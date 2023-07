Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from July 7 to July 13

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

PEACE LOVE & PIZZA #5

1050 E PIEDMONT RD STE 154 MARIETTA, GA 30062-4744

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001362

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-13-2023

DRIFT FISH HOUSE & OYSTER BAR

4475 ROSWELL RD STE 1410 MARIETTA, GA 30062-8191

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002185

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-13-2023

IHOP #426

179 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26208

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-13-2023

MCDONALD’S #5043

2782 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000290

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-13-2023

BABY TOMMY’S TASTE OF NEW YORK

497 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9216

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002823

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 07-13-2023

FIRST WATCH

1080 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005177

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 07-13-2023

!!MAMA J RESTAURANT

1482 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005813

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-13-2023

MY FRIEND’S PLACE AT EAST COBB

1205 JOHNSON FERRY RD STE 127 MARIETTA, GA 30068-2766

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21435C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-12-2023

MOXIE BURGER

255 VILLAGE PKWY NE STE 110 MARIETTA, GA 30067-4162

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000225

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-12-2023

MARTIN’S RESTAURANT

2005 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4523

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6791

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 07-12-2023

GREAT WALL CHINESE & SUSHI BAR

1275 POWERS FERRY RD SE STE 180 MARIETTA, GA 30067-9487

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003113

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 07-12-2023

SUMMIT FOOD SERVICE – BEHAVIORAL HEALTH CRISIS CENTER

1758 COUNTY SERVICES PKWY SW MARIETTA, GA 30008-4012

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004076

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-12-2023

PANERA BREAD

3625 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4603

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004735

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-12-2023

SIAM SQUARE THAI CUISINE

1995 WINDY HILL RD SE STE 13-14 SMYRNA, GA 30080-2273

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005655

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 07-12-2023

KRYSTAL ATLF27

3520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-2729

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005689

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-12-2023

!!THREE DOLLAR CAFE – KENNESAW

2700 TOWN CENTER DR NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-6911

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006023

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-12-2023

LUIS’ CAFE ATLANTA

833 CAMPBELL HILL ST NW STE 105 MARIETTA, GA 30060-1135

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001942

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-11-2023

DELKWOOD GRILL

2769 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-17

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 07-11-2023

SABOR DO BRAZIL

2800 DELK RD SE STE E MARIETTA, GA 30067-3234

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6234

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 07-11-2023

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES

4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1007 SMYRNA, GA 30080-9239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004291

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-11-2023

MARIETTA PERKS

800 WHITLOCK AVE NW STE 116 MARIETTA, GA 30064-4665

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004437

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-11-2023

FRANKIE’S

3085 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3810

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004616

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 07-11-2023

CAFE CLEMENT

1438 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-6080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005553

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-10-2023

BITEFULL

2217 ROSWELL RD STE B1 MARIETTA, GA 30062-2972

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002284

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-07-2023

WINGSTOP #619

1133 CHASTAIN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-5684

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002252

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 07-07-2023

NEW LUCKY CHINA

3045 GORDY PKWY STE 104 MARIETTA, GA 30066-8266

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002311

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 07-07-2023

SOI 3

2606 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4939

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000305

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 07-07-2023

RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – BANQUET KITCHEN

2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4518

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-07-2023

RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – MAIN KITCHEN

2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4520

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-07-2023

YOUTH DETENTION CENTER

1575 COUNTY SERVICES PKWY SW MARIETTA, GA 30008-4007

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4494

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-07-2023

NACHOS TAQUERIA & MORE

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 230 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005151

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 07-07-2023

COBB COUNTY ADULT DETENTION CENTER – TOWER KITCHEN