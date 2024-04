Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 5, 2024.

There were 60 licenses issued.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton has been administering licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC038926 3901 MARY ELIZA TRACE HOWARD WOLFSON 04/02/2024 BUILDING OWNER D/B/A 3901 MARY ELIZA OFFICE SPACE RENTAL HDK REAL ESTATE TRACE BUILDING OWNER HOLDINGS LLC ATTN: HOWARD WOLFSON HDK REAL ESTATE HOLDINGS LLC 4201 N MOUNTAIN RD MARIETTA, GA 30066 OCC038958 ANNA FAVATA ANN MARIE HORNACK 04/05/2024 ANNA FAVATA LLC D/B/A ANNA FAVATA COTTAGE FOOD ATTN: ANN MARIE HORNACK ANNA FAVATA LLC 3841 WITHORN WAY KENNESAW, GA 30152 OCC038960 ATLANTA OUTDOORS ERIC STRAWHAND 04/05/2024 ESTW HOLDINGS LLC D/B/A ATLANTA OUTDOORS LANDSCAPING CONTRACTOR ESTW HOLDINGS LLC 4812 FERNIE CT NE MARIETTA, GA 30068 OCC038927 ATLANTA RENOVATIONS THOMAS EVANS 04/03/2024 LLC D/B/A ATLANTA HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATLANTA RENOVATIONS RENOVATIONS LLC LLC ATTN: THOMAS EVANS ATLANTA RENOVATIONS LLC 3238 SWEET BUCKEYE DR MARIETTA, GA 30066 OCC038959 ATLAS HELICOPTER LOREN FRIEDLE 04/05/2024 ATLAS HELICOPTER INC D/B/A ATLAS HELICOPTER AIRCRAFT SERVICING ATTN: LOREN C FRIDELE ATLAS HELICOPTER INC 2214 CRESTLANCE DR, UNIT 2214 SMYRNA, GA 30080 OCC038937 BARRE3 ATLANTA EAST BARRE3 ATLANTA EAST 04/03/2024 COBB COBB FITNESS CENTER HBARRE LLC D/B/A BARRE3 ATLANTA EAST COBB ATTN: LEIGHANNE HOUSTON HBARRE LLC 308 CONNER CIRCLE SMYRNA, GA 30082 OCC038935 BEZORIA ISHANI PATEL 04/03/2024 BEZORIA CUMBERLAND LLC D/B/A BEZORIA RESTAURANT ATTN: ISHANI PATEL BEZORIA CUMBERLAND LLC 2860 CUMBERLAND MALL SE, STE 1101 ATLANTA, GA 30339 OCC038914 BMOREPEACHY LLC KARIN MOSELY 04/01/2024 BMORE PEACHY LLC D/B/A BMOREPEACHY LLC ARTS AND CRAFTS RETAIL ATTN: KARIN MOSELY BMORE PEACHY LLC 3000 GEORGE BUSBEE PKWY NW, 314 KENNESAW, GA 30144 OCC038766 BUJIGIRLS BEAUTY BAR BUNESHA BARRETT 04/04/2024 BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLC D/B/A BUJIGIRLS BEAUTY BEAUTY SHOP BAR ATTN: BUNESHA BARRETT BUJIGIRLS BEAUTY BAR LLC 3207 CYRUS POINT LN KENNESAW, GA 30152 OCC038933 CERESE D INCORORATED DEBORAH DOLMAN 04/02/2024 CERESE D INCORORATED D/B/A CERESE D JEWELRY CUSTOM MADE (404)391-7313 INCORORATED CERESE D INCORORATED 3200 WINDY HILL RD SE, 600W ATLANTA, GA 30339 OCC038911 CES FIELD SOLUTIONS LLC LUIS SANCHEZ 04/02/2024 CES FIELD SOLUTIONS LLC D/B/A CES FIELD SOLUTIONS CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS LLC AFTER CONSTRUCTION ATTN: LUIS CHRISTIAN SANCHEZ CES FIELD SOLUTIONS LLC 4400 BROWNSVILLE RD, STE 105 PMB 173 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038952 CHELO’S TAQUERIA Y MARCELINO ALVAREZ 04/05/2024 NEVERIA MONDRAGON RESTAURANT CHELO’S TAQUERIA Y D/B/A CHELO’S TAQUERIA Y NEVERIA LLC NEVERIA ATTN: MARCELINO ALVAREZ MONDRAGON CHELO’S TAQUERIA Y NEVERIA LLC 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY, STE. 230 MARIETTA, GA 30067 OCC038908 CHEMGM LLC JYOTI KHANOLKAR 04/01/2024 CHEMGM LLC D/B/A CHEMGM LLC WHOLESALE – CHEMICALS ATTN: JYOTI KHANOLKAR CHEMGM LLC 1199 WORLIDGE CT MARIETTA, GA 30068 OCC038755 COMPASS SELF STORAGE COMPASS SELF STORAGE 04/03/2024 AMSDELL STORAGE D/B/A COMPASS SELF MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE VENTURES 85 LLC STORAGE ATTN: TODD AMSDELL AMSDELL STORAGE VENTURES 85 LLC 20445 EMERALD PKWY DRIVE, SUITE 220 CLEVELAND, OH 44135 OCC038923 COON DEBRA COON DEBRA 04/02/2024 AVA & ALI LLC D/B/A COON DEBRA JEWELRY CUSTOM MADE ATTN: DEBRA COON AVA & ALI LLC 2209 SUMTER LAKE DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC038913 DG&D SOLUTIONS LLC DAVID NICHOLS 04/02/2024 DG&D SOLUTIONS LLC D/B/A DG&D SOLUTIONS LLC DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: DAVID NICHOLS ONLY DG&D SOLUTIONS LLC 4576 HOWELL FARMS ROAD ACWORTH, GA 30101 OCC038924 DUNCAN FAMILY HOME RONALDO DUNCAN 04/01/2024 IMPROVEMENT LLC D/B/A DUNCAN FAMILY HOME HANDY MAN – NO STATE LICENSE DUNCAN FAMILY HOME IMPROVEMENT LLC IMPROVEMENT LLC ATTN: RONALDO DUNCAN DUNCAN FAMILY HOME IMPROVEMENT LLC 4948 HIGHPOINT WAY MARIETTA, GA 30066 OCC038947 EDIBLES 992 KEDRIC WEST 04/04/2024 2K PREMIER SPORTS, LLC D/B/A EDIBLES 992 VARIETY STORE ATTN: KEDRIC WEST 2K PREMIER SPORTS, LLC 290 ANNELISE PARK DR FAYETTEVILLE, GA 30214 OCC038934 EFREN’S TREE SERVICES GERENDIRA HERNANDEZ 04/02/2024 EFREN’S TREE SERVICES D/B/A EFREN’S TREE TREE TRIMMING SERVICE LLC SERVICES ATTN: GERENDIRA HERNANDEZ EFREN’S TREE SERVICES LLC 870 WEST ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060 OCC038932 FLOURNOY AUTO BROKERS FLOURNOY AUTO BROKERS 04/03/2024 LLC LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY FLOURNOY AUTO BROKERS D/B/A FLOURNOY AUTO LLC BROKERS LLC ATTN: CLARENCE FLOURNOY FLOURNOY AUTO BROKERS LLC 407 DUE WEST PLACE DALLAS, GA 30157 OCC038919 FULL SPEED AHEAD CHRIS MALYSZEK 04/01/2024 ENTERTAINMENT INC D/B/A FULL SPEED AHEAD TALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT FULL SPEED AHEAD ENTERTAINMENT INC ENTERTAINMENT INC ATTN: CHRIS MALYSZEK FULL SPEED AHEAD ENTERTAINMENT INC 3100 INTERSTATE NORTH CIRCLE SE, 200 ATLANTA, GA 30339 OCC038915 GALAXY PROPERTIES I LP ED GABA 04/01/2024 GALAXY PROPERTIES I LP D/B/A GALAXY PROPERTIES I BUSINESS MANAGEMENT OFFICE (215)328-2700 LP ATTN: BUSINESS LICENSE GALAXY PROPERTIES I LP 777 YAMATO RD STE 105 BOCA RATON, FL 33431 OCC038917 GALAXY PROPERTIES I LP ED GABA 04/01/2024 GALAXY PROPERTIES I LP D/B/A GALAXY PROPERTIES I BUSINESS MANAGEMENT OFFICE (215)328-2700 LP ATTN: BUSINESS LICENSE GALAXY PROPERTIES I LP 777 YAMATO RD STE 105 BOCA RATON, FL OCC038918 GALAXY PROPERTIES I LP ED GABA 04/01/2024 GALAXY PROPERTIES I LP D/B/A GALAXY PROPERTIES I BUSINESS MANAGEMENT OFFICE (215)328-2700 LP ATTN: BUSINESS LICENSE GALAXY PROPERTIES I LP 777 YAMATO RD STE 105 BOCA RATON, FL 33431 OCC038912 GARY COLLINS SCS GARY COLLINS 04/02/2024 D/B/A GARY COLLINS SCS CONSTRUCTION MANAGEMENT ATTN: GARY COLLINS 2787 BEVERLY HILLS DR MARIETTA, GA 30068 OCC038916 GREAT ESCAPE COMICS & TOR GUNDERSON 04/01/2024 GAMES D/B/A GREAT ESCAPE HOBBY SHOP RETAIL SCICOM LLC COMICS & GAMES ATTN: TOR GUNDERSON SCICOM LLC 4520 OAK BROOK DR SE SMYRNA, GA 30082 OCC038928 GROUNDED WELLBEING RYAN DEVANE 04/03/2024 GROUNDED WELLBEING D/B/A GROUNDED SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) LLC WELLBEING ATTN: RYAN DEVANE GROUNDED WELLBEING LLC 1275 SHILOH RD, STE 2770 KENNESAW, GA 30144 OCC038894 HAPPY HELPER HAPPY HELPER ORGANIZING 04/01/2024 ORGANIZING D/B/A HAPPY HELPER CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ORGANIZING ATTN: JODI HOLTZ 1219 INDIAN HILLS PKWY MARIETTA, GA 30062 OCC038905 HILL LOGISTICS LLC HIIL LOGISTICS 04/01/2024 HILL LOGISTICS LLC D/B/A HILL LOGISTICS LLC TRUCKING COMPANY ATTN: RICHARD HILL HILL LOGISTICS LLC 4840 SHADYREST DRIVE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC038939 J’MZ J’MZ 04/04/2024 SEA HOSPITALITY LLC D/B/A J’MZ RESTAURANT ATTN: SUSAN PANDEY SEA HOSPITALITY LLC 1850 JARDIN COURT ALPHARETTA, GA 30022 OCC038925 LASHES OF ATLANTA HUCKY PRESSLEY 04/02/2024 LASHES OF ATLANTA LLC D/B/A LASHES OF ATLANTA BEAUTY SHOP ATTN: HUCKY PRESSLEY LASHES OF ATLANTA LLC 2810 PACES FERRY RD, SUITE 270 ATLANTA, GA 30339 OCC038940 LIMITLESS CONSTRUCTION SCOTT GOLDSTEIN 04/03/2024 GROUP LLC D/B/A LIMITLESS ROOFING CONTRACTOR LIMITLESS CONSTRUCTION CONSTRUCTION GROUP LLC GROUP LLC ATTN: SCOTT GOLDSTEIN LIMITLESS CONSTRUCTION GROUP LLC 1170 BLACKWELL RD MARIETTA, GA 30066 OCC038944 MORGAN MEDICAL NEMT MORGAN MEDICAL NEMT 04/04/2024 TRANSPORTION LLC TRANSPORTION LL HEALTH AND ALLIED SERVICES MORGAN MEDICAL NEMT D/B/A MORGAN MEDICAL TRANSPORTION LLC NEMT TRANSPORTION LLC ATTN: KRISTEN COLEMAN MORGAN MEDICAL NEMT TRANSPORTION LLC 2453 POWDER SPRINGS ROAD, SUITE 215 MARIETTA, GA 30064 OCC038946 MR MARIETTA LLC KATIE PEARSON 04/04/2024 MR MARIETTA LLC D/B/A MR MARIETTA LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: KATIE PEARSON MR MARIETTA LLC 1956 POWDER SPRINGS RD MARIETTA, GA 30064 CON001486 MSC ELECTIRCAL AND MARVIN SERITT 04/03/2024 CONSTRUCTION LLC D/B/A MSC ELECTIRCAL AND ELECTRICAL CONTRACTOR MSC ELECTIRCAL AND CONSTRUCTION LLC CONSTRUCTION LLC ATTN: MARVIN SERITT MSC ELECTIRCAL AND CONSTRUCTION LLC 1019 FLOWERY BRANCH RD KINGSTON, GA 30145 OCC038929 NANCY’S SALON NAIMESH PATEL 04/02/2024 RUPSUTRA INC D/B/A NANCY’S SALON BEAUTY SHOP ATTN: NAIMESH PATEL RUPSUTRA INC 1100 JOHNSON FERRY RD, STE 200 MARIETTA, GA 30068 OCC038949 NORTHSIDE ORTHOPEDIC FAITH FANNING 04/04/2024 INSTITUTE NHOI D/B/A NORTHSIDE CHARITABLE ORGANIZATION (NON NORTHSIDE HOSPITAL INC ORTHOPEDIC INSTITUTE PROFIT) NHOI ATTN: FAITH FANNING NORTHSIDE HOSPITAL INC 1000 JOHNSON FERRY RD NE ATLANTA, GA 30342 OCC038920 NUWAVE MEDICAL SUPPLY NEAL NOEL 04/01/2024 LLC D/B/A NUWAVE MEDICAL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE NUWAVE MEDICAL SUPPLY SUPPLY LLC LLC ATTN: NEAL NOEL NUWAVE MEDICAL SUPPLY LLC 1290 KENNESTONE CIR, A-103 MARIETTA, GA 30064 OCC038942 OMONAIYE INSURANCE AND OLASUMBO OMONAIYE 04/03/2024 FINANCIAL SERVICES INC D/B/A OMONAIYE INSURANCE INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY OMONAIYE INSURANCE AND AND FINANCIAL SERVICES STATE LAW FINANCIAL SERVICES INC INC ATTN: OLASUMBO OMONAIYE OMONAIYE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC 3901 MARY ELIZA TRCE NW, SUITE 204 MARIETTA, GA 30064 ALT003341 PADRIAC’S 13TH ANNUAL GEORGIA EYE BANK, INC 04/02/2024 GOLF TOURNAMENT IN D/B/A PADRIAC’S 13TH CHARITABLE ORGANIZATION (NON HONOR OF ERNEST R. ANNUAL GOLF TOURNAMENT PROFIT) FRANCHELL IN HONOR OF ERNEST R. GEORGIA EYE BANK INC FRANCHELL ATTN: ERIC MEINECKE GEORGIA EYE BANK INC 100 SAGA MOUNTAIN RD. TIGER, GA 30576 OCC038900 PERFUME PALACE PERFUME PALACE 04/01/2024 FEROZA 21 LLC D/B/A PERFUME PALACE WHOLESALE – PERFUMES & COLOGNES ATTN: AMIN ASLAM FEROZA 21 LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, UNIT K123 KENNESAW, GA 30144 OCC038943 PINK BUTTERCREAM LLC PINK BUTTERCREAM LLC 04/04/2024 PINK BUTTERCREAM LLC D/B/A PINK BUTTERCREAM COTTAGE FOOD LLC ATTN: MICHELLE MCGOWAN PINK BUTTERCREAM LLC 4398 BRADFORD PLACE ROSWELL, GA 30075 OCC038950 PRO LIQUIDATIONS LLC ELEXIS VENABLE 04/04/2024 PRO LIQUIDATIONS LLC D/B/A PRO LIQUIDATIONS LAWN EQUIPMENT & SMALL ENGINE LLC REPAIR ATTN: ELEXIS VENABLE PRO LIQUIDATIONS LLC 825 JAMERSON RD, STE 525 MARIETTA, GA 30066 OCC038951 PUR SKIN BAR LLC PUR SKIN BAR LLC 04/05/2024 PUR SKIN BAR LLC D/B/A PUR SKIN BAR LLC ESTHETICIAN ATTN: LAURA MARCELLE PUR SKIN BAR LLC 3322 EBENEZER FARM ROAD MARIETTA, GA 30066 OCC038898 REIDVENDING LLC REIDVENDING LLC 04/01/2024 REIDVENDING LLC D/B/A REIDVENDING LLC VENDING MACHINES ATTN: DWAYNE REID REIDVENDING LLC 1870 THE EXCHANGE SE, SUITE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC038931 SANTORINI NAIL LOUNGE SON V TRAN 04/03/2024 ENTERPRISE SALON D/B/A SANTORINI NAIL BEAUTY SHOP SANTORINI NAIL LOUNGE LOUNGE ENTERPRISE SALON ENTERPRISE LLC ATTN: SON V TRAN SANTORINI NAIL LOUNGE ENTERPRISE LLC 3595 CANTON RD, STE 302 MARIETTA, GA 30066 OCC038945 SCHWING AMERICA JAMES ROGERS 04/05/2024 SCHWING AMERICA INC D/B/A SCHWING AMERICA BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: JAMES P ROGERS SCHWING AMERICA INC 1692 BROOKS FARM DR ACWORTH, GA 30101 OCC038936 STAR SALAMANDER SALON AMBER MINNES 04/02/2024 STAR SALAMANDER SALON D/B/A STAR SALAMANDER BEAUTICIAN SALON ATTN: AMBER MINNES STAR SALAMANDER SALON 186 CENTER ST HIRAM, GA 30141 OCC038957 STORMBREAKERS MICKEL ADAMS 04/05/2024 ROOFING D/B/A STORMBREAKERS ROOFING CONTRACTOR STORMBREAKERS ROOFING ROOFING STORMBREAKERS ROOFING 2281 AKERS MILL RD SE, 1812 ATLANTA, GA OCC038941 SWAGG CHAIN SHAYLIN RANDELL 04/04/2024 SWAGG CHAIN LLC D/B/A SWAGG CHAIN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: SHAYLIN RANDELL SWAGG CHAIN LLC 700 HUNTINGVIEW PT ATLANTA, GA 30328 OCC038904 TANNER BANNER TREATS ANN MANCHERIAN 04/01/2024 LLC D/B/A TANNER BANNER MANUFACTURER – PET FOOD TANNER BANNER TREATS TREATS LLC LLC ATTN: ANN MANCHERIAN TANNER BANNER TREATS LLC 1720 MARS HILL RD, STE 124- 284 ACWORTH, GA 30101 OCC038909 THE HOOKAH HUT AARON DICKENS 04/01/2024 EVOLUTION SALES D/B/A THE HOOKAH HUT MERCHANDISE AND SERVICE BROKER CONSULTANTS INC ATTN: AARON G DICKENS EVOLUTION SALES CONSULTANTS INC 3819 ROCKHAVEN CT MARIETTA, GA 30066 OCC038955 THE LAW OFFICES OF JOHN JOHN MORRISON 04/05/2024 MORRISON LLC D/B/A THE LAW OFFICES OF LAW OFFICES THE LAW OFFICES OF JOHN JOHN MORRISON LLC MORRISON THE LAW OFFICES OF JOHN MORRISON 1955 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068 OCC038948 THE MELODY SHOP INC PRASAD VALIVETI 04/04/2024 THE MELODY SHOP INC D/B/A THE MELODY SHOP CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC PROFIT) ATTN: PRASAD VALIVETI THE MELODY SHOP INC 3160 SHADOW CRK ROSWELL, GA 30075 OCC038921 THREE HILLS MEDICAL ENJYVELY SENATUS 04/01/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A THREE HILLS MEDICAL WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & THREE HILLS MEDICAL SOLUTIONS LLC SUPPLIES SOLUTIONS LLC ATTN: ENJYVELY SENATUS THREE HILLS MEDICAL SOLUTIONS LLC 1755 THE EXCHANGE SE, 215 ATLANTA, GA 30339 OCC038910 TLC & SERVICES JASON BOATRIGHT 04/01/2024 BOATRIGHT MAINTENANCE D/B/A TLC & SERVICES LANDSCAPING CONTRACTOR LLC ATTN: JASON BOATRIGHT BOATRIGHT MAINTENANCE LLC 731 PRINCETON MILL RUN MARIETTA, GA 30068 OCC038896 TMH EVENTS TINA HUGHES 04/01/2024 D/B/A TMH EVENTS PHOTOGRAPHER FREE LANCE ATTN: TINA HUGHES 1964 KINGSWOOD DR MARIETTA, GA 30066 OCC038922 TOUCH DOWN WINGS TOUCH DOWN WINGS 04/02/2024 BEST ONE 88 LLC D/B/A TOUCH DOWN WINGS RESTAURANT ATTN: YOUXING LI BEST ONE 88 LLC 3565 AUSTELL ROAD, SUITE 1019 MARIETTA, GA 30008 OCC038895 TRAILMERGE LTD CO MARK TEGTMEIER 04/01/2024 TAILMERGE LTD CO D/B/A TRAILMERGE LTD CO COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: MARK TEGTMEIER TAILMERGE LTD CO 3100 INTERSTATE N CIR, STE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC038845 VALVOLINE INSTANT OIL LORI FLEES 04/04/2024 CHANGE 040189 D/B/A VALVOLINE INSTANT AUTO INSPECTION & SERVICE VALVOLINE LLC OIL CHANGE 040189 ATTN: TAX DEPT VALVOLINE LLC 100 VALVOLINE WAY LEXINGTON, KY 40509