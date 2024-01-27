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Check out 68 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Jan 26

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 27, 2024

Here are the 68 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 26, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0383804343 SHALLOWFORD RDJEANNETTE JIMENEZ01/22/2024
STE 200 BLDG OWNER4343 SHALLOWFORD RD,OFFICE SPACE RENTAL
RED ROCK MANAGEMENTSUITE 230
LLCMARIETTA, GA 30062
OCC038374A GINGER’S CREATIONLAURA JOHNSTON01/22/2024
88 GARRISON RDPRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
MARIETTA, GA 30008ETC ON FABRIC
OCC038428ABBIE BROMSABIGAIL BROMS01/25/2024
ABIGAIL HART LLC738 WOODLAWN DRCONSULTANT – EDUCATION
MARIETTA, GA 30068
OCC038386ADVANCED GARAGEIRVIN SERRANO01/22/2024
FLOORS LLC3391 SANFORD DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
ADVANCED GARAGEMARIETTA, GA 30066(FLOORING)
FLOORS LLC
OCC038432AFOREFFORT LLCKIARA MCCLENDON01/26/2024
AFOREFFORT LLC2400 HERODIAN WAY, SUITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
220
SMYRNA, GA 30080
OCC038394ALEX ROUSH ARCHITECTSDUSTIN DUVALL01/23/2024
ALEX ROUSH ARCHITECTS2255 CUMBERLAND PKWY,ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
INCBLDG 100 A
ATLANTA, GA 30339
OCC038385ATC CARES LLCDAVIDA MORGAN01/22/2024
ATC CARES LLCWASHINGTONHEALTH AND ALLIED SERVICES
5114 WALDENBROOKE CT
ACWORTH, GA 30101
OCC038424ATLANTA AUTO COLLISIONHAMID JAIMAND01/25/2024
CENTER LLC1701 SPRING ST, SUITE 110AUTO BODY SHOP
ATLANTA COLLISIONSMYRNA, GA 30080
CENTER LLC
OCC038423BLU-POINTE ELITE SPORTSRODERICK DUFF01/25/2024
LLC5207 MEADOWS LAKE PTSPORTS PROMOTION
BLU POINTE ELITE SPORTSPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038391BOUNDLESS BEHAVIORALERIC ROGERS01/23/2024
BOUNDLESS BEHAVIORAL131 VILLAGE PKWYFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LLCMARIETTA, GA 30067
OCC038413BOY AND GIRLSTEPHANIE WILSON01/25/2024
PRODUCTIONS LLC1690 ROBERTS BLVD, SUITEHOLDING COMPANY
BOY AND GIRL111
PRODUCTIONS LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038410BRANDY SIMS HAIR ARTBRANDY SIMS01/24/2024
TEXTURE TRAINING3000 WINDY HILL RD, SUITEBEAUTY SHOP
ACADEMY LLC401
MARIETTA, GA 30067
CON001462DATA & SOUNDJAMES SHARKEY01/23/2024
SPECIALTIES INC135 WALKER RIDGE WAYLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
DATA & SOUNDMINERAL BLUFF, GA 30559SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
SPECIALTIES INCINSTALLATION)
OCC038400DAVIDS BRIDAL INCSHELLEY HARLOW01/23/2024
DAVID’S BRIDAL INC440 ERNEST BARRETT PKWY,BRIDAL SHOP
SUITE #36
KENNESAW, GA 30144
OCC038401EL PAISANO TIRES 2KEREN RIVERA01/24/2024
EL PAISANO TIRES LLC4853 CANTON RDTIRE DEALER
MARIETTA, GA 30066
CON001466ELCO HEATING & AIRKAMBIZ OLFAFI01/26/2024
ELCO HEATING & AIR JOINT2520 RUGER DRAIR CONDITIONING CONTRACTOR
VENTURE LPMARIETTA, GA 30066
OCC038427ELITE BRITESAURABH KHAKHARIA01/25/2024
SK ORTHOPAEDICS LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
220SUPPLIES
SMYRNA, GA 30080
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038431EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLCERIC DUVALL
850 OLD PIEDMONT RD, SUITE
MARIETTA, GA 30066		01/26/2024
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
OCC038431EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLCERIC DUVALL
850 OLD PIEDMONT RD, SUITE
MARIETTA, GA 30066		01/26/2024
APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
ALC003297FLAGS VILLAGE PACKAGE STORE
VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC		VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC 356 RIVERSIDE PKWY
AUSTELL, GA 30168		01/23/2024
PACKAGE STORE RELATED ITEMS
OCC038382FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA
FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA PC		ANDREA CASS
3225 SHALLOWFORD RD,
SUITE 200
MARIETTA, GA 30062		01/22/2024
PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
OCC038414FOSTER SARAHSARAH FOSTER
3855 SHALLOWFORD RD,
SUITE 515
MARIETTA, GA 30062		01/25/2024
MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
OCC038408GOLDEN STEPS ABA GEORGIA LLCBEN THALHEIM
1675 TERRELL MILL RD, SUITE
200
MARIETTA, GA 30067		01/23/2024
HEALTH AND ALLIED SERVICES
ALC003303GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN GEBK WINDY HILL LLCGEBK WINDY HILL LLC
2468 WINDY HILL RD, SUITE
600-700
MARIETTA, GA 30067		01/23/2024
RESTAURANT
OCC038264HOBSON & HOBSON PC HOBSON & HOBSON PCSARAH HOBSON
1950 SPECTRUM CIR, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067		01/23/2024
LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
OCC038281HOLLOWAY BOOKKEEPING ADVISORSMADELEINE HOLLOWAY 4004 CHARRWOOD TRCE
MARIETTA, GA 30062		01/24/2024
ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038434HRM BEST PRACTICES LLCGRAHAM LOWMAN01/26/2024
HRM BEST PRACTICES LLC3016 BRAXTON CTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
KENNESAW, GA 30152
OCC038396IBMGTHOMAS CARTER01/23/2024
IBMG CORP2409 WOOD THRUSH CTJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30062& CONSTRUCTION RELATED
OCC038430IMMEDIATE STUDIOSSHARIF SALAMA01/25/2024
IMMEDIATE STUDIOS LLC2563 OVERLAKE DRVIDEO AND FILM PRODUCTION
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038412JBF CONCRETE LLCJESUS BENITEZ FIGUEROA01/25/2024
511 BIRCHWOOD RDBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
MARIETTA, GA 30060& CONCRETE TILE CONTRACTOR
OCC038421KENES CONSTRUCTION LLCNAZERKE BIRZHANOVA01/25/2024
KENES CONSTRUCTION LLC315 NIBLEWILL PLCONSTRUCTION MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30066
OCC038388KINGDON CHURCHCHRISTOPHER CHAPPELL01/22/2024
MANAGEMENT INC905 THOUSAND OAKS BNDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
KINGDON CHURCHKENNESAW, GA 30152
MANAGEMENT INC
OCC038425KWC COUNSELINGKEVIN CONDON01/25/2024
KWC COUNSELING AND599 TIMBERLEA LAKE CTFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
CONSULTING LLCMARIETTA, GA 30067
OCC038395MAO TAX AND ACCOUNTINGARMSTRONG DRUH01/23/2024
SERVICES LLC3330 CUMBERLAND BLVD,ACCOUNTING, AUDITING, AND
MAO TAX AND ACCOUNTINGSUITE 500BOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLCATLANTA, GA 30339
OCC038402MAPLEWOOD AUTO SALESMONTE JACKSON01/24/2024
LLC4757 CANTON RD, SUITE 208AAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MAPLEWOOD AUTO SALESMARIETTA, GA 30061
LLC
CON001464MICHAEL EMANUELMICHAEL EMANUEL01/25/2024
PROPERTIES LLC260 CLUB RIDGE DRBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MICHAEL EMANUELMARIETTA, GA 30068REQUIRED
PROPERTIES LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038420NORTH GA ACTS OFKELLI PARSONS01/25/2024
SERVICE1929 TRANQUIL FIELD WAYROOFING CONTRACTOR
NORTH GA ACTS OFACWORTH, GA 30102
SERVICE LLC
OCC038409PADONSONS CLENAINGDARLINGTON DIMABA01/24/2024
SERVICES2561 BLAKELY CTJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30066& CONSTRUCTION RELATED
OCC038418PAKAAA LLCMOHAMMUD BABAR01/24/2024
PAKAAA LLC5181 COBB DROFFICE SPACE RENTAL
SMYRNA, GA 30080
CON001465PAULSON-CHEEKWILLIAM HAGLER01/26/2024
MECHANICAL INC6145 NORTHBELT PKWY,AIR CONDITIONING CONTRACTOR
PAULSON-CHEEKSUITE F
MECHANICAL INCNORCROSS, GA 30071
OCC038376PEAR TREE PHOTOGRAPHYKELLY WENZEL01/22/2024
ATLANTA744 STARMIST CTPHOTOGRAPHER FREE LANCE
PEAR TREE PHOTOGRAPHYKENNESAW, GA 30144
ATLANTA LLC
OCC038378PIVOTAL HOLDINGS LLCCURTIS SLAUGHTER01/22/2024
PIVOTAL HOLDINGS LLC3101 COBB PKWY, SUITE 124CONSTRUCTION MANAGEMENT
ATLANTA, GA 30339
OCC038405POPEYESANTHONY NAPOLIELLO01/23/2024
POP OF CUMBERLAND INC2860 CUMBERLAND BLVD,RESTAURANT
SUITE 1310
ATLANTA, GA 30339
OCC038387PRODIGYPARKER WATSON01/22/2024
PRODIGY PLUMBING980 ALLGOOD RDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SOLUTIONS LLCMARIETTA, GA 30062
OCC038435PROWORX FIRE SPRINKLERDARRELL DULANEY01/26/2024
LLC2909 EBENEZER RDSPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
PROWORX FIRE SPRINKLERMARIETTA, GA 30066EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
LLC
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC032352RAILEY PSYCHOLOGICALKIRSTEN RAILEY01/24/2024
ASSOCIATES LLC1827 POWERS FERRY RD,PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
RAILEY PSYCHOLOGICALBLDG 22
ASSOCIATES LLCATLANTA, GA 30339
OCC038404REBALANCED MASSAGEMEGAN MANN01/23/2024
REBALANCED MASSAGE2323 SHALLOWFORD RD,MASSAGE PRACTITIONER – STATE
LLCMODEL 105CLICENSED
MARIETTA, GA 30066
OCC038398RS MANUS CONSULTINGRAYMOND STUKES01/24/2024
LLC4999 LOST VALLEY LNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
RS MANUS CONSULTINGPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC038256SEI ENGINEERING INCCHAD EPPLE01/24/2024
SEI ENGINEERING INC2470 SANDY PLAINS RD,ENGINEERING FIRM
SUITE A
MARIETTA, GA 30066
OCC038416SENIOR HELPERSSUMERA HAMANI01/25/2024
MARIETTA2965 RING RD, SUITE 500HEALTH AND ALLIED SERVICES
ROMANGRACE CARE LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038411SERENE HOME CAREBISNOTT ANGELENE01/23/2024
500 PIEDMONT RDGROUP HOME – COUNTY OR STATE
MARIETTA, GA 30066OPERATED
OCC038407SHINE JEWELERSNADIR ALI01/24/2024
NADSAN LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE
UNIT 267
KENNESAW, GA 30144
OCC038392SOUTHERN PAVINGDANIEL WEAVER01/22/2024
SOLUTIONS LLC1420 WHITE CIR, SUITE 106PAVING CONTRACTOR
SOUTHERN PAVINGMARIETTA, GA 30060
SOLUTIONS LLC
OCC038399SOUTHSIDE LIFTS LLCROB SCHULTEN01/23/2024
SOUTHSIDE LIFTS LLC1849 THE EXCHANGE SE,RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
SUITE 220
ATLANTA, GA 30339
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038419SYNCRO CAR CAREDAVID GREEN01/25/2024
SYNCRO CAR CARE LLC850 MOUNTAIN INDUSTRIALAUTO REPAIR SHOP
DR, SUITE 120
MARIETTA, GA 30060
OCC038417SYNCRO DESIGN WORKSDAVID GREEN01/25/2024
SYNCRO DESIGN WORKS850 MOUNTAIN INDUSTRIALMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
LLCDR, SUITE 120
MARIETTA, GA 30060
OCC038433SYNERGISTIC WRITINGCHIOMA IKPE01/26/2024
SOLUTIONS2400 HERODIAN WAY, SUITEWRITER
SYNERGISTIC WRITING220
SOLUTIONSSMYRNA, GA 30080
OCC038422T&L ROOFKARLA GARLARZA01/25/2024
T&L ROOF LLCCARRASCOROOFING CONTRACTOR
4817 CHASEBROOK DR
POWDER SPRINGS, GA 30073
OCC038384TAYLOR HOLDING CO LLCJON TAYLOR01/22/2024
TAYLOR HOLDING CO LLC2626 BOB BETTIS RDHOLDING COMPANY
MARIETTA, GA 30066
OCC038393THE INSPIRATIONWILLIAM WALDBUESAR01/22/2024
COMPANY2860 CUMBERLAND BLVD, GAJEWELRY SALES
INSPIRE ME BRACELETS
LLC
OCC038390THE MAC SPACESTEPHEN SMITLEY01/23/2024
THE MAC SPACE LLC2200 ROSWELL RD, SUITE 130COMPUTER SERVICE & REPAIR
MARIETTA, GA 30062
CON001463TOBACCO ROAD HOMESCHRISTOPHER BRYANT01/24/2024
TOBACCO ROAD HOMES2061 GARVIN RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCACWORTH, GA 30101REQUIRED
OCC038436TOPSTONE HARDSCAPESWODEHIPSON MARTINS01/26/2024
LLC3187 HICKORY BLUFF DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
TOPSTONE HARDSCAPESMARIETTA, GA 30062
LLC
OCC038383TULIP NAILS STUDIOSTEVEN SENGRATH01/22/2024
TULIP NAILS STUDIO LLC3045 GORDY PKWY, SUITEBEAUTY SHOP
112
MARIETTA, GA 30066
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038389VALLEJOS ENTERPRISE LLCDALIA VALLEJO01/22/2024
VALLEJOS ENTERPRISE2817 BERRY DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLLCPOWDER SPRINGS, GA 30127& CONSTRUCTION RELATED
OCC038397VIRIDIAN ACCOUNTINGDARREN M VILLEGAS01/23/2024
SERVCIES LLC2341 MITCHELL RDACCOUNTING, AUDITING, AND
VIRIDIAN ACCOUNTINGMARIETTA, GA 30062BOOKEEPING – NOT A CPA
SERVCIES LLC
OCC038429WELCOME TRADING LLCSAEED SAEDULLAH01/25/2024
WELCOME TRADING LLC1020 MURRAY CIRMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIETTA, GA 30064
OCC038415WILLIAM V BAXTER JRWILLIAM V BAXTER JR01/24/2024
362 KENMURE CTINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
MARIETTA, GA 30060LAW
Business Count: 68
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