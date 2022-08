Here are the 55 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days

Here are the 55 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 14 to 21.

We’ve edited out some of the administrative information, but to see the complete table of listings on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 8/14/2022 and 8/21/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034824 1291 POWERS FERRY RD MICHAEL ALTERMAN 08/17/2022 BUILDING OWNER 1291 POWERS FERRY RD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ALTERMAN POWERS FERRY MARIETTA, GA 30067 LLC OCC034818 3411 AUSTELL RD BLDG 1 RANDY LANG 08/16/2022 OWNER 3411 AUSTELL RD OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON WEST COBB OFFICE MARIETTA, GA 30008 THIS SITE BUILDING LLC OCC034812 5115 DALLAS HWY BLDG MARTIN LIPPMAN 08/16/2022 OWNER 5115 DALLAS HWY OFFICE SPACE RENTAL JAMAR INC POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034804 ALIGN PT ERICA HOSKEN 08/16/2022 ALIGN PHYSICAL THERAPY 1501 JOHNSON FERRY RD, PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL LLC SUITE T5 TAX) MARIETTA, GA 30062 OCC034802 ANYTIME CLINIC REKHA UMOH 08/15/2022 ANYTIME PRIMARY CARE 5077 DALLAS HWY, GA MEDICAL CLINIC LLC OCC034800 BAD MONSTER LLC ROBERT MCFALL 08/15/2022 BAD MONSTER LLC 1560 OAK CREEK DR RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & MARIETTA, GA 30066 ASSESORIES OCC034822 CHARMAINES CRAFTY CHARMAINE GREEN 08/17/2022 CREATIONS LLC 1920 ARNOLD DR ARTS AND CRAFTS RETAIL CHARMAINES CRAFTY AUSTELL, GA 30106 CREATIONS LLC OCC034844 CHEROKEE CAR CHRISTOPHER W. PROCTER 08/19/2022 CONNECTIONS 812 PINE MNR, SUITE C AUTO DEALER – USED CARS ONLY CAR CONNECTIONS MARIETTA, GA 30066 OCC034826 CHRYSALIS COOKIES LLC KELLY MOORTHY 08/17/2022 CHRYSALIS COOKIES LLC 913 HICKORY LEAF CT COTTAGE FOOD MARIETTA, GA 30067 OCC034843 DAVIS BROTHERS DEMETRIUS DAVIS 08/19/2022 LAWNCARE 2330 SEBRING CT YARD MAINTENANCE MARIETTA, GA 30064 OCC034808 DERMA LOVE SKINCARE JAMIE MURRY 08/16/2022 AND LASHES 2690 MOUNT WILKINSON ESTHETICIAN DERMA LOVE SKINCARE PKWY, SUITE 26 AND LASHES LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034807 EKE PIZZA CASTANZO ASTARITA 08/16/2022 METROPIZZA LLC 2810 PACES FERRY RD, SUITE RESTAURANT 120 ATLANTA, GA 30339 OCC034827 EL BARCO MARISQUERIA YURELI JUAREZ DIAZ 08/17/2022 EL ATORON CORP. 2200 POWDER SPRINGS RD, RESTAURANT SUITE 100 MARIETTA, GA 30064 OCC034806 ELMZ ENTERPRISES ENRIQUE LANIADO 08/15/2022 ELMZ ENTERPRISES CO 1220 VETERANS MEMORIAL AUTO REPAIR SHOP HWY MABLETON, GA 30126 OCC034796 FROM SIR WITH LOVE SIRMANTHA ELLISON 08/15/2022 FROM SIR WITH LOVE LLC 255 VILLAGE PKWY, SUITE BOOKS & STATIONARY STORE 550 MARIETTA, GA 30067 OCC034813 GETINSURED.COM WHITNEY CHANG 08/16/2022 VIMO INC 2500 CUMBERLAND PKWY, COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED – SUITE 100 DEVELOPMENT & DESIGN ATLANTA, GA 30339 OCC034840 GO V PRODUCTS LLC AKBERALI RAJWANI 08/19/2022 GO V PRODUCTS LLC 1475 HILLTOP OVERLOOK DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30062 OCC034836 HAIRCUTS BY TRAVIS SHOP TRAVIS SANDERS 08/19/2022 2900 DELK RD, SUITE 17 BARBER SHOP MARIETTA, GA 30067 BLR002929 HAND & STONE MASSAGE SURESH VANUKURU 08/16/2022 AND FACIAL SPA – 4475 ROSWELL RD, SUITE HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED MARIETTA 1560 TEJVI WELLNESS CENTER MARIETTA, GA 30062 LLC (678)915-8584 OCC034834 HIGH TECH HOME CARL LIBURD 08/18/2022 SERVICES 2689 CANDLER DR APPLIANCE REPAIR BURD ENTERPRISE LLC MARIETTA, GA 30064 CON001315 HOLDER MOODY BRYSON CHRIS FOXHALL 08/17/2022 SOVEREIGN 3300 RIVERWOOD PKWY, BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE HOLDER CONSTRUCTION SUITE 1200 REQUIRED GROUP LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034841 JOYCE JOEL JOEL JOYCE 08/19/2022 2601 OLD SEWELL RD CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30068 OCC034831 KENNESAW MODERN KATIE MCCANN LEE 08/17/2022 DENISTRY 1125 ERNEST BARRETT PKWY DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) KENNESAW MODERN BUILDING 200/200 DENISTRY PC KENNESAW, GA 30144 OCC034821 KITCHEN ALCHEMIST LLC DARIEN GULLEY 08/17/2022 KITCHEN ALCHEMIST LLC 5329 RUTLAND CT COTTAGE FOOD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034846 LINDER SELF STORAGE LLC THOMAS LINDER 08/19/2022 LINDER SELF STORAGE LLC 2690 MOUNT WILKINSON MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE PKWY ATLANTA, GA 30339 BLR002982 LING MASSAGE MING YUE LIU 08/16/2022 V HEALTH CARE CENTER 2421 SHALLOWFORD RD, HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED LLC SUITE 116 MARIETTA, GA 30066 OCC034842 MARCOS PIZZA SHOP 8440 BEJOY ISAC 08/19/2022 KHALOM LLC 2986 JOHNSON FERRY RD, RESTAURANT SUITE 100 MARIETTA, GA 30062 OCC034799 MATHNASIUM OF SMYRNA KAJAL MAKHIJANI 08/15/2022 VJAI LLC 4500 VILLAGE PL TUTORING SERVICES SMYRNA, GA 30080 OCC034805 MY CBD ORGANICS RICHARD LOUISSANT 08/16/2022 KADAR INTERNATIONAL LLC 3895 CHEROKEE ST, SUITE VITAMIN FOOD STORES 350 KENNESAW, GA 30144 OCC034819 NATIONAL ORGANIZATION SPENCER MURRAY 08/16/2022 FOR HEALING AND 5059 FOXFIELD LN, BLDG 11 CHARITABLE ORGANIZATION (NON REDEFINING MANHOOD INC ATLANTA, GA 30339 PROFIT) NATIONAL ORGANIZATION FOR HEALING AND REDEFINING MANHOOD INC OCC034820 NEW SQUARE KEVIN JANG 08/16/2022 KNG COMPANY LLC 2860 CUMBERLAND MALL, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL STE 229 ATLANTA, GA 30339 OCC034798 NIKRAV CONSULTING LLC RAVEN WILLIAMS 08/15/2022 NIKRAV CONSULTING LLC 4371 COOPERS CREEK DR CONSTRUCTION MANAGEMENT SMYRNA, GA 30082 OCC034837 PAPER DOLLS BOUTIQUE KIMBERLY RUTLEDGE- 08/19/2022 BROWN CLOTHING – LADIES 400 ERNEST BARRETT PKWY, GA OCC034823 PERFECT HAIR DAY SALON KALITA LOWE 08/17/2022 4101 ROSWELL RD, SUITE 301 BEAUTY SHOP MARIETTA, GA 30062 OCC034810 POOLOS NICK NICK POOLOS 08/16/2022 3131 RIO MONTANA DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC034809 PREMIER CONTRACTING KEVIN WYGANT 08/16/2022 PREMIER CONTRACTING & 2500 DALLAS HWY HANDY MAN – NO STATE LICENSE DEVELOPEMENT LLC MAREITTA, GA 30064 OCC034811 PURE BALANCE NIKKI MCHENRY 08/16/2022 CHIROPRACTIC 1790 MULKEY RD, UNIT 9B CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) PURE BALANCE AUSTELL, GA 30106 CHIROPRACTIC AND WELLNESS CENTER OCC034797 RAV-NATIONZ RAVEN WILLIAMS 08/15/2022 RAV-NATIONZ LLC 4371 COOPERS CREEK DR BURGLAR ALARM SALES & MONITORING – SMYRNA, GA 30082 DOES NOT INCLUDE INSTALLATION OCC034835 RENOVATE FOR LESS HISHAM EL-NAZER 08/18/2022 GLOBAL VALUE SUPPLY LLC 50 ERNEST BARRETT PKWY, BUILDING MATERIALS SUITE 111 MARIETTA, GA 30066 OCC034815 SALON YAAS QUEEN AARON VERMETTE 08/17/2022 4101 ROSWELL RD SUITE 301 BEAUTY SHOP ROOM 10 MARIETTA, GA 30062 OCC034838 SARUS INC AMIT SAXENA 08/18/2022 SARUS INC 1827 POWERS FERRY RD, CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT BLDG 12, SUITE 201 ATLANTA, GA 30339 OCC034816 SHEDS R US LLC NIKKI HILLIARD 08/17/2022 SHEDS R US LLC 4545 AUSTELL POWDER BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106 OCC034555 SILVER CREEK CROSSING VICTORIA BUSBY 08/18/2022 SILVER CREEK CROSSING 595 RIVERSIDE PKWY APARTMENT RENTAL LLC AUSTELL, GA 30168 OCC034839 STAR EAST CUIXIA DONG 08/19/2022 STAR EAST DONG INC 5015 FLOYD RD, SUITE 610 RESTAURANT MABLETON, GA 30126 OCC034548 SUNBELT RENTALS ANDREW RANKIN 08/16/2022 SUNBELT RENTALS INC 1055 BIG SHANTY RD RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT KENNESAW, GA 30144 OCC034833 SURREAL SOL STUDIO YAMIRA ALFARO 08/18/2022 SURREAL SOL STUDIO LLC 2100 ROSWELL RD, SUITE 117 TATTOO PARLOR MARIETTA, GA 30062 OCC034801 TOTAL HEMP & CBD IAN AROS-PONTON 08/15/2022 TOTAL HEMP & CBD LLC 50 ERNEST BARRETT PKWY, VITAMIN FOOD STORES SUITE 3020 KENNESAW, GA 30066 OCC034817 TRASH DOG DUMPSTERS & SPENCER KIRK 08/17/2022 JUNK REMOVAL 5098 GWENDOLYN CT HAULING CONTRACTOR TRASH DOG DUMPSTERS & ACWORTH, GA 30101 JUNK REMOVAL LLC OCC034825 TRU HOME SERVICES INC NICHOLAS ALBERINO SR 08/17/2022 TRU HOME SERVICES INC 2255 CUMBERLAND PKWY, BURGLAR ALARM SALES & MONITORING – SUITE 600-150 DOES NOT INCLUDE INSTALLATION ATLANTA, GA 30339 OCC034828 US AUTOFORCE THERON GARCIA 08/18/2022 US OIL CO INC 3100 NEW MCEVER RD WHOLESALE – TIRES AND TUBES ACWORTH, GA 30101 OCC034814 VITAL VYBZ JUICE BAR LLC CLAUDE CELESTINE 08/17/2022 VITAL VYBZ JUICE BAR LLC 5322 S COBB DR RESTAURANT SMYRNA, GA 30080 OCC034803 VIZIALINK LLC ALI SHALLOUF 08/15/2022 VIZIALINK LLC 1655 CANTON RD, SUITE C CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30066 OCC034829 WELLSTAR JAMES SWARTZ 08/17/2022 GASTROENTEROLOGY 3825 MEDICAL PARK DR, CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL SUITE 100 PROFIT) GROUP LLC AUSTELL, GA 30106 OCC034832 WELLSTAR PAEDIATRIC JAMES SWARTZ 08/17/2022 ORTHOPEDIC SURGERY- 1211 JOHNSON FERRY RD CHARITABLE ORGANIZATION (NON EAST COBB MARIETTA, GA 30068 PROFIT) WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC OCC034830 ZONAL HOSPITALITY STUART MCLEAN 08/17/2022 SYSTEMS 1827 POWERS FERRY RD COMPUTER SERVICE & REPAIR ZONAL HOSPITALITY BLDG 25/200 SYSTEMS INC ATLANTA, GA 30339 Business Count: 55 Print Date: 8/20/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 6