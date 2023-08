Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 11 to August 17

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HOMEWOOD SUITES – FOOD

905 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6802

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22988

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 08-17-2023

CAROL’S CAFE

2543 BELLS FERRY RD STE 50 MARIETTA, GA 30066-5100

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10493C

Last Inspection Score: 45

Last Inspection Date: 08-17-2023

CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2706

777 TOWNPARK LN NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-5821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002305

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-17-2023

DUNLEITH ELEMENTARY SCHOOL

120 SAINE DR SW MARIETTA, GA 30008-3878

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3531

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 08-17-2023

MCDONALD’S #2848

4415 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-6424

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003356

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 08-17-2023

!!TASTY CHINA

1808 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004841

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-17-2023

WHICH WICH SUPERIOR SANDWICHES

1401 JOHNSON FERRY RD STE 310 MARIETTA, GA 30062-8116

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002534

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-16-2023

HONG KONG CITY

2142 S COBB DR SE STE D-1 SMYRNA, GA 30080-1330

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4911

Last Inspection Score: 58

Last Inspection Date: 08-16-2023

3 AMIGOS MEXICAN BAR & GRILL

1000 WHITLOCK AVE NW STE 400 MARIETTA, GA 30064-5452

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000339

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 08-16-2023

CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #1

3165 JOHNSON FERRY RD STE D-2 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-101C

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 08-16-2023

WAFFLE HOUSE #778

1398 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2857

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 08-16-2023

ROTANA RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 190 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001843

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 08-16-2023

DEREK’S CAFE

1779 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004252

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-16-2023

BISCUITS AND MORE

3162 JOHNSON FERRY RD STE 140 MARIETTA, GA 30062-7608

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005176

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-16-2023

HAMPTON INN ATLANTA/TOWN CENTER – FOOD

871 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-6806

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3662

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 08-15-2023

SIMPSON MIDDLE SCHOOL

3340 TRICKUM RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-888C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-15-2023

MCCLESKEY MIDDLE SCHOOL

4080 MAYBREEZE RD MARIETTA, GA 30066-2734

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-448C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-15-2023

BRISAS DE TELA RESTAURANT II

739 FRANKLIN GTWY SE STE C MARIETTA, GA 30067-7841

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003206

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 08-15-2023

LIL BITES

3079 HIDDEN FOREST CT MARIETTA, GA 30066-7324

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005372

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 08-15-2023

CALENTANO 2

1815 S COBB DR SE STE 107 MARIETTA, GA 30060-4958

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005701

Last Inspection Score: 50

Last Inspection Date: 08-15-2023

HOPDODDY BURGER BAR

2955 COBB PKWY SE STE 820 ATLANTA, GA 30339-3621

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001243

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-14-2023

WAFFLE HOUSE #1132

3441 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1800

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4419

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-14-2023

WEST COBB DINER

3451 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 200 MARIETTA, GA 30064-5036

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003952

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 08-14-2023

!!WINGSTOP

1133 CHASTAIN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006112

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 08-14-2023

KINCAID ROAD ELEMENTARY SCHOOL

1410 KINCAID RD MARIETTA, GA 30066-6434

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-288C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-11-2023

SIOR ATL

1977 N PARK PL SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-2383

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005141

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 08-11-2023