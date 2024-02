Check out the 58 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 16, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of this year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038601 1203 RIVER FOREST LANE 1203 RIVER FOREST LANE 02/15/2024 LLC LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 1203 RIVER FOREST LANE 2501 E. PIEDMONT RD, LLC MODEL 141 MARIETTA, GA 30062 OCC038570 1811 SPECIAL AGENT FLOWERS DEMETRIUS 02/13/2024 CAREER OPPORTUNITIES 5358 THORNAPPLE LN CONSULTANT – EDUCATION LLC ACWORTH, GA 30101 1811 SPECIAL AGENT CAREER OPPORTUNITIES LLC OCC038596 4UP CAFE 4UP CAFE 02/16/2024 4UP CAFE LLC 2991 POWDER SPRINGS RD RESTAURANT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038561 AGE VEND JOSEPH NEESE 02/12/2024 KN DISTRIBUTION LLC 3205 CANTON RD, SUITE 104- VENDING MACHINES 106 MARIETTA, GA 30066 OCC038595 ALL CREATURES SUPPLY ALL CREATURES SUPPLY 02/16/2024 COMPANY LLC COMPANY LLC CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ALL CREATURES SUPPLY 3100 INTERSTATE NORTH COMPANY LLC CIR, SUITE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC038592 ALLIES PRO CLEANING LLC COLETTE OSBORNE 02/15/2024 ALLIES PRO CLEANING LLC 2263 PIKEWOOD LN JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS AUSTELL, GA 30106 & CONSTRUCTION RELATED OCC038603 ANGEL TOUCH CLEANING ANGEL TOUCH CLEANING 02/16/2024 SERVICES LLC SERVICES LLC JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ANGEL TOUCH CLEANING 2738 AVINGTON LN & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC SMYRNA, GA 30080 OCC038581 ARI’JAI & CO JAMELIA SISTRUNK 02/14/2024 ARI’JAI & CO. LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, CLOTHING – LADIES SUITE 175 KENNESAW, GA 30144 OCC038550 ATLANTA BASEMENT JUDITH SMITH 02/12/2024 DESIGN 3801 GALLOWAY DR DRAFTING & DESIGN SERVICE ROSWELL, GA 30075 OCC038583 BIG BLUE MARBLE JEFF WAHL 02/13/2024 ACADEMY 2040 MACLAND CROSSING DAY CARE – APPROPRIATE ZONING BIG BLUE MARBLE CIRCLE REQUIRED ACADEMY, LLC MARIETTA, GA 30008 OCC038577 BLACK CLOUD TATTOO AND LUIZ ALBA DIAZ ARIAS 02/13/2024 PIERCING 2860 CUMBERLAND MALL, TATTOO PARLOR STRATEGIC VENTURE SUITE 1111 HOLDINGS OF GEORGIA ATLANTA, GA 30339 COMPANY OCC038578 BLACK CLOUD TATTOO AND LUIZ ALBA DIAZ ARIAS 02/13/2024 PIERCING 400 ERNEST BARRETT PKWY, TATTOO PARLOR STRATEGIC VENTURE SUITE 280 HOLDINGS OF GEORGIA KENNESAW, GA 30144 COMPANY OCC038590 BLAZE PIZZA KARIM VASTANI 02/14/2024 FIRE PIZZA LLC 2955 COBB PKWY, SUITE 290 RESTAURANT ATLANTA, GA 30339 OCC038576 BLUESTONE WEALTH PHILIP@BLUESTONEPLANNIN 02/13/2024 PLANNING LLC G.COM CONSULTANT – FINANCIAL BLUESTONE WEALTH 3350 RIVERWOOD PKWY, PLANNING LLC SUITE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC038562 BROOKE AND BEAU DAWN FORBES 02/13/2024 HOSPITALITY GROUP LLC 3355 GEORGE BUSBEE PKWY, CONCESSION – FOOD & RENTAL OF BROOKE AND BEAU APT 1314 RELATED EQUIPMENT HOSPITALITY GROUP LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038574 CAR ADVISORS OLEG KARELOV 02/13/2024 CAR ADVISORS LLC 3582 HAMPTON DR AUTO INSPECTION & SERVICE MARIETTA, GA 30064 OCC038558 CATHY SELL REAL ESTATE CATHY SELL 02/13/2024 SERVICES LLC 2440 SANDY PLAINS RD, REAL ESTATE BROKERS CATHY SELL REAL ESTATE BLDG 2-200 SERVICES LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038580 CETERA INVESTORS LEANN RUMMEL 02/13/2024 CETERA INVESTMENT 2300 WINDY RIDGE PKWY, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SERVICES LLC SUITE 150-S ATLANTA, GA 30339 ALC003307 CITGO FOOD MART QMART FOOD & GAS INC 02/14/2024 QMART FOOD & GAS INC 1155 COBB DR, GA CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL (678)365-7930 OCC038565 CJC CONSTRUCTION CARLOS JUAREZ 02/13/2024 GROUP LLC 2207 OLD DALLAS RD DRY WALL & FRAMING CONTR CJC CONSTRUCTION MARIETTA, GA 30064 GROUP LLC OCC038544 CORE TAX AND FINANCIAL GREG LUCAS 02/16/2024 ADVISORS, LLC 1353 MOUNTAIN PARK DR ACCOUNTING, AUDITING, AND CORE TAX AND FINANCIAL KENNESAW, GA 30152 BOOKEEPING – NOT A CPA ADVISORS, LLC CON001476 DUNBAR HEATING AND AIR ROBERT PATTERSON 02/15/2024 LLC 1530 MCADOO DR AIR CONDITIONING & HEATING DUNBAR HEATING AND AIR MARIETTA, GA 30064 CONTRACTOR LLC OCC038566 EAST COBB HOME REPAIR EAST COBB HOME REPAIR 02/13/2024 4309 REVERE CIR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30062 OCC038557 ELITE TOIS RENTALS VIDA MCDONALDS 02/12/2024 ELITE TOIS LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER 750 ATLANTA, GA 30339 OCC038587 ETALY HOLDINGS LLC ALEX SANTUCCI 02/14/2024 ETALY HOLDINGS LLC 2427 SIESTA CT REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MARIETTA, GA 30062 OCC038567 EYE CATCHER BEAUTY BAR ANSLEY LAZZARO 02/13/2024 EYE CATCHER BEAUTY BAR 1301 SHILOH RD, SUITE 131 BEAUTY SHOP LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038569 FLORES GUTTERS SERVICE JOSUE FLORES 02/13/2024 3233 NEW RUTLEDGE RD GUTTERING METAL CONTRACTOR KENNESAW, GA 30152 OCC038597 FRESH MOVEMENT MEDIA JEREMIAH MCGEE 02/16/2024 NETWORK LLC 2990 WINDROSE DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE FRESH MOVEMENT MEDIA MARIETTA, GA 30062 NETWORK LLC OCC038573 GLITZ THREAD AND NISHA SINGH 02/13/2024 SUGARWAX SALON 4400 ROSWELL RD, SUITE 142 BEAUTY SHOP NAS 2 BEAUTY LLC MARIETTA, GA 30062 OCC038599 HANNAH OUTDOOR HANNAH OUTDOOR DESIGNS 02/16/2024 DESIGNS 2400 HERODIAN WAY, SUITE LANDSCAPING CONTRACTOR HANNAH EXECUTIVE 220 SERVICES INC SMYRNA, GA 30080 OCC038579 HAYES HEALTHCARE JOHN HAYES 02/14/2024 SOLUTIONS LLC 3132 CHASE CT HEALTH AND ALLIED SERVICES HAYES HEALTHCARE MARIETTA, GA 30008 SOLUTIONS LLC CON001477 IBIS ELECTRIC INC IBIS ELECTRIC INC 02/16/2024 IBIS ELECTRIC INC 326 EVERETT BLVD ELECTRICAL CONTRACTOR BLAIRSVILLE, GA 30512 ALC003290 JEREZ MEXICAN MARKET JEREZ MEXICAN MARKET LLC 02/14/2024 JEREZ MEXICAN MARKET 4968 AUSTELL RD, SUITE 126 GROCERY STORE LLC AUSTELL, GA 30106 ALC003289 JEREZ MEXICAN TAQUERIA JEREZ MEXICAN TAQUERIA 02/14/2024 JEREZ MEXICAN TAQUERIA LLC RESTAURANT LLC 4968 AUSTELL RD, SUITE 124 (770)576-5441 AUSTELL, GA 30106 OCC038586 JIMMY JOHNS ERIC OSWALD 02/14/2024 KSU SUBS LLC 1133 CHASTAIN RD, SUITE 400 RESTAURANT KENNESAW, GA 30144 CON001459 JOHNSONKREIS JESS JOHNSON 02/12/2024 CONSTRUCTION COMPANY 160 VILLAGE ST BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE INC BIRMINGHAM, AL 35242 REQUIRED OCC038602 KINGFISHING HOME CARE CHIDIEBERE OKAFOR 02/16/2024 4914 JOCKS LN SITTING SERVICE AUSTELL, GA 30106 OCC038556 LILA LUXURY STAYS VIDA MCDONALDS 02/12/2024 LILA ENTERPRISES LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT 750 ATLANTA, GA 30339 OCC038593 LITTLE SHOP RITE ARPITKUMAR PATEL 02/15/2024 LITTLE SHOP RITE LLC 1802 OLD CONCORD RD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MARIETTA, GA 30060 OCC038555 MOLD EXPERTS OF SVETLANA BALLEW 02/12/2024 ATLANTA LLC 2687 BROOKWEST LN CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & MOLD EXPERTS OF MARIETTA, GA 30064 MOBILE HOME EXTERIORS ATLANTA LLC OCC038568 PLENUS WELLNESS PLENUS WELLNESS CENTER 02/13/2024 CENTER 2145 ROSWELL RD, SUITE 100 MEDICAL CLINIC NP4 BEAUTY MARIETTA, GA 30062 OCC038588 RAMSETU LLC AMAND THAKKAR 02/14/2024 RAMSETU LLC 1812 POWDER SPRINGS RD, TOBACCO & CIGAR STORE SUITE 2105 MARIETTA, GA 30064 OCC038554 RESTORATION EXPERTS SVETLANA BALLEW 02/12/2024 LLC 2687 BROOKWEST LN CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS RESTORATION EXPERTS MARIETTA, GA 30064 AFTER CONSTRUCTION LLC OCC038582 RICHARD HICKS RICHARD HICKS 02/13/2024 CLASSIC ROOFING & 891 DANIELL DR ROOFING CONTRACTOR GUTTERS LLC SMYRNA, GA 30080 OCC038572 RIVER OAK HOMES LLC CHRISTOPHER EVANS 02/13/2024 RIVER OAK HOMES LLC 854 KENNESAW DUE WEST BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE RD REQUIRED KENNESAW, GA 30152 OCC038564 ROTHSCHILD MARIETTA LLC FRANK RHODES 02/12/2024 ROTHSCHILD MARIETTA LLC 4822 HAMPTON LAKE DR REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MARIETTA, GA 30068 OCC038591 SHAW STAINLESS & ALLOY RICHARD MARABITO 02/14/2024 SHAG INC 899 MOUNTAIN INDUSTRIAL WHOLESALE – METAL PRODUCTS DR MARIETTA, GA 30060 OCC038559 SMOOTHIE KING ANKITKUMAR PATEL 02/14/2024 JF SMOOTHIES LLC 1255 JOHNSON FERRY RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30068 OCC038600 SOY BEAUTY SUPPLY SUN JIN WHANG 02/15/2024 RED SUN ENTERPRISE USA 1475 TERRELL MILL RD SE, COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL LLC SUITE 112 MARIETTA, GA 30067 OCC038571 TAILORISTE CONSULTANTS SHIRLENE GORDON 02/13/2024 TAILORISTE CONSULTANTS 2400 HERODIAN WAY, SUITE FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING INC 220 SMYRNA, GA 30080 OCC038560 TECHNO THERAPIES LLC WILLIAM ARD 02/12/2024 TECHNO THERAPIES LLC 2550 AKERS MILL RD, APT C3 FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ATLANTA, GA 30339 OCC038551 TEXAS REPUBLIC SIGNS MATTHEW HALTOM 02/12/2024 LLC 2211 PECH RD SIGN ERECTION HOUSTON, TX 77055 OCC038594 THE STONEHAVEN SCHOOL BRETT EDWARDS 02/14/2024 INC 1480 JOYNER AVE PRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT THE STONEHAVEN SCHOOL MARIETTA, GA 30060 INC OCC038509 TUTORVATORS GOLDA RIGAUD 02/15/2024 TUTORVATORS LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE TUTORING SERVICES 220 SMYRNA, GA 30080 OCC038451 UNITED VEIN & VASCULAR GAMAL WAZNI 02/14/2024 CENTERS 3525 GEORGE BUSBEE PKWY, MEDICAL CLINIC UVC MANAGEMENT LLC SUITE 101 KENNESAW, GA 30144 OCC038585 VERA WHOLE HEALTH MARLA MCLAUGHLIN 02/13/2024 VERA WHOLE HEALTH WA, 3625 DALLAS HWY, GA PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) PC OCC038604 VINEWOOD INVESTMENT CURTIS KIMBALL 02/16/2024 ANALYTICS 430 VINEWOOD PT CONSULTANT – FINANCIAL VINEWOOD INVESTMENT MARIETTA, GA 30068 ANALYTICS INC OCC038575 WOODMONT RETAIL GROUP WOODMONT RETAIL GROUP 02/14/2024 LLC LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER WOODMONT RETAIL GROUP 2702 CRESTLANE DR LLC SMYRNA, GA 30080 Business Count: 58

