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Check out the 58 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 18, 2024

Here are the 58 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 16, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of this year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0386011203 RIVER FOREST LANE1203 RIVER FOREST LANE02/15/2024
LLCLLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
1203 RIVER FOREST LANE2501 E. PIEDMONT RD,
LLCMODEL 141
MARIETTA, GA 30062
OCC0385701811 SPECIAL AGENTFLOWERS DEMETRIUS02/13/2024
CAREER OPPORTUNITIES5358 THORNAPPLE LNCONSULTANT – EDUCATION
LLCACWORTH, GA 30101
1811 SPECIAL AGENT
CAREER OPPORTUNITIES
LLC
OCC0385964UP CAFE4UP CAFE02/16/2024
4UP CAFE LLC2991 POWDER SPRINGS RDRESTAURANT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038561AGE VENDJOSEPH NEESE02/12/2024
KN DISTRIBUTION LLC3205 CANTON RD, SUITE 104-VENDING MACHINES
106
MARIETTA, GA 30066
OCC038595ALL CREATURES SUPPLYALL CREATURES SUPPLY02/16/2024
COMPANY LLCCOMPANY LLCCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ALL CREATURES SUPPLY3100 INTERSTATE NORTH
COMPANY LLCCIR, SUITE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC038592ALLIES PRO CLEANING LLCCOLETTE OSBORNE02/15/2024
ALLIES PRO CLEANING LLC2263 PIKEWOOD LNJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
AUSTELL, GA 30106& CONSTRUCTION RELATED
OCC038603ANGEL TOUCH CLEANINGANGEL TOUCH CLEANING02/16/2024
SERVICES LLCSERVICES LLCJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ANGEL TOUCH CLEANING2738 AVINGTON LN& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCSMYRNA, GA 30080
OCC038581ARI’JAI & COJAMELIA SISTRUNK02/14/2024
ARI’JAI & CO. LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,CLOTHING – LADIES
SUITE 175
KENNESAW, GA 30144
OCC038550ATLANTA BASEMENTJUDITH SMITH02/12/2024
DESIGN3801 GALLOWAY DRDRAFTING & DESIGN SERVICE
ROSWELL, GA 30075
OCC038583BIG BLUE MARBLEJEFF WAHL02/13/2024
ACADEMY2040 MACLAND CROSSINGDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
BIG BLUE MARBLECIRCLEREQUIRED
ACADEMY, LLCMARIETTA, GA 30008
OCC038577BLACK CLOUD TATTOO ANDLUIZ ALBA DIAZ ARIAS02/13/2024
PIERCING2860 CUMBERLAND MALL,TATTOO PARLOR
STRATEGIC VENTURESUITE 1111
HOLDINGS OF GEORGIAATLANTA, GA 30339
COMPANY
OCC038578BLACK CLOUD TATTOO ANDLUIZ ALBA DIAZ ARIAS02/13/2024
PIERCING400 ERNEST BARRETT PKWY,TATTOO PARLOR
STRATEGIC VENTURESUITE 280
HOLDINGS OF GEORGIAKENNESAW, GA 30144
COMPANY
OCC038590BLAZE PIZZAKARIM VASTANI02/14/2024
FIRE PIZZA LLC2955 COBB PKWY, SUITE 290RESTAURANT
ATLANTA, GA 30339
OCC038576BLUESTONE WEALTHPHILIP@BLUESTONEPLANNIN02/13/2024
PLANNING LLCG.COMCONSULTANT – FINANCIAL
BLUESTONE WEALTH3350 RIVERWOOD PKWY,
PLANNING LLCSUITE 1900
ATLANTA, GA 30339
OCC038562BROOKE AND BEAUDAWN FORBES02/13/2024
HOSPITALITY GROUP LLC3355 GEORGE BUSBEE PKWY,CONCESSION – FOOD & RENTAL OF
BROOKE AND BEAUAPT 1314RELATED EQUIPMENT
HOSPITALITY GROUP LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038574CAR ADVISORSOLEG KARELOV02/13/2024
CAR ADVISORS LLC3582 HAMPTON DRAUTO INSPECTION & SERVICE
MARIETTA, GA 30064
OCC038558CATHY SELL REAL ESTATECATHY SELL02/13/2024
SERVICES LLC2440 SANDY PLAINS RD,REAL ESTATE BROKERS
CATHY SELL REAL ESTATEBLDG 2-200
SERVICES LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038580CETERA INVESTORSLEANN RUMMEL02/13/2024
CETERA INVESTMENT2300 WINDY RIDGE PKWY,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SERVICES LLCSUITE 150-S
ATLANTA, GA 30339
ALC003307CITGO FOOD MARTQMART FOOD & GAS INC02/14/2024
QMART FOOD & GAS INC1155 COBB DR, GACONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
(678)365-7930
OCC038565CJC CONSTRUCTIONCARLOS JUAREZ02/13/2024
GROUP LLC2207 OLD DALLAS RDDRY WALL & FRAMING CONTR
CJC CONSTRUCTIONMARIETTA, GA 30064
GROUP LLC
OCC038544CORE TAX AND FINANCIALGREG LUCAS02/16/2024
ADVISORS, LLC1353 MOUNTAIN PARK DRACCOUNTING, AUDITING, AND
CORE TAX AND FINANCIALKENNESAW, GA 30152BOOKEEPING – NOT A CPA
ADVISORS, LLC
CON001476DUNBAR HEATING AND AIRROBERT PATTERSON02/15/2024
LLC1530 MCADOO DRAIR CONDITIONING & HEATING
DUNBAR HEATING AND AIRMARIETTA, GA 30064CONTRACTOR
LLC
OCC038566EAST COBB HOME REPAIREAST COBB HOME REPAIR02/13/2024
4309 REVERE CIRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30062
OCC038557ELITE TOIS RENTALSVIDA MCDONALDS02/12/2024
ELITE TOIS LLC2727 PACES FERRY RD, SUITEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
750
ATLANTA, GA 30339
OCC038587ETALY HOLDINGS LLCALEX SANTUCCI02/14/2024
ETALY HOLDINGS LLC2427 SIESTA CTREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30062
OCC038567EYE CATCHER BEAUTY BARANSLEY LAZZARO02/13/2024
EYE CATCHER BEAUTY BAR1301 SHILOH RD, SUITE 131BEAUTY SHOP
LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038569FLORES GUTTERS SERVICEJOSUE FLORES02/13/2024
3233 NEW RUTLEDGE RDGUTTERING METAL CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30152
OCC038597FRESH MOVEMENT MEDIAJEREMIAH MCGEE02/16/2024
NETWORK LLC2990 WINDROSE DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
FRESH MOVEMENT MEDIAMARIETTA, GA 30062
NETWORK LLC
OCC038573GLITZ THREAD ANDNISHA SINGH02/13/2024
SUGARWAX SALON4400 ROSWELL RD, SUITE 142BEAUTY SHOP
NAS 2 BEAUTY LLCMARIETTA, GA 30062
OCC038599HANNAH OUTDOORHANNAH OUTDOOR DESIGNS02/16/2024
DESIGNS2400 HERODIAN WAY, SUITELANDSCAPING CONTRACTOR
HANNAH EXECUTIVE220
SERVICES INCSMYRNA, GA 30080
OCC038579HAYES HEALTHCAREJOHN HAYES02/14/2024
SOLUTIONS LLC3132 CHASE CTHEALTH AND ALLIED SERVICES
HAYES HEALTHCAREMARIETTA, GA 30008
SOLUTIONS LLC
CON001477IBIS ELECTRIC INCIBIS ELECTRIC INC02/16/2024
IBIS ELECTRIC INC326 EVERETT BLVDELECTRICAL CONTRACTOR
BLAIRSVILLE, GA 30512
ALC003290JEREZ MEXICAN MARKETJEREZ MEXICAN MARKET LLC02/14/2024
JEREZ MEXICAN MARKET4968 AUSTELL RD, SUITE 126GROCERY STORE
LLCAUSTELL, GA 30106
ALC003289JEREZ MEXICAN TAQUERIAJEREZ MEXICAN TAQUERIA02/14/2024
JEREZ MEXICAN TAQUERIALLCRESTAURANT
LLC4968 AUSTELL RD, SUITE 124
(770)576-5441AUSTELL, GA 30106
OCC038586JIMMY JOHNSERIC OSWALD02/14/2024
KSU SUBS LLC1133 CHASTAIN RD, SUITE 400RESTAURANT
KENNESAW, GA 30144
CON001459JOHNSONKREISJESS JOHNSON02/12/2024
CONSTRUCTION COMPANY160 VILLAGE STBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INCBIRMINGHAM, AL 35242REQUIRED
OCC038602KINGFISHING HOME CARECHIDIEBERE OKAFOR02/16/2024
4914 JOCKS LNSITTING SERVICE
AUSTELL, GA 30106
OCC038556LILA LUXURY STAYSVIDA MCDONALDS02/12/2024
LILA ENTERPRISES LLC2727 PACES FERRY RD, SUITEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
750
ATLANTA, GA 30339
OCC038593LITTLE SHOP RITEARPITKUMAR PATEL02/15/2024
LITTLE SHOP RITE LLC1802 OLD CONCORD RDCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MARIETTA, GA 30060
OCC038555MOLD EXPERTS OFSVETLANA BALLEW02/12/2024
ATLANTA LLC2687 BROOKWEST LNCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
MOLD EXPERTS OFMARIETTA, GA 30064MOBILE HOME EXTERIORS
ATLANTA LLC
OCC038568PLENUS WELLNESSPLENUS WELLNESS CENTER02/13/2024
CENTER2145 ROSWELL RD, SUITE 100MEDICAL CLINIC
NP4 BEAUTYMARIETTA, GA 30062
OCC038588RAMSETU LLCAMAND THAKKAR02/14/2024
RAMSETU LLC1812 POWDER SPRINGS RD,TOBACCO & CIGAR STORE
SUITE 2105
MARIETTA, GA 30064
OCC038554RESTORATION EXPERTSSVETLANA BALLEW02/12/2024
LLC2687 BROOKWEST LNCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
RESTORATION EXPERTSMARIETTA, GA 30064AFTER CONSTRUCTION
LLC
OCC038582RICHARD HICKSRICHARD HICKS02/13/2024
CLASSIC ROOFING &891 DANIELL DRROOFING CONTRACTOR
GUTTERS LLCSMYRNA, GA 30080
OCC038572RIVER OAK HOMES LLCCHRISTOPHER EVANS02/13/2024
RIVER OAK HOMES LLC854 KENNESAW DUE WESTBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
RDREQUIRED
KENNESAW, GA 30152
OCC038564ROTHSCHILD MARIETTA LLCFRANK RHODES02/12/2024
ROTHSCHILD MARIETTA LLC4822 HAMPTON LAKE DRREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30068
OCC038591SHAW STAINLESS & ALLOYRICHARD MARABITO02/14/2024
SHAG INC899 MOUNTAIN INDUSTRIALWHOLESALE – METAL PRODUCTS
DR
MARIETTA, GA 30060
OCC038559SMOOTHIE KINGANKITKUMAR PATEL02/14/2024
JF SMOOTHIES LLC1255 JOHNSON FERRY RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30068
OCC038600SOY BEAUTY SUPPLYSUN JIN WHANG02/15/2024
RED SUN ENTERPRISE USA1475 TERRELL MILL RD SE,COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
LLCSUITE 112
MARIETTA, GA 30067
OCC038571TAILORISTE CONSULTANTSSHIRLENE GORDON02/13/2024
TAILORISTE CONSULTANTS2400 HERODIAN WAY, SUITEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
INC220
SMYRNA, GA 30080
OCC038560TECHNO THERAPIES LLCWILLIAM ARD02/12/2024
TECHNO THERAPIES LLC2550 AKERS MILL RD, APT C3FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATLANTA, GA 30339
OCC038551TEXAS REPUBLIC SIGNSMATTHEW HALTOM02/12/2024
LLC2211 PECH RDSIGN ERECTION
HOUSTON, TX 77055
OCC038594THE STONEHAVEN SCHOOLBRETT EDWARDS02/14/2024
INC1480 JOYNER AVEPRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT
THE STONEHAVEN SCHOOLMARIETTA, GA 30060
INC
OCC038509TUTORVATORSGOLDA RIGAUD02/15/2024
TUTORVATORS LLC2400 HERODIAN WAY, SUITETUTORING SERVICES
220
SMYRNA, GA 30080
OCC038451UNITED VEIN & VASCULARGAMAL WAZNI02/14/2024
CENTERS3525 GEORGE BUSBEE PKWY,MEDICAL CLINIC
UVC MANAGEMENT LLCSUITE 101
KENNESAW, GA 30144
OCC038585VERA WHOLE HEALTHMARLA MCLAUGHLIN02/13/2024
VERA WHOLE HEALTH WA,3625 DALLAS HWY, GAPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
PC
OCC038604VINEWOOD INVESTMENTCURTIS KIMBALL02/16/2024
ANALYTICS430 VINEWOOD PTCONSULTANT – FINANCIAL
VINEWOOD INVESTMENTMARIETTA, GA 30068
ANALYTICS INC
OCC038575WOODMONT RETAIL GROUP WOODMONT RETAIL GROUP02/14/2024
LLC LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
WOODMONT RETAIL GROUP 2702 CRESTLANE DR
LLC SMYRNA, GA 30080
Business Count: 58
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