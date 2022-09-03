Check out the 60 new businesses licensed by Cobb County in the 7 days ending September 4

Here are the 60 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 28 to September 4, 2022.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 8/28/2022 and 9/4/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034954
|1355 TERRELL MILL RD
|KATHERINE REGH
|09/01/2022
|BLDG OWNER
|1355 TERRELL MILL RD, SUITE
|OFFICE SPACE RENTAL
|1355 TERRELL MILL RD
|250
|BUILDING 1482 LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034936
|1781 BROOKSTONE WALK
|JOHN H HAMEL
|08/31/2022
|BLDG OWNER
|1781 BROOKSTONE WALK
|OFFICE SPACE RENTAL
|FAIRWAY PROPERTY MGMT,
|ACWORTH, GA
|LLC
|OCC034899
|7 OAKS STABLES
|ROBERT SWARTHOUT
|08/29/2022
|7 OAKS STABLES LLC
|300 COOPER LAKE RD
|LAND DEVELOPMENT
|MABLETON, GA 30126
|OCC034934
|ALL HAIR BARBER AND
|BRENDA OLVERA
|08/31/2022
|BEAUTY SALON LLC
|4968 AUSTELL RD, SUITE 144
|BEAUTY SHOP
|ALL HAIR BARBER AND
|AUSTELL, GA 30106
|BEAUTY SALON LLC
|OCC034937
|ANTHONY SCHULTZ NCP
|ANTHONY SCHULTZ
|08/31/2022
|840 ERNEST BARRETT PKWY,
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|STE 250
|HANGING
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034923
|ATLANTIC BILLBOARDS, LLC
|MICHAEL FITZGERALD
|08/30/2022
|ATLANTIC BILLBOARDS, LLC
|3162 JOHNSON FERRY RD
|ADVERTISING – OUTDOOR – PREPARATION,
|MARIETTA, GA 30062
|REPAIR, & MAINTAIN
|OCC034931
|ATTACH DECOR LLC
|STACEY DOSS
|08/31/2022
|ATTACH DECOR LLC
|1524 WOOD VALLEY DR
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034952
|AUTONATION USA
|NICHOLAS SCHNELLE
|09/01/2022
|KENNESAW
|2275 BARRETT LAKES BLVD
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|KENNESAW ANUSA LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034957
|BETTER MADE
|ERICA CLARK
|09/02/2022
|CONTRACTING LLC
|4500 DONS CT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BETTER MADE
|MABLETON, GA 30126
|CONTRACTING LLC
|ALC002991
|BP FOOD MART
|MD NAZMUL AZAD
|09/02/2022
|ROSWELL 92 LLC
|4845 ALABAMA RD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ROSWELL, GA 30075
|OCC034951
|CAFE FORE LLC
|YOON SEO
|09/02/2022
|CAFE FORE LLC
|4400 ROSWELL RD, SUITE 126
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034953
|CERAMIC GUYZ
|STPEHEN GORDON
|09/02/2022
|CERAMIC GUYZ INC
|2070 ATTIC PKWY, SUITE 405
|AUTO TRIM PAINTING
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034930
|CHRISTIAN F O’BRIEN
|CHRISTIAN O’BRIEN
|08/31/2022
|1770 SAN ANDRA DR
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|MARIETTA, GA 30062
|MOBILE HOME EXTERIORS
|OCC034911
|CK TECHNOLOGY LLC
|CHAYTANYA ADDAGIRI
|08/30/2022
|CK TECHNOLOGY LLC
|1431 LAFAYETTE LN
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034898
|CUSTOM STATION
|MARWAN AHMED
|08/29/2022
|CUSTOM STATION ATLANTA 2860 CUMBERLAND BLVD,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|SUITE 6514
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034941
|DAMAZIO FILM CREW
|ERIC DAMAZIO
|08/31/2022
|DAMAZIO FILM CREW LLC
|3770 SHADY OAK DR
|MOTION PICTURE EQUIPMENT
|ACWORTH, GA 30101
|INSTALLATION & SERVICE CONTRACTOR
|OCC034939
|DELTA ORTHOPEDICS
|JOSE MARTI
|09/01/2022
|DELTA COMPREHENSIVE
|1790 MULKEY RD UNIT 9B STE
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|INJURY AND WELLNESS
|100
|CENTER LLC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034921
|DISCOUNT TRAILERS
|KHELIL FOUFA
|08/30/2022
|DISCOUNT TRAILERS
|3360 WOODRUN TRL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034922
|DON FAUSTO’S LLC
|JOEL DIAZ
|08/31/2022
|DON FAUSTO’S LLC
|115 DAVIS CIR
|MOBILE FOOD VENDOR
|MARIETTA, GA 30061
|OCC034955
|DURENTECH LLC
|WILLIAM THOMAS DUREN
|09/01/2022
|DURENTECH LLC
|3471 DRY CREEK RD
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034917
|EURO
|RUTH GRAHAM
|08/30/2022
|AFTER HOURS LLC
|1265 POWERS FERRY RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034943
|GOTCHA COVERED
|DONNA GEORGIANA
|08/31/2022
|BLANKETS
|3671 WILLIAM PAUL DR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GOTCHA COVERED
|AUSTELL, GA 30106
|PROFIT)
|BLANKETS, INC
|OCC034935
|H.L. BLAIR ENTERPRISE
|BLAIR L HENDRICKS
|08/31/2022
|H.L. BLAIR ENTERPRISE
|7270 SILVERTON TRL
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034906
|HAMILTON CONSTRUCTION
|SEAN HAMILTON
|08/29/2022
|GROUP INC
|2412 ST DAVIDS SQ, UNIT 16
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|HAMILTON CONSTRUCTION
|KENNESAW, GA 30152
|GROUP INC
|OCC034868
|HOLLISTER CO #31765
|ABERCROMBIE & FITCH
|08/30/2022
|ABERCROMBIE & FITCH
|STORES INC
|CLOTHING – CHILDREN & INFANT
|STORES INC
|1234 CUMBERLAND MALL,
|UNIT 249
|ATLANTA, 43 30339
|OCC034919
|KRISTY REMSHIK STYLED
|KRISTY REMSHIK
|08/30/2022
|INTERIORS
|4695 BLUFFSIDE CT
|INTERIOR DESIGN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034915
|LIONZ VAPE&SMOKE LLC
|MUHAMMED SAEED
|08/30/2022
|LIONZ VAPE&SMOKE LLC
|2635 SANDY PLAINS RD,
|TOBACCO & CIGAR STORE
|SUITE 116
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034925
|M.F. EMISSIONS
|MARTY FREE
|08/31/2022
|M.F. EMISSIONS
|1759 BERTRAM LN
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034945
|MAJORLY AETHETIC LLC
|BRENAE GONZALEZ
|09/01/2022
|MAJORLY AETHETIC LLC
|4290 BELLS FERRY RD, SUITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|136
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034905
|MARCOS8232
|NEIL KENT
|08/29/2022
|NEIL KENT COMPANY
|4250 WADE GREEN RD, SUITE
|RESTAURANT
|112
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034903
|MIS RECUERDOS
|MELISA MORALES
|08/29/2022
|MIS RECUERDOS INC
|4968 AUSTELL RD, SUITE 148
|ICE CREAM PARLOR
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034912
|NOBLE HOMECARE AGENCY
|SUSAN GITHAIGA
|08/30/2022
|LLC
|2010 ROSWELL RD, APT 29A8
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|NOBLE HOMECARE AGENCY
|MARIETTA, GA 30068
|LLC
|OCC034960
|PARADIGM LANDSCAPE
|TODD ANGEL
|09/02/2022
|PARADIGM LANDSCAPE
|3417 CANTON RD, SUITE 601
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GROUP LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034932
|PERFECT TOUCH
|DARRELL ROSS
|08/31/2022
|JANITORIAL SERVICES LLC
|1000 PARKWOOD CIR, SUITE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|PERFECT TOUCH
|900
|& CONSTRUCTION RELATED
|JANITORIAL SERVICES LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034944
|PERSPIRE SAUNA STUDIO
|JAN ZALUD
|09/01/2022
|BC SWEAT EAST COBB LLC
|1281 JOHNSON FERRY RD,
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SUITE 112
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034959
|PICTURE SHOW AT
|JEFFREY STEDMAN
|09/02/2022
|MERCHANT’S EXCHANGE
|4400 ROSWELL RD, SUITE 110
|THEATER (EXCEPT DRIVE-IN)
|PICTURE SHOW
|MARIETTA, GA 30062
|ENTERTAINMENT LLC
|OCC034907
|PMI TERMINUS
|DIEGO BEDON
|08/29/2022
|TERMINUS MANAGEMENT
|2400 HERODIAN WAY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034897
|PRIORITY HEALTH AND
|TRISHA DURU
|08/29/2022
|WELLNESS LLC
|2431 SANDTOWN RD
|MEDICAL CLINIC
|PRIORITY HEALTH AND
|MARIETTA, GA 30060
|WELLNESS LLC
|OCC034949
|PRO NAILS SALON
|ANH TUAN BUI
|09/01/2022
|PRO NAILS LQ LLC
|4691 ATLANTA RD, SUITE 110
|BEAUTY SHOP
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034902
|PROCARE HEALTHCARE
|JOSEPH DURU
|08/29/2022
|PROCARE HEALTHCARE INC
|2431 SANDTOWN RD
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034947
|PROCLAIM HOME CARE INC
|KESHIA HALL
|09/01/2022
|PROCLAIM HOME CARE INC
|1290 KENNESTONE CIR,
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SUITE 213
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034422
|RELIABLE SHOTCRETE
|MIKE BRADFORD
|09/01/2022
|RELIABLE SHOTCRETE LLC
|1641 COBB DR
|CONCRETE POURING & FINISHING
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034946
|REO MANAGEMENT
|TYRESE DOOYEMA
|09/01/2022
|REO MANAGEMENT
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034927
|SABOR LATINO MEXICAN
|ELVIA ALVAREZ
|08/31/2022
|RESTAURANT
|1127 VETERANS MEMORIAL
|RESTAURANT
|APPETIZERS LLC
|HWY, SUITE 104-108
|MABLETON, GA 30126
|OCC034904
|SIAS KID CONSULTING
|DESARAE SIAS
|08/29/2022
|575 RIVERSIDE PKWY, APT
|CONSULTANT – EDUCATION
|608
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034920
|SINGLE POINT MEDIA
|ERIC SANDER
|08/30/2022
|ATLANTA
|5146 STONEYFORK CT
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|E-4 PICTURES
|MABLETON, GA 30126
|CORPORATION
|OCC034901
|SOL YOGA
|BELINDA FLEMING
|08/29/2022
|CROWSON HOLDING LLC
|3931 MARY ELIZA TRCE,
|FITNESS CENTER
|SUITE 210
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034929
|SOUTHERN HOSPITALITY
|ASHLYN WALTERS
|08/31/2022
|CO
|4255 WADE GREEN RD, SUITE
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|SOUTHERN HOSPITALITY
|810
|COMPANY LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034916
|SWIFT RECORDING STUDIO
|TARSHIA JORDAN BUTLER
|08/30/2022
|SWIFT RECORDING STUDIO
|2716 BOWMORE CT NW
|RECORDING STUDIO
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034914
|THE LIYAH KARTEL
|NAUDIA INGRAM
|08/30/2022
|THE LIYAH KARTEL LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY, SUITE 14
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034933
|THE MAIDS
|VERNON MASK
|08/31/2022
|UBER CLEAN MAIDS LLC
|2323 SHALLOWFORD RD,
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|SUITE 110
|MOBILE HOME EXTERIORS
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034926
|THE MUSIC STUDIO
|CECILIA ROWE
|08/31/2022
|ATLANTA
|2100 ROSWELL RD, SUITE
|MUSIC LESSON
|COURTNAY AND ROWE
|1128
|CORPORATION
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034918
|TILE MASTERS OF GEORGIA TILE MASTERS OF GEORGIA
|08/30/2022
|TILE MASTERS OF GEORGIA
|1277 MORGAN CHASE TER
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|(CARPET, TILE)
|OCC034924
|TRANSPORT COMPASS
|ARMOND WILLIAMS
|08/31/2022
|SERVICES LLC
|2400 HERODIAN WAY
|TRUCKING COMPANY
|TRANSPORT COMPASS
|SMYRNA, GA 30080
|SERVICES LLC
|OCC034928
|VANCAMRY HOME
|MARK BROWN
|08/31/2022
|INSPECTIONS
|2935 LOWE WAY
|HOME INSPECTION SERVICE
|WARRIORBROWN LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034909
|VATIC OUTSOURCING
|DOUG SAMMAK
|08/29/2022
|PRESCIENT OUTSOURCING
|1827 POWERS FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|LLC
|BLDG 15
|(678)831-2333
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034910
|VATIC OUTSOURCING
|DOUG SAMMAK
|08/29/2022
|PRESCIENT OUTSOURCING
|1827 POWERS FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|LLC
|BLDG 16
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034948
|VIP OFFICE SPACE LLC
|DALPHANI ROGERS
|09/01/2022
|VIP OFFICE SPACE LLC
|2365 POWDER SPRINGS RD,
|MAIL CENTER
|SUITE 1205
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034913
|WISTERIA AND WILLOW
|JACQUELINE JORDAN
|08/30/2022
|WISTERIA AND WILLOW LLC
|1224 OAKWOODS DR
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC034942
|XPRESS ROOTER 24/7
|ALIM GRANT
|08/31/2022
|XPRESS ROOTER 24/7 INC
|400 GALLERIA PKWY
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|ATLANTA, GA 30339
|AFTER CONSTRUCTION
|Business Count: 60
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