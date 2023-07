Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 23 to June 29

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

WATERSTONE EVENTS

4849 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20661

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-29-2023

HONG KONG STAR

3451 COBB PKWY NW STE 9 ACWORTH, GA 30101-4000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000228

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-29-2023

CAFE LUCIA

1260 W SPRING ST STE B SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003291

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-29-2023

TOKYO BOAT

4750 ALABAMA RD NE STE 101 ROSWELL, GA 30075-1680

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004013

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 06-29-2023

GREAT AMERICAN COOKIE COMPANY & MARBLE SLAB CREAMERY

3466 COBB PKWY NW STE 130 ACWORTH, GA 30101-5764

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004369

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-29-2023

!!VARENITA OF WEST COBB

1979 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-4520

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004915

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-29-2023

!!ATLANTIC BUFFET OF AUSTELL

3845 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005448

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-29-2023

SUBWAY #2569

822 CONCORD RD SE STE 105 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003853

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-28-2023

SILVERSPOT CINEMA

950 BATTERY AVE SE STE 5000 ATLANTA, GA 30339-4438

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003980

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-28-2023

TURMERIC INDIAN RESTAURANT

1043 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-6537

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005170

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-28-2023

CAMPUS FALAFEL CAFE

950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4810

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-27-2023

MARIETTA LOCAL THE

148 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-1945

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001215

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-27-2023

MCDONALD’S #1788

1291 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066-6007

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000816

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-27-2023

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

1275 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5664

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-27-2023

OTTER’S CHICKEN

1985 COBB PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-4603

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002880

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-27-2023

DUNKIN’ DONUTS #353605

4443 WADE GREEN RD NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-1248

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003426

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-27-2023

COLDSTONE CREAMERY / PLANET SMOOTHIE

4225 WADE GREEN RD NW STE B KENNESAW, GA 30144-1244

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003858

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-27-2023

SUBWAY

2475 DALLAS HWY SW STE 400 MARIETTA, GA 30064-2566

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004068

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-27-2023

QDOBA MEXICAN EATS

827 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-7229

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004366

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-27-2023

YOGLI MOGLI

3600 DALLAS HWY SW STE 290 MARIETTA, GA 30064-1697

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004423

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 06-27-2023

BLEND IT UP NUTRITION

4200 WADE GREEN RD NW STE 208 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005351

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-27-2023

AZ PIZZA WINGS & FISH

855 S COBB DR SE STE 105 MARIETTA, GA 30060-3180

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005356

Last Inspection Score: 71

Last Inspection Date: 06-27-2023

ANOTHER CHANCE

2221 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3784

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-26-2023

SAVVY’S EAT-EAT – BASE

2220 ATLANTA RD SE STE 118 SMYRNA, GA 30080-1541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004597

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-26-2023

SAVVY’S EAT-EAT – MOBILE

2220 ATLANTA RD SE STE 118 SMYRNA, GA 30080-1541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004598

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-26-2023

ZAMA MEXICAN CUISINE AND MARGARITA BAR

2501 COBB PLACE LN NW KENNESAW, GA 30144-4933

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005133

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-26-2023

!!Q KOREAN BBQ & REVOLVING SUSHI

400 ERNEST W BARRETT PKWY STE 48 KENNESAW, GA 30144-4917

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005300

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-26-2023

CAPTAIN D’S MARIETTA

725 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005562

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 06-26-2023

!!WING CITY

1750 BELLS FERRY RD STE E MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006041

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-26-2023

PARC AT PIEDMONT – FOOD

999 HOOD RD NE MARIETTA, GA 30068-2220

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002063

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-23-2023

ARBOR TERRACE OF EAST COBB – FOOD

886 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002576

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-23-2023

EUREST DINING SERVICES @ BANK OF AMERICA

210 TOWNPARK DR NW KENNESAW, GA 30144-5514

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25623

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2023

PAPPASITO’S CANTINA

2788 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8622

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4910

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-23-2023

JOHNNY’S PIZZA

2970 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3861

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004643

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-23-2023

GALAXY SMOOTHIES (INSIDE LA FITNESS)

1185 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 454 KENNESAW, GA 30144-4535

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005145

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-23-2023

!!SLEEP INN – FOOD

1175 POWERS FERRY PL SE MARIETTA, GA 30067-6403

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005799

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-23-2023