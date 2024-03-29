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Check out the 51 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 22

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Cobb County government building sign, a vertical rectangular sign with the words "Board of Commissioners," "County Clerk," "County Manager," "County Office," "Employment," and a wheelchair entrance icon

Posted By: Larry Felton Johnson March 29, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 22, 2024.

This is the report for last week.  The links on the Cobb County website were changed about two weeks ago, rendering the report unavailable on Sunday, when we’d usually publish this.  We’ll return to the normal schedule the weekend.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

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License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0387943 FEATHERS INKMELINDA PAYNE03/18/2024
D/B/A 3 FEATHERS INKWHOLESALE – ARTS & CRAFTS
ATTN: MELINDA PAYNE
3455 PEBBLE HILL DR
MARIETTA, GA 30062
OCC038811AANZA ROYALAANZA ROYAL03/19/2024
TRANSPORTAION LLCTRANSPORTAION LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
AANZA ROYALD/B/A AANZA ROYAL
TRANSPORTAION LLCTRANSPORTAION LLC
ATTN: RUTH NDUNGU
AANZA ROYAL
TRANSPORTAION LLC
406 ETHRIDGE DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC038834ATLANTA DRUM SHOPATLANTA DRUM SHOP03/22/2024
ATLANTA DRUM SHOP LLCD/B/A ATLANTA DRUM SHOPMUSICAL INSTRUMENTS RETAIL
ATTN: MICHAEL ECKERT
ATLANTA DRUM SHOP LLC
2030 POWERS FERRY ROAD,
SUITE 390
ATLANTA, GA 30339
ALC003320ATLANTIC BUFFETZHAO XIONG WANG03/22/2024
ATLANTIC BUFFET OFD/B/A ATLANTIC BUFFETRESTAURANT
AUSTELL, INCATTN: ZHAO XIONG WANG
ATLANTIC BUFFET OF
AUSTELL, INC
3845 AUSTELL RD
AUSTELL, GA 30106
OCC038823ATLANTIC MEDICALLINGANI MATIWANE03/20/2024
PROFESSIONALS LLCD/B/A ATLANTIC MEDICALHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATLANTIC MEDICALPROFESSIONALS LLC
PROFESSIONALS LLCATTN: LINGANI LAWRENCE
MAIWANE
ATLANTIC MEDICAL
PROFESSIONALS LLC
6308 BENBROOKE OVERLOOK
ACWORTH, GA 30101
OCC038801BREE’S TRIPLE CAREBREE’S TRIPLE CARE03/18/2024
TRANSPORT LLCTRANSPORT LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
BREE’S TRIPLE CARED/B/A BREE’S TRIPLE CARE
TRANSPORT LLCTRANSPORT LLC
ATTN: SABRENA LANGSTON
BREE’S TRIPLE CARE
TRANSPORT LLC
PO BOX 366213
ATLANTA, GA 30336
OCC038835BUCKHEAD MEDICALALEX ROIG03/22/2024
SOLUTIONSD/B/A BUCKHEAD MEDICALDIET CENTER
BUCKHEAD MEDICALSOLUTIONS
SOLUTIONS 4ATTN: ALEX ROIG
BUCKHEAD MEDICAL
SOLUTIONS 4
305 BROOKHAVEN AVE, UNIT
517
BROOKHAVEN, GA 30319
OCC038804CAPRICHITOS LLCMARIA GUTIERREZ03/18/2024
CAPRICHITOS LLCD/B/A CAPRICHITOS LLCICE CREAM PARLOR
ATTN: MARIA ESPINO
GUTIERREZ
CAPRICHITOS LLC
1217 CAYMAN LN
MARIETTA, GA 30008
OCC038598CAT CARE OF VININGSGREG DEATKINE03/20/2024
HVP OF GEORGIA PCD/B/A CAT CARE OF VININGSVETERINARIAN (TAX)
HVP OF GEORGIA PC
10 S LASALLE STREET, 2120
CHICAGO, IL 60603
OCC038822CEDR STRADA LLCCONNIE ENGEL03/20/2024
CEDR STRADA LLCD/B/A CEDR STRADA LLCREAL ESTATE BROKERS
ATTN: CONNIE ENGEL
CEDR STRADA LLC
147 JOHNSON FERRY RD NE,
4120
MARIETTA, GA 30068
OCC038828CENTRAL ROCK GYMEDWARD HARDY03/19/2024
CRG OP CO LLCD/B/A CENTRAL ROCK GYMFITNESS CENTER
ATTN: EDWARD HARDY
CRG OP CO LLC
299 BARBER AVE
WORCESTER, MA 01606
OCC038820CLEW COMMERCIAL REALCONNIE ENGEL03/20/2024
ESTATE INCD/B/A CLEW COMMERCIALREAL ESTATE BROKERS
CLEW COMMERCIAL REALREAL ESTATE INC
ESTATE INCATTN: CONNIE ENGEL
CLEW COMMERCIAL REAL
ESTATE INC
147 JOHNSON FERRY RD NE,
4120
MARIETTA, GA 30068
OCC038806COLD STONE CREAMERYNAZADALI MOMIN03/18/2024
ARSHIN LLCD/B/A COLD STONEICE CREAM PARLOR
CREAMERY
ATTN: NAZADALI MOMIN
ARSHIN LLC
1750 POWDER SPRINGS RD,
540
MARIETTA, GA 30064
OCC038812COMPLETE CONSULTINGCHARLES COLE03/19/2024
SOLUTIONSD/B/A COMPLETEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
COMPLETE CONSULTINGCONSULTING SOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: CHARLES COLE
COMPLETE CONSULTING
SOLUTIONS LLC
257 LAWRENCE ST, UNIT 13
MARIETTA, GA 30061
OCC038847COURT RENEWGREG MCAFEE03/22/2024
COURT RENEW LLCD/B/A COURT RENEWTENNIS COURT CONTRACTOR
ATTN: GREG MCAFEE
COURT RENEW LLC
PO BOX 683306
MARIETTA, GA 30068
OCC038795DIVINELY ELEGANT VINESDIVINELY ELEGANT VINES03/18/2024
LLCLLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
DIVINELY ELEGANT VINESD/B/A DIVINELY ELEGANT
LLCVINES LLC
ATTN: JESSENA WALDO
DIVINELY ELEGANT VINES
LLC
4063 BROADMOOR COURT
AUSTELL, GA 30106
OCC038816DUCK DONUTS – ACWORTH CAMPCREW LLCMARK CAMPLEN
D/B/A DUCK DONUTS – ACWORTH
ATTN: MARK CAMPLEN CAMPCREW LLC
1720 MARS HILL RD, 7
ACWORTH, GA 30101		03/19/2024
RESTAURANT
OCC038839ELEVATED EXECUTIVE RECRUITINGELEVATED EXECUTIVE RECRUITING
D/B/A ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING
ATTN: SHERRI ZAK 3233 EMBER STREET
MARIETTA, GA 30066		03/22/2024
EMPLOYMENT AGENCY
OCC038814EPRO+ INC EPRO+ INCJONATHAN NICHOLSON D/B/A EPRO+ INC
ATTN: JONATHAN NICHOLSON		03/19/2024
ENGINEERING SERVICES – NOT A CERTIFIED ENGINEER
EPRO+ INC
1205 JOHNSON FERRY RD,
136-406
MARIETTA, GA 30068
OCC038824FAIRE LES BOUTIQUES FAIRE LES LLCTAMMY GREEN
D/B/A FAIRE LES BOUTIQUES ATTN: TAMMY E GREEN FAIRE LES LLC
2686 TABBY WALK
MARIETTA, GA 30062		03/20/2024
MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
OCC038844GENESIS OF KENNESAW KFGOK LLCVERNON KRAUSE D/B/A GENESIS OF KENNESAW
ATTN: VERNON KRAUSE KFGOK LLC
2870 BARRETT LAKES BLVD KENNESAW, GA 30144		03/22/2024
AUTO DEALER – NEW & USED
OCC038831HAMPTON PROPERTY SERVICESMITCH TURNIPSEED
D/B/A HAMPTON PROPERTY SERVICES
ATTN: MITCH TURNIPSEED 6005 KATIE EMMA DR POWDER SPRINGS, GA 30127		03/21/2024
LANDSCAPING CONTRACTOR
OCC038815HAPPY PANDA CHINESEJUNHONG WU03/19/2024
RESTAURANTD/B/A HAPPY PANDARESTAURANT
HAPPY PANDY CUSINE LLCCHINESE RESTAURANT
ATTN: JUNHONG WU
HAPPY PANDY CUSINE LLC
4430 WADE GREEN RD, 1900
KENNESAW, GA 30144
OCC038850HEMORRHOID CENTERS OFCARMEN FONG03/22/2024
AMERICAD/B/A HEMORRHOIDPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
NORTH FULTON GENERALCENTERS OF AMERICA
SURGERY CENTER PCNORTH FULTON GENERAL
SURGERY CENTER PC
2500 HOSPITAL BLVD, 150
ROSWELL, GA 30076
OCC038807HIGHLAND STRATEGIES LLCZACH HUNTER03/18/2024
HIGHLAND STRATEGIES LLCD/B/A HIGHLANDFENCING CONTRACTOR
STRATEGIES LLC
ATTN: ZACH HUNTER
HIGHLAND STRATEGIES LLC
4637 CLARY LAKES DR
ROSWELL, GA 30075
OCC038805HOUSE OF AFRO BOHOHOUSE OF AFRO BOHO03/18/2024
ARLINDA HARRISOND/B/A HOUSE OF AFRO BOHOMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ENTERPRISES LLCATTN: ARLINDA HARRISON
ARLINDA HARRISON
ENTERPRISES LLC
2602 TWIN OAKS DRIVE
MARIETTA, GA 30064
BLR003317KNEAD MASSAGEKELSIE DANAE SHONK03/22/2024
KNEAD MASSAGE LLCD/B/A KNEAD MASSAGEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: KELSIE SHONK
KNEAD MASSAGE LLC
4634 TODD CT. NE
KENNESAW, GA 30144
OCC038825KRONOS FREIGHT INCSUNGJIN PARK03/19/2024
KRONOS FREIGHT INCD/B/A KRONOS FREIGHT INCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: SUNGJIN PARK
KRONOS FREIGHT INC
1925 SHILOH RD, BLDG 1-200
KENNESAW, GA 30144
OCC038796LAUREN CARSONLAUREN CARSON03/18/2024
CULTIVATE PEOPLE LLCD/B/A LAUREN CARSONCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: LAUREN CARSON
CULTIVATE PEOPLE LLC
1201 W PEACHTREE ST NW,
STE 2625 #550813
ATLANTA, GA 30309
OCC038809LEWIS INTERIORDONNIE LEWIS03/18/2024
ARCHITECTS AND DESIGND/B/A LEWIS INTERIORARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
LLCARCHITECTS AND DESIGN
LEWIS INTERIORLLC
ARCHITECTS AND DESIGNATTN: DONNIE LEWIS
LLCLEWIS INTERIOR
ARCHITECTS AND DESIGN
LLC
3052 PACES STATIONS RIDGE
ATLANTA, GA 30339
OCC038803LOOKOUT PEST CONTROLBRIAN GARDNER03/18/2024
LOOKOUT PEST CONTROLD/B/A LOOKOUT PESTEXTERMINATING AND PEST CONTROL
LLCCONTROLSERVICE
ATTN: BRIAN GARDNER
LOOKOUT PEST CONTROL
LLC
287 CHASTAIN RD
KENNESAW, GA 30144
OCC038797MAXMEDIA INCMAXMEDIA INC03/18/2024
MAXMEDIA INCD/B/A MAXMEDIA INCGRAPHICS ARTS & DESIGN
ATTN: DON BERG
MAXMEDIA INC
800 BATTERY AVENUE, SUITE
100-9379
ATLANTA, GA 30339
OCC038851MIDWEST METALSJEFF WENCE03/22/2024
CORPORATIOND/B/A MIDWEST METALSWHOLESALE – METAL PRODUCTS
MIDWEST METALSCORPORATION
CORPORATIONMIDWEST METALS
CORPORATION
13051 FOREST CENTRE
COURT
LOUISVILLE, KY 40223
OCC038798MOSQUITO HUNTERS OFCHANISE PRICE03/18/2024
SMYRNAD/B/A MOSQUITO HUNTERSEXTERMINATING AND PEST CONTROL
PIRCE FAMILYOF SMYRNASERVICE
ENTERPRISES LLCATTN: CHANISE PRICE
PIRCE FAMILY ENTERPRISES
LLC
2795 CARRICK CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038852NORDSTROM RACKPETER E NORDSTROM03/22/2024
NORDSTROM INCD/B/A NORDSTROM RACKCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
NORDSTROM INC
PO BOX 2229
SEATTLE, WA 98111
OCC038813NOT SO AVERAGE LLCMONTREAL MILTON03/19/2024
NOT SO AVERAGE LLCD/B/A NOT SO AVERAGE LLCLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: MONTREL MILTON
NOT SO AVERAGE LLC
2801 TREES OF KENNESAW
PKWY NW, 2801
KENNESAW, GA 30152
OCC038838PAPA JOHNS #5145ROBERT LYNCH03/21/2024
PAPA JOHNS USA INCD/B/A PAPA JOHNS #5145RESTAURANT
ATTN: C/O SYNEXUS TAX
PAPA JOHNS USA INC
271 17TH ST NW, STE 1600
ATLANTA, GA 30363
OCC038833PROVISUS SERVICESPROVISUS SERVICES03/21/2024
TEMC HOLDINGS LLCD/B/A PROVISUS SERVICESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: TRAICEE MCCOY
TEMC HOLDINGS LLC
405 TAMARRON PKWY
SMYRNA, GA 30080
OCC038817REPADDING.COM LLCNICOLE ESCOBAR03/19/2024
REPADDING.COM LLCD/B/A REPADDING.COM LLCCARPET CLEANING ON SITE
ATTN: NICOLE JAMES
ESCOBAR
REPADDING.COM LLC
4725 N COBB PKWY, MODEL
13
ACWORTH, GA 30101
OCC038832ROAD TRIP ONEEDILENE AMORIM03/21/2024
ROAD TRIP ONE LLCD/B/A ROAD TRIP ONEREAL ESTATE RENTING AND LEASING
ATTN: EDILENE AMORIMAGENCY
ROAD TRIP ONE LLC
51 LOTT AVE
MARIETTA, GA 30067
OCC038829ROUNDING 3 MEDIABENJAMIN DUKES03/20/2024
ROUNDING 3 MEDIA LLCD/B/A ROUNDING 3 MEDIAPHOTOGRAPHER FREE LANCE
ATTN: BENJAMIN DUKES
ROUNDING 3 MEDIA LLC
4445 BLOWING WIND DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC038819RYAN HOMESRYAN HOMES03/20/2024
NVR INCD/B/A RYAN HOMESBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: JASON NELSONREQUIRED
NVR INC
11700 PLAZA AMERICA DR,
500
RESTON, VA 20190
OCC038818SALONS BY ICLACY HANKINS03/19/2024
LACY STYLES SALOND/B/A SALONS BY ICBEAUTY SHOP
ATTN: LACY HANKINS
LACY STYLES SALON
92 OTIS ST NE
MARIETTA, GA 30060
OCC038808SHOWROOM ATLANTAJORGE ZALDIVAR03/18/2024
SHOWROOM SNEAKERS &D/B/A SHOWROOM ATLANTACLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
APPAREL LLCATTN: JORGE A PAJARES
ZALDIVAR
SHOWROOM SNEAKERS &
APPAREL LLC
4925 SHALLOW RIDGE RD
KENNESAW, GA 30144
OCC038827SOMMERS CAROLSOMMERS CAROL03/20/2024
D/B/A SOMMERS CAROLBEAUTICIAN
ATTN: CAROL SOMMERS
1550 FOREST BLUFF
MARIETTA, GA 30066
CON001483STANSELL PROPERTIES &JAMES KURTZ03/19/2024
DEVELOPMENT LLCD/B/A STANSELLBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
PROPERTIES &REQUIRED
DEVELOPMENT LLC
ATTN: JOHN STEGE
11607 PROSPECT RD
ODESSA, FL 33556
OCC038810TAILS UP TOURSMICHAEL IANNELLA03/19/2024
TAILS UP TOURS LLCD/B/A TAILS UP TOURSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: MICHAEL IANNELLA
TAILS UP TOURS LLC
1520 RHODODENDRON DR
ACWORTH, GA 30102
OCC038821THE GOLD TOUCHTHE GOLD TOUCH03/20/2024
THE GOLDEN TOUCHD/B/A THE GOLD TOUCHCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
COLLECTION LLCATTN: MADIEYSIS ALVAREZ
THE GOLDEN TOUCH
COLLECTION LLC
124 RIVERSTONE DRIVE
HIRAM, GA 30141
OCC038826THE PEACH PLACEJAMES MARTINEZ03/20/2024
THE PEACH PALACE LLCD/B/A THE PEACH PLACEPRODUCE FROM TRUCK
ATTN: JAMES MARTINEZ
THE PEACH PALACE LLC
126 FERN RD
POOLER, GA 31322
OCC038800THE RED GERANIUMCYNTHIS MCCLINTOCK03/18/2024
D/B/A THE RED GERANIUMGARDENING SERVICES
ATTN: CYNTHIS MCCLINTOCK
292 LOST CREEK DR
KENNESAW, GA 30152
CON001485TOPFLIGHT PLUMBING LLCNATALIYA SHTARKOVA03/19/2024
TOPFLIGHT PLUMBING LLCD/B/A TOPFLIGHT PLUMBINGPLUMBING CONTRACTOR
LLC
ATTN: NATALIYA SHTARKOVA
TOPFLIGHT PLUMBING LLC
2489 LAKEBROOKE DR
MARIETTA, GA 30066
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