Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 10, 2025

October 12, 2025

Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 10, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
ALT003569ALOHA TO AGINGDAWN AMY REED10/10/2025
ALOHA TO AGING INCD/B/A ALOHA TO AGINGCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATTN: DAWN REEDPROFIT)
ALOHA TO AGING INC
1612 MORNINGSIDE TRACE
MARIETTA, GA 30062
OCC042348AMERICAN ROBINLUCAS JOHNSON10/10/2025
LOGISTICS LLCD/B/A AMERICAN ROBINFREIGHT BROKER EXEMPT
AMERICAN ROBINLOGISTICS LLC
LOGISTICS LLCATTN: LUCAS JOHNSON
AMERICAN ROBIN LOGISTICS
LLC
2451 CUMBERLAND PKWY SE,
STE 3729
ATLANTA, GA 30339
OCC042311ATLAS AUTO GROUPSTEFAN AXINTE10/07/2025
ATLAS AUTO GROUP LLCD/B/A ATLAS AUTO GROUPAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: STEFAN AXINTE
ATLAS AUTO GROUP LLC
2143 GEOFF DR
DACULA, GA 30019
OCC042319B.N..ZEN FLOORING LLCANGELO ZEN10/08/2025
B.N..ZEN FLOORING LLCD/B/A B.N..ZEN FLOORINGFLOOR COVERING CONTRACTOR
LLC(FLOORING)
ATTN: ANGELO ZEN
B.N..ZEN FLOORING LLC
3462 CLUBSIDE LN
KENNESAW, GA 30144
OCC042312CARTER’S PHARMACYJOHN THOMAS SHERRER JR10/07/2025
CARTER’S PHARMACY GAD/B/A CARTER’S PHARMACYDRUG STORE
LLCATTN: JOHN THOMAS
SHERRER JR
CARTER’S PHARMACY GA LLC
3988 ATLANTA ROAD, SUITE A
SMYRNA, GA 30080
OCC042325CASH MARCUSMARCUS CASH10/08/2025
D/B/A CASH MARCUSBARBER
ATTN: MARCUS CASH
57 LICOLNWOOD LANE
ACWORTH, GA 30101
OCC042318CGLS ARCHITECTS INCREBECCA TYSON10/08/2025
CHAPMAN GRIFFIN LANIERD/B/A CGLS ARCHITECTS INCARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
SUSSENBACH ARCHITECTSATTN: REBECCA TYSON
INCCHAPMAN GRIFFIN LANIER
SUSSENBACH ARCHITECTS
INC
PO BOX 723775
ATLANTA, GA 31139
OCC042309CLEAR BLUE SOUTH LLCRICHARD CLARK10/07/2025
CLEAR BLUE SOUTH LLCD/B/A CLEAR BLUE SOUTHBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: RICHARD CLARK
CLEAR BLUE SOUTH LLC
100 RIDGETREE LN
MARIETTA, GA 30068
OCC042321CRESCENDO EVENTCRESCENDO EVENT10/08/2025
CONSULTING LLCCONSULTING LLCENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
CRESCENDO EVENTD/B/A CRESCENDO EVENTEVENT ORGANIZER
CONSULTING LLCCONSULTING LLC
CRESCENDO EVENT
CONSULTING LLC
3936 CLIFFMONT CIR
MARIETTA, GA 30068
OCC042333FORTRESS ROOFING LLCTIFFANY GORE10/10/2025
FORTRESS ROOFING LLCD/B/A FORTRESS ROOFINGROOFING & SIDING CONTRACTOR
LLC
ATTN: TIFFANY GORE
FORTRESS ROOFING LLC
125 TOWNPARK DR, 300
KENNESAW, GA 30144
OCC042327FURIOUS STYLESBEVERLY KAYHILL10/08/2025
BARBERSHOPD/B/A FURIOUS STYLESBARBER SHOP
BARBERSHOP
ATTN: BEVERLY KAYHILL
1557 COOKS POND DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042304GAMBACCINI ENTERPRISEGAMBACCINI MICHAEL MARIO10/06/2025
LLCD/B/A GAMBACCINIREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
GAMBACCINI ENTERPRISEENTERPRISE LLC
LLCATTN: GAMBACCINI MICHAEL
MARIO
GAMBACCINI ENTERPRISE
LLC
2776 JOHN PETREE RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042313GEORGIA AUTO BOUTIQUETONY CRUZ10/07/2025
LLCD/B/A GEORGIA AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
GEORGIA AUTO BOUTIQUEBOUTIQUE LLC
LLCATTN: TONY CRUZ
GEORGIA AUTO BOUTIQUE
LLC
1511 S COBB DR SE
MARIETTA, GA 30060
OCC042303HELPFUL HANDS PLUMBINGCLINTON GILES10/06/2025
& HANDYMAN SERVICESD/B/A HELPFUL HANDSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLCPLUMBING & HANDYMAN
HELPFUL HANDS PLUMBINGSERVICES LLC
& HANDYMAN SERVICESATTN: CLINTON GILES
LLCHELPFUL HANDS PLUMBING &
HANDYMAN SERVICES LLC
2433 CHAUNCEY LANE
MARIETTA, GA 30064
OCC042346HPMRYAN AUSTIN10/09/2025
HOAR PROGRAMD/B/A HPMCONSTRUCTION MANAGEMENT
MANAGEMENT LLCATTN: RYAN AUSTIN
HOAR PROGRAM
MANAGEMENT LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
850
ATLANTA, GA 30339
OCC042320JLS QUALITY SERVICES LLCJACOB SMITH10/08/2025
JLS QUALITY SERVICES LLCD/B/A JLS QUALITYSWIMMING POOL MAINTENANCE &
SERVICES LLCSERVICE
ATTN: JACOB SMITH
JLS QUALITY SERVICES LLC
3308 AVIARY TRACE
ACWORTH, GA 30101
OCC042343LISA GIEBELHAUSLISA GIEBELHAUS10/10/2025
COUNSELING LLCD/B/A LISA GIEBELHAUSFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LISA GIEBELHAUSCOUNSELING LLC
COUNSELING LLCATTN: LISA GIEBELHAUS
LISA GIEBELHAUS
COUNSELING LLC
417 PROSPER CIR
MARIETTA, GA 30060
OCC042330LONGO PROPERTIES LLCSTEVEN LONGO10/09/2025
LONGO PROPERTIES LLCD/B/A LONGO PROPERTIESREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLC
ATTN: STEVEN LONGO
LONGO PROPERTIES LLC
1915 AQUINAS CRT
MARIETTA, GA 30064
OCC042316MONARCA ALTA COCINAMARIA CECILIA CEDRES10/07/2025
SABORES DE MEXICO DFRODRIGUEZRESTAURANT
LLCD/B/A MONARCA ALTA
COCINA
ATTN: MARIA CECILIA
CEDRES RODRIGUEZ
SABORES DE MEXICO DF LLC
3085 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
ALC003559PS FOODSNOORUDDIN TEJANI10/09/2025
1655 PS FOODS LLCD/B/A PS FOODSCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: NOORUDDIN TEJANI
1655 PS FOODS LLC
1655 POWDER SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042328PUFFCUFF INCCEATA LASH10/08/2025
PUFFCUFF INCD/B/A PUFFCUFF INCCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: CEATA LASH
PUFFCUFF INC
5200 DALLAS HWY, 200265
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001635SASSER ELECTRICALSTEVE SASSER10/09/2025
SERVICESD/B/A SASSER ELECTRICALELECTRICAL CONTRACTOR
SASSER ELECTRICALSERVICES
SERVICES INCSASSER ELECTRICAL
SERVICES INC
11690 HALYCON LOOP
DAPHNE, AL 36526
OCC042310SOCCER HOUSEDREW COZART10/07/2025
SOCCER HOUSE LLCD/B/A SOCCER HOUSESPORTING GOODS
ATTN: DREW COZART
SOCCER HOUSE LLC
555 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30068
OCC042334THE INSURANCE GUYJOEL M DODSON10/10/2025
THE DODSON AGENCY LLCD/B/A THE INSURANCE GUYINSURANCE BROKER
ATTN: JOEL M DODSON
THE DODSON AGENCY LLC
1022 AMBERTON LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042335THE LUFFMAN LOCAL LLCBRYAN LUFFMAN10/10/2025
THE LUFFMAN LOCAL LLCD/B/A THE LUFFMAN LOCALANIMAL BREEDING
LLC
ATTN: BRYAN LUFFMAN
THE LUFFMAN LOCAL LLC
1720 CEDAR GROVE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042314TIMELESS GUIDANCETAMIYA JONES10/07/2025
CONNECTION LLCD/B/A TIMELESS GUIDANCECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
TIMELESS GUIDANCECONNECTION LLC
CONNECTION LLCATTN: TAMIYA JONES
TIMELESS GUIDANCE
CONNECTION LLC
3600 DALLAS HWY, 203-208
MARIETTA, GA 30064
OCC042337TOY BOX TRADEBOGAN ROSS10/09/2025
B.R. DISCOUNTD/B/A TOY BOX TRADEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MERCHANDISE LLCATTN: BOGAN ROSS
B.R. DISCOUNT
MERCHANDISE LLC
2387 FRASER RD
MARIETTA, GA 30066
OCC042326VIBE-ISH LLCMELISSA HEGGIE10/08/2025
VIBE-ISH LLCD/B/A VIBE-ISH LLCTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: MELISSA HEGGIE
VIBE-ISH LLC
2192 PEACH LN
SMRYNA, GA 30080
OCC042308WATERBOY POOLSRICHARD CLARK10/07/2025
CLEAR BLUE SOUTH LLCD/B/A WATERBOY POOLSSWIMMING POOL MAINTENANCE &
ATTN: RICHARD CLARCKSERVICE
CLEAR BLUE SOUTH LLC
100 RIDGE TREE LN
MARIETTA, GA 30068
OCC042307WELLSPRING NONPROFITELIZABETH HORNBUCKLE10/06/2025
RESOURCE LLCD/B/A WELLSPRINGFUND RAISING ORGANIZATION
WELLSPRING NONPROFITNONPROFIT RESOURCE LLC
RESOURCE LLCATTN: ELIZABETH
HORNBUCKLE
WELLSPRING NONPROFIT
RESOURCE LLC
3013 RANCH ROAD SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042315ZOOMIN GROOMINHOLLY NELSON10/07/2025
PH NELSON ENTERPRISESD/B/A ZOOMIN GROOMINANIMAL CLIPPING AND GROOMING
INCATTN: HOLLY NELSON
PH NELSON ENTERPRISES
INC
4590 HARRIS LN
AUSTELL, GA 30106

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

