Check Out The 48 New Businesses Licensed By Cobb County Over The Past Week

Here are the 48 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, June 18, 2023.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 6/11/2023 and 6/18/2023
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034364
|355 GORDON RD BUILDING
|ORCHID HILL
|06/16/2023
|OWNER
|INVESTMENTS#4 LLC
|OFFICE SPACE RENTAL
|ORCHID HILL INVESMENTS
|355 GORDON RD
|#4 LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC036968
|4U LANGUAGE SERVICES
|LYNN ROACH
|06/15/2023
|4U LANGUAGE SERVICES
|2358 LOREN FALLS LN
|TRANSLATION SERVICE
|LLC
|MARIETTA, GA 30008
|OCC036959
|ALLZ DONE
|TAJ MALVEA
|06/14/2023
|ALLZ DONE SOLUTIONS LLC
|4573 CHATSWORTH OVRLK
|HAULING CONTRACTOR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC036974
|AM CONSTRUCTION
|JOESPH MIGLIORE
|06/15/2023
|CLEANING
|4865 MANATEE CT
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|AM CONSTRUCTION
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|AFTER CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|OCC036989
|ARLINGTON PARK AT
|PMC/ARLINGTON PARK
|06/15/2023
|WILDWOOD
|MARIETTA LLC
|APARTMENT RENTAL
|ARLINGTON PARK
|1997 KIMBERLY VILLAGE LN
|MARIETTA LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC036948
|ARTISTIX OUTDOORS
|HAYDEN PHILLIPS
|06/13/2023
|ARTISTIX OUTDOORS LLC
|1535 DAVIS FARM DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|KENNESAW, GA 30152
|ALT003164
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|LYNN FLANDERS
|06/15/2023
|ARTSBRIDGE FOUNDATION
|2800 COBB GALLERIA PKWY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|ATLANTA, GA 30339
|PROFIT)
|OCC036962
|BRAIDS AND BEAUTY
|ZAINAB WOODS
|06/14/2023
|PARLOR
|2575 WHITEHAVEN DR, SUITE
|BEAUTY SHOP
|BRAIDS AND BEAUTY
|100
|PARLOR LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036956
|CHAMPION INSTALLS INC
|BROCK RHODES
|06/13/2023
|CHAMPION INSTALLS INC
|11075 JEFF BRIAN LN
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|WILTON, CA 95693
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|OCC036882
|CHRIS MITCHELL RE
|HERBERT MITCHELL
|06/15/2023
|CHRIS MITHCELL RE LLC
|3101 COBB PKWY, SUITE 124
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036988
|EAST COBB UMC
|KRISTIN LEE
|06/15/2023
|EAST COBB UNITED
|2325 ROSWELL RD
|DAYCARE – TAX EXEMPT
|METHODIST CHURCH
|MARIETTA, GA 30068
|OCC036970
|ELEVATE COUNSELING
|ANNA KENNEDY
|06/15/2023
|ELEVATE COUNSELING +
|4281 IVYWOOD DR
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|COACHING LLC
|MARIETTA, GA 30062
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|OCC036951
|FAMILY PRACTICE CENTER
|DR. JAMES WHEELER
|06/14/2023
|FAMILY PRACTICE CENTER
|4298 ATLANTA RD, SUITE 310
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|PC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036954
|FIVE BELOW INC #6206
|RON MASCIANTONIO
|06/14/2023
|FIVE BELOW INC #6206
|5590 MABLETON SW PKWY,
|VARIETY STORE
|(215)867-0538
|SUITE 90
|MABLETON, GA 30126
|OCC036953
|GJL EASY RENTAL LLC
|REGINA MATOS NOGUEIRA
|06/14/2023
|GJL EASY RENTAL LLC
|2912 COBB ST
|RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
|MARIETTA, GA 30068
|OCC036964
|GOALMAX INC
|REDA AHMED
|06/14/2023
|GOALMAX INC
|4045 JORDAN LAKE DR
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|MARIETTA, GA 30062
|SALE AND SERVICE
|OCC036950
|HOUSE OF COLLECTIBLES
|TYLER PEREZ
|06/13/2023
|INC
|1891 PIEDMONT RD
|HOBBY SHOP RETAIL
|HOUSE OF COLLECTIBLES
|MARIETTA, GA 30062
|INC
|ALC003148
|HOUSE OF MING
|MINKYUNG YU
|06/15/2023
|JAMES AND U GROUP INC
|3101 ROSWELL RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036943
|INERESE RESTORATION
|HONORABLE RUDE LAINE
|06/12/2023
|INERESE RESTORATION
|1406 LOST BRIDGE RD
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|LLC
|MARIETTA, GA 30008
|AFTER CONSTRUCTION
|OCC036976
|J R REMODELING
|JOSE ROLANDO ALTAMIRANO
|06/15/2023
|SAAVEDRA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|3914 HADLEY FARM DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036991
|JATARY BROS LLC
|NOORALLAH ABDUL
|06/16/2023
|JATARY BROS LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|K35
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036969
|JOHNSON SQUARE OFFICE
|JAMES CODREA JR
|06/14/2023
|PARK
|1501 JOHNSON FERRY RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|GREENLEAF INVESTMENT
|MARIETTA, GA 30062
|PARTNERS L068 LLC
|OCC036952
|LAYOS BEAUTY SUPPLY
|FELICIA OMOLAYO
|06/14/2023
|1025 EAST-WEST CONN,
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|SUITE 340
|AUSTELL, GA 30106
|OCC036949
|LIL ANT USED CARS
|ANTHONY ANDREWS
|06/13/2023
|LIL ANT CONTRACTING CO
|4757 CANTON RD, SUITE 211B
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036946
|LOVE OFFICIAL WEDDING
|DANYELL NELSON-HEWLETT
|06/13/2023
|EVENTS
|2030 POWERS FERRY RD,
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|GOTTA STRUT LLC
|SUITE 340
|EVENT ORGANIZER
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036958
|MARQ DIVISIONS LLC
|AMNADA POWERS
|06/13/2023
|MARQ DIVISIONS LLC
|2706 STILESBORO LN
|RENTAL OF TRAILERS
|ACWORTH, GA 30101
|OCC036965
|MILLER NURSING
|MIZPAH MILLER
|06/15/2023
|COMPANION LLC
|284 S GORDON RD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|MILLER NURSING
|MABLETON, GA 30126
|COMPANION LLC
|CON001405
|NATIONAL POWER LLC
|DANA CAIL
|06/15/2023
|4541 PRESLYN DR
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|RALEIGH, NC 27616
|OCC036966
|NICHOLS ISAAC
|ISAAC NICHOLS
|06/15/2023
|3350 RIVERWOOD PKWY
|SHOE SHINE PARLOR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC036972
|PAULOPET LLC
|TEMITOPE FAPETU
|06/15/2023
|PAULOPET LLC
|5710 POWELL DR, SUITE C
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MABLETON, GA 30126
|CON001403
|PETTUS PLUMBING &
|GROVER
|06/13/2023
|PIPING INC
|12647 HIGHWAY 72 W
|ELECTRICAL, HEATING & PLUMBING
|ROGERSVILLE, AL 35652
|CONTRACTOR
|OCC036947
|PICK-A-DRIFT
|ARI JAIMES
|06/13/2023
|PICK-A-DRIFT LLC
|1181 W MILL DR
|RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
|KENNESAW, GA 30152
|OCC036992
|R&S TILE LLC
|RAMIRO SAENZ
|06/16/2023
|R&S TILE LLC
|3214 FERN VALLEY DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30008
|(CARPET, TILE)
|OCC036987
|ROBIN TRANSPORTATION &
|ROBIN ALLEN
|06/15/2023
|DELIVER SERVICES LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
|ROBIN TRANSPORTATION &
|220
|INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
|DELIVER SERVICES LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC036853
|RUME PROPERTY
|CARL SCHIRTZINGER
|06/13/2023
|MANAGEMENT
|1525 KAUTZ RD, SUITE 100
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|RUME PROPERTY
|WEST CHICAGO, IL 60185
|MANAGEMENT LLC
|CON001404
|S&L CONSTRUCTION
|SHELDON LAWRENCE
|06/15/2023
|ELECTRICAL AND HVAC LLC
|1666 SNOWDEN RD
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|MT PLEASANT, SC 29464
|OCC036963
|SHOOTERSPUNCH.COM
|LYLE WRIGHT
|06/14/2023
|1803 HICKORY CREEK CT
|CONSULTANT – EDUCATION
|ACWORTH, GA 30102
|OCC036907
|SOUTH COBB HAIR SALON
|YEN TRINH
|06/12/2023
|BY YT, LLC
|1440 COBB DR
|BEAUTY SHOP
|SOUTH COBB HAIR SALON
|MARIETTA, GA 30060
|BY YT, LLC
|OCC036990
|SOUTHLOCK.COM
|FARRISH SULLIVAN
|06/16/2023
|INCORPORATED
|2289 LAVENDER DR
|LOCKSMITH
|SOUTHLOCK.COM
|MARIETTA, GA 30066
|INCORPORATED
|OCC036971
|SUPER PIZZA BROS
|SHANE WAHNER
|06/15/2023
|SUPER PIZZA BROS
|2950 GEORGE BUSBEE PKWY
|RESTAURANT
|KENNESAW LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC036961
|SWEET TEA SOUTHERN
|TRINA WINFIELD
|06/13/2023
|SOUL CUISINE LLC
|2130 PRESWICK DR
|CATERING SERVICE
|SWEET TEA SOUTHERN
|MARIETTA, GA 30066
|SOUL CUISINE LLC
|OCC036957
|T-REX SPECS
|TRACY REX
|06/13/2023
|T-REX SPECS, LLC
|3005 OAKTREE CT
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|MARIETTA, GA 30066
|OCC036960
|THE ART SPOT STUDIO
|PARIS EVERHART-
|06/14/2023
|CHAPPELLE
|ENTERTAINMENT SERVICE
|1183 CHRIS LN
|MABLETON, GA 30126
|OCC036936
|TRUST DENTAL WORKS
|SUNGHEE YOON
|06/12/2023
|2089 PLANTERS MILL LN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC036955
|URGENT TEAMS – MARIETTA
|BRITTANIA PARKER
|06/14/2023
|UTM OF GEORGIA
|3052 SHALLOWFORD RD,
|MEDICAL CLINIC
|PHYSICIANS LLC
|UNIT 100, GA
|OCC036930
|VETERINARY EMERGENCY
|DAVID BESSLER
|06/15/2023
|GROUP
|1290 JOHNSON FERRY RD
|VETERINARY CLINIC
|VETERINARY EMERGENCY
|MARIETTA GA, GA 30068
|GROUP LLC
|OCC036993
|WIGGLE GIGGLE
|TAMARA FOWLER
|06/16/2023
|WIGGLE GIGGLE
|1812 POWDER SPRINGS RD,
|OTHER AMUSEMENT & RECREATION
|SUITE 1109
|INDUSTRIES
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036967
|YOGA HAUS LLC
|TIFFANY ORTIZ
|06/15/2023
|YOGA HAUS LLC
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|CONSULTANT – EDUCATION
|SUITE E225
|MARIETTA, GA 30068
|Business Count: 48
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