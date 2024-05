Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 10 to May 16

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DAVINCI’S PIZZERIA

1810 SPRING RD STE 1 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24354

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 05-16-2024

LAS TEJITAS

2175 OLD CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004440

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 05-16-2024

GOOD KITCHEN

300 VILLAGE GREEN CIR SE STE 110 SMYRNA, GA 30080-3450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005525

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-16-2024

STARBUCKS #26561

1955 COBB PKWY N STE 100 KENNESAW, GA 30152-4503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002285

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-15-2024

KFC

1130 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16665

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 05-15-2024

NORTHWEST CLASSICAL ACADEMY

3010 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-2502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004866

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-15-2024

TUBTIM SIAM THAI CUISINE

2359 WINDY HILL RD SE STE 340 MARIETTA, GA 30067-8660

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005486

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 05-15-2024

THE PUBLIC HOUSE AT VININGS – FOOD (INSIDE HOTEL INDIGO ATLANTA VININGS)

2857 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-3793

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005700

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 05-15-2024

!!KANA

1869 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9305

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006413

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 05-15-2024

PAD THAI & CHINESE CUISINE

5350 UNITED DR SE STE 102 SMYRNA, GA 30082-4772

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26168

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 05-14-2024

KFC #G135093

1970 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4509

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000238

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 05-14-2024

MOD PIZZA

1945 COBB PKWY NW STE 250 KENNESAW, GA 30152-4503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002910

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 05-14-2024

DOUGH IN THE BOX DONUTS

2799 VETERANS MEMORIAL HWY AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003317

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 05-14-2024

!!ISLAND SPICE OVEN RESTAURANT

2535 HICKORY GROVE RD NW STE 105 ACWORTH, GA 30101-3616

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005684

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-14-2024

CHUCK E CHEESE #117

824 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005735

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 05-14-2024

!!J & J FISH AND CHICKEN

690 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3630

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006302

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-14-2024

STARBUCKS COFFEE #988

440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 5 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4050

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-13-2024

TAQUERIA MORELOS

1300 ATLANTA RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30060-3934

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000567

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-13-2024

TIMBER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL

5000 TIMBER RIDGE RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2546

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-13-2024

FRESH ONE KITCHEN

440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 6 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005155

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-13-2024

TEANA

440 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 12 KENNESAW, GA 30144-4918

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005290

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 05-13-2024

!!POCHINO ITALY

600 CHASTAIN RD NW STE 416 KENNESAW, GA 30144-3206

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006279

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-13-2024

QUALITY INN – FOOD

765 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002379

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 05-10-2024

WHAT’S FOR LUNCH – BEST EATS EVER

2995 JOHNSON FERRY RD STE 440 MARIETTA, GA 30062-8313

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26689

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 05-10-2024

MIRKO PASTA

1281 JOHNSON FERRY RD STE 120 MARIETTA, GA 30068-2943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27787

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 05-10-2024

BOWLERO AUSTELL

2750 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2354

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 05-10-2024

SUBWAY

2475 DALLAS HWY SW STE 400 MARIETTA, GA 30064-2566

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004068

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 05-10-2024

CURRY CURRY THAI RESTAURANT