Check out the 26 new businesses licensed by Cobb County taking effect within the 7 days ending October 23

Here are the 26 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect within the seven-day period ending October 23, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.



NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE





Between: 10/16/2022 and 10/23/2022





Sorted by Doing Business As











License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description







OCC035274 3580 CANTRELL INDUSTRIAL ROBERT RHEIN 10/17/2022

CRT BLDG OWNER 3580 CANTRELL INDUSTRIAL OFFICE SPACE RENTAL

RNJ HOLDINGS LLC CT





ACWORTH, GA 30101









OCC035301 AIPER INTELLIGENT LLC LIANGWEN YE 10/20/2022

AIPER INTELLIGENT LLC 2700 CUMBERLAND PKWY, SWIMMING POOL SUPPLIES



SUITE 350





ATLANTA, GA 30339









OCC035280 ATLANTA CHEMICAL IVA MARINOVA 10/18/2022

ENGINEERING 2821 MARKSMAN TRL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

ATLANTA CHEMICAL AUSTELL, GA 30106



ENGINEERING LLC











OCC035291 BOLT EYE GROUP- EAST SUSAN REIMBOLD 10/19/2022

COBB 2255 SEWELL MILL RD, SUITE OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)

BOLT EYE GROUP- EAST 310



COBB LLC MARIETTA, GA 30062









OCC035299 BROWSWITHBRIANA BRIANA SHARPE 10/20/2022

BROWSWITHBRIANA LLC 4101 ROSWELL RD, SUITE 301 TATTOO PARLOR



MARIETTA, GA 30062









OCC035282 COLOR CHANGING DEALS IVA MARINOVA 10/18/2022

COLOR CHANGING DEALS 2821 MARKSMAN TRL ARTS AND CRAFTS RETAIL

LLC AUSTELL, GA 30106









OCC035303 CREATIVE BUILDING CLIFFORD HICKS 10/21/2022

SOLUTIONS OF GEORGIA 3587 WESTMINSTER WAY JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS

LLC MARIETTA, GA 30066 & CONSTRUCTION RELATED

CREATIVE BUILDING





SOLUTIONS OF GEORGIA





LLC











OCC035273 CXM RESOURCE GROUP TONIKA COAXUM 10/17/2022

LLC 800 BATTERY AVE, SUITE 100 HOLDING COMPANY

CXM RESOURCE GROUP ATLANTA, GA 30339



LLC











OCC035304 DAVISSCAPES JEFF KOUTNIK 10/21/2022

DAVISSCAPES 1660 GRIST MILL DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

(678)760-5353 MARIETTA, GA 30062









OCC035306 DEMETRIO CONSTRUCTION THIAGO JESUS 10/21/2022

LLC 2083 POWERS FERRY RD, DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR

DEMETRIO CONSTRUCTION SUITE J CONTRACTOR

LLC MARIETTA, GA 30067









OCC035294 FAST FIRST HAND HEALTH MARIAMA JANNEH-MBALLOW 10/20/2022

CARE SERVICES LLC 2019 DONNAS COVE DR HEALTH AND ALLIED SERVICES

FAST FIRST HAND HEALTH SMYRNA, GA 30080



CARE SERVICES LLC











OCC035309 FSH TRINITY FREELANCE PAULINE SOLOMON 10/21/2022

LLC 5517 WIND RIVER LN BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

FSH TRINITY FREELANCE POWDER SPRINGS, GA 30127



LLC











OCC035281 GEORGIAN INVESTMENT MANSOOR SHARIFIALI 10/18/2022

PROPERTIES LLC 2315 DALLAS HWY OFFICE SPACE RENTAL

GEORGIAN INVESTMENT MARIETTA, GA 30064



PROPERTIES LLC











OCC035275 HLS FREIGHT & LEBRON SUTTON 10/17/2022

INSTALLATION SERVICES 6660 MABLETON PKWY, APT BUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLC 2007



HLS FREIGHT & MABLETON, GA 30126



INSTALLATION SERVICES

CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300

LLC

MARIETTA, GA 30066







OCC035276 JOHN KALEN ENTERPRISE KALEN P GRIMES 10/17/2022

LLC 5948 VININGS VINTAGE WAY RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING

JOHN KALEN ENTERPRISE MABLETON, GA 30126



LLC











OCC035288 KEEPIN’ SCOTT SCHNEIDER 10/19/2022

LLC 2421 SHALLOWFORD RD, PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,

KEEPIN’ SUITE 134 ETC ON FABRIC

LLC MARIETTA, GA 30066









OCC035290 LO BANDOE LLC RASHAN WILLIAMS 10/18/2022

LO BANDOE LLC 3896 PACES LOOKOUT DR, MUSIC AND VIDEO DISCS – RETAIL



UNIT 15





ATLANTA, GA 30339









OCC035298 MORNINGSTAR SHARI MORRIS 10/20/2022

PROPERTIES GROUP 800 BATTERY AVE, SUITE REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

MORNINGSTAR 100/2033



PROPERTIES GROUP LLC ATLANTA, GA 30339









OCC035279 MUSE VFX LLC JOHN GROSS 10/18/2022

MUSE VFX LLC 1717 GORDON PARK CT AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION



AUSTELL, GA 30168









OCC035289 PABLO’S TREE EXPERT ADAMARIS MAGANDA 10/19/2022

PABLO’S TREE EXPERT LLC 1357 PAIR ST, SUITE A TREE TRIMMING SERVICE



MARIETTA, GA 30008









OCC035267 PLAZA SERVCIES LLC GERAL LEWIS 10/17/2022

PLAZA SERVCIES LLC 1925 VAUGHN RD, SUITE 230 COLLECTION AGENCY



KENNESAW, GA 30144









OCC035266 PORTRAIT CLUB KELLI WILKE 10/20/2022

PORTRAIT CLUB 1685 TERRELL MILL RD, SUITE PHOTOGRAPHY STUDIO

INTERNATIONAL LLC 105



(404)822-8224 MARIETTA, GA 30067









OCC035296 RR & J DESIGNS LLC DANATA MCDOWELL 10/20/2022

RR & J DESIGNS LLC 780 VETERANS MEMORIAL CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL



HWY, SUITE 116





MABLETON, GA 301216









OCC035300 STUDIO WEST SALON EMILY SCHULTEN 10/20/2022



3625 DALLAS HWY, SUITE 835 BEAUTY SHOP



MARIETTA, GA 30064









OCC035297 TUNNEL VISION ATIBAH FLEMING 10/20/2022

MANAGEMENT 4892 CHARLENE WAY, GA CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

TUNNEL VISION





MANAGEMENT LLC











OCC035295 ZAMA LATIN FLAVOR JUAN VELASQUEZ 10/20/2022

LA PROSPERIDAD 2550 SANDY PLAINS RD, MOBILE FOOD VENDOR

CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300





MARIETTA, GA 30066



Business Count: 26





Print Date: 10/22/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 3