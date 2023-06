Check Out The 48 New Businesses Licensed By Cobb County Over The Past Week

Here are the 48 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, June 18, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 6/11/2023 and 6/18/2023 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034364 355 GORDON RD BUILDING ORCHID HILL 06/16/2023 OWNER INVESTMENTS#4 LLC OFFICE SPACE RENTAL ORCHID HILL INVESMENTS 355 GORDON RD #4 LLC MABLETON, GA 30126 OCC036968 4U LANGUAGE SERVICES LYNN ROACH 06/15/2023 4U LANGUAGE SERVICES 2358 LOREN FALLS LN TRANSLATION SERVICE LLC MARIETTA, GA 30008 OCC036959 ALLZ DONE TAJ MALVEA 06/14/2023 ALLZ DONE SOLUTIONS LLC 4573 CHATSWORTH OVRLK HAULING CONTRACTOR ROSWELL, GA 30075 OCC036974 AM CONSTRUCTION JOESPH MIGLIORE 06/15/2023 CLEANING 4865 MANATEE CT CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS AM CONSTRUCTION POWDER SPRINGS, GA 30127 AFTER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC OCC036989 ARLINGTON PARK AT PMC/ARLINGTON PARK 06/15/2023 WILDWOOD MARIETTA LLC APARTMENT RENTAL ARLINGTON PARK 1997 KIMBERLY VILLAGE LN MARIETTA LLC MARIETTA, GA 30067 OCC036948 ARTISTIX OUTDOORS HAYDEN PHILLIPS 06/13/2023 ARTISTIX OUTDOORS LLC 1535 DAVIS FARM DR LANDSCAPING CONTRACTOR KENNESAW, GA 30152 ALT003164 ARTSBRIDGE FOUNDATION LYNN FLANDERS 06/15/2023 ARTSBRIDGE FOUNDATION 2800 COBB GALLERIA PKWY CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC ATLANTA, GA 30339 PROFIT) OCC036962 BRAIDS AND BEAUTY ZAINAB WOODS 06/14/2023 PARLOR 2575 WHITEHAVEN DR, SUITE BEAUTY SHOP BRAIDS AND BEAUTY 100 PARLOR LLC MARIETTA, GA 30064 OCC036956 CHAMPION INSTALLS INC BROCK RHODES 06/13/2023 CHAMPION INSTALLS INC 11075 JEFF BRIAN LN INSTALLATION OF MACHINERY & WILTON, CA 95693 INDUSTRIAL EQUIPMENT OCC036882 CHRIS MITCHELL RE HERBERT MITCHELL 06/15/2023 CHRIS MITHCELL RE LLC 3101 COBB PKWY, SUITE 124 REAL ESTATE INVESTMENTS ATLANTA, GA 30339 OCC036988 EAST COBB UMC KRISTIN LEE 06/15/2023 EAST COBB UNITED 2325 ROSWELL RD DAYCARE – TAX EXEMPT METHODIST CHURCH MARIETTA, GA 30068 OCC036970 ELEVATE COUNSELING ANNA KENNEDY 06/15/2023 ELEVATE COUNSELING + 4281 IVYWOOD DR MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST COACHING LLC MARIETTA, GA 30062 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED OCC036951 FAMILY PRACTICE CENTER DR. JAMES WHEELER 06/14/2023 FAMILY PRACTICE CENTER 4298 ATLANTA RD, SUITE 310 PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) PC SMYRNA, GA 30080 OCC036954 FIVE BELOW INC #6206 RON MASCIANTONIO 06/14/2023 FIVE BELOW INC #6206 5590 MABLETON SW PKWY, VARIETY STORE (215)867-0538 SUITE 90 MABLETON, GA 30126 OCC036953 GJL EASY RENTAL LLC REGINA MATOS NOGUEIRA 06/14/2023 GJL EASY RENTAL LLC 2912 COBB ST RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING MARIETTA, GA 30068 OCC036964 GOALMAX INC REDA AHMED 06/14/2023 GOALMAX INC 4045 JORDAN LAKE DR RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS MARIETTA, GA 30062 SALE AND SERVICE OCC036950 HOUSE OF COLLECTIBLES TYLER PEREZ 06/13/2023 INC 1891 PIEDMONT RD HOBBY SHOP RETAIL HOUSE OF COLLECTIBLES MARIETTA, GA 30062 INC ALC003148 HOUSE OF MING MINKYUNG YU 06/15/2023 JAMES AND U GROUP INC 3101 ROSWELL RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30062 OCC036943 INERESE RESTORATION HONORABLE RUDE LAINE 06/12/2023 INERESE RESTORATION 1406 LOST BRIDGE RD CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS LLC MARIETTA, GA 30008 AFTER CONSTRUCTION OCC036976 J R REMODELING JOSE ROLANDO ALTAMIRANO 06/15/2023 SAAVEDRA HANDY MAN – NO STATE LICENSE 3914 HADLEY FARM DR MARIETTA, GA 30066 OCC036991 JATARY BROS LLC NOORALLAH ABDUL 06/16/2023 JATARY BROS LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL K35 KENNESAW, GA 30144 OCC036969 JOHNSON SQUARE OFFICE JAMES CODREA JR 06/14/2023 PARK 1501 JOHNSON FERRY RD OFFICE SPACE RENTAL GREENLEAF INVESTMENT MARIETTA, GA 30062 PARTNERS L068 LLC OCC036952 LAYOS BEAUTY SUPPLY FELICIA OMOLAYO 06/14/2023 1025 EAST-WEST CONN, COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL SUITE 340 AUSTELL, GA 30106 OCC036949 LIL ANT USED CARS ANTHONY ANDREWS 06/13/2023 LIL ANT CONTRACTING CO 4757 CANTON RD, SUITE 211B AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC MARIETTA, GA 30066 OCC036946 LOVE OFFICIAL WEDDING DANYELL NELSON-HEWLETT 06/13/2023 EVENTS 2030 POWERS FERRY RD, ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL GOTTA STRUT LLC SUITE 340 EVENT ORGANIZER ATLANTA, GA 30339 OCC036958 MARQ DIVISIONS LLC AMNADA POWERS 06/13/2023 MARQ DIVISIONS LLC 2706 STILESBORO LN RENTAL OF TRAILERS ACWORTH, GA 30101 OCC036965 MILLER NURSING MIZPAH MILLER 06/15/2023 COMPANION LLC 284 S GORDON RD HEALTH AND ALLIED SERVICES MILLER NURSING MABLETON, GA 30126 COMPANION LLC CON001405 NATIONAL POWER LLC DANA CAIL 06/15/2023 4541 PRESLYN DR ELECTRICAL CONTRACTOR RALEIGH, NC 27616 OCC036966 NICHOLS ISAAC ISAAC NICHOLS 06/15/2023 3350 RIVERWOOD PKWY SHOE SHINE PARLOR ATLANTA, GA 30339 OCC036972 PAULOPET LLC TEMITOPE FAPETU 06/15/2023 PAULOPET LLC 5710 POWELL DR, SUITE C AUTO DEALER – USED CARS ONLY MABLETON, GA 30126 CON001403 PETTUS PLUMBING & GROVER 06/13/2023 PIPING INC 12647 HIGHWAY 72 W ELECTRICAL, HEATING & PLUMBING ROGERSVILLE, AL 35652 CONTRACTOR OCC036947 PICK-A-DRIFT ARI JAIMES 06/13/2023 PICK-A-DRIFT LLC 1181 W MILL DR RENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING KENNESAW, GA 30152 OCC036992 R&S TILE LLC RAMIRO SAENZ 06/16/2023 R&S TILE LLC 3214 FERN VALLEY DR FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30008 (CARPET, TILE) OCC036987 ROBIN TRANSPORTATION & ROBIN ALLEN 06/15/2023 DELIVER SERVICES LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE VEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER – ROBIN TRANSPORTATION & 220 INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE DELIVER SERVICES LLC SMYRNA, GA 30080 OCC036853 RUME PROPERTY CARL SCHIRTZINGER 06/13/2023 MANAGEMENT 1525 KAUTZ RD, SUITE 100 REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT RUME PROPERTY WEST CHICAGO, IL 60185 MANAGEMENT LLC CON001404 S&L CONSTRUCTION SHELDON LAWRENCE 06/15/2023 ELECTRICAL AND HVAC LLC 1666 SNOWDEN RD ELECTRICAL CONTRACTOR MT PLEASANT, SC 29464 OCC036963 SHOOTERSPUNCH.COM LYLE WRIGHT 06/14/2023 1803 HICKORY CREEK CT CONSULTANT – EDUCATION ACWORTH, GA 30102 OCC036907 SOUTH COBB HAIR SALON YEN TRINH 06/12/2023 BY YT, LLC 1440 COBB DR BEAUTY SHOP SOUTH COBB HAIR SALON MARIETTA, GA 30060 BY YT, LLC OCC036990 SOUTHLOCK.COM FARRISH SULLIVAN 06/16/2023 INCORPORATED 2289 LAVENDER DR LOCKSMITH SOUTHLOCK.COM MARIETTA, GA 30066 INCORPORATED OCC036971 SUPER PIZZA BROS SHANE WAHNER 06/15/2023 SUPER PIZZA BROS 2950 GEORGE BUSBEE PKWY RESTAURANT KENNESAW LLC KENNESAW, GA 30144 OCC036961 SWEET TEA SOUTHERN TRINA WINFIELD 06/13/2023 SOUL CUISINE LLC 2130 PRESWICK DR CATERING SERVICE SWEET TEA SOUTHERN MARIETTA, GA 30066 SOUL CUISINE LLC OCC036957 T-REX SPECS TRACY REX 06/13/2023 T-REX SPECS, LLC 3005 OAKTREE CT CONSULTANT SERVICE – MARKETING MARIETTA, GA 30066 OCC036960 THE ART SPOT STUDIO PARIS EVERHART- 06/14/2023 CHAPPELLE ENTERTAINMENT SERVICE 1183 CHRIS LN MABLETON, GA 30126 OCC036936 TRUST DENTAL WORKS SUNGHEE YOON 06/12/2023 2089 PLANTERS MILL LN CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30062 OCC036955 URGENT TEAMS – MARIETTA BRITTANIA PARKER 06/14/2023 UTM OF GEORGIA 3052 SHALLOWFORD RD, MEDICAL CLINIC PHYSICIANS LLC UNIT 100, GA OCC036930 VETERINARY EMERGENCY DAVID BESSLER 06/15/2023 GROUP 1290 JOHNSON FERRY RD VETERINARY CLINIC VETERINARY EMERGENCY MARIETTA GA, GA 30068 GROUP LLC OCC036993 WIGGLE GIGGLE TAMARA FOWLER 06/16/2023 WIGGLE GIGGLE 1812 POWDER SPRINGS RD, OTHER AMUSEMENT & RECREATION SUITE 1109 INDUSTRIES MARIETTA, GA 30064 OCC036967 YOGA HAUS LLC TIFFANY ORTIZ 06/15/2023 YOGA HAUS LLC 1000 JOHNSON FERRY RD, CONSULTANT – EDUCATION SUITE E225 MARIETTA, GA 30068 Business Count: 48