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Check Out The 48 New Businesses Licensed By Cobb County Over The Past Week

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson June 18, 2023

Here are the 48 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, June 18, 2023.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 6/11/2023 and 6/18/2023
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC034364355 GORDON RD BUILDINGORCHID HILL06/16/2023
OWNERINVESTMENTS#4 LLCOFFICE SPACE RENTAL
ORCHID HILL INVESMENTS355 GORDON RD
#4 LLCMABLETON, GA 30126
OCC0369684U LANGUAGE SERVICESLYNN ROACH06/15/2023
4U LANGUAGE SERVICES2358 LOREN FALLS LNTRANSLATION SERVICE
LLCMARIETTA, GA 30008
OCC036959ALLZ DONETAJ MALVEA06/14/2023
ALLZ DONE SOLUTIONS LLC4573 CHATSWORTH OVRLKHAULING CONTRACTOR
ROSWELL, GA 30075
OCC036974AM CONSTRUCTIONJOESPH MIGLIORE06/15/2023
CLEANING4865 MANATEE CTCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
AM CONSTRUCTIONPOWDER SPRINGS, GA 30127AFTER CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLC
OCC036989ARLINGTON PARK ATPMC/ARLINGTON PARK06/15/2023
WILDWOODMARIETTA LLCAPARTMENT RENTAL
ARLINGTON PARK1997 KIMBERLY VILLAGE LN
MARIETTA LLCMARIETTA, GA 30067
OCC036948ARTISTIX OUTDOORSHAYDEN PHILLIPS06/13/2023
ARTISTIX OUTDOORS LLC1535 DAVIS FARM DRLANDSCAPING CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30152
ALT003164ARTSBRIDGE FOUNDATIONLYNN FLANDERS06/15/2023
ARTSBRIDGE FOUNDATION2800 COBB GALLERIA PKWYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCATLANTA, GA 30339PROFIT)
OCC036962BRAIDS AND BEAUTYZAINAB WOODS06/14/2023
PARLOR2575 WHITEHAVEN DR, SUITEBEAUTY SHOP
BRAIDS AND BEAUTY100
PARLOR LLCMARIETTA, GA 30064
OCC036956CHAMPION INSTALLS INCBROCK RHODES06/13/2023
CHAMPION INSTALLS INC11075 JEFF BRIAN LNINSTALLATION OF MACHINERY &
WILTON, CA 95693INDUSTRIAL EQUIPMENT
OCC036882CHRIS MITCHELL REHERBERT MITCHELL06/15/2023
CHRIS MITHCELL RE LLC3101 COBB PKWY, SUITE 124REAL ESTATE INVESTMENTS
ATLANTA, GA 30339
OCC036988EAST COBB UMCKRISTIN LEE06/15/2023
EAST COBB UNITED2325 ROSWELL RDDAYCARE – TAX EXEMPT
METHODIST CHURCHMARIETTA, GA 30068
OCC036970ELEVATE COUNSELINGANNA KENNEDY06/15/2023
ELEVATE COUNSELING +4281 IVYWOOD DRMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
COACHING LLCMARIETTA, GA 30062(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
OCC036951FAMILY PRACTICE CENTERDR. JAMES WHEELER06/14/2023
FAMILY PRACTICE CENTER4298 ATLANTA RD, SUITE 310PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
PCSMYRNA, GA 30080
OCC036954FIVE BELOW INC #6206RON MASCIANTONIO06/14/2023
FIVE BELOW INC #62065590 MABLETON SW PKWY,VARIETY STORE
(215)867-0538SUITE 90
MABLETON, GA 30126
OCC036953GJL EASY RENTAL LLCREGINA MATOS NOGUEIRA06/14/2023
GJL EASY RENTAL LLC2912 COBB STRENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
MARIETTA, GA 30068
OCC036964GOALMAX INCREDA AHMED06/14/2023
GOALMAX INC4045 JORDAN LAKE DRRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
MARIETTA, GA 30062SALE AND SERVICE
OCC036950HOUSE OF COLLECTIBLESTYLER PEREZ06/13/2023
INC1891 PIEDMONT RDHOBBY SHOP RETAIL
HOUSE OF COLLECTIBLESMARIETTA, GA 30062
INC
ALC003148HOUSE OF MINGMINKYUNG YU06/15/2023
JAMES AND U GROUP INC3101 ROSWELL RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30062
OCC036943INERESE RESTORATIONHONORABLE RUDE LAINE06/12/2023
INERESE RESTORATION1406 LOST BRIDGE RDCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
LLCMARIETTA, GA 30008AFTER CONSTRUCTION
OCC036976J R REMODELINGJOSE ROLANDO ALTAMIRANO06/15/2023
SAAVEDRAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
3914 HADLEY FARM DR
MARIETTA, GA 30066
OCC036991JATARY BROS LLCNOORALLAH ABDUL06/16/2023
JATARY BROS LLC400 ERNEST BARRETT PKWYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
K35
KENNESAW, GA 30144
OCC036969JOHNSON SQUARE OFFICEJAMES CODREA JR06/14/2023
PARK1501 JOHNSON FERRY RDOFFICE SPACE RENTAL
GREENLEAF INVESTMENTMARIETTA, GA 30062
PARTNERS L068 LLC
OCC036952LAYOS BEAUTY SUPPLYFELICIA OMOLAYO06/14/2023
1025 EAST-WEST CONN,COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
SUITE 340
AUSTELL, GA 30106
OCC036949LIL ANT USED CARSANTHONY ANDREWS06/13/2023
LIL ANT CONTRACTING CO4757 CANTON RD, SUITE 211BAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC036946LOVE OFFICIAL WEDDINGDANYELL NELSON-HEWLETT06/13/2023
EVENTS2030 POWERS FERRY RD,ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
GOTTA STRUT LLCSUITE 340EVENT ORGANIZER
ATLANTA, GA 30339
OCC036958MARQ DIVISIONS LLCAMNADA POWERS06/13/2023
MARQ DIVISIONS LLC2706 STILESBORO LNRENTAL OF TRAILERS
ACWORTH, GA 30101
OCC036965MILLER NURSINGMIZPAH MILLER06/15/2023
COMPANION LLC284 S GORDON RDHEALTH AND ALLIED SERVICES
MILLER NURSINGMABLETON, GA 30126
COMPANION LLC
CON001405NATIONAL POWER LLCDANA CAIL06/15/2023
4541 PRESLYN DRELECTRICAL CONTRACTOR
RALEIGH, NC 27616
OCC036966NICHOLS ISAACISAAC NICHOLS06/15/2023
3350 RIVERWOOD PKWYSHOE SHINE PARLOR
ATLANTA, GA 30339
OCC036972PAULOPET LLCTEMITOPE FAPETU06/15/2023
PAULOPET LLC5710 POWELL DR, SUITE CAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MABLETON, GA 30126
CON001403PETTUS PLUMBING &GROVER06/13/2023
PIPING INC12647 HIGHWAY 72 WELECTRICAL, HEATING & PLUMBING
ROGERSVILLE, AL 35652CONTRACTOR
OCC036947PICK-A-DRIFTARI JAIMES06/13/2023
PICK-A-DRIFT LLC1181 W MILL DRRENTAL OF AUTOMOBILES OR LEASING
KENNESAW, GA 30152
OCC036992R&S TILE LLCRAMIRO SAENZ06/16/2023
R&S TILE LLC3214 FERN VALLEY DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30008(CARPET, TILE)
OCC036987ROBIN TRANSPORTATION &ROBIN ALLEN06/15/2023
DELIVER SERVICES LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEVEHICLE FOR HIRE/TAXI CAB DRIVER –
ROBIN TRANSPORTATION &220INDEPENDENT DOES NOT OWN VEHICLE
DELIVER SERVICES LLCSMYRNA, GA 30080
OCC036853RUME PROPERTYCARL SCHIRTZINGER06/13/2023
MANAGEMENT1525 KAUTZ RD, SUITE 100REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
RUME PROPERTYWEST CHICAGO, IL 60185
MANAGEMENT LLC
CON001404S&L CONSTRUCTIONSHELDON LAWRENCE06/15/2023
ELECTRICAL AND HVAC LLC1666 SNOWDEN RDELECTRICAL CONTRACTOR
MT PLEASANT, SC 29464
OCC036963SHOOTERSPUNCH.COMLYLE WRIGHT06/14/2023
1803 HICKORY CREEK CTCONSULTANT – EDUCATION
ACWORTH, GA 30102
OCC036907SOUTH COBB HAIR SALONYEN TRINH06/12/2023
BY YT, LLC1440 COBB DRBEAUTY SHOP
SOUTH COBB HAIR SALONMARIETTA, GA 30060
BY YT, LLC
OCC036990SOUTHLOCK.COMFARRISH SULLIVAN06/16/2023
INCORPORATED2289 LAVENDER DRLOCKSMITH
SOUTHLOCK.COMMARIETTA, GA 30066
INCORPORATED
OCC036971SUPER PIZZA BROSSHANE WAHNER06/15/2023
SUPER PIZZA BROS2950 GEORGE BUSBEE PKWYRESTAURANT
KENNESAW LLCKENNESAW, GA 30144
OCC036961SWEET TEA SOUTHERNTRINA WINFIELD06/13/2023
SOUL CUISINE LLC2130 PRESWICK DRCATERING SERVICE
SWEET TEA SOUTHERNMARIETTA, GA 30066
SOUL CUISINE LLC
OCC036957T-REX SPECSTRACY REX06/13/2023
T-REX SPECS, LLC3005 OAKTREE CTCONSULTANT SERVICE – MARKETING
MARIETTA, GA 30066
OCC036960THE ART SPOT STUDIOPARIS EVERHART-06/14/2023
CHAPPELLEENTERTAINMENT SERVICE
1183 CHRIS LN
MABLETON, GA 30126
OCC036936TRUST DENTAL WORKSSUNGHEE YOON06/12/2023
2089 PLANTERS MILL LNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30062
OCC036955URGENT TEAMS – MARIETTABRITTANIA PARKER06/14/2023
UTM OF GEORGIA3052 SHALLOWFORD RD,MEDICAL CLINIC
PHYSICIANS LLCUNIT 100, GA
OCC036930VETERINARY EMERGENCYDAVID BESSLER06/15/2023
GROUP1290 JOHNSON FERRY RDVETERINARY CLINIC
VETERINARY EMERGENCYMARIETTA GA, GA 30068
GROUP LLC
OCC036993WIGGLE GIGGLETAMARA FOWLER06/16/2023
WIGGLE GIGGLE1812 POWDER SPRINGS RD,OTHER AMUSEMENT & RECREATION
SUITE 1109INDUSTRIES
MARIETTA, GA 30064
OCC036967YOGA HAUS LLCTIFFANY ORTIZ06/15/2023
YOGA HAUS LLC1000 JOHNSON FERRY RD,CONSULTANT – EDUCATION
SUITE E225
MARIETTA, GA 30068
Business Count: 48
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