

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005795

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 09-15-2023

!!THE HIGHWAY CAFE – BASE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005949

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

!!THE HIGHWAY CAFE – MOBILE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005951

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

!!CHILL TIME – MOBILE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005952

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023

2023 FUN BOX OUTDOOR BOUNCE PARK #1 (TOWN CENTER MALL) / BOUNCE PARK ATLANTA

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005984

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2023