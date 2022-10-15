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Check out the 43 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending October 16, 2022

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson October 15, 2022

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by October 16.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE


Between: 10/9/2022 and 10/16/2022


Sorted by Doing Business As


License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description




OCC0351613413 AUSTELL RD BLDGROBERT AKOMAH10/13/2022

OWNER3413 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL

ROBERT AKOMAH &AUSTELL, GA 30008

ASSOCIATES LLC





ALC002975876 NYAMMINZRENA ROSE-BAILEY10/10/2022

876 NYAMMINZ LLC1475 TERRELL MILL RD, SUITERESTAURANT

(678)239-4888106


MARIETTA, GA 30067




OCC035230AMERICAN OUTLAWJESSE DUPREE10/10/2022

SPIRITS1480 OLD 41 HWYBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

AMERICAN OUTLAWKENNESAW, GA 30152

SPIRITS INC





OCC035248ASP CREATIVEALBERT PUCKETT10/12/2022

RENOVATIONS LLC1989 MAYES DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE

A.S.P CREATIVEMARIETTA, GA 30067

RENOVATIONS LLC





ALT003042ATLANTA LAB RESCUEATLANTA LAB RESCUE10/12/2022

ATLANTA LAB RESCUE INC5524 MACLAND RDCHARITABLE ORGANIZATION (NON


POWDER SPRINGS, GA 30127PROFIT)




ALC003019BAR 44ABDUL-WAHAB ALADE AMINU10/13/2022

BAR 44 LLC2755 CANTON RDRESTAURANT

(678)855-4847MARIETTA, GA 30066




OCC035265BTB CUT & COLOR SALONANGEL MACKEY10/14/2022

BTB CUT & COLOR SALON2690 MOUNT WILKINSONBEAUTY SHOP


PKWY, SUITE 16


SMYRNA, GA 30339




OCC035247C2 IT SYSTEMSPHILIP THOMPSON10/12/2022

C2 ENTERPRISES LLC WY2400 HERODIAN WAY, SUITECOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –


220DEVELOPMENT & DESIGN


SMYRNA, GA 30080




OCC035239CALIBER CAR WASHDANIEL YORK10/11/2022

CLYDESDALE HOLDINGS3625 CUMBERLAND BLVD,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLCSUITE 1150


ATLANTA, GA 30339




OCC035236CALIBER PAINTING &ROSALINDA CASTILLO10/12/2022

RENOVATIONS LLC2665 COLD SPRINGS TRLPAINTING CONTRACTOR AND PAPER

CALIBER PAINTING &MARIETTA, GA 30064HANGING

RENOVATIONS LLC





OCC035224CD MORSE CONSTRUCTIONDAVID MORSE10/10/2022

INC1005 COOPER LAKE RDHANDY MAN – NO STATE LICENSE

CD MORSE CONSTRUCTIONSMYRNA, GA 30082

INC





OCC035245CLEAVER & CORKAUDREY STINE10/12/2022

CLEAVER & CORK1062 JOHNSON FERRY RD,FOOD SERVICE


SUITE D


MARIETTA, GA 30068




OCC035250DEKA LASH #2SUMMER BUTLER10/13/2022

MS BUTLER CORPORATION2500 DALLAS HWY, SUITE 500BEAUTY SHOP


MARIETTA, GA 30064




OCC035221DIAZ SMART CUTS LLCEUSEBIO DIAZ10/10/2022

DIAZ SMART CUTS LLC750 SIXFLAGS RD, SUITE 351CARPENTRY CONTRACTOR


AUSTELL, GA 30168




OCC035246DOG CITY BAKERYDAVID WESTBROOKE10/12/2022

DOG CITY I LLC4369 ROSWELL ROADPET SHOP AND SUPPLIES


MARIETTA, GA 30062




CON001335E2E TECHNOLOGYLEAMON A SMITH III10/13/2022

SOLUTIONS6002 KENBROOK LNLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM

E2E TECHNOLOGYACWORTH, GA 30101SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,

SOLUTIONS INC
INSTALLATION)




OCC035225EAST COBB NEWSWENDY PARKER10/10/2022

EAST COBB NEWS LLC1509 JOHNSON FERRY RDNEWS REPORTING SERVICE


MARIETTA, GA 30062




OCC035251ELATION BEAUTY SALONTANISHA CARSON10/13/2022

ELATION BEAUTY LLC425 ERNEST BARRETT PKWY,BEAUTY SHOP


SUITE 20


KENNESAW, GA 30144




OCC035227ELITE BUSINESSTAYLOR BARNETTE10/10/2022

COMMERCE5136 SUNSET TRLMERCHANDISE AND SERVICE BROKER

ELITE BUSINESSMARIETTA, GA 30068

COMMERCE LLC





OCC035216FEARLESS PHYSICALDACY CLARK10/10/2022

THERAPY LLC1970 ANNWICKS DRPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL

FEARLESS PHYSICALMARIETTA, GA 30062TAX)

THERAPY LLC





OCC035206FOREST RIDGE ONL+M WWC FOREST RIDGE JV10/12/2022

TERRELL MILLPARTNERSHIPAPARTMENT RENTAL

FOREST RIDGE PROPERTY1557 TERRELL MILL RD

OWNER LPMARIETTA, GA 30067




OCC035223GOLDEN SEASONPEDRO A VASQUEZ10/10/2022

LANDSCAPING1910 SILVER CREEK DRLANDSCAPING CONTRACTOR

GOLDEN SEASONAUSTELL, GA 30168

LANDSCAPING LLC





OCC035226GREG PALMER INCGREG PALMER10/10/2022

GREG PALMER INC2400 HERODIAN WAY, SUITEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER


220


SMYRNA, GA 30080




OCC035259GRO’TEES LLCKEVIN THOMAS10/14/2022

GRO’TEES LLC5130 THISTLE RDCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL


SMYRNA, GA 30082




OCC035228KC PETROLEUM INCKEVIN CORMIER10/10/2022


650 TALLEYRAND AVESERVICE STATION EQUIPMENT

(904)693-3200JACKSONVILLE, FL 32202INSTALLATION & REPAIR




OCC035211LABOR OF LOVE MOBILESALINA DAILEY10/10/2022

DOG SPA677 HIGHLAND CTANIMAL CLIPPING AND GROOMING

LABOR OF LOVE MOBILEMARIETTA, GA 30068

DOG SPA LLC





OCC035241LEAN KITCHENJAMES JOHNSON10/12/2022

ATLEAN LLC4905 ALABAMA RD, SUITE 140FOOD SERVICE


ROSWELL, GA 30075




OCC035256LEVENUE LLCLOUISE ALRIDGE10/14/2022

LEVENUE LLC4716 JAMERSON FORESTCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT


PKWY(OCCUPATIONAL TAX)


MARIETTA, GA 30066




OCC035257LIFE PURPOSE ARCHITECTSCICELY ANDERSON10/14/2022

LLC4061 AUDUBON DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

LIFE PURPOSE ARCHITECTSMARIETTA, GA 30068

LLC





OCC035219MARGARET LISTERMARGARET LISTER10/10/2022

MARGARET LISTER4552 SPOTTED PONY DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS


ACWORTH, GA 30101& CONSTRUCTION RELATED




OCC035253MARIETTA SPECIALTYASHWANI SHEORAN10/13/2022

PHARMACY4800 OLDE TOWNE PKWY,DRUG STORE

MARIETTA NORTHSIDESUITE 120

HOSPITAL SERVICES CORPMARIETTA, GA 30068




OCC035249MASTERS HOMEREGINALD MASTERS10/13/2022

MORTGAGE LLC3330 CUMBERLAND BLVD,MORTGAGE BROKERS

MASTERS HOMEMODEL 500

MORTGAGE LLCATLANTA, GA 30339




OCC035254O’ DONNELL METAL DECKMATT WEISS10/13/2022

O’ DONNELL METAL DECK1731 DIXIE AVESTEEL ERECTOR CONTRACTOR

LLCSMYRNA, GA 30080




OCC035260OMNIA THERAPYTAMEKA WILSON10/14/2022

SOLUTIONS LLC135 CLARINBRIDGE PKWAYPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL

OMNIA THERAPYKENNESAW, GA 30144TAX)

SOLUTIONS LLC





OCC035258SEE’S CANDIES INCPAT EGAN10/13/2022

SEE’S CANDIES INC2860 CUMBERLAND BLVDCANDY STORE


KIOSK 5518


ATLANTA, GA 30339




CON001333SINYARD A/CBOBBY SINYARD10/10/2022


583 THARPE DRELECTRICAL CONTRACTOR


UNADILLA, GA 31091




OCC035264SUPREME MOTORCARSJAHANZAB SHAHID10/14/2022

SUPREMEMOTORCARS LLC4757 CANTON RD, SUITE 141AUTO DEALER – USED CARS ONLY


MARIETTA, GA 30066




OCC035240T.LEWIS CONTRACTORSTODD LEWIS10/11/2022

LLC355 WINSTON RDHANDY MAN – NO STATE LICENSE

T.LEWIS CONTRACTORSMARIETTA, GA 30008

LLC





OCC035263TEY ENTERPRISE GROUPTIM YATES10/14/2022

TEY ENTERPRISE GROUP5095 SOPHY DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127




OCC035222THERESA DENHAMTHERESA DENHAM10/10/2022

THERESA DENHAM37 NOSES CREEK RDCHILD CARE – SIX OR LESS CHILDREN


MARIETTA, GA 30064




OCC035220THORNEY HEDGE ROADANAND SHAH10/10/2022

THORNEY HEDGE ROAD1680 BILL MURDOCK RDBUSINESS MANAGEMENT SERVICE

LLCMARIETTA, GA 30062




OCC035252WARDAK MOTORS LLCNAWEED WARDAK10/13/2022

WARDAK MOTORS LLC4757 CANTON RD, SUITE 208AAUTO DEALER – USED CARS ONLY


MARIETTA, GA 30046




OCC035243YOUR NUPTIAL DOCKORI SHAW10/12/2022

YOUR NUPTIAL DOC LLC4641 ATLANTA RDENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL


ATLANTA, GA 30339EVENT ORGANIZER
Business Count: 43






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