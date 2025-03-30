Check out the 39 businesses issued new licenses in Cobb County last week

Here are the 39 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 28, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040982
|A1 WINGS
|XING YANG
|03/27/2025
|A1 WINGS MARIETTA LLC
|D/B/A A1 WINGS
|RESTAURANT
|ATTN: XING YANG
|A1 WINGS MARIETTA LLC
|1690 POWDERSPRINGS
|ROAD, STE 105
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040975
|ARBOR ALLIANCE
|ARBOR ALLIANCE
|03/28/2025
|ARBOR ALLIANCE LLC
|D/B/A ARBOR ALLIANCE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: ERIK MAZARIEGOS
|ARBOR ALLIANCE LLC
|455 LORENE DRIVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040979
|AZ PIZZA
|TABREZ ALI
|03/27/2025
|855 MARIETTA LLC
|D/B/A AZ PIZZA
|RESTAURANT
|ATTN: TABREZ ALI
|855 MARIETTA LLC
|855 S COBB DRIVE, STE 105
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040976
|BETTER BASEBALL INC
|GLEN ROBINSON
|03/27/2025
|BETTER BASEBALL INC
|D/B/A BETTER BASEBALL INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: GLEN ROBINSON
|BETTER BASEBALL INC
|133 CARRUTH DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040977
|BETTER BASEBALL INC
|GLEN ROBINSON
|03/27/2025
|BETTER BASEBALL INC
|D/B/A BETTER BASEBALL INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: GLEN P ROBINSON
|BETTER BASEBALL INC
|113 CARRUTH DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041000
|BIG PEACH RUNNING CO
|AISHA WALLACE-WYCHE
|03/28/2025
|WEST COBB RUNNING
|D/B/A BIG PEACH RUNNING
|SHOE STORE
|SPECIALTY CO
|CO
|ATTN: AISHA WALLACE-
|WYCHE
|WEST COBB RUNNING
|SPECIALTY CO
|2568 LAKEFIELD TRL
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040967
|CHRISTOPHER PHARMA
|KIM CHRISTOPHER
|03/24/2025
|CONSULTING
|D/B/A CHRISTOPHER
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CHRISTOPHER PHARMA
|PHARMA CONSULTING
|CONSULTING LLC
|ATTN: KIM CHRISTOPHER
|CHRISTOPHER PHARMA
|CONSULTING LLC
|5059 JULIA WAY NW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040985
|DECKER TENNIS
|CHRISTOPHER DECKER
|03/28/2025
|D/B/A DECKER TENNIS
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: CHRISTOPHER
|DECKER
|131 TERRACE WALK
|WOODSTOCK, GA 30189
|OCC040986
|EM LANDSCAPE &
|EDILSON MAZARIEGOS
|03/28/2025
|HARDSCAPE DESIGN LLC
|D/B/A EM LANDSCAPE &
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|EM LANDSCAPE &
|HARDSCAPE DESIGN LLC
|HARDSCAPE DESIGN LLC
|ATTN: EDILSON MAZARIEGOS
|EM LANDSCAPE &
|HARDSCAPE DESIGN LLC
|131 GARRISON RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040978
|ERBE USA INC
|MARK SULLIVAN
|03/27/2025
|ERBE USA INC
|D/B/A ERBE USA INC
|WAREHOUSE
|ATTN: MARK SULLIVAN
|ERBE USA INC
|2225 NORTHWEST PKWY SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040973
|EVERCARE PARTNERS
|VARIAN HARRIS
|03/28/2025
|EVERCARE PARTNERS LLC
|D/B/A EVERCARE PARTNERS
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|ATTN: VARIAN D HARRIS
|SUPPLIES
|EVERCARE PARTNERS LLC
|3100 INTERSTATE N CIR, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040983
|GCARS SOLUTIONS LLC
|SERGII DRYGALO
|03/27/2025
|GCARS SOLUTIONS LLC
|D/B/A GCARS SOLUTIONS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: SERGII DRYGALO
|GCARS SOLUTIONS LLC
|9420 WOODLAND TREE LANE
|CUMMING, GA 30028
|OCC040993
|GEOAI TRENDS LLC
|AISHA RIVERA
|03/28/2025
|GEOAI TRENDS LLC
|D/B/A GEOAI TRENDS LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: AISHA RIVERA
|GEOAI TRENDS LLC
|4127 GLENAIRE WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040974
|HANCOCK RANDY
|RANDY HANCOCK
|03/28/2025
|D/B/A HANCOCK RANDY
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: RANDY HANCOCK
|4947 WILLOW CREEK DR
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC040987
|KALM MOBILE SERVICES
|LUCAS GEDLE
|03/28/2025
|KALM MOBILE SERVICES
|D/B/A KALM MOBILE
|AUTO REPAIR – MOBILE
|SERVICES
|ATTN: LUCAS GEDLE
|KALM MOBILE SERVICES
|1401 VALMONT TRCE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040990
|KAMAYE MASSEY STARZ
|KAMAYE MASSEY
|03/28/2025
|LUXURY COMPANY
|D/B/A KAMAYE MASSEY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|STARZ LUXURY COMPANY
|STARZ LUXURY COMPANY
|LLC
|ATTN: KAMAYE MASSEY
|STARZ LUXURY COMPANY
|LLC
|2055 BARRETT LAKES BLVD
|NW, APT 1127
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040970
|LASETER DEVELOPMENT
|KENDALL KING
|03/28/2025
|GROUP
|D/B/A LASETER
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|LASETER DEVELOPMENT
|DEVELOPMENT GROUP
|GROUP
|ATTN: KENDALL KING
|LASETER DEVELOPMENT
|GROUP
|400 GALLERIA PKWY, 1130
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040894
|LESSEN DIRECT
|JUSTIN IANNACONE
|03/27/2025
|LESSEN DIRECT LLC
|D/B/A LESSEN DIRECT
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: LEGAL
|LESSEN DIRECT LLC
|4800 N SCOTTSDALE RD, STE
|6500
|SCOTTSDALE, AZ 85251
|OCC040968
|LOONEY’S TRADING POST
|THOMAS PARKER
|03/27/2025
|D/B/A LOONEY’S TRADING
|VARIETY STORE
|POST
|ATTN: THOMAS PARKER
|PO BOX 662
|CLARKDALE, GA 30111
|OCC040962
|MEAGANS TREATS
|MEAGAN ZANTINGA
|03/24/2025
|MEAGANS TREATS LLC
|D/B/A MEAGANS TREATS
|COTTAGE FOOD
|ATTN: MEAGAN ZANTINGA
|MEAGANS TREATS LLC
|3410 STEVE DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040965
|MEDIA MARKETING
|DANA MEDLOCK
|03/24/2025
|CENTRAL
|D/B/A MEDIA MARKETING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MEDIA MARKETING
|CENTRAL
|CENTRAL LLC
|ATTN: DANA MEDLOCK
|MEDIA MARKETING CENTRAL
|LLC
|2650 COBB PLACE LN NW,
|STE 445
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040989
|MMG PILATES LLC
|LINDA MEURER-GORDON
|03/27/2025
|MMG PILATES LLC
|D/B/A MMG PILATES LLC
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: LINDA MEURER-
|GORDON
|MMG PILATES LLC
|1095 ROSEWOOD DR
|ATLANTA, GA 30306
|OCC040969
|PATH 2 PEAK TRAINING
|ADLAI ARTHURS
|03/28/2025
|ARTHRALL ENTERPRISES
|D/B/A PATH 2 PEAK TRAINING
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|INC
|ATTN: ADLAI ARTHURS
|ARTHRALL ENTERPRISES INC
|3595 CANTON RD, SUITE 312-
|158
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040980
|PAYMORE
|PAYMORE
|03/28/2025
|ILE GA KENNESAW LLC
|D/B/A PAYMORE
|TOYS AND GAME STORE
|ATTN: STEPHEN WIRTHLIN
|ILE GA KENNESAW LLC
|1345 GARNER LN, 103A PMB
|134
|COLUMBIA, SC 29210
|CON001573
|PLUMBER NEAR ME LLC
|ANTHONY FORMAN
|03/28/2025
|PLUMBER NEAR ME LLC
|D/B/A PLUMBER NEAR ME
|PLUMBING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: ANTHONY FORMAN
|PLUMBER NEAR ME LLC
|4166 LITTLE SPRINGS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040996
|PVI CM
|BERNARD GALLAGHER
|03/28/2025
|PVI CM INC
|D/B/A PVI CM
|ENGINEERING FIRM
|PVI CM INC
|4051 SOUTHMEADOW PKWY,
|STE C
|ATLANTA, GA 30349
|OCC040966
|RHEUMATOLOGY CARE OF
|JAVERIA BHAWAL
|03/24/2025
|GEORGIA
|D/B/A RHEUMATOLOGY CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|RHEUMATOLOGY CARE OF
|OF GEORGIA
|GEORGIA LLC
|ATTN: JAVERIA BHAWAL
|RHEUMATOLOGY CARE OF
|GEORGIA LLC
|3901 ROSWELL RD, STE 208
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040971
|RQQ WEAR LLC
|STEPHANIE MCGHEE-
|03/27/2025
|RQQ WEAR LLC
|WALKER
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|D/B/A RQQ WEAR LLC
|ATTN: STEPHANIE MCGHEE
|WALKER
|RQQ WEAR LLC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040984
|RUSSELL NUTRUTION LLC
|CAITLIN RUSSELL
|03/27/2025
|D/B/A RUSSELL NUTRUTION
|DIET CENTER
|LLC
|ATTN: CAITLIN RUSSELL
|6275 OLD HICKORY POINT
|ATLANTA, GA 30328
|OCC040972
|SOUTHEAST KIDNEY
|CHARMAINE EMELIFE
|03/28/2025
|ASSOCIATES
|D/B/A SOUTHEAST KIDNEY
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ATLANTA SOUTH
|ASSOCIATES
|NEPHROLOGY
|ATTN: CHARMAINE EMELIFE
|ATLANTA SOUTH
|NEPHROLOGY
|3901 ROSWELL RD, SUITE 340
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040964
|STAR SALAMANDER
|STAR SALAMANDER
|03/24/2025
|STAR SALAMANDER LLC
|D/B/A STAR SALAMANDER
|BEAUTICIAN
|ATTN: AMBER MINNES
|STAR SALAMANDER LLC
|186 CENTER ST
|HIRAM, GA 30141
|OCC040961
|STEINE MARTIN
|MARTIN STEINE
|03/24/2025
|D/B/A STEINE MARTIN
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: MARTIN STEINE
|2201 FOX HOUND PKWY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040981
|TATTOO MAGIC
|ANDRE PATCH
|03/28/2025
|TATTOO MAGIC LLC
|D/B/A TATTOO MAGIC
|TATTOO PARLOR
|ATTN: ANDREW PATCH
|TATTOO MAGIC LLC
|2968 LAVISTA CT
|DECATUR, GA 30033
|ALC003492
|TENKU SUSHI ELEVATION
|WIYONO KURNIAWAN
|03/27/2025
|TENKU AVENUE LLC
|D/B/A TENKU SUSHI
|RESTAURANT
|ELEVATION
|ATTN: WIYONO KURNIAWAN
|TENKU AVENUE LLC
|1745 HICKORY WOODS PASS
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040992
|THE PARK COLLECTIVE LLC
|LEONARD MASON
|03/28/2025
|THE PARK COLLECTIVE LLC
|D/B/A THE PARK COLLECTIVE
|PARKING VALET
|LLC
|ATTN: LEONARD MASON
|THE PARK COLLECTIVE LLC
|2999 HEATHER LAKE DR
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040994
|THE TOY STOP II
|JHON ROSALES
|03/28/2025
|THE TOY STOP II LLC
|D/B/A THE TOY STOP II
|TOYS AND GAME STORE
|ATTN: JHON ROSALES
|THE TOY STOP II LLC
|3790 NW 85TH TER
|PEMBROKE PINES, FL 33024
|OCC040960
|THREE LEGGED CHAIRS
|PAUL WILSON
|03/24/2025
|LLC
|D/B/A THREE LEGGED
|MANUFACTURER – FURNITURE
|THREE LEGGED CHAIRS
|CHAIRS LLC
|LLC
|ATTN: PAUL WILSON
|THREE LEGGED CHAIRS LLC
|1947 DEVORE DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040988
|VANS PLUS AUTO SALES
|LUIS MARTINEZ
|03/27/2025
|LLC
|D/B/A VANS PLUS AUTO
|AUTO DEALER – NEW & USED
|VANS PLUS AUTO SALES
|SALES LLC
|LLC
|ATTN: LUIS F MARTINEZ
|VANS PLUS AUTO SALES LLC
|4757 CANTON RD, STE 103
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040959
|WILLIAMS ELISSA
|ELISSA WILLIAMS
|03/24/2025
|D/B/A WILLIAMS ELISSA
|CONSULTANT – EDUCATION
|800 GALLERIA PKWY, 432
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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