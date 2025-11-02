New businesses licensed in Cobb County last week

Here are the 28 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 31, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042441
|1229 JOHNSON FERRY RD
|ZACHARY LEVIN
|10/27/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 1229 JOHNSON FERRY
|OFFICE SPACE RENTAL
|1229 JF ACQUISITIONS LLC
|RD BLDG OWNER
|ATTN: ZACHARY LEVIN
|1229 JF ACQUISITIONS LLC
|1229 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042437
|A TOUCH OF JOY CHAIR
|JESSIE HUGHES
|10/27/2025
|MASSAGE LLC
|D/B/A A TOUCH OF JOY
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|A TOUCH OF JOY CHAIR
|CHAIR MASSAGE LLC
|LICENSED
|MASSAGE LLC
|ATTN: JESSIE HUGHES
|A TOUCH OF JOY CHAIR
|MASSAGE LLC
|303 ROSEMONT PARK LN
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042435
|ASH AND BLOOM COMPANY
|PHOENIX HARDIN
|10/27/2025
|ASH AND BLOOM COMPANY
|D/B/A ASH AND BLOOM
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|COMPANY
|ATTN: PHOENIX HARDIN
|ASH AND BLOOM COMPANY
|LLC
|1750 POWDER SPRINGS RD,
|190-164
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042443
|ASV HOME IMPROVEMENT
|ALEX AZ
|10/28/2025
|INC
|D/B/A ASV HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ASV HOME IMPROVEMENT
|IMPROVEMENT INC
|INC
|ATTN: ALEX AZ
|ASV HOME IMPROVEMENT
|INC
|2321 SIMS DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003567
|CRISPINA RISTORANTE &
|RAFFAELE CRISPINO
|10/31/2025
|PIZZERIA
|D/B/A CRISPINA RISTORANTE
|RESTAURANT
|MEDUSA ONE DINING LLC
|& PIZZERIA
|ATTN: ANDRIJANO DJULA
|MEDUSA ONE DINING LLC
|3155 COBB PKWY, SUITE 130
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042429
|DESIGNING HOME INC
|KAVEH GHASEMI
|10/27/2025
|DESIGNING HOME INC
|D/B/A DESIGNING HOME INC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: KAVEH GHASEMI
|DESIGNING HOME INC
|3020 CANTON RD, 202
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042450
|DEVI VENTURES LLC
|TAPAN KANT
|10/29/2025
|DEVI VENTURES LLC
|D/B/A DEVI VENTURES LLC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|ATTN: TAPAN KANT
|DEVI VENTURES LLC
|1269 PROMONTORY LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042454
|EVOLUTION AI
|AARON DICKENS
|10/29/2025
|CONSULTANTS INC
|D/B/A EVOLUTION AI
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|EVOLUTION AI
|CONSULTANTS INC
|CONSULTANTS INC
|ATTN: AARON G DICKENS
|EVOLUTION AI CONSULTANTS
|INC
|3819 ROCKHAVEN CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042466
|GLOBAL DIAGNOSTIC LAB
|KANDI SULLIVAN
|10/31/2025
|AND HEALTH SERVICES
|D/B/A GLOBAL DIAGNOSTIC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GLOBAL DIAGNOSTIC LAB
|LAB AND HEALTH SERVICES
|AND HEALTH SERVICES LLC
|ATTN: KANDI SULLIVAN
|GLOBAL DIAGNOSTIC LAB
|AND HEALTH SERVICES LLC
|2500 DALLAS HWY, 202-1072
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042455
|HEALING MINDS LLC
|VALDESHA DEJEAN
|10/30/2025
|HEALING MINDS LLC
|D/B/A HEALING MINDS LLC
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: VALDESHA DEJEAN
|HEALING MINDS LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD,
|STE 175
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042462
|IMMERSO LLC
|ANTHONY GIACOVELLI
|10/30/2025
|IMMERSO LLC
|D/B/A IMMERSO LLC
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: ANTHONY GIACOVELLI
|IMMERSO LLC
|4364 BURNLEIGH CHSE
|ROSWELL, GA 30075
|CON001643
|JCI CONTRACTORS
|LYNN JONES JR
|10/29/2025
|JCI GENERAL
|D/B/A JCI CONTRACTORS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONTRACTORS INC
|ATTN: LYNN JONES JR
|REQUIRED
|JCI GENERAL CONTRACTORS
|INC
|PO BOX 519
|MOULTRIE, GA 31776
|OCC042465
|JMG DRYWALL ATL LLC
|JUAN MIRANDA
|10/31/2025
|JMG DRYWALL ATL LLC
|D/B/A JMG DRYWALL ATL LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: JUAN MIRANDA
|JMG DRYWALL ATL LLC
|3438 HARRIS FARMS WAY
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042467
|K & K GRAND ENTERPRISES
|KANDI SULLIVAN
|10/31/2025
|LLC
|D/B/A K & K GRAND
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|K & K GRAND ENTERPRISES
|ENTERPRISES LLC
|LLC
|ATTN: KANDI SULLIVAN
|K & K GRAND ENTERPRISES
|LLC
|2475 BURNT HICKORY ROAD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042460
|LUSH NAIL BAR SALON
|THUY LOAN CHANH LAM
|10/30/2025
|LUSH NAIL BAR SUGARLOAF
|D/B/A LUSH NAIL BAR SALON
|BEAUTY SHOP
|LLC
|ATTN: THUY LOAN CHANH
|LAM
|LUSH NAIL BAR SUGARLOAF
|LLC
|3805 DALLAS HWY SW, SUITE
|104
|MARIETTA, GA 30064
|CON001644
|MISSION CRITICAL
|ROMAN SENDEJAS
|10/30/2025
|INTERIOR SOLUTIONS
|D/B/A MISSION CRITICAL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MISSION CRITICAL
|INTERIOR SOLUTIONS
|REQUIRED
|INTERIOR SOLUTIONS INC
|ATTN: ADAM GLOSPIE
|MISSION CRITICAL INTERIOR
|SOLUTIONS INC
|2550 BECKLEYMEADE AVE,
|STE 115
|DALLAS, GA 75327
|OCC042438
|ONE10 BEAUTY
|SABRINA STACY
|10/27/2025
|ONE10 BEAUTY EVENTS LLC
|D/B/A ONE10 BEAUTY
|BEAUTY SHOP
|ATTN: SABRINA STACY
|ONE10 BEAUTY EVENTS LLC
|725 RIVER CREST PASS
|NASHVILLE, TN 37214
|OCC042442
|PACES FOODHALL
|PACES FOODHALL
|10/28/2025
|HOMEMADE SMART MEALS
|D/B/A PACES FOODHALL
|RESTAURANT
|HOMEMADE SMART MEALS
|2727 PACES FERRY RD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042464
|PREFERRED TECHNOLOGY
|NICOLAS AZNAR
|10/31/2025
|SYSTEMS LLC
|D/B/A PREFERRED
|SECURITY SERVICES EXCLUDING ALARM &
|PREFERRED TECHNOLOGY
|TECHNOLOGY SYSTEMS LLC
|GUARD SERVICES
|SYSTEMS LLC
|ATTN: NICOLAS AZNAR
|PREFERRED TECHNOLOGY
|SYSTEMS LLC
|2925 E PLANO PARKWAY
|PLANO, TX 75074-7419
|OCC042445
|PRIMROSE HEALTH
|ADEOLA BABARINDE
|10/28/2025
|BEHAVIORAL SERVICES
|D/B/A PRIMROSE HEALTH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PRIMROSE HEALTH
|BEHAVIORAL SERVICES
|BEHAVIORAL SERVICES LLC
|ATTN: ADEOLA BABARINDE
|PRIMROSE HEALTH
|BEHAVIORAL SERVICES LLC
|2483 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 110
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042461
|SENTRY REMODELING LLC
|WAINE GRAY
|10/30/2025
|SENTRY REMODELING LLC
|D/B/A SENTRY REMODELING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: WAINE GRAY
|SENTRY REMODELING LLC
|315 MCCOOK CIRCLE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042433
|SOURCE OF STRENGTH
|LATRINA GRAHAM
|10/27/2025
|PROFESSIONAL
|D/B/A SOURCE OF
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|COUNSELING LLC
|STRENGTH PROFESSIONAL
|SOURCE OF STRENGTH
|COUNSELING LLC
|PROFESSIONAL
|ATTN: LATRINA GRAHAM
|COUNSELING LLC
|SOURCE OF STRENGTH
|PROFESSIONAL COUNSELING
|LLC
|80 SEVENHILLS BLVD, 101-526
|DALLAS, GA 30132
|OCC042448
|STELLICARE INC
|TAPAN KANT
|10/29/2025
|STELLICARE INC
|D/B/A STELLICARE INC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|ATTN: STELLICARE INC
|STELLICARE INC
|1269 PROMONTORY LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042449
|STELLILAW INC
|TAPAN KANT
|10/29/2025
|STELLILAW INC
|D/B/A STELLILAW INC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|ATTN: TAPAN KANT
|STELLILAW INC
|1269 PROMONTORY LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042456
|SWEDI FISH LLLP
|ISADORA CALAJ
|10/30/2025
|SWEDI FISH LLLP
|D/B/A SWEDI FISH LLLP
|FOOD SERVICE
|ATTN: ISADORA CALAJ
|SWEDI FISH LLLP
|1045 WYNMONT DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042457
|THA CONSULTING
|TODD HELMER
|10/29/2025
|THA CONSULTING INC
|D/B/A THA CONSULTING
|ENGINEERING FIRM
|ATTN: JANICE HAAHS
|THA CONSULTING INC
|470 NORRISTOWN RD, STE
|200
|BLUE BELL, PA 19422
|BLR003568
|THE MUSCLE RELAXERS
|OFELIA SIERRA
|10/30/2025
|THE MUSCLE RELAXERS
|D/B/A THE MUSCLE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|LLC
|RELAXERS
|ATTN: OFELIA SIERRA
|THE MUSCLE RELAXERS LLC
|2810 PACES FERRY RD SE,
|SUITE 260
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042446
|TODD THE HANDYMAN TODD THE HANDYMAN LLC
|TODD BENNETTD/B/A TODD THE HANDYMAN
|10/29/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: TODD BENNETT TODD THE HANDYMAN LLC 4270 FAIRGREEN DRMARIETTA, GA 30068
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
