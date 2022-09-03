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Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending September 4

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Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson September 3, 2022

Here are the 60 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 28 to September 4, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

 NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE   
Between: 8/28/2022 and 9/4/2022   
Sorted by Doing Business As   
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
    
OCC0349541355 TERRELL MILL RDKATHERINE REGH09/01/2022
 BLDG OWNER1355 TERRELL MILL RD, SUITEOFFICE SPACE RENTAL
 1355 TERRELL MILL RD250 
 BUILDING 1482 LLCMARIETTA, GA 30067 
    
OCC0349361781 BROOKSTONE WALKJOHN H HAMEL08/31/2022
 BLDG OWNER1781 BROOKSTONE WALKOFFICE SPACE RENTAL
 FAIRWAY PROPERTY MGMT,ACWORTH, GA 
 LLC  
    
OCC0348997 OAKS STABLESROBERT SWARTHOUT08/29/2022
 7 OAKS STABLES LLC300 COOPER LAKE RDLAND DEVELOPMENT
  MABLETON, GA 30126 
    
OCC034934ALL HAIR BARBER ANDBRENDA OLVERA08/31/2022
 BEAUTY SALON LLC4968 AUSTELL RD, SUITE 144BEAUTY SHOP
 ALL HAIR BARBER ANDAUSTELL, GA 30106 
 BEAUTY SALON LLC  
    
OCC034937ANTHONY SCHULTZ NCPANTHONY SCHULTZ08/31/2022
  840 ERNEST BARRETT PKWY,PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
  STE 250HANGING
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034923ATLANTIC BILLBOARDS, LLCMICHAEL FITZGERALD08/30/2022
 ATLANTIC BILLBOARDS, LLC3162 JOHNSON FERRY RDADVERTISING – OUTDOOR – PREPARATION,
  MARIETTA, GA 30062REPAIR, & MAINTAIN
    
OCC034931ATTACH DECOR LLCSTACEY DOSS08/31/2022
 ATTACH DECOR LLC1524 WOOD VALLEY DRARTS AND CRAFTS RETAIL
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034952AUTONATION USANICHOLAS SCHNELLE09/01/2022
 KENNESAW2275 BARRETT LAKES BLVDAUTO DEALER – USED CARS ONLY
 KENNESAW ANUSA LLCKENNESAW, GA 30144 
    
OCC034957BETTER MADEERICA CLARK09/02/2022
 CONTRACTING LLC4500 DONS CTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
 BETTER MADEMABLETON, GA 30126 
 CONTRACTING LLC  
    
ALC002991BP FOOD MARTMD NAZMUL AZAD09/02/2022
 ROSWELL 92 LLC4845 ALABAMA RDCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
  ROSWELL, GA 30075 
    
OCC034951CAFE FORE LLCYOON SEO09/02/2022
 CAFE FORE LLC4400 ROSWELL RD, SUITE 126RESTAURANT
  MARIETTA, GA 30062 
    
OCC034953CERAMIC GUYZSTPEHEN GORDON09/02/2022
 CERAMIC GUYZ INC2070 ATTIC PKWY, SUITE 405AUTO TRIM PAINTING
  KENNESAW, GA 30152 
    
OCC034930CHRISTIAN F O’BRIENCHRISTIAN O’BRIEN08/31/2022
  1770 SAN ANDRA DRCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
  MARIETTA, GA 30062MOBILE HOME EXTERIORS
    
OCC034911CK TECHNOLOGY LLCCHAYTANYA ADDAGIRI08/30/2022
 CK TECHNOLOGY LLC1431 LAFAYETTE LNCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
  MARIETTA, GA 30068 
    
OCC034898CUSTOM STATIONMARWAN AHMED08/29/2022
 CUSTOM STATION ATLANTA  2860 CUMBERLAND BLVD, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
 LLCSUITE 6514 
  ATLANTA, GA 30339 
    
OCC034941DAMAZIO FILM CREWERIC DAMAZIO08/31/2022
 DAMAZIO FILM CREW LLC3770 SHADY OAK DRMOTION PICTURE EQUIPMENT
  ACWORTH, GA 30101INSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR
    
OCC034939DELTA ORTHOPEDICSJOSE MARTI09/01/2022
 DELTA COMPREHENSIVE1790 MULKEY RD UNIT 9B STEPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
 INJURY AND WELLNESS100 
 CENTER LLCAUSTELL, GA 30106 
    
OCC034921DISCOUNT TRAILERSKHELIL FOUFA08/30/2022
 DISCOUNT TRAILERS3360 WOODRUN TRLBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
  MARIETTA, GA 30062 
    
OCC034922DON FAUSTO’S LLCJOEL DIAZ08/31/2022
 DON FAUSTO’S LLC115 DAVIS CIRMOBILE FOOD VENDOR
  MARIETTA, GA 30061 
    
OCC034955DURENTECH LLCWILLIAM THOMAS DUREN09/01/2022
 DURENTECH LLC3471 DRY CREEK RDCOMPUTER SERVICE & REPAIR
  MARIETTA, GA 30062 
    
OCC034917EURORUTH GRAHAM08/30/2022
 AFTER HOURS LLC1265 POWERS FERRY RDRESTAURANT
  MARIETTA, GA 30067 
OCC034943GOTCHA COVEREDDONNA GEORGIANA08/31/2022
    
 BLANKETS3671 WILLIAM PAUL DRCHARITABLE ORGANIZATION (NON
 GOTCHA COVEREDAUSTELL, GA 30106PROFIT)
 BLANKETS, INC  
    
OCC034935H.L. BLAIR ENTERPRISEBLAIR L HENDRICKS08/31/2022
 H.L. BLAIR ENTERPRISE7270 SILVERTON TRLMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
  AUSTELL, GA 30168 
    
OCC034906HAMILTON CONSTRUCTIONSEAN HAMILTON08/29/2022
 GROUP INC2412 ST DAVIDS SQ, UNIT 16CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
 HAMILTON CONSTRUCTIONKENNESAW, GA 30152 
 GROUP INC  
    
OCC034868HOLLISTER CO #31765ABERCROMBIE & FITCH08/30/2022
 ABERCROMBIE & FITCHSTORES INCCLOTHING – CHILDREN & INFANT
 STORES INC1234 CUMBERLAND MALL, 
  UNIT 249 
  ATLANTA, 43 30339 
    
OCC034919KRISTY REMSHIK STYLEDKRISTY REMSHIK08/30/2022
 INTERIORS4695 BLUFFSIDE CTINTERIOR DESIGN
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034915LIONZ VAPE&SMOKE LLCMUHAMMED SAEED08/30/2022
 LIONZ VAPE&SMOKE LLC2635 SANDY PLAINS RD,TOBACCO & CIGAR STORE
  SUITE 116 
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034925M.F. EMISSIONSMARTY  FREE08/31/2022
 M.F. EMISSIONS1759 BERTRAM LNAUTO INSPECTION & SERVICE
  MARIETTA, GA 30008 
    
OCC034945MAJORLY AETHETIC LLCBRENAE GONZALEZ09/01/2022
 MAJORLY AETHETIC LLC4290 BELLS FERRY RD, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
  136 
  KENNESAW, GA 30144 
    
OCC034905MARCOS8232NEIL KENT08/29/2022
 NEIL KENT COMPANY4250 WADE GREEN RD, SUITERESTAURANT
  112 
  KENNESAW, GA 30144 
    
OCC034903MIS RECUERDOSMELISA MORALES08/29/2022
 MIS RECUERDOS INC4968 AUSTELL RD, SUITE 148ICE CREAM PARLOR
  AUSTELL, GA 30106 
    
OCC034912NOBLE HOMECARE AGENCYSUSAN GITHAIGA08/30/2022
 LLC2010 ROSWELL RD, APT 29A8HEALTH AND ALLIED SERVICES
 NOBLE HOMECARE AGENCYMARIETTA, GA 30068 
 LLC  
    
OCC034960PARADIGM LANDSCAPETODD ANGEL09/02/2022
 PARADIGM LANDSCAPE3417 CANTON RD, SUITE 601LANDSCAPING CONTRACTOR
 GROUP  LLCMARIETTA, GA 30066 
    
OCC034932PERFECT TOUCHDARRELL ROSS08/31/2022
 JANITORIAL SERVICES LLC1000 PARKWOOD CIR, SUITEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
 PERFECT TOUCH900& CONSTRUCTION RELATED
 JANITORIAL SERVICES LLCATLANTA, GA 30339 
    
OCC034944PERSPIRE SAUNA STUDIOJAN ZALUD09/01/2022
 BC SWEAT EAST COBB LLC1281 JOHNSON FERRY RD,HEALTH AND ALLIED SERVICES
  SUITE 112 
  MARIETTA, GA 30068 
    
OCC034959PICTURE SHOW ATJEFFREY STEDMAN09/02/2022
 MERCHANT’S EXCHANGE4400 ROSWELL RD, SUITE 110THEATER (EXCEPT DRIVE-IN)
 PICTURE SHOWMARIETTA, GA 30062 
 ENTERTAINMENT LLC  
    
OCC034907PMI TERMINUSDIEGO BEDON08/29/2022
 TERMINUS MANAGEMENT2400 HERODIAN WAYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
 LLCSMYRNA, GA 30080 
    
OCC034897PRIORITY HEALTH ANDTRISHA DURU08/29/2022
 WELLNESS LLC2431 SANDTOWN RDMEDICAL CLINIC
 PRIORITY HEALTH ANDMARIETTA, GA 30060 
 WELLNESS LLC  
    
OCC034949PRO NAILS SALONANH TUAN BUI09/01/2022
 PRO NAILS LQ LLC4691 ATLANTA RD, SUITE 110BEAUTY SHOP
  ATLANTA, GA 30339 
    
OCC034902PROCARE HEALTHCAREJOSEPH DURU08/29/2022
 PROCARE HEALTHCARE INC2431 SANDTOWN RDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
  MARIETTA, GA 30060 
    
OCC034947PROCLAIM HOME CARE INCKESHIA HALL09/01/2022
 PROCLAIM HOME CARE INC1290 KENNESTONE CIR,HEALTH AND ALLIED SERVICES
  SUITE 213 
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034422RELIABLE SHOTCRETEMIKE BRADFORD09/01/2022
 RELIABLE SHOTCRETE LLC1641 COBB DRCONCRETE POURING & FINISHING
  MARIETTA, GA 30060 
    
OCC034946REO MANAGEMENTTYRESE  DOOYEMA09/01/2022
 REO MANAGEMENT2400 HERODIAN WAY, SUITEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
  220 
  SMYRNA, GA 30080 
    
OCC034927SABOR LATINO MEXICANELVIA ALVAREZ08/31/2022
 RESTAURANT1127 VETERANS MEMORIALRESTAURANT
 APPETIZERS LLCHWY, SUITE 104-108 
  MABLETON, GA 30126 
    
OCC034904SIAS KID CONSULTINGDESARAE SIAS08/29/2022
  575 RIVERSIDE PKWY, APTCONSULTANT – EDUCATION
608   
AUSTELL, GA 30168   
    
OCC034920SINGLE POINT MEDIAERIC SANDER08/30/2022
 ATLANTA5146 STONEYFORK CTPHOTOGRAPHER FREE LANCE
 E-4 PICTURESMABLETON, GA 30126 
 CORPORATION  
    
OCC034901SOL YOGABELINDA FLEMING08/29/2022
 CROWSON HOLDING LLC3931 MARY ELIZA TRCE,FITNESS CENTER
  SUITE 210 
  MARIETTA, GA 30064 
    
OCC034929SOUTHERN HOSPITALITYASHLYN WALTERS08/31/2022
 CO4255 WADE GREEN RD, SUITEARTS AND CRAFTS RETAIL
 SOUTHERN HOSPITALITY810 
 COMPANY LLCKENNESAW, GA 30144 
    
OCC034916SWIFT RECORDING STUDIOTARSHIA JORDAN BUTLER08/30/2022
 SWIFT RECORDING STUDIO2716 BOWMORE CT NWRECORDING STUDIO
  ACWORTH, GA 30101 
    
OCC034914THE LIYAH KARTELNAUDIA INGRAM08/30/2022
 THE LIYAH KARTEL LLC2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
  PKWY, SUITE 14 
  ATLANTA, GA 30339 
    
OCC034933THE MAIDSVERNON MASK08/31/2022
 UBER CLEAN MAIDS LLC2323 SHALLOWFORD RD,CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
  SUITE 110MOBILE HOME EXTERIORS
  MARIETTA, GA 30066 
    
OCC034926THE MUSIC STUDIOCECILIA ROWE08/31/2022
 ATLANTA2100 ROSWELL RD, SUITEMUSIC LESSON
 COURTNAY AND ROWE1128 
 CORPORATIONMARIETTA, GA 30062 
    
OCC034918TILE MASTERS OF GEORGIA TILE MASTERS OF GEORGIA 08/30/2022
 TILE MASTERS OF GEORGIA1277 MORGAN CHASE TERFLOOR COVERING CONTRACTOR
  MARIETTA, GA 30066(CARPET, TILE)
    
OCC034924TRANSPORT COMPASSARMOND WILLIAMS08/31/2022
 SERVICES LLC2400 HERODIAN WAYTRUCKING COMPANY
 TRANSPORT COMPASSSMYRNA, GA 30080 
 SERVICES LLC  
    
OCC034928VANCAMRY HOMEMARK BROWN08/31/2022
 INSPECTIONS2935 LOWE WAYHOME INSPECTION SERVICE
 WARRIORBROWN LLCMARIETTA, GA 30066 
    
OCC034909VATIC OUTSOURCINGDOUG SAMMAK08/29/2022
 PRESCIENT OUTSOURCING1827 POWERS FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
 LLCBLDG 15 
 (678)831-2333ATLANTA, GA 30339 
    
OCC034910VATIC OUTSOURCINGDOUG SAMMAK08/29/2022
 PRESCIENT OUTSOURCING1827 POWERS FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
 LLCBLDG 16 
  ATLANTA, GA 30339 
    
OCC034948VIP OFFICE SPACE LLCDALPHANI ROGERS09/01/2022
 VIP OFFICE SPACE LLC2365 POWDER SPRINGS RD,MAIL CENTER
  SUITE 1205 
  MARIETTA, GA 30064 
    
OCC034913WISTERIA AND WILLOWJACQUELINE JORDAN08/30/2022
 WISTERIA AND WILLOW LLC1224 OAKWOODS DRHEALTH AND ALLIED SERVICES
  WOODSTOCK, GA 30188 
    
OCC034942XPRESS ROOTER 24/7ALIM GRANT08/31/2022
 XPRESS ROOTER 24/7 INC400 GALLERIA PKWYCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
  ATLANTA, GA 30339AFTER CONSTRUCTION
Business Count: 60   
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