Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 10, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|ALT003569
|ALOHA TO AGING
|DAWN AMY REED
|10/10/2025
|ALOHA TO AGING INC
|D/B/A ALOHA TO AGING
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATTN: DAWN REED
|PROFIT)
|ALOHA TO AGING INC
|1612 MORNINGSIDE TRACE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042348
|AMERICAN ROBIN
|LUCAS JOHNSON
|10/10/2025
|LOGISTICS LLC
|D/B/A AMERICAN ROBIN
|FREIGHT BROKER EXEMPT
|AMERICAN ROBIN
|LOGISTICS LLC
|LOGISTICS LLC
|ATTN: LUCAS JOHNSON
|AMERICAN ROBIN LOGISTICS
|LLC
|2451 CUMBERLAND PKWY SE,
|STE 3729
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042311
|ATLAS AUTO GROUP
|STEFAN AXINTE
|10/07/2025
|ATLAS AUTO GROUP LLC
|D/B/A ATLAS AUTO GROUP
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: STEFAN AXINTE
|ATLAS AUTO GROUP LLC
|2143 GEOFF DR
|DACULA, GA 30019
|OCC042319
|B.N..ZEN FLOORING LLC
|ANGELO ZEN
|10/08/2025
|B.N..ZEN FLOORING LLC
|D/B/A B.N..ZEN FLOORING
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|LLC
|(FLOORING)
|ATTN: ANGELO ZEN
|B.N..ZEN FLOORING LLC
|3462 CLUBSIDE LN
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042312
|CARTER’S PHARMACY
|JOHN THOMAS SHERRER JR
|10/07/2025
|CARTER’S PHARMACY GA
|D/B/A CARTER’S PHARMACY
|DRUG STORE
|LLC
|ATTN: JOHN THOMAS
|SHERRER JR
|CARTER’S PHARMACY GA LLC
|3988 ATLANTA ROAD, SUITE A
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042325
|CASH MARCUS
|MARCUS CASH
|10/08/2025
|D/B/A CASH MARCUS
|BARBER
|ATTN: MARCUS CASH
|57 LICOLNWOOD LANE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042318
|CGLS ARCHITECTS INC
|REBECCA TYSON
|10/08/2025
|CHAPMAN GRIFFIN LANIER
|D/B/A CGLS ARCHITECTS INC
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|SUSSENBACH ARCHITECTS
|ATTN: REBECCA TYSON
|INC
|CHAPMAN GRIFFIN LANIER
|SUSSENBACH ARCHITECTS
|INC
|PO BOX 723775
|ATLANTA, GA 31139
|OCC042309
|CLEAR BLUE SOUTH LLC
|RICHARD CLARK
|10/07/2025
|CLEAR BLUE SOUTH LLC
|D/B/A CLEAR BLUE SOUTH
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: RICHARD CLARK
|CLEAR BLUE SOUTH LLC
|100 RIDGETREE LN
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042321
|CRESCENDO EVENT
|CRESCENDO EVENT
|10/08/2025
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|CRESCENDO EVENT
|D/B/A CRESCENDO EVENT
|EVENT ORGANIZER
|CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|CRESCENDO EVENT
|CONSULTING LLC
|3936 CLIFFMONT CIR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042333
|FORTRESS ROOFING LLC
|TIFFANY GORE
|10/10/2025
|FORTRESS ROOFING LLC
|D/B/A FORTRESS ROOFING
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: TIFFANY GORE
|FORTRESS ROOFING LLC
|125 TOWNPARK DR, 300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042327
|FURIOUS STYLES
|BEVERLY KAYHILL
|10/08/2025
|BARBERSHOP
|D/B/A FURIOUS STYLES
|BARBER SHOP
|BARBERSHOP
|ATTN: BEVERLY KAYHILL
|1557 COOKS POND DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042304
|GAMBACCINI ENTERPRISE
|GAMBACCINI MICHAEL MARIO
|10/06/2025
|LLC
|D/B/A GAMBACCINI
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|GAMBACCINI ENTERPRISE
|ENTERPRISE LLC
|LLC
|ATTN: GAMBACCINI MICHAEL
|MARIO
|GAMBACCINI ENTERPRISE
|LLC
|2776 JOHN PETREE RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042313
|GEORGIA AUTO BOUTIQUE
|TONY CRUZ
|10/07/2025
|LLC
|D/B/A GEORGIA AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|GEORGIA AUTO BOUTIQUE
|BOUTIQUE LLC
|LLC
|ATTN: TONY CRUZ
|GEORGIA AUTO BOUTIQUE
|LLC
|1511 S COBB DR SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042303
|HELPFUL HANDS PLUMBING
|CLINTON GILES
|10/06/2025
|& HANDYMAN SERVICES
|D/B/A HELPFUL HANDS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|PLUMBING & HANDYMAN
|HELPFUL HANDS PLUMBING
|SERVICES LLC
|& HANDYMAN SERVICES
|ATTN: CLINTON GILES
|LLC
|HELPFUL HANDS PLUMBING &
|HANDYMAN SERVICES LLC
|2433 CHAUNCEY LANE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042346
|HPM
|RYAN AUSTIN
|10/09/2025
|HOAR PROGRAM
|D/B/A HPM
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: RYAN AUSTIN
|HOAR PROGRAM
|MANAGEMENT LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
|850
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042320
|JLS QUALITY SERVICES LLC
|JACOB SMITH
|10/08/2025
|JLS QUALITY SERVICES LLC
|D/B/A JLS QUALITY
|SWIMMING POOL MAINTENANCE &
|SERVICES LLC
|SERVICE
|ATTN: JACOB SMITH
|JLS QUALITY SERVICES LLC
|3308 AVIARY TRACE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042343
|LISA GIEBELHAUS
|LISA GIEBELHAUS
|10/10/2025
|COUNSELING LLC
|D/B/A LISA GIEBELHAUS
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LISA GIEBELHAUS
|COUNSELING LLC
|COUNSELING LLC
|ATTN: LISA GIEBELHAUS
|LISA GIEBELHAUS
|COUNSELING LLC
|417 PROSPER CIR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042330
|LONGO PROPERTIES LLC
|STEVEN LONGO
|10/09/2025
|LONGO PROPERTIES LLC
|D/B/A LONGO PROPERTIES
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: STEVEN LONGO
|LONGO PROPERTIES LLC
|1915 AQUINAS CRT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042316
|MONARCA ALTA COCINA
|MARIA CECILIA CEDRES
|10/07/2025
|SABORES DE MEXICO DF
|RODRIGUEZ
|RESTAURANT
|LLC
|D/B/A MONARCA ALTA
|COCINA
|ATTN: MARIA CECILIA
|CEDRES RODRIGUEZ
|SABORES DE MEXICO DF LLC
|3085 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003559
|PS FOODS
|NOORUDDIN TEJANI
|10/09/2025
|1655 PS FOODS LLC
|D/B/A PS FOODS
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: NOORUDDIN TEJANI
|1655 PS FOODS LLC
|1655 POWDER SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042328
|PUFFCUFF INC
|CEATA LASH
|10/08/2025
|PUFFCUFF INC
|D/B/A PUFFCUFF INC
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: CEATA LASH
|PUFFCUFF INC
|5200 DALLAS HWY, 200265
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001635
|SASSER ELECTRICAL
|STEVE SASSER
|10/09/2025
|SERVICES
|D/B/A SASSER ELECTRICAL
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|SASSER ELECTRICAL
|SERVICES
|SERVICES INC
|SASSER ELECTRICAL
|SERVICES INC
|11690 HALYCON LOOP
|DAPHNE, AL 36526
|OCC042310
|SOCCER HOUSE
|DREW COZART
|10/07/2025
|SOCCER HOUSE LLC
|D/B/A SOCCER HOUSE
|SPORTING GOODS
|ATTN: DREW COZART
|SOCCER HOUSE LLC
|555 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042334
|THE INSURANCE GUY
|JOEL M DODSON
|10/10/2025
|THE DODSON AGENCY LLC
|D/B/A THE INSURANCE GUY
|INSURANCE BROKER
|ATTN: JOEL M DODSON
|THE DODSON AGENCY LLC
|1022 AMBERTON LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042335
|THE LUFFMAN LOCAL LLC
|BRYAN LUFFMAN
|10/10/2025
|THE LUFFMAN LOCAL LLC
|D/B/A THE LUFFMAN LOCAL
|ANIMAL BREEDING
|LLC
|ATTN: BRYAN LUFFMAN
|THE LUFFMAN LOCAL LLC
|1720 CEDAR GROVE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042314
|TIMELESS GUIDANCE
|TAMIYA JONES
|10/07/2025
|CONNECTION LLC
|D/B/A TIMELESS GUIDANCE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|TIMELESS GUIDANCE
|CONNECTION LLC
|CONNECTION LLC
|ATTN: TAMIYA JONES
|TIMELESS GUIDANCE
|CONNECTION LLC
|3600 DALLAS HWY, 203-208
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042337
|TOY BOX TRADE
|BOGAN ROSS
|10/09/2025
|B.R. DISCOUNT
|D/B/A TOY BOX TRADE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MERCHANDISE LLC
|ATTN: BOGAN ROSS
|B.R. DISCOUNT
|MERCHANDISE LLC
|2387 FRASER RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042326
|VIBE-ISH LLC
|MELISSA HEGGIE
|10/08/2025
|VIBE-ISH LLC
|D/B/A VIBE-ISH LLC
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: MELISSA HEGGIE
|VIBE-ISH LLC
|2192 PEACH LN
|SMRYNA, GA 30080
|OCC042308
|WATERBOY POOLS
|RICHARD CLARK
|10/07/2025
|CLEAR BLUE SOUTH LLC
|D/B/A WATERBOY POOLS
|SWIMMING POOL MAINTENANCE &
|ATTN: RICHARD CLARCK
|SERVICE
|CLEAR BLUE SOUTH LLC
|100 RIDGE TREE LN
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042307
|WELLSPRING NONPROFIT
|ELIZABETH HORNBUCKLE
|10/06/2025
|RESOURCE LLC
|D/B/A WELLSPRING
|FUND RAISING ORGANIZATION
|WELLSPRING NONPROFIT
|NONPROFIT RESOURCE LLC
|RESOURCE LLC
|ATTN: ELIZABETH
|HORNBUCKLE
|WELLSPRING NONPROFIT
|RESOURCE LLC
|3013 RANCH ROAD SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042315
|ZOOMIN GROOMIN
|HOLLY NELSON
|10/07/2025
|PH NELSON ENTERPRISES
|D/B/A ZOOMIN GROOMIN
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|INC
|ATTN: HOLLY NELSON
|PH NELSON ENTERPRISES
|INC
|4590 HARRIS LN
|AUSTELL, GA 30106
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
