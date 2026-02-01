Professional services largest share of 95 new Cobb business licenses issued over past week

The largest share of the 95 new business licenses issued for during this period went to professional and personal services, reflecting continued growth in small, often home-based operations. These include a wide range of consultants—management, education, marketing, financial, and business services—along with accounting, court reporting, translation, graphic design, interior design, photography, and computer programming. Health-related services also figure prominently, including psychotherapy, social work, medical clinics, massage therapy, esthetics, and fitness training. Together, these licenses point to a strong local market for specialized expertise and one-on-one services rather than large storefront operations.

Another significant category involves property-related and construction trades. Several licenses were issued for real estate brokers, property management firms, office space and apartment rentals, self-storage facilities, and building owners. On the construction and maintenance side, new businesses include electrical contractors, roofing companies, swimming pool contractors, garage door installers, landscapers, lawn care services, janitorial firms, and handyman services. This mix suggests steady demand tied to residential growth, commercial leasing, and ongoing property upkeep across Cobb County.

The remainder of licenses span retail, food, entertainment, and specialty businesses, adding to the county’s consumer-facing economy. These include restaurants, food service operations, travel agencies, tourist services, entertainment providers, salons and beauty shops, pet grooming and supply businesses, clothing and gift retailers, custom jewelry makers, and specialty wholesalers. While fewer in number than service firms, these businesses tend to have higher public visibility and contribute directly to neighborhood commercial activity. Taken together, the list shows an economy driven largely by small, locally operated enterprises offering services, trades, and niche retail rather than large industrial or manufacturing operations.

Here are the 95 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 30, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0430491950 N PARK PLACE BLDGWILLIAM CORNETT01/30/2026
OWNER BLDG 500D/B/A 1950 N PARK PLACEOFFICE SPACE RENTAL
CLUB 1950 LLCBLDG OWNER BLDG 500
ATTN: WILLIAM CORNETT
CLUB 1950 LLC
1950 N PARK PLACE SE, BLDG
500
ATLANTA, GA 30339
OCC0430391ST AFTER HOURS BAILJERRY DOZIER01/30/2026
BONDS OF COBBD/B/A 1ST AFTER HOURSBONDSMAN
1ST AFTER HOURS BAILBAIL BONDS OF COBB
BONDS OF COBB LLCATTN: JERRY DOZIER
1ST AFTER HOURS BAIL
BONDS OF COBB LLC
249 PEACHTREE STREET SW
ATLANTA, GA 30303
OCC0429932083 CANTON RD BLDG2083 CANTON RD BLDG01/28/2026
OWNEROWNERREAL ESTATE RENTING AND LEASING
MUD PUDDLE HOLDINGSD/B/A 2083 CANTON RD BLDGAGENCY
LLCOWNER
MUD PUDDLE HOLDINGS LLC
3641 HICKORY RIDGE CT
MARIETTA, GA 30066
OCC0430133405 DALLAS HWY BUILDINGJASON DOSS01/29/2026
OWNER BLDG 800D/B/A 3405 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL
PROJECT 3405 LLCBUILDING OWNER BLDG 800
ATTN: JASON DOSS
PROJECT 3405 LLC
1827 POWERS FERRY RD
BLDG 23, 100
ATLANTA, GA 30339
OCC042970ALL PRO LAWN SERVICESCHARLES EDWARDS01/27/2026
LLCD/B/A ALL PRO LAWNYARD MAINTENANCE
ALL PRO LAWN SERVICESSERVICES LLC
LLCATTN: CHARLES EDWARDS
ALL PRO LAWN SERVICES
LLC
3478 SABRINA CRT
MARIETTA, GA 30066
OCC043043ANCHOR BARSAMBAIAH LAVU01/30/2026
AK WINGS IN KENNESAWD/B/A ANCHOR BARRESTAURANT
LLCATTN: SAMBAIAH LAVU
AK WINGS IN KENNESAW LLC
2708 TOWN CENTER DR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC042969ANCHOR BEEMIRANDA REYNOLDS01/27/2026
ANCHOR BEE CONSULTING,D/B/A ANCHOR BEEBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
LLCANCHOR BEE CONSULTING,
LLC
2781 OLD BARN TRAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042994ARTAVAAR LLCHOSSEIN BABAEI01/28/2026
ARTAVAAR LLCD/B/A ARTAVAAR LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: HOSSEIN BABAEI
ARTAVAAR LLC
2550 GELDING LANE NE
MARIETTA, GA 30062
OCC043019ASHLEE CHADWELL SALONASHLEE CHADWELL01/30/2026
ASHLEE CHADWELLD/B/A ASHLEE CHADWELLBEAUTICIAN
SALON
ASHLEE CHADWELL
468 GUILFORD CIRCLE
MARIETTA, GA 30068
OCC042999AVERITY AVIATION LLCSCOTT SMITH01/28/2026
AVERITY AVIATION LLCD/B/A AVERITY AVIATION LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: SCOTT R SMITH
AVERITY AVIATION LLC
2858 KINGSLAND CT
ATLANTA, GA 30339
OCC043048BASS ARCHITECTURALKENNETH BASS01/30/2026
DESIGNS LLCD/B/A BASS ARCHITECTURALARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
BASS ARCHITECTURALDESIGNS LLC
DESIGNS LLCATTN: KENNETH BASS
BASS ARCHITECTURAL
DESIGNS LLC
5185 BURNT HICKORY RD NW
KENNESAW, GA 30101
OCC042979BEAR DOUBLEMICHAEL ALBUQUEQUE01/27/2026
BEAR DOUBLE DESIGND/B/A BEAR DOUBLECOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
STUDIO LLCATTN: MICHAEL
ALBUQUERQUE
BEAR DOUBLE DESIGN
STUDIO LLC
1041 HIDDEN HOLLOW DR
MARIETTA, GA 30068
OCC043017BEYOND THE NUMBERSRENEE FARNSWORTH01/29/2026
ADVISORYD/B/A BEYOND THECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
BEYOND THE NUMBERSNUMBERS ADVISORY
ADVISORY LLCATTN: BUSINESS LICENSE
BEYOND THE NUMBERS
ADVISORY LLC
1244 NOTTOWAY TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC043015BONASEPTIC COMPANY LLCANNE HICKS-COLLICK01/29/2026
BONASEPTIC COMPANY LLCD/B/A BONASEPTICWHOLESALE – PET FOOD AND SUPPLIES
COMPANY LLC
ATTN: ANNE HICKS-COLLICK
BONASEPTIC COMPANY LLC
637 FAIRFIELD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC043035BRIGHT AND BROOMYKATRINA MAZER01/30/2026
CLEANINGD/B/A BRIGHT AND BROOMYJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
BRIGHT AND BROOMY LLCCLEANING& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: KATRINA MAZER
BRIGHT AND BROOMY LLC
3166 CUSTER LAKE DR NW
MARIETTA, GA 30064
OCC042971BUBBLE VISIONJAMES SMITH01/27/2026
JD CREATIVE LLCD/B/A BUBBLE VISIONENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: JAMES SMITH
JD CREATIVE LLC
3101 COBB PKWY, STE 124
ATLANTA, GA 30339
OCC042984CAREFREE TRAVELS LLCSALLIE CAFFEE01/27/2026
CAREFREE TRAVELS LLCD/B/A CAREFREE TRAVELSTRAVEL AGENCY
LLC
ATTN: SALLIE CAFFEE
CAREFREE TRAVELS LLC
2684 COUNTY LINE RD
ACWORTH, GA 30101
OCC043000CASELLIKARI PRABHAKAR01/28/2026
CASELLI LLCD/B/A CASELLICOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: KARI PRABHAKAR
CASELLI LLC
2515 LONGCOURT CIR
ATLANTA, GA 30339
OCC043021DESIREE DOUCETDESIRE DOUCET01/30/2026
COACHINGD/B/A DESIREE DOUCETCONSULTANT – EDUCATION
ROSEWOOD CONSULTINGCOACHING
GROUP, LLCATTN: DESIRE DOUCET
ROSEWOOD CONSULTING
GROUP, LLC
4163 WESTCHESTER XING
ROSWELL, GA
OCC043067DIGITAL HEALTH ADVISORSKEITH J. MCNULTY01/30/2026
DIGITAL HEALTH ADVISORS,D/B/A DIGITAL HEALTHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCADVISORS
DIGITAL HEALTH ADVISORS,
LLC
492 AUDUBON DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC043050DREAM CUPS BY TAE LLCSHANTE GRIGGS01/30/2026
DREAM CUPS BY TAE LLCD/B/A DREAM CUPS BY TAEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: SHANTE GRIGGS
DREAM CUPS BY TAE LLC
2410 SLATER ST SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043027DUNBAR GROUP OFPHILIP DUNBAR01/30/2026
GEORGIA LLCD/B/A DUNBAR GROUP OFHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DUNBAR GROUP OFGEORGIA LLC
GEORGIA LLCATTN: PHILIP DUNBAR
DUNBAR GROUP OF GEORGIA
LLC
1851 BRACKENDALE RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042967EBIZ WEB SOLUTIONS INCCARY BRADLEY01/27/2026
EBIZ WEB SOLUTIONS INCD/B/A EBIZ WEB SOLUTIONSCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
INC
ATTN: CARY BRADLEY
EBIZ WEB SOLUTIONS INC
5287 WEATHERWOOD TRCE
MARIETTA, GA 30068
OCC043033EDITH USSERY MUSIC FUNDAMY WINDHAM01/30/2026
EDITH USSERY MUSIC FUNDD/B/A EDITH USSERY MUSICCONSULTANT – EDUCATION
INCFUND
ATTN: AMY WINDHAM
EDITH USSERY MUSIC FUND
INC
270 IVY MANOR DR NW
MARIETTA, GA 30064
OCC042973EDUARDO PEDRAZAEDUARDO PEDRAZA01/27/2026
D/B/A EDUARDO PEDRAZATRANSLATION SERVICE
3406 RIVER HEIGHTS XING SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042998ELEVATE COMMERCIALCHRISTOPHER REECE01/28/2026
ROOFING LLCD/B/A ELEVATE COMMERCIALROOFING CONTRACTOR
ELEVATE COMMERCIALROOFING LLC
ROOFING LLCATTN: CHRISTOPHER REECE
ELEVATE COMMERCIAL
ROOFING LLC
640 ASHLEY FOREST DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043064EMILY LITCHFIELDEMILY LITCHFIELD01/30/2026
D/B/A EMILY LITCHFIELDPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
174 LAKE SOMERSET DR NW
MARIETTA, GA 30064
OCC043047FERRARI COACHING LLCTIFFANY FERRARI01/30/2026
FERRARI COACHING LLCD/B/A FERRARI COACHINGCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: TIFFANY FERRARI
FERRARI COACHING LLC
3834 SWALLOW CRT NE
MARIETTA, GA 30066
OCC043066FINDS AND BINDSLISA REID01/30/2026
D/B/A FINDS AND BINDSBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: LISA REID
1294 SHILOH TRAIL EAST NW
KENNESAW, GA 30144
OCC042992FINOL AUTO SALESVICTOR FINOL01/27/2026
FINOL AUTO SALES LLCD/B/A FINOL AUTO SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
FINOL AUTO SALES LLC
4757 CANTON RD NE, SUITE#
209
MARIETTA, GA 30066
OCC043034FOUR CORNERS TRAVELAMY WINDHAM01/30/2026
AND CRUISESD/B/A FOUR CORNERSTRAVEL AGENCY
CENTERPIECE LLCTRAVEL AND CRUISES
ATTN: AMY WINDHAM
CENTERPIECE LLC
270 IVY MANOR DR NW
MARIETTA, GA 30064
OCC043051GAME CRAVERSPIEKUT-THAISS AUDREY01/30/2026
D/B/A GAME CRAVERSENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: PIEKUT-THAISS
AUDREY
3309 CASTEEL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042975GLOBAL REALTYALKESH LIMBACHIA01/27/2026
GLOBAL REALTY &D/B/A GLOBAL REALTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
INVESTMENTS LLCATTN: ALKESH LIMBACHIA
GLOBAL REALTY &
INVESTMENTS LLC
2006 MCCOOK DR
KENNESAW, GA 30144
OCC043018GOOD & PERFECT GIFTSJENNIFER SCAGGS01/29/2026
D/B/A GOOD & PERFECTCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
GIFTS
ATTN: BUSINESS LICENSE
3035 DONAMIRE CT
KENNESAW, GA 30144
OCC042972HARTSMART SOLUTIONSADRIAN HART01/27/2026
HARTSMART SOLUTIONSD/B/A HARTSMARTEMPLOYMENT AGENCY
LLCSOLUTIONS
HARTSMART SOLUTIONS LLC
3695 CUMBERLAND BLVD SE,
2412
ATLANTA, GA 30339
OCC043006HEATHER MOLL-DUNNHEATHER MOLL-DUNN01/29/2026
LANDSCAPE AND GARDEND/B/A HEATHER MOLL-DUNNYARD MAINTENANCE
DESIGNER LLCLANDSCAPE AND GARDEN
HEATHER MOLL-DUNNDESIGNER LLC
LANDSCAPE AND GARDENATTN: HEATHER MOLL-DUNN
DESIGNER LLCHEATHER MOLL-DUNN
LANDSCAPE AND GARDEN
DESIGNER LLC
2428 STOCKTON DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042974HERBAL LOVE ALCHEMYSWATI ROHATGI01/27/2026
COSMIC WILD CHILDD/B/A HERBAL LOVEHEALTH FOOD STORE
ALCHEMY
COSMIC WILD CHILD
3502 BONAIRE CT
MARIETTA, GA 30066
OCC043030HUMIDECORMAX LEVITAN01/30/2026
HUMIDECOR LLCD/B/A HUMIDECORMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: MAX LEVITAN
HUMIDECOR LLC
3791 CHEROKEE PLACE SE
MARIETTA, GA 30067
OCC043044INTEGRIVEST WEALTHSIBYL S. SLADE, LLC01/30/2026
ADVISORS, LLCD/B/A INTEGRIVEST WEALTHINVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
INTEGRIVEST WEALTHADVISORS, LLC
ADVISORS, LLCATTN: SYBIL S SLADE
INTEGRIVEST WEALTH
ADVISORS, LLC
3277 FRUITWOOD LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043026KINGERY HOTELS,TERRY KINGERY01/30/2026
RESORTS & DESTINATIONSD/B/A KINGERY HOTELS,TOURIST AGENCY
(KHR&D)RESORTS & DESTINATIONS
(KHR&D)
ATTN: TERRY H. KINGERY
1500 SONG SPARROW CT
MARIETTA, GA 30062
OCC043002KIRPOPLEAMON MCKINNEY01/27/2026
KIRPOP LLCD/B/A KIRPOPCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: LEAMON MCKINNEY
KIRPOP LLC
2451 CUMBERLAND PKWY,
3368
ATLANTA, GA 30339
OCC043046L.K. SPORTS CO.LOUIS KOVACEVIC01/30/2026
LK SPORTSC CO.,LLCD/B/A L.K. SPORTS CO.CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LK SPORTSC CO.,LLC
3855 ALLEGRETTO CIRCLE
ATLANTA, GA 30339
OCC043024LAURA HUNTERLAURA A HUNTER01/30/2026
MOMENTS WITH LAURA LLCD/B/A LAURA HUNTERCONSULTANT – EDUCATION
MOMENTS WITH LAURA LLC
4855 POND CHASE
KENNESAW, GA 30152
OCC043031LEVITAN LUXURY GOODSMAX LEVITAN01/30/2026
LEVITAN LUXURY GOODSD/B/A LEVITAN LUXURYANTIQUE SALES
LLCGOODS
(470)808-9027ATTN: MAX LEVITAN
LEVITAN LUXURY GOODS LLC
3791 CHEROKEE PLACE SE
MARIETTA, GA
OCC042965LINE TO FORM SUTDIO LLCLYNN NGUYEN01/27/2026
LINE TO FORM STUDIO LLCD/B/A LINE TO FORM SUTDIOINTERIOR DESIGN
LLC
ATTN: LYNN T NGUYEN
LINE TO FORM STUDIO LLC
1104 RIVERVIEW DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC043003LING JINLING JIN01/28/2026
D/B/A LING JINMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
2986 NESTLE CREEK DRCONTRACTOR – STATE LICENSED
MARIETTA, GA 30067
CON001667M.E. CONTRACTORS INCRON STROUD01/30/2026
M.E. CONTRACTORS INCD/B/A M.E. CONTRACTORSELECTRICAL CONTRACTOR
INC
ATTN: RON STROUD
M.E. CONTRACTORS INC
1634 ATLANTA RD SE
MARIETTA, GA 30060
OCC043012MARCOS PIZZAASHISH AGARWAL01/28/2026
AH MP 8069 LLCD/B/A MARCOS PIZZARESTAURANT
ATTN: ASHISH AGARWAL
AH MP 8069 LLC
4455 LOWER ROSWELL RD
PO BOX 684282
MARIETTA, GA 30068
OCC043014MELANIE SYAS PEACEMELANIE SYAS01/29/2026
TOGETHER COUNSELINGD/B/A MELANIE SYAS PEACESOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
PEACE TOGETHERTOGETHER COUNSELING
COUNSELING LLCATTN: MELANIE SYAS
PEACE TOGETHER
COUNSELING LLC
186 SUMMER LAKE DE SW
MARIETTA, GA 30060
OCC042985MF PHONE REPAIRRODRIGO REIS01/27/2026
U 1 MOBILE LLCD/B/A MF PHONE REPAIRRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
ATTN: RODRIGO REISSALE AND SERVICE
U 1 MOBILE LLC
3209 SOUTH COBB DR SE, G4
SMYRNA, GA 30080
OCC042989MILES OF ADVOCACYAMY PITTS01/28/2026
MILES OF ADVOCACY LLCD/B/A MILES OF ADVOCACYCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: AMY PITTS
MILES OF ADVOCACY LLC
4180 BURNT HICKORY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC043011MIRACLE MASTERPIECEGREGORY SHEDRICK01/29/2026
MIRACLE MASTERPIECED/B/A MIRACLEINTERIOR DESIGN
LLCMASTERPIECE
ATTN: GREGORY SHEDRICK
MIRACLE MASTERPIECE LLC
1750 POWDER SRPINGS
ROAD, STE 172
MARIETTA, GA 30064
OCC043004MOONLIGHTING IN TECHREBECCA HARRISS01/28/2026
LLCD/B/A MOONLIGHTING INCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MOONLIGHTING IN TECHTECH LLC
LLCATTN: REBECCA HARRISS
MOONLIGHTING IN TECH LLC
1094 MEADOW GRASS LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042966MYA MAISONMYA MAISON01/27/2026
MYA MAISON LLCD/B/A MYA MAISONESTHETICIAN
ATTN: MYA MAISON
MYA MAISON LLC
2052 HAYDENBROOK DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042987NOOK & NUDGE LLCELIZABETH SWANN01/28/2026
NOOK & NUDGE LLCD/B/A NOOK & NUDGE LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: ELIZABETH SWANN
NOOK & NUDGE LLC
3334 PEBBLE HILL DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042986OPTIMA RETAIL GROUP LLCJAMES SWANN01/28/2026
OPTIMA RETAIL GROUP LLCD/B/A OPTIMA RETAIL GROUPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: JAMES SWANN
OPTIMA RETAIL GROUP LLC
3334 PEBBLE HILL DR
MARIETTA, GA 30062
OCC043060PARKAIRE HAIRCUTTERSTRANG VIET01/30/2026
D/B/A PARKAIREBEAUTY SHOP
HAIRCUTTERS
ATTN: TRANG VIET
2508 DEER FOREST DR
LUTZ, FL 33559
OCC043036PERRIN AUTOMOTIVECHARLES PERRIN01/30/2026
GROUPD/B/A PERRIN AUTOMOTIVEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PERRIN AUTOMOTIVEGROUP
SERVICES LLCATTN: CHARLES PERRIN
PERRIN AUTOMOTIVE
SERVICES LLC
2111 BARRETT LAKES BLVD
KENNESAW, GA 30144
OCC043038PLANETCLEAN SERVICESJUAN LAYA01/30/2026
PLANETCLEAN SERVICESD/B/A PLANETCLEANJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCSERVICES& CONSTRUCTION RELATED
PLANETCLEAN SERVICES LLC
4 WYNDHAM CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043008PREMIER GENERATIONSALEXANDER BAILEY01/29/2026
PREMIER GENERATION LLCD/B/A PREMIERMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
GENERATIONS
ATTN: BUSINESS LICENSE
PREMIER GENERATION LLC
5737 BROOKSTONE DR
ACWORTH, GA 30101
OCC043029PROPERTY SOLUTIONSKATHY OTIS01/30/2026
PARTNERS, LLCD/B/A PROPERTY SOLUTIONSREAL ESTATE BROKERS
PROPERTY SOLUTIONSPARTNERS, LLC
PARTNERS, LLCATTN: KATHY J OTIS
PROPERTY SOLUTIONS
PARTNERS, LLC
2539 KIRK VIEW CT NW
KENNESAW, GA 30152
OCC043053QUALIFIED RECRUITER LLCCHARLES FRICK01/30/2026
QUALIFIED RECRUITER LLCD/B/A QUALIFIED RECRUITEREMPLOYMENT AGENCY
LLC
ATTN: CHARLES FRICK
QUALIFIED RECRUITER LLC
2146 ROSWELL RD, 108-908
MARIETTA, GA 30062
OCC042981ROBERT G HALVORSONHALVORSON ROBERT01/27/2026
COURT REPORTERD/B/A ROBERT GCOURT REPORTING
HALVORSON COURT
REPORTER
ATTN: HALVORSON ROBERT
1388 PRESTIGE VALLEY DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042990ROZELA BLUE BEAUTY LLCRUTH FLEURANT01/28/2026
ROZELA BLUE BEAUTY LLCD/B/A ROZELA BLUE BEAUTYBEAUTY SHOP
LLC
ATTN: RUTH FLEURANT
ROZELA BLUE BEAUTY LLC
257 LAWRENCE ST NE, 4101
MARIETTA, GA 30060
OCC043001SAM & CO PET PAWLOR LLCSAMANTHA SIMS01/28/2026
SAM & CO PET PAWLOR LLCD/B/A SAM & CO PETANIMAL CLIPPING AND GROOMING
PAWLOR LLC
ATTN: SAMANTHA SIMS
SAM & CO PET PAWLOR LLC
51 KINGSTON POINTE
KINGSTON, GA 30145
OCC043037SAM THE GARAGE DOORSAM PIERCE HARRELL III01/30/2026
GUYD/B/A SAM THE GARAGEGARAGE DOOR INSTALLATION
SAM THE GARAGE DOORDOOR GUY
GUYSAM THE GARAGE DOOR GUY
(678)939-47461289 SWEET BOTTOM CT
MARIETTA, GA 30064
OCC043041SIBYL S. SLADESYBIL SLADE01/30/2026
D/B/A SIBYL S. SLADECONSULTANT – FINANCIAL
3277 FRUITWOOD LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001666SILVER MAINTAIN ELECTRICDANNY MATOS01/29/2026
LLCD/B/A SILVER MAINTAINELECTRICAL CONTRACTOR
SILVER MAINTAINELECTRIC LLC
INSTALLATIONS LLCATTN: BUSINESS LICENSE
SILVER MAINTAIN
INSTALLATIONS LLC
473 SHANNON DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042978SKYDAS GEARMIKE BRIANT01/27/2026
SKYDAS GROUPD/B/A SKYDAS GEARCOATING METALS
INTERNATIONAL LLCATTN: MIKE BRIANT
SKYDAS GROUP
INTERNATIONAL LLC
4974 COBB PKWY
ACWORTH, GA 30101
OCC042997SOUPBELLYCANDY HOM01/28/2026
SOUPBELLY LLCD/B/A SOUPBELLYFOOD SERVICE
ATTN: CANDY HOM
SOUPBELLY LLC
3443 CHASTAIN GLENN LN
MARIETTA, GA 30066
OCC042991SOUTHERN SIGN SYSTEMSHUBERT HERNDON01/27/2026
RICE CREEK FARM LLCD/B/A SOUTHERN SIGNSIGN PAINTER AND LETTERING
SYSTEMS
ATTN: HUBERT HERNDON
RICE CREEK FARM LLC
1691 POWDER SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042980SPECTRUM SCALES LLCTHOMAS MARINOS01/27/2026
SPECTRUM SCALES LLCD/B/A SPECTRUM SCALESPET SHOP AND SUPPLIES
LLC
SPECTRUM SCALES LLC
4351 WHITE SURREY DR NW
KENNESAW, GA 30144
OCC043040SPLENDOR KOI & PONDCHARLES CRISP01/29/2026
ATLANTA KOI & PONDD/B/A SPLENDOR KOI &SWIMMING POOL CONTRACTOR
(770)597-1706POND
ATLANTA KOI & POND
1552 ROSEWOOD CIRCLE
MARIETTA, GA 30067
OCC043005SURGICAL SPECIALTIES OFJOSEPH WYNN01/29/2026
NORTH GAD/B/A SURGICALWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
RESERVE ENTERPRISESSPECIALTIES OF NORTH GASUPPLIES
USA LLCATTN: JOSEPH WYNN
RESERVE ENTERPRISES USA
LLC
3634 SILVERY WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043045SYNERGY ROCK CAPITALKAREN WORTHINGTON01/30/2026
LLCD/B/A SYNERGY ROCKMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SYNERGY ROCK CAPITALCAPITAL LLC
LLCSYNERGY ROCK CAPITAL LLC
4355 COBB PKWY, STE J-536
ATLANTA, GA 30339
OCC043042SYNERGY ROCKKAREN WORTHINGTON01/30/2026
SOLUTIONS, LLCD/B/A SYNERGY ROCKCONSULTANT – EDUCATION
SYNERGY ROCKSOLUTIONS, LLC
SOLUTIONS, LLCSYNERGY ROCK SOLUTIONS,
LLC
4355 COBB PKWY, STE J-536
ATLANTA, GA 30339
OCC043020THE CREATIVE CAJUN LLCDESIRE DOUCET01/30/2026
THE CREATIVE CAJUN LLCD/B/A THE CREATIVE CAJUNADVERTISING AGENCY
LLC
THE CREATIVE CAJUN LLC
4163 WESTCHESTER XING
ROSWELL, GA 30075
OCC042995THE GYM LLC W FITBYALEXALEX SANABRIA01/28/2026
THE GYM LLCD/B/A THE GYM LLC WPHYSICAL FITNESS TRAINER
FITBYALEX
THE GYM LLC
2070 ATTIC PKWY, 104
KENNESAW, GA 30152
OCC043025THE MORGAN STUDIO THE MORGAN STUDIO LLCSARAH MORGAND/B/A THE MORGAN STUDIO ATTN: SARAH MORGANTHE MORGAN STUDIO LLC 2770 BARAMORE RD NE MARIETTA, GA 3006201/30/2026PHOTOGRAPHER FREE LANCE
OCC042968THE PRESTIGIOUS DRIVING SCHOOLMICHAEL PS WILLIAMS INCMICHAEL WILLIAMS D/B/A THE PRESTIGIOUS DRIVING SCHOOLATTN: MICHAEL PS WILLIAMS SRMICHAEL PS WILLIAMS INC 2576 MARLEIGH FARM RD NW KENNESAW, GA 3015201/27/2026DRIVER TRAINING SCHOOL
OCC042988THE SPACE SHOP STORAGESEAMUS BURKE01/28/2026
ADP-TERRELL MILL LLCD/B/A THE SPACE SHOPMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
STORAGE
ATTN: SEAMUS BURKE
ADP-TERRELL MILL LLC
1298 CONCORD RD
SMYRNA, GA 30080
OCC042982THEN I RISE ENTERPISESTONIA BLACKWOOD01/27/2026
LLCD/B/A THEN I RISEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
THEN I RISE ENTERPISESENTERPISES LLC
LLCATTN: TONIA BLACKWOOD
THEN I RISE ENTERPISES LLC
3186 MARY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042996THOMAS VAULT SOLUTIONSRALPH THOMAS01/28/2026
LLCD/B/A THOMAS VAULTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
THOMAS VAULT SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: RALPH THOMAS
THOMAS VAULT SOLUTIONS
LLC
3196 SHADOWOOD LN
MARIETTA, GA 30066
OCC043023TOM NIXON DESIGNTHOMAS NIXON01/30/2026
D/B/A TOM NIXON DESIGNGRAPHICS ARTS & DESIGN
ATTN: THOMAS NIXON
2390 MITCHELL RD NE
MARIETTA, GA 30062
OCC042983UNIQUE SUITE SALONRODRIGO REIS01/27/2026
UNIQUE SUITE SALON LLCD/B/A UNIQUE SUITE SALONBEAUTY SHOP
ATTN: RODRIGO REIS
UNIQUE SUITE SALON LLC
3209 SOUTH COBB DR SE, G4
SMYRNA, GA 30080
OCC043032VANESSA HEBERT LCSWVANESSA BRYAN01/30/2026
VANESSA HEBERT LCSWD/B/A VANESSA HEBERTPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
INCLCSW
VANESSA HEBERT LCSW INC
2002 KENSINGTON GREEN DR
SMYRNA, GA 30080
OCC043010VAZQUEZ ACCOUNTINGEDUARDO VAZQUEZ01/29/2026
GROUP LLCD/B/A VAZQUEZACCOUNTING, AUDITING, AND
VAZQUEZ ACCOUNTINGACCOUNTING GROUP LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
GROUP LLCATTN: EDUARDO VAZQUEZ
VAZQUEZ ACCOUNTING
GROUP LLC
3220 WESTVIEW TERR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043009VEGA HANDS ONKAREN VEGA01/29/2026
OSTEOPATHIC CARE LLCD/B/A VEGA HANDS ONMEDICAL CLINIC
VEGA HANDS ONOSTEOPATHIC CARE LLC
OSTEOPATHIC CARE LLCATTN: BUSINESS LICENSE
VEGA HANDS ON
OSTEOPATHIC CARE LLC
530 RUNNING FAWN DR
SUWANEE, GA 30024
OCC043007VIRGIN MAINTENANCE LLCALVIN MUNSON01/29/2026
VIRGIN MAINTENANCE LLCD/B/A VIRGIN MAINTENANCEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLC& CONSTRUCTION RELATED
VIRGIN MAINTENANCE LLC
1830 HANNAH PL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042976WANDERING BLOSSOM LLCKRISTA GOOGE01/27/2026
WANDERING BLOSSOM LLCD/B/A WANDERING BLOSSOMJEWELRY CUSTOM MADE
LLC
WANDERING BLOSSOM LLC
2796 DEERWOOD TRL
MARIETTA, GA 30062
OCC043028XLR SAFETY SERVICES LLCCHRISTINA TABOR01/30/2026
XLR SAFETY SERVICES LLCD/B/A XLR SAFETY SERVICESCONSULTANT – EDUCATION
LLC
XLR SAFETY SERVICES LLC
30 SHADOWLAWN RD
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

