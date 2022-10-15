Check out the 43 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending October 16, 2022

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by October 16.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 10/9/2022 and 10/16/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035161
|3413 AUSTELL RD BLDG
|ROBERT AKOMAH
|10/13/2022
|OWNER
|3413 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|ROBERT AKOMAH &
|AUSTELL, GA 30008
|ASSOCIATES LLC
|ALC002975
|876 NYAMMINZ
|RENA ROSE-BAILEY
|10/10/2022
|876 NYAMMINZ LLC
|1475 TERRELL MILL RD, SUITE
|RESTAURANT
|(678)239-4888
|106
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035230
|AMERICAN OUTLAW
|JESSE DUPREE
|10/10/2022
|SPIRITS
|1480 OLD 41 HWY
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|AMERICAN OUTLAW
|KENNESAW, GA 30152
|SPIRITS INC
|OCC035248
|ASP CREATIVE
|ALBERT PUCKETT
|10/12/2022
|RENOVATIONS LLC
|1989 MAYES DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|A.S.P CREATIVE
|MARIETTA, GA 30067
|RENOVATIONS LLC
|ALT003042
|ATLANTA LAB RESCUE
|ATLANTA LAB RESCUE
|10/12/2022
|ATLANTA LAB RESCUE INC
|5524 MACLAND RD
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|PROFIT)
|ALC003019
|BAR 44
|ABDUL-WAHAB ALADE AMINU
|10/13/2022
|BAR 44 LLC
|2755 CANTON RD
|RESTAURANT
|(678)855-4847
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035265
|BTB CUT & COLOR SALON
|ANGEL MACKEY
|10/14/2022
|BTB CUT & COLOR SALON
|2690 MOUNT WILKINSON
|BEAUTY SHOP
|PKWY, SUITE 16
|SMYRNA, GA 30339
|OCC035247
|C2 IT SYSTEMS
|PHILIP THOMPSON
|10/12/2022
|C2 ENTERPRISES LLC WY
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|220
|DEVELOPMENT & DESIGN
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035239
|CALIBER CAR WASH
|DANIEL YORK
|10/11/2022
|CLYDESDALE HOLDINGS
|3625 CUMBERLAND BLVD,
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|SUITE 1150
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035236
|CALIBER PAINTING &
|ROSALINDA CASTILLO
|10/12/2022
|RENOVATIONS LLC
|2665 COLD SPRINGS TRL
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|CALIBER PAINTING &
|MARIETTA, GA 30064
|HANGING
|RENOVATIONS LLC
|OCC035224
|CD MORSE CONSTRUCTION
|DAVID MORSE
|10/10/2022
|INC
|1005 COOPER LAKE RD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CD MORSE CONSTRUCTION
|SMYRNA, GA 30082
|INC
|OCC035245
|CLEAVER & CORK
|AUDREY STINE
|10/12/2022
|CLEAVER & CORK
|1062 JOHNSON FERRY RD,
|FOOD SERVICE
|SUITE D
|MARIETTA, GA 30068
|OCC035250
|DEKA LASH #2
|SUMMER BUTLER
|10/13/2022
|MS BUTLER CORPORATION
|2500 DALLAS HWY, SUITE 500
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30064
|OCC035221
|DIAZ SMART CUTS LLC
|EUSEBIO DIAZ
|10/10/2022
|DIAZ SMART CUTS LLC
|750 SIXFLAGS RD, SUITE 351
|CARPENTRY CONTRACTOR
|AUSTELL, GA 30168
|OCC035246
|DOG CITY BAKERY
|DAVID WESTBROOKE
|10/12/2022
|DOG CITY I LLC
|4369 ROSWELL ROAD
|PET SHOP AND SUPPLIES
|MARIETTA, GA 30062
|CON001335
|E2E TECHNOLOGY
|LEAMON A SMITH III
|10/13/2022
|SOLUTIONS
|6002 KENBROOK LN
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|E2E TECHNOLOGY
|ACWORTH, GA 30101
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|SOLUTIONS INC
|INSTALLATION)
|OCC035225
|EAST COBB NEWS
|WENDY PARKER
|10/10/2022
|EAST COBB NEWS LLC
|1509 JOHNSON FERRY RD
|NEWS REPORTING SERVICE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035251
|ELATION BEAUTY SALON
|TANISHA CARSON
|10/13/2022
|ELATION BEAUTY LLC
|425 ERNEST BARRETT PKWY,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 20
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035227
|ELITE BUSINESS
|TAYLOR BARNETTE
|10/10/2022
|COMMERCE
|5136 SUNSET TRL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ELITE BUSINESS
|MARIETTA, GA 30068
|COMMERCE LLC
|OCC035216
|FEARLESS PHYSICAL
|DACY CLARK
|10/10/2022
|THERAPY LLC
|1970 ANNWICKS DR
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|FEARLESS PHYSICAL
|MARIETTA, GA 30062
|TAX)
|THERAPY LLC
|OCC035206
|FOREST RIDGE ON
|L+M WWC FOREST RIDGE JV
|10/12/2022
|TERRELL MILL
|PARTNERSHIP
|APARTMENT RENTAL
|FOREST RIDGE PROPERTY
|1557 TERRELL MILL RD
|OWNER LP
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035223
|GOLDEN SEASON
|PEDRO A VASQUEZ
|10/10/2022
|LANDSCAPING
|1910 SILVER CREEK DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GOLDEN SEASON
|AUSTELL, GA 30168
|LANDSCAPING LLC
|OCC035226
|GREG PALMER INC
|GREG PALMER
|10/10/2022
|GREG PALMER INC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035259
|GRO’TEES LLC
|KEVIN THOMAS
|10/14/2022
|GRO’TEES LLC
|5130 THISTLE RD
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SMYRNA, GA 30082
|OCC035228
|KC PETROLEUM INC
|KEVIN CORMIER
|10/10/2022
|650 TALLEYRAND AVE
|SERVICE STATION EQUIPMENT
|(904)693-3200
|JACKSONVILLE, FL 32202
|INSTALLATION & REPAIR
|OCC035211
|LABOR OF LOVE MOBILE
|SALINA DAILEY
|10/10/2022
|DOG SPA
|677 HIGHLAND CT
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|LABOR OF LOVE MOBILE
|MARIETTA, GA 30068
|DOG SPA LLC
|OCC035241
|LEAN KITCHEN
|JAMES JOHNSON
|10/12/2022
|ATLEAN LLC
|4905 ALABAMA RD, SUITE 140
|FOOD SERVICE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC035256
|LEVENUE LLC
|LOUISE ALRIDGE
|10/14/2022
|LEVENUE LLC
|4716 JAMERSON FOREST
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|PKWY
|(OCCUPATIONAL TAX)
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035257
|LIFE PURPOSE ARCHITECTS
|CICELY ANDERSON
|10/14/2022
|LLC
|4061 AUDUBON DR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LIFE PURPOSE ARCHITECTS
|MARIETTA, GA 30068
|LLC
|OCC035219
|MARGARET LISTER
|MARGARET LISTER
|10/10/2022
|MARGARET LISTER
|4552 SPOTTED PONY DR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ACWORTH, GA 30101
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC035253
|MARIETTA SPECIALTY
|ASHWANI SHEORAN
|10/13/2022
|PHARMACY
|4800 OLDE TOWNE PKWY,
|DRUG STORE
|MARIETTA NORTHSIDE
|SUITE 120
|HOSPITAL SERVICES CORP
|MARIETTA, GA 30068
|OCC035249
|MASTERS HOME
|REGINALD MASTERS
|10/13/2022
|MORTGAGE LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD,
|MORTGAGE BROKERS
|MASTERS HOME
|MODEL 500
|MORTGAGE LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035254
|O’ DONNELL METAL DECK
|MATT WEISS
|10/13/2022
|O’ DONNELL METAL DECK
|1731 DIXIE AVE
|STEEL ERECTOR CONTRACTOR
|LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035260
|OMNIA THERAPY
|TAMEKA WILSON
|10/14/2022
|SOLUTIONS LLC
|135 CLARINBRIDGE PKWAY
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|OMNIA THERAPY
|KENNESAW, GA 30144
|TAX)
|SOLUTIONS LLC
|OCC035258
|SEE’S CANDIES INC
|PAT EGAN
|10/13/2022
|SEE’S CANDIES INC
|2860 CUMBERLAND BLVD
|CANDY STORE
|KIOSK 5518
|ATLANTA, GA 30339
|CON001333
|SINYARD A/C
|BOBBY SINYARD
|10/10/2022
|583 THARPE DR
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|UNADILLA, GA 31091
|OCC035264
|SUPREME MOTORCARS
|JAHANZAB SHAHID
|10/14/2022
|SUPREMEMOTORCARS LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 141
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035240
|T.LEWIS CONTRACTORS
|TODD LEWIS
|10/11/2022
|LLC
|355 WINSTON RD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|T.LEWIS CONTRACTORS
|MARIETTA, GA 30008
|LLC
|OCC035263
|TEY ENTERPRISE GROUP
|TIM YATES
|10/14/2022
|TEY ENTERPRISE GROUP
|5095 SOPHY DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC035222
|THERESA DENHAM
|THERESA DENHAM
|10/10/2022
|THERESA DENHAM
|37 NOSES CREEK RD
|CHILD CARE – SIX OR LESS CHILDREN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC035220
|THORNEY HEDGE ROAD
|ANAND SHAH
|10/10/2022
|THORNEY HEDGE ROAD
|1680 BILL MURDOCK RD
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035252
|WARDAK MOTORS LLC
|NAWEED WARDAK
|10/13/2022
|WARDAK MOTORS LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 208A
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30046
|OCC035243
|YOUR NUPTIAL DOC
|KORI SHAW
|10/12/2022
|YOUR NUPTIAL DOC LLC
|4641 ATLANTA RD
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATLANTA, GA 30339
|EVENT ORGANIZER
|Business Count: 43
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