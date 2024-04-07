Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 5, 2024.
There were 60 licenses issued.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton has been administering licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
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|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038926
|3901 MARY ELIZA TRACE
|HOWARD WOLFSON
|04/02/2024
|BUILDING OWNER
|D/B/A 3901 MARY ELIZA
|OFFICE SPACE RENTAL
|HDK REAL ESTATE
|TRACE BUILDING OWNER
|HOLDINGS LLC
|ATTN: HOWARD WOLFSON
|HDK REAL ESTATE HOLDINGS
|LLC
|4201 N MOUNTAIN RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038958
|ANNA FAVATA
|ANN MARIE HORNACK
|04/05/2024
|ANNA FAVATA LLC
|D/B/A ANNA FAVATA
|COTTAGE FOOD
|ATTN: ANN MARIE HORNACK
|ANNA FAVATA LLC
|3841 WITHORN WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038960
|ATLANTA OUTDOORS
|ERIC STRAWHAND
|04/05/2024
|ESTW HOLDINGS LLC
|D/B/A ATLANTA OUTDOORS
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ESTW HOLDINGS LLC
|4812 FERNIE CT NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038927
|ATLANTA RENOVATIONS
|THOMAS EVANS
|04/03/2024
|LLC
|D/B/A ATLANTA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATLANTA RENOVATIONS
|RENOVATIONS LLC
|LLC
|ATTN: THOMAS EVANS
|ATLANTA RENOVATIONS LLC
|3238 SWEET BUCKEYE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038959
|ATLAS HELICOPTER
|LOREN FRIEDLE
|04/05/2024
|ATLAS HELICOPTER INC
|D/B/A ATLAS HELICOPTER
|AIRCRAFT SERVICING
|ATTN: LOREN C FRIDELE
|ATLAS HELICOPTER INC
|2214 CRESTLANCE DR, UNIT
|2214
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038937
|BARRE3 ATLANTA EAST
|BARRE3 ATLANTA EAST
|04/03/2024
|COBB
|COBB
|FITNESS CENTER
|HBARRE LLC
|D/B/A BARRE3 ATLANTA
|EAST COBB
|ATTN: LEIGHANNE HOUSTON
|HBARRE LLC
|308 CONNER CIRCLE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC038935
|BEZORIA
|ISHANI PATEL
|04/03/2024
|BEZORIA CUMBERLAND LLC
|D/B/A BEZORIA
|RESTAURANT
|ATTN: ISHANI PATEL
|BEZORIA CUMBERLAND LLC
|2860 CUMBERLAND MALL SE,
|STE 1101
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038914
|BMOREPEACHY LLC
|KARIN MOSELY
|04/01/2024
|BMORE PEACHY LLC
|D/B/A BMOREPEACHY LLC
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: KARIN MOSELY
|BMORE PEACHY LLC
|3000 GEORGE BUSBEE PKWY
|NW, 314
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038766
|BUJIGIRLS BEAUTY BAR
|BUNESHA BARRETT
|04/04/2024
|BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLC
|D/B/A BUJIGIRLS BEAUTY
|BEAUTY SHOP
|BAR
|ATTN: BUNESHA BARRETT
|BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLC
|3207 CYRUS POINT LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038933
|CERESE D INCORORATED
|DEBORAH DOLMAN
|04/02/2024
|CERESE D INCORORATED
|D/B/A CERESE D
|JEWELRY CUSTOM MADE
|(404)391-7313
|INCORORATED
|CERESE D INCORORATED
|3200 WINDY HILL RD SE, 600W
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038911
|CES FIELD SOLUTIONS LLC
|LUIS SANCHEZ
|04/02/2024
|CES FIELD SOLUTIONS LLC
|D/B/A CES FIELD SOLUTIONS
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|ATTN: LUIS CHRISTIAN
|SANCHEZ
|CES FIELD SOLUTIONS LLC
|4400 BROWNSVILLE RD, STE
|105 PMB 173
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038952
|CHELO’S TAQUERIA Y
|MARCELINO ALVAREZ
|04/05/2024
|NEVERIA
|MONDRAGON
|RESTAURANT
|CHELO’S TAQUERIA Y
|D/B/A CHELO’S TAQUERIA Y
|NEVERIA LLC
|NEVERIA
|ATTN: MARCELINO ALVAREZ
|MONDRAGON
|CHELO’S TAQUERIA Y
|NEVERIA LLC
|2821 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, STE. 230
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038908
|CHEMGM LLC
|JYOTI KHANOLKAR
|04/01/2024
|CHEMGM LLC
|D/B/A CHEMGM LLC
|WHOLESALE – CHEMICALS
|ATTN: JYOTI KHANOLKAR
|CHEMGM LLC
|1199 WORLIDGE CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038755
|COMPASS SELF STORAGE
|COMPASS SELF STORAGE
|04/03/2024
|AMSDELL STORAGE
|D/B/A COMPASS SELF
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|VENTURES 85 LLC
|STORAGE
|ATTN: TODD AMSDELL
|AMSDELL STORAGE
|VENTURES 85 LLC
|20445 EMERALD PKWY DRIVE,
|SUITE 220
|CLEVELAND, OH 44135
|OCC038923
|COON DEBRA
|COON DEBRA
|04/02/2024
|AVA & ALI LLC
|D/B/A COON DEBRA
|JEWELRY CUSTOM MADE
|ATTN: DEBRA COON
|AVA & ALI LLC
|2209 SUMTER LAKE DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038913
|DG&D SOLUTIONS LLC
|DAVID NICHOLS
|04/02/2024
|DG&D SOLUTIONS LLC
|D/B/A DG&D SOLUTIONS LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: DAVID NICHOLS
|ONLY
|DG&D SOLUTIONS LLC
|4576 HOWELL FARMS ROAD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038924
|DUNCAN FAMILY HOME
|RONALDO DUNCAN
|04/01/2024
|IMPROVEMENT LLC
|D/B/A DUNCAN FAMILY HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DUNCAN FAMILY HOME
|IMPROVEMENT LLC
|IMPROVEMENT LLC
|ATTN: RONALDO DUNCAN
|DUNCAN FAMILY HOME
|IMPROVEMENT LLC
|4948 HIGHPOINT WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038947
|EDIBLES 992
|KEDRIC WEST
|04/04/2024
|2K PREMIER SPORTS, LLC
|D/B/A EDIBLES 992
|VARIETY STORE
|ATTN: KEDRIC WEST
|2K PREMIER SPORTS, LLC
|290 ANNELISE PARK DR
|FAYETTEVILLE, GA 30214
|OCC038934
|EFREN’S TREE SERVICES
|GERENDIRA HERNANDEZ
|04/02/2024
|EFREN’S TREE SERVICES
|D/B/A EFREN’S TREE
|TREE TRIMMING SERVICE
|LLC
|SERVICES
|ATTN: GERENDIRA
|HERNANDEZ
|EFREN’S TREE SERVICES LLC
|870 WEST ATLANTA ST SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038932
|FLOURNOY AUTO BROKERS
|FLOURNOY AUTO BROKERS
|04/03/2024
|LLC
|LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|FLOURNOY AUTO BROKERS
|D/B/A FLOURNOY AUTO
|LLC
|BROKERS LLC
|ATTN: CLARENCE FLOURNOY
|FLOURNOY AUTO BROKERS
|LLC
|407 DUE WEST PLACE
|DALLAS, GA 30157
|OCC038919
|FULL SPEED AHEAD
|CHRIS MALYSZEK
|04/01/2024
|ENTERTAINMENT INC
|D/B/A FULL SPEED AHEAD
|TALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
|FULL SPEED AHEAD
|ENTERTAINMENT INC
|ENTERTAINMENT INC
|ATTN: CHRIS MALYSZEK
|FULL SPEED AHEAD
|ENTERTAINMENT INC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIRCLE SE, 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038915
|GALAXY PROPERTIES I LP
|ED GABA
|04/01/2024
|GALAXY PROPERTIES I LP
|D/B/A GALAXY PROPERTIES I
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|(215)328-2700
|LP
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|GALAXY PROPERTIES I LP
|777 YAMATO RD STE 105
|BOCA RATON, FL 33431
|OCC038917
|GALAXY PROPERTIES I LP
|ED GABA
|04/01/2024
|GALAXY PROPERTIES I LP
|D/B/A GALAXY PROPERTIES I
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|(215)328-2700
|LP
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|GALAXY PROPERTIES I LP
|777 YAMATO RD STE 105
|BOCA RATON, FL
|OCC038918
|GALAXY PROPERTIES I LP
|ED GABA
|04/01/2024
|GALAXY PROPERTIES I LP
|D/B/A GALAXY PROPERTIES I
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|(215)328-2700
|LP
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|GALAXY PROPERTIES I LP
|777 YAMATO RD STE 105
|BOCA RATON, FL 33431
|OCC038912
|GARY COLLINS SCS
|GARY COLLINS
|04/02/2024
|D/B/A GARY COLLINS SCS
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: GARY COLLINS
|2787 BEVERLY HILLS DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038916
|GREAT ESCAPE COMICS &
|TOR GUNDERSON
|04/01/2024
|GAMES
|D/B/A GREAT ESCAPE
|HOBBY SHOP RETAIL
|SCICOM LLC
|COMICS & GAMES
|ATTN: TOR GUNDERSON
|SCICOM LLC
|4520 OAK BROOK DR SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC038928
|GROUNDED WELLBEING
|RYAN DEVANE
|04/03/2024
|GROUNDED WELLBEING
|D/B/A GROUNDED
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|WELLBEING
|ATTN: RYAN DEVANE
|GROUNDED WELLBEING LLC
|1275 SHILOH RD, STE 2770
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038894
|HAPPY HELPER
|HAPPY HELPER ORGANIZING
|04/01/2024
|ORGANIZING
|D/B/A HAPPY HELPER
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ORGANIZING
|ATTN: JODI HOLTZ
|1219 INDIAN HILLS PKWY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038905
|HILL LOGISTICS LLC
|HIIL LOGISTICS
|04/01/2024
|HILL LOGISTICS LLC
|D/B/A HILL LOGISTICS LLC
|TRUCKING COMPANY
|ATTN: RICHARD HILL
|HILL LOGISTICS LLC
|4840 SHADYREST DRIVE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC038939
|J’MZ
|J’MZ
|04/04/2024
|SEA HOSPITALITY LLC
|D/B/A J’MZ
|RESTAURANT
|ATTN: SUSAN PANDEY
|SEA HOSPITALITY LLC
|1850 JARDIN COURT
|ALPHARETTA, GA 30022
|OCC038925
|LASHES OF ATLANTA
|HUCKY PRESSLEY
|04/02/2024
|LASHES OF ATLANTA LLC
|D/B/A LASHES OF ATLANTA
|BEAUTY SHOP
|ATTN: HUCKY PRESSLEY
|LASHES OF ATLANTA LLC
|2810 PACES FERRY RD, SUITE
|270
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038940
|LIMITLESS CONSTRUCTION
|SCOTT GOLDSTEIN
|04/03/2024
|GROUP LLC
|D/B/A LIMITLESS
|ROOFING CONTRACTOR
|LIMITLESS CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION GROUP LLC
|GROUP LLC
|ATTN: SCOTT GOLDSTEIN
|LIMITLESS CONSTRUCTION
|GROUP LLC
|1170 BLACKWELL RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038944
|MORGAN MEDICAL NEMT
|MORGAN MEDICAL NEMT
|04/04/2024
|TRANSPORTION LLC
|TRANSPORTION LL
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|MORGAN MEDICAL NEMT
|D/B/A MORGAN MEDICAL
|TRANSPORTION LLC
|NEMT TRANSPORTION LLC
|ATTN: KRISTEN COLEMAN
|MORGAN MEDICAL NEMT
|TRANSPORTION LLC
|2453 POWDER SPRINGS
|ROAD, SUITE 215
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038946
|MR MARIETTA LLC
|KATIE PEARSON
|04/04/2024
|MR MARIETTA LLC
|D/B/A MR MARIETTA LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: KATIE PEARSON
|MR MARIETTA LLC
|1956 POWDER SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30064
|CON001486
|MSC ELECTIRCAL AND
|MARVIN SERITT
|04/03/2024
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A MSC ELECTIRCAL AND
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|MSC ELECTIRCAL AND
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: MARVIN SERITT
|MSC ELECTIRCAL AND
|CONSTRUCTION LLC
|1019 FLOWERY BRANCH RD
|KINGSTON, GA 30145
|OCC038929
|NANCY’S SALON
|NAIMESH PATEL
|04/02/2024
|RUPSUTRA INC
|D/B/A NANCY’S SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: NAIMESH PATEL
|RUPSUTRA INC
|1100 JOHNSON FERRY RD,
|STE 200
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038949
|NORTHSIDE ORTHOPEDIC
|FAITH FANNING
|04/04/2024
|INSTITUTE NHOI
|D/B/A NORTHSIDE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|ORTHOPEDIC INSTITUTE
|PROFIT)
|NHOI
|ATTN: FAITH FANNING
|NORTHSIDE HOSPITAL INC
|1000 JOHNSON FERRY RD NE
|ATLANTA, GA 30342
|OCC038920
|NUWAVE MEDICAL SUPPLY
|NEAL NOEL
|04/01/2024
|LLC
|D/B/A NUWAVE MEDICAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|NUWAVE MEDICAL SUPPLY
|SUPPLY LLC
|LLC
|ATTN: NEAL NOEL
|NUWAVE MEDICAL SUPPLY
|LLC
|1290 KENNESTONE CIR, A-103
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038942
|OMONAIYE INSURANCE AND
|OLASUMBO OMONAIYE
|04/03/2024
|FINANCIAL SERVICES INC
|D/B/A OMONAIYE INSURANCE
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|OMONAIYE INSURANCE AND
|AND FINANCIAL SERVICES
|STATE LAW
|FINANCIAL SERVICES INC
|INC
|ATTN: OLASUMBO OMONAIYE
|OMONAIYE INSURANCE AND
|FINANCIAL SERVICES INC
|3901 MARY ELIZA TRCE NW,
|SUITE 204
|MARIETTA, GA 30064
|ALT003341
|PADRIAC’S 13TH ANNUAL
|GEORGIA EYE BANK, INC
|04/02/2024
|GOLF TOURNAMENT IN
|D/B/A PADRIAC’S 13TH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HONOR OF ERNEST R.
|ANNUAL GOLF TOURNAMENT
|PROFIT)
|FRANCHELL
|IN HONOR OF ERNEST R.
|GEORGIA EYE BANK INC
|FRANCHELL
|ATTN: ERIC MEINECKE
|GEORGIA EYE BANK INC
|100 SAGA MOUNTAIN RD.
|TIGER, GA 30576
|OCC038900
|PERFUME PALACE
|PERFUME PALACE
|04/01/2024
|FEROZA 21 LLC
|D/B/A PERFUME PALACE
|WHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES
|ATTN: AMIN ASLAM
|FEROZA 21 LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|UNIT K123
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038943
|PINK BUTTERCREAM LLC
|PINK BUTTERCREAM LLC
|04/04/2024
|PINK BUTTERCREAM LLC
|D/B/A PINK BUTTERCREAM
|COTTAGE FOOD
|LLC
|ATTN: MICHELLE MCGOWAN
|PINK BUTTERCREAM LLC
|4398 BRADFORD PLACE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038950
|PRO LIQUIDATIONS LLC
|ELEXIS VENABLE
|04/04/2024
|PRO LIQUIDATIONS LLC
|D/B/A PRO LIQUIDATIONS
|LAWN EQUIPMENT & SMALL ENGINE
|LLC
|REPAIR
|ATTN: ELEXIS VENABLE
|PRO LIQUIDATIONS LLC
|825 JAMERSON RD, STE 525
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038951
|PUR SKIN BAR LLC
|PUR SKIN BAR LLC
|04/05/2024
|PUR SKIN BAR LLC
|D/B/A PUR SKIN BAR LLC
|ESTHETICIAN
|ATTN: LAURA MARCELLE
|PUR SKIN BAR LLC
|3322 EBENEZER FARM ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038898
|REIDVENDING LLC
|REIDVENDING LLC
|04/01/2024
|REIDVENDING LLC
|D/B/A REIDVENDING LLC
|VENDING MACHINES
|ATTN: DWAYNE REID
|REIDVENDING LLC
|1870 THE EXCHANGE SE,
|SUITE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038931
|SANTORINI NAIL LOUNGE
|SON V TRAN
|04/03/2024
|ENTERPRISE SALON
|D/B/A SANTORINI NAIL
|BEAUTY SHOP
|SANTORINI NAIL LOUNGE
|LOUNGE ENTERPRISE SALON
|ENTERPRISE LLC
|ATTN: SON V TRAN
|SANTORINI NAIL LOUNGE
|ENTERPRISE LLC
|3595 CANTON RD, STE 302
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038945
|SCHWING AMERICA
|JAMES ROGERS
|04/05/2024
|SCHWING AMERICA INC
|D/B/A SCHWING AMERICA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: JAMES P ROGERS
|SCHWING AMERICA INC
|1692 BROOKS FARM DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038936
|STAR SALAMANDER SALON
|AMBER MINNES
|04/02/2024
|STAR SALAMANDER SALON
|D/B/A STAR SALAMANDER
|BEAUTICIAN
|SALON
|ATTN: AMBER MINNES
|STAR SALAMANDER SALON
|186 CENTER ST
|HIRAM, GA 30141
|OCC038957
|STORMBREAKERS
|MICKEL ADAMS
|04/05/2024
|ROOFING
|D/B/A STORMBREAKERS
|ROOFING CONTRACTOR
|STORMBREAKERS
|ROOFING
|ROOFING
|STORMBREAKERS ROOFING
|2281 AKERS MILL RD SE, 1812
|ATLANTA, GA
|OCC038941
|SWAGG CHAIN
|SHAYLIN RANDELL
|04/04/2024
|SWAGG CHAIN LLC
|D/B/A SWAGG CHAIN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SHAYLIN RANDELL
|SWAGG CHAIN LLC
|700 HUNTINGVIEW PT
|ATLANTA, GA 30328
|OCC038904
|TANNER BANNER TREATS
|ANN MANCHERIAN
|04/01/2024
|LLC
|D/B/A TANNER BANNER
|MANUFACTURER – PET FOOD
|TANNER BANNER TREATS
|TREATS LLC
|LLC
|ATTN: ANN MANCHERIAN
|TANNER BANNER TREATS
|LLC
|1720 MARS HILL RD, STE 124-
|284
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038909
|THE HOOKAH HUT
|AARON DICKENS
|04/01/2024
|EVOLUTION SALES
|D/B/A THE HOOKAH HUT
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|CONSULTANTS INC
|ATTN: AARON G DICKENS
|EVOLUTION SALES
|CONSULTANTS INC
|3819 ROCKHAVEN CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038955
|THE LAW OFFICES OF JOHN
|JOHN MORRISON
|04/05/2024
|MORRISON LLC
|D/B/A THE LAW OFFICES OF
|LAW OFFICES
|THE LAW OFFICES OF JOHN
|JOHN MORRISON LLC
|MORRISON
|THE LAW OFFICES OF JOHN
|MORRISON
|1955 LOWER ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038948
|THE MELODY SHOP INC
|PRASAD VALIVETI
|04/04/2024
|THE MELODY SHOP INC
|D/B/A THE MELODY SHOP
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|PROFIT)
|ATTN: PRASAD VALIVETI
|THE MELODY SHOP INC
|3160 SHADOW CRK
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038921
|THREE HILLS MEDICAL
|ENJYVELY SENATUS
|04/01/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A THREE HILLS MEDICAL
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|THREE HILLS MEDICAL
|SOLUTIONS LLC
|SUPPLIES
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ENJYVELY SENATUS
|THREE HILLS MEDICAL
|SOLUTIONS LLC
|1755 THE EXCHANGE SE, 215
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038910
|TLC & SERVICES
|JASON BOATRIGHT
|04/01/2024
|BOATRIGHT MAINTENANCE
|D/B/A TLC & SERVICES
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: JASON BOATRIGHT
|BOATRIGHT MAINTENANCE
|LLC
|731 PRINCETON MILL RUN
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038896
|TMH EVENTS
|TINA HUGHES
|04/01/2024
|D/B/A TMH EVENTS
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ATTN: TINA HUGHES
|1964 KINGSWOOD DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038922
|TOUCH DOWN WINGS
|TOUCH DOWN WINGS
|04/02/2024
|BEST ONE 88 LLC
|D/B/A TOUCH DOWN WINGS
|RESTAURANT
|ATTN: YOUXING LI
|BEST ONE 88 LLC
|3565 AUSTELL ROAD, SUITE
|1019
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038895
|TRAILMERGE LTD CO
|MARK TEGTMEIER
|04/01/2024
|TAILMERGE LTD CO
|D/B/A TRAILMERGE LTD CO
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: MARK TEGTMEIER
|TAILMERGE LTD CO
|3100 INTERSTATE N CIR, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038845
|VALVOLINE INSTANT OIL
|LORI FLEES
|04/04/2024
|CHANGE 040189
|D/B/A VALVOLINE INSTANT
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|VALVOLINE LLC
|OIL CHANGE 040189
|ATTN: TAX DEPT
|VALVOLINE LLC
|100 VALVOLINE WAY
|LEXINGTON, KY 40509
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