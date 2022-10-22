Check out the 26 new businesses licensed by Cobb County taking effect within the 7 days ending October 23

Here are the 26 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect within the seven-day period ending October 23, 2022.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 10/16/2022 and 10/23/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035274
|3580 CANTRELL INDUSTRIAL
|ROBERT RHEIN
|10/17/2022
|CRT BLDG OWNER
|3580 CANTRELL INDUSTRIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|RNJ HOLDINGS LLC
|CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC035301
|AIPER INTELLIGENT LLC
|LIANGWEN YE
|10/20/2022
|AIPER INTELLIGENT LLC
|2700 CUMBERLAND PKWY,
|SWIMMING POOL SUPPLIES
|SUITE 350
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035280
|ATLANTA CHEMICAL
|IVA MARINOVA
|10/18/2022
|ENGINEERING
|2821 MARKSMAN TRL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATLANTA CHEMICAL
|AUSTELL, GA 30106
|ENGINEERING LLC
|OCC035291
|BOLT EYE GROUP- EAST
|SUSAN REIMBOLD
|10/19/2022
|COBB
|2255 SEWELL MILL RD, SUITE
|OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|BOLT EYE GROUP- EAST
|310
|COBB LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035299
|BROWSWITHBRIANA
|BRIANA SHARPE
|10/20/2022
|BROWSWITHBRIANA LLC
|4101 ROSWELL RD, SUITE 301
|TATTOO PARLOR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035282
|COLOR CHANGING DEALS
|IVA MARINOVA
|10/18/2022
|COLOR CHANGING DEALS
|2821 MARKSMAN TRL
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|LLC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC035303
|CREATIVE BUILDING
|CLIFFORD HICKS
|10/21/2022
|SOLUTIONS OF GEORGIA
|3587 WESTMINSTER WAY
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|& CONSTRUCTION RELATED
|CREATIVE BUILDING
|SOLUTIONS OF GEORGIA
|LLC
|OCC035273
|CXM RESOURCE GROUP
|TONIKA COAXUM
|10/17/2022
|LLC
|800 BATTERY AVE, SUITE 100
|HOLDING COMPANY
|CXM RESOURCE GROUP
|ATLANTA, GA 30339
|LLC
|OCC035304
|DAVISSCAPES
|JEFF KOUTNIK
|10/21/2022
|DAVISSCAPES
|1660 GRIST MILL DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|(678)760-5353
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035306
|DEMETRIO CONSTRUCTION
|THIAGO JESUS
|10/21/2022
|LLC
|2083 POWERS FERRY RD,
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|DEMETRIO CONSTRUCTION
|SUITE J
|CONTRACTOR
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035294
|FAST FIRST HAND HEALTH
|MARIAMA JANNEH-MBALLOW
|10/20/2022
|CARE SERVICES LLC
|2019 DONNAS COVE DR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|FAST FIRST HAND HEALTH
|SMYRNA, GA 30080
|CARE SERVICES LLC
|OCC035309
|FSH TRINITY FREELANCE
|PAULINE SOLOMON
|10/21/2022
|LLC
|5517 WIND RIVER LN
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|FSH TRINITY FREELANCE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC035281
|GEORGIAN INVESTMENT
|MANSOOR SHARIFIALI
|10/18/2022
|PROPERTIES LLC
|2315 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|GEORGIAN INVESTMENT
|MARIETTA, GA 30064
|PROPERTIES LLC
|OCC035275
|HLS FREIGHT &
|LEBRON SUTTON
|10/17/2022
|INSTALLATION SERVICES
|6660 MABLETON PKWY, APT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|2007
|HLS FREIGHT &
|MABLETON, GA 30126
|INSTALLATION SERVICES
|CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035276
|JOHN KALEN ENTERPRISE
|KALEN P GRIMES
|10/17/2022
|LLC
|5948 VININGS VINTAGE WAY
|RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
|JOHN KALEN ENTERPRISE
|MABLETON, GA 30126
|LLC
|OCC035288
|KEEPIN’
|SCOTT SCHNEIDER
|10/19/2022
|LLC
|2421 SHALLOWFORD RD,
|PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
|KEEPIN’
|SUITE 134
|ETC ON FABRIC
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035290
|LO BANDOE LLC
|RASHAN WILLIAMS
|10/18/2022
|LO BANDOE LLC
|3896 PACES LOOKOUT DR,
|MUSIC AND VIDEO DISCS – RETAIL
|UNIT 15
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035298
|MORNINGSTAR
|SHARI MORRIS
|10/20/2022
|PROPERTIES GROUP
|800 BATTERY AVE, SUITE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|MORNINGSTAR
|100/2033
|PROPERTIES GROUP LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035279
|MUSE VFX LLC
|JOHN GROSS
|10/18/2022
|MUSE VFX LLC
|1717 GORDON PARK CT
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|AUSTELL, GA 30168
|OCC035289
|PABLO’S TREE EXPERT
|ADAMARIS MAGANDA
|10/19/2022
|PABLO’S TREE EXPERT LLC
|1357 PAIR ST, SUITE A
|TREE TRIMMING SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC035267
|PLAZA SERVCIES LLC
|GERAL LEWIS
|10/17/2022
|PLAZA SERVCIES LLC
|1925 VAUGHN RD, SUITE 230
|COLLECTION AGENCY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035266
|PORTRAIT CLUB
|KELLI WILKE
|10/20/2022
|PORTRAIT CLUB
|1685 TERRELL MILL RD, SUITE
|PHOTOGRAPHY STUDIO
|INTERNATIONAL LLC
|105
|(404)822-8224
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035296
|RR & J DESIGNS LLC
|DANATA MCDOWELL
|10/20/2022
|RR & J DESIGNS LLC
|780 VETERANS MEMORIAL
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|HWY, SUITE 116
|MABLETON, GA 301216
|OCC035300
|STUDIO WEST SALON
|EMILY SCHULTEN
|10/20/2022
|3625 DALLAS HWY, SUITE 835
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30064
|OCC035297
|TUNNEL VISION
|ATIBAH FLEMING
|10/20/2022
|MANAGEMENT
|4892 CHARLENE WAY, GA
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|TUNNEL VISION
|MANAGEMENT LLC
|OCC035295
|ZAMA LATIN FLAVOR
|JUAN VELASQUEZ
|10/20/2022
|LA PROSPERIDAD
|2550 SANDY PLAINS RD,
|MOBILE FOOD VENDOR
|CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300
|MARIETTA, GA 30066
|Business Count: 26
|Print Date: 10/22/2022
|BL_New_Business_Listing_090818Page 3
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