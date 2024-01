Check out the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County over the past week

Here are the 43 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 11, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038330 1000 JOHNSON FERRY RD ANDREW LOVEJOY 01/10/2024 BLDG OWNER 1000 JOHNSON FERRY RD OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON MYDOGJACK LLC MARIETTA, GA 30068 THIS SITE OCC038326 1533 ROSWELL RD BLDG SPIER RONNIE 01/10/2024 OWNER 1533 ROSWELL RD OFFICE SPACE RENTAL MARIETTA, GA 30062 OCC038336 4462 BRETTON STE 3 BLDG FREDDY CORDERO 01/11/2024 OWNER 4462 BRETTON CT, UNIT 3 OFFICE SPACE RENTAL LIGNA DOMINIUM LLC ACWORTH, GA 30101 OCC038329 4994 LOWER ROSWELL RD ANDREW LOVEJOY 01/10/2024 STE 30 BLDG OWNER 4994 LOWER ROSWELL RD, OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON MYDOGJACK LLC SUITE 30 THIS SITE MARIETTA, GA 30068 OCC038328 ADVANTAGE PLUS INC SAMANTHA JOHNSON 01/11/2024 ADVANTAGE PLUS INC 300 TOWNPARK DR, SUITE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 200 KENNESAW, GA 30144 OCC038342 AGM SPANISH ON CALL INC AARON MARIN 01/12/2024 AGM SPANISH ON CALL INC 481 SALEM WOODS DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30067 OCC038315 BEAR CARE PEDIATRIC MAREN BEAR 01/08/2024 MEDICINE 2864 JOHNSON FERRY RD, PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) BEAR CARE PEDIATRIC UNIT 150 MEDICINE LLC MARIETTA, GA 30062 ALC003301 BEVERAGE HAVEN BEVERAGE HAVEN LLC 01/11/2024 BEVERAGE HAVEN LLC 2014 POWERS FERRY RD, PACKAGE STORE RELATED ITEMS SUITE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC038304 BUILDING NEW PATHWAYS SIERIA PAYNE 01/08/2024 LLC 1977 PARK PL, SUITE 400 HEALTH AND ALLIED SERVICES BUILDING NEW PATHWAYS ATLANTA, GA 30339 LLC OCC038341 CARESTARS SENIOR LIVING DAVID WOGHIREN 01/12/2024 CARESTARS SENIOR LIVING 3129 BRYANT LN PERSONAL CARE HOME LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038343 CHASE MINA MINA CHASE 01/11/2024 1307 WYNNES RIDGE CIR MAIL ORDER – VETERAN MARIETTA, GA 30067 OCC038335 CLEAN SCAPE PRESSURE- JAIME MIRANDA 01/11/2024 WASH LLC 4632 VILLA CHASE DR CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & CLEAN SCAPE PRESSURE- MARIETTA, GA 30068 MOBILE HOME EXTERIORS WASH LLC OCC038333 CREATIVE WOODWORKS MATTHEW HILL 01/11/2024 LLC 4225 JVL INDUSTRIAL PARK MANUFACTURER – CABINETS CREATIVE WOODWORKS DR, BLDG 1 LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038321 CRYSTAL CLEAR COLLISION STEVEN ALLEN 01/10/2024 LLC 2275 AUSTELL RD, SUITE 13 AUTO BODY SHOP CRYSTAL CLEAR COLLISION MARIETTA, GA 30008 LLC OCC038345 D’S BON APPETIT OF DONNA DANIEL 01/12/2024 ATLANTA 2355 CUMBERLAND PKWY, BAKERY – RETAIL D’S BON APPETIT OF SUITE 110 ATLANTA LLC ATLANTA, GA 30339 CON001460 DALMATIAN HOME THOMAS FALTERSACK 01/12/2024 SERVICES LLC 204 FAY DR PLUMBING CONTRACTOR DALMATIAN HOME KENNESAW, GA 30144 SERVICES LLC OCC038308 DAWES ADVISORY LLC DANIQUE DAWES 01/08/2024 DAWES ADVISORY LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, CONSULTANT – EDUCATION SUITE 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC038339 EJS HOLDINGS LLC MATTHEW HILL 01/11/2024 EJS HOLDINGS LLC 4225 JVL INDUSTRIAL PARK REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT DR, BLDG 1 MARIETTA, GA 30066 OCC038325 ELITE AUTO REPAIR AND AGOSTINHO LANDIM 01/10/2024 REPAIR BODY SHOP LLC 1336 ATLANTA RD AUTO REPAIR SHOP ELITE AUTO REPAIR AND MARIETTA, GA 30060 REPAIR BODY SHOP LLC OCC038317 FORTIS PROPERTY MIKAEL LEVEY 01/09/2024 MANAGEMENT LLC 2110 POWERS FERRY RD, REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT FORTIS PROPERTY SUITE 150 MANAGEMENT LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038219 GAF ENERGY LLC MARTIN DEBONO 01/08/2024 5981 OPTICAL CT INSTALLATION OF MACHINERY & SAN JOSE, CA 95138 INDUSTRIAL EQUIPMENT OCC038309 J.T. CREWS ENTERPRISES JOHN T CREWS 01/08/2024 INC 4560 ATLEY WOODS DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE J.T. CREWS ENTERPRISES ATLANTA, GA 30339 INC OCC038312 JOTUN WATCH COMPANY ROMAN GLICK 01/09/2024 4170 LUTHER WARD RD, JEWELRY SALES SUITE A POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038340 KBK DENTAL LLC KAVITA KURIALACHERRY 01/11/2024 KBK DENTAL LLC 2937 COBB PKWY, SUITE 100 DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) ATLANTA, GA 30339 OCC038307 KENNESTONE MEDICAL INC NICHOLAS BIVINS 01/08/2024 KENNESTONE MEDICAL INC 1290 KENNESTONE CIR, BLDG BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 101-B MARIETTA, GA 30066 OCC038306 KEVIN BRADLEY KEVIN BRADLEY 01/08/2024 PHOTOGRAPHY 2550 CEDAR CANYON DR PHOTOGRAPHER FREE LANCE MARIETTA, GA 30067 OCC037997 KEYFACTOR INC MICHAEL MINCH 01/09/2024 KEYFACTOR INC 400 GALLERIA PKWY, SUITE SECURITY SERVICES EXCLUDING ALARM & 1000 GUARD SERVICES ATLANTA, GA 30339 OCC038338 LONGEVITY LEGACY GENA MASTROGIANAKIS 01/12/2024 THERAPEUO 3417 CANTON RD, SUITE 2 PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) MASTROGIANAKIS LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038346 MAGNOLIA LANE PRIVATE MEGAN KEITH 01/12/2024 EVENTS 2233 BLACKWELL CHASE CT ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL MAGNOLIA LANE PRIVATE MARIETTA, GA 30062 EVENT ORGANIZER EVENTS LLC OCC038324 MARK C POPE ASSOCIATES EDWARD LEE JR ISLEY 01/09/2024 INC 4910 MARTIN CT WHOLESALE – AUTO PARTS MARK C POPE ASSOCIATES SMYRNA, GA 30082 INC OCC038322 NCR VOYIX CORPORATION MICHAEL HAYFORD 01/09/2024 NCR VOYIX CORPORATION 1705 MCCOLLUM PKWY, COMPUTER SERVICE & REPAIR SUITE 210 KENNESAW, GA 30144 OCC038334 ONE – STEP INNOVATION JINMY BLACKSHEAR 01/11/2024 JIMMY BLACKSHEAR 2400 HERODIAN WAY, SUITE GRAPHICS ARTS & DESIGN ENTERPRISES LLC 220 SMYRNA, GA 30080 OCC038318 PIGTAILS & CREWCUTS EVELYN JUDGE 01/09/2024 JUDGE HOLDINGS LLC 4724 LOWER ROSWELL RD BEAUTY SHOP MARIETTA, GA 30068 OCC038311 PILATES WITH PURPOSE SAMIA PELLIZZARI 01/08/2024 LLC 1992 WILLEO CREEK PT PHYSICAL FITNESS TRAINER PILATES WITH PURPOSE MARIETTA, GA 30068 LLC OCC038320 PRESTIGE ANKLE & FOOT CANDICE ESCALEA 01/10/2024 CARE LLC 2483 POWDER SPRINGS RD, PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) PRESTIGE ANKLE & FOOT SUITE C CARE LLC MARIETTA, GA 30064 OCC038319 RADIANCE BEHAVIOR VICTORIA 01/09/2024 THERAPY LADRONDEGUEVARA HEALTH AND ALLIED SERVICES RADIANCE BEHAVIOR 3901 MARY ELIZA TRCE, THERAPY LLC SUITE 102 MARIETTA, GA 30064 OCC038327 RAFT 12 LLC BRETT MAYFIELD 01/11/2024 RAFT 12 LLC 3340 CUMBERLAND BLVD, RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & APT 641 ASSESORIES ATLANTA, GA 30339 OCC038323 RED OK VALERI MIRCHEV 01/10/2024 RED OK LLC 2300 MILSTEAD CIR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 ALC003236 SEVEN SPORTS BAR LLC ERNEST EARVIN 01/10/2024 SEVEN SPORTS BAR LLC 1025 EAST-WEST CONN, RESTAURANT SUITE #100 AUSTELL, GA 30106 OCC038316 SISE PLASTICS CONTROL MATTHEW MARSH 01/09/2024 SYSTEMS INC 120 INTERSTATE NORTH WHOLESALE – PLASTIC MATERIALS SISE PLASTICS CONTROL PKWY, SUITE 118 SYSTEMS INC ATLANTA, GA 30339 OCC038332 SUPER SPRINTERS ROGER ALEXANDER 01/11/2024 ATLANTA 3162 JOHNSON FERRY RD TRANSIT SERVICE (PRIVATE) SUPER SPRINTERS MARIETTA, GA 30062 ATLANTA LLC OCC038313 THE CALIBRATION STATION WILLIAM MITCHELL 01/08/2024 LLC 2840 BLACK OAK HOLLOW RD AUTO INSPECTION & SERVICE THE CALIBRATION STATION POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC OCC038337 THE PHISH GROUP LLC BENNIE ROBINSON 01/11/2024 PHISH GROUP LLC 5817 COBALT DR CONSULTANT – EDUCATION POWER SPRINGS, GA 30127 Business Count: 43

