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Check out the 44 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 24, 2024

Here are the 44 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 23, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton is issuing licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0386413579 CANTRELL IND COURT3579 CANTRELL IND COURT02/22/2024
WAREHOUSEWAREHOUSEWAREHOUSE
KAR INVESTMENTS INC3599 CANTRELL INDUSTRIAL
CT
ACWORTH, GA 30101
OCC0386403579 CANTRELL IND. CT3579 CANTRELL IND. CT BLDG02/22/2024
BLDG OWNEROWNEROFFICE SPACE RENTAL
KAR 3599 LLC3599 CANTRELL INDUSTRIAL
CT
ACWORTH, GA 30101
OCC0386253C FRESHNESS CLEANINGAMANDA DOW02/21/2024
3C FRESHNESS CLEANING703 WYNNES RIDGE CIRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLCMARIETTA, GA 30067& CONSTRUCTION RELATED
OCC038621455 PAT MELL RD SW BLDGBHAVESH N. SHAH02/20/2024
OWNER455 PAT MELL RDOFFICE SPACE RENTAL
4805 AUSTELL POWDERMARIETTA, GA 30060
SPRING LLC
OCC038626ALLIANCE GROUP AUTOALLIANCE GROUP AUTO02/21/2024
REPAIR LLCREPAIR LLCAUTO REPAIR SHOP
ALLIANCE GROUP AUTO348 PEARL ST
REPAIR LLCMARIETTA, GA 30060
OCC038644ALTUM HEALTHCAREELIZABETH RICHARDS02/23/2024
SOLUTIONS LLC1225 JOHNSON FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ALTUM HEALTHCARESUITE 831
SOLUTIONS LLCMARIETTA, GA 30068
OCC038606ANASTACIO ESTRADAANASTACIO ESTRADA02/19/2024
2005 GOBER AVEHAULING CONTRACTOR
SMYRNA, GA 30080
OCC038633ATAMI GRILL SUSHIATAMI GRILL SUSHI02/22/2024
ATAMI HIRAM INC3895 CHEROKEE ST, SUITERESTAURANT
300
KENNESAW, GA 30144
OCC038638BAILEY FOSTERBAILEY FOSTER02/23/2024
BAILEY FOSTER LLC1820 THE EXCHANGE, SUITEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
750
ATLANTA, GA 30339
OCC038630BETTER BARGAIN BUYS LLCCARL MITCHELL02/22/2024
BETTER BARGAIN BUYS LLC2702 SPINDLETOP LNMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
KENNESAW, GA 30144
OCC038617BLOSSOM BEAUTY BARBLOSSOM BEAUTY BAR02/20/2024
BLOSSOM BEAUTY GROUP2000 POWERS FERRY RD,BEAUTY SHOP
LLCSUITE 2116
MARIETTA, GA 30067
OCC038589BURLINGTON #1558MICHAEL O’SULLIVAN02/22/2024
BURLINGTON COAT2955 COBB PKWY, SUITE 110DEPARTMENT STORE
FACTORY WAREHOUSEATLANTA, GA 30339
CORPORATION
OCC038649CALVIN CLAN 5 LLCLEONARD CALVIN02/23/2024
CALVIN CLAN 5 LLC2866 COTTON FIELD RDREAL ESTATE INVESTMENTS
KENNESAW, GA 30144
OCC038605CITADEL FIRE SPRINKLERSHAWN O’BRIEN02/19/2024
INC133 BELCHER DRSPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
PELHAM, AL 35124EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
OCC038613COBB HEARING AIDCOBB HEARING AID FACTORY02/19/2024
FACTORY OUTLETOUTLETHEARING AID RETAIL SALES
AMERICAN HEARING CARE400 ERNEST BARRETT PKWY,
LLCSUITE 168
KENNESAW, GA 30144
OCC038645CUSTOM JEWELRY BYCUSTOM JEWELRY BY LUCKY02/23/2024
LUCKY2860 CUMBERLAND BLVD,JEWELRY SALES
SOS GAGAN ENTERPRISESUNIT 145
LLCATLANTA, GA 30339
OCC038616FLOOR COVERNINGSFLOOR COVERNINGS02/20/2024
INTERNATIONAL OF LOSTINTERNATIONAL OF LFLOOR COVERING CONTRACTOR
MOUNTAIN GA302 JULIA DR(CARPET, TILE)
REID AUBREYPOWDER SPRINGS, GA 30127
CORPORATION
OCC038622FOOT DYNAMICS INCFOOT DYNAMICS INC02/21/2024
FOOT DYNAMICS INC2030 POWERS FERRY RD,WHOLESALE – FOOTWEAR
SUITE 540
ATLANTA, GA 30339
OCC038637GLORIFIEDTOUCHCAREFELICIA UMAHAH02/23/2024
GLORIFIEDTOUCHCARE LLC1934 PAIR RDPERSONAL CARE HOME
MARIETTA, GA 30008
OCC038647GOLD DIAMOND AND COGOLD DIAMOND AND CO02/23/2024
SOS GAGAN ENTERPRISES2860 CUMBERLAND BLVD,JEWELRY SALES
LLCUNIT 0216
ATLANTA, GA 30339
OCC038584GOODHEAD STRATEGIESSIMON GOODHEAD02/19/2024
GOODHEAD STRATEGIES3079 GANT QUARTERSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCCIRCLE
MARIETTA, GA 30068
OCC038619GOODY LOGISTICSJOHANNES GOODY02/20/2024
SERVICES LLC1176 LAKEFIELD WALKTRUCKING COMPANY
GOODY LOGISTICSMARIETTA, GA 30064
SERVICES LLC
OCC038608GRAYS MISC CLEANINGRODNEY TRIPLETT02/19/2024
2662 SMOKE HOUSE PLJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30064& CONSTRUCTION RELATED
OCC038624GROOVEMENT DANCEALTERNESE GRIFFIN02/21/2024
COMPANY2730 TRELLIS OAKS DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
GROOVEMENT DANCEMARIETTA, GA 30060
COMPANY LLC
OCC038607HEALTH HUB HOME CAREHEALTH HUB HOME CARE02/19/2024
DARILOUF LLC1149 WINBORN TRLNURSE HOME CARE SERVICE
KENNESAW, GA 30152
OCC038651INFINITE POSSIBILITIESTARA MCCULLUM02/23/2024
TRAINING ACADEMY2430 HERODIAN WAYCONSULTANT – EDUCATION
INFINITE POSSIBILITIESSMYRNA, GA 30080
TRAINING ACADEMY LLC
OCC038650KAZAMO REPAIRFATMI AZAM02/23/2024
4196 GLENAIRE WAYCOMPUTER SERVICE & REPAIR
ACWORTH, GA 30101
OCC038623KELLER WILLIAMS REALTY –GABRIELLE DAVIS02/21/2024
WEST ATLANTA2700 CUMBERLAND PKWY,REAL ESTATE BROKERS
THE PREMIER WEST GROUPSUITE 400
LLCATLANTA, GA 30339
OCC038618KELLUM JENNIFERKELLUM JENNIFER02/20/2024
3195 ACWORTH DUE WESTBARBER
RD, SUITE 113
KENNESAW, GA 30152
OCC038628LONGREEN METALLONGREEN METAL SERVICES02/21/2024
SERVICES LLCLLCCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
LONGREEN METAL3592 EDENBOURGH CTAFTER CONSTRUCTION
SERVICES LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038629MARTINS MAGICPAMELA BROWN02/22/2024
MARTINS MAGIC PROJECT4849 BROWN LEAF DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MANAGEMENT LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127
CON001478MATLOCK PLUMBINGJOHN MATLOCK02/21/2024
SERVICES LLC1224 LOST MOUNTAIN TERPLUMBING CONTRACTOR
MATLOCK PLUMBINGPOWDER SPRINGS, GA 30127
SERVICES LLC
OCC038635MILLY’S HOME CARE INCMILLY’S HOME CARE INC02/22/2024
MILLY’S HOME CARE INC2787 CLAY RDPERSONAL CARE HOME
AUSTELL, GA 30106
OCC038642ORCHARD WAX SPAORCHARD WAX SPA02/23/2024
ORCHARD WAX SPA LLC1290 KENNESTONE CIR,ESTHETICIAN
SUITE D211
MARIETTA, GA 30066
OCC038609PAC CONTRACTINGBRANDON HEANG02/19/2024
PAC CONTRACTING LLC3224 BERNARD DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
CON001479ROBBINS CONSTRUCTIONDEREK ROBBINS02/23/2024
GROUP LLC3262 LANDMARK DRBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
NORTH CHARLESTON, SCREQUIRED
29418
OCC038648SNACKS & FOOD CATERINGNILEEN MCBRIDE02/22/2024
SERVICE LLC3812 MULKEY CIRCATERING SERVICE
SNACKS & FOOD CATERINGMARIETTA, GA 30008
SERVICE LLC
OCC038610SOWING SEEDS SPEECHSOWING SEEDS SPEECH02/20/2024
THERAPY CENTER LLCTHERAPY CENTERSPEECH THERAPY
SOWING SEEDS SPEECH2634 SMOKE HOUSE PL
THERAPY CENTER LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038631SUTTLE AUTOMOTIVESUTTLE AUTOMOTIVE02/22/2024
2275 AUSTELL RDAUTO REPAIR – MOBILE
MARIETTA, GA 30008
OCC038652TEKVENTURES LLCKAREN TEKENBROEK02/23/2024
TEKVENTURES LLC2609 CHIMNEY SPRINGS DRFURNITURE REFINISHING & REPAIR
MARIETTA, GA 30062
OCC038632THC ATLANTA LLCSCOTT ELLISON02/22/2024
THC ATLANTA LLC2811 FOREST WOOD DRTOBACCO & CIGAR STORE
MARIETTA, GA 30066
OCC038627THE BRAID GODDESSTHE BRAID GODDESS02/21/2024
THE BRAID GODDESS LLC2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY, SUITE 49
ATLANTA, GA 30339
OCC038611TOTAL STACK STUDIOS LLCTOTAL STACK STUDIOS LLC02/20/2024
TOTAL STACK STUDIOS LLC210 COMERAGHCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
SMYRNA, GA 30080
OCC038620WISER GENERATIONSWISER GENERATIONS02/20/2024
INTERNATIONALINTERNATIONALCONSULTANT – EDUCATION
3650 MARCIA DR
SMYRNA, GA 30082
44 new businesses
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