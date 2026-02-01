Professional services largest share of 95 new Cobb business licenses issued over past week

The largest share of the 95 new business licenses issued for during this period went to professional and personal services, reflecting continued growth in small, often home-based operations. These include a wide range of consultants—management, education, marketing, financial, and business services—along with accounting, court reporting, translation, graphic design, interior design, photography, and computer programming. Health-related services also figure prominently, including psychotherapy, social work, medical clinics, massage therapy, esthetics, and fitness training. Together, these licenses point to a strong local market for specialized expertise and one-on-one services rather than large storefront operations.
Another significant category involves property-related and construction trades. Several licenses were issued for real estate brokers, property management firms, office space and apartment rentals, self-storage facilities, and building owners. On the construction and maintenance side, new businesses include electrical contractors, roofing companies, swimming pool contractors, garage door installers, landscapers, lawn care services, janitorial firms, and handyman services. This mix suggests steady demand tied to residential growth, commercial leasing, and ongoing property upkeep across Cobb County.
The remainder of licenses span retail, food, entertainment, and specialty businesses, adding to the county’s consumer-facing economy. These include restaurants, food service operations, travel agencies, tourist services, entertainment providers, salons and beauty shops, pet grooming and supply businesses, clothing and gift retailers, custom jewelry makers, and specialty wholesalers. While fewer in number than service firms, these businesses tend to have higher public visibility and contribute directly to neighborhood commercial activity. Taken together, the list shows an economy driven largely by small, locally operated enterprises offering services, trades, and niche retail rather than large industrial or manufacturing operations.
Here are the 95 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 30, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC043049
|1950 N PARK PLACE BLDG
|WILLIAM CORNETT
|01/30/2026
|OWNER BLDG 500
|D/B/A 1950 N PARK PLACE
|OFFICE SPACE RENTAL
|CLUB 1950 LLC
|BLDG OWNER BLDG 500
|ATTN: WILLIAM CORNETT
|CLUB 1950 LLC
|1950 N PARK PLACE SE, BLDG
|500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043039
|1ST AFTER HOURS BAIL
|JERRY DOZIER
|01/30/2026
|BONDS OF COBB
|D/B/A 1ST AFTER HOURS
|BONDSMAN
|1ST AFTER HOURS BAIL
|BAIL BONDS OF COBB
|BONDS OF COBB LLC
|ATTN: JERRY DOZIER
|1ST AFTER HOURS BAIL
|BONDS OF COBB LLC
|249 PEACHTREE STREET SW
|ATLANTA, GA 30303
|OCC042993
|2083 CANTON RD BLDG
|2083 CANTON RD BLDG
|01/28/2026
|OWNER
|OWNER
|REAL ESTATE RENTING AND LEASING
|MUD PUDDLE HOLDINGS
|D/B/A 2083 CANTON RD BLDG
|AGENCY
|LLC
|OWNER
|MUD PUDDLE HOLDINGS LLC
|3641 HICKORY RIDGE CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043013
|3405 DALLAS HWY BUILDING
|JASON DOSS
|01/29/2026
|OWNER BLDG 800
|D/B/A 3405 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|PROJECT 3405 LLC
|BUILDING OWNER BLDG 800
|ATTN: JASON DOSS
|PROJECT 3405 LLC
|1827 POWERS FERRY RD
|BLDG 23, 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042970
|ALL PRO LAWN SERVICES
|CHARLES EDWARDS
|01/27/2026
|LLC
|D/B/A ALL PRO LAWN
|YARD MAINTENANCE
|ALL PRO LAWN SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: CHARLES EDWARDS
|ALL PRO LAWN SERVICES
|LLC
|3478 SABRINA CRT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043043
|ANCHOR BAR
|SAMBAIAH LAVU
|01/30/2026
|AK WINGS IN KENNESAW
|D/B/A ANCHOR BAR
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: SAMBAIAH LAVU
|AK WINGS IN KENNESAW LLC
|2708 TOWN CENTER DR NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042969
|ANCHOR BEE
|MIRANDA REYNOLDS
|01/27/2026
|ANCHOR BEE CONSULTING,
|D/B/A ANCHOR BEE
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|LLC
|ANCHOR BEE CONSULTING,
|LLC
|2781 OLD BARN TRAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042994
|ARTAVAAR LLC
|HOSSEIN BABAEI
|01/28/2026
|ARTAVAAR LLC
|D/B/A ARTAVAAR LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: HOSSEIN BABAEI
|ARTAVAAR LLC
|2550 GELDING LANE NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043019
|ASHLEE CHADWELL SALON
|ASHLEE CHADWELL
|01/30/2026
|ASHLEE CHADWELL
|D/B/A ASHLEE CHADWELL
|BEAUTICIAN
|SALON
|ASHLEE CHADWELL
|468 GUILFORD CIRCLE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042999
|AVERITY AVIATION LLC
|SCOTT SMITH
|01/28/2026
|AVERITY AVIATION LLC
|D/B/A AVERITY AVIATION LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: SCOTT R SMITH
|AVERITY AVIATION LLC
|2858 KINGSLAND CT
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043048
|BASS ARCHITECTURAL
|KENNETH BASS
|01/30/2026
|DESIGNS LLC
|D/B/A BASS ARCHITECTURAL
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|BASS ARCHITECTURAL
|DESIGNS LLC
|DESIGNS LLC
|ATTN: KENNETH BASS
|BASS ARCHITECTURAL
|DESIGNS LLC
|5185 BURNT HICKORY RD NW
|KENNESAW, GA 30101
|OCC042979
|BEAR DOUBLE
|MICHAEL ALBUQUEQUE
|01/27/2026
|BEAR DOUBLE DESIGN
|D/B/A BEAR DOUBLE
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|STUDIO LLC
|ATTN: MICHAEL
|ALBUQUERQUE
|BEAR DOUBLE DESIGN
|STUDIO LLC
|1041 HIDDEN HOLLOW DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043017
|BEYOND THE NUMBERS
|RENEE FARNSWORTH
|01/29/2026
|ADVISORY
|D/B/A BEYOND THE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|BEYOND THE NUMBERS
|NUMBERS ADVISORY
|ADVISORY LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|BEYOND THE NUMBERS
|ADVISORY LLC
|1244 NOTTOWAY TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043015
|BONASEPTIC COMPANY LLC
|ANNE HICKS-COLLICK
|01/29/2026
|BONASEPTIC COMPANY LLC
|D/B/A BONASEPTIC
|WHOLESALE – PET FOOD AND SUPPLIES
|COMPANY LLC
|ATTN: ANNE HICKS-COLLICK
|BONASEPTIC COMPANY LLC
|637 FAIRFIELD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043035
|BRIGHT AND BROOMY
|KATRINA MAZER
|01/30/2026
|CLEANING
|D/B/A BRIGHT AND BROOMY
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|BRIGHT AND BROOMY LLC
|CLEANING
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: KATRINA MAZER
|BRIGHT AND BROOMY LLC
|3166 CUSTER LAKE DR NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042971
|BUBBLE VISION
|JAMES SMITH
|01/27/2026
|JD CREATIVE LLC
|D/B/A BUBBLE VISION
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: JAMES SMITH
|JD CREATIVE LLC
|3101 COBB PKWY, STE 124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042984
|CAREFREE TRAVELS LLC
|SALLIE CAFFEE
|01/27/2026
|CAREFREE TRAVELS LLC
|D/B/A CAREFREE TRAVELS
|TRAVEL AGENCY
|LLC
|ATTN: SALLIE CAFFEE
|CAREFREE TRAVELS LLC
|2684 COUNTY LINE RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043000
|CASELLI
|KARI PRABHAKAR
|01/28/2026
|CASELLI LLC
|D/B/A CASELLI
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: KARI PRABHAKAR
|CASELLI LLC
|2515 LONGCOURT CIR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043021
|DESIREE DOUCET
|DESIRE DOUCET
|01/30/2026
|COACHING
|D/B/A DESIREE DOUCET
|CONSULTANT – EDUCATION
|ROSEWOOD CONSULTING
|COACHING
|GROUP, LLC
|ATTN: DESIRE DOUCET
|ROSEWOOD CONSULTING
|GROUP, LLC
|4163 WESTCHESTER XING
|ROSWELL, GA
|OCC043067
|DIGITAL HEALTH ADVISORS
|KEITH J. MCNULTY
|01/30/2026
|DIGITAL HEALTH ADVISORS,
|D/B/A DIGITAL HEALTH
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ADVISORS
|DIGITAL HEALTH ADVISORS,
|LLC
|492 AUDUBON DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043050
|DREAM CUPS BY TAE LLC
|SHANTE GRIGGS
|01/30/2026
|DREAM CUPS BY TAE LLC
|D/B/A DREAM CUPS BY TAE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: SHANTE GRIGGS
|DREAM CUPS BY TAE LLC
|2410 SLATER ST SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043027
|DUNBAR GROUP OF
|PHILIP DUNBAR
|01/30/2026
|GEORGIA LLC
|D/B/A DUNBAR GROUP OF
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DUNBAR GROUP OF
|GEORGIA LLC
|GEORGIA LLC
|ATTN: PHILIP DUNBAR
|DUNBAR GROUP OF GEORGIA
|LLC
|1851 BRACKENDALE RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042967
|EBIZ WEB SOLUTIONS INC
|CARY BRADLEY
|01/27/2026
|EBIZ WEB SOLUTIONS INC
|D/B/A EBIZ WEB SOLUTIONS
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|INC
|ATTN: CARY BRADLEY
|EBIZ WEB SOLUTIONS INC
|5287 WEATHERWOOD TRCE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043033
|EDITH USSERY MUSIC FUND
|AMY WINDHAM
|01/30/2026
|EDITH USSERY MUSIC FUND
|D/B/A EDITH USSERY MUSIC
|CONSULTANT – EDUCATION
|INC
|FUND
|ATTN: AMY WINDHAM
|EDITH USSERY MUSIC FUND
|INC
|270 IVY MANOR DR NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042973
|EDUARDO PEDRAZA
|EDUARDO PEDRAZA
|01/27/2026
|D/B/A EDUARDO PEDRAZA
|TRANSLATION SERVICE
|3406 RIVER HEIGHTS XING SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042998
|ELEVATE COMMERCIAL
|CHRISTOPHER REECE
|01/28/2026
|ROOFING LLC
|D/B/A ELEVATE COMMERCIAL
|ROOFING CONTRACTOR
|ELEVATE COMMERCIAL
|ROOFING LLC
|ROOFING LLC
|ATTN: CHRISTOPHER REECE
|ELEVATE COMMERCIAL
|ROOFING LLC
|640 ASHLEY FOREST DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043064
|EMILY LITCHFIELD
|EMILY LITCHFIELD
|01/30/2026
|D/B/A EMILY LITCHFIELD
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|174 LAKE SOMERSET DR NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043047
|FERRARI COACHING LLC
|TIFFANY FERRARI
|01/30/2026
|FERRARI COACHING LLC
|D/B/A FERRARI COACHING
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: TIFFANY FERRARI
|FERRARI COACHING LLC
|3834 SWALLOW CRT NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043066
|FINDS AND BINDS
|LISA REID
|01/30/2026
|D/B/A FINDS AND BINDS
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: LISA REID
|1294 SHILOH TRAIL EAST NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042992
|FINOL AUTO SALES
|VICTOR FINOL
|01/27/2026
|FINOL AUTO SALES LLC
|D/B/A FINOL AUTO SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|FINOL AUTO SALES LLC
|4757 CANTON RD NE, SUITE#
|209
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043034
|FOUR CORNERS TRAVEL
|AMY WINDHAM
|01/30/2026
|AND CRUISES
|D/B/A FOUR CORNERS
|TRAVEL AGENCY
|CENTERPIECE LLC
|TRAVEL AND CRUISES
|ATTN: AMY WINDHAM
|CENTERPIECE LLC
|270 IVY MANOR DR NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043051
|GAME CRAVERS
|PIEKUT-THAISS AUDREY
|01/30/2026
|D/B/A GAME CRAVERS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: PIEKUT-THAISS
|AUDREY
|3309 CASTEEL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042975
|GLOBAL REALTY
|ALKESH LIMBACHIA
|01/27/2026
|GLOBAL REALTY &
|D/B/A GLOBAL REALTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|INVESTMENTS LLC
|ATTN: ALKESH LIMBACHIA
|GLOBAL REALTY &
|INVESTMENTS LLC
|2006 MCCOOK DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043018
|GOOD & PERFECT GIFTS
|JENNIFER SCAGGS
|01/29/2026
|D/B/A GOOD & PERFECT
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|GIFTS
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|3035 DONAMIRE CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042972
|HARTSMART SOLUTIONS
|ADRIAN HART
|01/27/2026
|HARTSMART SOLUTIONS
|D/B/A HARTSMART
|EMPLOYMENT AGENCY
|LLC
|SOLUTIONS
|HARTSMART SOLUTIONS LLC
|3695 CUMBERLAND BLVD SE,
|2412
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043006
|HEATHER MOLL-DUNN
|HEATHER MOLL-DUNN
|01/29/2026
|LANDSCAPE AND GARDEN
|D/B/A HEATHER MOLL-DUNN
|YARD MAINTENANCE
|DESIGNER LLC
|LANDSCAPE AND GARDEN
|HEATHER MOLL-DUNN
|DESIGNER LLC
|LANDSCAPE AND GARDEN
|ATTN: HEATHER MOLL-DUNN
|DESIGNER LLC
|HEATHER MOLL-DUNN
|LANDSCAPE AND GARDEN
|DESIGNER LLC
|2428 STOCKTON DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042974
|HERBAL LOVE ALCHEMY
|SWATI ROHATGI
|01/27/2026
|COSMIC WILD CHILD
|D/B/A HERBAL LOVE
|HEALTH FOOD STORE
|ALCHEMY
|COSMIC WILD CHILD
|3502 BONAIRE CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043030
|HUMIDECOR
|MAX LEVITAN
|01/30/2026
|HUMIDECOR LLC
|D/B/A HUMIDECOR
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: MAX LEVITAN
|HUMIDECOR LLC
|3791 CHEROKEE PLACE SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043044
|INTEGRIVEST WEALTH
|SIBYL S. SLADE, LLC
|01/30/2026
|ADVISORS, LLC
|D/B/A INTEGRIVEST WEALTH
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|INTEGRIVEST WEALTH
|ADVISORS, LLC
|ADVISORS, LLC
|ATTN: SYBIL S SLADE
|INTEGRIVEST WEALTH
|ADVISORS, LLC
|3277 FRUITWOOD LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043026
|KINGERY HOTELS,
|TERRY KINGERY
|01/30/2026
|RESORTS & DESTINATIONS
|D/B/A KINGERY HOTELS,
|TOURIST AGENCY
|(KHR&D)
|RESORTS & DESTINATIONS
|(KHR&D)
|ATTN: TERRY H. KINGERY
|1500 SONG SPARROW CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043002
|KIRPOP
|LEAMON MCKINNEY
|01/27/2026
|KIRPOP LLC
|D/B/A KIRPOP
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: LEAMON MCKINNEY
|KIRPOP LLC
|2451 CUMBERLAND PKWY,
|3368
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043046
|L.K. SPORTS CO.
|LOUIS KOVACEVIC
|01/30/2026
|LK SPORTSC CO.,LLC
|D/B/A L.K. SPORTS CO.
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LK SPORTSC CO.,LLC
|3855 ALLEGRETTO CIRCLE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043024
|LAURA HUNTER
|LAURA A HUNTER
|01/30/2026
|MOMENTS WITH LAURA LLC
|D/B/A LAURA HUNTER
|CONSULTANT – EDUCATION
|MOMENTS WITH LAURA LLC
|4855 POND CHASE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043031
|LEVITAN LUXURY GOODS
|MAX LEVITAN
|01/30/2026
|LEVITAN LUXURY GOODS
|D/B/A LEVITAN LUXURY
|ANTIQUE SALES
|LLC
|GOODS
|(470)808-9027
|ATTN: MAX LEVITAN
|LEVITAN LUXURY GOODS LLC
|3791 CHEROKEE PLACE SE
|MARIETTA, GA
|OCC042965
|LINE TO FORM SUTDIO LLC
|LYNN NGUYEN
|01/27/2026
|LINE TO FORM STUDIO LLC
|D/B/A LINE TO FORM SUTDIO
|INTERIOR DESIGN
|LLC
|ATTN: LYNN T NGUYEN
|LINE TO FORM STUDIO LLC
|1104 RIVERVIEW DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043003
|LING JIN
|LING JIN
|01/28/2026
|D/B/A LING JIN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|2986 NESTLE CREEK DR
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|MARIETTA, GA 30067
|CON001667
|M.E. CONTRACTORS INC
|RON STROUD
|01/30/2026
|M.E. CONTRACTORS INC
|D/B/A M.E. CONTRACTORS
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|INC
|ATTN: RON STROUD
|M.E. CONTRACTORS INC
|1634 ATLANTA RD SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043012
|MARCOS PIZZA
|ASHISH AGARWAL
|01/28/2026
|AH MP 8069 LLC
|D/B/A MARCOS PIZZA
|RESTAURANT
|ATTN: ASHISH AGARWAL
|AH MP 8069 LLC
|4455 LOWER ROSWELL RD
|PO BOX 684282
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043014
|MELANIE SYAS PEACE
|MELANIE SYAS
|01/29/2026
|TOGETHER COUNSELING
|D/B/A MELANIE SYAS PEACE
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|PEACE TOGETHER
|TOGETHER COUNSELING
|COUNSELING LLC
|ATTN: MELANIE SYAS
|PEACE TOGETHER
|COUNSELING LLC
|186 SUMMER LAKE DE SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042985
|MF PHONE REPAIR
|RODRIGO REIS
|01/27/2026
|U 1 MOBILE LLC
|D/B/A MF PHONE REPAIR
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|ATTN: RODRIGO REIS
|SALE AND SERVICE
|U 1 MOBILE LLC
|3209 SOUTH COBB DR SE, G4
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042989
|MILES OF ADVOCACY
|AMY PITTS
|01/28/2026
|MILES OF ADVOCACY LLC
|D/B/A MILES OF ADVOCACY
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: AMY PITTS
|MILES OF ADVOCACY LLC
|4180 BURNT HICKORY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043011
|MIRACLE MASTERPIECE
|GREGORY SHEDRICK
|01/29/2026
|MIRACLE MASTERPIECE
|D/B/A MIRACLE
|INTERIOR DESIGN
|LLC
|MASTERPIECE
|ATTN: GREGORY SHEDRICK
|MIRACLE MASTERPIECE LLC
|1750 POWDER SRPINGS
|ROAD, STE 172
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043004
|MOONLIGHTING IN TECH
|REBECCA HARRISS
|01/28/2026
|LLC
|D/B/A MOONLIGHTING IN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MOONLIGHTING IN TECH
|TECH LLC
|LLC
|ATTN: REBECCA HARRISS
|MOONLIGHTING IN TECH LLC
|1094 MEADOW GRASS LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042966
|MYA MAISON
|MYA MAISON
|01/27/2026
|MYA MAISON LLC
|D/B/A MYA MAISON
|ESTHETICIAN
|ATTN: MYA MAISON
|MYA MAISON LLC
|2052 HAYDENBROOK DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042987
|NOOK & NUDGE LLC
|ELIZABETH SWANN
|01/28/2026
|NOOK & NUDGE LLC
|D/B/A NOOK & NUDGE LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: ELIZABETH SWANN
|NOOK & NUDGE LLC
|3334 PEBBLE HILL DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042986
|OPTIMA RETAIL GROUP LLC
|JAMES SWANN
|01/28/2026
|OPTIMA RETAIL GROUP LLC
|D/B/A OPTIMA RETAIL GROUP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: JAMES SWANN
|OPTIMA RETAIL GROUP LLC
|3334 PEBBLE HILL DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043060
|PARKAIRE HAIRCUTTERS
|TRANG VIET
|01/30/2026
|D/B/A PARKAIRE
|BEAUTY SHOP
|HAIRCUTTERS
|ATTN: TRANG VIET
|2508 DEER FOREST DR
|LUTZ, FL 33559
|OCC043036
|PERRIN AUTOMOTIVE
|CHARLES PERRIN
|01/30/2026
|GROUP
|D/B/A PERRIN AUTOMOTIVE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PERRIN AUTOMOTIVE
|GROUP
|SERVICES LLC
|ATTN: CHARLES PERRIN
|PERRIN AUTOMOTIVE
|SERVICES LLC
|2111 BARRETT LAKES BLVD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043038
|PLANETCLEAN SERVICES
|JUAN LAYA
|01/30/2026
|PLANETCLEAN SERVICES
|D/B/A PLANETCLEAN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|PLANETCLEAN SERVICES LLC
|4 WYNDHAM CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043008
|PREMIER GENERATIONS
|ALEXANDER BAILEY
|01/29/2026
|PREMIER GENERATION LLC
|D/B/A PREMIER
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|GENERATIONS
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|PREMIER GENERATION LLC
|5737 BROOKSTONE DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043029
|PROPERTY SOLUTIONS
|KATHY OTIS
|01/30/2026
|PARTNERS, LLC
|D/B/A PROPERTY SOLUTIONS
|REAL ESTATE BROKERS
|PROPERTY SOLUTIONS
|PARTNERS, LLC
|PARTNERS, LLC
|ATTN: KATHY J OTIS
|PROPERTY SOLUTIONS
|PARTNERS, LLC
|2539 KIRK VIEW CT NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043053
|QUALIFIED RECRUITER LLC
|CHARLES FRICK
|01/30/2026
|QUALIFIED RECRUITER LLC
|D/B/A QUALIFIED RECRUITER
|EMPLOYMENT AGENCY
|LLC
|ATTN: CHARLES FRICK
|QUALIFIED RECRUITER LLC
|2146 ROSWELL RD, 108-908
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042981
|ROBERT G HALVORSON
|HALVORSON ROBERT
|01/27/2026
|COURT REPORTER
|D/B/A ROBERT G
|COURT REPORTING
|HALVORSON COURT
|REPORTER
|ATTN: HALVORSON ROBERT
|1388 PRESTIGE VALLEY DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042990
|ROZELA BLUE BEAUTY LLC
|RUTH FLEURANT
|01/28/2026
|ROZELA BLUE BEAUTY LLC
|D/B/A ROZELA BLUE BEAUTY
|BEAUTY SHOP
|LLC
|ATTN: RUTH FLEURANT
|ROZELA BLUE BEAUTY LLC
|257 LAWRENCE ST NE, 4101
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043001
|SAM & CO PET PAWLOR LLC
|SAMANTHA SIMS
|01/28/2026
|SAM & CO PET PAWLOR LLC
|D/B/A SAM & CO PET
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|PAWLOR LLC
|ATTN: SAMANTHA SIMS
|SAM & CO PET PAWLOR LLC
|51 KINGSTON POINTE
|KINGSTON, GA 30145
|OCC043037
|SAM THE GARAGE DOOR
|SAM PIERCE HARRELL III
|01/30/2026
|GUY
|D/B/A SAM THE GARAGE
|GARAGE DOOR INSTALLATION
|SAM THE GARAGE DOOR
|DOOR GUY
|GUY
|SAM THE GARAGE DOOR GUY
|(678)939-4746
|1289 SWEET BOTTOM CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043041
|SIBYL S. SLADE
|SYBIL SLADE
|01/30/2026
|D/B/A SIBYL S. SLADE
|CONSULTANT – FINANCIAL
|3277 FRUITWOOD LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001666
|SILVER MAINTAIN ELECTRIC
|DANNY MATOS
|01/29/2026
|LLC
|D/B/A SILVER MAINTAIN
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|SILVER MAINTAIN
|ELECTRIC LLC
|INSTALLATIONS LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|SILVER MAINTAIN
|INSTALLATIONS LLC
|473 SHANNON DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042978
|SKYDAS GEAR
|MIKE BRIANT
|01/27/2026
|SKYDAS GROUP
|D/B/A SKYDAS GEAR
|COATING METALS
|INTERNATIONAL LLC
|ATTN: MIKE BRIANT
|SKYDAS GROUP
|INTERNATIONAL LLC
|4974 COBB PKWY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042997
|SOUPBELLY
|CANDY HOM
|01/28/2026
|SOUPBELLY LLC
|D/B/A SOUPBELLY
|FOOD SERVICE
|ATTN: CANDY HOM
|SOUPBELLY LLC
|3443 CHASTAIN GLENN LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042991
|SOUTHERN SIGN SYSTEMS
|HUBERT HERNDON
|01/27/2026
|RICE CREEK FARM LLC
|D/B/A SOUTHERN SIGN
|SIGN PAINTER AND LETTERING
|SYSTEMS
|ATTN: HUBERT HERNDON
|RICE CREEK FARM LLC
|1691 POWDER SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042980
|SPECTRUM SCALES LLC
|THOMAS MARINOS
|01/27/2026
|SPECTRUM SCALES LLC
|D/B/A SPECTRUM SCALES
|PET SHOP AND SUPPLIES
|LLC
|SPECTRUM SCALES LLC
|4351 WHITE SURREY DR NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043040
|SPLENDOR KOI & POND
|CHARLES CRISP
|01/29/2026
|ATLANTA KOI & POND
|D/B/A SPLENDOR KOI &
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|(770)597-1706
|POND
|ATLANTA KOI & POND
|1552 ROSEWOOD CIRCLE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043005
|SURGICAL SPECIALTIES OF
|JOSEPH WYNN
|01/29/2026
|NORTH GA
|D/B/A SURGICAL
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|RESERVE ENTERPRISES
|SPECIALTIES OF NORTH GA
|SUPPLIES
|USA LLC
|ATTN: JOSEPH WYNN
|RESERVE ENTERPRISES USA
|LLC
|3634 SILVERY WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043045
|SYNERGY ROCK CAPITAL
|KAREN WORTHINGTON
|01/30/2026
|LLC
|D/B/A SYNERGY ROCK
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SYNERGY ROCK CAPITAL
|CAPITAL LLC
|LLC
|SYNERGY ROCK CAPITAL LLC
|4355 COBB PKWY, STE J-536
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043042
|SYNERGY ROCK
|KAREN WORTHINGTON
|01/30/2026
|SOLUTIONS, LLC
|D/B/A SYNERGY ROCK
|CONSULTANT – EDUCATION
|SYNERGY ROCK
|SOLUTIONS, LLC
|SOLUTIONS, LLC
|SYNERGY ROCK SOLUTIONS,
|LLC
|4355 COBB PKWY, STE J-536
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043020
|THE CREATIVE CAJUN LLC
|DESIRE DOUCET
|01/30/2026
|THE CREATIVE CAJUN LLC
|D/B/A THE CREATIVE CAJUN
|ADVERTISING AGENCY
|LLC
|THE CREATIVE CAJUN LLC
|4163 WESTCHESTER XING
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042995
|THE GYM LLC W FITBYALEX
|ALEX SANABRIA
|01/28/2026
|THE GYM LLC
|D/B/A THE GYM LLC W
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|FITBYALEX
|THE GYM LLC
|2070 ATTIC PKWY, 104
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043022
|OCC043025
|THE MORGAN STUDIO THE MORGAN STUDIO LLC
|SARAH MORGAND/B/A THE MORGAN STUDIO ATTN: SARAH MORGANTHE MORGAN STUDIO LLC 2770 BARAMORE RD NE MARIETTA, GA 30062
|01/30/2026PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|OCC042968
|THE PRESTIGIOUS DRIVING SCHOOLMICHAEL PS WILLIAMS INC
|MICHAEL WILLIAMS D/B/A THE PRESTIGIOUS DRIVING SCHOOLATTN: MICHAEL PS WILLIAMS SRMICHAEL PS WILLIAMS INC 2576 MARLEIGH FARM RD NW KENNESAW, GA 30152
|01/27/2026DRIVER TRAINING SCHOOL
|OCC042988
|THE SPACE SHOP STORAGE
|SEAMUS BURKE
|01/28/2026
|ADP-TERRELL MILL LLC
|D/B/A THE SPACE SHOP
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|STORAGE
|ATTN: SEAMUS BURKE
|ADP-TERRELL MILL LLC
|1298 CONCORD RD
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042982
|THEN I RISE ENTERPISES
|TONIA BLACKWOOD
|01/27/2026
|LLC
|D/B/A THEN I RISE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|THEN I RISE ENTERPISES
|ENTERPISES LLC
|LLC
|ATTN: TONIA BLACKWOOD
|THEN I RISE ENTERPISES LLC
|3186 MARY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042996
|THOMAS VAULT SOLUTIONS
|RALPH THOMAS
|01/28/2026
|LLC
|D/B/A THOMAS VAULT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|THOMAS VAULT SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: RALPH THOMAS
|THOMAS VAULT SOLUTIONS
|LLC
|3196 SHADOWOOD LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043023
|TOM NIXON DESIGN
|THOMAS NIXON
|01/30/2026
|D/B/A TOM NIXON DESIGN
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|ATTN: THOMAS NIXON
|2390 MITCHELL RD NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042983
|UNIQUE SUITE SALON
|RODRIGO REIS
|01/27/2026
|UNIQUE SUITE SALON LLC
|D/B/A UNIQUE SUITE SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: RODRIGO REIS
|UNIQUE SUITE SALON LLC
|3209 SOUTH COBB DR SE, G4
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043032
|VANESSA HEBERT LCSW
|VANESSA BRYAN
|01/30/2026
|VANESSA HEBERT LCSW
|D/B/A VANESSA HEBERT
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|INC
|LCSW
|VANESSA HEBERT LCSW INC
|2002 KENSINGTON GREEN DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043010
|VAZQUEZ ACCOUNTING
|EDUARDO VAZQUEZ
|01/29/2026
|GROUP LLC
|D/B/A VAZQUEZ
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|VAZQUEZ ACCOUNTING
|ACCOUNTING GROUP LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|GROUP LLC
|ATTN: EDUARDO VAZQUEZ
|VAZQUEZ ACCOUNTING
|GROUP LLC
|3220 WESTVIEW TERR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043009
|VEGA HANDS ON
|KAREN VEGA
|01/29/2026
|OSTEOPATHIC CARE LLC
|D/B/A VEGA HANDS ON
|MEDICAL CLINIC
|VEGA HANDS ON
|OSTEOPATHIC CARE LLC
|OSTEOPATHIC CARE LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|VEGA HANDS ON
|OSTEOPATHIC CARE LLC
|530 RUNNING FAWN DR
|SUWANEE, GA 30024
|OCC043007
|VIRGIN MAINTENANCE LLC
|ALVIN MUNSON
|01/29/2026
|VIRGIN MAINTENANCE LLC
|D/B/A VIRGIN MAINTENANCE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|VIRGIN MAINTENANCE LLC
|1830 HANNAH PL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042976
|WANDERING BLOSSOM LLC
|KRISTA GOOGE
|01/27/2026
|WANDERING BLOSSOM LLC
|D/B/A WANDERING BLOSSOM
|JEWELRY CUSTOM MADE
|LLC
|WANDERING BLOSSOM LLC
|2796 DEERWOOD TRL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043028
|XLR SAFETY SERVICES LLC
|CHRISTINA TABOR
|01/30/2026
|XLR SAFETY SERVICES LLC
|D/B/A XLR SAFETY SERVICES
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|XLR SAFETY SERVICES LLC
|30 SHADOWLAWN RD
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
