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Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 7, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 5, 2024.

There were 60 licenses issued.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton has been administering licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

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License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0389263901 MARY ELIZA TRACEHOWARD WOLFSON04/02/2024
BUILDING OWNERD/B/A 3901 MARY ELIZAOFFICE SPACE RENTAL
HDK REAL ESTATETRACE BUILDING OWNER
HOLDINGS LLCATTN: HOWARD WOLFSON
HDK REAL ESTATE HOLDINGS
LLC
4201 N MOUNTAIN RD
MARIETTA, GA 30066
OCC038958ANNA FAVATAANN MARIE HORNACK04/05/2024
ANNA FAVATA LLCD/B/A ANNA FAVATACOTTAGE FOOD
ATTN: ANN MARIE HORNACK
ANNA FAVATA LLC
3841 WITHORN WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC038960ATLANTA OUTDOORSERIC STRAWHAND04/05/2024
ESTW HOLDINGS LLCD/B/A ATLANTA OUTDOORSLANDSCAPING CONTRACTOR
ESTW HOLDINGS LLC
4812 FERNIE CT NE
MARIETTA, GA 30068
OCC038927ATLANTA RENOVATIONSTHOMAS EVANS04/03/2024
LLCD/B/A ATLANTAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATLANTA RENOVATIONSRENOVATIONS LLC
LLCATTN: THOMAS EVANS
ATLANTA RENOVATIONS LLC
3238 SWEET BUCKEYE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038959ATLAS HELICOPTERLOREN FRIEDLE04/05/2024
ATLAS HELICOPTER INCD/B/A ATLAS HELICOPTERAIRCRAFT SERVICING
ATTN: LOREN C FRIDELE
ATLAS HELICOPTER INC
2214 CRESTLANCE DR, UNIT
2214
SMYRNA, GA 30080
OCC038937BARRE3 ATLANTA EASTBARRE3 ATLANTA EAST04/03/2024
COBBCOBBFITNESS CENTER
HBARRE LLCD/B/A BARRE3 ATLANTA
EAST COBB
ATTN: LEIGHANNE HOUSTON
HBARRE LLC
308 CONNER CIRCLE
SMYRNA, GA 30082
OCC038935BEZORIAISHANI PATEL04/03/2024
BEZORIA CUMBERLAND LLCD/B/A BEZORIARESTAURANT
ATTN: ISHANI PATEL
BEZORIA CUMBERLAND LLC
2860 CUMBERLAND MALL SE,
STE 1101
ATLANTA, GA 30339
OCC038914BMOREPEACHY LLCKARIN MOSELY04/01/2024
BMORE PEACHY LLCD/B/A BMOREPEACHY LLCARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: KARIN MOSELY
BMORE PEACHY LLC
3000 GEORGE BUSBEE PKWY
NW, 314
KENNESAW, GA 30144
OCC038766BUJIGIRLS BEAUTY BARBUNESHA BARRETT04/04/2024
BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLCD/B/A BUJIGIRLS BEAUTYBEAUTY SHOP
BAR
ATTN: BUNESHA BARRETT
BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLC
3207 CYRUS POINT LN
KENNESAW, GA 30152
OCC038933CERESE D INCORORATEDDEBORAH DOLMAN04/02/2024
CERESE D INCORORATEDD/B/A CERESE DJEWELRY CUSTOM MADE
(404)391-7313INCORORATED
CERESE D INCORORATED
3200 WINDY HILL RD SE, 600W
ATLANTA, GA 30339
OCC038911CES FIELD SOLUTIONS LLCLUIS SANCHEZ04/02/2024
CES FIELD SOLUTIONS LLCD/B/A CES FIELD SOLUTIONSCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
LLCAFTER CONSTRUCTION
ATTN: LUIS CHRISTIAN
SANCHEZ
CES FIELD SOLUTIONS LLC
4400 BROWNSVILLE RD, STE
105 PMB 173
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038952CHELO’S TAQUERIA YMARCELINO ALVAREZ04/05/2024
NEVERIAMONDRAGONRESTAURANT
CHELO’S TAQUERIA YD/B/A CHELO’S TAQUERIA Y
NEVERIA LLCNEVERIA
ATTN: MARCELINO ALVAREZ
MONDRAGON
CHELO’S TAQUERIA Y
NEVERIA LLC
2821 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, STE. 230
MARIETTA, GA 30067
OCC038908CHEMGM LLCJYOTI KHANOLKAR04/01/2024
CHEMGM LLCD/B/A CHEMGM LLCWHOLESALE – CHEMICALS
ATTN: JYOTI KHANOLKAR
CHEMGM LLC
1199 WORLIDGE CT
MARIETTA, GA 30068
OCC038755COMPASS SELF STORAGECOMPASS SELF STORAGE04/03/2024
AMSDELL STORAGED/B/A COMPASS SELFMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
VENTURES 85 LLCSTORAGE
ATTN: TODD AMSDELL
AMSDELL STORAGE
VENTURES 85 LLC
20445 EMERALD PKWY DRIVE,
SUITE 220
CLEVELAND, OH 44135
OCC038923COON DEBRACOON DEBRA04/02/2024
AVA & ALI LLCD/B/A COON DEBRAJEWELRY CUSTOM MADE
ATTN: DEBRA COON
AVA & ALI LLC
2209 SUMTER LAKE DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC038913DG&D SOLUTIONS LLCDAVID NICHOLS04/02/2024
DG&D SOLUTIONS LLCD/B/A DG&D SOLUTIONS LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: DAVID NICHOLSONLY
DG&D SOLUTIONS LLC
4576 HOWELL FARMS ROAD
ACWORTH, GA 30101
OCC038924DUNCAN FAMILY HOMERONALDO DUNCAN04/01/2024
IMPROVEMENT LLCD/B/A DUNCAN FAMILY HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DUNCAN FAMILY HOMEIMPROVEMENT LLC
IMPROVEMENT LLCATTN: RONALDO DUNCAN
DUNCAN FAMILY HOME
IMPROVEMENT LLC
4948 HIGHPOINT WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC038947EDIBLES 992KEDRIC WEST04/04/2024
2K PREMIER SPORTS, LLCD/B/A EDIBLES 992VARIETY STORE
ATTN: KEDRIC WEST
2K PREMIER SPORTS, LLC
290 ANNELISE PARK DR
FAYETTEVILLE, GA 30214
OCC038934EFREN’S TREE SERVICESGERENDIRA HERNANDEZ04/02/2024
EFREN’S TREE SERVICESD/B/A EFREN’S TREETREE TRIMMING SERVICE
LLCSERVICES
ATTN: GERENDIRA
HERNANDEZ
EFREN’S TREE SERVICES LLC
870 WEST ATLANTA ST SE
MARIETTA, GA 30060
OCC038932FLOURNOY AUTO BROKERSFLOURNOY AUTO BROKERS04/03/2024
LLCLLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
FLOURNOY AUTO BROKERSD/B/A FLOURNOY AUTO
LLCBROKERS LLC
ATTN: CLARENCE FLOURNOY
FLOURNOY AUTO BROKERS
LLC
407 DUE WEST PLACE
DALLAS, GA 30157
OCC038919FULL SPEED AHEADCHRIS MALYSZEK04/01/2024
ENTERTAINMENT INCD/B/A FULL SPEED AHEADTALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
FULL SPEED AHEADENTERTAINMENT INC
ENTERTAINMENT INCATTN: CHRIS MALYSZEK
FULL SPEED AHEAD
ENTERTAINMENT INC
3100 INTERSTATE NORTH
CIRCLE SE, 200
ATLANTA, GA 30339
OCC038915GALAXY PROPERTIES I LPED GABA04/01/2024
GALAXY PROPERTIES I LPD/B/A GALAXY PROPERTIES IBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
(215)328-2700LP
ATTN: BUSINESS LICENSE
GALAXY PROPERTIES I LP
777 YAMATO RD STE 105
BOCA RATON, FL 33431
OCC038917GALAXY PROPERTIES I LPED GABA04/01/2024
GALAXY PROPERTIES I LPD/B/A GALAXY PROPERTIES IBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
(215)328-2700LP
ATTN: BUSINESS LICENSE
GALAXY PROPERTIES I LP
777 YAMATO RD STE 105
BOCA RATON, FL
OCC038918GALAXY PROPERTIES I LPED GABA04/01/2024
GALAXY PROPERTIES I LPD/B/A GALAXY PROPERTIES IBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
(215)328-2700LP
ATTN: BUSINESS LICENSE
GALAXY PROPERTIES I LP
777 YAMATO RD STE 105
BOCA RATON, FL 33431
OCC038912GARY COLLINS SCSGARY COLLINS04/02/2024
D/B/A GARY COLLINS SCSCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: GARY COLLINS
2787 BEVERLY HILLS DR
MARIETTA, GA 30068
OCC038916GREAT ESCAPE COMICS &TOR GUNDERSON04/01/2024
GAMESD/B/A GREAT ESCAPEHOBBY SHOP RETAIL
SCICOM LLCCOMICS & GAMES
ATTN: TOR GUNDERSON
SCICOM LLC
4520 OAK BROOK DR SE
SMYRNA, GA 30082
OCC038928GROUNDED WELLBEINGRYAN DEVANE04/03/2024
GROUNDED WELLBEINGD/B/A GROUNDEDSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
LLCWELLBEING
ATTN: RYAN DEVANE
GROUNDED WELLBEING LLC
1275 SHILOH RD, STE 2770
KENNESAW, GA 30144
OCC038894HAPPY HELPERHAPPY HELPER ORGANIZING04/01/2024
ORGANIZINGD/B/A HAPPY HELPERCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ORGANIZING
ATTN: JODI HOLTZ
1219 INDIAN HILLS PKWY
MARIETTA, GA 30062
OCC038905HILL LOGISTICS LLCHIIL LOGISTICS04/01/2024
HILL LOGISTICS LLCD/B/A HILL LOGISTICS LLCTRUCKING COMPANY
ATTN: RICHARD HILL
HILL LOGISTICS LLC
4840 SHADYREST DRIVE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC038939J’MZJ’MZ04/04/2024
SEA HOSPITALITY LLCD/B/A J’MZRESTAURANT
ATTN: SUSAN PANDEY
SEA HOSPITALITY LLC
1850 JARDIN COURT
ALPHARETTA, GA 30022
OCC038925LASHES OF ATLANTAHUCKY PRESSLEY04/02/2024
LASHES OF ATLANTA LLCD/B/A LASHES OF ATLANTABEAUTY SHOP
ATTN: HUCKY PRESSLEY
LASHES OF ATLANTA LLC
2810 PACES FERRY RD, SUITE
270
ATLANTA, GA 30339
OCC038940LIMITLESS CONSTRUCTIONSCOTT GOLDSTEIN04/03/2024
GROUP LLCD/B/A LIMITLESSROOFING CONTRACTOR
LIMITLESS CONSTRUCTIONCONSTRUCTION GROUP LLC
GROUP LLCATTN: SCOTT GOLDSTEIN
LIMITLESS CONSTRUCTION
GROUP LLC
1170 BLACKWELL RD
MARIETTA, GA 30066
OCC038944MORGAN MEDICAL NEMTMORGAN MEDICAL NEMT04/04/2024
TRANSPORTION LLCTRANSPORTION LLHEALTH AND ALLIED SERVICES
MORGAN MEDICAL NEMTD/B/A MORGAN MEDICAL
TRANSPORTION LLCNEMT TRANSPORTION LLC
ATTN: KRISTEN COLEMAN
MORGAN MEDICAL NEMT
TRANSPORTION LLC
2453 POWDER SPRINGS
ROAD, SUITE 215
MARIETTA, GA 30064
OCC038946MR MARIETTA LLCKATIE PEARSON04/04/2024
MR MARIETTA LLCD/B/A MR MARIETTA LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: KATIE PEARSON
MR MARIETTA LLC
1956 POWDER SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30064
CON001486MSC ELECTIRCAL ANDMARVIN SERITT04/03/2024
CONSTRUCTION LLCD/B/A MSC ELECTIRCAL ANDELECTRICAL CONTRACTOR
MSC ELECTIRCAL ANDCONSTRUCTION LLC
CONSTRUCTION LLCATTN: MARVIN SERITT
MSC ELECTIRCAL AND
CONSTRUCTION LLC
1019 FLOWERY BRANCH RD
KINGSTON, GA 30145
OCC038929NANCY’S SALONNAIMESH PATEL04/02/2024
RUPSUTRA INCD/B/A NANCY’S SALONBEAUTY SHOP
ATTN: NAIMESH PATEL
RUPSUTRA INC
1100 JOHNSON FERRY RD,
STE 200
MARIETTA, GA 30068
OCC038949NORTHSIDE ORTHOPEDICFAITH FANNING04/04/2024
INSTITUTE NHOID/B/A NORTHSIDECHARITABLE ORGANIZATION (NON
NORTHSIDE HOSPITAL INCORTHOPEDIC INSTITUTEPROFIT)
NHOI
ATTN: FAITH FANNING
NORTHSIDE HOSPITAL INC
1000 JOHNSON FERRY RD NE
ATLANTA, GA 30342
OCC038920NUWAVE MEDICAL SUPPLYNEAL NOEL04/01/2024
LLCD/B/A NUWAVE MEDICALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
NUWAVE MEDICAL SUPPLYSUPPLY LLC
LLCATTN: NEAL NOEL
NUWAVE MEDICAL SUPPLY
LLC
1290 KENNESTONE CIR, A-103
MARIETTA, GA 30064
OCC038942OMONAIYE INSURANCE ANDOLASUMBO OMONAIYE04/03/2024
FINANCIAL SERVICES INCD/B/A OMONAIYE INSURANCEINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
OMONAIYE INSURANCE ANDAND FINANCIAL SERVICESSTATE LAW
FINANCIAL SERVICES INCINC
ATTN: OLASUMBO OMONAIYE
OMONAIYE INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC
3901 MARY ELIZA TRCE NW,
SUITE 204
MARIETTA, GA 30064
ALT003341PADRIAC’S 13TH ANNUALGEORGIA EYE BANK, INC04/02/2024
GOLF TOURNAMENT IND/B/A PADRIAC’S 13THCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HONOR OF ERNEST R.ANNUAL GOLF TOURNAMENTPROFIT)
FRANCHELLIN HONOR OF ERNEST R.
GEORGIA EYE BANK INCFRANCHELL
ATTN: ERIC MEINECKE
GEORGIA EYE BANK INC
100 SAGA MOUNTAIN RD.
TIGER, GA 30576
OCC038900PERFUME PALACEPERFUME PALACE04/01/2024
FEROZA 21 LLCD/B/A PERFUME PALACEWHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES
ATTN: AMIN ASLAM
FEROZA 21 LLC
400 ERNEST BARRETT PKWY,
UNIT K123
KENNESAW, GA 30144
OCC038943PINK BUTTERCREAM LLCPINK BUTTERCREAM LLC04/04/2024
PINK BUTTERCREAM LLCD/B/A PINK BUTTERCREAMCOTTAGE FOOD
LLC
ATTN: MICHELLE MCGOWAN
PINK BUTTERCREAM LLC
4398 BRADFORD PLACE
ROSWELL, GA 30075
OCC038950PRO LIQUIDATIONS LLCELEXIS VENABLE04/04/2024
PRO LIQUIDATIONS LLCD/B/A PRO LIQUIDATIONSLAWN EQUIPMENT & SMALL ENGINE
LLCREPAIR
ATTN: ELEXIS VENABLE
PRO LIQUIDATIONS LLC
825 JAMERSON RD, STE 525
MARIETTA, GA 30066
OCC038951PUR SKIN BAR LLCPUR SKIN BAR LLC04/05/2024
PUR SKIN BAR LLCD/B/A PUR SKIN BAR LLCESTHETICIAN
ATTN: LAURA MARCELLE
PUR SKIN BAR LLC
3322 EBENEZER FARM ROAD
MARIETTA, GA 30066
OCC038898REIDVENDING LLCREIDVENDING LLC04/01/2024
REIDVENDING LLCD/B/A REIDVENDING LLCVENDING MACHINES
ATTN: DWAYNE REID
REIDVENDING LLC
1870 THE EXCHANGE SE,
SUITE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC038931SANTORINI NAIL LOUNGESON V TRAN04/03/2024
ENTERPRISE SALOND/B/A SANTORINI NAILBEAUTY SHOP
SANTORINI NAIL LOUNGELOUNGE ENTERPRISE SALON
ENTERPRISE LLCATTN: SON V TRAN
SANTORINI NAIL LOUNGE
ENTERPRISE LLC
3595 CANTON RD, STE 302
MARIETTA, GA 30066
OCC038945SCHWING AMERICAJAMES ROGERS04/05/2024
SCHWING AMERICA INCD/B/A SCHWING AMERICABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JAMES P ROGERS
SCHWING AMERICA INC
1692 BROOKS FARM DR
ACWORTH, GA 30101
OCC038936STAR SALAMANDER SALONAMBER MINNES04/02/2024
STAR SALAMANDER SALOND/B/A STAR SALAMANDERBEAUTICIAN
SALON
ATTN: AMBER MINNES
STAR SALAMANDER SALON
186 CENTER ST
HIRAM, GA 30141
OCC038957STORMBREAKERSMICKEL ADAMS04/05/2024
ROOFINGD/B/A STORMBREAKERSROOFING CONTRACTOR
STORMBREAKERSROOFING
ROOFINGSTORMBREAKERS ROOFING
2281 AKERS MILL RD SE, 1812
ATLANTA, GA
OCC038941SWAGG CHAINSHAYLIN RANDELL04/04/2024
SWAGG CHAIN LLCD/B/A SWAGG CHAINMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SHAYLIN RANDELL
SWAGG CHAIN LLC
700 HUNTINGVIEW PT
ATLANTA, GA 30328
OCC038904TANNER BANNER TREATSANN MANCHERIAN04/01/2024
LLCD/B/A TANNER BANNERMANUFACTURER – PET FOOD
TANNER BANNER TREATSTREATS LLC
LLCATTN: ANN MANCHERIAN
TANNER BANNER TREATS
LLC
1720 MARS HILL RD, STE 124-
284
ACWORTH, GA 30101
OCC038909THE HOOKAH HUTAARON DICKENS04/01/2024
EVOLUTION SALESD/B/A THE HOOKAH HUTMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
CONSULTANTS INCATTN: AARON G DICKENS
EVOLUTION SALES
CONSULTANTS INC
3819 ROCKHAVEN CT
MARIETTA, GA 30066
OCC038955THE LAW OFFICES OF JOHNJOHN MORRISON04/05/2024
MORRISON LLCD/B/A THE LAW OFFICES OFLAW OFFICES
THE LAW OFFICES OF JOHNJOHN MORRISON LLC
MORRISONTHE LAW OFFICES OF JOHN
MORRISON
1955 LOWER ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30068
OCC038948THE MELODY SHOP INCPRASAD VALIVETI04/04/2024
THE MELODY SHOP INCD/B/A THE MELODY SHOPCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCPROFIT)
ATTN: PRASAD VALIVETI
THE MELODY SHOP INC
3160 SHADOW CRK
ROSWELL, GA 30075
OCC038921THREE HILLS MEDICALENJYVELY SENATUS04/01/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A THREE HILLS MEDICALWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
THREE HILLS MEDICALSOLUTIONS LLCSUPPLIES
SOLUTIONS LLCATTN: ENJYVELY SENATUS
THREE HILLS MEDICAL
SOLUTIONS LLC
1755 THE EXCHANGE SE, 215
ATLANTA, GA 30339
OCC038910TLC & SERVICESJASON BOATRIGHT04/01/2024
BOATRIGHT MAINTENANCED/B/A TLC & SERVICESLANDSCAPING CONTRACTOR
LLCATTN: JASON BOATRIGHT
BOATRIGHT MAINTENANCE
LLC
731 PRINCETON MILL RUN
MARIETTA, GA 30068
OCC038896TMH EVENTSTINA HUGHES04/01/2024
D/B/A TMH EVENTSPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ATTN: TINA HUGHES
1964 KINGSWOOD DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038922TOUCH DOWN WINGSTOUCH DOWN WINGS04/02/2024
BEST ONE 88 LLCD/B/A TOUCH DOWN WINGSRESTAURANT
ATTN: YOUXING LI
BEST ONE 88 LLC
3565 AUSTELL ROAD, SUITE
1019
MARIETTA, GA 30008
OCC038895TRAILMERGE LTD COMARK TEGTMEIER04/01/2024
TAILMERGE LTD COD/B/A TRAILMERGE LTD COCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: MARK TEGTMEIER
TAILMERGE LTD CO
3100 INTERSTATE N CIR, STE
200
ATLANTA, GA 30339
OCC038845VALVOLINE INSTANT OILLORI FLEES04/04/2024
CHANGE 040189D/B/A VALVOLINE INSTANTAUTO INSPECTION & SERVICE
VALVOLINE LLCOIL CHANGE 040189
ATTN: TAX DEPT
VALVOLINE LLC
100 VALVOLINE WAY
LEXINGTON, KY 40509
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