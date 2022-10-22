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Check out the 26 new businesses licensed by Cobb County taking effect within the 7 days ending October 23

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Brick building labeled "Community Development"Cobb County Community Development (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson October 22, 2022

Here are the 26 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect within the seven-day period ending October 23, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.


NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE


Between: 10/16/2022 and 10/23/2022


Sorted by Doing Business As





License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description




OCC0352743580 CANTRELL INDUSTRIALROBERT RHEIN10/17/2022

CRT BLDG OWNER3580 CANTRELL INDUSTRIALOFFICE SPACE RENTAL

RNJ HOLDINGS LLCCT


ACWORTH, GA 30101




OCC035301AIPER INTELLIGENT LLCLIANGWEN YE10/20/2022

AIPER INTELLIGENT LLC2700 CUMBERLAND PKWY,SWIMMING POOL SUPPLIES


SUITE 350


ATLANTA, GA 30339




OCC035280ATLANTA CHEMICALIVA MARINOVA10/18/2022

ENGINEERING2821 MARKSMAN TRLBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

ATLANTA CHEMICALAUSTELL, GA 30106

ENGINEERING LLC





OCC035291BOLT EYE GROUP- EASTSUSAN REIMBOLD10/19/2022

COBB2255 SEWELL MILL RD, SUITEOPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)

BOLT EYE GROUP- EAST310

COBB LLCMARIETTA, GA 30062




OCC035299BROWSWITHBRIANABRIANA SHARPE10/20/2022

BROWSWITHBRIANA LLC4101 ROSWELL RD, SUITE 301TATTOO PARLOR


MARIETTA, GA 30062




OCC035282COLOR CHANGING DEALSIVA MARINOVA10/18/2022

COLOR CHANGING DEALS2821 MARKSMAN TRLARTS AND CRAFTS RETAIL

LLCAUSTELL, GA 30106




OCC035303CREATIVE BUILDINGCLIFFORD HICKS10/21/2022

SOLUTIONS OF GEORGIA3587 WESTMINSTER WAYJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS

LLCMARIETTA, GA 30066& CONSTRUCTION RELATED

CREATIVE BUILDING


SOLUTIONS OF GEORGIA


LLC





OCC035273CXM RESOURCE GROUPTONIKA COAXUM10/17/2022

LLC800 BATTERY AVE, SUITE 100HOLDING COMPANY

CXM RESOURCE GROUPATLANTA, GA 30339

LLC





OCC035304DAVISSCAPESJEFF KOUTNIK10/21/2022

DAVISSCAPES1660 GRIST MILL DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

(678)760-5353MARIETTA, GA 30062




OCC035306DEMETRIO CONSTRUCTIONTHIAGO JESUS10/21/2022

LLC2083 POWERS FERRY RD,DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR

DEMETRIO CONSTRUCTIONSUITE JCONTRACTOR

LLCMARIETTA, GA 30067




OCC035294FAST FIRST HAND HEALTHMARIAMA JANNEH-MBALLOW10/20/2022

CARE SERVICES LLC2019 DONNAS COVE DRHEALTH AND ALLIED SERVICES

FAST FIRST HAND HEALTHSMYRNA, GA 30080

CARE SERVICES LLC





OCC035309FSH TRINITY FREELANCEPAULINE SOLOMON10/21/2022

LLC5517 WIND RIVER LNBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

FSH TRINITY FREELANCEPOWDER SPRINGS, GA 30127

LLC





OCC035281GEORGIAN INVESTMENTMANSOOR SHARIFIALI10/18/2022

PROPERTIES LLC2315 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL

GEORGIAN INVESTMENTMARIETTA, GA 30064

PROPERTIES LLC





OCC035275HLS FREIGHT &LEBRON SUTTON10/17/2022

INSTALLATION SERVICES6660 MABLETON PKWY, APTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE

LLC2007

HLS FREIGHT &MABLETON, GA 30126

INSTALLATION SERVICES
CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300

LLC
MARIETTA, GA 30066




OCC035276JOHN KALEN ENTERPRISEKALEN P GRIMES10/17/2022

LLC5948 VININGS VINTAGE WAYRENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING

JOHN KALEN ENTERPRISEMABLETON, GA 30126

LLC





OCC035288KEEPIN’SCOTT SCHNEIDER10/19/2022

LLC2421 SHALLOWFORD RD,PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,

KEEPIN’SUITE 134ETC ON FABRIC

LLCMARIETTA, GA 30066




OCC035290LO BANDOE LLCRASHAN WILLIAMS10/18/2022

LO BANDOE LLC3896 PACES LOOKOUT DR,MUSIC AND VIDEO DISCS – RETAIL


UNIT 15


ATLANTA, GA 30339




OCC035298MORNINGSTARSHARI MORRIS10/20/2022

PROPERTIES GROUP800 BATTERY AVE, SUITEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT

MORNINGSTAR100/2033

PROPERTIES GROUP LLCATLANTA, GA 30339




OCC035279MUSE VFX LLCJOHN GROSS10/18/2022

MUSE VFX LLC1717 GORDON PARK CTAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION


AUSTELL, GA 30168




OCC035289PABLO’S TREE EXPERTADAMARIS MAGANDA10/19/2022

PABLO’S TREE EXPERT LLC1357 PAIR ST, SUITE ATREE TRIMMING SERVICE


MARIETTA, GA 30008




OCC035267PLAZA SERVCIES LLCGERAL LEWIS10/17/2022

PLAZA SERVCIES LLC1925 VAUGHN RD, SUITE 230COLLECTION AGENCY


KENNESAW, GA 30144




OCC035266PORTRAIT CLUBKELLI WILKE10/20/2022

PORTRAIT CLUB1685 TERRELL MILL RD, SUITEPHOTOGRAPHY STUDIO

INTERNATIONAL LLC105

(404)822-8224MARIETTA, GA 30067




OCC035296RR & J DESIGNS LLCDANATA MCDOWELL10/20/2022

RR & J DESIGNS LLC780 VETERANS MEMORIALCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL


HWY, SUITE 116


MABLETON, GA 301216




OCC035300STUDIO WEST SALONEMILY SCHULTEN10/20/2022


3625 DALLAS HWY, SUITE 835BEAUTY SHOP


MARIETTA, GA 30064




OCC035297TUNNEL VISIONATIBAH FLEMING10/20/2022

MANAGEMENT4892 CHARLENE WAY, GACONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT

TUNNEL VISION


MANAGEMENT LLC





OCC035295ZAMA LATIN FLAVORJUAN VELASQUEZ10/20/2022

LA PROSPERIDAD2550 SANDY PLAINS RD,MOBILE FOOD VENDOR

CATERING AND EVENTS LLC SUITE 300


MARIETTA, GA 30066

Business Count: 26


Print Date: 10/22/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 3

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