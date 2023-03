Check out the 61 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 5, 2023

Here are the 61 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by March 5, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 2/26/2023 and 3/5/2023 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC036195 112 MOTORS LLC ERIC DANIELS 03/01/2023 112 MOTORS LLC 5701 MABLETON PKWY, SUITE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 416 MABLETON, GA 30126 OCC036220 1155 ROBERTS BLVD BLDG C/O ADLER REAL ESTATE 03/03/2023 OWNER SERVICES OFFICE SPACE RENTAL AF5 ATLANTA LIGHT 1155 ROBERTS BLVD INDUSTRIAL LLC KENNESAW, GA 30144 OCC036222 1965 VAUGHN RD BLDG C/O ADLER REAL ESTATE 03/03/2023 OWNER SERVICES OFFICE SPACE RENTAL AF5 ATLANTA LIGHT 1965 VAUGHN RD INDUSTRIAL LLC KENNESAW, GA 33131 OCC036223 2265 ROSWELL RD BLDG DANNY FULEIHAN 03/03/2023 OWNER 2265 ROSWELL RD, SUITE 101 OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON WORK SPACES GA LLC MARIETTA, GA 30062 THIS SITE OCC036201 55 KEY HOMES KEY HOMES KEY HOMES5 KEY HOMES KEY HOMES DEANNA FIVEASH1073 BLACKWELL RD, GA OCC036216 ABSOLUTE TRANSIT LLC LARINA PALMER 03/03/2023 ABSOLUTE TRANSIT LLC 2263 PIKEWOOD LN HEALTH AND ALLIED SERVICES AUSTELL, GA 30106 OCC036178 AISLEM LLC JAMES OCHU 02/27/2023 AISLEM LLC 2255 CUMBERLAND PKWY, CONSULTANT SERVICE – MARKETING BLDG 1000 A, GA OCC036215 ALLIANCE ROOFING LLC ALEXANDER POWELL 03/03/2023 ALLIANCE ROOFING LLC 4636 SOMERSET RD ROOFING CONTRACTOR SMYRNA, GA 30082 OCC036207 AMERICAN DEEP DAVID JOHNSON 03/02/2023 FOUNDATION INC 1784 DOOLEY TOWN RD FOUNDATION CONTRACTOR STATHAM, GA 30666 (770)725-9615 OCC036181 AMERICAN TOWERS JARED MORLEY 02/27/2023 #00003019 2397 CHURCH RD COMMUNICATION SERVICE AMERICAN TOWERS LLC ATLANTA, GA 30339 OCC036180 ASE VENTURES LLC DONALD WALDEN 02/28/2023 ASE VENTURES LLC 2501 PIEDMONT RD, SUITE ANTIQUE SALES 204 MARIETTA, GA 30062 OCC036211 ATTENTION CONSULTING DEBORAH WALTON 03/02/2023 SERVICES INC 4493 AUSTELL RD CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT AUSTELL, GA 30106 (404)966-1180 OCC036194 B & L NOTARY AND LORI G GONZALEZ 03/01/2023 BUSINESS SERVICES 2921 VALLEY VIEW DR ACCOUNTING, AUDITING, AND B & L NOTARY AND POWDER SPRINGS, GA 30127 BOOKEEPING – NOT A CPA BUSINESS SERVICES INC OCC036192 BLOSSOM & BUD FLORAL MEGAN SEYFRIED 03/01/2023 DESIGNS 5361 RIVER MILL CIR FLORIST MARIETTA, GA 30068 OCC036203 BLOSSOM LOCS LLC MEGAN THOMPSON-BUGGS 03/02/2023 BLOSSOM LOCS LLC 2790 SANDY PLAINS RD, HAIR BRAIDING SUITE 100-A MARIETTA, GA 30066 OCC036199 BUTLER CREEK ANIMAL JOHN PRICE 03/01/2023 HOSPITAL 3180 ACWORTH DUE WEST VETERINARIAN (TAX) SOUTHERN VETERINARY RD PARTNERS LLC KENNESAW, GA 30152 (205)644-8575 OCC036219 BYRON MARTIN BYRON MARTIN 03/03/2023 2121 N LANDING CT YARD MAINTENANCE MARIETTA, GA 30066 OCC036200 CRUMBL COOKIES SHANNON KELLY 03/02/2023 KELLY COOKIESCAPES INC 3330 COBB PKWY, SUITE 314 BAKERY – RETAIL ACWORTH, GA 30101 OCC036196 CRYPTO PAL LLC PARSA RAJABI 03/01/2023 CRYPTO PAL LLC 4476 PINE HILL TER NE SEMINARS – EDUCATIONAL & MARIETTA, GA 30066 INSTRUCTIONAL OCC036191 DANG THAT’S GOOD SADE PERRY 03/01/2023 CATERING LLC 3961 FLOYD RD, SUITE 300265 CATERING SERVICE DANG THAT’S GOOD AUSTELL, GA 30106 CATERING LLC OCC036158 DIAMOND CUTS DONALD LUCCI 02/27/2023 LANDSCAPING INC 4714 MAPLE BRK LANDSCAPING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30067 ALC003071 E KE PIZZA COSTANZO ASTARITA 03/03/2023 METROPIZZA LLC 2810 PACES FERRY RD, SUITE RESTAURANT 120 ATLANTA, GA 30339 OCC036175 EMROETEVEL OMISORE KOLAWOLE 02/27/2023 5710 POWELL DR, SUITE C AUTO BODY SHOP MABLETON, GA 30126 OCC036214 ENA RESTAURANT JAE SHIM 03/02/2023 HOLDINGS LLC 2501 E PIEDMONT RD, SUITE HOLDING COMPANY 141 MARIETTA, GA 30062 OCC036189 FAMILY DENTAL CARE OF VITO DACCHILLE 03/01/2023 MARIETTA 2525 SHALLOWFORD RD, DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) REDWOOD DENTAL OF SUITE 300 GEORGIA PC MARIETTA, GA 30066 OCC036188 FERRARA MEDICAL ANTHONY FERRARA 02/28/2023 AESTHETICS 1000 JOHNSON FERRY RD, PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) FERRARA MEDICAL SUITE E-125 AESTHETICS PC MARIETTA, GA 30068 OCC036197 FILEGENIUS F. KEITH BUMGARNER 03/01/2023 APPLIED ANSWERS INC 4950 IVY RIDGE DR, SUITE 206 COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATLANTA, GA 30339 OCC036217 G4 RENTALS LLC DANIEL GREEN 03/03/2023 G4 RENTALS LLC 1842 CHONDRA DR RENTAL OF TRAILERS MARIETTA, GA 30062 OCC036182 GRACEFULLY TRANSPORT LA SHAWN WILLIAMS 02/27/2023 GRACEFULLY TRANSPORT 1213 CRESTWOOD LN HEALTH AND ALLIED SERVICES AND RECREATION LLC ATLANTA, GA 30339 OCC036202 JAZZ BOUTIQUE JASMINE K. KUYON-MITCHELL 03/02/2023 JAZZ BOUTIQUE LLC 1218 CALIBRE LAKE PKWY, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SUITE 1218 SMYRNA, GA 30082 OCC036176 JEEWA LLC LOKU DE SILVA 02/27/2023 JEEWA LLC 3939 ROYAL DR, SUITE 220 WHOLESALE – PRINTING & RELATED KENNESAW, GA 30144 SUPPLIES OCC036198 KAWAII CHARM MESUT EROLE 03/02/2023 AIM STAR INC 2860 CUMBERLAND MALL, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SUITE 108-A ATLANTA, GA 30339 OCC036185 MANETAINED HAIR CO KAHLA BLALOCK 02/28/2023 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY SE SMYRNA, GA 30080 OCC036172 MARCO’S PIZZA DARRYL NASH 02/27/2023 MARIETTA PIZZA LLC 3595 CANTON RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30066 OCC036184 MAS SHARED KITCHEN LLC ANNA JACKSON 02/28/2023 MAS SHARED KITCHEN LLC 115 DAVIS CIR FOOD SERVICE KENNESAW, GA 30008 OCC036225 MAVERICK MARRIAGE CHRISTINA NERI 03/03/2023 THERAPY 3225 SHALLOWFORD RD, SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) CHRISTINA NERI SUITE 500 MARIETTA, GA 30062 OCC036213 MEAGAN FARLEY MEAGAN FARLEY 03/02/2023 EXCEPTIONAL CLEANING 3469 RIVER HEIGHTS XING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLC MARIETTA, GA 30067 & CONSTRUCTION RELATED OCC036084 MERAKI BARBERSHOP EDWIN SIBRIAN 02/27/2023 MERAKI BARBERSHOP LLC 2667 POWDER SPRINGS RD BARBER SHOP SW, SUITE 109 MARIETTA, GA 30064 OCC036161 MOMO TATTOO COMPANY SARA TAYLOR 03/01/2023 SPOOKY SARA LLC 4000 FREY RD, SUITE C TATTOO PARLOR KENNESAW, GA 30144 OCC036177 MONTGOMERY TRANSPORT JACQUETTA MONTGOMERY 02/27/2023 LLC 2121 SOFT PINE LN TRUCKING COMPANY MONTGOMERY TRANSPORT ACWORTH, GA 30102 LLC OCC036218 NEW ERA FLOOR LLC WALTER MENDEZ LEON 03/03/2023 NEW ERA FLOOR LLC 4631 FLINT HILL RD FLOOR COVERING CONTRACTOR AUSTELL, GA 30106 (FLOORING) OCC036224 OH MY GOODNESS STARR TRACEY JACKSON 03/03/2023 CATERING LLC 2723 LAKE FERRY RD CATERING SERVICE OH MY GOODNESS STARR ATLANTA, GA 30339 CATERING LLC OCC036171 OPULENT HOME CARE LTD TAMARA DILLARD 02/27/2023 CO 2727 PACES FERRY RD, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES OPULENT HOME CARE LTD 750 CO ATLANTA, GA 30339 OCC036164 PARKERS SQUARE DIANE PARKER 02/27/2023 PARKER & PARKER 4031 MAXANNE DR CONSULTANT – FASHION APPAREL FASHIONS LLC KENNESAW, GA 30144 FURNITURE & TEXTILES OCC036221 RAWFX BRANDI ODOM 03/03/2023 RAWFX LLC 5015 FLOYD RD SW, SUITE BEAUTICIAN 820 MABLETON, GA 30126 OCC036169 REMODELING LUIS PATINO 02/27/2023 MOUNTAIN REMODELING 714 WINSTON RD HANDY MAN – NO STATE LICENSE SERVICES LLC MARIETTA, GA 30008 OCC036187 RICO TROPICAL GRILL CESAR CARREA 02/28/2023 J.C. TROPICAL GROUP LLC 745 CHASTAIN RD NW, SUITE RESTAURANT 2020 KENNESAW, GA 30144 OCC036186 SALVAS INDEPENDENT SALVAS INDEPENDENT 02/28/2023 GROUP INC. #1 GROUP INC. REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT SALVAS INDEPENDENT 506 ELIZABETH LN GROUP INC. MABLETON, GA 30126 CON001378 SAM BROWN JR SAM BROWN 02/27/2023 BROWN PLUMBING SBG LLC 3884 BRENTVIEW PL PLUMBING CONTRACTOR KENNESAW, GA 30144 OCC036204 SETTLE FOR GLAM LLC MEGAN THOMPSON-BUGGS 03/02/2023 SETTLE FOR GLAM LLC 2790 SANDY PLAINS RD, BEAUTY SHOP SUITE 100-A MARIETTA, GA 30066 OCC036205 SOLAR DATABASE PATRICIA MITCHELL 03/02/2023 CONSULTNG SERVICES INC 100 CALIBRE LAKES PKWY CONSULTANT – COMPUTER & DATA SOLAR DATABASE SMYRNA, GA 30082 PROCESSING CONSULTNG SERVICES INC OCC036193 SOPHISTICATED STYLEZ JASMINE GRISLE 03/01/2023 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 29 ATLANTA, GA 30339 OCC036209 SUBWAY JALAL AHMED 03/02/2023 MA BUSINESS INC 2520 PIEDMONT RD, SUITE A RESTAURANT MARIETTA, GA 30062 OCC036212 TEAMLOGIC IT 61010 WILLIAM DICKER 03/02/2023 JOSHDONS CONSULTING 2440 SANDY PLAINS RD, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC BLDG 20 – 300 MARIETTA, GA ALT003125 TEMPLE KOL EMETH RACHEL ROSEMAN BARICH 03/01/2023 TEMPLE KOL EMETH LTD 1415 OLD CANTON RD RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) MARIETTA, GA 30062 OCC036206 THE JOHNSON PROPERTY DERRICK JOHNSON 03/02/2023 GROUP LLC 1378 BENBROOKE LN REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT THE JOHNSON PROPERTY ACWORTH, GA 30101 GROUP LLC BLR003109 TOP MASSAGE ZHE HAN 02/28/2023 TOP MASSAGE GA LLC 2200 ROSWELL RD, SUITE 150 HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED MARIETTA, GA 30062 OCC036226 URBINA IMMIGRATION LAW MICHAEL URBINA 03/03/2023 1100 CIRCLE 75 PKWY, SUITE LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY 900 ATLANTA, GA 30339 OCC036208 YATES DESIGN & LIESL YATES 03/02/2023 MANAGEMENT 2841 TANNER LAKE TRL INTERIOR DESIGN YATES DESIGN & MARIETTA, GA 30064 MANAGEMENT OCC036173 YOUR PLACE OF SOLACE SOPHIA THOMAS 02/27/2023 LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) YOUR PLACE OF SOLACE 320 LLC SMYRNA, GA 30080 OCC036210 YUMMY EMPANADAS & JONATHAN MARTINEZ 03/03/2023 PASTELES LLC 2593 PRINCESS LN COTTAGE FOOD YUMMY EMPANADAS & MARIETTA, GA 30067 PASTELES LLC Business Count: 61 Print Date: 3/4/2023 BL_New_Business_Listing_090818Page 7