Check out 68 new businesses licensed by Cobb County for the week ending Jan 26

Here are the 68 new businesses with licenses issued by Cobb County for the week ending January 26, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038380 4343 SHALLOWFORD RD JEANNETTE JIMENEZ 01/22/2024 STE 200 BLDG OWNER 4343 SHALLOWFORD RD, OFFICE SPACE RENTAL RED ROCK MANAGEMENT SUITE 230 LLC MARIETTA, GA 30062 OCC038374 A GINGER’S CREATION LAURA JOHNSTON 01/22/2024 88 GARRISON RD PRINTING, MONOGRAMING, EMBROIDERY, MARIETTA, GA 30008 ETC ON FABRIC OCC038428 ABBIE BROMS ABIGAIL BROMS 01/25/2024 ABIGAIL HART LLC 738 WOODLAWN DR CONSULTANT – EDUCATION MARIETTA, GA 30068 OCC038386 ADVANCED GARAGE IRVIN SERRANO 01/22/2024 FLOORS LLC 3391 SANFORD DR FLOOR COVERING CONTRACTOR ADVANCED GARAGE MARIETTA, GA 30066 (FLOORING) FLOORS LLC OCC038432 AFOREFFORT LLC KIARA MCCLENDON 01/26/2024 AFOREFFORT LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT 220 SMYRNA, GA 30080 OCC038394 ALEX ROUSH ARCHITECTS DUSTIN DUVALL 01/23/2024 ALEX ROUSH ARCHITECTS 2255 CUMBERLAND PKWY, ARCHITECT (OCCUPATIONAL TAX) INC BLDG 100 A ATLANTA, GA 30339 OCC038385 ATC CARES LLC DAVIDA MORGAN 01/22/2024 ATC CARES LLC WASHINGTON HEALTH AND ALLIED SERVICES 5114 WALDENBROOKE CT ACWORTH, GA 30101 OCC038424 ATLANTA AUTO COLLISION HAMID JAIMAND 01/25/2024 CENTER LLC 1701 SPRING ST, SUITE 110 AUTO BODY SHOP ATLANTA COLLISION SMYRNA, GA 30080 CENTER LLC OCC038423 BLU-POINTE ELITE SPORTS RODERICK DUFF 01/25/2024 LLC 5207 MEADOWS LAKE PT SPORTS PROMOTION BLU POINTE ELITE SPORTS POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038391 BOUNDLESS BEHAVIORAL ERIC ROGERS 01/23/2024 BOUNDLESS BEHAVIORAL 131 VILLAGE PKWY FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LLC MARIETTA, GA 30067 OCC038413 BOY AND GIRL STEPHANIE WILSON 01/25/2024 PRODUCTIONS LLC 1690 ROBERTS BLVD, SUITE HOLDING COMPANY BOY AND GIRL 111 PRODUCTIONS LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038410 BRANDY SIMS HAIR ART BRANDY SIMS 01/24/2024 TEXTURE TRAINING 3000 WINDY HILL RD, SUITE BEAUTY SHOP ACADEMY LLC 401 MARIETTA, GA 30067 CON001462 DATA & SOUND JAMES SHARKEY 01/23/2024 SPECIALTIES INC 135 WALKER RIDGE WAY LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM DATA & SOUND MINERAL BLUFF, GA 30559 SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., SPECIALTIES INC INSTALLATION) OCC038400 DAVIDS BRIDAL INC SHELLEY HARLOW 01/23/2024 DAVID’S BRIDAL INC 440 ERNEST BARRETT PKWY, BRIDAL SHOP SUITE #36 KENNESAW, GA 30144 OCC038401 EL PAISANO TIRES 2 KEREN RIVERA 01/24/2024 EL PAISANO TIRES LLC 4853 CANTON RD TIRE DEALER MARIETTA, GA 30066 CON001466 ELCO HEATING & AIR KAMBIZ OLFAFI 01/26/2024 ELCO HEATING & AIR JOINT 2520 RUGER DR AIR CONDITIONING CONTRACTOR VENTURE LP MARIETTA, GA 30066 OCC038427 ELITE BRITE SAURABH KHAKHARIA 01/25/2024 SK ORTHOPAEDICS LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & 220 SUPPLIES SMYRNA, GA 30080 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038431 EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLC ERIC DUVALL

850 OLD PIEDMONT RD, SUITE

MARIETTA, GA 30066 01/26/2024

ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR OCC038431 EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS EXECUTIVE PRINTING SOLUTIONS LLC ERIC DUVALL

850 OLD PIEDMONT RD, SUITE

MARIETTA, GA 30066 01/26/2024

APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN ALC003297 FLAGS VILLAGE PACKAGE STORE

VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC VISHVAKARMA PRABHU 5 LLC 356 RIVERSIDE PKWY

AUSTELL, GA 30168 01/23/2024

PACKAGE STORE RELATED ITEMS OCC038382 FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA

FOOT AND ANKLE RECONSTRUCTION OF GEORGIA PC ANDREA CASS

3225 SHALLOWFORD RD,

SUITE 200

MARIETTA, GA 30062 01/22/2024

PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) OCC038414 FOSTER SARAH SARAH FOSTER

3855 SHALLOWFORD RD,

SUITE 515

MARIETTA, GA 30062 01/25/2024

MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED OCC038408 GOLDEN STEPS ABA GEORGIA LLC BEN THALHEIM

1675 TERRELL MILL RD, SUITE

200

MARIETTA, GA 30067 01/23/2024

HEALTH AND ALLIED SERVICES ALC003303 GRITS AND EGGS BREAKFAST KITCHEN GEBK WINDY HILL LLC GEBK WINDY HILL LLC

2468 WINDY HILL RD, SUITE

600-700

MARIETTA, GA 30067 01/23/2024

RESTAURANT OCC038264 HOBSON & HOBSON PC HOBSON & HOBSON PC SARAH HOBSON

1950 SPECTRUM CIR, SUITE

500

MARIETTA, GA 30067 01/23/2024

LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) OCC038281 HOLLOWAY BOOKKEEPING ADVISORS MADELEINE HOLLOWAY 4004 CHARRWOOD TRCE

MARIETTA, GA 30062 01/24/2024

ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038434 HRM BEST PRACTICES LLC GRAHAM LOWMAN 01/26/2024 HRM BEST PRACTICES LLC 3016 BRAXTON CT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT KENNESAW, GA 30152 OCC038396 IBMG THOMAS CARTER 01/23/2024 IBMG CORP 2409 WOOD THRUSH CT JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30062 & CONSTRUCTION RELATED OCC038430 IMMEDIATE STUDIOS SHARIF SALAMA 01/25/2024 IMMEDIATE STUDIOS LLC 2563 OVERLAKE DR VIDEO AND FILM PRODUCTION POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038412 JBF CONCRETE LLC JESUS BENITEZ FIGUEROA 01/25/2024 511 BIRCHWOOD RD BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK MARIETTA, GA 30060 & CONCRETE TILE CONTRACTOR OCC038421 KENES CONSTRUCTION LLC NAZERKE BIRZHANOVA 01/25/2024 KENES CONSTRUCTION LLC 315 NIBLEWILL PL CONSTRUCTION MANAGEMENT MARIETTA, GA 30066 OCC038388 KINGDON CHURCH CHRISTOPHER CHAPPELL 01/22/2024 MANAGEMENT INC 905 THOUSAND OAKS BND CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT KINGDON CHURCH KENNESAW, GA 30152 MANAGEMENT INC OCC038425 KWC COUNSELING KEVIN CONDON 01/25/2024 KWC COUNSELING AND 599 TIMBERLEA LAKE CT FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING CONSULTING LLC MARIETTA, GA 30067 OCC038395 MAO TAX AND ACCOUNTING ARMSTRONG DRUH 01/23/2024 SERVICES LLC 3330 CUMBERLAND BLVD, ACCOUNTING, AUDITING, AND MAO TAX AND ACCOUNTING SUITE 500 BOOKEEPING – NOT A CPA SERVICES LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038402 MAPLEWOOD AUTO SALES MONTE JACKSON 01/24/2024 LLC 4757 CANTON RD, SUITE 208A AUTO DEALER – USED CARS ONLY MAPLEWOOD AUTO SALES MARIETTA, GA 30061 LLC CON001464 MICHAEL EMANUEL MICHAEL EMANUEL 01/25/2024 PROPERTIES LLC 260 CLUB RIDGE DR BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MICHAEL EMANUEL MARIETTA, GA 30068 REQUIRED PROPERTIES LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038420 NORTH GA ACTS OF KELLI PARSONS 01/25/2024 SERVICE 1929 TRANQUIL FIELD WAY ROOFING CONTRACTOR NORTH GA ACTS OF ACWORTH, GA 30102 SERVICE LLC OCC038409 PADONSONS CLENAING DARLINGTON DIMABA 01/24/2024 SERVICES 2561 BLAKELY CT JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30066 & CONSTRUCTION RELATED OCC038418 PAKAAA LLC MOHAMMUD BABAR 01/24/2024 PAKAAA LLC 5181 COBB DR OFFICE SPACE RENTAL SMYRNA, GA 30080 CON001465 PAULSON-CHEEK WILLIAM HAGLER 01/26/2024 MECHANICAL INC 6145 NORTHBELT PKWY, AIR CONDITIONING CONTRACTOR PAULSON-CHEEK SUITE F MECHANICAL INC NORCROSS, GA 30071 OCC038376 PEAR TREE PHOTOGRAPHY KELLY WENZEL 01/22/2024 ATLANTA 744 STARMIST CT PHOTOGRAPHER FREE LANCE PEAR TREE PHOTOGRAPHY KENNESAW, GA 30144 ATLANTA LLC OCC038378 PIVOTAL HOLDINGS LLC CURTIS SLAUGHTER 01/22/2024 PIVOTAL HOLDINGS LLC 3101 COBB PKWY, SUITE 124 CONSTRUCTION MANAGEMENT ATLANTA, GA 30339 OCC038405 POPEYES ANTHONY NAPOLIELLO 01/23/2024 POP OF CUMBERLAND INC 2860 CUMBERLAND BLVD, RESTAURANT SUITE 1310 ATLANTA, GA 30339 OCC038387 PRODIGY PARKER WATSON 01/22/2024 PRODIGY PLUMBING 980 ALLGOOD RD HANDY MAN – NO STATE LICENSE SOLUTIONS LLC MARIETTA, GA 30062 OCC038435 PROWORX FIRE SPRINKLER DARRELL DULANEY 01/26/2024 LLC 2909 EBENEZER RD SPRINKLER SYSTEM CONTRACTOR PROWORX FIRE SPRINKLER MARIETTA, GA 30066 EXCLUDING IRRIGATION SYSTEMS LLC License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC032352 RAILEY PSYCHOLOGICAL KIRSTEN RAILEY 01/24/2024 ASSOCIATES LLC 1827 POWERS FERRY RD, PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) RAILEY PSYCHOLOGICAL BLDG 22 ASSOCIATES LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038404 REBALANCED MASSAGE MEGAN MANN 01/23/2024 REBALANCED MASSAGE 2323 SHALLOWFORD RD, MASSAGE PRACTITIONER – STATE LLC MODEL 105C LICENSED MARIETTA, GA 30066 OCC038398 RS MANUS CONSULTING RAYMOND STUKES 01/24/2024 LLC 4999 LOST VALLEY LN CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT RS MANUS CONSULTING POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC OCC038256 SEI ENGINEERING INC CHAD EPPLE 01/24/2024 SEI ENGINEERING INC 2470 SANDY PLAINS RD, ENGINEERING FIRM SUITE A MARIETTA, GA 30066 OCC038416 SENIOR HELPERS SUMERA HAMANI 01/25/2024 MARIETTA 2965 RING RD, SUITE 500 HEALTH AND ALLIED SERVICES ROMANGRACE CARE LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038411 SERENE HOME CARE BISNOTT ANGELENE 01/23/2024 500 PIEDMONT RD GROUP HOME – COUNTY OR STATE MARIETTA, GA 30066 OPERATED OCC038407 SHINE JEWELERS NADIR ALI 01/24/2024 NADSAN LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE UNIT 267 KENNESAW, GA 30144 OCC038392 SOUTHERN PAVING DANIEL WEAVER 01/22/2024 SOLUTIONS LLC 1420 WHITE CIR, SUITE 106 PAVING CONTRACTOR SOUTHERN PAVING MARIETTA, GA 30060 SOLUTIONS LLC OCC038399 SOUTHSIDE LIFTS LLC ROB SCHULTEN 01/23/2024 SOUTHSIDE LIFTS LLC 1849 THE EXCHANGE SE, RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT SUITE 220 ATLANTA, GA 30339 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038419 SYNCRO CAR CARE DAVID GREEN 01/25/2024 SYNCRO CAR CARE LLC 850 MOUNTAIN INDUSTRIAL AUTO REPAIR SHOP DR, SUITE 120 MARIETTA, GA 30060 OCC038417 SYNCRO DESIGN WORKS DAVID GREEN 01/25/2024 SYNCRO DESIGN WORKS 850 MOUNTAIN INDUSTRIAL MANUFACTURER – METAL PRODUCTS LLC DR, SUITE 120 MARIETTA, GA 30060 OCC038433 SYNERGISTIC WRITING CHIOMA IKPE 01/26/2024 SOLUTIONS 2400 HERODIAN WAY, SUITE WRITER SYNERGISTIC WRITING 220 SOLUTIONS SMYRNA, GA 30080 OCC038422 T&L ROOF KARLA GARLARZA 01/25/2024 T&L ROOF LLC CARRASCO ROOFING CONTRACTOR 4817 CHASEBROOK DR POWDER SPRINGS, GA 30073 OCC038384 TAYLOR HOLDING CO LLC JON TAYLOR 01/22/2024 TAYLOR HOLDING CO LLC 2626 BOB BETTIS RD HOLDING COMPANY MARIETTA, GA 30066 OCC038393 THE INSPIRATION WILLIAM WALDBUESAR 01/22/2024 COMPANY 2860 CUMBERLAND BLVD, GA JEWELRY SALES INSPIRE ME BRACELETS LLC OCC038390 THE MAC SPACE STEPHEN SMITLEY 01/23/2024 THE MAC SPACE LLC 2200 ROSWELL RD, SUITE 130 COMPUTER SERVICE & REPAIR MARIETTA, GA 30062 CON001463 TOBACCO ROAD HOMES CHRISTOPHER BRYANT 01/24/2024 TOBACCO ROAD HOMES 2061 GARVIN RD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE LLC ACWORTH, GA 30101 REQUIRED OCC038436 TOPSTONE HARDSCAPES WODEHIPSON MARTINS 01/26/2024 LLC 3187 HICKORY BLUFF DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE TOPSTONE HARDSCAPES MARIETTA, GA 30062 LLC OCC038383 TULIP NAILS STUDIO STEVEN SENGRATH 01/22/2024 TULIP NAILS STUDIO LLC 3045 GORDY PKWY, SUITE BEAUTY SHOP 112 MARIETTA, GA 30066 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038389 VALLEJOS ENTERPRISE LLC DALIA VALLEJO 01/22/2024 VALLEJOS ENTERPRISE 2817 BERRY DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLLC POWDER SPRINGS, GA 30127 & CONSTRUCTION RELATED OCC038397 VIRIDIAN ACCOUNTING DARREN M VILLEGAS 01/23/2024 SERVCIES LLC 2341 MITCHELL RD ACCOUNTING, AUDITING, AND VIRIDIAN ACCOUNTING MARIETTA, GA 30062 BOOKEEPING – NOT A CPA SERVCIES LLC OCC038429 WELCOME TRADING LLC SAEED SAEDULLAH 01/25/2024 WELCOME TRADING LLC 1020 MURRAY CIR MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MARIETTA, GA 30064 OCC038415 WILLIAM V BAXTER JR WILLIAM V BAXTER JR 01/24/2024 362 KENMURE CT INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE MARIETTA, GA 30060 LAW Business Count: 68

