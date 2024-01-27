Check out 68 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Jan 26

Here are the 68 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 26, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038380
|4343 SHALLOWFORD RD
|JEANNETTE JIMENEZ
|01/22/2024
|STE 200 BLDG OWNER
|4343 SHALLOWFORD RD,
|OFFICE SPACE RENTAL
|RED ROCK MANAGEMENT
|SUITE 230
|LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038374
|A GINGER’S CREATION
|LAURA JOHNSTON
|01/22/2024
|88 GARRISON RD
|PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY,
|MARIETTA, GA 30008
|ETC ON FABRIC
|OCC038428
|ABBIE BROMS
|ABIGAIL BROMS
|01/25/2024
|ABIGAIL HART LLC
|738 WOODLAWN DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038386
|ADVANCED GARAGE
|IRVIN SERRANO
|01/22/2024
|FLOORS LLC
|3391 SANFORD DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ADVANCED GARAGE
|MARIETTA, GA 30066
|(FLOORING)
|FLOORS LLC
|OCC038432
|AFOREFFORT LLC
|KIARA MCCLENDON
|01/26/2024
|AFOREFFORT LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038394
|ALEX ROUSH ARCHITECTS
|DUSTIN DUVALL
|01/23/2024
|ALEX ROUSH ARCHITECTS
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX)
|INC
|BLDG 100 A
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038385
|ATC CARES LLC
|DAVIDA MORGAN
|01/22/2024
|ATC CARES LLC
|WASHINGTON
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|5114 WALDENBROOKE CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038424
|ATLANTA AUTO COLLISION
|HAMID JAIMAND
|01/25/2024
|CENTER LLC
|1701 SPRING ST, SUITE 110
|AUTO BODY SHOP
|ATLANTA COLLISION
|SMYRNA, GA 30080
|CENTER LLC
|OCC038423
|BLU-POINTE ELITE SPORTS
|RODERICK DUFF
|01/25/2024
|LLC
|5207 MEADOWS LAKE PT
|SPORTS PROMOTION
|BLU POINTE ELITE SPORTS
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038391
|BOUNDLESS BEHAVIORAL
|ERIC ROGERS
|01/23/2024
|BOUNDLESS BEHAVIORAL
|131 VILLAGE PKWY
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038413
|BOY AND GIRL
|STEPHANIE WILSON
|01/25/2024
|PRODUCTIONS LLC
|1690 ROBERTS BLVD, SUITE
|HOLDING COMPANY
|BOY AND GIRL
|111
|PRODUCTIONS LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038410
|BRANDY SIMS HAIR ART
|BRANDY SIMS
|01/24/2024
|TEXTURE TRAINING
|3000 WINDY HILL RD, SUITE
|BEAUTY SHOP
|ACADEMY LLC
|401
|MARIETTA, GA 30067
|CON001462
|DATA & SOUND
|JAMES SHARKEY
|01/23/2024
|SPECIALTIES INC
|135 WALKER RIDGE WAY
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|DATA & SOUND
|MINERAL BLUFF, GA 30559
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|SPECIALTIES INC
|INSTALLATION)
|OCC038400
|DAVIDS BRIDAL INC
|SHELLEY HARLOW
|01/23/2024
|DAVID’S BRIDAL INC
|440 ERNEST BARRETT PKWY,
|BRIDAL SHOP
|SUITE #36
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038401
|EL PAISANO TIRES 2
|KEREN RIVERA
|01/24/2024
|EL PAISANO TIRES LLC
|4853 CANTON RD
|TIRE DEALER
|MARIETTA, GA 30066
|CON001466
|ELCO HEATING & AIR
|KAMBIZ OLFAFI
|01/26/2024
|ELCO HEATING & AIR JOINT
|2520 RUGER DR
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|VENTURE LP
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038427
|ELITE BRITE
|SAURABH KHAKHARIA
|01/25/2024
|SK ORTHOPAEDICS LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|220
|SUPPLIES
|SMYRNA, GA 30080
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038431
|EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLC
|ERIC DUVALL
850 OLD PIEDMONT RD, SUITE
MARIETTA, GA 30066
|01/26/2024
ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
|OCC038431
|EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLC
|ERIC DUVALL
850 OLD PIEDMONT RD, SUITE
MARIETTA, GA 30066
|01/26/2024
APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
|ALC003297
|FLAGS VILLAGE PACKAGE STORE
VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC
|VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC 356 RIVERSIDE PKWY
AUSTELL, GA 30168
|01/23/2024
PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|OCC038382
|FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA
FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA PC
|ANDREA CASS
3225 SHALLOWFORD RD,
SUITE 200
MARIETTA, GA 30062
|01/22/2024
PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|OCC038414
|FOSTER SARAH
|SARAH FOSTER
3855 SHALLOWFORD RD,
SUITE 515
MARIETTA, GA 30062
|01/25/2024
MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|OCC038408
|GOLDEN STEPS ABA GEORGIA LLC
|BEN THALHEIM
1675 TERRELL MILL RD, SUITE
200
MARIETTA, GA 30067
|01/23/2024
HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ALC003303
|GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN GEBK WINDY HILL LLC
|GEBK WINDY HILL LLC
2468 WINDY HILL RD, SUITE
600-700
MARIETTA, GA 30067
|01/23/2024
RESTAURANT
|OCC038264
|HOBSON & HOBSON PC HOBSON & HOBSON PC
|SARAH HOBSON
1950 SPECTRUM CIR, SUITE
500
MARIETTA, GA 30067
|01/23/2024
LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|OCC038281
|HOLLOWAY BOOKKEEPING ADVISORS
|MADELEINE HOLLOWAY 4004 CHARRWOOD TRCE
MARIETTA, GA 30062
|01/24/2024
ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038434
|HRM BEST PRACTICES LLC
|GRAHAM LOWMAN
|01/26/2024
|HRM BEST PRACTICES LLC
|3016 BRAXTON CT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038396
|IBMG
|THOMAS CARTER
|01/23/2024
|IBMG CORP
|2409 WOOD THRUSH CT
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30062
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038430
|IMMEDIATE STUDIOS
|SHARIF SALAMA
|01/25/2024
|IMMEDIATE STUDIOS LLC
|2563 OVERLAKE DR
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038412
|JBF CONCRETE LLC
|JESUS BENITEZ FIGUEROA
|01/25/2024
|511 BIRCHWOOD RD
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|MARIETTA, GA 30060
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|OCC038421
|KENES CONSTRUCTION LLC
|NAZERKE BIRZHANOVA
|01/25/2024
|KENES CONSTRUCTION LLC
|315 NIBLEWILL PL
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038388
|KINGDON CHURCH
|CHRISTOPHER CHAPPELL
|01/22/2024
|MANAGEMENT INC
|905 THOUSAND OAKS BND
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|KINGDON CHURCH
|KENNESAW, GA 30152
|MANAGEMENT INC
|OCC038425
|KWC COUNSELING
|KEVIN CONDON
|01/25/2024
|KWC COUNSELING AND
|599 TIMBERLEA LAKE CT
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|CONSULTING LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038395
|MAO TAX AND ACCOUNTING
|ARMSTRONG DRUH
|01/23/2024
|SERVICES LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD,
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MAO TAX AND ACCOUNTING
|SUITE 500
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVICES LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038402
|MAPLEWOOD AUTO SALES
|MONTE JACKSON
|01/24/2024
|LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 208A
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MAPLEWOOD AUTO SALES
|MARIETTA, GA 30061
|LLC
|CON001464
|MICHAEL EMANUEL
|MICHAEL EMANUEL
|01/25/2024
|PROPERTIES LLC
|260 CLUB RIDGE DR
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MICHAEL EMANUEL
|MARIETTA, GA 30068
|REQUIRED
|PROPERTIES LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038420
|NORTH GA ACTS OF
|KELLI PARSONS
|01/25/2024
|SERVICE
|1929 TRANQUIL FIELD WAY
|ROOFING CONTRACTOR
|NORTH GA ACTS OF
|ACWORTH, GA 30102
|SERVICE LLC
|OCC038409
|PADONSONS CLENAING
|DARLINGTON DIMABA
|01/24/2024
|SERVICES
|2561 BLAKELY CT
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30066
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038418
|PAKAAA LLC
|MOHAMMUD BABAR
|01/24/2024
|PAKAAA LLC
|5181 COBB DR
|OFFICE SPACE RENTAL
|SMYRNA, GA 30080
|CON001465
|PAULSON-CHEEK
|WILLIAM HAGLER
|01/26/2024
|MECHANICAL INC
|6145 NORTHBELT PKWY,
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|PAULSON-CHEEK
|SUITE F
|MECHANICAL INC
|NORCROSS, GA 30071
|OCC038376
|PEAR TREE PHOTOGRAPHY
|KELLY WENZEL
|01/22/2024
|ATLANTA
|744 STARMIST CT
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|PEAR TREE PHOTOGRAPHY
|KENNESAW, GA 30144
|ATLANTA LLC
|OCC038378
|PIVOTAL HOLDINGS LLC
|CURTIS SLAUGHTER
|01/22/2024
|PIVOTAL HOLDINGS LLC
|3101 COBB PKWY, SUITE 124
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038405
|POPEYES
|ANTHONY NAPOLIELLO
|01/23/2024
|POP OF CUMBERLAND INC
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|RESTAURANT
|SUITE 1310
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038387
|PRODIGY
|PARKER WATSON
|01/22/2024
|PRODIGY PLUMBING
|980 ALLGOOD RD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SOLUTIONS LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038435
|PROWORX FIRE SPRINKLER
|DARRELL DULANEY
|01/26/2024
|LLC
|2909 EBENEZER RD
|SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR
|PROWORX FIRE SPRINKLER
|MARIETTA, GA 30066
|EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS
|LLC
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC032352
|RAILEY PSYCHOLOGICAL
|KIRSTEN RAILEY
|01/24/2024
|ASSOCIATES LLC
|1827 POWERS FERRY RD,
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|RAILEY PSYCHOLOGICAL
|BLDG 22
|ASSOCIATES LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038404
|REBALANCED MASSAGE
|MEGAN MANN
|01/23/2024
|REBALANCED MASSAGE
|2323 SHALLOWFORD RD,
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|LLC
|MODEL 105C
|LICENSED
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038398
|RS MANUS CONSULTING
|RAYMOND STUKES
|01/24/2024
|LLC
|4999 LOST VALLEY LN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|RS MANUS CONSULTING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|LLC
|OCC038256
|SEI ENGINEERING INC
|CHAD EPPLE
|01/24/2024
|SEI ENGINEERING INC
|2470 SANDY PLAINS RD,
|ENGINEERING FIRM
|SUITE A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038416
|SENIOR HELPERS
|SUMERA HAMANI
|01/25/2024
|MARIETTA
|2965 RING RD, SUITE 500
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ROMANGRACE CARE LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038411
|SERENE HOME CARE
|BISNOTT ANGELENE
|01/23/2024
|500 PIEDMONT RD
|GROUP HOME – COUNTY OR STATE
|MARIETTA, GA 30066
|OPERATED
|OCC038407
|SHINE JEWELERS
|NADIR ALI
|01/24/2024
|NADSAN LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE
|UNIT 267
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038392
|SOUTHERN PAVING
|DANIEL WEAVER
|01/22/2024
|SOLUTIONS LLC
|1420 WHITE CIR, SUITE 106
|PAVING CONTRACTOR
|SOUTHERN PAVING
|MARIETTA, GA 30060
|SOLUTIONS LLC
|OCC038399
|SOUTHSIDE LIFTS LLC
|ROB SCHULTEN
|01/23/2024
|SOUTHSIDE LIFTS LLC
|1849 THE EXCHANGE SE,
|RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
|SUITE 220
|ATLANTA, GA 30339
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038419
|SYNCRO CAR CARE
|DAVID GREEN
|01/25/2024
|SYNCRO CAR CARE LLC
|850 MOUNTAIN INDUSTRIAL
|AUTO REPAIR SHOP
|DR, SUITE 120
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038417
|SYNCRO DESIGN WORKS
|DAVID GREEN
|01/25/2024
|SYNCRO DESIGN WORKS
|850 MOUNTAIN INDUSTRIAL
|MANUFACTURER – METAL PRODUCTS
|LLC
|DR, SUITE 120
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038433
|SYNERGISTIC WRITING
|CHIOMA IKPE
|01/26/2024
|SOLUTIONS
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|WRITER
|SYNERGISTIC WRITING
|220
|SOLUTIONS
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038422
|T&L ROOF
|KARLA GARLARZA
|01/25/2024
|T&L ROOF LLC
|CARRASCO
|ROOFING CONTRACTOR
|4817 CHASEBROOK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30073
|OCC038384
|TAYLOR HOLDING CO LLC
|JON TAYLOR
|01/22/2024
|TAYLOR HOLDING CO LLC
|2626 BOB BETTIS RD
|HOLDING COMPANY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038393
|THE INSPIRATION
|WILLIAM WALDBUESAR
|01/22/2024
|COMPANY
|2860 CUMBERLAND BLVD, GA
|JEWELRY SALES
|INSPIRE ME BRACELETS
|LLC
|OCC038390
|THE MAC SPACE
|STEPHEN SMITLEY
|01/23/2024
|THE MAC SPACE LLC
|2200 ROSWELL RD, SUITE 130
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|MARIETTA, GA 30062
|CON001463
|TOBACCO ROAD HOMES
|CHRISTOPHER BRYANT
|01/24/2024
|TOBACCO ROAD HOMES
|2061 GARVIN RD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|ACWORTH, GA 30101
|REQUIRED
|OCC038436
|TOPSTONE HARDSCAPES
|WODEHIPSON MARTINS
|01/26/2024
|LLC
|3187 HICKORY BLUFF DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|TOPSTONE HARDSCAPES
|MARIETTA, GA 30062
|LLC
|OCC038383
|TULIP NAILS STUDIO
|STEVEN SENGRATH
|01/22/2024
|TULIP NAILS STUDIO LLC
|3045 GORDY PKWY, SUITE
|BEAUTY SHOP
|112
|MARIETTA, GA 30066
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038389
|VALLEJOS ENTERPRISE LLC
|DALIA VALLEJO
|01/22/2024
|VALLEJOS ENTERPRISE
|2817 BERRY DR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038397
|VIRIDIAN ACCOUNTING
|DARREN M VILLEGAS
|01/23/2024
|SERVCIES LLC
|2341 MITCHELL RD
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|VIRIDIAN ACCOUNTING
|MARIETTA, GA 30062
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVCIES LLC
|OCC038429
|WELCOME TRADING LLC
|SAEED SAEDULLAH
|01/25/2024
|WELCOME TRADING LLC
|1020 MURRAY CIR
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038415
|WILLIAM V BAXTER JR
|WILLIAM V BAXTER JR
|01/24/2024
|362 KENMURE CT
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|MARIETTA, GA 30060
|LAW
|Business Count: 68
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