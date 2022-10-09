Check out the 26 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending October 9

Here are the 26 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by October 9.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
Also, the table editing software doesn’t always align tables in an easy-to-read way when converting from the county’s PDF file, so if an individual entry is hard to distinguish the first line starts with the label beginning with “OC…” “CON…” or “AC…” and the last line in an entry stops at the next blank line.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 10/2/2022 and 10/9/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC035204
|2440 SANDY PLAINS ROAD
|MARK KRASNER
|10/06/2022
|BUILDING 23 LLC
|2440 SANDY PLAINS RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|2440 SANDY PLAINS ROAD
|MARIETTA, GA 30066
|BUILDING 23 LLC
|(770)321-0505
|OCC035202
|A. V LANDSCAPING
|BYRAN VALDOVINOS
|10/06/2022
|A. V LANDSCAPING
|2460 OSBORNE CT
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034992
|AJS FAMOUS SEAFOOD &
|JON ANDREW ERBACHER
|10/05/2022
|POBOY
|2100 ROSWELL RD, SUITE 200
|RESTAURANT
|TEAK HOSPITALITY INC
|0
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035207
|ALL ABOUT THE MINI’S
|DEENA SMITH
|10/06/2022
|ALL ABOUT THE MINI’S LLC
|5344 ROLLING MEADOW DR.
|FOOD SERVICE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC035198
|ALLIED UNIVERSAL
|DAVID L. BUCKMAN
|10/05/2022
|SECURITY SERVICES
|1899 POWERS FERRY RD,
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|UNIVERSAL PROTECTION
|SUITE 100
|SERVICE
|SERVICE LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035188
|ATLANTA SPECIAL EVENTS
|ALBOUKARY TOURE
|10/05/2022
|ATLANTA SPECIAL EVENTS
|3622 WOODSHIRE CHASE
|ENTERTAINMENT SERVICE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035193
|BON BAGAY SENSATION
|JOANE FOUCHE
|10/05/2022
|LLC
|1500 BELLEMEADE DR, APT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|BON BAGAY SENSATION
|14D
|LLC
|MARIETTA, GA 30008
|OCC035217
|BOXLUNCH #4737
|STEVE VRANES
|10/07/2022
|HOT TOPIC, INC.
|2860 CUMBERLAND MALL SE,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|SPACE #1211
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035195
|BROCK BUILT
|AMY HOLIMAN
|10/05/2022
|DEVELOPMENT LLC
|280 INTERSTATE NORTH CIR,
|LAND DEVELOPMENT
|BROCK BUILT
|SUITE 400
|DEVELOPMENT LLC
|ATLANTA, GA 30339
|CON001331
|BROCK BUILT HOMES OF
|STEVEN M.BROCK
|10/05/2022
|ALABAMA LLC
|280 INTERSTATE NORTH CIR,
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BROCK BUILT HOMES OF
|SUITE 400
|REQUIRED
|ALABAMA LLC
|ATLANTA, GA 30339
|CON001332
|BROCK BUILT HOMES OF
|STEVEN BROCK
|10/05/2022
|FLORIDA
|280 INTERSTATE NORTH CIR,
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BROCK BUILT HOMES OF
|SUITE 400
|REQUIRED
|FLORIDA
|ATLANTA, GA 30339
|ALC002988
|CANTON COOK
|LISHENG XU
|10/05/2022
|CANTON COOK COBB LLC
|2063 CANTON RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC035180
|GEORGIA RENOVATIONS
|BRIAN EDWARDS
|10/04/2022
|AND CONSULTING LLC
|2427 WATERCREST TER
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|GEORGIA RENOVATIONS
|ACWORTH, GA 30101
|AND CONSULTING LLC
|OCC035200
|GOSSETT’S LAWN CARE
|DAVID GOSSETT
|10/06/2022
|GOSSETT’S LAWN CARE
|1420 PINE SPRINGS DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|KENNESAW, GA 30152
|ALC002983
|GREERS PACKAGE STORE
|ARUNKUMAR MEHTA
|10/07/2022
|OSCAR ENTERPRISES LLC
|1701 GREERS CHAPEL RD,
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|SUITE E
|KENNESAW, GA 30144
|OCC035189
|LOCATION 2 LOCATION LLC
|JOEL PEREZ
|10/05/2022
|LOCATION 2 LOCATION LLC
|1870 THE EXCHANGE, SUITE
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|100
|SERVICE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC035192
|MARIETTA BEHAVIORAL
|DANIEL RADOVICH
|10/05/2022
|HEALTH
|108 DOGWOOD DR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|MARIETTA BEHAVIORAL
|MARIETTA, GA 30068
|HEALTH LLC
|OCC035178
|ONE STOP CAR WASH AND
|JAESUNG KIM
|10/04/2022
|LUBE
|2567 EAST-WEST CONN
|AUTO WASHING – DETAILING
|JK PRIME CAR WASH AND
|AUSTELL, GA 30106
|LUBE LLC
|OCC035190
|RITE CARE PHARMACY
|NIMISHA PATEL
|10/06/2022
|AMERICAN CARE
|2986 JOHNSON FERRY RD,
|DRUG STORE
|INVESTMENTS LLC
|SUITE 116
|MARIETTA, GA 30062
|OCC035176
|SOUTHERN LANDSCAPES
|TERRYSCHROEDER
|10/04/2022
|638 OWL CREEK DR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC035209
|STM BODY ESSENTIAL LLC
|SASHA MEDERO
|10/07/2022
|STM BODY ESSENTIAL LLC
|100 CALIBRE LAKES PKWY,
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|SUITE 627
|SMYRNA, GA 30080
|OCC035214
|SYENERGY IMPROVEMENT
|JACKIE W. BAKER
|10/07/2022
|SYENERGY IMPROVEMENT
|5395 SPRINGBROOK LN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC035212
|TACKON TECHNOLOGIES
|RYAN MCGREW
|10/07/2022
|TACKON TECHNOLOGIES
|451 BRUSHSTROKE CT
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035185
|THE ROOTED SALON LLC
|CASSIDY WARD
|10/05/2022
|THE ROOTED SALON LLC
|255 VILLAGE PKWY, SUITE
|BEAUTY SHOP
|580
|MARIETTA, GA 30067
|OCC035194
|TRANSBLUE
|ENRIQUE REYNA
|10/06/2022
|KIKO & KIKO, A SOUTHERN
|1084 ANGEL LN
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|VICINITY LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC035196
|WILSON FABRICATION LLC
|ALEXIS WILSON
|10/05/2022
|WILSON FABRICATION LLC
|1460 PINE SPRINGS DR
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|KENNESAW, GA 30152
|Business Count: 26
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