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Check out the 61 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 5, 2023

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson March 5, 2023

Here are the 61  new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by March 5, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 2/26/2023 and 3/5/2023
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC036195112 MOTORS LLCERIC DANIELS03/01/2023
112 MOTORS LLC5701 MABLETON PKWY, SUITEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
416
MABLETON, GA 30126
OCC0362201155 ROBERTS BLVD BLDGC/O ADLER REAL ESTATE03/03/2023
OWNERSERVICESOFFICE SPACE RENTAL
AF5 ATLANTA LIGHT1155 ROBERTS BLVD
INDUSTRIAL LLCKENNESAW, GA 30144
OCC0362221965 VAUGHN RD BLDGC/O ADLER REAL ESTATE03/03/2023
OWNERSERVICESOFFICE SPACE RENTAL
AF5 ATLANTA LIGHT1965 VAUGHN RD
INDUSTRIAL LLCKENNESAW, GA 33131
OCC0362232265 ROSWELL RD BLDGDANNY FULEIHAN03/03/2023
OWNER2265 ROSWELL RD, SUITE 101OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
WORK SPACES GA LLCMARIETTA, GA 30062THIS SITE
OCC03620155 KEY HOMES KEY HOMESKEY HOMES5 KEY HOMES KEY HOMESDEANNA FIVEASH1073 BLACKWELL RD, GA
OCC036216ABSOLUTE TRANSIT LLCLARINA PALMER03/03/2023
ABSOLUTE TRANSIT LLC2263 PIKEWOOD LNHEALTH AND ALLIED SERVICES
AUSTELL, GA 30106
OCC036178AISLEM LLCJAMES OCHU02/27/2023
AISLEM LLC2255 CUMBERLAND PKWY,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
BLDG 1000 A, GA
OCC036215ALLIANCE ROOFING LLCALEXANDER POWELL03/03/2023
ALLIANCE ROOFING LLC4636 SOMERSET RDROOFING CONTRACTOR
SMYRNA, GA 30082
OCC036207AMERICAN DEEPDAVID JOHNSON03/02/2023
FOUNDATION INC1784 DOOLEY TOWN RDFOUNDATION CONTRACTOR
STATHAM, GA 30666
(770)725-9615
OCC036181AMERICAN TOWERSJARED MORLEY02/27/2023
#000030192397 CHURCH RDCOMMUNICATION SERVICE
AMERICAN TOWERS LLCATLANTA, GA 30339
OCC036180ASE VENTURES LLCDONALD WALDEN02/28/2023
ASE VENTURES LLC2501 PIEDMONT RD, SUITEANTIQUE SALES
204
MARIETTA, GA 30062
OCC036211ATTENTION CONSULTINGDEBORAH WALTON03/02/2023
SERVICES INC4493 AUSTELL RDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
AUSTELL, GA 30106
(404)966-1180
OCC036194B & L NOTARY ANDLORI G GONZALEZ03/01/2023
BUSINESS SERVICES2921 VALLEY VIEW DRACCOUNTING, AUDITING, AND
B & L NOTARY ANDPOWDER SPRINGS, GA 30127BOOKEEPING – NOT A CPA
BUSINESS SERVICES INC
OCC036192BLOSSOM & BUD FLORALMEGAN SEYFRIED03/01/2023
DESIGNS5361 RIVER MILL CIRFLORIST
MARIETTA, GA 30068
OCC036203BLOSSOM LOCS LLCMEGAN THOMPSON-BUGGS03/02/2023
BLOSSOM LOCS LLC2790 SANDY PLAINS RD,HAIR BRAIDING
SUITE 100-A
MARIETTA, GA 30066
OCC036199BUTLER CREEK ANIMALJOHN PRICE03/01/2023
HOSPITAL3180 ACWORTH DUE WESTVETERINARIAN (TAX)
SOUTHERN VETERINARYRD
PARTNERS LLCKENNESAW, GA 30152
(205)644-8575
OCC036219BYRON MARTINBYRON MARTIN03/03/2023
2121 N LANDING CTYARD MAINTENANCE
MARIETTA, GA 30066
OCC036200CRUMBL COOKIESSHANNON KELLY03/02/2023
KELLY COOKIESCAPES INC3330 COBB PKWY, SUITE 314BAKERY – RETAIL
ACWORTH, GA 30101
OCC036196CRYPTO PAL LLCPARSA RAJABI03/01/2023
CRYPTO PAL LLC4476 PINE HILL TER NESEMINARS – EDUCATIONAL &
MARIETTA, GA 30066INSTRUCTIONAL
OCC036191DANG THAT’S GOODSADE PERRY03/01/2023
CATERING LLC3961 FLOYD RD, SUITE 300265CATERING SERVICE
DANG THAT’S GOODAUSTELL, GA 30106
CATERING LLC
OCC036158DIAMOND CUTSDONALD LUCCI02/27/2023
LANDSCAPING INC4714 MAPLE BRKLANDSCAPING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30067
ALC003071E KE PIZZACOSTANZO ASTARITA03/03/2023
METROPIZZA LLC2810 PACES FERRY RD, SUITERESTAURANT
120
ATLANTA, GA 30339
OCC036175EMROETEVELOMISORE KOLAWOLE02/27/2023
5710 POWELL DR, SUITE CAUTO BODY SHOP
MABLETON, GA 30126
OCC036214ENA RESTAURANTJAE SHIM03/02/2023
HOLDINGS LLC2501 E PIEDMONT RD, SUITEHOLDING COMPANY
141
MARIETTA, GA 30062
OCC036189FAMILY DENTAL CARE OFVITO DACCHILLE03/01/2023
MARIETTA2525 SHALLOWFORD RD,DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
REDWOOD DENTAL OFSUITE 300
GEORGIA PCMARIETTA, GA 30066
OCC036188FERRARA MEDICALANTHONY FERRARA02/28/2023
AESTHETICS1000 JOHNSON FERRY RD,PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
FERRARA MEDICALSUITE E-125
AESTHETICS PCMARIETTA, GA 30068
OCC036197FILEGENIUSF. KEITH BUMGARNER03/01/2023
APPLIED ANSWERS INC4950 IVY RIDGE DR, SUITE 206COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATLANTA, GA 30339
OCC036217G4 RENTALS LLCDANIEL GREEN03/03/2023
G4 RENTALS LLC1842 CHONDRA DRRENTAL OF TRAILERS
MARIETTA, GA 30062
OCC036182GRACEFULLY TRANSPORTLA SHAWN WILLIAMS02/27/2023
GRACEFULLY TRANSPORT1213 CRESTWOOD LNHEALTH AND ALLIED SERVICES
AND RECREATION LLCATLANTA, GA 30339
OCC036202JAZZ BOUTIQUEJASMINE K. KUYON-MITCHELL03/02/2023
JAZZ BOUTIQUE LLC1218 CALIBRE LAKE PKWY,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SUITE 1218
SMYRNA, GA 30082
OCC036176JEEWA LLCLOKU DE SILVA02/27/2023
JEEWA LLC3939 ROYAL DR, SUITE 220WHOLESALE – PRINTING & RELATED
KENNESAW, GA 30144SUPPLIES
OCC036198KAWAII CHARMMESUT EROLE03/02/2023
AIM STAR INC2860 CUMBERLAND MALL,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SUITE 108-A
ATLANTA, GA 30339
OCC036185MANETAINED HAIR COKAHLA BLALOCK02/28/2023
2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY SE
SMYRNA, GA 30080
OCC036172MARCO’S PIZZADARRYL NASH02/27/2023
MARIETTA PIZZA LLC3595 CANTON RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30066
OCC036184MAS SHARED KITCHEN LLCANNA JACKSON02/28/2023
MAS SHARED KITCHEN LLC115 DAVIS CIRFOOD SERVICE
KENNESAW, GA 30008
OCC036225MAVERICK MARRIAGECHRISTINA NERI03/03/2023
THERAPY3225 SHALLOWFORD RD,SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
CHRISTINA NERISUITE 500
MARIETTA, GA 30062
OCC036213MEAGAN FARLEYMEAGAN FARLEY03/02/2023
EXCEPTIONAL CLEANING3469 RIVER HEIGHTS XINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCMARIETTA, GA 30067& CONSTRUCTION RELATED
OCC036084MERAKI BARBERSHOPEDWIN SIBRIAN02/27/2023
MERAKI BARBERSHOP LLC2667 POWDER SPRINGS RDBARBER SHOP
SW, SUITE 109
MARIETTA, GA 30064
OCC036161MOMO TATTOO COMPANYSARA TAYLOR03/01/2023
SPOOKY SARA LLC4000 FREY RD, SUITE CTATTOO PARLOR
KENNESAW, GA 30144
OCC036177MONTGOMERY TRANSPORT JACQUETTA MONTGOMERY02/27/2023
LLC2121 SOFT PINE LNTRUCKING COMPANY
MONTGOMERY TRANSPORT ACWORTH, GA 30102
LLC
OCC036218NEW ERA FLOOR LLCWALTER MENDEZ LEON03/03/2023
NEW ERA FLOOR LLC4631 FLINT HILL RDFLOOR COVERING CONTRACTOR
AUSTELL, GA 30106(FLOORING)
OCC036224OH MY GOODNESS STARRTRACEY JACKSON03/03/2023
CATERING LLC2723 LAKE FERRY RDCATERING SERVICE
OH MY GOODNESS STARR ATLANTA, GA 30339
CATERING LLC
OCC036171OPULENT HOME CARE LTDTAMARA DILLARD02/27/2023
CO2727 PACES FERRY RD, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
OPULENT HOME CARE LTD750
COATLANTA, GA 30339
OCC036164PARKERS SQUAREDIANE PARKER02/27/2023
PARKER & PARKER4031 MAXANNE DRCONSULTANT – FASHION APPAREL
FASHIONS LLCKENNESAW, GA 30144FURNITURE & TEXTILES
OCC036221RAWFXBRANDI ODOM03/03/2023
RAWFX LLC5015 FLOYD RD SW, SUITEBEAUTICIAN
820
MABLETON, GA 30126
OCC036169REMODELINGLUIS PATINO02/27/2023
MOUNTAIN REMODELING714 WINSTON RDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SERVICES LLCMARIETTA, GA 30008
OCC036187RICO TROPICAL GRILLCESAR CARREA02/28/2023
J.C. TROPICAL GROUP LLC745 CHASTAIN RD NW, SUITERESTAURANT
2020
KENNESAW, GA 30144
OCC036186SALVAS INDEPENDENTSALVAS INDEPENDENT02/28/2023
GROUP INC. #1GROUP INC.REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
SALVAS INDEPENDENT506 ELIZABETH LN
GROUP INC.MABLETON, GA 30126
CON001378SAM BROWN JRSAM BROWN02/27/2023
BROWN PLUMBING SBG LLC3884 BRENTVIEW PLPLUMBING CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30144
OCC036204SETTLE FOR GLAM LLCMEGAN THOMPSON-BUGGS03/02/2023
SETTLE FOR GLAM LLC2790 SANDY PLAINS RD,BEAUTY SHOP
SUITE 100-A
MARIETTA, GA 30066
OCC036205SOLAR DATABASEPATRICIA MITCHELL03/02/2023
CONSULTNG SERVICES INC100 CALIBRE LAKES PKWYCONSULTANT – COMPUTER & DATA
SOLAR DATABASESMYRNA, GA 30082PROCESSING
CONSULTNG SERVICES INC
OCC036193SOPHISTICATED STYLEZJASMINE GRISLE03/01/2023
2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY, SUITE 29
ATLANTA, GA 30339
OCC036209SUBWAYJALAL AHMED03/02/2023
MA BUSINESS INC2520 PIEDMONT RD, SUITE ARESTAURANT
MARIETTA, GA 30062
OCC036212TEAMLOGIC IT 61010WILLIAM DICKER03/02/2023
JOSHDONS CONSULTING2440 SANDY PLAINS RD,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCBLDG 20 – 300
MARIETTA, GA
ALT003125TEMPLE KOL EMETHRACHEL ROSEMAN BARICH03/01/2023
TEMPLE KOL EMETH LTD1415 OLD CANTON RDRELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
MARIETTA, GA 30062
OCC036206THE JOHNSON PROPERTYDERRICK JOHNSON03/02/2023
GROUP LLC1378 BENBROOKE LNREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
THE JOHNSON PROPERTY ACWORTH, GA 30101
GROUP LLC
BLR003109TOP MASSAGEZHE HAN02/28/2023
TOP MASSAGE GA LLC2200 ROSWELL RD, SUITE 150HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
MARIETTA, GA 30062
OCC036226URBINA IMMIGRATION LAWMICHAEL URBINA03/03/2023
1100 CIRCLE 75 PKWY, SUITELAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
900
ATLANTA, GA 30339
OCC036208YATES DESIGN &LIESL YATES03/02/2023
MANAGEMENT2841 TANNER LAKE TRLINTERIOR DESIGN
YATES DESIGN &MARIETTA, GA 30064
MANAGEMENT
OCC036173YOUR PLACE OF SOLACESOPHIA THOMAS02/27/2023
LLC2400 HERODIAN WAY, SUITESOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
YOUR PLACE OF SOLACE320
LLCSMYRNA, GA 30080
OCC036210YUMMY EMPANADAS &JONATHAN MARTINEZ03/03/2023
PASTELES LLC2593 PRINCESS LNCOTTAGE FOOD
YUMMY EMPANADAS &MARIETTA, GA 30067
PASTELES LLC
Business Count: 61
Print Date: 3/4/2023BL_New_Business_Listing_090818Page 7
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