Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 1 to March 7

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HOBOKEN BREAD & BAGEL COMPANY

1033 SANDY PLAINS RD STE G MARIETTA, GA 30066-6584

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4920

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-07-2024

CAPRIOTTI’S SANDWICH SHOP #141

777 TOWNPARK LN NW STE 104 KENNESAW, GA 30144-5821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002425

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-07-2024

WAFFLE HOUSE #690

2805 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6246

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23409C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-07-2024

CAPOZZI’S

2960 SHALLOWFORD RD STE 101 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10427C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

BLUE MOON PIZZA

2359 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8615

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11534

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-07-2024

MONTANA’S BAR & GRILL

2995 JOHNSON FERRY RD STE 330 MARIETTA, GA 30062-8315

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8431

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-07-2024

SOUTH COBB HIGH SCHOOL 9TH GRADE CAFE

1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000099

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

SOUTH COBB HIGH SCHOOL CAFE

1920 CLAY RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000098

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

POWDER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

4570 GRADY GRIER DR POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1765C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

LASSITER HIGH SCHOOL

2601 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-306C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

HOME2 SUITES AND TRU DUAL FLAG HOTELS – FOOD

2975 RING RD NW KENNESAW, GA 30144-4912

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003184

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

ALOFT ATLANTA AT THE BATTERY ATLANTA – FOOD

950 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003940

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-07-2024

FROZEN GOOSE THE

34 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004722

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-07-2024

TROPICAL SMOOTHIE CAFE

2960 SHALLOWFORD RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-3012

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004725

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

TWISTED TACO EXPRESS

2960 SHALLOWFORD RD STE 303 MARIETTA, GA 30066-3014

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004772

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2024

SABORES DE MI PUEBLO MEXICAN RESTAURANT Y NEVERIA

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006136

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-07-2024

JERSEY MIKE’S SUBS

2960 SHALLOWFORD RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-3098

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17284C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-06-2024

ATAMI GRILL SUSHI

3600 DALLAS HWY SW STE 140 MARIETTA, GA 30064-1631

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001078

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-06-2024

CHIN CHIN CHINESE RESTAURANT

617 JOHNSON FERRY RD STE 1 MARIETTA, GA 30068-4628

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25437C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-06-2024

KFC# G135094

12 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000236

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-06-2024

STILL ELEMENTARY SCHOOL

870 CASTEEL RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1498C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2024

HILLGROVE HIGH SCHOOL

4165 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13615

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2024

LOS BRAVOS MEXICAN RESTAURANT

1255 JOHNSON FERRY RD STE 42 MARIETTA, GA 30068-2728

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003823

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-06-2024

AMERICAN DELI

2100 ROSWELL RD STE 2194 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004302

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-06-2024

AMERICAN DELI

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004320

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 03-06-2024

DUNKIN’ PC #359775

1075 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3901

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004434

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-06-2024

LOLITA’S PARLOUR – BASE

1147 POWDER SPRINGS ST STE 2B MARIETTA, GA 30064-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004666

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-06-2024

PIZZA HUT #39386

3309 NEW MACLAND RD STE 150 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005116

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-06-2024

POPEYES

1000 CUMBERLAND MALL SE STE 1310 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005195

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-06-2024

MR. AG’S

135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1104 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005469

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-06-2024

1738 RESTAURANT & BAR

5780 C H JAMES PKWY STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-6078

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005817

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-06-2024

!!CHIPOTLE MEXICAN GRILL

4835 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-1323

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005981

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2024

HOBOKEN CAFE

688 WHITLOCK AVE NW STE A MARIETTA, GA 30064-3169

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000930

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-05-2024

BURGER KING #3900

1201 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000863

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 03-05-2024

3 AMIGOS MEXICAN BAR & GRILL

1000 WHITLOCK AVE NW STE 400 MARIETTA, GA 30064-5452

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000339

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-05-2024

ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL

2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-365C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-05-2024

COOPER MIDDLE SCHOOL

4605 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1631

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7901

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2024

GOLDEN KRUST

180 COBB PKWY S STE 240 MARIETTA, GA 30060-6522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003142

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-05-2024

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS

751 WHITLOCK AVE SW MARIETTA, GA 30064-3001

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004214

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-05-2024

CHICK-FIL-A AUSTELL ROAD FSU

3951 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1107

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004950

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-05-2024

STARBUCKS

2860 CUMBERLAND MALL SE SPC 19 ATLANTA, GA 30339-5120

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005046

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-05-2024

CINNABON #389

1000 CUMBERLAND MALL SPC 1302 ATLANTA, GA 30339-5121

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005250

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-05-2024

ATLANTIC BUFFET

270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005762

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-05-2024

!!SSAMJANG CUMBERLAND

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1109 ATLANTA, GA 30339-3134

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005820

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2024

!!TACO BELL #41800

4720 ALABAMA RD NE ROSWELL, GA 30075-1661

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006310

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2024

EAST COBB MIDDLE SCHOOL

825 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067-5543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002383

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

PALETERIA MICHUACANA

737 ROSWELL ST NE STE 170 MARIETTA, GA 30060-3509

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20316

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-04-2024

PRAISE ACADEMY (SCHOOL)

4052 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3929

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001118

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

AMERICAN LEGION POST #216

3914 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1016

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2213

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-04-2024

MI TACO MEXICAN TAQUERIA

2332 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-4538

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17788C

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-04-2024

DAIRY QUEEN STORE #12030

3721 LARGENT WAY MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4572

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-04-2024

HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL

5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7444

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

LOVINGGOOD MIDDLE SCHOOL

3825 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13805C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

EUREST DINING LOCKHEED MARTIN B2-107

86 S COBB DR SE MARIETTA, GA 30063-0001

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003324

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-04-2024

CLAY – HARMONY LELAND ELEMENTARY SCHOOL

6326 FACTORY SHOALS RD SW MABLETON, GA 30126-5114

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003770

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

TACOS EL JAROCHO

6260 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-5229

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005097

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-04-2024

BATTLE & BREW

925 BATTERY AVE SE STE 1125 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005588

Last Inspection Score: 63

Last Inspection Date: 03-04-2024

CAJUN SEAFOOD XPRESS

2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 130 MARIETTA, GA 30066-3369

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006237

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2024

JIMMY JOHN’S

1133 CHASTAIN RD NW STE 400 KENNESAW, GA 30144-5684

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006238

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-04-2024

!!WINGSTOP

4715 S ATLANTA RD STE 303 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006289

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-04-2024

!!MCDONALD’S #3341

2049 N COBB PKWY KENNESAW, GA 30152-4500

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006353

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-04-2024

DONUTNV OF MARIETTA – MOBILE

540 POWDER SPRINGS ST STE 23D MARIETTA, GA 30064-3562

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005975

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-02-2024

FIREHOUSE SUBS #1391

2745 SANDY PLAINS RD STE 102 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002270

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

RAY’S DONUTS

4805 CANTON RD STE 400 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004357

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-01-2024

NIBBLES

4456 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127-2600

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004788

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!POPEYES

4194 JILES RD NW LOT 1 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005664

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!H TOWN WINGS

3655 CHEROKEE ST NW STE 4 KENNESAW, GA 30144-2026

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006140

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!CARIBOU COFFEE

3280 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4978

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006252

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!SIX FLAGS OVER GEORGIA – PROMENADE FUNNEL CAKES

275 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006259

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!KHANS HALAL – BASE

3982 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006362

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024

!!KHAN HALAL

3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2941

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006363

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-01-2024