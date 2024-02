Check out the 44 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 23, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038641 3579 CANTRELL IND COURT 3579 CANTRELL IND COURT 02/22/2024 WAREHOUSE WAREHOUSE WAREHOUSE KAR INVESTMENTS INC 3599 CANTRELL INDUSTRIAL CT ACWORTH, GA 30101 OCC038640 3579 CANTRELL IND. CT 3579 CANTRELL IND. CT BLDG 02/22/2024 BLDG OWNER OWNER OFFICE SPACE RENTAL KAR 3599 LLC 3599 CANTRELL INDUSTRIAL CT ACWORTH, GA 30101 OCC038625 3C FRESHNESS CLEANING AMANDA DOW 02/21/2024 3C FRESHNESS CLEANING 703 WYNNES RIDGE CIR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLC MARIETTA, GA 30067 & CONSTRUCTION RELATED OCC038621 455 PAT MELL RD SW BLDG BHAVESH N. SHAH 02/20/2024 OWNER 455 PAT MELL RD OFFICE SPACE RENTAL 4805 AUSTELL POWDER MARIETTA, GA 30060 SPRING LLC OCC038626 ALLIANCE GROUP AUTO ALLIANCE GROUP AUTO 02/21/2024 REPAIR LLC REPAIR LLC AUTO REPAIR SHOP ALLIANCE GROUP AUTO 348 PEARL ST REPAIR LLC MARIETTA, GA 30060 OCC038644 ALTUM HEALTHCARE ELIZABETH RICHARDS 02/23/2024 SOLUTIONS LLC 1225 JOHNSON FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ALTUM HEALTHCARE SUITE 831 SOLUTIONS LLC MARIETTA, GA 30068 OCC038606 ANASTACIO ESTRADA ANASTACIO ESTRADA 02/19/2024 2005 GOBER AVE HAULING CONTRACTOR SMYRNA, GA 30080 OCC038633 ATAMI GRILL SUSHI ATAMI GRILL SUSHI 02/22/2024 ATAMI HIRAM INC 3895 CHEROKEE ST, SUITE RESTAURANT 300 KENNESAW, GA 30144 OCC038638 BAILEY FOSTER BAILEY FOSTER 02/23/2024 BAILEY FOSTER LLC 1820 THE EXCHANGE, SUITE FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING 750 ATLANTA, GA 30339 OCC038630 BETTER BARGAIN BUYS LLC CARL MITCHELL 02/22/2024 BETTER BARGAIN BUYS LLC 2702 SPINDLETOP LN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER KENNESAW, GA 30144 OCC038617 BLOSSOM BEAUTY BAR BLOSSOM BEAUTY BAR 02/20/2024 BLOSSOM BEAUTY GROUP 2000 POWERS FERRY RD, BEAUTY SHOP LLC SUITE 2116 MARIETTA, GA 30067 OCC038589 BURLINGTON #1558 MICHAEL O’SULLIVAN 02/22/2024 BURLINGTON COAT 2955 COBB PKWY, SUITE 110 DEPARTMENT STORE FACTORY WAREHOUSE ATLANTA, GA 30339 CORPORATION OCC038649 CALVIN CLAN 5 LLC LEONARD CALVIN 02/23/2024 CALVIN CLAN 5 LLC 2866 COTTON FIELD RD REAL ESTATE INVESTMENTS KENNESAW, GA 30144 OCC038605 CITADEL FIRE SPRINKLER SHAWN O’BRIEN 02/19/2024 INC 133 BELCHER DR SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR PELHAM, AL 35124 EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS OCC038613 COBB HEARING AID COBB HEARING AID FACTORY 02/19/2024 FACTORY OUTLET OUTLET HEARING AID RETAIL SALES AMERICAN HEARING CARE 400 ERNEST BARRETT PKWY, LLC SUITE 168 KENNESAW, GA 30144 OCC038645 CUSTOM JEWELRY BY CUSTOM JEWELRY BY LUCKY 02/23/2024 LUCKY 2860 CUMBERLAND BLVD, JEWELRY SALES SOS GAGAN ENTERPRISES UNIT 145 LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038616 FLOOR COVERNINGS FLOOR COVERNINGS 02/20/2024 INTERNATIONAL OF LOST INTERNATIONAL OF L FLOOR COVERING CONTRACTOR MOUNTAIN GA 302 JULIA DR (CARPET, TILE) REID AUBREY POWDER SPRINGS, GA 30127 CORPORATION OCC038622 FOOT DYNAMICS INC FOOT DYNAMICS INC 02/21/2024 FOOT DYNAMICS INC 2030 POWERS FERRY RD, WHOLESALE – FOOTWEAR SUITE 540 ATLANTA, GA 30339 OCC038637 GLORIFIEDTOUCHCARE FELICIA UMAHAH 02/23/2024 GLORIFIEDTOUCHCARE LLC 1934 PAIR RD PERSONAL CARE HOME MARIETTA, GA 30008 OCC038647 GOLD DIAMOND AND CO GOLD DIAMOND AND CO 02/23/2024 SOS GAGAN ENTERPRISES 2860 CUMBERLAND BLVD, JEWELRY SALES LLC UNIT 0216 ATLANTA, GA 30339 OCC038584 GOODHEAD STRATEGIES SIMON GOODHEAD 02/19/2024 GOODHEAD STRATEGIES 3079 GANT QUARTERS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC CIRCLE MARIETTA, GA 30068 OCC038619 GOODY LOGISTICS JOHANNES GOODY 02/20/2024 SERVICES LLC 1176 LAKEFIELD WALK TRUCKING COMPANY GOODY LOGISTICS MARIETTA, GA 30064 SERVICES LLC OCC038608 GRAYS MISC CLEANING RODNEY TRIPLETT 02/19/2024 2662 SMOKE HOUSE PL JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30064 & CONSTRUCTION RELATED OCC038624 GROOVEMENT DANCE ALTERNESE GRIFFIN 02/21/2024 COMPANY 2730 TRELLIS OAKS DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE GROOVEMENT DANCE MARIETTA, GA 30060 COMPANY LLC OCC038607 HEALTH HUB HOME CARE HEALTH HUB HOME CARE 02/19/2024 DARILOUF LLC 1149 WINBORN TRL NURSE HOME CARE SERVICE KENNESAW, GA 30152 OCC038651 INFINITE POSSIBILITIES TARA MCCULLUM 02/23/2024 TRAINING ACADEMY 2430 HERODIAN WAY CONSULTANT – EDUCATION INFINITE POSSIBILITIES SMYRNA, GA 30080 TRAINING ACADEMY LLC OCC038650 KAZAMO REPAIR FATMI AZAM 02/23/2024 4196 GLENAIRE WAY COMPUTER SERVICE & REPAIR ACWORTH, GA 30101 OCC038623 KELLER WILLIAMS REALTY – GABRIELLE DAVIS 02/21/2024 WEST ATLANTA 2700 CUMBERLAND PKWY, REAL ESTATE BROKERS THE PREMIER WEST GROUP SUITE 400 LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038618 KELLUM JENNIFER KELLUM JENNIFER 02/20/2024 3195 ACWORTH DUE WEST BARBER RD, SUITE 113 KENNESAW, GA 30152 OCC038628 LONGREEN METAL LONGREEN METAL SERVICES 02/21/2024 SERVICES LLC LLC CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS LONGREEN METAL 3592 EDENBOURGH CT AFTER CONSTRUCTION SERVICES LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038629 MARTINS MAGIC PAMELA BROWN 02/22/2024 MARTINS MAGIC PROJECT 4849 BROWN LEAF DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MANAGEMENT LLC POWDER SPRINGS, GA 30127 CON001478 MATLOCK PLUMBING JOHN MATLOCK 02/21/2024 SERVICES LLC 1224 LOST MOUNTAIN TER PLUMBING CONTRACTOR MATLOCK PLUMBING POWDER SPRINGS, GA 30127 SERVICES LLC OCC038635 MILLY’S HOME CARE INC MILLY’S HOME CARE INC 02/22/2024 MILLY’S HOME CARE INC 2787 CLAY RD PERSONAL CARE HOME AUSTELL, GA 30106 OCC038642 ORCHARD WAX SPA ORCHARD WAX SPA 02/23/2024 ORCHARD WAX SPA LLC 1290 KENNESTONE CIR, ESTHETICIAN SUITE D211 MARIETTA, GA 30066 OCC038609 PAC CONTRACTING BRANDON HEANG 02/19/2024 PAC CONTRACTING LLC 3224 BERNARD DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 CON001479 ROBBINS CONSTRUCTION DEREK ROBBINS 02/23/2024 GROUP LLC 3262 LANDMARK DR BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE NORTH CHARLESTON, SC REQUIRED 29418 OCC038648 SNACKS & FOOD CATERING NILEEN MCBRIDE 02/22/2024 SERVICE LLC 3812 MULKEY CIR CATERING SERVICE SNACKS & FOOD CATERING MARIETTA, GA 30008 SERVICE LLC OCC038610 SOWING SEEDS SPEECH SOWING SEEDS SPEECH 02/20/2024 THERAPY CENTER LLC THERAPY CENTER SPEECH THERAPY SOWING SEEDS SPEECH 2634 SMOKE HOUSE PL THERAPY CENTER LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038631 SUTTLE AUTOMOTIVE SUTTLE AUTOMOTIVE 02/22/2024 2275 AUSTELL RD AUTO REPAIR – MOBILE MARIETTA, GA 30008 OCC038652 TEKVENTURES LLC KAREN TEKENBROEK 02/23/2024 TEKVENTURES LLC 2609 CHIMNEY SPRINGS DR FURNITURE REFINISHING & REPAIR MARIETTA, GA 30062 OCC038632 THC ATLANTA LLC SCOTT ELLISON 02/22/2024 THC ATLANTA LLC 2811 FOREST WOOD DR TOBACCO & CIGAR STORE MARIETTA, GA 30066 OCC038627 THE BRAID GODDESS THE BRAID GODDESS 02/21/2024 THE BRAID GODDESS LLC 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 49 ATLANTA, GA 30339 OCC038611 TOTAL STACK STUDIOS LLC TOTAL STACK STUDIOS LLC 02/20/2024 TOTAL STACK STUDIOS LLC 210 COMERAGH COMPUTER PROGRAMMING SERVICES SMYRNA, GA 30080 OCC038620 WISER GENERATIONS WISER GENERATIONS 02/20/2024 INTERNATIONAL INTERNATIONAL CONSULTANT – EDUCATION 3650 MARCIA DR SMYRNA, GA 30082 44 new businesses

