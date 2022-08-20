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Here are the 55 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson August 20, 2022

Here are the 55 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 14 to 21.

We’ve edited out some of the administrative information, but to see the complete table of listings on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 8/14/2022 and 8/21/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0348241291 POWERS FERRY RDMICHAEL ALTERMAN08/17/2022
BUILDING OWNER1291 POWERS FERRY RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ALTERMAN POWERS FERRYMARIETTA, GA 30067
LLC
OCC0348183411 AUSTELL RD BLDG 1RANDY LANG08/16/2022
OWNER3411 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
WEST COBB OFFICEMARIETTA, GA 30008THIS SITE
BUILDING LLC
OCC0348125115 DALLAS HWY BLDGMARTIN LIPPMAN08/16/2022
OWNER5115 DALLAS HWYOFFICE SPACE RENTAL
JAMAR INCPOWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034804ALIGN PTERICA HOSKEN08/16/2022
ALIGN PHYSICAL THERAPY1501 JOHNSON FERRY RD,PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
LLCSUITE T5TAX)
MARIETTA, GA 30062
OCC034802ANYTIME CLINICREKHA UMOH08/15/2022
ANYTIME PRIMARY CARE5077 DALLAS HWY, GAMEDICAL CLINIC
LLC
OCC034800BAD MONSTER LLCROBERT MCFALL08/15/2022
BAD MONSTER LLC1560 OAK CREEK DRRENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
MARIETTA, GA 30066ASSESORIES
OCC034822CHARMAINES CRAFTYCHARMAINE GREEN08/17/2022
CREATIONS LLC1920 ARNOLD DRARTS AND CRAFTS RETAIL
CHARMAINES CRAFTYAUSTELL, GA 30106
CREATIONS LLC
OCC034844CHEROKEE CARCHRISTOPHER W. PROCTER08/19/2022
CONNECTIONS812 PINE MNR, SUITE CAUTO DEALER – USED CARS ONLY
CAR CONNECTIONSMARIETTA, GA 30066
OCC034826CHRYSALIS COOKIES LLCKELLY MOORTHY08/17/2022
CHRYSALIS COOKIES LLC913 HICKORY LEAF CTCOTTAGE FOOD
MARIETTA, GA 30067
OCC034843DAVIS BROTHERSDEMETRIUS DAVIS08/19/2022
LAWNCARE2330 SEBRING CTYARD MAINTENANCE
MARIETTA, GA 30064
OCC034808DERMA LOVE SKINCAREJAMIE MURRY08/16/2022
AND LASHES2690 MOUNT WILKINSONESTHETICIAN
DERMA LOVE SKINCAREPKWY, SUITE 26
AND LASHES LLCATLANTA, GA 30339
OCC034807EKE PIZZACASTANZO ASTARITA08/16/2022
METROPIZZA LLC2810 PACES FERRY RD, SUITERESTAURANT
120
ATLANTA, GA 30339
OCC034827EL BARCO MARISQUERIAYURELI JUAREZ DIAZ08/17/2022
EL ATORON CORP.2200 POWDER SPRINGS RD,RESTAURANT
SUITE 100
MARIETTA, GA 30064
OCC034806ELMZ ENTERPRISESENRIQUE LANIADO08/15/2022
ELMZ ENTERPRISES CO1220 VETERANS MEMORIALAUTO REPAIR SHOP
HWY
MABLETON, GA 30126
OCC034796FROM SIR WITH LOVESIRMANTHA ELLISON08/15/2022
FROM SIR WITH LOVE LLC255 VILLAGE PKWY, SUITEBOOKS & STATIONARY STORE
550
MARIETTA, GA 30067
OCC034813GETINSURED.COMWHITNEY CHANG08/16/2022
VIMO INC2500 CUMBERLAND PKWY,COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
SUITE 100DEVELOPMENT & DESIGN
ATLANTA, GA 30339
OCC034840GO V PRODUCTS LLCAKBERALI RAJWANI08/19/2022
GO V PRODUCTS LLC1475 HILLTOP OVERLOOK DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30062
OCC034836HAIRCUTS BY TRAVIS SHOPTRAVIS SANDERS08/19/2022
2900 DELK RD, SUITE 17BARBER SHOP
MARIETTA, GA 30067
BLR002929HAND & STONE MASSAGESURESH VANUKURU08/16/2022
AND FACIAL SPA –4475 ROSWELL RD, SUITEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
MARIETTA1560
TEJVI WELLNESS CENTERMARIETTA, GA 30062
LLC
(678)915-8584
OCC034834HIGH TECH HOMECARL LIBURD08/18/2022
SERVICES2689 CANDLER DRAPPLIANCE REPAIR
BURD ENTERPRISE LLCMARIETTA, GA 30064
CON001315HOLDER MOODY BRYSONCHRIS FOXHALL08/17/2022
SOVEREIGN3300 RIVERWOOD PKWY,BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
HOLDER CONSTRUCTIONSUITE 1200REQUIRED
GROUP LLCATLANTA, GA 30339
OCC034841JOYCE JOELJOEL JOYCE08/19/2022
2601 OLD SEWELL RDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30068
OCC034831KENNESAW MODERNKATIE MCCANN LEE08/17/2022
DENISTRY1125 ERNEST BARRETT PKWYDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
KENNESAW MODERNBUILDING 200/200
DENISTRY PCKENNESAW, GA 30144
OCC034821KITCHEN ALCHEMIST LLCDARIEN GULLEY08/17/2022
KITCHEN ALCHEMIST LLC5329 RUTLAND CTCOTTAGE FOOD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034846LINDER SELF STORAGE LLCTHOMAS LINDER08/19/2022
LINDER SELF STORAGE LLC2690 MOUNT WILKINSONMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
PKWY
ATLANTA, GA 30339
BLR002982LING MASSAGEMING YUE LIU08/16/2022
V HEALTH CARE CENTER2421 SHALLOWFORD RD,HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
LLCSUITE 116
MARIETTA, GA 30066
OCC034842MARCOS PIZZA SHOP 8440BEJOY ISAC08/19/2022
KHALOM LLC2986 JOHNSON FERRY RD,RESTAURANT
SUITE 100
MARIETTA, GA 30062
OCC034799MATHNASIUM OF SMYRNAKAJAL MAKHIJANI08/15/2022
VJAI LLC4500 VILLAGE PLTUTORING SERVICES
SMYRNA, GA 30080
OCC034805MY CBD ORGANICSRICHARD LOUISSANT08/16/2022
KADAR INTERNATIONAL LLC3895 CHEROKEE ST, SUITEVITAMIN FOOD STORES
350
KENNESAW, GA 30144
OCC034819NATIONAL ORGANIZATIONSPENCER MURRAY08/16/2022
FOR HEALING AND5059 FOXFIELD LN, BLDG 11CHARITABLE ORGANIZATION (NON
REDEFINING MANHOOD INCATLANTA, GA 30339PROFIT)
NATIONAL ORGANIZATION
FOR HEALING AND
REDEFINING MANHOOD INC
OCC034820NEW SQUAREKEVIN JANG08/16/2022
KNG COMPANY LLC2860 CUMBERLAND MALL,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
STE 229
ATLANTA, GA 30339
OCC034798NIKRAV CONSULTING LLCRAVEN WILLIAMS08/15/2022
NIKRAV CONSULTING LLC4371 COOPERS CREEK DRCONSTRUCTION MANAGEMENT
SMYRNA, GA 30082
OCC034837PAPER DOLLS BOUTIQUEKIMBERLY RUTLEDGE-08/19/2022
BROWNCLOTHING – LADIES
400 ERNEST BARRETT PKWY,
GA
OCC034823PERFECT HAIR DAY SALONKALITA LOWE08/17/2022
4101 ROSWELL RD, SUITE 301BEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30062
OCC034810POOLOS NICKNICK POOLOS08/16/2022
3131 RIO MONTANA DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC034809PREMIER CONTRACTINGKEVIN WYGANT08/16/2022
PREMIER CONTRACTING &2500 DALLAS HWYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
DEVELOPEMENT LLCMAREITTA, GA 30064
OCC034811PURE BALANCENIKKI MCHENRY08/16/2022
CHIROPRACTIC1790 MULKEY RD, UNIT 9BCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
PURE BALANCEAUSTELL, GA 30106
CHIROPRACTIC AND
WELLNESS CENTER
OCC034797RAV-NATIONZRAVEN WILLIAMS08/15/2022
RAV-NATIONZ LLC4371 COOPERS CREEK DRBURGLAR ALARM SALES & MONITORING –
SMYRNA, GA 30082DOES NOT INCLUDE INSTALLATION
OCC034835RENOVATE FOR LESSHISHAM EL-NAZER08/18/2022
GLOBAL VALUE SUPPLY LLC50 ERNEST BARRETT PKWY,BUILDING MATERIALS
SUITE 111
MARIETTA, GA 30066
OCC034815SALON YAAS QUEENAARON VERMETTE08/17/2022
4101 ROSWELL RD SUITE 301BEAUTY SHOP
ROOM 10
MARIETTA, GA 30062
OCC034838SARUS INCAMIT SAXENA08/18/2022
SARUS INC1827 POWERS FERRY RD,CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
BLDG 12, SUITE 201
ATLANTA, GA 30339
OCC034816SHEDS R US LLCNIKKI HILLIARD08/17/2022
SHEDS R US LLC4545 AUSTELL POWDERBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SPRINGS RD
AUSTELL, GA 30106
OCC034555SILVER CREEK CROSSINGVICTORIA BUSBY08/18/2022
SILVER CREEK CROSSING595 RIVERSIDE PKWYAPARTMENT RENTAL
LLCAUSTELL, GA 30168
OCC034839STAR EASTCUIXIA DONG08/19/2022
STAR EAST DONG INC5015 FLOYD RD, SUITE 610RESTAURANT
MABLETON, GA 30126
OCC034548SUNBELT RENTALSANDREW RANKIN08/16/2022
SUNBELT RENTALS INC1055 BIG SHANTY RDRENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
KENNESAW, GA 30144
OCC034833SURREAL SOL STUDIOYAMIRA ALFARO08/18/2022
SURREAL SOL STUDIO LLC2100 ROSWELL RD, SUITE 117TATTOO PARLOR
MARIETTA, GA 30062
OCC034801TOTAL HEMP & CBDIAN AROS-PONTON08/15/2022
TOTAL HEMP & CBD LLC50 ERNEST BARRETT PKWY,VITAMIN FOOD STORES
SUITE 3020
KENNESAW, GA 30066
OCC034817TRASH DOG DUMPSTERS &SPENCER KIRK08/17/2022
JUNK REMOVAL5098 GWENDOLYN CTHAULING CONTRACTOR
TRASH DOG DUMPSTERS &ACWORTH, GA 30101
JUNK REMOVAL LLC
OCC034825TRU HOME SERVICES INCNICHOLAS ALBERINO SR08/17/2022
TRU HOME SERVICES INC2255 CUMBERLAND PKWY,BURGLAR ALARM SALES & MONITORING –
SUITE 600-150DOES NOT INCLUDE INSTALLATION
ATLANTA, GA 30339
OCC034828US AUTOFORCETHERON GARCIA08/18/2022
US OIL CO INC3100 NEW MCEVER RDWHOLESALE – TIRES AND TUBES
ACWORTH, GA 30101
OCC034814VITAL VYBZ JUICE BAR LLCCLAUDE CELESTINE08/17/2022
VITAL VYBZ JUICE BAR LLC5322 S COBB DRRESTAURANT
SMYRNA, GA 30080
OCC034803VIZIALINK LLCALI SHALLOUF08/15/2022
VIZIALINK LLC1655 CANTON RD, SUITE CCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30066
OCC034829WELLSTARJAMES SWARTZ08/17/2022
GASTROENTEROLOGY3825 MEDICAL PARK DR,CHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALSUITE 100PROFIT)
GROUP LLCAUSTELL, GA 30106
OCC034832WELLSTAR PAEDIATRICJAMES SWARTZ08/17/2022
ORTHOPEDIC SURGERY-1211 JOHNSON FERRY RDCHARITABLE ORGANIZATION (NON
EAST COBBMARIETTA, GA 30068PROFIT)
WELLSTAR MEDICAL
GROUP LLC
OCC034830ZONAL HOSPITALITYSTUART MCLEAN08/17/2022
SYSTEMS1827 POWERS FERRY RDCOMPUTER SERVICE & REPAIR
ZONAL HOSPITALITYBLDG 25/200
SYSTEMS INCATLANTA, GA 30339
Business Count: 55
Print Date: 8/20/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 6
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