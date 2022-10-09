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Check out the 26 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending October 9

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Brick building labeled "Community Development"Cobb County Community Development (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson October 9, 2022

Here are the 26 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by October  9.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

Also, the table editing software doesn’t always align tables in an easy-to-read way when converting from the county’s PDF file, so if an individual entry is hard to distinguish the first line starts with the label beginning with “OC…” “CON…” or “AC…” and the last line in an entry stops at the next blank line.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 10/2/2022 and 10/9/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0352042440 SANDY PLAINS ROADMARK KRASNER10/06/2022
BUILDING 23 LLC2440 SANDY PLAINS RDOFFICE SPACE RENTAL
2440 SANDY PLAINS ROADMARIETTA, GA 30066
BUILDING 23 LLC
(770)321-0505
OCC035202A. V LANDSCAPINGBYRAN VALDOVINOS10/06/2022
A. V LANDSCAPING2460 OSBORNE CTLANDSCAPING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30060
OCC034992AJS FAMOUS SEAFOOD &JON ANDREW ERBACHER10/05/2022
POBOY2100 ROSWELL RD, SUITE 200RESTAURANT
TEAK HOSPITALITY INC0
MARIETTA, GA 30062
OCC035207ALL ABOUT THE MINI’SDEENA SMITH10/06/2022
ALL ABOUT THE MINI’S LLC5344 ROLLING MEADOW DR.FOOD SERVICE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC035198ALLIED UNIVERSALDAVID L. BUCKMAN10/05/2022
SECURITY SERVICES1899 POWERS FERRY RD,SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
UNIVERSAL PROTECTIONSUITE 100SERVICE
SERVICE LLCATLANTA, GA 30339
OCC035188ATLANTA SPECIAL EVENTSALBOUKARY TOURE10/05/2022
ATLANTA SPECIAL EVENTS3622 WOODSHIRE CHASEENTERTAINMENT SERVICE
MARIETTA, GA 30066
OCC035193BON BAGAY SENSATIONJOANE FOUCHE10/05/2022
LLC1500 BELLEMEADE DR, APTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
BON BAGAY SENSATION14D
LLCMARIETTA, GA 30008
OCC035217BOXLUNCH #4737STEVE VRANES10/07/2022
HOT TOPIC, INC.2860 CUMBERLAND MALL SE,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
SPACE #1211
ATLANTA, GA 30339
OCC035195BROCK BUILTAMY HOLIMAN10/05/2022
DEVELOPMENT LLC280 INTERSTATE NORTH CIR,LAND DEVELOPMENT
BROCK BUILTSUITE 400
DEVELOPMENT LLCATLANTA, GA 30339
CON001331BROCK BUILT HOMES OFSTEVEN M.BROCK10/05/2022
ALABAMA LLC280 INTERSTATE NORTH CIR,BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BROCK BUILT HOMES OFSUITE 400REQUIRED
ALABAMA LLCATLANTA, GA 30339
CON001332BROCK BUILT HOMES OFSTEVEN BROCK10/05/2022
FLORIDA280 INTERSTATE NORTH CIR,BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BROCK BUILT HOMES OFSUITE 400REQUIRED
FLORIDAATLANTA, GA 30339
ALC002988CANTON COOKLISHENG XU10/05/2022
CANTON COOK COBB LLC2063 CANTON RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30066
OCC035180GEORGIA RENOVATIONSBRIAN EDWARDS10/04/2022
AND CONSULTING LLC2427 WATERCREST TERDRAFTING & DESIGN SERVICE
GEORGIA RENOVATIONSACWORTH, GA 30101
AND CONSULTING LLC
OCC035200GOSSETT’S LAWN CAREDAVID GOSSETT10/06/2022
GOSSETT’S LAWN CARE1420 PINE SPRINGS DRLANDSCAPING CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30152
ALC002983GREERS PACKAGE STOREARUNKUMAR MEHTA10/07/2022
OSCAR ENTERPRISES LLC1701 GREERS CHAPEL RD,PACKAGE STORE RELATED ITEMS
SUITE E
KENNESAW, GA 30144
OCC035189LOCATION 2 LOCATION LLCJOEL PEREZ10/05/2022
LOCATION 2 LOCATION LLC1870 THE EXCHANGE, SUITESECURITY GUARD AND PROTECTIVE
100SERVICE
ATLANTA, GA 30339
OCC035192MARIETTA BEHAVIORALDANIEL RADOVICH10/05/2022
HEALTH108 DOGWOOD DRHEALTH AND ALLIED SERVICES
MARIETTA BEHAVIORALMARIETTA, GA 30068
HEALTH LLC
OCC035178ONE STOP CAR WASH ANDJAESUNG KIM10/04/2022
LUBE2567 EAST-WEST CONNAUTO WASHING – DETAILING
JK PRIME CAR WASH ANDAUSTELL, GA 30106
LUBE LLC
OCC035190RITE CARE PHARMACYNIMISHA PATEL10/06/2022
AMERICAN CARE2986 JOHNSON FERRY RD,DRUG STORE
INVESTMENTS LLCSUITE 116
MARIETTA, GA 30062
OCC035176SOUTHERN LANDSCAPESTERRYSCHROEDER10/04/2022
638 OWL CREEK DRLANDSCAPING CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC035209STM BODY ESSENTIAL LLCSASHA MEDERO10/07/2022
STM BODY ESSENTIAL LLC100 CALIBRE LAKES PKWY,COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
SUITE 627
SMYRNA, GA 30080
OCC035214SYENERGY IMPROVEMENTJACKIE W. BAKER10/07/2022
SYENERGY IMPROVEMENT5395 SPRINGBROOK LNHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127
OCC035212TACKON TECHNOLOGIESRYAN MCGREW10/07/2022
TACKON TECHNOLOGIES451 BRUSHSTROKE CTCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
LLCMARIETTA, GA 30067
OCC035185THE ROOTED SALON LLCCASSIDY WARD10/05/2022
THE ROOTED SALON LLC255 VILLAGE PKWY, SUITEBEAUTY SHOP
580
MARIETTA, GA 30067
OCC035194TRANSBLUEENRIQUE REYNA10/06/2022
KIKO & KIKO, A SOUTHERN1084 ANGEL LNCONSTRUCTION MANAGEMENT
VICINITY LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127
OCC035196WILSON FABRICATION LLCALEXIS WILSON10/05/2022
WILSON FABRICATION LLC1460 PINE SPRINGS DRDRAFTING & DESIGN SERVICE
KENNESAW, GA 30152
Business Count: 26
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