Check out the 39 businesses issued new licenses in Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 30, 2025

Here are the 39 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 28, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040982A1 WINGSXING YANG03/27/2025
A1 WINGS MARIETTA LLCD/B/A A1 WINGSRESTAURANT
ATTN: XING YANG
A1 WINGS MARIETTA LLC
1690 POWDERSPRINGS
ROAD, STE 105
MARIETTA, GA 30064
OCC040975ARBOR ALLIANCEARBOR ALLIANCE03/28/2025
ARBOR ALLIANCE LLCD/B/A ARBOR ALLIANCELANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: ERIK MAZARIEGOS
ARBOR ALLIANCE LLC
455 LORENE DRIVE
MARIETTA, GA 30060
OCC040979AZ PIZZATABREZ ALI03/27/2025
855 MARIETTA LLCD/B/A AZ PIZZARESTAURANT
ATTN: TABREZ ALI
855 MARIETTA LLC
855 S COBB DRIVE, STE 105
MARIETTA, GA 30060
OCC040976BETTER BASEBALL INCGLEN ROBINSON03/27/2025
BETTER BASEBALL INCD/B/A BETTER BASEBALL INCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: GLEN ROBINSON
BETTER BASEBALL INC
133 CARRUTH DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040977BETTER BASEBALL INCGLEN ROBINSON03/27/2025
BETTER BASEBALL INCD/B/A BETTER BASEBALL INCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: GLEN P ROBINSON
BETTER BASEBALL INC
113 CARRUTH DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041000BIG PEACH RUNNING COAISHA WALLACE-WYCHE03/28/2025
WEST COBB RUNNINGD/B/A BIG PEACH RUNNINGSHOE STORE
SPECIALTY COCO
ATTN: AISHA WALLACE-
WYCHE
WEST COBB RUNNING
SPECIALTY CO
2568 LAKEFIELD TRL
MARIETTA, GA 30064
OCC040967CHRISTOPHER PHARMAKIM CHRISTOPHER03/24/2025
CONSULTINGD/B/A CHRISTOPHERCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CHRISTOPHER PHARMAPHARMA CONSULTING
CONSULTING LLCATTN: KIM CHRISTOPHER
CHRISTOPHER PHARMA
CONSULTING LLC
5059 JULIA WAY NW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040985DECKER TENNISCHRISTOPHER DECKER03/28/2025
D/B/A DECKER TENNISTENNIS INSTRUCTION
ATTN: CHRISTOPHER
DECKER
131 TERRACE WALK
WOODSTOCK, GA 30189
OCC040986EM LANDSCAPE &EDILSON MAZARIEGOS03/28/2025
HARDSCAPE DESIGN LLCD/B/A EM LANDSCAPE &LANDSCAPING CONTRACTOR
EM LANDSCAPE &HARDSCAPE DESIGN LLC
HARDSCAPE DESIGN LLCATTN: EDILSON MAZARIEGOS
EM LANDSCAPE &
HARDSCAPE DESIGN LLC
131 GARRISON RD
MARIETTA, GA 30008
OCC040978ERBE USA INCMARK SULLIVAN03/27/2025
ERBE USA INCD/B/A ERBE USA INCWAREHOUSE
ATTN: MARK SULLIVAN
ERBE USA INC
2225 NORTHWEST PKWY SE
MARIETTA, GA 30067
OCC040973EVERCARE PARTNERSVARIAN HARRIS03/28/2025
EVERCARE PARTNERS LLCD/B/A EVERCARE PARTNERSWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
ATTN: VARIAN D HARRISSUPPLIES
EVERCARE PARTNERS LLC
3100 INTERSTATE N CIR, STE
200
ATLANTA, GA 30339
OCC040983GCARS SOLUTIONS LLCSERGII DRYGALO03/27/2025
GCARS SOLUTIONS LLCD/B/A GCARS SOLUTIONSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: SERGII DRYGALO
GCARS SOLUTIONS LLC
9420 WOODLAND TREE LANE
CUMMING, GA 30028
OCC040993GEOAI TRENDS LLCAISHA RIVERA03/28/2025
GEOAI TRENDS LLCD/B/A GEOAI TRENDS LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: AISHA RIVERA
GEOAI TRENDS LLC
4127 GLENAIRE WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC040974HANCOCK RANDYRANDY HANCOCK03/28/2025
D/B/A HANCOCK RANDYTENNIS INSTRUCTION
ATTN: RANDY HANCOCK
4947 WILLOW CREEK DR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC040987KALM MOBILE SERVICESLUCAS GEDLE03/28/2025
KALM MOBILE SERVICESD/B/A KALM MOBILEAUTO REPAIR – MOBILE
SERVICES
ATTN: LUCAS GEDLE
KALM MOBILE SERVICES
1401 VALMONT TRCE
MARIETTA, GA 30066
OCC040990KAMAYE MASSEY STARZKAMAYE MASSEY03/28/2025
LUXURY COMPANYD/B/A KAMAYE MASSEYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
STARZ LUXURY COMPANYSTARZ LUXURY COMPANY
LLCATTN: KAMAYE MASSEY
STARZ LUXURY COMPANY
LLC
2055 BARRETT LAKES BLVD
NW, APT 1127
KENNESAW, GA 30144
OCC040970LASETER DEVELOPMENTKENDALL KING03/28/2025
GROUPD/B/A LASETERREAL ESTATE INVESTMENTS
LASETER DEVELOPMENTDEVELOPMENT GROUP
GROUPATTN: KENDALL KING
LASETER DEVELOPMENT
GROUP
400 GALLERIA PKWY, 1130
ATLANTA, GA 30339
OCC040894LESSEN DIRECTJUSTIN IANNACONE03/27/2025
LESSEN DIRECT LLCD/B/A LESSEN DIRECTCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: LEGAL
LESSEN DIRECT LLC
4800 N SCOTTSDALE RD, STE
6500
SCOTTSDALE, AZ 85251
OCC040968LOONEY’S TRADING POSTTHOMAS PARKER03/27/2025
D/B/A LOONEY’S TRADINGVARIETY STORE
POST
ATTN: THOMAS PARKER
PO BOX 662
CLARKDALE, GA 30111
OCC040962MEAGANS TREATSMEAGAN ZANTINGA03/24/2025
MEAGANS TREATS LLCD/B/A MEAGANS TREATSCOTTAGE FOOD
ATTN: MEAGAN ZANTINGA
MEAGANS TREATS LLC
3410 STEVE DR
MARIETTA, GA 30064
OCC040965MEDIA MARKETINGDANA MEDLOCK03/24/2025
CENTRALD/B/A MEDIA MARKETINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MEDIA MARKETINGCENTRAL
CENTRAL LLCATTN: DANA MEDLOCK
MEDIA MARKETING CENTRAL
LLC
2650 COBB PLACE LN NW,
STE 445
KENNESAW, GA 30144
OCC040989MMG PILATES LLCLINDA MEURER-GORDON03/27/2025
MMG PILATES LLCD/B/A MMG PILATES LLCPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: LINDA MEURER-
GORDON
MMG PILATES LLC
1095 ROSEWOOD DR
ATLANTA, GA 30306
OCC040969PATH 2 PEAK TRAININGADLAI ARTHURS03/28/2025
ARTHRALL ENTERPRISESD/B/A PATH 2 PEAK TRAININGJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
INCATTN: ADLAI ARTHURS
ARTHRALL ENTERPRISES INC
3595 CANTON RD, SUITE 312-
158
MARIETTA, GA 30066
OCC040980PAYMOREPAYMORE03/28/2025
ILE GA KENNESAW LLCD/B/A PAYMORETOYS AND GAME STORE
ATTN: STEPHEN WIRTHLIN
ILE GA KENNESAW LLC
1345 GARNER LN, 103A PMB
134
COLUMBIA, SC 29210
CON001573PLUMBER NEAR ME LLCANTHONY FORMAN03/28/2025
PLUMBER NEAR ME LLCD/B/A PLUMBER NEAR MEPLUMBING CONTRACTOR
LLC
ATTN: ANTHONY FORMAN
PLUMBER NEAR ME LLC
4166 LITTLE SPRINGS
KENNESAW, GA 30144
OCC040996PVI CMBERNARD GALLAGHER03/28/2025
PVI CM INCD/B/A PVI CMENGINEERING FIRM
PVI CM INC
4051 SOUTHMEADOW PKWY,
STE C
ATLANTA, GA 30349
OCC040966RHEUMATOLOGY CARE OFJAVERIA BHAWAL03/24/2025
GEORGIAD/B/A RHEUMATOLOGY CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
RHEUMATOLOGY CARE OFOF GEORGIA
GEORGIA LLCATTN: JAVERIA BHAWAL
RHEUMATOLOGY CARE OF
GEORGIA LLC
3901 ROSWELL RD, STE 208
MARIETTA, GA 30062
OCC040971RQQ WEAR LLCSTEPHANIE MCGHEE-03/27/2025
RQQ WEAR LLCWALKERCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
D/B/A RQQ WEAR LLC
ATTN: STEPHANIE MCGHEE
WALKER
RQQ WEAR LLC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC040984RUSSELL NUTRUTION LLCCAITLIN RUSSELL03/27/2025
D/B/A RUSSELL NUTRUTIONDIET CENTER
LLC
ATTN: CAITLIN RUSSELL
6275 OLD HICKORY POINT
ATLANTA, GA 30328
OCC040972SOUTHEAST KIDNEYCHARMAINE EMELIFE03/28/2025
ASSOCIATESD/B/A SOUTHEAST KIDNEYPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ATLANTA SOUTHASSOCIATES
NEPHROLOGYATTN: CHARMAINE EMELIFE
ATLANTA SOUTH
NEPHROLOGY
3901 ROSWELL RD, SUITE 340
MARIETTA, GA 30062
OCC040964STAR SALAMANDERSTAR SALAMANDER03/24/2025
STAR SALAMANDER LLCD/B/A STAR SALAMANDERBEAUTICIAN
ATTN: AMBER MINNES
STAR SALAMANDER LLC
186 CENTER ST
HIRAM, GA 30141
OCC040961STEINE MARTINMARTIN STEINE03/24/2025
D/B/A STEINE MARTINPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: MARTIN STEINE
2201 FOX HOUND PKWY
MARIETTA, GA 30062
OCC040981TATTOO MAGICANDRE PATCH03/28/2025
TATTOO MAGIC LLCD/B/A TATTOO MAGICTATTOO PARLOR
ATTN: ANDREW PATCH
TATTOO MAGIC LLC
2968 LAVISTA CT
DECATUR, GA 30033
ALC003492TENKU SUSHI ELEVATIONWIYONO KURNIAWAN03/27/2025
TENKU AVENUE LLCD/B/A TENKU SUSHIRESTAURANT
ELEVATION
ATTN: WIYONO KURNIAWAN
TENKU AVENUE LLC
1745 HICKORY WOODS PASS
MARIETTA, GA 30066
OCC040992THE PARK COLLECTIVE LLCLEONARD MASON03/28/2025
THE PARK COLLECTIVE LLCD/B/A THE PARK COLLECTIVEPARKING VALET
LLC
ATTN: LEONARD MASON
THE PARK COLLECTIVE LLC
2999 HEATHER LAKE DR
AUSTELL, GA 30106
OCC040994THE TOY STOP IIJHON ROSALES03/28/2025
THE TOY STOP II LLCD/B/A THE TOY STOP IITOYS AND GAME STORE
ATTN: JHON ROSALES
THE TOY STOP II LLC
3790 NW 85TH TER
PEMBROKE PINES, FL 33024
OCC040960THREE LEGGED CHAIRSPAUL WILSON03/24/2025
LLCD/B/A THREE LEGGEDMANUFACTURER – FURNITURE
THREE LEGGED CHAIRSCHAIRS LLC
LLCATTN: PAUL WILSON
THREE LEGGED CHAIRS LLC
1947 DEVORE DR
MARIETTA, GA 30008
OCC040988VANS PLUS AUTO SALESLUIS MARTINEZ03/27/2025
LLCD/B/A VANS PLUS AUTOAUTO DEALER – NEW & USED
VANS PLUS AUTO SALESSALES LLC
LLCATTN: LUIS F MARTINEZ
VANS PLUS AUTO SALES LLC
4757 CANTON RD, STE 103
MARIETTA, GA 30066
OCC040959WILLIAMS ELISSAELISSA WILLIAMS03/24/2025
D/B/A WILLIAMS ELISSACONSULTANT – EDUCATION
800 GALLERIA PKWY, 432
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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