Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday October 7 – Thursday October 13, 2022

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health: Friday October 7 through Thursday October 13.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

LITTLE CAESARS PIZZA

1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 202 KENNESAW, GA 30144-4303

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-13-2022

SUBWAY #28731

3999 AUSTELL RD STE 1004 AUSTELL, GA 30106-8130

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-13-2022

C’EST SI BON PASTRY AND RESTAURANT

560 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-1337

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 10-13-2022

BOWLERO AUSTELL

2750 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-13-2022

CAFE 200

200 GALLERIA PKWY STE 120 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-13-2022

STILL ELEMENTARY SCHOOL

870 CASTEEL RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-13-2022

ALLGOOD HEAD START

461 ALLGOOD RD NE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-13-2022

DEV’S DONUTS

1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 2115 MARIETTA, GA 30064-4385

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 10-13-2022

PH’EAST – FAN T’ASIA

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 4 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 10-13-2022

DUNKIN DONUTS #356296

2462 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-3526

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-13-2022

PHO OH PHO

1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 1107 MARIETTA, GA 30064-4383

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 10-13-2022

SGC CHICKEN & SEAFOOD

3886 BROAD ST STE C POWDER SPRINGS, GA 30127-2767

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-13-2022



AUNTIE ANNE’S PRETZELS

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE P-02 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-12-2022

DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS

2475 DALLAS HWY STE 100 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

STARBUCKS #26561

1955 COBB PKWY N STE 100 KENNESAW, GA 30152-4503

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

1435 HIGHLANDS RIDGE RD SE STE A SMYRNA, GA 30082-4872

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 10-12-2022

MURDOCK ELEMENTARY SCHOOL

2320 MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

MOD PIZZA

1945 COBB PKWY NW STE 250 KENNESAW, GA 30152-4503

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-12-2022

WALTON HIGH SCHOOL

1590 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5953

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

QUEEN TEA

425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1080 KENNESAW, GA 30144-4960

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 10-12-2022

DOMINO’S PIZZA

2555 PRADO LN STE 1420 MARIETTA, GA 30066-3516

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

TAQUITO EXPRESS

3065 SHALLOWFORD RD STE A MARIETTA, GA 30062-1267

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 10-12-2022

VEGREEN BURGER

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 127 KENNESAW, GA 30144-4951

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

GREAT AMERICAN COOKIES & MARBLE SLAB CREAMERY

3805 DALLAS HWY SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-1617

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-12-2022

ATLANTA ICE HOUSE

2600 PRADO LN MARIETTA, GA 30066-3333

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-12-2022

WR SOCIAL HOUSE

25 N PARK SQ MARIETTA, GA 30060-1972

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-12-2022



DODGEN MIDDLE SCHOOL

1725 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5959

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 10-11-2022

TRITT ELEMENTARY SCHOOL

4435 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

HILLGROVE HIGH SCHOOL

4165 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

LA FITNESS #448 – MAIN

4200 WADE GREEN RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-11-2022

LA FITNESS #448 – SPA

4200 WADE GREEN RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

HOLBROOK ACWORTH – MAIN

4491 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5564

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

WEST 22 APARTMENTS – MAIN

2200 BENSMAN LN NW KENNESAW, GA 30144-1809

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

EMBASSY SUITES ATLANTA KENNESAW TOWN CENTER – POOL

620 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-3020

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-11-2022

FIVE FINGER PHILLY #2 – MOBILE

2715 PEACHTREE SQ ATLANTA, GA 30360-2634



Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-08-2022

CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL

285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 10-07-2022



HYATT HOUSE ATLANTA COBB GALLERIA – MAIN

3595 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-6082

Permit Type: SP

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 10-07-2022

BEST WESTERN – TOUR

2625 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4965

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 10-07-2022

HYATT HOUSE ATLANTA COBB GALLERIA – TOUR

3595 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-6082

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 10-07-2022

HOME2 SUITES AND TRU DUAL FLAG HOTELS – TOUR

2975 RING RD NW KENNESAW, GA 30144-4912

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 10-07-2022

SUBWAY #35293

6110 CEDARCREST RD NW STE 220 ACWORTH, GA 30101-9541



Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 10-07-2022

SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – TOUR

3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 10-07-2022

AUGGIE’S LUCKY TACOS – MOBILE

1951 CANTON RD STE 340 MARIETTA, GA 30066-6356

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 10-07-2022