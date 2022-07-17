Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 10 and July 17

There were a total of 42 new business licenses issued in Cobb County between July 10 and July 17, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.New restaurant openings are always popular with residents, and there are three new ones in this batch of licenses.
The City View Sports Bar and Bistro took out a license to operate at 7365 Cityview Drive. That’s a building near Six Flags, directly in front of the Super 8 motel, and at the intersection of Cityview Drive and Riverview Parkway, at the I-20 entrance.
A restaurant called Tea Station is opening at 1200, Suite 132, Ernest Barrett Parkway in Kennesaw. It’s in a retail center at the intersection with Cobb Parkway.
Finally, a new Thai restaurant will open at 2359 Windy Hill Road, Suite 340, Marietta, 30067. It’s in a retail center on the north side of Windy Hill, just east of Cobb Parkway.
As for other businesses there are a variety, from home repair to auto shops to tax preparation distributed throughout the county.
We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 7/10/2022 and 7/17/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034568
|ADAS MAKE READY
|JOSE D FUENTES
|07/13/2022
|SERVICES
|3162 PACES STATION RIDGE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034565
|BLUE MOCKINGBIRD TREE
|ALEXA SALAZAR
|07/12/2022
|SERVICE LLC
|40 BRIAR GATE LN
|TREE TRIMMING SERVICE
|BLUE MOCKINGBIRD TREE
|MARIETTA, GA 30066
|SERVICE LLC
|OCC034566
|BOSS MAMA KREATIONS
|NADIA BEAUVIL
|07/12/2022
|1828 DANBURY CT
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034582
|BW MOTORS
|SANDRA MC CRAY
|07/14/2022
|BW MOTORS LLC
|WOODBERRY
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|4757 CANTON RD, SUITE S-4
|MARIETTA, GA 30066
|ALC002962
|CITY VIEW SPORTS BAR
|KENNETH JOHNSON JR
|07/13/2022
|AND BISTRO
|7365 CITYVIEW DR
|RESTAURANT
|CITYVIEW SPORTS BAR AND
|AUSTELL, GA 30168
|BISTRO, LLC
|OCC034571
|EMBLAZING MINDS
|JENNIFER BELL
|07/13/2022
|INSTITUTE
|3771 TRAMORE POINTE PKWY
|TUTORING SERVICES
|EMBLAZING MINDS
|AUSTELL, GA 30122
|INSTITUTE INC
|OCC034573
|FINAL HOME
|LUCAS DOS SANTOS
|07/13/2022
|CONSTRUCTION LLC
|2112 ITHICA DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|FINAL HOME
|MARIETTA, GA 30067
|CONSTRUCTION LLC
|CON001308
|HEIRLOOM DEVELOPMENT
|THOMAS WEBB
|07/14/2022
|HEIRLOOM DEVELOPMENT
|4672 SANDY PLAINS RD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|ROSWELL, GA 30075
|REQUIRED
|OCC034574
|HOME TEAM
|BRANDON WESTON
|07/13/2022
|CONTRACTORS
|1193 ASHBOROUGH DR, UNIT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|F, GA
|OCC034590
|HONEYSUCKLE BEAUTY
|MEGAN HARWELL
|07/15/2022
|BAR & SPA
|4101 ROSWELL RD, SUITE 301
|ESTHETICIAN
|MARIETTA, GA 30062
|CON001307
|IMG TECHNOLOGIES
|MICHAEL CURTIN
|07/13/2022
|IMG TECHNOLOGIES INC
|1945 POWERS FERRY RD
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|ATLANTA, GA 30339
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|INSTALLATION)
|OCC034562
|J. HAWK EXPRESS
|MICHAEL MCDONALD
|07/12/2022
|J. HAWK EXPRESS
|7126 SILVER MINE XING
|TRUCKING COMPANY
|TRANSPORTERS LLC
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034550
|JOYOUS BYTES
|ASHLEY HUNTER
|07/11/2022
|JOYOUS BYTES LLC
|4520 PINE ST, SUITE 4136
|CONSULTANT – EDUCATION
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034549
|JUST DELICIOUS FLAMES
|BRIAN VIOLE
|07/11/2022
|JUST DELICIOUS FLAMES
|1921 LAKE DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034446
|LB TAX & BUSINESS
|BRIAN JOUBERT
|07/15/2022
|ADVISORS CO
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|INCOME TAX SERVICE
|LB TAX & BUSINESS
|BLDG 1600/100
|ADVISORS CO
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034560
|LFG HANDLING SOLUTION
|ANGUS SELLERS
|07/11/2022
|LLC
|4591 MEADOWS RD
|AUTO REPAIR – MOBILE
|LFG HANDLING SOLUTION
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC034583
|LPS FINE ART LLC
|LISA STOCKDELL
|07/14/2022
|LPS FINE ART LLC
|4331 LAKE LAUREL DR
|ARTIST PAINTING
|SMYRNA, GA 30082
|OCC034578
|MIMIGIRL INC
|MIRIAM LONG
|07/14/2022
|MIMIGIRL INC
|738 WOODLAWN DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034558
|OFFICE SOLUTIONS 4 U LLC
|SANDRA BELL
|07/11/2022
|OFFICE SOLUTIONS 4 U LLC
|1700 AGNES ST
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034569
|PANTHER RESIDENTIAL
|LOUIS KARGER
|07/12/2022
|MANAGEMENT LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PANTHER RESIDENTIAL
|355
|MANAGEMENT LLC
|SMYRNA, GA 30080
|(781)935-4500
|OCC034591
|PURE BARRE VININGS
|ANDREW REAPE
|07/15/2022
|A & E ENTERPRISES LLC
|4300 PACES FERRY RD, SUITE
|FITNESS CENTER
|476
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034579
|ROSE JASMINE – FLOWERS
|ANATASIA SUDARIKOVA
|07/14/2022
|& DECOR
|255 VILLAGE PKWY, SUITE
|FLORIST
|RJ ROSES LLC
|740
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034567
|SALON TWO 18
|KATHERINE UNDERWOOD
|07/12/2022
|SALON TWO 18 INC
|3625 DALLAS HWY, SUITE 135
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034589
|SERENITY CONSULTATION
|SHAROL BENBOW
|07/15/2022
|LLC
|6724 GALLANT CT, BLDG 30
|CONSULTANT – EDUCATION
|SERENITY CONSULTATION
|MABLETON, GA 30126
|LLC
|OCC034551
|SOAKS & SUDS LLC
|RONALD HITE
|07/11/2022
|SOAKS & SUDS LLC
|4904 HOWARD DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC034561
|SPACE BATTLE
|MELIH KORAY
|07/11/2022
|WEST CENTRAL LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|OTHER AMUSEMENT & RECREATION
|SUITE 111
|INDUSTRIES
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034575
|SUMMERS SNOBIZ LLLP
|ROY WOODSON
|07/14/2022
|SUMMERS SNOBIZ LLLP
|1067 VETERANS MEMORIAL
|MOBILE FOOD VENDOR
|HWY, SUITE 200C
|MABLETON, GA 30126
|OCC034588
|TAAJ1 MANAGEMENT LLC
|SHARON BATTS
|07/15/2022
|TAAJ1 MANAGEMENT LLC
|834 BISHOPS RUN LN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MABLETON, GA 30126
|OCC034563
|TEA STATION
|LUN BO WANG
|07/12/2022
|TEA STATION LLC
|1200 ERNEST BARRETT
|RESTAURANT
|PKWY, SUITE 132
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034577
|TEES BARTENDING
|TIANA TIPTON
|07/14/2022
|387 NICKAJACK RD
|ENTERTAINMENT SERVICE
|MABLETON, GA 30126
|OCC034586
|THE ACTIVE NUTRITIONIST
|SARAH STODDARD
|07/15/2022
|LLC
|4984 ELIZABETH DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|THE ACTIVE NUTRITIONIST
|MABLETON, GA 30126
|LLC
|OCC034552
|THE OUTSIDERS EXTERIOR
|JOSHUA OSTRANDER
|07/11/2022
|SERVCIES
|3762 SANDY PLAINS RD
|SIDING CONTRACTOR
|THE OUTSIDERS EXTERIOR
|MAREITTA, GA 30066
|SERVCIES LLC
|OCC034471
|THE RB SOLUTION CENTER
|BRIAN JOUBERT
|07/15/2022
|LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|THE RICHBOI SOLUTION
|BLDG 1600/50
|CENTER LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034584
|THERAPYLAND LLC
|THANE BROOKS
|07/14/2022
|THERAPYLAND LLC
|3330 CHASTAIN MEADOWS
|MEDICAL CLINIC
|PKWY, SUITE 200
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034556
|TUBTIM SIAM THAI CUISINE
|HOM NOM THERESA
|07/11/2022
|HT & AN LLC
|2359 WINDY HILL RD, SUITE
|RESTAURANT
|340
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034585
|UNITY ROOFING
|KAREN SCHMIEDEKE
|07/14/2022
|3855 NOWLIN RD
|ROOFING CONTRACTOR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034554
|VAPE ZONE
|JITY BAVARIA
|07/12/2022
|VAPE ZONE 2030 LLC
|855 S COBB DR, SUITE 109
|TOBACCO & CIGAR STORE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034576
|VASQUEZ
|GABRIEL VASQUEZ CRUZ
|07/14/2022
|WATERPROOFING
|1365 OLD ALABAMA RD
|WATERPROOFING CONTRACTOR
|VASQUEZ
|MABLETON, GA 30126
|WATERPROOFING LLC
|OCC034580
|VV YAX INSTALLATION
|MARIA SALES PEREZ
|07/14/2022
|VV YAX INSTALLATION LLC
|1500 BELLEMEADE DR, APT
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|10-H
|CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034572
|WITHERED VINES
|MICAH BAGLEY
|07/13/2022
|WITHERED VINES LLC
|3753 MEMORIAL PKWY
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|KENNESAW, GA 30152
|SERVICE
|OCC034581
|Y STRAP DOC ATLANTA
|JOSEPH CIPRIANO
|07/14/2022
|Y STRAP DOC ATLANTA LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|132N
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034559
|YOUR CBD STORE
|JOHN ROSE
|07/11/2022
|ROSES APOTHECARY LLC
|3405 DALLAS HWY, SUITE 501
|VITAMIN FOOD STORES
|MARIETTA, GA 30064
|Business Count: 42
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