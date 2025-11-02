New businesses licensed in Cobb County last week

TOPICS:
Posted By: Larry Felton Johnson November 2, 2025

Here are the 28 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 31, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0424411229 JOHNSON FERRY RDZACHARY LEVIN10/27/2025
BLDG OWNERD/B/A 1229 JOHNSON FERRYOFFICE SPACE RENTAL
1229 JF ACQUISITIONS LLCRD BLDG OWNER
ATTN: ZACHARY LEVIN
1229 JF ACQUISITIONS LLC
1229 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30068
OCC042437A TOUCH OF JOY CHAIRJESSIE HUGHES10/27/2025
MASSAGE LLCD/B/A A TOUCH OF JOYMASSAGE PRACTITIONER – STATE
A TOUCH OF JOY CHAIRCHAIR MASSAGE LLCLICENSED
MASSAGE LLCATTN: JESSIE HUGHES
A TOUCH OF JOY CHAIR
MASSAGE LLC
303 ROSEMONT PARK LN
MARIETTA, GA 30064
OCC042435ASH AND BLOOM COMPANYPHOENIX HARDIN10/27/2025
ASH AND BLOOM COMPANYD/B/A ASH AND BLOOMMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLCCOMPANY
ATTN: PHOENIX HARDIN
ASH AND BLOOM COMPANY
LLC
1750 POWDER SPRINGS RD,
190-164
MARIETTA, GA 30064
OCC042443ASV HOME IMPROVEMENTALEX AZ10/28/2025
INCD/B/A ASV HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ASV HOME IMPROVEMENTIMPROVEMENT INC
INCATTN: ALEX AZ
ASV HOME IMPROVEMENT
INC
2321 SIMS DRIVE
MARIETTA, GA 30066
ALC003567CRISPINA RISTORANTE &RAFFAELE CRISPINO10/31/2025
PIZZERIAD/B/A CRISPINA RISTORANTERESTAURANT
MEDUSA ONE DINING LLC& PIZZERIA
ATTN: ANDRIJANO DJULA
MEDUSA ONE DINING LLC
3155 COBB PKWY, SUITE 130
ATLANTA, GA 30339
OCC042429DESIGNING HOME INCKAVEH GHASEMI10/27/2025
DESIGNING HOME INCD/B/A DESIGNING HOME INCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: KAVEH GHASEMI
DESIGNING HOME INC
3020 CANTON RD, 202
MARIETTA, GA 30066
OCC042450DEVI VENTURES LLCTAPAN KANT10/29/2025
DEVI VENTURES LLCD/B/A DEVI VENTURES LLCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: TAPAN KANT
DEVI VENTURES LLC
1269 PROMONTORY LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042454EVOLUTION AIAARON DICKENS10/29/2025
CONSULTANTS INCD/B/A EVOLUTION AICOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
EVOLUTION AICONSULTANTS INC
CONSULTANTS INCATTN: AARON G DICKENS
EVOLUTION AI CONSULTANTS
INC
3819 ROCKHAVEN CT
MARIETTA, GA 30066
OCC042466GLOBAL DIAGNOSTIC LABKANDI SULLIVAN10/31/2025
AND HEALTH SERVICESD/B/A GLOBAL DIAGNOSTICHEALTH AND ALLIED SERVICES
GLOBAL DIAGNOSTIC LABLAB AND HEALTH SERVICES
AND HEALTH SERVICES LLCATTN: KANDI SULLIVAN
GLOBAL DIAGNOSTIC LAB
AND HEALTH SERVICES LLC
2500 DALLAS HWY, 202-1072
MARIETTA, GA 30064
OCC042455HEALING MINDS LLCVALDESHA DEJEAN10/30/2025
HEALING MINDS LLCD/B/A HEALING MINDS LLCPSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: VALDESHA DEJEAN
HEALING MINDS LLC
3330 CUMBERLAND BLVD,
STE 175
ATLANTA, GA 30339
OCC042462IMMERSO LLCANTHONY GIACOVELLI10/30/2025
IMMERSO LLCD/B/A IMMERSO LLCLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: ANTHONY GIACOVELLI
IMMERSO LLC
4364 BURNLEIGH CHSE
ROSWELL, GA 30075
CON001643JCI CONTRACTORSLYNN JONES JR10/29/2025
JCI GENERALD/B/A JCI CONTRACTORSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONTRACTORS INCATTN: LYNN JONES JRREQUIRED
JCI GENERAL CONTRACTORS
INC
PO BOX 519
MOULTRIE, GA 31776
OCC042465JMG DRYWALL ATL LLCJUAN MIRANDA10/31/2025
JMG DRYWALL ATL LLCD/B/A JMG DRYWALL ATL LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: JUAN MIRANDA
JMG DRYWALL ATL LLC
3438 HARRIS FARMS WAY
AUSTELL, GA 30106
OCC042467K & K GRAND ENTERPRISESKANDI SULLIVAN10/31/2025
LLCD/B/A K & K GRANDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
K & K GRAND ENTERPRISESENTERPRISES LLC
LLCATTN: KANDI SULLIVAN
K & K GRAND ENTERPRISES
LLC
2475 BURNT HICKORY ROAD
MARIETTA, GA 30064
OCC042460LUSH NAIL BAR SALONTHUY LOAN CHANH LAM10/30/2025
LUSH NAIL BAR SUGARLOAFD/B/A LUSH NAIL BAR SALONBEAUTY SHOP
LLCATTN: THUY LOAN CHANH
LAM
LUSH NAIL BAR SUGARLOAF
LLC
3805 DALLAS HWY SW, SUITE
104
MARIETTA, GA 30064
CON001644MISSION CRITICALROMAN SENDEJAS10/30/2025
INTERIOR SOLUTIONSD/B/A MISSION CRITICALBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MISSION CRITICALINTERIOR SOLUTIONSREQUIRED
INTERIOR SOLUTIONS INCATTN: ADAM GLOSPIE
MISSION CRITICAL INTERIOR
SOLUTIONS INC
2550 BECKLEYMEADE AVE,
STE 115
DALLAS, GA 75327
OCC042438ONE10 BEAUTYSABRINA STACY10/27/2025
ONE10 BEAUTY EVENTS LLCD/B/A ONE10 BEAUTYBEAUTY SHOP
ATTN: SABRINA STACY
ONE10 BEAUTY EVENTS LLC
725 RIVER CREST PASS
NASHVILLE, TN 37214
OCC042442PACES FOODHALLPACES FOODHALL10/28/2025
HOMEMADE SMART MEALSD/B/A PACES FOODHALLRESTAURANT
HOMEMADE SMART MEALS
2727 PACES FERRY RD
ATLANTA, GA 30339
OCC042464PREFERRED TECHNOLOGYNICOLAS AZNAR10/31/2025
SYSTEMS LLCD/B/A PREFERREDSECURITY SERVICES EXCLUDING ALARM &
PREFERRED TECHNOLOGYTECHNOLOGY SYSTEMS LLCGUARD SERVICES
SYSTEMS LLCATTN: NICOLAS AZNAR
PREFERRED TECHNOLOGY
SYSTEMS LLC
2925 E PLANO PARKWAY
PLANO, TX 75074-7419
OCC042445PRIMROSE HEALTHADEOLA BABARINDE10/28/2025
BEHAVIORAL SERVICESD/B/A PRIMROSE HEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
PRIMROSE HEALTHBEHAVIORAL SERVICES
BEHAVIORAL SERVICES LLCATTN: ADEOLA BABARINDE
PRIMROSE HEALTH
BEHAVIORAL SERVICES LLC
2483 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 110
MARIETTA, GA 30064
OCC042461SENTRY REMODELING LLCWAINE GRAY10/30/2025
SENTRY REMODELING LLCD/B/A SENTRY REMODELINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: WAINE GRAY
SENTRY REMODELING LLC
315 MCCOOK CIRCLE
KENNESAW, GA 30144
OCC042433SOURCE OF STRENGTHLATRINA GRAHAM10/27/2025
PROFESSIONALD/B/A SOURCE OFFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
COUNSELING LLCSTRENGTH PROFESSIONAL
SOURCE OF STRENGTHCOUNSELING LLC
PROFESSIONALATTN: LATRINA GRAHAM
COUNSELING LLCSOURCE OF STRENGTH
PROFESSIONAL COUNSELING
LLC
80 SEVENHILLS BLVD, 101-526
DALLAS, GA 30132
OCC042448STELLICARE INCTAPAN KANT10/29/2025
STELLICARE INCD/B/A STELLICARE INCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: STELLICARE INC
STELLICARE INC
1269 PROMONTORY LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042449STELLILAW INCTAPAN KANT10/29/2025
STELLILAW INCD/B/A STELLILAW INCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: TAPAN KANT
STELLILAW INC
1269 PROMONTORY LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042456SWEDI FISH LLLPISADORA CALAJ10/30/2025
SWEDI FISH LLLPD/B/A SWEDI FISH LLLPFOOD SERVICE
ATTN: ISADORA CALAJ
SWEDI FISH LLLP
1045 WYNMONT DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042457THA CONSULTINGTODD HELMER10/29/2025
THA CONSULTING INCD/B/A THA CONSULTINGENGINEERING FIRM
ATTN: JANICE HAAHS
THA CONSULTING INC
470 NORRISTOWN RD, STE
200
BLUE BELL, PA 19422
BLR003568THE MUSCLE RELAXERSOFELIA SIERRA10/30/2025
THE MUSCLE RELAXERSD/B/A THE MUSCLEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
LLCRELAXERS
ATTN: OFELIA SIERRA
THE MUSCLE RELAXERS LLC
2810 PACES FERRY RD SE,
SUITE 260
ATLANTA, GA 30339
OCC042446TODD THE HANDYMAN TODD THE HANDYMAN LLCTODD BENNETTD/B/A TODD THE HANDYMAN10/29/2025HANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: TODD BENNETT TODD THE HANDYMAN LLC 4270 FAIRGREEN DRMARIETTA, GA 30068

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

