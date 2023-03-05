Check out the 61 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 5, 2023

Here are the 61 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by March 5, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 2/26/2023 and 3/5/2023
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC036195
|112 MOTORS LLC
|ERIC DANIELS
|03/01/2023
|112 MOTORS LLC
|5701 MABLETON PKWY, SUITE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|416
|MABLETON, GA 30126
|OCC036220
|1155 ROBERTS BLVD BLDG
|C/O ADLER REAL ESTATE
|03/03/2023
|OWNER
|SERVICES
|OFFICE SPACE RENTAL
|AF5 ATLANTA LIGHT
|1155 ROBERTS BLVD
|INDUSTRIAL LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036222
|1965 VAUGHN RD BLDG
|C/O ADLER REAL ESTATE
|03/03/2023
|OWNER
|SERVICES
|OFFICE SPACE RENTAL
|AF5 ATLANTA LIGHT
|1965 VAUGHN RD
|INDUSTRIAL LLC
|KENNESAW, GA 33131
|OCC036223
|2265 ROSWELL RD BLDG
|DANNY FULEIHAN
|03/03/2023
|OWNER
|2265 ROSWELL RD, SUITE 101
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|WORK SPACES GA LLC
|MARIETTA, GA 30062
|THIS SITE
|OCC036201
|55 KEY HOMES KEY HOMES
|KEY HOMES5 KEY HOMES KEY HOMES
|DEANNA FIVEASH1073 BLACKWELL RD, GA
|OCC036216
|ABSOLUTE TRANSIT LLC
|LARINA PALMER
|03/03/2023
|ABSOLUTE TRANSIT LLC
|2263 PIKEWOOD LN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AUSTELL, GA 30106
|OCC036178
|AISLEM LLC
|JAMES OCHU
|02/27/2023
|AISLEM LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|BLDG 1000 A, GA
|OCC036215
|ALLIANCE ROOFING LLC
|ALEXANDER POWELL
|03/03/2023
|ALLIANCE ROOFING LLC
|4636 SOMERSET RD
|ROOFING CONTRACTOR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC036207
|AMERICAN DEEP
|DAVID JOHNSON
|03/02/2023
|FOUNDATION INC
|1784 DOOLEY TOWN RD
|FOUNDATION CONTRACTOR
|STATHAM, GA 30666
|(770)725-9615
|OCC036181
|AMERICAN TOWERS
|JARED MORLEY
|02/27/2023
|#00003019
|2397 CHURCH RD
|COMMUNICATION SERVICE
|AMERICAN TOWERS LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036180
|ASE VENTURES LLC
|DONALD WALDEN
|02/28/2023
|ASE VENTURES LLC
|2501 PIEDMONT RD, SUITE
|ANTIQUE SALES
|204
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036211
|ATTENTION CONSULTING
|DEBORAH WALTON
|03/02/2023
|SERVICES INC
|4493 AUSTELL RD
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|AUSTELL, GA 30106
|(404)966-1180
|OCC036194
|B & L NOTARY AND
|LORI G GONZALEZ
|03/01/2023
|BUSINESS SERVICES
|2921 VALLEY VIEW DR
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|B & L NOTARY AND
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|BUSINESS SERVICES INC
|OCC036192
|BLOSSOM & BUD FLORAL
|MEGAN SEYFRIED
|03/01/2023
|DESIGNS
|5361 RIVER MILL CIR
|FLORIST
|MARIETTA, GA 30068
|OCC036203
|BLOSSOM LOCS LLC
|MEGAN THOMPSON-BUGGS
|03/02/2023
|BLOSSOM LOCS LLC
|2790 SANDY PLAINS RD,
|HAIR BRAIDING
|SUITE 100-A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036199
|BUTLER CREEK ANIMAL
|JOHN PRICE
|03/01/2023
|HOSPITAL
|3180 ACWORTH DUE WEST
|VETERINARIAN (TAX)
|SOUTHERN VETERINARY
|RD
|PARTNERS LLC
|KENNESAW, GA 30152
|(205)644-8575
|OCC036219
|BYRON MARTIN
|BYRON MARTIN
|03/03/2023
|2121 N LANDING CT
|YARD MAINTENANCE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036200
|CRUMBL COOKIES
|SHANNON KELLY
|03/02/2023
|KELLY COOKIESCAPES INC
|3330 COBB PKWY, SUITE 314
|BAKERY – RETAIL
|ACWORTH, GA 30101
|OCC036196
|CRYPTO PAL LLC
|PARSA RAJABI
|03/01/2023
|CRYPTO PAL LLC
|4476 PINE HILL TER NE
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|MARIETTA, GA 30066
|INSTRUCTIONAL
|OCC036191
|DANG THAT’S GOOD
|SADE PERRY
|03/01/2023
|CATERING LLC
|3961 FLOYD RD, SUITE 300265
|CATERING SERVICE
|DANG THAT’S GOOD
|AUSTELL, GA 30106
|CATERING LLC
|OCC036158
|DIAMOND CUTS
|DONALD LUCCI
|02/27/2023
|LANDSCAPING INC
|4714 MAPLE BRK
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003071
|E KE PIZZA
|COSTANZO ASTARITA
|03/03/2023
|METROPIZZA LLC
|2810 PACES FERRY RD, SUITE
|RESTAURANT
|120
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036175
|EMROETEVEL
|OMISORE KOLAWOLE
|02/27/2023
|5710 POWELL DR, SUITE C
|AUTO BODY SHOP
|MABLETON, GA 30126
|OCC036214
|ENA RESTAURANT
|JAE SHIM
|03/02/2023
|HOLDINGS LLC
|2501 E PIEDMONT RD, SUITE
|HOLDING COMPANY
|141
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036189
|FAMILY DENTAL CARE OF
|VITO DACCHILLE
|03/01/2023
|MARIETTA
|2525 SHALLOWFORD RD,
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|REDWOOD DENTAL OF
|SUITE 300
|GEORGIA PC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036188
|FERRARA MEDICAL
|ANTHONY FERRARA
|02/28/2023
|AESTHETICS
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|FERRARA MEDICAL
|SUITE E-125
|AESTHETICS PC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC036197
|FILEGENIUS
|F. KEITH BUMGARNER
|03/01/2023
|APPLIED ANSWERS INC
|4950 IVY RIDGE DR, SUITE 206
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036217
|G4 RENTALS LLC
|DANIEL GREEN
|03/03/2023
|G4 RENTALS LLC
|1842 CHONDRA DR
|RENTAL OF TRAILERS
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036182
|GRACEFULLY TRANSPORT
|LA SHAWN WILLIAMS
|02/27/2023
|GRACEFULLY TRANSPORT
|1213 CRESTWOOD LN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AND RECREATION LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036202
|JAZZ BOUTIQUE
|JASMINE K. KUYON-MITCHELL
|03/02/2023
|JAZZ BOUTIQUE LLC
|1218 CALIBRE LAKE PKWY,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SUITE 1218
|SMYRNA, GA 30082
|OCC036176
|JEEWA LLC
|LOKU DE SILVA
|02/27/2023
|JEEWA LLC
|3939 ROYAL DR, SUITE 220
|WHOLESALE – PRINTING & RELATED
|KENNESAW, GA 30144
|SUPPLIES
|OCC036198
|KAWAII CHARM
|MESUT EROLE
|03/02/2023
|AIM STAR INC
|2860 CUMBERLAND MALL,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SUITE 108-A
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036185
|MANETAINED HAIR CO
|KAHLA BLALOCK
|02/28/2023
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036172
|MARCO’S PIZZA
|DARRYL NASH
|02/27/2023
|MARIETTA PIZZA LLC
|3595 CANTON RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036184
|MAS SHARED KITCHEN LLC
|ANNA JACKSON
|02/28/2023
|MAS SHARED KITCHEN LLC
|115 DAVIS CIR
|FOOD SERVICE
|KENNESAW, GA 30008
|OCC036225
|MAVERICK MARRIAGE
|CHRISTINA NERI
|03/03/2023
|THERAPY
|3225 SHALLOWFORD RD,
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|CHRISTINA NERI
|SUITE 500
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036213
|MEAGAN FARLEY
|MEAGAN FARLEY
|03/02/2023
|EXCEPTIONAL CLEANING
|3469 RIVER HEIGHTS XING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC036084
|MERAKI BARBERSHOP
|EDWIN SIBRIAN
|02/27/2023
|MERAKI BARBERSHOP LLC
|2667 POWDER SPRINGS RD
|BARBER SHOP
|SW, SUITE 109
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036161
|MOMO TATTOO COMPANY
|SARA TAYLOR
|03/01/2023
|SPOOKY SARA LLC
|4000 FREY RD, SUITE C
|TATTOO PARLOR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036177
|MONTGOMERY TRANSPORT JACQUETTA MONTGOMERY
|02/27/2023
|LLC
|2121 SOFT PINE LN
|TRUCKING COMPANY
|MONTGOMERY TRANSPORT ACWORTH, GA 30102
|LLC
|OCC036218
|NEW ERA FLOOR LLC
|WALTER MENDEZ LEON
|03/03/2023
|NEW ERA FLOOR LLC
|4631 FLINT HILL RD
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|AUSTELL, GA 30106
|(FLOORING)
|OCC036224
|OH MY GOODNESS STARR
|TRACEY JACKSON
|03/03/2023
|CATERING LLC
|2723 LAKE FERRY RD
|CATERING SERVICE
|OH MY GOODNESS STARR ATLANTA, GA 30339
|CATERING LLC
|OCC036171
|OPULENT HOME CARE LTD
|TAMARA DILLARD
|02/27/2023
|CO
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OPULENT HOME CARE LTD
|750
|CO
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036164
|PARKERS SQUARE
|DIANE PARKER
|02/27/2023
|PARKER & PARKER
|4031 MAXANNE DR
|CONSULTANT – FASHION APPAREL
|FASHIONS LLC
|KENNESAW, GA 30144
|FURNITURE & TEXTILES
|OCC036221
|RAWFX
|BRANDI ODOM
|03/03/2023
|RAWFX LLC
|5015 FLOYD RD SW, SUITE
|BEAUTICIAN
|820
|MABLETON, GA 30126
|OCC036169
|REMODELING
|LUIS PATINO
|02/27/2023
|MOUNTAIN REMODELING
|714 WINSTON RD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SERVICES LLC
|MARIETTA, GA 30008
|OCC036187
|RICO TROPICAL GRILL
|CESAR CARREA
|02/28/2023
|J.C. TROPICAL GROUP LLC
|745 CHASTAIN RD NW, SUITE
|RESTAURANT
|2020
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036186
|SALVAS INDEPENDENT
|SALVAS INDEPENDENT
|02/28/2023
|GROUP INC. #1
|GROUP INC.
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|SALVAS INDEPENDENT
|506 ELIZABETH LN
|GROUP INC.
|MABLETON, GA 30126
|CON001378
|SAM BROWN JR
|SAM BROWN
|02/27/2023
|BROWN PLUMBING SBG LLC
|3884 BRENTVIEW PL
|PLUMBING CONTRACTOR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036204
|SETTLE FOR GLAM LLC
|MEGAN THOMPSON-BUGGS
|03/02/2023
|SETTLE FOR GLAM LLC
|2790 SANDY PLAINS RD,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 100-A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036205
|SOLAR DATABASE
|PATRICIA MITCHELL
|03/02/2023
|CONSULTNG SERVICES INC
|100 CALIBRE LAKES PKWY
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|SOLAR DATABASE
|SMYRNA, GA 30082
|PROCESSING
|CONSULTNG SERVICES INC
|OCC036193
|SOPHISTICATED STYLEZ
|JASMINE GRISLE
|03/01/2023
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 29
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036209
|SUBWAY
|JALAL AHMED
|03/02/2023
|MA BUSINESS INC
|2520 PIEDMONT RD, SUITE A
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036212
|TEAMLOGIC IT 61010
|WILLIAM DICKER
|03/02/2023
|JOSHDONS CONSULTING
|2440 SANDY PLAINS RD,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|BLDG 20 – 300
|MARIETTA, GA
|ALT003125
|TEMPLE KOL EMETH
|RACHEL ROSEMAN BARICH
|03/01/2023
|TEMPLE KOL EMETH LTD
|1415 OLD CANTON RD
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036206
|THE JOHNSON PROPERTY
|DERRICK JOHNSON
|03/02/2023
|GROUP LLC
|1378 BENBROOKE LN
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|THE JOHNSON PROPERTY ACWORTH, GA 30101
|GROUP LLC
|BLR003109
|TOP MASSAGE
|ZHE HAN
|02/28/2023
|TOP MASSAGE GA LLC
|2200 ROSWELL RD, SUITE 150
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036226
|URBINA IMMIGRATION LAW
|MICHAEL URBINA
|03/03/2023
|1100 CIRCLE 75 PKWY, SUITE
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036208
|YATES DESIGN &
|LIESL YATES
|03/02/2023
|MANAGEMENT
|2841 TANNER LAKE TRL
|INTERIOR DESIGN
|YATES DESIGN &
|MARIETTA, GA 30064
|MANAGEMENT
|OCC036173
|YOUR PLACE OF SOLACE
|SOPHIA THOMAS
|02/27/2023
|LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|YOUR PLACE OF SOLACE
|320
|LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036210
|YUMMY EMPANADAS &
|JONATHAN MARTINEZ
|03/03/2023
|PASTELES LLC
|2593 PRINCESS LN
|COTTAGE FOOD
|YUMMY EMPANADAS &
|MARIETTA, GA 30067
|PASTELES LLC
|Business Count: 61
|Print Date: 3/4/2023
|BL_New_Business_Listing_090818Page 7
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