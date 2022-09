Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending September 4

Here are the 60 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 28 to September 4, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 8/28/2022 and 9/4/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034954 1355 TERRELL MILL RD KATHERINE REGH 09/01/2022 BLDG OWNER 1355 TERRELL MILL RD, SUITE OFFICE SPACE RENTAL 1355 TERRELL MILL RD 250 BUILDING 1482 LLC MARIETTA, GA 30067 OCC034936 1781 BROOKSTONE WALK JOHN H HAMEL 08/31/2022 BLDG OWNER 1781 BROOKSTONE WALK OFFICE SPACE RENTAL FAIRWAY PROPERTY MGMT, ACWORTH, GA LLC OCC034899 7 OAKS STABLES ROBERT SWARTHOUT 08/29/2022 7 OAKS STABLES LLC 300 COOPER LAKE RD LAND DEVELOPMENT MABLETON, GA 30126 OCC034934 ALL HAIR BARBER AND BRENDA OLVERA 08/31/2022 BEAUTY SALON LLC 4968 AUSTELL RD, SUITE 144 BEAUTY SHOP ALL HAIR BARBER AND AUSTELL, GA 30106 BEAUTY SALON LLC OCC034937 ANTHONY SCHULTZ NCP ANTHONY SCHULTZ 08/31/2022 840 ERNEST BARRETT PKWY, PAINTING CONTRACTOR AND PAPER STE 250 HANGING MARIETTA, GA 30066 OCC034923 ATLANTIC BILLBOARDS, LLC MICHAEL FITZGERALD 08/30/2022 ATLANTIC BILLBOARDS, LLC 3162 JOHNSON FERRY RD ADVERTISING – OUTDOOR – PREPARATION, MARIETTA, GA 30062 REPAIR, & MAINTAIN OCC034931 ATTACH DECOR LLC STACEY DOSS 08/31/2022 ATTACH DECOR LLC 1524 WOOD VALLEY DR ARTS AND CRAFTS RETAIL MARIETTA, GA 30066 OCC034952 AUTONATION USA NICHOLAS SCHNELLE 09/01/2022 KENNESAW 2275 BARRETT LAKES BLVD AUTO DEALER – USED CARS ONLY KENNESAW ANUSA LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034957 BETTER MADE ERICA CLARK 09/02/2022 CONTRACTING LLC 4500 DONS CT HANDY MAN – NO STATE LICENSE BETTER MADE MABLETON, GA 30126 CONTRACTING LLC ALC002991 BP FOOD MART MD NAZMUL AZAD 09/02/2022 ROSWELL 92 LLC 4845 ALABAMA RD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ROSWELL, GA 30075 OCC034951 CAFE FORE LLC YOON SEO 09/02/2022 CAFE FORE LLC 4400 ROSWELL RD, SUITE 126 RESTAURANT MARIETTA, GA 30062 OCC034953 CERAMIC GUYZ STPEHEN GORDON 09/02/2022 CERAMIC GUYZ INC 2070 ATTIC PKWY, SUITE 405 AUTO TRIM PAINTING KENNESAW, GA 30152 OCC034930 CHRISTIAN F O’BRIEN CHRISTIAN O’BRIEN 08/31/2022 1770 SAN ANDRA DR CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & MARIETTA, GA 30062 MOBILE HOME EXTERIORS OCC034911 CK TECHNOLOGY LLC CHAYTANYA ADDAGIRI 08/30/2022 CK TECHNOLOGY LLC 1431 LAFAYETTE LN COMPUTER PROGRAMMING SERVICES MARIETTA, GA 30068 OCC034898 CUSTOM STATION MARWAN AHMED 08/29/2022 CUSTOM STATION ATLANTA 2860 CUMBERLAND BLVD, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL LLC SUITE 6514 ATLANTA, GA 30339 OCC034941 DAMAZIO FILM CREW ERIC DAMAZIO 08/31/2022 DAMAZIO FILM CREW LLC 3770 SHADY OAK DR MOTION PICTURE EQUIPMENT ACWORTH, GA 30101 INSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR OCC034939 DELTA ORTHOPEDICS JOSE MARTI 09/01/2022 DELTA COMPREHENSIVE 1790 MULKEY RD UNIT 9B STE PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) INJURY AND WELLNESS 100 CENTER LLC AUSTELL, GA 30106 OCC034921 DISCOUNT TRAILERS KHELIL FOUFA 08/30/2022 DISCOUNT TRAILERS 3360 WOODRUN TRL BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30062 OCC034922 DON FAUSTO’S LLC JOEL DIAZ 08/31/2022 DON FAUSTO’S LLC 115 DAVIS CIR MOBILE FOOD VENDOR MARIETTA, GA 30061 OCC034955 DURENTECH LLC WILLIAM THOMAS DUREN 09/01/2022 DURENTECH LLC 3471 DRY CREEK RD COMPUTER SERVICE & REPAIR MARIETTA, GA 30062 OCC034917 EURO RUTH GRAHAM 08/30/2022 AFTER HOURS LLC 1265 POWERS FERRY RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30067 OCC034943 GOTCHA COVERED DONNA GEORGIANA 08/31/2022 BLANKETS 3671 WILLIAM PAUL DR CHARITABLE ORGANIZATION (NON GOTCHA COVERED AUSTELL, GA 30106 PROFIT) BLANKETS, INC OCC034935 H.L. BLAIR ENTERPRISE BLAIR L HENDRICKS 08/31/2022 H.L. BLAIR ENTERPRISE 7270 SILVERTON TRL MERCHANDISE AND SERVICE BROKER AUSTELL, GA 30168 OCC034906 HAMILTON CONSTRUCTION SEAN HAMILTON 08/29/2022 GROUP INC 2412 ST DAVIDS SQ, UNIT 16 CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT HAMILTON CONSTRUCTION KENNESAW, GA 30152 GROUP INC OCC034868 HOLLISTER CO #31765 ABERCROMBIE & FITCH 08/30/2022 ABERCROMBIE & FITCH STORES INC CLOTHING – CHILDREN & INFANT STORES INC 1234 CUMBERLAND MALL, UNIT 249 ATLANTA, 43 30339 OCC034919 KRISTY REMSHIK STYLED KRISTY REMSHIK 08/30/2022 INTERIORS 4695 BLUFFSIDE CT INTERIOR DESIGN MARIETTA, GA 30066 OCC034915 LIONZ VAPE&SMOKE LLC MUHAMMED SAEED 08/30/2022 LIONZ VAPE&SMOKE LLC 2635 SANDY PLAINS RD, TOBACCO & CIGAR STORE SUITE 116 MARIETTA, GA 30066 OCC034925 M.F. EMISSIONS MARTY FREE 08/31/2022 M.F. EMISSIONS 1759 BERTRAM LN AUTO INSPECTION & SERVICE MARIETTA, GA 30008 OCC034945 MAJORLY AETHETIC LLC BRENAE GONZALEZ 09/01/2022 MAJORLY AETHETIC LLC 4290 BELLS FERRY RD, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES 136 KENNESAW, GA 30144 OCC034905 MARCOS8232 NEIL KENT 08/29/2022 NEIL KENT COMPANY 4250 WADE GREEN RD, SUITE RESTAURANT 112 KENNESAW, GA 30144 OCC034903 MIS RECUERDOS MELISA MORALES 08/29/2022 MIS RECUERDOS INC 4968 AUSTELL RD, SUITE 148 ICE CREAM PARLOR AUSTELL, GA 30106 OCC034912 NOBLE HOMECARE AGENCY SUSAN GITHAIGA 08/30/2022 LLC 2010 ROSWELL RD, APT 29A8 HEALTH AND ALLIED SERVICES NOBLE HOMECARE AGENCY MARIETTA, GA 30068 LLC OCC034960 PARADIGM LANDSCAPE TODD ANGEL 09/02/2022 PARADIGM LANDSCAPE 3417 CANTON RD, SUITE 601 LANDSCAPING CONTRACTOR GROUP LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034932 PERFECT TOUCH DARRELL ROSS 08/31/2022 JANITORIAL SERVICES LLC 1000 PARKWOOD CIR, SUITE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS PERFECT TOUCH 900 & CONSTRUCTION RELATED JANITORIAL SERVICES LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034944 PERSPIRE SAUNA STUDIO JAN ZALUD 09/01/2022 BC SWEAT EAST COBB LLC 1281 JOHNSON FERRY RD, HEALTH AND ALLIED SERVICES SUITE 112 MARIETTA, GA 30068 OCC034959 PICTURE SHOW AT JEFFREY STEDMAN 09/02/2022 MERCHANT’S EXCHANGE 4400 ROSWELL RD, SUITE 110 THEATER (EXCEPT DRIVE-IN) PICTURE SHOW MARIETTA, GA 30062 ENTERTAINMENT LLC OCC034907 PMI TERMINUS DIEGO BEDON 08/29/2022 TERMINUS MANAGEMENT 2400 HERODIAN WAY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT LLC SMYRNA, GA 30080 OCC034897 PRIORITY HEALTH AND TRISHA DURU 08/29/2022 WELLNESS LLC 2431 SANDTOWN RD MEDICAL CLINIC PRIORITY HEALTH AND MARIETTA, GA 30060 WELLNESS LLC OCC034949 PRO NAILS SALON ANH TUAN BUI 09/01/2022 PRO NAILS LQ LLC 4691 ATLANTA RD, SUITE 110 BEAUTY SHOP ATLANTA, GA 30339 OCC034902 PROCARE HEALTHCARE JOSEPH DURU 08/29/2022 PROCARE HEALTHCARE INC 2431 SANDTOWN RD CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30060 OCC034947 PROCLAIM HOME CARE INC KESHIA HALL 09/01/2022 PROCLAIM HOME CARE INC 1290 KENNESTONE CIR, HEALTH AND ALLIED SERVICES SUITE 213 MARIETTA, GA 30066 OCC034422 RELIABLE SHOTCRETE MIKE BRADFORD 09/01/2022 RELIABLE SHOTCRETE LLC 1641 COBB DR CONCRETE POURING & FINISHING MARIETTA, GA 30060 OCC034946 REO MANAGEMENT TYRESE DOOYEMA 09/01/2022 REO MANAGEMENT 2400 HERODIAN WAY, SUITE HANDY MAN – NO STATE LICENSE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC034927 SABOR LATINO MEXICAN ELVIA ALVAREZ 08/31/2022 RESTAURANT 1127 VETERANS MEMORIAL RESTAURANT APPETIZERS LLC HWY, SUITE 104-108 MABLETON, GA 30126 OCC034904 SIAS KID CONSULTING DESARAE SIAS 08/29/2022 575 RIVERSIDE PKWY, APT CONSULTANT – EDUCATION 608 AUSTELL, GA 30168 OCC034920 SINGLE POINT MEDIA ERIC SANDER 08/30/2022 ATLANTA 5146 STONEYFORK CT PHOTOGRAPHER FREE LANCE E-4 PICTURES MABLETON, GA 30126 CORPORATION OCC034901 SOL YOGA BELINDA FLEMING 08/29/2022 CROWSON HOLDING LLC 3931 MARY ELIZA TRCE, FITNESS CENTER SUITE 210 MARIETTA, GA 30064 OCC034929 SOUTHERN HOSPITALITY ASHLYN WALTERS 08/31/2022 CO 4255 WADE GREEN RD, SUITE ARTS AND CRAFTS RETAIL SOUTHERN HOSPITALITY 810 COMPANY LLC KENNESAW, GA 30144 OCC034916 SWIFT RECORDING STUDIO TARSHIA JORDAN BUTLER 08/30/2022 SWIFT RECORDING STUDIO 2716 BOWMORE CT NW RECORDING STUDIO ACWORTH, GA 30101 OCC034914 THE LIYAH KARTEL NAUDIA INGRAM 08/30/2022 THE LIYAH KARTEL LLC 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY, SUITE 14 ATLANTA, GA 30339 OCC034933 THE MAIDS VERNON MASK 08/31/2022 UBER CLEAN MAIDS LLC 2323 SHALLOWFORD RD, CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & SUITE 110 MOBILE HOME EXTERIORS MARIETTA, GA 30066 OCC034926 THE MUSIC STUDIO CECILIA ROWE 08/31/2022 ATLANTA 2100 ROSWELL RD, SUITE MUSIC LESSON COURTNAY AND ROWE 1128 CORPORATION MARIETTA, GA 30062 OCC034918 TILE MASTERS OF GEORGIA TILE MASTERS OF GEORGIA 08/30/2022 TILE MASTERS OF GEORGIA 1277 MORGAN CHASE TER FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 (CARPET, TILE) OCC034924 TRANSPORT COMPASS ARMOND WILLIAMS 08/31/2022 SERVICES LLC 2400 HERODIAN WAY TRUCKING COMPANY TRANSPORT COMPASS SMYRNA, GA 30080 SERVICES LLC OCC034928 VANCAMRY HOME MARK BROWN 08/31/2022 INSPECTIONS 2935 LOWE WAY HOME INSPECTION SERVICE WARRIORBROWN LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034909 VATIC OUTSOURCING DOUG SAMMAK 08/29/2022 PRESCIENT OUTSOURCING 1827 POWERS FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MARKETING LLC BLDG 15 (678)831-2333 ATLANTA, GA 30339 OCC034910 VATIC OUTSOURCING DOUG SAMMAK 08/29/2022 PRESCIENT OUTSOURCING 1827 POWERS FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MARKETING LLC BLDG 16 ATLANTA, GA 30339 OCC034948 VIP OFFICE SPACE LLC DALPHANI ROGERS 09/01/2022 VIP OFFICE SPACE LLC 2365 POWDER SPRINGS RD, MAIL CENTER SUITE 1205 MARIETTA, GA 30064 OCC034913 WISTERIA AND WILLOW JACQUELINE JORDAN 08/30/2022 WISTERIA AND WILLOW LLC 1224 OAKWOODS DR HEALTH AND ALLIED SERVICES WOODSTOCK, GA 30188 OCC034942 XPRESS ROOTER 24/7 ALIM GRANT 08/31/2022 XPRESS ROOTER 24/7 INC 400 GALLERIA PKWY CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS ATLANTA, GA 30339 AFTER CONSTRUCTION Business Count: 60