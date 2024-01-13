Check out the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

Here are the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 11, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038330
|1000 JOHNSON FERRY RD
|ANDREW LOVEJOY
|01/10/2024
|BLDG OWNER
|1000 JOHNSON FERRY RD
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|MYDOGJACK LLC
|MARIETTA, GA 30068
|THIS SITE
|OCC038326
|1533 ROSWELL RD BLDG
|SPIER RONNIE
|01/10/2024
|OWNER
|1533 ROSWELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038336
|4462 BRETTON STE 3 BLDG
|FREDDY CORDERO
|01/11/2024
|OWNER
|4462 BRETTON CT, UNIT 3
|OFFICE SPACE RENTAL
|LIGNA DOMINIUM LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038329
|4994 LOWER ROSWELL RD
|ANDREW LOVEJOY
|01/10/2024
|STE 30 BLDG OWNER
|4994 LOWER ROSWELL RD,
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|MYDOGJACK LLC
|SUITE 30
|THIS SITE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038328
|ADVANTAGE PLUS INC
|SAMANTHA JOHNSON
|01/11/2024
|ADVANTAGE PLUS INC
|300 TOWNPARK DR, SUITE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|200
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038342
|AGM SPANISH ON CALL INC
|AARON MARIN
|01/12/2024
|AGM SPANISH ON CALL INC
|481 SALEM WOODS DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038315
|BEAR CARE PEDIATRIC
|MAREN BEAR
|01/08/2024
|MEDICINE
|2864 JOHNSON FERRY RD,
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|BEAR CARE PEDIATRIC
|UNIT 150
|MEDICINE LLC
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003301
|BEVERAGE HAVEN
|BEVERAGE HAVEN LLC
|01/11/2024
|BEVERAGE HAVEN LLC
|2014 POWERS FERRY RD,
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|SUITE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038304
|BUILDING NEW PATHWAYS
|SIERIA PAYNE
|01/08/2024
|LLC
|1977 PARK PL, SUITE 400
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BUILDING NEW PATHWAYS
|ATLANTA, GA 30339
|LLC
|OCC038341
|CARESTARS SENIOR LIVING
|DAVID WOGHIREN
|01/12/2024
|CARESTARS SENIOR LIVING
|3129 BRYANT LN
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038343
|CHASE MINA
|MINA CHASE
|01/11/2024
|1307 WYNNES RIDGE CIR
|MAIL ORDER – VETERAN
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038335
|CLEAN SCAPE PRESSURE-
|JAIME MIRANDA
|01/11/2024
|WASH LLC
|4632 VILLA CHASE DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|CLEAN SCAPE PRESSURE-
|MARIETTA, GA 30068
|MOBILE HOME EXTERIORS
|WASH LLC
|OCC038333
|CREATIVE WOODWORKS
|MATTHEW HILL
|01/11/2024
|LLC
|4225 JVL INDUSTRIAL PARK
|MANUFACTURER – CABINETS
|CREATIVE WOODWORKS
|DR, BLDG 1
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038321
|CRYSTAL CLEAR COLLISION
|STEVEN ALLEN
|01/10/2024
|LLC
|2275 AUSTELL RD, SUITE 13
|AUTO BODY SHOP
|CRYSTAL CLEAR COLLISION
|MARIETTA, GA 30008
|LLC
|OCC038345
|D’S BON APPETIT OF
|DONNA DANIEL
|01/12/2024
|ATLANTA
|2355 CUMBERLAND PKWY,
|BAKERY – RETAIL
|D’S BON APPETIT OF
|SUITE 110
|ATLANTA LLC
|ATLANTA, GA 30339
|CON001460
|DALMATIAN HOME
|THOMAS FALTERSACK
|01/12/2024
|SERVICES LLC
|204 FAY DR
|PLUMBING CONTRACTOR
|DALMATIAN HOME
|KENNESAW, GA 30144
|SERVICES LLC
|OCC038308
|DAWES ADVISORY LLC
|DANIQUE DAWES
|01/08/2024
|DAWES ADVISORY LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|CONSULTANT – EDUCATION
|SUITE 1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038339
|EJS HOLDINGS LLC
|MATTHEW HILL
|01/11/2024
|EJS HOLDINGS LLC
|4225 JVL INDUSTRIAL PARK
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|DR, BLDG 1
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038325
|ELITE AUTO REPAIR AND
|AGOSTINHO LANDIM
|01/10/2024
|REPAIR BODY SHOP LLC
|1336 ATLANTA RD
|AUTO REPAIR SHOP
|ELITE AUTO REPAIR AND
|MARIETTA, GA 30060
|REPAIR BODY SHOP LLC
|OCC038317
|FORTIS PROPERTY
|MIKAEL LEVEY
|01/09/2024
|MANAGEMENT LLC
|2110 POWERS FERRY RD,
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|FORTIS PROPERTY
|SUITE 150
|MANAGEMENT LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038219
|GAF ENERGY LLC
|MARTIN DEBONO
|01/08/2024
|5981 OPTICAL CT
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|SAN JOSE, CA 95138
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|OCC038309
|J.T. CREWS ENTERPRISES
|JOHN T CREWS
|01/08/2024
|INC
|4560 ATLEY WOODS DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|J.T. CREWS ENTERPRISES
|ATLANTA, GA 30339
|INC
|OCC038312
|JOTUN WATCH COMPANY
|ROMAN GLICK
|01/09/2024
|4170 LUTHER WARD RD,
|JEWELRY SALES
|SUITE A
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038340
|KBK DENTAL LLC
|KAVITA KURIALACHERRY
|01/11/2024
|KBK DENTAL LLC
|2937 COBB PKWY, SUITE 100
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038307
|KENNESTONE MEDICAL INC
|NICHOLAS BIVINS
|01/08/2024
|KENNESTONE MEDICAL INC
|1290 KENNESTONE CIR, BLDG
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|101-B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038306
|KEVIN BRADLEY
|KEVIN BRADLEY
|01/08/2024
|PHOTOGRAPHY
|2550 CEDAR CANYON DR
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC037997
|KEYFACTOR INC
|MICHAEL MINCH
|01/09/2024
|KEYFACTOR INC
|400 GALLERIA PKWY, SUITE
|SECURITY SERVICES EXCLUDING ALARM &
|1000
|GUARD SERVICES
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038338
|LONGEVITY LEGACY
|GENA MASTROGIANAKIS
|01/12/2024
|THERAPEUO
|3417 CANTON RD, SUITE 2
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|MASTROGIANAKIS LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038346
|MAGNOLIA LANE PRIVATE
|MEGAN KEITH
|01/12/2024
|EVENTS
|2233 BLACKWELL CHASE CT
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|MAGNOLIA LANE PRIVATE
|MARIETTA, GA 30062
|EVENT ORGANIZER
|EVENTS LLC
|OCC038324
|MARK C POPE ASSOCIATES
|EDWARD LEE JR ISLEY
|01/09/2024
|INC
|4910 MARTIN CT
|WHOLESALE – AUTO PARTS
|MARK C POPE ASSOCIATES
|SMYRNA, GA 30082
|INC
|OCC038322
|NCR VOYIX CORPORATION
|MICHAEL HAYFORD
|01/09/2024
|NCR VOYIX CORPORATION
|1705 MCCOLLUM PKWY,
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|SUITE 210
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038334
|ONE – STEP INNOVATION
|JINMY BLACKSHEAR
|01/11/2024
|JIMMY BLACKSHEAR
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|ENTERPRISES LLC
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038318
|PIGTAILS & CREWCUTS
|EVELYN JUDGE
|01/09/2024
|JUDGE HOLDINGS LLC
|4724 LOWER ROSWELL RD
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038311
|PILATES WITH PURPOSE
|SAMIA PELLIZZARI
|01/08/2024
|LLC
|1992 WILLEO CREEK PT
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|PILATES WITH PURPOSE
|MARIETTA, GA 30068
|LLC
|OCC038320
|PRESTIGE ANKLE & FOOT
|CANDICE ESCALEA
|01/10/2024
|CARE LLC
|2483 POWDER SPRINGS RD,
|PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|PRESTIGE ANKLE & FOOT
|SUITE C
|CARE LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038319
|RADIANCE BEHAVIOR
|VICTORIA
|01/09/2024
|THERAPY
|LADRONDEGUEVARA
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|RADIANCE BEHAVIOR
|3901 MARY ELIZA TRCE,
|THERAPY LLC
|SUITE 102
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038327
|RAFT 12 LLC
|BRETT MAYFIELD
|01/11/2024
|RAFT 12 LLC
|3340 CUMBERLAND BLVD,
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|APT 641
|ASSESORIES
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038323
|RED OK
|VALERI MIRCHEV
|01/10/2024
|RED OK LLC
|2300 MILSTEAD CIR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003236
|SEVEN SPORTS BAR LLC
|ERNEST EARVIN
|01/10/2024
|SEVEN SPORTS BAR LLC
|1025 EAST-WEST CONN,
|RESTAURANT
|SUITE #100
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038316
|SISE PLASTICS CONTROL
|MATTHEW MARSH
|01/09/2024
|SYSTEMS INC
|120 INTERSTATE NORTH
|WHOLESALE – PLASTIC MATERIALS
|SISE PLASTICS CONTROL
|PKWY, SUITE 118
|SYSTEMS INC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038332
|SUPER SPRINTERS
|ROGER ALEXANDER
|01/11/2024
|ATLANTA
|3162 JOHNSON FERRY RD
|TRANSIT SERVICE (PRIVATE)
|SUPER SPRINTERS
|MARIETTA, GA 30062
|ATLANTA LLC
|OCC038313
|THE CALIBRATION STATION
|WILLIAM MITCHELL
|01/08/2024
|LLC
|2840 BLACK OAK HOLLOW RD
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|THE CALIBRATION STATION
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC038337
|THE PHISH GROUP LLC
|BENNIE ROBINSON
|01/11/2024
|PHISH GROUP LLC
|5817 COBALT DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|POWER SPRINGS, GA 30127
|Business Count: 43
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