Health inspection scores for Cobb County restaurants from April 21 to April 27 (includes Truist Park food service scores)

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002596

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1ST BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002769

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002772

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BELOW THE CHOP PARTY ROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002773

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COMMISSARY / WAREHOUSE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002774

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002776

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SVEDKA BAR 108 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002581

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 136 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002610

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK AARON TERRACE BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002645

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – XFINITY BAR 309 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002653

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 342 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COCA COLA CORNER STAND 347 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002660

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK ARRON TERRACE STAND 247 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002651

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 241 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002652

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 114 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002609

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SANDLOT SNACKS STAND 155 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002602

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – THE SLICE STAND 161 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002604

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 215 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002647

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 239 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002648

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 242 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002649

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK AARON TERRACE STAND 246 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002650

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 343 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002661

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS / 1871 GRILLE STAND 312 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002654

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 313 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002655

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 320 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002656

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE BAR 331 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002658

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002595

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – H&F BURGER STAND 159 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002603

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 135 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002597

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 138 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002598

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 141 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002599

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A STAND 143 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002600

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY STAND 151 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002378

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

HYATT REGENCY SUITES – PADELLA RESTAURANT – FOOD

2999 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-6044

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24316C

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – EL JIMADOR BAR 238 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002644

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOPERS CRAFT BAR 216 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002646

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – INFINITI CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001280

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TERRAPIN TAPROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002189

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SUITE PANTRY AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002315

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – THE CARVERY P112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002317

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN’ DOTS P110 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002318

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CUTWATER P120 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002404

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – ALUMNI BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002607

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – H&F BURGER P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002785

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – AIRSTREAM P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002787

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P314 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002788

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – GRILL AND GO P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002789

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – MAYFIELD P322 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002792

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY P324 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002794

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SMOKEY Q P329 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002795

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – MAYFIELD P330 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002796

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – GRILL AND GO P337 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002798

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002799

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P341 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002810

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – OLE MOLE NACHO / MAYFIELD P156 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002811

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A P160 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002813

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CONECUH SAUSAGE P219 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002816

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P220 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002818

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002819

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A P230 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002893

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002894

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHOPHOUSE 1 (CH1) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003030

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHOPHOUSE 2 (CH2) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003031

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 5 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003219

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003238

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – LIT BAR 144 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003378

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1ST BASE MARKET AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003390

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!INFINITI CLUB BAR SUPPORT – TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004371

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

MOON INDIAN CUISINE

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004469

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004837

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-27-2023

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005825

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!TP – SLUTTY VEGAN P130 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005831

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TIMBER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL

5000 TIMBER RIDGE RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2546

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-26-2023

BELLS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

2600 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-55

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-26-2023

J.J. DANIELL MIDDLE SCHOOL

2950 SCOTT DR MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-159C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-26-2023

ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL

2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-365C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-26-2023

!!TONYO’S BBQ EXPERIENCE

3315 S COBB DR SE STE 300 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005840

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-26-2023

POWDER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

4570 GRADY GRIER DR POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1765C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-25-2023

CHARTWELLS – LIFE UNIVERSITY STUDENT HOUSING DINING HALL

1100 BARCLAY CIR SE MARIETTA, GA 30060-2937

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003118

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-25-2023

LOS MAGUEYS MEXICAN RESTAURANT

2404 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2529

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003935

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-25-2023

ORIENT EXPRESS

2921 PACES FERRY RD ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004104

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-25-2023

MARCO’S PIZZA

1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 290 MARIETTA, GA 30064-4865

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005255

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-25-2023

KORE STEAKHOUSE

585 FRANKLIN GTWY SE STE 150 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005673

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-25-2023

SHISH KABOB MEDITERRANEAN GRILL

2060 LOWER ROSWELL RD STE 280 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005681

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-25-2023

PHO OH PHO

1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 1107 MARIETTA, GA 30064-4383

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004299

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-24-2023

EL NOMADA RASPADOS Y ANTOJITOS – MOBILE

371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004444

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-24-2023

BANDIDO WINGS – BASE

371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004905

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-24-2023

TAQUERIA EL BUEN SAZON

814 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005081

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-24-2023

ENERGY ZONE MARIETTA

1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 212 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005665

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-24-2023

!!TAQUERIA EL BUEN SAZON EXFS

814 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3004

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005875

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-24-2023

CHINA GREAT WALL

1860 SANDY PLAINS RD STE 302 MARIETTA, GA 30066-7836

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001776

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-21-2023

NEW CHINA HOUSE

1050 E PIEDMONT RD STE 142 MARIETTA, GA 30062-4758

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001396

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-21-2023

VAUGHAN ELEMENTARY SCHOOL

5950 NICHOLS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4390

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-21-2023

AZELEA MANOR PERSONAL CARE HOME

557 WATERMAN ST SE MARIETTA, GA 30060-2009

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002833

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-21-2023

BIG EASY SNOBALLS

2145 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-0819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004494

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-21-2023