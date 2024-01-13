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Check out the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 13, 2024

Here are the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 11, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0383301000 JOHNSON FERRY RDANDREW LOVEJOY01/10/2024
BLDG OWNER1000 JOHNSON FERRY RDOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
MYDOGJACK LLCMARIETTA, GA 30068THIS SITE
OCC0383261533 ROSWELL RD BLDGSPIER RONNIE01/10/2024
OWNER1533 ROSWELL RDOFFICE SPACE RENTAL
MARIETTA, GA 30062
OCC0383364462 BRETTON STE 3 BLDGFREDDY CORDERO01/11/2024
OWNER4462 BRETTON CT, UNIT 3OFFICE SPACE RENTAL
LIGNA DOMINIUM LLCACWORTH, GA 30101
OCC0383294994 LOWER ROSWELL RDANDREW LOVEJOY01/10/2024
STE 30 BLDG OWNER4994 LOWER ROSWELL RD,OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
MYDOGJACK LLCSUITE 30THIS SITE
MARIETTA, GA 30068
OCC038328ADVANTAGE PLUS INCSAMANTHA JOHNSON01/11/2024
ADVANTAGE PLUS INC300 TOWNPARK DR, SUITEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
200
KENNESAW, GA 30144
OCC038342AGM SPANISH ON CALL INCAARON MARIN01/12/2024
AGM SPANISH ON CALL INC481 SALEM WOODS DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30067
OCC038315BEAR CARE PEDIATRICMAREN BEAR01/08/2024
MEDICINE2864 JOHNSON FERRY RD,PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
BEAR CARE PEDIATRICUNIT 150
MEDICINE LLCMARIETTA, GA 30062
ALC003301BEVERAGE HAVENBEVERAGE HAVEN LLC01/11/2024
BEVERAGE HAVEN LLC2014 POWERS FERRY RD,PACKAGE STORE RELATED ITEMS
SUITE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC038304BUILDING NEW PATHWAYSSIERIA PAYNE01/08/2024
LLC1977 PARK PL, SUITE 400HEALTH AND ALLIED SERVICES
BUILDING NEW PATHWAYSATLANTA, GA 30339
LLC
OCC038341CARESTARS SENIOR LIVINGDAVID WOGHIREN01/12/2024
CARESTARS SENIOR LIVING3129 BRYANT LNPERSONAL CARE HOME
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038343CHASE MINAMINA CHASE01/11/2024
1307 WYNNES RIDGE CIRMAIL ORDER – VETERAN
MARIETTA, GA 30067
OCC038335CLEAN SCAPE PRESSURE-JAIME MIRANDA01/11/2024
WASH LLC4632 VILLA CHASE DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
CLEAN SCAPE PRESSURE-MARIETTA, GA 30068MOBILE HOME EXTERIORS
WASH LLC
OCC038333CREATIVE WOODWORKSMATTHEW HILL01/11/2024
LLC4225 JVL INDUSTRIAL PARKMANUFACTURER – CABINETS
CREATIVE WOODWORKSDR, BLDG 1
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038321CRYSTAL CLEAR COLLISIONSTEVEN ALLEN01/10/2024
LLC2275 AUSTELL RD, SUITE 13AUTO BODY SHOP
CRYSTAL CLEAR COLLISIONMARIETTA, GA 30008
LLC
OCC038345D’S BON APPETIT OFDONNA DANIEL01/12/2024
ATLANTA2355 CUMBERLAND PKWY,BAKERY – RETAIL
D’S BON APPETIT OFSUITE 110
ATLANTA LLCATLANTA, GA 30339
CON001460DALMATIAN HOMETHOMAS FALTERSACK01/12/2024
SERVICES LLC204 FAY DRPLUMBING CONTRACTOR
DALMATIAN HOMEKENNESAW, GA 30144
SERVICES LLC
OCC038308DAWES ADVISORY LLCDANIQUE DAWES01/08/2024
DAWES ADVISORY LLC3350 RIVERWOOD PKWY,CONSULTANT – EDUCATION
SUITE 1900
ATLANTA, GA 30339
OCC038339EJS HOLDINGS LLCMATTHEW HILL01/11/2024
EJS HOLDINGS LLC4225 JVL INDUSTRIAL PARKREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
DR, BLDG 1
MARIETTA, GA 30066
OCC038325ELITE AUTO REPAIR ANDAGOSTINHO LANDIM01/10/2024
REPAIR BODY SHOP LLC1336 ATLANTA RDAUTO REPAIR SHOP
ELITE AUTO REPAIR ANDMARIETTA, GA 30060
REPAIR BODY SHOP LLC
OCC038317FORTIS PROPERTYMIKAEL LEVEY01/09/2024
MANAGEMENT LLC2110 POWERS FERRY RD,REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
FORTIS PROPERTYSUITE 150
MANAGEMENT LLCATLANTA, GA 30339
OCC038219GAF ENERGY LLCMARTIN DEBONO01/08/2024
5981 OPTICAL CTINSTALLATION OF MACHINERY &
SAN JOSE, CA 95138INDUSTRIAL EQUIPMENT
OCC038309J.T. CREWS ENTERPRISESJOHN T CREWS01/08/2024
INC4560 ATLEY WOODS DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
J.T. CREWS ENTERPRISESATLANTA, GA 30339
INC
OCC038312JOTUN WATCH COMPANYROMAN GLICK01/09/2024
4170 LUTHER WARD RD,JEWELRY SALES
SUITE A
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038340KBK DENTAL LLCKAVITA KURIALACHERRY01/11/2024
KBK DENTAL LLC2937 COBB PKWY, SUITE 100DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATLANTA, GA 30339
OCC038307KENNESTONE MEDICAL INCNICHOLAS BIVINS01/08/2024
KENNESTONE MEDICAL INC1290 KENNESTONE CIR, BLDGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
101-B
MARIETTA, GA 30066
OCC038306KEVIN BRADLEYKEVIN BRADLEY01/08/2024
PHOTOGRAPHY2550 CEDAR CANYON DRPHOTOGRAPHER FREE LANCE
MARIETTA, GA 30067
OCC037997KEYFACTOR INCMICHAEL MINCH01/09/2024
KEYFACTOR INC400 GALLERIA PKWY, SUITESECURITY SERVICES EXCLUDING ALARM &
1000GUARD SERVICES
ATLANTA, GA 30339
OCC038338LONGEVITY LEGACYGENA MASTROGIANAKIS01/12/2024
THERAPEUO3417 CANTON RD, SUITE 2PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
MASTROGIANAKIS LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038346MAGNOLIA LANE PRIVATEMEGAN KEITH01/12/2024
EVENTS2233 BLACKWELL CHASE CTENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
MAGNOLIA LANE PRIVATEMARIETTA, GA 30062EVENT ORGANIZER
EVENTS LLC
OCC038324MARK C POPE ASSOCIATESEDWARD LEE JR ISLEY01/09/2024
INC4910 MARTIN CTWHOLESALE – AUTO PARTS
MARK C POPE ASSOCIATESSMYRNA, GA 30082
INC
OCC038322NCR VOYIX CORPORATIONMICHAEL HAYFORD01/09/2024
NCR VOYIX CORPORATION1705 MCCOLLUM PKWY,COMPUTER SERVICE & REPAIR
SUITE 210
KENNESAW, GA 30144
OCC038334ONE – STEP INNOVATIONJINMY BLACKSHEAR01/11/2024
JIMMY BLACKSHEAR2400 HERODIAN WAY, SUITEGRAPHICS ARTS & DESIGN
ENTERPRISES LLC220
SMYRNA, GA 30080
OCC038318PIGTAILS & CREWCUTSEVELYN JUDGE01/09/2024
JUDGE HOLDINGS LLC4724 LOWER ROSWELL RDBEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30068
OCC038311PILATES WITH PURPOSESAMIA PELLIZZARI01/08/2024
LLC1992 WILLEO CREEK PTPHYSICAL FITNESS TRAINER
PILATES WITH PURPOSEMARIETTA, GA 30068
LLC
OCC038320PRESTIGE ANKLE & FOOTCANDICE ESCALEA01/10/2024
CARE LLC2483 POWDER SPRINGS RD,PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
PRESTIGE ANKLE & FOOTSUITE C
CARE LLCMARIETTA, GA 30064
OCC038319RADIANCE BEHAVIORVICTORIA01/09/2024
THERAPYLADRONDEGUEVARAHEALTH AND ALLIED SERVICES
RADIANCE BEHAVIOR3901 MARY ELIZA TRCE,
THERAPY LLCSUITE 102
MARIETTA, GA 30064
OCC038327RAFT 12 LLCBRETT MAYFIELD01/11/2024
RAFT 12 LLC3340 CUMBERLAND BLVD,RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
APT 641ASSESORIES
ATLANTA, GA 30339
OCC038323RED OKVALERI MIRCHEV01/10/2024
RED OK LLC2300 MILSTEAD CIRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
ALC003236SEVEN SPORTS BAR LLCERNEST EARVIN01/10/2024
SEVEN SPORTS BAR LLC1025 EAST-WEST CONN,RESTAURANT
SUITE #100
AUSTELL, GA 30106
OCC038316SISE PLASTICS CONTROLMATTHEW MARSH01/09/2024
SYSTEMS INC120 INTERSTATE NORTHWHOLESALE – PLASTIC MATERIALS
SISE PLASTICS CONTROLPKWY, SUITE 118
SYSTEMS INCATLANTA, GA 30339
OCC038332SUPER SPRINTERSROGER ALEXANDER01/11/2024
ATLANTA3162 JOHNSON FERRY RDTRANSIT SERVICE (PRIVATE)
SUPER SPRINTERSMARIETTA, GA 30062
ATLANTA LLC
OCC038313THE CALIBRATION STATIONWILLIAM MITCHELL01/08/2024
LLC2840 BLACK OAK HOLLOW RDAUTO INSPECTION & SERVICE
THE CALIBRATION STATIONPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC038337THE PHISH GROUP LLCBENNIE ROBINSON01/11/2024
PHISH GROUP LLC5817 COBALT DRCONSULTANT – EDUCATION
POWER SPRINGS, GA 30127
Business Count: 43
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