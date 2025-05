Check out the 45 latest businesses issued licenses by Cobb County

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 23, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041388 4681 CANTON ROAD BLDG ATUL SURI 05/21/2025 OWNER D/B/A 4681 CANTON ROAD OFFICE SPACE RENTAL KRUE MANAGEMENT LLC BLDG OWNER ATTN: ATUL SURI KRUE MANAGEMENT LLC 10945 STATE BRIDGE ROAD, 401-114 ALPHARETTA, GA 30022 OCC041378 4T NAIL BAR TOAN NGUYEN 05/21/2025 4T FAM LLC D/B/A 4T NAIL BAR BEAUTY SHOP ATTN: TOAN NGUYEN 4T FAM LLC 1216 TURNWELL PL KENNESAW, GA 30152 OCC041354 9 HOUSEDOWN THOMAS PEROT 05/19/2025 9 HOUSEDOWN LLC D/B/A 9 HOUSEDOWN FURNITURE STORE ATTN: THOMAS PEROT 9 HOUSEDOWN LLC 1341 WINBORN CIRCLE KENNESAW, GA 30152 OCC041386 AGILE DEVELOPER CHARLES PAGANO 05/22/2025 STUDIOS LLC D/B/A AGILE DEVELOPER COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED – AGILE DEVELOPER STUDIOS LLC DEVELOPMENT & DESIGN STUDIOS LLC ATTN: CHARLES PAGANO AGILE DEVELOPER STUDIOS LLC 2000 FIRST DR, 310 MARIETTA, GA 30062 OCC041393 BLUE MOUNTAIN COFFEE ORVILLE CAMPBELL 05/23/2025 CAFE CATERERS D/B/A BLUE MOUNTAIN CATERING SERVICE BLUE MOUNTAIN COFFEE COFFEE CAFE CATERERS GROWERS LLC ATTN: ORVILLE CAMPBELL BLUE MOUNTAIN COFFEE GROWERS LLC 257 LAWRENCE STREET, SUITE 101 MARIETTA, GA 30061 OCC041390 BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAEXCLUSIVE BRICKS LLC ESEQUIEL ROBBLESD/B/A BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAATTN: ESEQUIEL ROBBLES EXCLUSIVE BRICKS LLC 1050 SHILOH RD, STE 312KENNESAW, GA 30144 05/23/2025TOYS AND GAME STORE OCC041400 BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC SCOTT BROWDERD/B/A BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLCATTN: SCOTT BROWDER BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC2441 WALL STREET, STE C MILLBROOK, AL 36054 05/23/2025SIGN ERECTION OCC041374 CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCCAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLC CHRISTOPHER BRYANT D/B/A CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCATTN: CHRISTOPHER BRYANT 05/21/2025FITNESS CENTER CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLC4915 N MAIND STREET, UNIT844ACWORTH, GA 30101 OCC041392 CAJUN SEAFOOD WING & FISHCAJUN INC XIUBIN WANGD/B/A CAJUN SEAFOOD WING & FISHATTN: XIUBIN WANG CAJUN INC2909 AUSTELL RD SW, STE118MARIETTA, GA 30008 05/23/2025RESTAURANT OCC041382 CALLISTO CONSULTING LLC CALLISTO CONSULTING LLC SENTHIL SRINVASAN D/B/A CALLISTO CONSULTING LLCATTN: SENTHIL SRINIVASAN CALLISTO CONSULTING LLC 2753 TWIN LEAF TRL MARIETTA, GA 30062 05/22/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES OCC041385 CARING ANGELS BIMKUBWA ABOUD 05/22/2025 HOMECARE SERVICES LLC D/B/A CARING ANGELS HEALTH AND ALLIED SERVICES CARING ANGELS HOMECARE SERVICES LLC HOMECARE SERVICES LLC ATTN: BIMKUBWA ABOUD CARING ANGELS HOMECARE SERVICES LLC 5475 CATHERS CREEK DRIVE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041365 CERLIC CONTROLS INC HENRIK LINNARSSON 05/20/2025 CERLIC CONTROLS INC D/B/A CERLIC CONTROLS INC MANUFACTURER – INDUSTRIAL CONTROLS ATTN: HENRIK LINNARSSON CERLIC CONTROLS INC 2125 BARRETT PARK DR NW, STE 101 KENNESAW, GA 30144 OCC041377 ELEA ARTPMENTS KATHLEEN CORTON 05/21/2025 HILLCREST ELESA D/B/A ELEA ARTPMENTS APARTMENT RENTAL PROPERTY OWNER LLC ATTN: KATHLEEN CORTON HILLCREST ELESA PROPERTY OWNER LLC 2650 BENTLEY RD SE MARIETTA, GA 30067 OCC041363 FORTRESS LLC BEN SATCHWELL 05/20/2025 FORTRESS LLC D/B/A FORTRESS LLC LAND DEVELOPMENT ATTN: BEN SATCHWELL FORTRESS LLC 2056 PARAN COURT MARIETTA, GA 300626 ALC003514 FRENCH TOAST ATL DOLAPO ERINKITOLA 05/23/2025 FRENCH TOAST ATL LLC D/B/A FRENCH TOAST ATL RESTAURANT ATTN: DOLAPO ERINKITOLA FRENCH TOAST ATL LLC 2468 WINDY HILL RD, SUITE 600-700 MARIETTA, GA 30067 OCC041373 FRIED RICE MASTER FEIFAN ZHENG 05/21/2025 F & S FOOD INDUSTRY LLC D/B/A FRIED RICE MASTER RESTAURANT ATTN: FEIFAN ZHENG F & S FOOD INDUSTRY LLC 840 ERNEST BARRETT PKWY NW, SUITE 580 KENNESAW, GA 30144 OCC041375 HARNESS HEALING LLC DEVON HARNESS POWELL 05/21/2025 HARNESS HEALING LLC D/B/A HARNESS HEALING SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: DEVON HARNESS POWELL HARNESS HEALING LLC 1690 STONE VILLAGE LN, STE 501 KENNESAW, GA 30152 OCC041372 HOMESTRETCH ADAM MELNYK 05/21/2025 MACK DEVELOPMENTS INC D/B/A HOMESTRETCH HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: ADAM MELNYK MACK DEVELOPMENTS INC 1277 CRESTWIND RD KENNESAW, GA 30152 OCC041394 JARED MULA INSURANCE JARED MULA 05/22/2025 AGENCY INC D/B/A JARED MULA INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY JARED MULA INSURANCE INSURANCE AGENCY INC STATE LAW AGENCY INC ATTN: JARED MULA JARED MULA INSURANCE AGENCY INC 3101 TOWER CREEK PKWY SE, SUITE 650 ATLANTA, GA 30339 OCC041355 JEHOVAH REAL ESTATE GAIL PEREIRA 05/19/2025 D/B/A JEHOVAH REAL REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ESTATE ATTN: GAIL PEREIRA 2651 FAVOR RD SW, APT C6 MARIETTA, GA 30060 OCC041350 JJ HAND CAR WASH PAMELA VARGAS 05/19/2025 JJ DOMINICAN SNACKS LLC D/B/A JJ HAND CAR WASH AUTO WASHING – DETAILING ATTN: PAMELA VARGAS JJ DOMINICAN SNACKS LLC 1010 WINTERSET PKWY MARIETTA, GA 30067 OCC041366 JJ’S MOBILE DETAILING JAYSON MILLER 05/20/2025 JJ’S MOBILE DETAILING LLC D/B/A JJ’S MOBILE DETAILING AUTO WASHING – DETAILING ATTN: JAYSON MILLER JJ’S MOBILE DETAILING LLC 1958 BOWERMAN ROAD ACWORTH, GA 30101 OCC041371 JOY DEFINED SOLUTIONS JENNIFER DESPAIN 05/21/2025 LLC D/B/A JOY DEFINED CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT JOY DEFINED SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: JENNIFER DESPAIN JOY DEFINED SOLUTIONS LLC 6134 TAMADGE RUN ACWORTH, GA 30101 OCC041381 JS & ASSOCIATES JAMES SLACUM 05/21/2025 CONSULTING LLC D/B/A JS & ASSOCIATES CONSULTANT – EDUCATION JS & ASSOCIATES CONSULTING LLC CONSULTING LLC ATTN: JAMES SLACUM JS & ASSOCIATES CONSULTING LLC 4290 BELLS FERRY ROAD, 134/1149 KENNESAW, GA 30144 OCC041380 LIQUIDATION HUT KALID AMIREE 05/21/2025 LIQUIDATION HUT LLC D/B/A LIQUIDATION HUT MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: KALID AMIREE LIQUIDATION HUT LLC 4419 SHARREL CT AUSTELL, GA 30106 OCC041359 MAID THIS CLEANING OF SABRIN DUTTA 05/19/2025 NORTH ATLANTA D/B/A MAID THIS CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ACE DUTTA INC OF NORTH ATLANTA & CONSTRUCTION RELATED ATTN: SABRIN DUTTA ACE DUTTA INC 4240 CUTTER CT ROSWELL, GA 30075 OCC041353 MELISSA MARTIN DESIGNS HEATHER MARTIN 05/19/2025 LLC D/B/A MELISSA MARTIN GIFT BASKETS – RETAIL MELISSA MARTIN DESIGNS DESIGNS LLC LLC ATTN: HEATHER MARTIN MELISSA MARTIN DESIGNS LLC 4973 MANNA LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041368 OSOBA OLBRYS JOLANTA JOLANTA OSOBA OLBRYS 05/20/2025 D/B/A OSOBA OLBRYS PHYSICAL FITNESS TRAINER JOLANTA ATTN: JOLANTA OSOBA OLBRYS 1872 CEDAR GLENN WAY ATLANTA, GA 30339 OCC041379 PULSEDOZONE DR LEON MARTIN JR 05/21/2025 PULSEDOZONE CELLULAR D/B/A PULSEDOZONE PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) THERAPY SOLUTIONS LLC ATTN: DR LEON MARTIN JR PULSEDOZONE CELLULAR THERAPY SOLUTIONS LLC 4001 CANTON RD, STE 3 MARIETTA, GA 30066 CON001588 R SQUARED CONTRACTING ETHAN RAFFERTY 05/19/2025 R SQUARED CONTRACTING D/B/A R SQUARED BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE LLC CONTRACTING REQUIRED ATTN: ETHAN RAFFERTY R SQUARED CONTRACTING LLC 1900 BRANCH VIEW DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041383 RHINO STAGING TAX 05/21/2025 RHINO STAGING LLC D/B/A RHINO STAGING INSTALLATION OF MACHINERY & ATTN: TAX INDUSTRIAL EQUIPMENT RHINO STAGING LLC PO BOX 1678 TEMPE, AZ 85280 OCC041357 SCOOTIN BOOTIN BJERKLIE GENEVA 05/19/2025 D/B/A SCOOTIN BOOTIN PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: BJERKLIE GENEVA 1713 VICTORIA WAY NW KENNESAW, GA 30152 OCC041358 SML ENTERPRISE STEVEN M LONGO 05/19/2025 INTEGRATIONS LLC D/B/A SML ENTERPRISE ARCHITECTURAL SERVICES SML ENTERPRISE INTEGRATIONS LLC INTEGRATIONS LLC ATTN: STEVEN M LONGO SML ENTERPRISE INTEGRATIONS LLC 1915 AQUINAS CT MARIETTA, GA 30064 CON001591 STRATUS WILLIAM HAYDEN 05/23/2025 STRATUS UNLIMITED LLC D/B/A STRATUS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: LICENSING REQUIRED STRATUS UNLIMITED LLC 8959 TYLER BLVD MENTOR, OH 44060 OCC041370 THE COOKIE CUBS YINI HU 05/21/2025 THE COOKIE CUBS LLC D/B/A THE COOKIE CUBS COTTAGE FOOD ATTN: YINI HU THE COOKIE CUBS LLC 4437 FREEMAN ROAD MARIETTA, GA 30062 OCC041351 THE CUT FACTORY RICKEY JACKSON 05/19/2025 BARBERSHOP D/B/A THE CUT FACTORY BARBER SHOP THE CUT FACTORY BARBERSHOP BARBERSHOP LLC ATTN: RICKEY JACKSON THE CUT FACTORY BARBERSHOP LLC 3349 CANTON ROAD, STE 209 MARIETTA, GA 30066 OCC041376 THE HERRERA AGENCY LLC HUGO ORBE 05/20/2025 THE HERRERA AGENCY LLC D/B/A THE HERRERA INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY AGENCY LLC STATE LAW ATTN: HUGO HERRERA ORBE THE HERRERA AGENCY LLC 1650 CLEARSTONE DRIVE LITHIA SPRINGS, GA 30122 OCC041367 TOP NOTCH MAID LIVIA PAULA D FARIA 05/20/2025 SERVICES LLC D/B/A TOP NOTCH MAID JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS TOP NOTCH MAID SERVICES LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: LIVIA PAULA DE FARIA TOP NOTCH MAID SERVICES LLC 3951 PHILMONT DR MARIETTA, GA 30066 OCC041389 TOTAL INTERIOR COMPANY ESEQUIEL ROBBLES 05/23/2025 INC D/B/A TOTAL INTERIOR CONSTRUCTION MANAGEMENT TOTAL INTERIOR COMPANY COMPANY INC INC ATTN: ESEQUIEL ROBBLES TOTAL INTERIOR COMPANY INC 1050 SHILOH RD, STE 312 KENNESAW, GA 30144 OCC041387 TRIBBLE AUTOMOTIVE ATUL SURI 05/21/2025 TEKFORGE LLC D/B/A TRIBBLE AUTOMOTIVE AUTO REPAIR SHOP ATTN: ATUL SURI TEKFORGE LLC 4681 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 ALC003510 WALK ONS SPORT PORT ROYAL BRANDS LLC 05/23/2025 BISTREAUX D/B/A WALK ONS SPORT RESTAURANT PRB MARIETTA, LLC BISTREAUX ATTN: PRB MARIETTA PRB MARIETTA, LLC 3565 PIEDMONT RD NE BLDG. 1, SUITE 420 ATLANTA, GA 30305 OCC041364 WAYPOINT FINANCIAL TREVOR REECE 05/23/2025 PLANNING LLC D/B/A WAYPOINT FINANCIAL CONSULTANT – FINANCIAL WAYPOINT FINANCIAL PLANNING LLC PLANNING LLC ATTN: TREVOR REECE WAYPOINT FINANCIAL PLANNING LLC 3515 BRIGHTON PL MARIETTA, GA 30062 OCC041391 WINNIE’S CLEANING WINIFRED JORDAN 05/23/2025 SERVICE LLC D/B/A WINNIE’S CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS WINNIE’S CLEANING SERVICE LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICE LLC ATTN: WINIFRED JORDAN WINNIE’S CLEANING SERVICE LLC 1750 POWDER SRPINGS ROAD, STE 190#236 MARIETTA, GA 30064 OCC041360 WMG CENTER FOR BEST WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/19/2025 HEALTH WCMC LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG CENTER FOR PROFIT) GROUP LLC BEST HEALTH WCMC ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC041362 WMG CVM WELLNESS EAST WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/19/2025 COBB LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG CVM WELLNESS PROFIT) GROUP LLC EAST COBB ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.