Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 28 to March 6

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

THAI CAFE

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1314 ATLANTA, GA 30339-6373

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002537

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

CAPTAIN D’S #3741

3856 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-8401

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2481

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-06-2025

SODEXO AT PRINTPACK

2800 OVERLOOK PKWY NE ATLANTA, GA 30339-6240

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17971

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

PACO’S MEXICAN RESTAURANT

5015 FLOYD RD SW STE 100 MABLETON, GA 30126-1676

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6925

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-06-2025

LONGHORN STEAKHOUSE #5470

2955 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3520

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000517

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

BIG SHANTY ELEMENTARY SCHOOL

1575 BEN KING RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-59

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL

840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17137

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-06-2025

LOS BRAVOS MEXICAN RESTAURANT

1255 JOHNSON FERRY RD STE 42 MARIETTA, GA 30068-2728

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003823

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-06-2025

EGE SUSHI & JAPANESE CUISINE

2100 ROSWELL RD STE 2112 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003927

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

AMERICAN DELI

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004320

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-06-2025

WINGSTOP MARIETTA #1401

51 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-9294

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004858

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

YOGLI MOGLI – JOHNSON FERRY

1255 JOHNSON FERRY RD STE 35 MARIETTA, GA 30068-2728

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005192

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-06-2025

K-POT KOREAN BBQ & HOT POT

2955 COBB PKWY SE STE 830 ATLANTA, GA 30339-3520

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005738

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-06-2025

STAR EAST

5015 FLOYD RD SW STE 610 MABLETON, GA 30126-1674

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005932

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-06-2025

!!ROSATIS PIZZA

2650 DALLAS HWY SW STE 210 MARIETTA, GA 30064-7508

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006571

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

!!COCINA DE LA TIA

301 LEMON ST NE STE B MARIETTA, GA 30060-0907

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006806

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2025

CALVARY CHILDREN’S HOME

1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1069

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4858

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-05-2025

HOT WOK CHINESE RESTAURANT

3894 DUE WEST RD STE 230 MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12111

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-05-2025

AMERICAN LEGION POST #216

3914 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1016

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2213

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-05-2025

FARMER’S BASKET

1306 CUMBERLAND SE SPC 232 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17237

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

CHICK-FIL-A AT CUMBERLAND MALL #070

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1324 ATLANTA, GA 30339-3137

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19390

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL

5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7444

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

VAUGHAN ELEMENTARY SCHOOL

5950 NICHOLS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4390

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

KUMO HIBACHI SUSHI

2595 SANDY PLAINS RD STE 103 MARIETTA, GA 30066-7241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003074

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-05-2025

PACIFIC BUFFET

2475 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3362

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003374

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-05-2025

DON DIEGO RESTAURANT

3200 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD STE 800 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004228

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-05-2025

DUNKIN DONUTS

2525 BARRETT CREEK BLVD MARIETTA, GA 30066-4994

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004563

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-05-2025

SIDELINES SPORTS GRILLE

840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 544 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005755

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-05-2025

GREAT AMERICAN COOKIE AND MARBLE SLAB CREAMERY

300 VILLAGE GREEN CIR STE 102 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005798

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

!!GREENWOOD PLACE

1160 WHITLOCK AVE NW MARIETTA, GA 30064-1933

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006206

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-05-2025

EL ENCANTO

2900 S COBB DR SE STE A2 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006248

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

DOMINOS PIZZA #4160

3880 DUE WEST RD NW STE 108 MARIETTA, GA 30064-1025

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006278

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-05-2025

!!SMYRNA POLICE DEPARTMENT

2646 ATLANTA RD SE SMYRNA, GA 30080-2118

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006713

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-05-2025

WILLY’S MEXICANA GRILL #14

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 142 KENNESAW, GA 30144-6817

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12953

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-04-2025

TEASLEY ELEMENTARY SCHOOL

3640 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4677

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1500C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL

344 POLK ST NW MARIETTA, GA 30064-2308

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-550C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

CHEATHAM HILLS ELEMENTARY

1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4770

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

KSU – HISSHO SUSHI @ KSU MARIETTA

860 ROSSBACHER WAY SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003648

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES

1125 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 202 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004875

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

LA QUINTA INN & SUITES ATLANTA BALLPARK/GALLERIA – FOOD

2415 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005223

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-04-2025

ASHLAND’S KITCHEN

3625 CUMBERLAND BLVD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-6404

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006636

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-04-2025

MCDONALDS

5145 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5198

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006771

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

!!DUMPLING GARDEN

2731 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006829

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-04-2025

!!DOWN SOUTH FLAVOR

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 129 KENNESAW, GA 30144-4651

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006843

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2025

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2157

3625 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11116

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

PAD THAI & CHINESE CUISINE

5350 UNITED DR SE STE 102 SMYRNA, GA 30082-4772

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26168

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-03-2025

WELLSTAR COMMUNITY HOSPICE TRANQUILITY AT KENNESAW MOUNTAIN

475 DICKSON AVE NW MARIETTA, GA 30064-1467

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000873

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

TED’S MONTANA GRILL #14

3625 DALLAS HWY SW STE 700 MARIETTA, GA 30064-5906

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11216

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-03-2025

MELLOW MUSHROOM PIZZA

1133 CHASTAIN RD NW STE 170 KENNESAW, GA 30144-5504

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16861

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-03-2025

WAFFLE HOUSE #1149

3275 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4553

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

MABLETON ELEMENTARY SCHOOL

5220 CHURCH ST MABLETON, GA 30126

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000293

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

DONUT LANE

2639 HICKORY GROVE RD NW STE 170 ACWORTH, GA 30101-3680

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003650

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-03-2025

COLDSTONE CREAMERY / PLANET SMOOTHIE

4225 WADE GREEN RD NW STE B KENNESAW, GA 30144-1244

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003858

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-03-2025

BUFFALO LUKES

2768 N COBB PKWY KENNESAW, GA 30152-3438

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005796

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

4835 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126-1323

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005981

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

TACO BELL #41801

3480 ERNEST W BARRETT PKWY SW MARIETTA, GA 30064-2730

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006309

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2025

NICKAJACK ELEMENTARY SCHOOL

4555 MAVELL RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5081

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

KSU CAFE – MOE’S SOUTHWEST GRILL

395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144-5660

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003014

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

YUMMY BISTRO

4875 FLOYD RD SW STE 305 MABLETON, GA 30126-1379

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004288

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 02-28-2025

BAYMONT BY WYNDHAM – FOOD

3192 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4976

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004364

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 02-28-2025

LA PEDA TACOS AND WINGS

1592 ATLANTA RD SE STE 140 MARIETTA, GA 30060-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004753

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

KSU CAFE – JAMBA

395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144-5660

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

COUSIN’S BROTHERS BBQ

2445 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005699

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 02-28-2025

SHANE’S JERK CENTER

366 RIVERSIDE PKWY STE 15 AUSTELL, GA 30168-7339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006013

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 02-28-2025

KSU – STARBUCK’S

395 COBB AVE NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006397

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

EL LOCO MEXICAN CANTINA

1368 ATLANTA RD SE STE 119-121 MARIETTA, GA 30060-3935

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006538

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 02-28-2025

KSU – HISSHO SUSHI

395 COBB AVE KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006626

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 02-28-2025

KSU – NOBI CHA BUBBLE TEA