Check out the 44 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 23, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038641
|3579 CANTRELL IND COURT
|3579 CANTRELL IND COURT
|02/22/2024
|WAREHOUSE
|WAREHOUSE
|WAREHOUSE
|KAR INVESTMENTS INC
|3599 CANTRELL INDUSTRIAL
|CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038640
|3579 CANTRELL IND. CT
|3579 CANTRELL IND. CT BLDG
|02/22/2024
|BLDG OWNER
|OWNER
|OFFICE SPACE RENTAL
|KAR 3599 LLC
|3599 CANTRELL INDUSTRIAL
|CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038625
|3C FRESHNESS CLEANING
|AMANDA DOW
|02/21/2024
|3C FRESHNESS CLEANING
|703 WYNNES RIDGE CIR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038621
|455 PAT MELL RD SW BLDG
|BHAVESH N. SHAH
|02/20/2024
|OWNER
|455 PAT MELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|4805 AUSTELL POWDER
|MARIETTA, GA 30060
|SPRING LLC
|OCC038626
|ALLIANCE GROUP AUTO
|ALLIANCE GROUP AUTO
|02/21/2024
|REPAIR LLC
|REPAIR LLC
|AUTO REPAIR SHOP
|ALLIANCE GROUP AUTO
|348 PEARL ST
|REPAIR LLC
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038644
|ALTUM HEALTHCARE
|ELIZABETH RICHARDS
|02/23/2024
|SOLUTIONS LLC
|1225 JOHNSON FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ALTUM HEALTHCARE
|SUITE 831
|SOLUTIONS LLC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038606
|ANASTACIO ESTRADA
|ANASTACIO ESTRADA
|02/19/2024
|2005 GOBER AVE
|HAULING CONTRACTOR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038633
|ATAMI GRILL SUSHI
|ATAMI GRILL SUSHI
|02/22/2024
|ATAMI HIRAM INC
|3895 CHEROKEE ST, SUITE
|RESTAURANT
|300
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038638
|BAILEY FOSTER
|BAILEY FOSTER
|02/23/2024
|BAILEY FOSTER LLC
|1820 THE EXCHANGE, SUITE
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038630
|BETTER BARGAIN BUYS LLC
|CARL MITCHELL
|02/22/2024
|BETTER BARGAIN BUYS LLC
|2702 SPINDLETOP LN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038617
|BLOSSOM BEAUTY BAR
|BLOSSOM BEAUTY BAR
|02/20/2024
|BLOSSOM BEAUTY GROUP
|2000 POWERS FERRY RD,
|BEAUTY SHOP
|LLC
|SUITE 2116
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038589
|BURLINGTON #1558
|MICHAEL O’SULLIVAN
|02/22/2024
|BURLINGTON COAT
|2955 COBB PKWY, SUITE 110
|DEPARTMENT STORE
|FACTORY WAREHOUSE
|ATLANTA, GA 30339
|CORPORATION
|OCC038649
|CALVIN CLAN 5 LLC
|LEONARD CALVIN
|02/23/2024
|CALVIN CLAN 5 LLC
|2866 COTTON FIELD RD
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038605
|CITADEL FIRE SPRINKLER
|SHAWN O’BRIEN
|02/19/2024
|INC
|133 BELCHER DR
|SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
|PELHAM, AL 35124
|EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
|OCC038613
|COBB HEARING AID
|COBB HEARING AID FACTORY
|02/19/2024
|FACTORY OUTLET
|OUTLET
|HEARING AID RETAIL SALES
|AMERICAN HEARING CARE
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|LLC
|SUITE 168
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038645
|CUSTOM JEWELRY BY
|CUSTOM JEWELRY BY LUCKY
|02/23/2024
|LUCKY
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|JEWELRY SALES
|SOS GAGAN ENTERPRISES
|UNIT 145
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038616
|FLOOR COVERNINGS
|FLOOR COVERNINGS
|02/20/2024
|INTERNATIONAL OF LOST
|INTERNATIONAL OF L
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MOUNTAIN GA
|302 JULIA DR
|(CARPET, TILE)
|REID AUBREY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CORPORATION
|OCC038622
|FOOT DYNAMICS INC
|FOOT DYNAMICS INC
|02/21/2024
|FOOT DYNAMICS INC
|2030 POWERS FERRY RD,
|WHOLESALE – FOOTWEAR
|SUITE 540
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038637
|GLORIFIEDTOUCHCARE
|FELICIA UMAHAH
|02/23/2024
|GLORIFIEDTOUCHCARE LLC
|1934 PAIR RD
|PERSONAL CARE HOME
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038647
|GOLD DIAMOND AND CO
|GOLD DIAMOND AND CO
|02/23/2024
|SOS GAGAN ENTERPRISES
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|JEWELRY SALES
|LLC
|UNIT 0216
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038584
|GOODHEAD STRATEGIES
|SIMON GOODHEAD
|02/19/2024
|GOODHEAD STRATEGIES
|3079 GANT QUARTERS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|CIRCLE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038619
|GOODY LOGISTICS
|JOHANNES GOODY
|02/20/2024
|SERVICES LLC
|1176 LAKEFIELD WALK
|TRUCKING COMPANY
|GOODY LOGISTICS
|MARIETTA, GA 30064
|SERVICES LLC
|OCC038608
|GRAYS MISC CLEANING
|RODNEY TRIPLETT
|02/19/2024
|2662 SMOKE HOUSE PL
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30064
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038624
|GROOVEMENT DANCE
|ALTERNESE GRIFFIN
|02/21/2024
|COMPANY
|2730 TRELLIS OAKS DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|GROOVEMENT DANCE
|MARIETTA, GA 30060
|COMPANY LLC
|OCC038607
|HEALTH HUB HOME CARE
|HEALTH HUB HOME CARE
|02/19/2024
|DARILOUF LLC
|1149 WINBORN TRL
|NURSE HOME CARE SERVICE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038651
|INFINITE POSSIBILITIES
|TARA MCCULLUM
|02/23/2024
|TRAINING ACADEMY
|2430 HERODIAN WAY
|CONSULTANT – EDUCATION
|INFINITE POSSIBILITIES
|SMYRNA, GA 30080
|TRAINING ACADEMY LLC
|OCC038650
|KAZAMO REPAIR
|FATMI AZAM
|02/23/2024
|4196 GLENAIRE WAY
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038623
|KELLER WILLIAMS REALTY –
|GABRIELLE DAVIS
|02/21/2024
|WEST ATLANTA
|2700 CUMBERLAND PKWY,
|REAL ESTATE BROKERS
|THE PREMIER WEST GROUP
|SUITE 400
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038618
|KELLUM JENNIFER
|KELLUM JENNIFER
|02/20/2024
|3195 ACWORTH DUE WEST
|BARBER
|RD, SUITE 113
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038628
|LONGREEN METAL
|LONGREEN METAL SERVICES
|02/21/2024
|SERVICES LLC
|LLC
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|LONGREEN METAL
|3592 EDENBOURGH CT
|AFTER CONSTRUCTION
|SERVICES LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038629
|MARTINS MAGIC
|PAMELA BROWN
|02/22/2024
|MARTINS MAGIC PROJECT
|4849 BROWN LEAF DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MANAGEMENT LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001478
|MATLOCK PLUMBING
|JOHN MATLOCK
|02/21/2024
|SERVICES LLC
|1224 LOST MOUNTAIN TER
|PLUMBING CONTRACTOR
|MATLOCK PLUMBING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|SERVICES LLC
|OCC038635
|MILLY’S HOME CARE INC
|MILLY’S HOME CARE INC
|02/22/2024
|MILLY’S HOME CARE INC
|2787 CLAY RD
|PERSONAL CARE HOME
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038642
|ORCHARD WAX SPA
|ORCHARD WAX SPA
|02/23/2024
|ORCHARD WAX SPA LLC
|1290 KENNESTONE CIR,
|ESTHETICIAN
|SUITE D211
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038609
|PAC CONTRACTING
|BRANDON HEANG
|02/19/2024
|PAC CONTRACTING LLC
|3224 BERNARD DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|CON001479
|ROBBINS CONSTRUCTION
|DEREK ROBBINS
|02/23/2024
|GROUP LLC
|3262 LANDMARK DR
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|NORTH CHARLESTON, SC
|REQUIRED
|29418
|OCC038648
|SNACKS & FOOD CATERING
|NILEEN MCBRIDE
|02/22/2024
|SERVICE LLC
|3812 MULKEY CIR
|CATERING SERVICE
|SNACKS & FOOD CATERING
|MARIETTA, GA 30008
|SERVICE LLC
|OCC038610
|SOWING SEEDS SPEECH
|SOWING SEEDS SPEECH
|02/20/2024
|THERAPY CENTER LLC
|THERAPY CENTER
|SPEECH THERAPY
|SOWING SEEDS SPEECH
|2634 SMOKE HOUSE PL
|THERAPY CENTER LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038631
|SUTTLE AUTOMOTIVE
|SUTTLE AUTOMOTIVE
|02/22/2024
|2275 AUSTELL RD
|AUTO REPAIR – MOBILE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038652
|TEKVENTURES LLC
|KAREN TEKENBROEK
|02/23/2024
|TEKVENTURES LLC
|2609 CHIMNEY SPRINGS DR
|FURNITURE REFINISHING & REPAIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038632
|THC ATLANTA LLC
|SCOTT ELLISON
|02/22/2024
|THC ATLANTA LLC
|2811 FOREST WOOD DR
|TOBACCO & CIGAR STORE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038627
|THE BRAID GODDESS
|THE BRAID GODDESS
|02/21/2024
|THE BRAID GODDESS LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 49
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038611
|TOTAL STACK STUDIOS LLC
|TOTAL STACK STUDIOS LLC
|02/20/2024
|TOTAL STACK STUDIOS LLC
|210 COMERAGH
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038620
|WISER GENERATIONS
|WISER GENERATIONS
|02/20/2024
|INTERNATIONAL
|INTERNATIONAL
|CONSULTANT – EDUCATION
|3650 MARCIA DR
|SMYRNA, GA 30082
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