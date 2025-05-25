Check out the 45 latest businesses issued licenses by Cobb County

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 23, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041388
|4681 CANTON ROAD BLDG
|ATUL SURI
|05/21/2025
|OWNER
|D/B/A 4681 CANTON ROAD
|OFFICE SPACE RENTAL
|KRUE MANAGEMENT LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: ATUL SURI
|KRUE MANAGEMENT LLC
|10945 STATE BRIDGE ROAD,
|401-114
|ALPHARETTA, GA 30022
|OCC041378
|4T NAIL BAR
|TOAN NGUYEN
|05/21/2025
|4T FAM LLC
|D/B/A 4T NAIL BAR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: TOAN NGUYEN
|4T FAM LLC
|1216 TURNWELL PL
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041354
|9 HOUSEDOWN
|THOMAS PEROT
|05/19/2025
|9 HOUSEDOWN LLC
|D/B/A 9 HOUSEDOWN
|FURNITURE STORE
|ATTN: THOMAS PEROT
|9 HOUSEDOWN LLC
|1341 WINBORN CIRCLE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041386
|AGILE DEVELOPER
|CHARLES PAGANO
|05/22/2025
|STUDIOS LLC
|D/B/A AGILE DEVELOPER
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|AGILE DEVELOPER
|STUDIOS LLC
|DEVELOPMENT & DESIGN
|STUDIOS LLC
|ATTN: CHARLES PAGANO
|AGILE DEVELOPER STUDIOS
|LLC
|2000 FIRST DR, 310
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041393
|BLUE MOUNTAIN COFFEE
|ORVILLE CAMPBELL
|05/23/2025
|CAFE CATERERS
|D/B/A BLUE MOUNTAIN
|CATERING SERVICE
|BLUE MOUNTAIN COFFEE
|COFFEE CAFE CATERERS
|GROWERS LLC
|ATTN: ORVILLE CAMPBELL
|BLUE MOUNTAIN COFFEE
|GROWERS LLC
|257 LAWRENCE STREET,
|SUITE 101
|MARIETTA, GA 30061
|OCC041390
|BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAEXCLUSIVE BRICKS LLC
|ESEQUIEL ROBBLESD/B/A BRICKS AND MINIFIGS MARIETTAATTN: ESEQUIEL ROBBLES EXCLUSIVE BRICKS LLC 1050 SHILOH RD, STE 312KENNESAW, GA 30144
|05/23/2025TOYS AND GAME STORE
|OCC041400
|BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC
|SCOTT BROWDERD/B/A BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLCATTN: SCOTT BROWDER BROWDER SIGNS AND LIGHTING LLC2441 WALL STREET, STE C MILLBROOK, AL 36054
|05/23/2025SIGN ERECTION
|OCC041374
|CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCCAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLC
|CHRISTOPHER BRYANT D/B/A CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLCATTN: CHRISTOPHER BRYANT
|05/21/2025FITNESS CENTER
|CAGE TIME ATHLETICS ACWORTH LLC4915 N MAIND STREET, UNIT844ACWORTH, GA 30101
|OCC041392
|CAJUN SEAFOOD WING & FISHCAJUN INC
|XIUBIN WANGD/B/A CAJUN SEAFOOD WING & FISHATTN: XIUBIN WANG CAJUN INC2909 AUSTELL RD SW, STE118MARIETTA, GA 30008
|05/23/2025RESTAURANT
|OCC041382
|CALLISTO CONSULTING LLC CALLISTO CONSULTING LLC
|SENTHIL SRINVASAN D/B/A CALLISTO CONSULTING LLCATTN: SENTHIL SRINIVASAN CALLISTO CONSULTING LLC 2753 TWIN LEAF TRL MARIETTA, GA 30062
|05/22/2025COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|OCC041385
|CARING ANGELS
|BIMKUBWA ABOUD
|05/22/2025
|HOMECARE SERVICES LLC
|D/B/A CARING ANGELS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CARING ANGELS
|HOMECARE SERVICES LLC
|HOMECARE SERVICES LLC
|ATTN: BIMKUBWA ABOUD
|CARING ANGELS HOMECARE
|SERVICES LLC
|5475 CATHERS CREEK DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041365
|CERLIC CONTROLS INC
|HENRIK LINNARSSON
|05/20/2025
|CERLIC CONTROLS INC
|D/B/A CERLIC CONTROLS INC
|MANUFACTURER – INDUSTRIAL CONTROLS
|ATTN: HENRIK LINNARSSON
|CERLIC CONTROLS INC
|2125 BARRETT PARK DR NW,
|STE 101
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041377
|ELEA ARTPMENTS
|KATHLEEN CORTON
|05/21/2025
|HILLCREST ELESA
|D/B/A ELEA ARTPMENTS
|APARTMENT RENTAL
|PROPERTY OWNER LLC
|ATTN: KATHLEEN CORTON
|HILLCREST ELESA PROPERTY
|OWNER LLC
|2650 BENTLEY RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041363
|FORTRESS LLC
|BEN SATCHWELL
|05/20/2025
|FORTRESS LLC
|D/B/A FORTRESS LLC
|LAND DEVELOPMENT
|ATTN: BEN SATCHWELL
|FORTRESS LLC
|2056 PARAN COURT
|MARIETTA, GA 300626
|ALC003514
|FRENCH TOAST ATL
|DOLAPO ERINKITOLA
|05/23/2025
|FRENCH TOAST ATL LLC
|D/B/A FRENCH TOAST ATL
|RESTAURANT
|ATTN: DOLAPO ERINKITOLA
|FRENCH TOAST ATL LLC
|2468 WINDY HILL RD, SUITE
|600-700
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041373
|FRIED RICE MASTER
|FEIFAN ZHENG
|05/21/2025
|F & S FOOD INDUSTRY LLC
|D/B/A FRIED RICE MASTER
|RESTAURANT
|ATTN: FEIFAN ZHENG
|F & S FOOD INDUSTRY LLC
|840 ERNEST BARRETT PKWY
|NW, SUITE 580
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041375
|HARNESS HEALING LLC
|DEVON HARNESS POWELL
|05/21/2025
|HARNESS HEALING LLC
|D/B/A HARNESS HEALING
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: DEVON HARNESS
|POWELL
|HARNESS HEALING LLC
|1690 STONE VILLAGE LN, STE
|501
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041372
|HOMESTRETCH
|ADAM MELNYK
|05/21/2025
|MACK DEVELOPMENTS INC
|D/B/A HOMESTRETCH
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: ADAM MELNYK
|MACK DEVELOPMENTS INC
|1277 CRESTWIND RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041394
|JARED MULA INSURANCE
|JARED MULA
|05/22/2025
|AGENCY INC
|D/B/A JARED MULA
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|JARED MULA INSURANCE
|INSURANCE AGENCY INC
|STATE LAW
|AGENCY INC
|ATTN: JARED MULA
|JARED MULA INSURANCE
|AGENCY INC
|3101 TOWER CREEK PKWY
|SE, SUITE 650
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041355
|JEHOVAH REAL ESTATE
|GAIL PEREIRA
|05/19/2025
|D/B/A JEHOVAH REAL
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ESTATE
|ATTN: GAIL PEREIRA
|2651 FAVOR RD SW, APT C6
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041350
|JJ HAND CAR WASH
|PAMELA VARGAS
|05/19/2025
|JJ DOMINICAN SNACKS LLC
|D/B/A JJ HAND CAR WASH
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: PAMELA VARGAS
|JJ DOMINICAN SNACKS LLC
|1010 WINTERSET PKWY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041366
|JJ’S MOBILE DETAILING
|JAYSON MILLER
|05/20/2025
|JJ’S MOBILE DETAILING LLC
|D/B/A JJ’S MOBILE DETAILING
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: JAYSON MILLER
|JJ’S MOBILE DETAILING LLC
|1958 BOWERMAN ROAD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041371
|JOY DEFINED SOLUTIONS
|JENNIFER DESPAIN
|05/21/2025
|LLC
|D/B/A JOY DEFINED
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|JOY DEFINED SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: JENNIFER DESPAIN
|JOY DEFINED SOLUTIONS
|LLC
|6134 TAMADGE RUN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041381
|JS & ASSOCIATES
|JAMES SLACUM
|05/21/2025
|CONSULTING LLC
|D/B/A JS & ASSOCIATES
|CONSULTANT – EDUCATION
|JS & ASSOCIATES
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: JAMES SLACUM
|JS & ASSOCIATES
|CONSULTING LLC
|4290 BELLS FERRY ROAD,
|134/1149
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041380
|LIQUIDATION HUT
|KALID AMIREE
|05/21/2025
|LIQUIDATION HUT LLC
|D/B/A LIQUIDATION HUT
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: KALID AMIREE
|LIQUIDATION HUT LLC
|4419 SHARREL CT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC041359
|MAID THIS CLEANING OF
|SABRIN DUTTA
|05/19/2025
|NORTH ATLANTA
|D/B/A MAID THIS CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ACE DUTTA INC
|OF NORTH ATLANTA
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: SABRIN DUTTA
|ACE DUTTA INC
|4240 CUTTER CT
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041353
|MELISSA MARTIN DESIGNS
|HEATHER MARTIN
|05/19/2025
|LLC
|D/B/A MELISSA MARTIN
|GIFT BASKETS – RETAIL
|MELISSA MARTIN DESIGNS
|DESIGNS LLC
|LLC
|ATTN: HEATHER MARTIN
|MELISSA MARTIN DESIGNS
|LLC
|4973 MANNA LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041368
|OSOBA OLBRYS JOLANTA
|JOLANTA OSOBA OLBRYS
|05/20/2025
|D/B/A OSOBA OLBRYS
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|JOLANTA
|ATTN: JOLANTA OSOBA
|OLBRYS
|1872 CEDAR GLENN WAY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041379
|PULSEDOZONE
|DR LEON MARTIN JR
|05/21/2025
|PULSEDOZONE CELLULAR
|D/B/A PULSEDOZONE
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|THERAPY SOLUTIONS LLC
|ATTN: DR LEON MARTIN JR
|PULSEDOZONE CELLULAR
|THERAPY SOLUTIONS LLC
|4001 CANTON RD, STE 3
|MARIETTA, GA 30066
|CON001588
|R SQUARED CONTRACTING
|ETHAN RAFFERTY
|05/19/2025
|R SQUARED CONTRACTING
|D/B/A R SQUARED
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|CONTRACTING
|REQUIRED
|ATTN: ETHAN RAFFERTY
|R SQUARED CONTRACTING
|LLC
|1900 BRANCH VIEW DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041383
|RHINO STAGING
|TAX
|05/21/2025
|RHINO STAGING LLC
|D/B/A RHINO STAGING
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|ATTN: TAX
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|RHINO STAGING LLC
|PO BOX 1678
|TEMPE, AZ 85280
|OCC041357
|SCOOTIN BOOTIN
|BJERKLIE GENEVA
|05/19/2025
|D/B/A SCOOTIN BOOTIN
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: BJERKLIE GENEVA
|1713 VICTORIA WAY NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041358
|SML ENTERPRISE
|STEVEN M LONGO
|05/19/2025
|INTEGRATIONS LLC
|D/B/A SML ENTERPRISE
|ARCHITECTURAL SERVICES
|SML ENTERPRISE
|INTEGRATIONS LLC
|INTEGRATIONS LLC
|ATTN: STEVEN M LONGO
|SML ENTERPRISE
|INTEGRATIONS LLC
|1915 AQUINAS CT
|MARIETTA, GA 30064
|CON001591
|STRATUS
|WILLIAM HAYDEN
|05/23/2025
|STRATUS UNLIMITED LLC
|D/B/A STRATUS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: LICENSING
|REQUIRED
|STRATUS UNLIMITED LLC
|8959 TYLER BLVD
|MENTOR, OH 44060
|OCC041370
|THE COOKIE CUBS
|YINI HU
|05/21/2025
|THE COOKIE CUBS LLC
|D/B/A THE COOKIE CUBS
|COTTAGE FOOD
|ATTN: YINI HU
|THE COOKIE CUBS LLC
|4437 FREEMAN ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041351
|THE CUT FACTORY
|RICKEY JACKSON
|05/19/2025
|BARBERSHOP
|D/B/A THE CUT FACTORY
|BARBER SHOP
|THE CUT FACTORY
|BARBERSHOP
|BARBERSHOP LLC
|ATTN: RICKEY JACKSON
|THE CUT FACTORY
|BARBERSHOP LLC
|3349 CANTON ROAD, STE 209
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041376
|THE HERRERA AGENCY LLC
|HUGO ORBE
|05/20/2025
|THE HERRERA AGENCY LLC
|D/B/A THE HERRERA
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|AGENCY LLC
|STATE LAW
|ATTN: HUGO HERRERA ORBE
|THE HERRERA AGENCY LLC
|1650 CLEARSTONE DRIVE
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC041367
|TOP NOTCH MAID
|LIVIA PAULA D FARIA
|05/20/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A TOP NOTCH MAID
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|TOP NOTCH MAID
|SERVICES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: LIVIA PAULA DE FARIA
|TOP NOTCH MAID SERVICES
|LLC
|3951 PHILMONT DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041389
|TOTAL INTERIOR COMPANY
|ESEQUIEL ROBBLES
|05/23/2025
|INC
|D/B/A TOTAL INTERIOR
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|TOTAL INTERIOR COMPANY
|COMPANY INC
|INC
|ATTN: ESEQUIEL ROBBLES
|TOTAL INTERIOR COMPANY
|INC
|1050 SHILOH RD, STE 312
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041387
|TRIBBLE AUTOMOTIVE
|ATUL SURI
|05/21/2025
|TEKFORGE LLC
|D/B/A TRIBBLE AUTOMOTIVE
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: ATUL SURI
|TEKFORGE LLC
|4681 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003510
|WALK ONS SPORT
|PORT ROYAL BRANDS LLC
|05/23/2025
|BISTREAUX
|D/B/A WALK ONS SPORT
|RESTAURANT
|PRB MARIETTA, LLC
|BISTREAUX
|ATTN: PRB MARIETTA
|PRB MARIETTA, LLC
|3565 PIEDMONT RD NE BLDG.
|1, SUITE 420
|ATLANTA, GA 30305
|OCC041364
|WAYPOINT FINANCIAL
|TREVOR REECE
|05/23/2025
|PLANNING LLC
|D/B/A WAYPOINT FINANCIAL
|CONSULTANT – FINANCIAL
|WAYPOINT FINANCIAL
|PLANNING LLC
|PLANNING LLC
|ATTN: TREVOR REECE
|WAYPOINT FINANCIAL
|PLANNING LLC
|3515 BRIGHTON PL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041391
|WINNIE’S CLEANING
|WINIFRED JORDAN
|05/23/2025
|SERVICE LLC
|D/B/A WINNIE’S CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|WINNIE’S CLEANING
|SERVICE LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICE LLC
|ATTN: WINIFRED JORDAN
|WINNIE’S CLEANING SERVICE
|LLC
|1750 POWDER SRPINGS
|ROAD, STE 190#236
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041360
|WMG CENTER FOR BEST
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/19/2025
|HEALTH WCMC
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG CENTER FOR
|PROFIT)
|GROUP LLC
|BEST HEALTH WCMC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041362
|WMG CVM WELLNESS EAST
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/19/2025
|COBB
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG CVM WELLNESS
|PROFIT)
|GROUP LLC
|EAST COBB
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 45 latest businesses issued licenses by Cobb County"