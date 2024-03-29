Check out the 51 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 22

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 22, 2024.
This is the report for last week. The links on the Cobb County website were changed about two weeks ago, rendering the report unavailable on Sunday, when we’d usually publish this. We’ll return to the normal schedule the weekend.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038794
|3 FEATHERS INK
|MELINDA PAYNE
|03/18/2024
|D/B/A 3 FEATHERS INK
|WHOLESALE – ARTS & CRAFTS
|ATTN: MELINDA PAYNE
|3455 PEBBLE HILL DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038811
|AANZA ROYAL
|AANZA ROYAL
|03/19/2024
|TRANSPORTAION LLC
|TRANSPORTAION LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AANZA ROYAL
|D/B/A AANZA ROYAL
|TRANSPORTAION LLC
|TRANSPORTAION LLC
|ATTN: RUTH NDUNGU
|AANZA ROYAL
|TRANSPORTAION LLC
|406 ETHRIDGE DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038834
|ATLANTA DRUM SHOP
|ATLANTA DRUM SHOP
|03/22/2024
|ATLANTA DRUM SHOP LLC
|D/B/A ATLANTA DRUM SHOP
|MUSICAL INSTRUMENTS RETAIL
|ATTN: MICHAEL ECKERT
|ATLANTA DRUM SHOP LLC
|2030 POWERS FERRY ROAD,
|SUITE 390
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003320
|ATLANTIC BUFFET
|ZHAO XIONG WANG
|03/22/2024
|ATLANTIC BUFFET OF
|D/B/A ATLANTIC BUFFET
|RESTAURANT
|AUSTELL, INC
|ATTN: ZHAO XIONG WANG
|ATLANTIC BUFFET OF
|AUSTELL, INC
|3845 AUSTELL RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038823
|ATLANTIC MEDICAL
|LINGANI MATIWANE
|03/20/2024
|PROFESSIONALS LLC
|D/B/A ATLANTIC MEDICAL
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATLANTIC MEDICAL
|PROFESSIONALS LLC
|PROFESSIONALS LLC
|ATTN: LINGANI LAWRENCE
|MAIWANE
|ATLANTIC MEDICAL
|PROFESSIONALS LLC
|6308 BENBROOKE OVERLOOK
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038801
|BREE’S TRIPLE CARE
|BREE’S TRIPLE CARE
|03/18/2024
|TRANSPORT LLC
|TRANSPORT LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BREE’S TRIPLE CARE
|D/B/A BREE’S TRIPLE CARE
|TRANSPORT LLC
|TRANSPORT LLC
|ATTN: SABRENA LANGSTON
|BREE’S TRIPLE CARE
|TRANSPORT LLC
|PO BOX 366213
|ATLANTA, GA 30336
|OCC038835
|BUCKHEAD MEDICAL
|ALEX ROIG
|03/22/2024
|SOLUTIONS
|D/B/A BUCKHEAD MEDICAL
|DIET CENTER
|BUCKHEAD MEDICAL
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS 4
|ATTN: ALEX ROIG
|BUCKHEAD MEDICAL
|SOLUTIONS 4
|305 BROOKHAVEN AVE, UNIT
|517
|BROOKHAVEN, GA 30319
|OCC038804
|CAPRICHITOS LLC
|MARIA GUTIERREZ
|03/18/2024
|CAPRICHITOS LLC
|D/B/A CAPRICHITOS LLC
|ICE CREAM PARLOR
|ATTN: MARIA ESPINO
|GUTIERREZ
|CAPRICHITOS LLC
|1217 CAYMAN LN
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038598
|CAT CARE OF VININGS
|GREG DEATKINE
|03/20/2024
|HVP OF GEORGIA PC
|D/B/A CAT CARE OF VININGS
|VETERINARIAN (TAX)
|HVP OF GEORGIA PC
|10 S LASALLE STREET, 2120
|CHICAGO, IL 60603
|OCC038822
|CEDR STRADA LLC
|CONNIE ENGEL
|03/20/2024
|CEDR STRADA LLC
|D/B/A CEDR STRADA LLC
|REAL ESTATE BROKERS
|ATTN: CONNIE ENGEL
|CEDR STRADA LLC
|147 JOHNSON FERRY RD NE,
|4120
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038828
|CENTRAL ROCK GYM
|EDWARD HARDY
|03/19/2024
|CRG OP CO LLC
|D/B/A CENTRAL ROCK GYM
|FITNESS CENTER
|ATTN: EDWARD HARDY
|CRG OP CO LLC
|299 BARBER AVE
|WORCESTER, MA 01606
|OCC038820
|CLEW COMMERCIAL REAL
|CONNIE ENGEL
|03/20/2024
|ESTATE INC
|D/B/A CLEW COMMERCIAL
|REAL ESTATE BROKERS
|CLEW COMMERCIAL REAL
|REAL ESTATE INC
|ESTATE INC
|ATTN: CONNIE ENGEL
|CLEW COMMERCIAL REAL
|ESTATE INC
|147 JOHNSON FERRY RD NE,
|4120
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038806
|COLD STONE CREAMERY
|NAZADALI MOMIN
|03/18/2024
|ARSHIN LLC
|D/B/A COLD STONE
|ICE CREAM PARLOR
|CREAMERY
|ATTN: NAZADALI MOMIN
|ARSHIN LLC
|1750 POWDER SPRINGS RD,
|540
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038812
|COMPLETE CONSULTING
|CHARLES COLE
|03/19/2024
|SOLUTIONS
|D/B/A COMPLETE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|COMPLETE CONSULTING
|CONSULTING SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: CHARLES COLE
|COMPLETE CONSULTING
|SOLUTIONS LLC
|257 LAWRENCE ST, UNIT 13
|MARIETTA, GA 30061
|OCC038847
|COURT RENEW
|GREG MCAFEE
|03/22/2024
|COURT RENEW LLC
|D/B/A COURT RENEW
|TENNIS COURT CONTRACTOR
|ATTN: GREG MCAFEE
|COURT RENEW LLC
|PO BOX 683306
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038795
|DIVINELY ELEGANT VINES
|DIVINELY ELEGANT VINES
|03/18/2024
|LLC
|LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|DIVINELY ELEGANT VINES
|D/B/A DIVINELY ELEGANT
|LLC
|VINES LLC
|ATTN: JESSENA WALDO
|DIVINELY ELEGANT VINES
|LLC
|4063 BROADMOOR COURT
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038816
|DUCK DONUTS – ACWORTH CAMPCREW LLC
|MARK CAMPLEN
D/B/A DUCK DONUTS – ACWORTH
ATTN: MARK CAMPLEN CAMPCREW LLC
1720 MARS HILL RD, 7
ACWORTH, GA 30101
|03/19/2024
RESTAURANT
|OCC038839
|ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING
|ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING
D/B/A ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING
ATTN: SHERRI ZAK 3233 EMBER STREET
MARIETTA, GA 30066
|03/22/2024
EMPLOYMENT AGENCY
|OCC038814
|EPRO+ INC EPRO+ INC
|JONATHAN NICHOLSON D/B/A EPRO+ INC
ATTN: JONATHAN NICHOLSON
|03/19/2024
ENGINEERING SERVICES – NOT A CERTIFIED ENGINEER
|EPRO+ INC
1205 JOHNSON FERRY RD,
136-406
MARIETTA, GA 30068
|OCC038824
|FAIRE LES BOUTIQUES FAIRE LES LLC
|TAMMY GREEN
D/B/A FAIRE LES BOUTIQUES ATTN: TAMMY E GREEN FAIRE LES LLC
2686 TABBY WALK
MARIETTA, GA 30062
|03/20/2024
MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|OCC038844
|GENESIS OF KENNESAW KFGOK LLC
|VERNON KRAUSE D/B/A GENESIS OF KENNESAW
ATTN: VERNON KRAUSE KFGOK LLC
2870 BARRETT LAKES BLVD KENNESAW, GA 30144
|03/22/2024
AUTO DEALER – NEW & USED
|OCC038831
|HAMPTON PROPERTY SERVICES
|MITCH TURNIPSEED
D/B/A HAMPTON PROPERTY SERVICES
ATTN: MITCH TURNIPSEED 6005 KATIE EMMA DR POWDER SPRINGS, GA 30127
|03/21/2024
LANDSCAPING CONTRACTOR
|OCC038815
|HAPPY PANDA CHINESE
|JUNHONG WU
|03/19/2024
|RESTAURANT
|D/B/A HAPPY PANDA
|RESTAURANT
|HAPPY PANDY CUSINE LLC
|CHINESE RESTAURANT
|ATTN: JUNHONG WU
|HAPPY PANDY CUSINE LLC
|4430 WADE GREEN RD, 1900
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038850
|HEMORRHOID CENTERS OF
|CARMEN FONG
|03/22/2024
|AMERICA
|D/B/A HEMORRHOID
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|NORTH FULTON GENERAL
|CENTERS OF AMERICA
|SURGERY CENTER PC
|NORTH FULTON GENERAL
|SURGERY CENTER PC
|2500 HOSPITAL BLVD, 150
|ROSWELL, GA 30076
|OCC038807
|HIGHLAND STRATEGIES LLC
|ZACH HUNTER
|03/18/2024
|HIGHLAND STRATEGIES LLC
|D/B/A HIGHLAND
|FENCING CONTRACTOR
|STRATEGIES LLC
|ATTN: ZACH HUNTER
|HIGHLAND STRATEGIES LLC
|4637 CLARY LAKES DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038805
|HOUSE OF AFRO BOHO
|HOUSE OF AFRO BOHO
|03/18/2024
|ARLINDA HARRISON
|D/B/A HOUSE OF AFRO BOHO
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ENTERPRISES LLC
|ATTN: ARLINDA HARRISON
|ARLINDA HARRISON
|ENTERPRISES LLC
|2602 TWIN OAKS DRIVE
|MARIETTA, GA 30064
|BLR003317
|KNEAD MASSAGE
|KELSIE DANAE SHONK
|03/22/2024
|KNEAD MASSAGE LLC
|D/B/A KNEAD MASSAGE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: KELSIE SHONK
|KNEAD MASSAGE LLC
|4634 TODD CT. NE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038825
|KRONOS FREIGHT INC
|SUNGJIN PARK
|03/19/2024
|KRONOS FREIGHT INC
|D/B/A KRONOS FREIGHT INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: SUNGJIN PARK
|KRONOS FREIGHT INC
|1925 SHILOH RD, BLDG 1-200
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038796
|LAUREN CARSON
|LAUREN CARSON
|03/18/2024
|CULTIVATE PEOPLE LLC
|D/B/A LAUREN CARSON
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: LAUREN CARSON
|CULTIVATE PEOPLE LLC
|1201 W PEACHTREE ST NW,
|STE 2625 #550813
|ATLANTA, GA 30309
|OCC038809
|LEWIS INTERIOR
|DONNIE LEWIS
|03/18/2024
|ARCHITECTS AND DESIGN
|D/B/A LEWIS INTERIOR
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ARCHITECTS AND DESIGN
|LEWIS INTERIOR
|LLC
|ARCHITECTS AND DESIGN
|ATTN: DONNIE LEWIS
|LLC
|LEWIS INTERIOR
|ARCHITECTS AND DESIGN
|LLC
|3052 PACES STATIONS RIDGE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038803
|LOOKOUT PEST CONTROL
|BRIAN GARDNER
|03/18/2024
|LOOKOUT PEST CONTROL
|D/B/A LOOKOUT PEST
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|LLC
|CONTROL
|SERVICE
|ATTN: BRIAN GARDNER
|LOOKOUT PEST CONTROL
|LLC
|287 CHASTAIN RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038797
|MAXMEDIA INC
|MAXMEDIA INC
|03/18/2024
|MAXMEDIA INC
|D/B/A MAXMEDIA INC
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|ATTN: DON BERG
|MAXMEDIA INC
|800 BATTERY AVENUE, SUITE
|100-9379
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038851
|MIDWEST METALS
|JEFF WENCE
|03/22/2024
|CORPORATION
|D/B/A MIDWEST METALS
|WHOLESALE – METAL PRODUCTS
|MIDWEST METALS
|CORPORATION
|CORPORATION
|MIDWEST METALS
|CORPORATION
|13051 FOREST CENTRE
|COURT
|LOUISVILLE, KY 40223
|OCC038798
|MOSQUITO HUNTERS OF
|CHANISE PRICE
|03/18/2024
|SMYRNA
|D/B/A MOSQUITO HUNTERS
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|PIRCE FAMILY
|OF SMYRNA
|SERVICE
|ENTERPRISES LLC
|ATTN: CHANISE PRICE
|PIRCE FAMILY ENTERPRISES
|LLC
|2795 CARRICK CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038852
|NORDSTROM RACK
|PETER E NORDSTROM
|03/22/2024
|NORDSTROM INC
|D/B/A NORDSTROM RACK
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|NORDSTROM INC
|PO BOX 2229
|SEATTLE, WA 98111
|OCC038813
|NOT SO AVERAGE LLC
|MONTREAL MILTON
|03/19/2024
|NOT SO AVERAGE LLC
|D/B/A NOT SO AVERAGE LLC
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: MONTREL MILTON
|NOT SO AVERAGE LLC
|2801 TREES OF KENNESAW
|PKWY NW, 2801
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038838
|PAPA JOHNS #5145
|ROBERT LYNCH
|03/21/2024
|PAPA JOHNS USA INC
|D/B/A PAPA JOHNS #5145
|RESTAURANT
|ATTN: C/O SYNEXUS TAX
|PAPA JOHNS USA INC
|271 17TH ST NW, STE 1600
|ATLANTA, GA 30363
|OCC038833
|PROVISUS SERVICES
|PROVISUS SERVICES
|03/21/2024
|TEMC HOLDINGS LLC
|D/B/A PROVISUS SERVICES
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: TRAICEE MCCOY
|TEMC HOLDINGS LLC
|405 TAMARRON PKWY
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038817
|REPADDING.COM LLC
|NICOLE ESCOBAR
|03/19/2024
|REPADDING.COM LLC
|D/B/A REPADDING.COM LLC
|CARPET CLEANING ON SITE
|ATTN: NICOLE JAMES
|ESCOBAR
|REPADDING.COM LLC
|4725 N COBB PKWY, MODEL
|13
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038832
|ROAD TRIP ONE
|EDILENE AMORIM
|03/21/2024
|ROAD TRIP ONE LLC
|D/B/A ROAD TRIP ONE
|REAL ESTATE RENTING AND LEASING
|ATTN: EDILENE AMORIM
|AGENCY
|ROAD TRIP ONE LLC
|51 LOTT AVE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038829
|ROUNDING 3 MEDIA
|BENJAMIN DUKES
|03/20/2024
|ROUNDING 3 MEDIA LLC
|D/B/A ROUNDING 3 MEDIA
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|ATTN: BENJAMIN DUKES
|ROUNDING 3 MEDIA LLC
|4445 BLOWING WIND DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038819
|RYAN HOMES
|RYAN HOMES
|03/20/2024
|NVR INC
|D/B/A RYAN HOMES
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: JASON NELSON
|REQUIRED
|NVR INC
|11700 PLAZA AMERICA DR,
|500
|RESTON, VA 20190
|OCC038818
|SALONS BY IC
|LACY HANKINS
|03/19/2024
|LACY STYLES SALON
|D/B/A SALONS BY IC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: LACY HANKINS
|LACY STYLES SALON
|92 OTIS ST NE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038808
|SHOWROOM ATLANTA
|JORGE ZALDIVAR
|03/18/2024
|SHOWROOM SNEAKERS &
|D/B/A SHOWROOM ATLANTA
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|APPAREL LLC
|ATTN: JORGE A PAJARES
|ZALDIVAR
|SHOWROOM SNEAKERS &
|APPAREL LLC
|4925 SHALLOW RIDGE RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038827
|SOMMERS CAROL
|SOMMERS CAROL
|03/20/2024
|D/B/A SOMMERS CAROL
|BEAUTICIAN
|ATTN: CAROL SOMMERS
|1550 FOREST BLUFF
|MARIETTA, GA 30066
|CON001483
|STANSELL PROPERTIES &
|JAMES KURTZ
|03/19/2024
|DEVELOPMENT LLC
|D/B/A STANSELL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|PROPERTIES &
|REQUIRED
|DEVELOPMENT LLC
|ATTN: JOHN STEGE
|11607 PROSPECT RD
|ODESSA, FL 33556
|OCC038810
|TAILS UP TOURS
|MICHAEL IANNELLA
|03/19/2024
|TAILS UP TOURS LLC
|D/B/A TAILS UP TOURS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: MICHAEL IANNELLA
|TAILS UP TOURS LLC
|1520 RHODODENDRON DR
|ACWORTH, GA 30102
|OCC038821
|THE GOLD TOUCH
|THE GOLD TOUCH
|03/20/2024
|THE GOLDEN TOUCH
|D/B/A THE GOLD TOUCH
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|COLLECTION LLC
|ATTN: MADIEYSIS ALVAREZ
|THE GOLDEN TOUCH
|COLLECTION LLC
|124 RIVERSTONE DRIVE
|HIRAM, GA 30141
|OCC038826
|THE PEACH PLACE
|JAMES MARTINEZ
|03/20/2024
|THE PEACH PALACE LLC
|D/B/A THE PEACH PLACE
|PRODUCE FROM TRUCK
|ATTN: JAMES MARTINEZ
|THE PEACH PALACE LLC
|126 FERN RD
|POOLER, GA 31322
|OCC038800
|THE RED GERANIUM
|CYNTHIS MCCLINTOCK
|03/18/2024
|D/B/A THE RED GERANIUM
|GARDENING SERVICES
|ATTN: CYNTHIS MCCLINTOCK
|292 LOST CREEK DR
|KENNESAW, GA 30152
|CON001485
|TOPFLIGHT PLUMBING LLC
|NATALIYA SHTARKOVA
|03/19/2024
|TOPFLIGHT PLUMBING LLC
|D/B/A TOPFLIGHT PLUMBING
|PLUMBING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: NATALIYA SHTARKOVA
|TOPFLIGHT PLUMBING LLC
|2489 LAKEBROOKE DR
|MARIETTA, GA 30066