Check out the 51 new businesses licensed by Cobb County for the week ending March 22

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 22, 2024.

This is the report for last week. The links on the Cobb County website were changed about two weeks ago, rendering the report unavailable on Sunday, when we’d usually publish this. We’ll return to the normal schedule the weekend.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC038794 3 FEATHERS INK MELINDA PAYNE 03/18/2024 D/B/A 3 FEATHERS INK WHOLESALE – ARTS & CRAFTS ATTN: MELINDA PAYNE 3455 PEBBLE HILL DR MARIETTA, GA 30062 OCC038811 AANZA ROYAL AANZA ROYAL 03/19/2024 TRANSPORTAION LLC TRANSPORTAION LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES AANZA ROYAL D/B/A AANZA ROYAL TRANSPORTAION LLC TRANSPORTAION LLC ATTN: RUTH NDUNGU AANZA ROYAL TRANSPORTAION LLC 406 ETHRIDGE DRIVE KENNESAW, GA 30144 OCC038834 ATLANTA DRUM SHOP ATLANTA DRUM SHOP 03/22/2024 ATLANTA DRUM SHOP LLC D/B/A ATLANTA DRUM SHOP MUSICAL INSTRUMENTS RETAIL ATTN: MICHAEL ECKERT ATLANTA DRUM SHOP LLC 2030 POWERS FERRY ROAD, SUITE 390 ATLANTA, GA 30339 ALC003320 ATLANTIC BUFFET ZHAO XIONG WANG 03/22/2024 ATLANTIC BUFFET OF D/B/A ATLANTIC BUFFET RESTAURANT AUSTELL, INC ATTN: ZHAO XIONG WANG ATLANTIC BUFFET OF AUSTELL, INC 3845 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106 OCC038823 ATLANTIC MEDICAL LINGANI MATIWANE 03/20/2024 PROFESSIONALS LLC D/B/A ATLANTIC MEDICAL HEALTH AND ALLIED SERVICES ATLANTIC MEDICAL PROFESSIONALS LLC PROFESSIONALS LLC ATTN: LINGANI LAWRENCE MAIWANE ATLANTIC MEDICAL PROFESSIONALS LLC 6308 BENBROOKE OVERLOOK ACWORTH, GA 30101 OCC038801 BREE’S TRIPLE CARE BREE’S TRIPLE CARE 03/18/2024 TRANSPORT LLC TRANSPORT LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES BREE’S TRIPLE CARE D/B/A BREE’S TRIPLE CARE TRANSPORT LLC TRANSPORT LLC ATTN: SABRENA LANGSTON BREE’S TRIPLE CARE TRANSPORT LLC PO BOX 366213 ATLANTA, GA 30336 OCC038835 BUCKHEAD MEDICAL ALEX ROIG 03/22/2024 SOLUTIONS D/B/A BUCKHEAD MEDICAL DIET CENTER BUCKHEAD MEDICAL SOLUTIONS SOLUTIONS 4 ATTN: ALEX ROIG BUCKHEAD MEDICAL SOLUTIONS 4 305 BROOKHAVEN AVE, UNIT 517 BROOKHAVEN, GA 30319 OCC038804 CAPRICHITOS LLC MARIA GUTIERREZ 03/18/2024 CAPRICHITOS LLC D/B/A CAPRICHITOS LLC ICE CREAM PARLOR ATTN: MARIA ESPINO GUTIERREZ CAPRICHITOS LLC 1217 CAYMAN LN MARIETTA, GA 30008 OCC038598 CAT CARE OF VININGS GREG DEATKINE 03/20/2024 HVP OF GEORGIA PC D/B/A CAT CARE OF VININGS VETERINARIAN (TAX) HVP OF GEORGIA PC 10 S LASALLE STREET, 2120 CHICAGO, IL 60603 OCC038822 CEDR STRADA LLC CONNIE ENGEL 03/20/2024 CEDR STRADA LLC D/B/A CEDR STRADA LLC REAL ESTATE BROKERS ATTN: CONNIE ENGEL CEDR STRADA LLC 147 JOHNSON FERRY RD NE, 4120 MARIETTA, GA 30068 OCC038828 CENTRAL ROCK GYM EDWARD HARDY 03/19/2024 CRG OP CO LLC D/B/A CENTRAL ROCK GYM FITNESS CENTER ATTN: EDWARD HARDY CRG OP CO LLC 299 BARBER AVE WORCESTER, MA 01606 OCC038820 CLEW COMMERCIAL REAL CONNIE ENGEL 03/20/2024 ESTATE INC D/B/A CLEW COMMERCIAL REAL ESTATE BROKERS CLEW COMMERCIAL REAL REAL ESTATE INC ESTATE INC ATTN: CONNIE ENGEL CLEW COMMERCIAL REAL ESTATE INC 147 JOHNSON FERRY RD NE, 4120 MARIETTA, GA 30068 OCC038806 COLD STONE CREAMERY NAZADALI MOMIN 03/18/2024 ARSHIN LLC D/B/A COLD STONE ICE CREAM PARLOR CREAMERY ATTN: NAZADALI MOMIN ARSHIN LLC 1750 POWDER SPRINGS RD, 540 MARIETTA, GA 30064 OCC038812 COMPLETE CONSULTING CHARLES COLE 03/19/2024 SOLUTIONS D/B/A COMPLETE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE COMPLETE CONSULTING CONSULTING SOLUTIONS SOLUTIONS LLC ATTN: CHARLES COLE COMPLETE CONSULTING SOLUTIONS LLC 257 LAWRENCE ST, UNIT 13 MARIETTA, GA 30061 OCC038847 COURT RENEW GREG MCAFEE 03/22/2024 COURT RENEW LLC D/B/A COURT RENEW TENNIS COURT CONTRACTOR ATTN: GREG MCAFEE COURT RENEW LLC PO BOX 683306 MARIETTA, GA 30068 OCC038795 DIVINELY ELEGANT VINES DIVINELY ELEGANT VINES 03/18/2024 LLC LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER DIVINELY ELEGANT VINES D/B/A DIVINELY ELEGANT LLC VINES LLC ATTN: JESSENA WALDO DIVINELY ELEGANT VINES LLC 4063 BROADMOOR COURT AUSTELL, GA 30106 OCC038816 DUCK DONUTS – ACWORTH CAMPCREW LLC MARK CAMPLEN

D/B/A DUCK DONUTS – ACWORTH

ATTN: MARK CAMPLEN CAMPCREW LLC

1720 MARS HILL RD, 7

ACWORTH, GA 30101 03/19/2024

RESTAURANT OCC038839 ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING

D/B/A ELEVATED EXECUTIVE RECRUITING

ATTN: SHERRI ZAK 3233 EMBER STREET

MARIETTA, GA 30066 03/22/2024

EMPLOYMENT AGENCY OCC038814 EPRO+ INC EPRO+ INC JONATHAN NICHOLSON D/B/A EPRO+ INC

ATTN: JONATHAN NICHOLSON 03/19/2024

ENGINEERING SERVICES – NOT A CERTIFIED ENGINEER EPRO+ INC

1205 JOHNSON FERRY RD,

136-406

MARIETTA, GA 30068 OCC038824 FAIRE LES BOUTIQUES FAIRE LES LLC TAMMY GREEN

D/B/A FAIRE LES BOUTIQUES ATTN: TAMMY E GREEN FAIRE LES LLC

2686 TABBY WALK

MARIETTA, GA 30062 03/20/2024

MERCHANDISE AND SERVICE BROKER OCC038844 GENESIS OF KENNESAW KFGOK LLC VERNON KRAUSE D/B/A GENESIS OF KENNESAW

ATTN: VERNON KRAUSE KFGOK LLC

2870 BARRETT LAKES BLVD KENNESAW, GA 30144 03/22/2024

AUTO DEALER – NEW & USED OCC038831 HAMPTON PROPERTY SERVICES MITCH TURNIPSEED

D/B/A HAMPTON PROPERTY SERVICES

ATTN: MITCH TURNIPSEED 6005 KATIE EMMA DR POWDER SPRINGS, GA 30127 03/21/2024

LANDSCAPING CONTRACTOR OCC038815 HAPPY PANDA CHINESE JUNHONG WU 03/19/2024 RESTAURANT D/B/A HAPPY PANDA RESTAURANT HAPPY PANDY CUSINE LLC CHINESE RESTAURANT ATTN: JUNHONG WU HAPPY PANDY CUSINE LLC 4430 WADE GREEN RD, 1900 KENNESAW, GA 30144 OCC038850 HEMORRHOID CENTERS OF CARMEN FONG 03/22/2024 AMERICA D/B/A HEMORRHOID PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) NORTH FULTON GENERAL CENTERS OF AMERICA SURGERY CENTER PC NORTH FULTON GENERAL SURGERY CENTER PC 2500 HOSPITAL BLVD, 150 ROSWELL, GA 30076 OCC038807 HIGHLAND STRATEGIES LLC ZACH HUNTER 03/18/2024 HIGHLAND STRATEGIES LLC D/B/A HIGHLAND FENCING CONTRACTOR STRATEGIES LLC ATTN: ZACH HUNTER HIGHLAND STRATEGIES LLC 4637 CLARY LAKES DR ROSWELL, GA 30075 OCC038805 HOUSE OF AFRO BOHO HOUSE OF AFRO BOHO 03/18/2024 ARLINDA HARRISON D/B/A HOUSE OF AFRO BOHO MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ENTERPRISES LLC ATTN: ARLINDA HARRISON ARLINDA HARRISON ENTERPRISES LLC 2602 TWIN OAKS DRIVE MARIETTA, GA 30064 BLR003317 KNEAD MASSAGE KELSIE DANAE SHONK 03/22/2024 KNEAD MASSAGE LLC D/B/A KNEAD MASSAGE HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: KELSIE SHONK KNEAD MASSAGE LLC 4634 TODD CT. NE KENNESAW, GA 30144 OCC038825 KRONOS FREIGHT INC SUNGJIN PARK 03/19/2024 KRONOS FREIGHT INC D/B/A KRONOS FREIGHT INC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: SUNGJIN PARK KRONOS FREIGHT INC 1925 SHILOH RD, BLDG 1-200 KENNESAW, GA 30144 OCC038796 LAUREN CARSON LAUREN CARSON 03/18/2024 CULTIVATE PEOPLE LLC D/B/A LAUREN CARSON CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: LAUREN CARSON CULTIVATE PEOPLE LLC 1201 W PEACHTREE ST NW, STE 2625 #550813 ATLANTA, GA 30309 OCC038809 LEWIS INTERIOR DONNIE LEWIS 03/18/2024 ARCHITECTS AND DESIGN D/B/A LEWIS INTERIOR ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX) LLC ARCHITECTS AND DESIGN LEWIS INTERIOR LLC ARCHITECTS AND DESIGN ATTN: DONNIE LEWIS LLC LEWIS INTERIOR ARCHITECTS AND DESIGN LLC 3052 PACES STATIONS RIDGE ATLANTA, GA 30339 OCC038803 LOOKOUT PEST CONTROL BRIAN GARDNER 03/18/2024 LOOKOUT PEST CONTROL D/B/A LOOKOUT PEST EXTERMINATING AND PEST CONTROL LLC CONTROL SERVICE ATTN: BRIAN GARDNER LOOKOUT PEST CONTROL LLC 287 CHASTAIN RD KENNESAW, GA 30144 OCC038797 MAXMEDIA INC MAXMEDIA INC 03/18/2024 MAXMEDIA INC D/B/A MAXMEDIA INC GRAPHICS ARTS & DESIGN ATTN: DON BERG MAXMEDIA INC 800 BATTERY AVENUE, SUITE 100-9379 ATLANTA, GA 30339 OCC038851 MIDWEST METALS JEFF WENCE 03/22/2024 CORPORATION D/B/A MIDWEST METALS WHOLESALE – METAL PRODUCTS MIDWEST METALS CORPORATION CORPORATION MIDWEST METALS CORPORATION 13051 FOREST CENTRE COURT LOUISVILLE, KY 40223 OCC038798 MOSQUITO HUNTERS OF CHANISE PRICE 03/18/2024 SMYRNA D/B/A MOSQUITO HUNTERS EXTERMINATING AND PEST CONTROL PIRCE FAMILY OF SMYRNA SERVICE ENTERPRISES LLC ATTN: CHANISE PRICE PIRCE FAMILY ENTERPRISES LLC 2795 CARRICK CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038852 NORDSTROM RACK PETER E NORDSTROM 03/22/2024 NORDSTROM INC D/B/A NORDSTROM RACK CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL NORDSTROM INC PO BOX 2229 SEATTLE, WA 98111 OCC038813 NOT SO AVERAGE LLC MONTREAL MILTON 03/19/2024 NOT SO AVERAGE LLC D/B/A NOT SO AVERAGE LLC LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: MONTREL MILTON NOT SO AVERAGE LLC 2801 TREES OF KENNESAW PKWY NW, 2801 KENNESAW, GA 30152 OCC038838 PAPA JOHNS #5145 ROBERT LYNCH 03/21/2024 PAPA JOHNS USA INC D/B/A PAPA JOHNS #5145 RESTAURANT ATTN: C/O SYNEXUS TAX PAPA JOHNS USA INC 271 17TH ST NW, STE 1600 ATLANTA, GA 30363 OCC038833 PROVISUS SERVICES PROVISUS SERVICES 03/21/2024 TEMC HOLDINGS LLC D/B/A PROVISUS SERVICES CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: TRAICEE MCCOY TEMC HOLDINGS LLC 405 TAMARRON PKWY SMYRNA, GA 30080 OCC038817 REPADDING.COM LLC NICOLE ESCOBAR 03/19/2024 REPADDING.COM LLC D/B/A REPADDING.COM LLC CARPET CLEANING ON SITE ATTN: NICOLE JAMES ESCOBAR REPADDING.COM LLC 4725 N COBB PKWY, MODEL 13 ACWORTH, GA 30101 OCC038832 ROAD TRIP ONE EDILENE AMORIM 03/21/2024 ROAD TRIP ONE LLC D/B/A ROAD TRIP ONE REAL ESTATE RENTING AND LEASING ATTN: EDILENE AMORIM AGENCY ROAD TRIP ONE LLC 51 LOTT AVE MARIETTA, GA 30067 OCC038829 ROUNDING 3 MEDIA BENJAMIN DUKES 03/20/2024 ROUNDING 3 MEDIA LLC D/B/A ROUNDING 3 MEDIA PHOTOGRAPHER FREE LANCE ATTN: BENJAMIN DUKES ROUNDING 3 MEDIA LLC 4445 BLOWING WIND DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC038819 RYAN HOMES RYAN HOMES 03/20/2024 NVR INC D/B/A RYAN HOMES BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: JASON NELSON REQUIRED NVR INC 11700 PLAZA AMERICA DR, 500 RESTON, VA 20190 OCC038818 SALONS BY IC LACY HANKINS 03/19/2024 LACY STYLES SALON D/B/A SALONS BY IC BEAUTY SHOP ATTN: LACY HANKINS LACY STYLES SALON 92 OTIS ST NE MARIETTA, GA 30060 OCC038808 SHOWROOM ATLANTA JORGE ZALDIVAR 03/18/2024 SHOWROOM SNEAKERS & D/B/A SHOWROOM ATLANTA CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL APPAREL LLC ATTN: JORGE A PAJARES ZALDIVAR SHOWROOM SNEAKERS & APPAREL LLC 4925 SHALLOW RIDGE RD KENNESAW, GA 30144 OCC038827 SOMMERS CAROL SOMMERS CAROL 03/20/2024 D/B/A SOMMERS CAROL BEAUTICIAN ATTN: CAROL SOMMERS 1550 FOREST BLUFF MARIETTA, GA 30066 CON001483 STANSELL PROPERTIES & JAMES KURTZ 03/19/2024 DEVELOPMENT LLC D/B/A STANSELL BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE PROPERTIES & REQUIRED DEVELOPMENT LLC ATTN: JOHN STEGE 11607 PROSPECT RD ODESSA, FL 33556 OCC038810 TAILS UP TOURS MICHAEL IANNELLA 03/19/2024 TAILS UP TOURS LLC D/B/A TAILS UP TOURS BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: MICHAEL IANNELLA TAILS UP TOURS LLC 1520 RHODODENDRON DR ACWORTH, GA 30102 OCC038821 THE GOLD TOUCH THE GOLD TOUCH 03/20/2024 THE GOLDEN TOUCH D/B/A THE GOLD TOUCH COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL COLLECTION LLC ATTN: MADIEYSIS ALVAREZ THE GOLDEN TOUCH COLLECTION LLC 124 RIVERSTONE DRIVE HIRAM, GA 30141 OCC038826 THE PEACH PLACE JAMES MARTINEZ 03/20/2024 THE PEACH PALACE LLC D/B/A THE PEACH PLACE PRODUCE FROM TRUCK ATTN: JAMES MARTINEZ THE PEACH PALACE LLC 126 FERN RD POOLER, GA 31322 OCC038800 THE RED GERANIUM CYNTHIS MCCLINTOCK 03/18/2024 D/B/A THE RED GERANIUM GARDENING SERVICES ATTN: CYNTHIS MCCLINTOCK 292 LOST CREEK DR KENNESAW, GA 30152 CON001485 TOPFLIGHT PLUMBING LLC NATALIYA SHTARKOVA 03/19/2024 TOPFLIGHT PLUMBING LLC D/B/A TOPFLIGHT PLUMBING PLUMBING CONTRACTOR LLC ATTN: NATALIYA SHTARKOVA TOPFLIGHT PLUMBING LLC 2489 LAKEBROOKE DR MARIETTA, GA 30066