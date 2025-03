Check out the 39 businesses issued new licenses in Cobb County last week

Here are the 39 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 28, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040982 A1 WINGS XING YANG 03/27/2025 A1 WINGS MARIETTA LLC D/B/A A1 WINGS RESTAURANT ATTN: XING YANG A1 WINGS MARIETTA LLC 1690 POWDERSPRINGS ROAD, STE 105 MARIETTA, GA 30064 OCC040975 ARBOR ALLIANCE ARBOR ALLIANCE 03/28/2025 ARBOR ALLIANCE LLC D/B/A ARBOR ALLIANCE LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: ERIK MAZARIEGOS ARBOR ALLIANCE LLC 455 LORENE DRIVE MARIETTA, GA 30060 OCC040979 AZ PIZZA TABREZ ALI 03/27/2025 855 MARIETTA LLC D/B/A AZ PIZZA RESTAURANT ATTN: TABREZ ALI 855 MARIETTA LLC 855 S COBB DRIVE, STE 105 MARIETTA, GA 30060 OCC040976 BETTER BASEBALL INC GLEN ROBINSON 03/27/2025 BETTER BASEBALL INC D/B/A BETTER BASEBALL INC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: GLEN ROBINSON BETTER BASEBALL INC 133 CARRUTH DR MARIETTA, GA 30060 OCC040977 BETTER BASEBALL INC GLEN ROBINSON 03/27/2025 BETTER BASEBALL INC D/B/A BETTER BASEBALL INC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: GLEN P ROBINSON BETTER BASEBALL INC 113 CARRUTH DR MARIETTA, GA 30060 OCC041000 BIG PEACH RUNNING CO AISHA WALLACE-WYCHE 03/28/2025 WEST COBB RUNNING D/B/A BIG PEACH RUNNING SHOE STORE SPECIALTY CO CO ATTN: AISHA WALLACE- WYCHE WEST COBB RUNNING SPECIALTY CO 2568 LAKEFIELD TRL MARIETTA, GA 30064 OCC040967 CHRISTOPHER PHARMA KIM CHRISTOPHER 03/24/2025 CONSULTING D/B/A CHRISTOPHER CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT CHRISTOPHER PHARMA PHARMA CONSULTING CONSULTING LLC ATTN: KIM CHRISTOPHER CHRISTOPHER PHARMA CONSULTING LLC 5059 JULIA WAY NW POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040985 DECKER TENNIS CHRISTOPHER DECKER 03/28/2025 D/B/A DECKER TENNIS TENNIS INSTRUCTION ATTN: CHRISTOPHER DECKER 131 TERRACE WALK WOODSTOCK, GA 30189 OCC040986 EM LANDSCAPE & EDILSON MAZARIEGOS 03/28/2025 HARDSCAPE DESIGN LLC D/B/A EM LANDSCAPE & LANDSCAPING CONTRACTOR EM LANDSCAPE & HARDSCAPE DESIGN LLC HARDSCAPE DESIGN LLC ATTN: EDILSON MAZARIEGOS EM LANDSCAPE & HARDSCAPE DESIGN LLC 131 GARRISON RD MARIETTA, GA 30008 OCC040978 ERBE USA INC MARK SULLIVAN 03/27/2025 ERBE USA INC D/B/A ERBE USA INC WAREHOUSE ATTN: MARK SULLIVAN ERBE USA INC 2225 NORTHWEST PKWY SE MARIETTA, GA 30067 OCC040973 EVERCARE PARTNERS VARIAN HARRIS 03/28/2025 EVERCARE PARTNERS LLC D/B/A EVERCARE PARTNERS WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & ATTN: VARIAN D HARRIS SUPPLIES EVERCARE PARTNERS LLC 3100 INTERSTATE N CIR, STE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC040983 GCARS SOLUTIONS LLC SERGII DRYGALO 03/27/2025 GCARS SOLUTIONS LLC D/B/A GCARS SOLUTIONS AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: SERGII DRYGALO GCARS SOLUTIONS LLC 9420 WOODLAND TREE LANE CUMMING, GA 30028 OCC040993 GEOAI TRENDS LLC AISHA RIVERA 03/28/2025 GEOAI TRENDS LLC D/B/A GEOAI TRENDS LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: AISHA RIVERA GEOAI TRENDS LLC 4127 GLENAIRE WAY ACWORTH, GA 30101 OCC040974 HANCOCK RANDY RANDY HANCOCK 03/28/2025 D/B/A HANCOCK RANDY TENNIS INSTRUCTION ATTN: RANDY HANCOCK 4947 WILLOW CREEK DR WOODSTOCK, GA 30188 OCC040987 KALM MOBILE SERVICES LUCAS GEDLE 03/28/2025 KALM MOBILE SERVICES D/B/A KALM MOBILE AUTO REPAIR – MOBILE SERVICES ATTN: LUCAS GEDLE KALM MOBILE SERVICES 1401 VALMONT TRCE MARIETTA, GA 30066 OCC040990 KAMAYE MASSEY STARZ KAMAYE MASSEY 03/28/2025 LUXURY COMPANY D/B/A KAMAYE MASSEY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER STARZ LUXURY COMPANY STARZ LUXURY COMPANY LLC ATTN: KAMAYE MASSEY STARZ LUXURY COMPANY LLC 2055 BARRETT LAKES BLVD NW, APT 1127 KENNESAW, GA 30144 OCC040970 LASETER DEVELOPMENT KENDALL KING 03/28/2025 GROUP D/B/A LASETER REAL ESTATE INVESTMENTS LASETER DEVELOPMENT DEVELOPMENT GROUP GROUP ATTN: KENDALL KING LASETER DEVELOPMENT GROUP 400 GALLERIA PKWY, 1130 ATLANTA, GA 30339 OCC040894 LESSEN DIRECT JUSTIN IANNACONE 03/27/2025 LESSEN DIRECT LLC D/B/A LESSEN DIRECT CONSTRUCTION MANAGEMENT ATTN: LEGAL LESSEN DIRECT LLC 4800 N SCOTTSDALE RD, STE 6500 SCOTTSDALE, AZ 85251 OCC040968 LOONEY’S TRADING POST THOMAS PARKER 03/27/2025 D/B/A LOONEY’S TRADING VARIETY STORE POST ATTN: THOMAS PARKER PO BOX 662 CLARKDALE, GA 30111 OCC040962 MEAGANS TREATS MEAGAN ZANTINGA 03/24/2025 MEAGANS TREATS LLC D/B/A MEAGANS TREATS COTTAGE FOOD ATTN: MEAGAN ZANTINGA MEAGANS TREATS LLC 3410 STEVE DR MARIETTA, GA 30064 OCC040965 MEDIA MARKETING DANA MEDLOCK 03/24/2025 CENTRAL D/B/A MEDIA MARKETING BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MEDIA MARKETING CENTRAL CENTRAL LLC ATTN: DANA MEDLOCK MEDIA MARKETING CENTRAL LLC 2650 COBB PLACE LN NW, STE 445 KENNESAW, GA 30144 OCC040989 MMG PILATES LLC LINDA MEURER-GORDON 03/27/2025 MMG PILATES LLC D/B/A MMG PILATES LLC PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: LINDA MEURER- GORDON MMG PILATES LLC 1095 ROSEWOOD DR ATLANTA, GA 30306 OCC040969 PATH 2 PEAK TRAINING ADLAI ARTHURS 03/28/2025 ARTHRALL ENTERPRISES D/B/A PATH 2 PEAK TRAINING JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING INC ATTN: ADLAI ARTHURS ARTHRALL ENTERPRISES INC 3595 CANTON RD, SUITE 312- 158 MARIETTA, GA 30066 OCC040980 PAYMORE PAYMORE 03/28/2025 ILE GA KENNESAW LLC D/B/A PAYMORE TOYS AND GAME STORE ATTN: STEPHEN WIRTHLIN ILE GA KENNESAW LLC 1345 GARNER LN, 103A PMB 134 COLUMBIA, SC 29210 CON001573 PLUMBER NEAR ME LLC ANTHONY FORMAN 03/28/2025 PLUMBER NEAR ME LLC D/B/A PLUMBER NEAR ME PLUMBING CONTRACTOR LLC ATTN: ANTHONY FORMAN PLUMBER NEAR ME LLC 4166 LITTLE SPRINGS KENNESAW, GA 30144 OCC040996 PVI CM BERNARD GALLAGHER 03/28/2025 PVI CM INC D/B/A PVI CM ENGINEERING FIRM PVI CM INC 4051 SOUTHMEADOW PKWY, STE C ATLANTA, GA 30349 OCC040966 RHEUMATOLOGY CARE OF JAVERIA BHAWAL 03/24/2025 GEORGIA D/B/A RHEUMATOLOGY CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES RHEUMATOLOGY CARE OF OF GEORGIA GEORGIA LLC ATTN: JAVERIA BHAWAL RHEUMATOLOGY CARE OF GEORGIA LLC 3901 ROSWELL RD, STE 208 MARIETTA, GA 30062 OCC040971 RQQ WEAR LLC STEPHANIE MCGHEE- 03/27/2025 RQQ WEAR LLC WALKER CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL D/B/A RQQ WEAR LLC ATTN: STEPHANIE MCGHEE WALKER RQQ WEAR LLC 2400 HERODIAN WAY, STE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC040984 RUSSELL NUTRUTION LLC CAITLIN RUSSELL 03/27/2025 D/B/A RUSSELL NUTRUTION DIET CENTER LLC ATTN: CAITLIN RUSSELL 6275 OLD HICKORY POINT ATLANTA, GA 30328 OCC040972 SOUTHEAST KIDNEY CHARMAINE EMELIFE 03/28/2025 ASSOCIATES D/B/A SOUTHEAST KIDNEY PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ATLANTA SOUTH ASSOCIATES NEPHROLOGY ATTN: CHARMAINE EMELIFE ATLANTA SOUTH NEPHROLOGY 3901 ROSWELL RD, SUITE 340 MARIETTA, GA 30062 OCC040964 STAR SALAMANDER STAR SALAMANDER 03/24/2025 STAR SALAMANDER LLC D/B/A STAR SALAMANDER BEAUTICIAN ATTN: AMBER MINNES STAR SALAMANDER LLC 186 CENTER ST HIRAM, GA 30141 OCC040961 STEINE MARTIN MARTIN STEINE 03/24/2025 D/B/A STEINE MARTIN PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: MARTIN STEINE 2201 FOX HOUND PKWY MARIETTA, GA 30062 OCC040981 TATTOO MAGIC ANDRE PATCH 03/28/2025 TATTOO MAGIC LLC D/B/A TATTOO MAGIC TATTOO PARLOR ATTN: ANDREW PATCH TATTOO MAGIC LLC 2968 LAVISTA CT DECATUR, GA 30033 ALC003492 TENKU SUSHI ELEVATION WIYONO KURNIAWAN 03/27/2025 TENKU AVENUE LLC D/B/A TENKU SUSHI RESTAURANT ELEVATION ATTN: WIYONO KURNIAWAN TENKU AVENUE LLC 1745 HICKORY WOODS PASS MARIETTA, GA 30066 OCC040992 THE PARK COLLECTIVE LLC LEONARD MASON 03/28/2025 THE PARK COLLECTIVE LLC D/B/A THE PARK COLLECTIVE PARKING VALET LLC ATTN: LEONARD MASON THE PARK COLLECTIVE LLC 2999 HEATHER LAKE DR AUSTELL, GA 30106 OCC040994 THE TOY STOP II JHON ROSALES 03/28/2025 THE TOY STOP II LLC D/B/A THE TOY STOP II TOYS AND GAME STORE ATTN: JHON ROSALES THE TOY STOP II LLC 3790 NW 85TH TER PEMBROKE PINES, FL 33024 OCC040960 THREE LEGGED CHAIRS PAUL WILSON 03/24/2025 LLC D/B/A THREE LEGGED MANUFACTURER – FURNITURE THREE LEGGED CHAIRS CHAIRS LLC LLC ATTN: PAUL WILSON THREE LEGGED CHAIRS LLC 1947 DEVORE DR MARIETTA, GA 30008 OCC040988 VANS PLUS AUTO SALES LUIS MARTINEZ 03/27/2025 LLC D/B/A VANS PLUS AUTO AUTO DEALER – NEW & USED VANS PLUS AUTO SALES SALES LLC LLC ATTN: LUIS F MARTINEZ VANS PLUS AUTO SALES LLC 4757 CANTON RD, STE 103 MARIETTA, GA 30066 OCC040959 WILLIAMS ELISSA ELISSA WILLIAMS 03/24/2025 D/B/A WILLIAMS ELISSA CONSULTANT – EDUCATION 800 GALLERIA PKWY, 432 ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.