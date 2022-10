Check out the 43 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending October 16, 2022

Here are the 43 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by October 16.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE





Between: 10/9/2022 and 10/16/2022





Sorted by Doing Business As





License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description







OCC035161 3413 AUSTELL RD BLDG ROBERT AKOMAH 10/13/2022

OWNER 3413 AUSTELL RD OFFICE SPACE RENTAL

ROBERT AKOMAH & AUSTELL, GA 30008



ASSOCIATES LLC











ALC002975 876 NYAMMINZ RENA ROSE-BAILEY 10/10/2022

876 NYAMMINZ LLC 1475 TERRELL MILL RD, SUITE RESTAURANT

(678)239-4888 106





MARIETTA, GA 30067









OCC035230 AMERICAN OUTLAW JESSE DUPREE 10/10/2022

SPIRITS 1480 OLD 41 HWY BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

AMERICAN OUTLAW KENNESAW, GA 30152



SPIRITS INC











OCC035248 ASP CREATIVE ALBERT PUCKETT 10/12/2022

RENOVATIONS LLC 1989 MAYES DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE

A.S.P CREATIVE MARIETTA, GA 30067



RENOVATIONS LLC











ALT003042 ATLANTA LAB RESCUE ATLANTA LAB RESCUE 10/12/2022

ATLANTA LAB RESCUE INC 5524 MACLAND RD CHARITABLE ORGANIZATION (NON



POWDER SPRINGS, GA 30127 PROFIT)







ALC003019 BAR 44 ABDUL-WAHAB ALADE AMINU 10/13/2022

BAR 44 LLC 2755 CANTON RD RESTAURANT

(678)855-4847 MARIETTA, GA 30066









OCC035265 BTB CUT & COLOR SALON ANGEL MACKEY 10/14/2022

BTB CUT & COLOR SALON 2690 MOUNT WILKINSON BEAUTY SHOP



PKWY, SUITE 16





SMYRNA, GA 30339









OCC035247 C2 IT SYSTEMS PHILIP THOMPSON 10/12/2022

C2 ENTERPRISES LLC WY 2400 HERODIAN WAY, SUITE COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –



220 DEVELOPMENT & DESIGN



SMYRNA, GA 30080









OCC035239 CALIBER CAR WASH DANIEL YORK 10/11/2022

CLYDESDALE HOLDINGS 3625 CUMBERLAND BLVD, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLC SUITE 1150





ATLANTA, GA 30339









OCC035236 CALIBER PAINTING & ROSALINDA CASTILLO 10/12/2022

RENOVATIONS LLC 2665 COLD SPRINGS TRL PAINTING CONTRACTOR AND PAPER

CALIBER PAINTING & MARIETTA, GA 30064 HANGING

RENOVATIONS LLC











OCC035224 CD MORSE CONSTRUCTION DAVID MORSE 10/10/2022

INC 1005 COOPER LAKE RD HANDY MAN – NO STATE LICENSE

CD MORSE CONSTRUCTION SMYRNA, GA 30082



INC











OCC035245 CLEAVER & CORK AUDREY STINE 10/12/2022

CLEAVER & CORK 1062 JOHNSON FERRY RD, FOOD SERVICE



SUITE D





MARIETTA, GA 30068









OCC035250 DEKA LASH #2 SUMMER BUTLER 10/13/2022

MS BUTLER CORPORATION 2500 DALLAS HWY, SUITE 500 BEAUTY SHOP



MARIETTA, GA 30064









OCC035221 DIAZ SMART CUTS LLC EUSEBIO DIAZ 10/10/2022

DIAZ SMART CUTS LLC 750 SIXFLAGS RD, SUITE 351 CARPENTRY CONTRACTOR



AUSTELL, GA 30168









OCC035246 DOG CITY BAKERY DAVID WESTBROOKE 10/12/2022

DOG CITY I LLC 4369 ROSWELL ROAD PET SHOP AND SUPPLIES



MARIETTA, GA 30062









CON001335 E2E TECHNOLOGY LEAMON A SMITH III 10/13/2022

SOLUTIONS 6002 KENBROOK LN LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM

E2E TECHNOLOGY ACWORTH, GA 30101 SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,

SOLUTIONS INC

INSTALLATION)







OCC035225 EAST COBB NEWS WENDY PARKER 10/10/2022

EAST COBB NEWS LLC 1509 JOHNSON FERRY RD NEWS REPORTING SERVICE



MARIETTA, GA 30062









OCC035251 ELATION BEAUTY SALON TANISHA CARSON 10/13/2022

ELATION BEAUTY LLC 425 ERNEST BARRETT PKWY, BEAUTY SHOP



SUITE 20





KENNESAW, GA 30144









OCC035227 ELITE BUSINESS TAYLOR BARNETTE 10/10/2022

COMMERCE 5136 SUNSET TRL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER

ELITE BUSINESS MARIETTA, GA 30068



COMMERCE LLC











OCC035216 FEARLESS PHYSICAL DACY CLARK 10/10/2022

THERAPY LLC 1970 ANNWICKS DR PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL

FEARLESS PHYSICAL MARIETTA, GA 30062 TAX)

THERAPY LLC











OCC035206 FOREST RIDGE ON L+M WWC FOREST RIDGE JV 10/12/2022

TERRELL MILL PARTNERSHIP APARTMENT RENTAL

FOREST RIDGE PROPERTY 1557 TERRELL MILL RD



OWNER LP MARIETTA, GA 30067









OCC035223 GOLDEN SEASON PEDRO A VASQUEZ 10/10/2022

LANDSCAPING 1910 SILVER CREEK DR LANDSCAPING CONTRACTOR

GOLDEN SEASON AUSTELL, GA 30168



LANDSCAPING LLC











OCC035226 GREG PALMER INC GREG PALMER 10/10/2022

GREG PALMER INC 2400 HERODIAN WAY, SUITE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER



220





SMYRNA, GA 30080









OCC035259 GRO’TEES LLC KEVIN THOMAS 10/14/2022

GRO’TEES LLC 5130 THISTLE RD CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL



SMYRNA, GA 30082









OCC035228 KC PETROLEUM INC KEVIN CORMIER 10/10/2022



650 TALLEYRAND AVE SERVICE STATION EQUIPMENT

(904)693-3200 JACKSONVILLE, FL 32202 INSTALLATION & REPAIR







OCC035211 LABOR OF LOVE MOBILE SALINA DAILEY 10/10/2022

DOG SPA 677 HIGHLAND CT ANIMAL CLIPPING AND GROOMING

LABOR OF LOVE MOBILE MARIETTA, GA 30068



DOG SPA LLC











OCC035241 LEAN KITCHEN JAMES JOHNSON 10/12/2022

ATLEAN LLC 4905 ALABAMA RD, SUITE 140 FOOD SERVICE



ROSWELL, GA 30075









OCC035256 LEVENUE LLC LOUISE ALRIDGE 10/14/2022

LEVENUE LLC 4716 JAMERSON FOREST CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT



PKWY (OCCUPATIONAL TAX)



MARIETTA, GA 30066









OCC035257 LIFE PURPOSE ARCHITECTS CICELY ANDERSON 10/14/2022

LLC 4061 AUDUBON DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

LIFE PURPOSE ARCHITECTS MARIETTA, GA 30068



LLC











OCC035219 MARGARET LISTER MARGARET LISTER 10/10/2022

MARGARET LISTER 4552 SPOTTED PONY DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS



ACWORTH, GA 30101 & CONSTRUCTION RELATED







OCC035253 MARIETTA SPECIALTY ASHWANI SHEORAN 10/13/2022

PHARMACY 4800 OLDE TOWNE PKWY, DRUG STORE

MARIETTA NORTHSIDE SUITE 120



HOSPITAL SERVICES CORP MARIETTA, GA 30068









OCC035249 MASTERS HOME REGINALD MASTERS 10/13/2022

MORTGAGE LLC 3330 CUMBERLAND BLVD, MORTGAGE BROKERS

MASTERS HOME MODEL 500



MORTGAGE LLC ATLANTA, GA 30339









OCC035254 O’ DONNELL METAL DECK MATT WEISS 10/13/2022

O’ DONNELL METAL DECK 1731 DIXIE AVE STEEL ERECTOR CONTRACTOR

LLC SMYRNA, GA 30080









OCC035260 OMNIA THERAPY TAMEKA WILSON 10/14/2022

SOLUTIONS LLC 135 CLARINBRIDGE PKWAY PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL

OMNIA THERAPY KENNESAW, GA 30144 TAX)

SOLUTIONS LLC











OCC035258 SEE’S CANDIES INC PAT EGAN 10/13/2022

SEE’S CANDIES INC 2860 CUMBERLAND BLVD CANDY STORE



KIOSK 5518





ATLANTA, GA 30339









CON001333 SINYARD A/C BOBBY SINYARD 10/10/2022



583 THARPE DR ELECTRICAL CONTRACTOR



UNADILLA, GA 31091









OCC035264 SUPREME MOTORCARS JAHANZAB SHAHID 10/14/2022

SUPREMEMOTORCARS LLC 4757 CANTON RD, SUITE 141 AUTO DEALER – USED CARS ONLY



MARIETTA, GA 30066









OCC035240 T.LEWIS CONTRACTORS TODD LEWIS 10/11/2022

LLC 355 WINSTON RD HANDY MAN – NO STATE LICENSE

T.LEWIS CONTRACTORS MARIETTA, GA 30008



LLC











OCC035263 TEY ENTERPRISE GROUP TIM YATES 10/14/2022

TEY ENTERPRISE GROUP 5095 SOPHY DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLC POWDER SPRINGS, GA 30127









OCC035222 THERESA DENHAM THERESA DENHAM 10/10/2022

THERESA DENHAM 37 NOSES CREEK RD CHILD CARE – SIX OR LESS CHILDREN



MARIETTA, GA 30064









OCC035220 THORNEY HEDGE ROAD ANAND SHAH 10/10/2022

THORNEY HEDGE ROAD 1680 BILL MURDOCK RD BUSINESS MANAGEMENT SERVICE

LLC MARIETTA, GA 30062









OCC035252 WARDAK MOTORS LLC NAWEED WARDAK 10/13/2022

WARDAK MOTORS LLC 4757 CANTON RD, SUITE 208A AUTO DEALER – USED CARS ONLY



MARIETTA, GA 30046









OCC035243 YOUR NUPTIAL DOC KORI SHAW 10/12/2022

YOUR NUPTIAL DOC LLC 4641 ATLANTA RD ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL



ATLANTA, GA 30339 EVENT ORGANIZER Business Count: 43