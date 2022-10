Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday October 14 to Thursday October 20,2022

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health from Friday, October 14 to Thursday, October 20, 2022.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SMOOTHIE KING



2930 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7811



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 10-20-2022







STARBUCKS COFFEE #8469



1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4880



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 10-20-2022



3 COLORS ASIAN KITCHEN



2060 LOWER ROSWELL RD STE 160 MARIETTA, GA 30068-3300



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 10-20-2022



WING FACTORY CAFE



1161 POWDER SPRINGS ST SW MARIETTA, GA 30064-3958



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 70



Last Inspection Date: 10-20-2022



WELLSTAR HEALTH SYSTEM – SAWYER ROAD BISTRO



793 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2222



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022



SIVAS TAVERN



780 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7501



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022







BUDDHA DELIGHT



2731 SANDY PLAINS RD STE A MARIETTA, GA 30066



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 10-20-2022







CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #2



2731 SANDY PLAINS RD STE 160 MARIETTA, GA 30066



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 81



Last Inspection Date: 10-20-2022







LOST MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL



700 OLD MOUNTAIN RD NW KENNESAW, GA 30152-3841



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022







COURTYARD BY MARRIOTT – TOUR



2829 OVERLOOK PKWY ATLANTA, GA 30339



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 10-20-2022







HOMEWOOD SUITES HOTEL – TOUR



3200 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 10-20-2022







DOMINO’S PIZZA #5740



1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 104 MARIETTA, GA 30064-4880



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 89



Last Inspection Date: 10-20-2022







HOTEL INDIGO ATLANTA – VININGS – TOUR



2857 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-3793



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 10-20-2022







SPRINGHILL SUITES – TOUR



230 INTERSTATE NORTH CIR ATLANTA, GA 30339



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022







PELICAN’S SNOBALLS



1642 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3621



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022







SPRINGHILL SUITES ATLANTA NW – FOOD



230 INTERSTATE NORTH CIR ATLANTA, GA 30339







Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 10-20-2022







ROSELANE HEALTH CENTER



613 ROSELANE ST MARIETTA, GA 30060-6940



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-20-2022







BEST WESTERN – FOOD



2625 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4965



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 10-19-2022







SUBWAY #17298



3930 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2941



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 10-19-2022







JIMMY JOHN’S #1723



1133 CHASTAIN RD NW STE 400 KENNESAW, GA 30144-5684



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-19-2022







VFW POST 5408



4764 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







REID’S DELI



1338 VETERANS MEMORIAL HWY MABLETON, GA 30126



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 10-19-2022







WAFFLE HOUSE #2096



4797 CANTON RD MARIETTA, GA 30066



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-19-2022







WAFFLE HOUSE #2070



1450 VETERANS MEMORIAL HWY MABLETON, GA 30126



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 10-19-2022







HOOTERS OF CUMBERLAND



2977 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3148



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







WAFFLE HOUSE #1659



4097 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 87



Last Inspection Date: 10-19-2022







WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL – FOOD



2540 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8605



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-19-2022







AUSTELL ELEMENTARY SCHOOL



5600 MULBERRY ST AUSTELL, GA 30106



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







DOUBLETREE SUITES – ATLANTA GALLERIA – TOUR



2780 WINDY RIDGE PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3039



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







TINTO’S COFFEE HOUSE



1133 CHASTAIN RD NW STE 200 KENNESAW, GA 30144-5504



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







US DELI



873 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 300 MABLETON, GA 30126



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 10-19-2022







JIMMY JOHN’S #3098



270 COBB PKWY S STE 15 MARIETTA, GA 30060-6526



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 10-19-2022







LITTLE CAESARS PIZZA



4131 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-19-2022







TRU BY HILTON ATLANTA GALLERIA BALLPARK – TOUR



4511 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3023



Permit Type: TA



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 10-19-2022







THE GRATEFUL DAWG! – MOBILE



4961 LOWER ROSWELL RD STE 125 MARIETTA, GA 30068-4376



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







!!DOGWOOD CATERING OF MARIETTA – BASE



4961 LOWER ROSWELL RD STE 125 MARIETTA, GA 30068-4376



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-19-2022







JET’S PIZZA



2900 DELK RD SE STE 300 MARIETTA, GA 30067-5321



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 10-18-2022







FLOYD WINGS & GRILL



5395 FLOYD RD SW STE 118 MABLETON, GA 30126-2270



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 10-18-2022







TACO MAC



3101 COBB PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3497



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-18-2022







GRUB BURGER BAR



2955 COBB PKWY SE STE 820 ATLANTA, GA 30339



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-18-2022







ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY



920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 82



Last Inspection Date: 10-18-2022







SIRACUSA’S NY PIZZERIA



5350 UNITED DR SE STE 106 SMYRNA, GA 30082-4772



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 10-18-2022







EL RANCHERO #1



562 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 80



Last Inspection Date: 10-18-2022







CHICK-FIL-A AT ACWORTH #1146



3295 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-3938



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-18-2022







ARBY’S #8041



3319 N COBB PKWY ACWORTH, GA 30101



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 10-18-2022







HARDEE’S #1506085



3069 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 91



Last Inspection Date: 10-18-2022







INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL



2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 92



Last Inspection Date: 10-18-2022







FAIR OAKS ELEMENTARY SCHOOL



407 BARBER RD MARIETTA, GA 30060



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 10-18-2022







TAQUERIA EL GUERO



4180 AUSTELL RD STE 135 AUSTELL, GA 30106



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 10-18-2022







LITTLE CAESARS



2856 DELK RD SE STE 304A MARIETTA, GA 30067-6376



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 78



Last Inspection Date: 10-18-2022







HUNGRY HOWIES



4000 FREY RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-6706



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-18-2022







PANERA BREAD



3384 COBB PKWY NW STE 160 ACWORTH, GA 30101-8786



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 10-18-2022







NATURE’S CORNER MARKET



3960 MARY ELIZA TRCE NW STE 500 MARIETTA, GA 30064-1081



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 10-17-2022







STARBUCKS #454 – INSIDE KROGER



2100 ROSWELL RD STE 300A MARIETTA, GA 30062-0811



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 81



Last Inspection Date: 10-17-2022







STARBUCKS COFFEE #10555



4069 CHEROKEE ST NW STE A KENNESAW, GA 30144-1278



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 96



Last Inspection Date: 10-17-2022







REGAL STADIUM 22 @ AUSTELL



2480 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6813



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 10-17-2022







PIZZA HUT @ TARGET – T-2091



3378 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8358



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 98



Last Inspection Date: 10-17-2022







COOK OUT RESTAURANT



9 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3627



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 95



Last Inspection Date: 10-17-2022







MCDONALD’S #1788



1291 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066-6007



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 85



Last Inspection Date: 10-17-2022











KFC



1130 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 81



Last Inspection Date: 10-17-2022







WAFFLE HOUSE #1149



3275 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 10-17-2022







MCDONALD’S #14377



3316 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8324



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 97



Last Inspection Date: 10-17-2022







KENNESAW COFFEE COMPANY



3070 N MAIN ST NW KENNESAW, GA 30144-2756



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 99



Last Inspection Date: 10-17-2022











UPDOG SMOOTHIES AND JUICES



107 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 90



Last Inspection Date: 10-17-2022







FRANKIE’S



3085 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3810



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 60



Last Inspection Date: 10-17-2022







TACO BELL #4026



1906 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4504



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-14-2022







WAFFLE HOUSE #622



2165 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 93



Last Inspection Date: 10-14-2022







PANDA EXPRESS #2726



1380 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5001



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 100



Last Inspection Date: 10-14-2022







MOE’S SOUTHWEST GRILL – AUSTELL



1605 EAST WEST CONNECTOR 110 AUSTELL, GA 30106



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 84



Last Inspection Date: 10-14-2022







PIZZA HUT #4794



1386 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3613



Permit Type: FS



Last Inspection Score: 94



Last Inspection Date: 10-14-2022