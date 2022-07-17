Hot Topics

Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 10 and July 17

TOPICS:
Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson July 17, 2022

There were a total of 42 new business licenses issued in Cobb County between July 10 and July 17, 2022, with a roughly even distribution across various parts of the county.

New restaurant openings are always popular with residents, and there are three new ones in this batch of licenses.

The City View Sports Bar and Bistro took out a license to operate at 7365 Cityview Drive. That’s a building near Six Flags, directly in front of the Super 8 motel, and at the intersection of Cityview Drive and Riverview Parkway, at the I-20 entrance.

A restaurant called Tea Station is opening at 1200, Suite 132, Ernest Barrett Parkway in Kennesaw. It’s in a retail center at the intersection with Cobb Parkway.

Advertisement

Finally, a new Thai restaurant will open at 2359 Windy Hill Road, Suite 340, Marietta, 30067. It’s in a retail center on the north side of Windy Hill, just east of Cobb Parkway.

As for other businesses there are a variety, from home repair to auto shops to tax preparation distributed throughout the county.

We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, visit this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 7/10/2022 and 7/17/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034568ADAS MAKE READYJOSE D FUENTES07/13/2022
SERVICES3162 PACES STATION RIDGEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATLANTA, GA 30339
OCC034565BLUE MOCKINGBIRD TREEALEXA SALAZAR07/12/2022
SERVICE LLC40 BRIAR GATE LNTREE TRIMMING SERVICE
BLUE MOCKINGBIRD TREEMARIETTA, GA 30066
SERVICE LLC
OCC034566BOSS MAMA KREATIONSNADIA BEAUVIL07/12/2022
1828 DANBURY CTARTS AND CRAFTS RETAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034582BW MOTORSSANDRA MC CRAY07/14/2022
BW MOTORS LLCWOODBERRYAUTO DEALER – USED CARS ONLY
4757 CANTON RD, SUITE S-4
MARIETTA, GA 30066
ALC002962CITY VIEW SPORTS BARKENNETH JOHNSON JR07/13/2022
AND BISTRO7365 CITYVIEW DRRESTAURANT
CITYVIEW SPORTS BAR ANDAUSTELL, GA 30168
BISTRO, LLC
OCC034571EMBLAZING MINDSJENNIFER BELL07/13/2022
INSTITUTE3771 TRAMORE POINTE PKWYTUTORING SERVICES
EMBLAZING MINDSAUSTELL, GA 30122
INSTITUTE INC
OCC034573FINAL HOMELUCAS DOS SANTOS07/13/2022
CONSTRUCTION LLC2112 ITHICA DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
FINAL HOMEMARIETTA, GA 30067
CONSTRUCTION LLC
CON001308HEIRLOOM DEVELOPMENTTHOMAS WEBB07/14/2022
HEIRLOOM DEVELOPMENT4672 SANDY PLAINS RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCROSWELL, GA 30075REQUIRED
OCC034574HOME TEAMBRANDON WESTON07/13/2022
CONTRACTORS1193 ASHBOROUGH DR, UNITHANDY MAN – NO STATE LICENSE
F, GA
OCC034590HONEYSUCKLE BEAUTYMEGAN HARWELL07/15/2022
BAR & SPA4101 ROSWELL RD, SUITE 301ESTHETICIAN
MARIETTA, GA 30062
CON001307IMG TECHNOLOGIESMICHAEL CURTIN07/13/2022
IMG TECHNOLOGIES INC1945 POWERS FERRY RDLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ATLANTA, GA 30339SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
INSTALLATION)
OCC034562J. HAWK EXPRESSMICHAEL MCDONALD07/12/2022
J. HAWK EXPRESS7126 SILVER MINE XINGTRUCKING COMPANY
TRANSPORTERS LLCAUSTELL, GA 30168
OCC034550JOYOUS BYTESASHLEY HUNTER07/11/2022
JOYOUS BYTES LLC4520 PINE ST, SUITE 4136CONSULTANT – EDUCATION
SMYRNA, GA 30080
OCC034549JUST DELICIOUS FLAMESBRIAN VIOLE07/11/2022
JUST DELICIOUS FLAMES1921 LAKE DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034446LB TAX & BUSINESSBRIAN JOUBERT07/15/2022
ADVISORS CO2255 CUMBERLAND PKWY,INCOME TAX SERVICE
LB TAX & BUSINESSBLDG 1600/100
ADVISORS COATLANTA, GA 30339
OCC034560LFG HANDLING SOLUTIONANGUS SELLERS07/11/2022
LLC4591 MEADOWS RDAUTO REPAIR – MOBILE
LFG HANDLING SOLUTIONPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC034583LPS FINE ART LLCLISA STOCKDELL07/14/2022
LPS FINE ART LLC4331 LAKE LAUREL DRARTIST PAINTING
SMYRNA, GA 30082
OCC034578MIMIGIRL INCMIRIAM LONG07/14/2022
MIMIGIRL INC738 WOODLAWN DRCONSULTANT – EDUCATION
MARIETTA, GA 30068
OCC034558OFFICE SOLUTIONS 4 U LLCSANDRA BELL07/11/2022
OFFICE SOLUTIONS 4 U LLC1700 AGNES STBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
MARIETTA, GA 30008
OCC034569PANTHER RESIDENTIALLOUIS KARGER07/12/2022
MANAGEMENT LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PANTHER RESIDENTIAL355
MANAGEMENT LLCSMYRNA, GA 30080
(781)935-4500
OCC034591PURE BARRE VININGSANDREW REAPE07/15/2022
A & E ENTERPRISES LLC4300 PACES FERRY RD, SUITEFITNESS CENTER
476
ATLANTA, GA 30339
OCC034579ROSE JASMINE – FLOWERSANATASIA SUDARIKOVA07/14/2022
& DECOR255 VILLAGE PKWY, SUITEFLORIST
RJ ROSES LLC740
MARIETTA, GA 30067
OCC034567SALON TWO 18KATHERINE UNDERWOOD07/12/2022
SALON TWO 18 INC3625 DALLAS HWY, SUITE 135BEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30062
OCC034589SERENITY CONSULTATIONSHAROL BENBOW07/15/2022
LLC6724 GALLANT CT, BLDG 30CONSULTANT – EDUCATION
SERENITY CONSULTATIONMABLETON, GA 30126
LLC
OCC034551SOAKS & SUDS LLCRONALD HITE07/11/2022
SOAKS & SUDS LLC4904 HOWARD DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
POWDER SPRINGS, GA 30127AFTER CONSTRUCTION
OCC034561SPACE BATTLEMELIH KORAY07/11/2022
WEST CENTRAL LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,OTHER AMUSEMENT & RECREATION
SUITE 111INDUSTRIES
KENNESAW, GA 30144
OCC034575SUMMERS SNOBIZ LLLPROY WOODSON07/14/2022
SUMMERS SNOBIZ LLLP1067 VETERANS MEMORIALMOBILE FOOD VENDOR
HWY, SUITE 200C
MABLETON, GA 30126
OCC034588TAAJ1 MANAGEMENT LLCSHARON BATTS07/15/2022
TAAJ1 MANAGEMENT LLC834 BISHOPS RUN LNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MABLETON, GA 30126
OCC034563TEA STATIONLUN BO WANG07/12/2022
TEA STATION LLC1200 ERNEST BARRETTRESTAURANT
PKWY, SUITE 132
KENNESAW, GA 30144
OCC034577TEES BARTENDINGTIANA TIPTON07/14/2022
387 NICKAJACK RDENTERTAINMENT SERVICE
MABLETON, GA 30126
OCC034586THE ACTIVE NUTRITIONISTSARAH STODDARD07/15/2022
LLC4984 ELIZABETH DRCONSULTANT – EDUCATION
THE ACTIVE NUTRITIONISTMABLETON, GA 30126
LLC
OCC034552THE OUTSIDERS EXTERIORJOSHUA OSTRANDER07/11/2022
SERVCIES3762 SANDY PLAINS RDSIDING CONTRACTOR
THE OUTSIDERS EXTERIORMAREITTA, GA 30066
SERVCIES LLC
OCC034471THE RB SOLUTION CENTERBRIAN JOUBERT07/15/2022
LLC2255 CUMBERLAND PKWY,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
THE RICHBOI SOLUTIONBLDG 1600/50
CENTER LLCATLANTA, GA 30339
OCC034584THERAPYLAND LLCTHANE BROOKS07/14/2022
THERAPYLAND LLC3330 CHASTAIN MEADOWSMEDICAL CLINIC
PKWY, SUITE 200
KENNESAW, GA 30144
OCC034556TUBTIM SIAM THAI CUISINEHOM NOM THERESA07/11/2022
HT & AN LLC2359 WINDY HILL RD, SUITERESTAURANT
340
MARIETTA, GA 30067
OCC034585UNITY ROOFINGKAREN SCHMIEDEKE07/14/2022
3855 NOWLIN RDROOFING CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30144
OCC034554VAPE ZONEJITY BAVARIA07/12/2022
VAPE ZONE 2030 LLC855 S COBB DR, SUITE 109TOBACCO & CIGAR STORE
MARIETTA, GA 30060
OCC034576VASQUEZGABRIEL VASQUEZ CRUZ07/14/2022
WATERPROOFING1365 OLD ALABAMA RDWATERPROOFING CONTRACTOR
VASQUEZMABLETON, GA 30126
WATERPROOFING LLC
OCC034580VV YAX INSTALLATIONMARIA SALES PEREZ07/14/2022
VV YAX INSTALLATION LLC1500 BELLEMEADE DR, APTDOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
10-HCONTRACTOR
MARIETTA, GA 30008
OCC034572WITHERED VINESMICAH BAGLEY07/13/2022
WITHERED VINES LLC3753 MEMORIAL PKWYEXTERMINATING AND PEST CONTROL
KENNESAW, GA 30152SERVICE
OCC034581Y STRAP DOC ATLANTAJOSEPH CIPRIANO07/14/2022
Y STRAP DOC ATLANTA LLC2400 HERODIAN WAY, SUITECHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
132N
SMYRNA, GA 30080
OCC034559YOUR CBD STOREJOHN ROSE07/11/2022
ROSES APOTHECARY LLC3405 DALLAS HWY, SUITE 501VITAMIN FOOD STORES
MARIETTA, GA 30064
Business Count: 42
Advertisement

SHARE
TWEET
PIN
SHARE

Related Articles

Be the first to comment on "Take a look at what new businesses came to Cobb County between July 10 and July 17"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.