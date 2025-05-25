Check out the 45 latest businesses issued licenses by Cobb County

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 25, 2025

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 23, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0413884681 CANTON ROAD BLDGATUL SURI05/21/2025
OWNERD/B/A 4681 CANTON ROADOFFICE SPACE RENTAL
KRUE MANAGEMENT LLCBLDG OWNER
ATTN: ATUL SURI
KRUE MANAGEMENT LLC
10945 STATE BRIDGE ROAD,
401-114
ALPHARETTA, GA 30022
OCC0413784T NAIL BARTOAN NGUYEN05/21/2025
4T FAM LLCD/B/A 4T NAIL BARBEAUTY SHOP
ATTN: TOAN NGUYEN
4T FAM LLC
1216 TURNWELL PL
KENNESAW, GA 30152
OCC0413549 HOUSEDOWNTHOMAS PEROT05/19/2025
9 HOUSEDOWN LLCD/B/A 9 HOUSEDOWNFURNITURE STORE
ATTN: THOMAS PEROT
9 HOUSEDOWN LLC
1341 WINBORN CIRCLE
KENNESAW, GA 30152
OCC041386AGILE DEVELOPERCHARLES PAGANO05/22/2025
STUDIOS LLCD/B/A AGILE DEVELOPERCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
AGILE DEVELOPERSTUDIOS LLCDEVELOPMENT & DESIGN
STUDIOS LLCATTN: CHARLES PAGANO
AGILE DEVELOPER STUDIOS
LLC
2000 FIRST DR, 310
MARIETTA, GA 30062
OCC041393BLUE MOUNTAIN COFFEEORVILLE CAMPBELL05/23/2025
CAFE CATERERSD/B/A BLUE MOUNTAINCATERING SERVICE
BLUE MOUNTAIN COFFEECOFFEE CAFE CATERERS
GROWERS LLCATTN: ORVILLE CAMPBELL
BLUE MOUNTAIN COFFEE
GROWERS LLC
257 LAWRENCE STREET,
SUITE 101
MARIETTA, GA 30061
OCC041390BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAEXCLUSIVE BRICKS LLCESEQUIEL ROBBLESD/B/A BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAATTN: ESEQUIEL ROBBLES EXCLUSIVE BRICKS LLC 1050 SHILOH RD, STE 312KENNESAW, GA 3014405/23/2025TOYS AND GAME STORE
OCC041400BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLCSCOTT BROWDERD/B/A BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLCATTN: SCOTT BROWDER BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC2441 WALL STREET, STE C MILLBROOK, AL 3605405/23/2025SIGN ERECTION
OCC041374CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCCAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCCHRISTOPHER BRYANT D/B/A CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCATTN: CHRISTOPHER BRYANT05/21/2025FITNESS CENTER
CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLC4915 N MAIND STREET, UNIT844ACWORTH, GA 30101
OCC041392CAJUN SEAFOOD WING & FISHCAJUN INCXIUBIN WANGD/B/A CAJUN SEAFOOD WING & FISHATTN: XIUBIN WANG CAJUN INC2909 AUSTELL RD SW, STE118MARIETTA, GA 3000805/23/2025RESTAURANT
OCC041382CALLISTO CONSULTING LLC CALLISTO CONSULTING LLCSENTHIL SRINVASAN D/B/A CALLISTO CONSULTING LLCATTN: SENTHIL SRINIVASAN CALLISTO CONSULTING LLC 2753 TWIN LEAF TRL MARIETTA, GA 3006205/22/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
OCC041385CARING ANGELSBIMKUBWA ABOUD05/22/2025
HOMECARE SERVICES LLCD/B/A CARING ANGELSHEALTH AND ALLIED SERVICES
CARING ANGELSHOMECARE SERVICES LLC
HOMECARE SERVICES LLCATTN: BIMKUBWA ABOUD
CARING ANGELS HOMECARE
SERVICES LLC
5475 CATHERS CREEK DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041365CERLIC CONTROLS INCHENRIK LINNARSSON05/20/2025
CERLIC CONTROLS INCD/B/A CERLIC CONTROLS INCMANUFACTURER – INDUSTRIAL CONTROLS
ATTN: HENRIK LINNARSSON
CERLIC CONTROLS INC
2125 BARRETT PARK DR NW,
STE 101
KENNESAW, GA 30144
OCC041377ELEA ARTPMENTSKATHLEEN CORTON05/21/2025
HILLCREST ELESAD/B/A ELEA ARTPMENTSAPARTMENT RENTAL
PROPERTY OWNER LLCATTN: KATHLEEN CORTON
HILLCREST ELESA PROPERTY
OWNER LLC
2650 BENTLEY RD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041363FORTRESS LLCBEN SATCHWELL05/20/2025
FORTRESS LLCD/B/A FORTRESS LLCLAND DEVELOPMENT
ATTN: BEN SATCHWELL
FORTRESS LLC
2056 PARAN COURT
MARIETTA, GA 300626
ALC003514FRENCH TOAST ATLDOLAPO ERINKITOLA05/23/2025
FRENCH TOAST ATL LLCD/B/A FRENCH TOAST ATLRESTAURANT
ATTN: DOLAPO ERINKITOLA
FRENCH TOAST ATL LLC
2468 WINDY HILL RD, SUITE
600-700
MARIETTA, GA 30067
OCC041373FRIED RICE MASTERFEIFAN ZHENG05/21/2025
F & S FOOD INDUSTRY LLCD/B/A FRIED RICE MASTERRESTAURANT
ATTN: FEIFAN ZHENG
F & S FOOD INDUSTRY LLC
840 ERNEST BARRETT PKWY
NW, SUITE 580
KENNESAW, GA 30144
OCC041375HARNESS HEALING LLCDEVON HARNESS POWELL05/21/2025
HARNESS HEALING LLCD/B/A HARNESS HEALINGSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: DEVON HARNESS
POWELL
HARNESS HEALING LLC
1690 STONE VILLAGE LN, STE
501
KENNESAW, GA 30152
OCC041372HOMESTRETCHADAM MELNYK05/21/2025
MACK DEVELOPMENTS INCD/B/A HOMESTRETCHHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ADAM MELNYK
MACK DEVELOPMENTS INC
1277 CRESTWIND RD
KENNESAW, GA 30152
OCC041394JARED MULA INSURANCEJARED MULA05/22/2025
AGENCY INCD/B/A JARED MULAINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
JARED MULA INSURANCEINSURANCE AGENCY INCSTATE LAW
AGENCY INCATTN: JARED MULA
JARED MULA INSURANCE
AGENCY INC
3101 TOWER CREEK PKWY
SE, SUITE 650
ATLANTA, GA 30339
OCC041355JEHOVAH REAL ESTATEGAIL PEREIRA05/19/2025
D/B/A JEHOVAH REALREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ESTATE
ATTN: GAIL PEREIRA
2651 FAVOR RD SW, APT C6
MARIETTA, GA 30060
OCC041350JJ HAND CAR WASHPAMELA VARGAS05/19/2025
JJ DOMINICAN SNACKS LLCD/B/A JJ HAND CAR WASHAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: PAMELA VARGAS
JJ DOMINICAN SNACKS LLC
1010 WINTERSET PKWY
MARIETTA, GA 30067
OCC041366JJ’S MOBILE DETAILINGJAYSON MILLER05/20/2025
JJ’S MOBILE DETAILING LLCD/B/A JJ’S MOBILE DETAILINGAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: JAYSON MILLER
JJ’S MOBILE DETAILING LLC
1958 BOWERMAN ROAD
ACWORTH, GA 30101
OCC041371JOY DEFINED SOLUTIONSJENNIFER DESPAIN05/21/2025
LLCD/B/A JOY DEFINEDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
JOY DEFINED SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: JENNIFER DESPAIN
JOY DEFINED SOLUTIONS
LLC
6134 TAMADGE RUN
ACWORTH, GA 30101
OCC041381JS & ASSOCIATESJAMES SLACUM05/21/2025
CONSULTING LLCD/B/A JS & ASSOCIATESCONSULTANT – EDUCATION
JS & ASSOCIATESCONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: JAMES SLACUM
JS & ASSOCIATES
CONSULTING LLC
4290 BELLS FERRY ROAD,
134/1149
KENNESAW, GA 30144
OCC041380LIQUIDATION HUTKALID AMIREE05/21/2025
LIQUIDATION HUT LLCD/B/A LIQUIDATION HUTMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: KALID AMIREE
LIQUIDATION HUT LLC
4419 SHARREL CT
AUSTELL, GA 30106
OCC041359MAID THIS CLEANING OFSABRIN DUTTA05/19/2025
NORTH ATLANTAD/B/A MAID THIS CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ACE DUTTA INCOF NORTH ATLANTA& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: SABRIN DUTTA
ACE DUTTA INC
4240 CUTTER CT
ROSWELL, GA 30075
OCC041353MELISSA MARTIN DESIGNSHEATHER MARTIN05/19/2025
LLCD/B/A MELISSA MARTINGIFT BASKETS – RETAIL
MELISSA MARTIN DESIGNSDESIGNS LLC
LLCATTN: HEATHER MARTIN
MELISSA MARTIN DESIGNS
LLC
4973 MANNA LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041368OSOBA OLBRYS JOLANTAJOLANTA OSOBA OLBRYS05/20/2025
D/B/A OSOBA OLBRYSPHYSICAL FITNESS TRAINER
JOLANTA
ATTN: JOLANTA OSOBA
OLBRYS
1872 CEDAR GLENN WAY
ATLANTA, GA 30339
OCC041379PULSEDOZONEDR LEON MARTIN JR05/21/2025
PULSEDOZONE CELLULARD/B/A PULSEDOZONEPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
THERAPY SOLUTIONS LLCATTN: DR LEON MARTIN JR
PULSEDOZONE CELLULAR
THERAPY SOLUTIONS LLC
4001 CANTON RD, STE 3
MARIETTA, GA 30066
CON001588R SQUARED CONTRACTINGETHAN RAFFERTY05/19/2025
R SQUARED CONTRACTINGD/B/A R SQUAREDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCCONTRACTINGREQUIRED
ATTN: ETHAN RAFFERTY
R SQUARED CONTRACTING
LLC
1900 BRANCH VIEW DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041383RHINO STAGINGTAX05/21/2025
RHINO STAGING LLCD/B/A RHINO STAGINGINSTALLATION OF MACHINERY &
ATTN: TAXINDUSTRIAL EQUIPMENT
RHINO STAGING LLC
PO BOX 1678
TEMPE, AZ 85280
OCC041357SCOOTIN BOOTINBJERKLIE GENEVA05/19/2025
D/B/A SCOOTIN BOOTINPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: BJERKLIE GENEVA
1713 VICTORIA WAY NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041358SML ENTERPRISESTEVEN M LONGO05/19/2025
INTEGRATIONS LLCD/B/A SML ENTERPRISEARCHITECTURAL SERVICES
SML ENTERPRISEINTEGRATIONS LLC
INTEGRATIONS LLCATTN: STEVEN M LONGO
SML ENTERPRISE
INTEGRATIONS LLC
1915 AQUINAS CT
MARIETTA, GA 30064
CON001591STRATUSWILLIAM HAYDEN05/23/2025
STRATUS UNLIMITED LLCD/B/A STRATUSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: LICENSINGREQUIRED
STRATUS UNLIMITED LLC
8959 TYLER BLVD
MENTOR, OH 44060
OCC041370THE COOKIE CUBSYINI HU05/21/2025
THE COOKIE CUBS LLCD/B/A THE COOKIE CUBSCOTTAGE FOOD
ATTN: YINI HU
THE COOKIE CUBS LLC
4437 FREEMAN ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC041351THE CUT FACTORYRICKEY JACKSON05/19/2025
BARBERSHOPD/B/A THE CUT FACTORYBARBER SHOP
THE CUT FACTORYBARBERSHOP
BARBERSHOP LLCATTN: RICKEY JACKSON
THE CUT FACTORY
BARBERSHOP LLC
3349 CANTON ROAD, STE 209
MARIETTA, GA 30066
OCC041376THE HERRERA AGENCY LLCHUGO ORBE05/20/2025
THE HERRERA AGENCY LLCD/B/A THE HERRERAINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
AGENCY LLCSTATE LAW
ATTN: HUGO HERRERA ORBE
THE HERRERA AGENCY LLC
1650 CLEARSTONE DRIVE
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC041367TOP NOTCH MAIDLIVIA PAULA D FARIA05/20/2025
SERVICES LLCD/B/A TOP NOTCH MAIDJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
TOP NOTCH MAIDSERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: LIVIA PAULA DE FARIA
TOP NOTCH MAID SERVICES
LLC
3951 PHILMONT DR
MARIETTA, GA 30066
OCC041389TOTAL INTERIOR COMPANYESEQUIEL ROBBLES05/23/2025
INCD/B/A TOTAL INTERIORCONSTRUCTION MANAGEMENT
TOTAL INTERIOR COMPANYCOMPANY INC
INCATTN: ESEQUIEL ROBBLES
TOTAL INTERIOR COMPANY
INC
1050 SHILOH RD, STE 312
KENNESAW, GA 30144
OCC041387TRIBBLE AUTOMOTIVEATUL SURI05/21/2025
TEKFORGE LLCD/B/A TRIBBLE AUTOMOTIVEAUTO REPAIR SHOP
ATTN: ATUL SURI
TEKFORGE LLC
4681 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
ALC003510WALK ONS SPORTPORT ROYAL BRANDS LLC05/23/2025
BISTREAUXD/B/A WALK ONS SPORTRESTAURANT
PRB MARIETTA, LLCBISTREAUX
ATTN: PRB MARIETTA
PRB MARIETTA, LLC
3565 PIEDMONT RD NE BLDG.
1, SUITE 420
ATLANTA, GA 30305
OCC041364WAYPOINT FINANCIALTREVOR REECE05/23/2025
PLANNING LLCD/B/A WAYPOINT FINANCIALCONSULTANT – FINANCIAL
WAYPOINT FINANCIALPLANNING LLC
PLANNING LLCATTN: TREVOR REECE
WAYPOINT FINANCIAL
PLANNING LLC
3515 BRIGHTON PL
MARIETTA, GA 30062
OCC041391WINNIE’S CLEANINGWINIFRED JORDAN05/23/2025
SERVICE LLCD/B/A WINNIE’S CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
WINNIE’S CLEANINGSERVICE LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICE LLCATTN: WINIFRED JORDAN
WINNIE’S CLEANING SERVICE
LLC
1750 POWDER SRPINGS
ROAD, STE 190#236
MARIETTA, GA 30064
OCC041360WMG CENTER FOR BESTWELLSTAR MEDICAL GROUP05/19/2025
HEALTH WCMCLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG CENTER FORPROFIT)
GROUP LLCBEST HEALTH WCMC
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041362WMG CVM WELLNESS EASTWELLSTAR MEDICAL GROUP05/19/2025
COBBLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG CVM WELLNESSPROFIT)
GROUP LLCEAST COBB
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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