Here are the 55 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days

Here are the 55 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 14 to 21.
We’ve edited out some of the administrative information, but to see the complete table of listings on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 8/14/2022 and 8/21/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034824
|1291 POWERS FERRY RD
|MICHAEL ALTERMAN
|08/17/2022
|BUILDING OWNER
|1291 POWERS FERRY RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ALTERMAN POWERS FERRY
|MARIETTA, GA 30067
|LLC
|OCC034818
|3411 AUSTELL RD BLDG 1
|RANDY LANG
|08/16/2022
|OWNER
|3411 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|WEST COBB OFFICE
|MARIETTA, GA 30008
|THIS SITE
|BUILDING LLC
|OCC034812
|5115 DALLAS HWY BLDG
|MARTIN LIPPMAN
|08/16/2022
|OWNER
|5115 DALLAS HWY
|OFFICE SPACE RENTAL
|JAMAR INC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034804
|ALIGN PT
|ERICA HOSKEN
|08/16/2022
|ALIGN PHYSICAL THERAPY
|1501 JOHNSON FERRY RD,
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|LLC
|SUITE T5
|TAX)
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034802
|ANYTIME CLINIC
|REKHA UMOH
|08/15/2022
|ANYTIME PRIMARY CARE
|5077 DALLAS HWY, GA
|MEDICAL CLINIC
|LLC
|OCC034800
|BAD MONSTER LLC
|ROBERT MCFALL
|08/15/2022
|BAD MONSTER LLC
|1560 OAK CREEK DR
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|MARIETTA, GA 30066
|ASSESORIES
|OCC034822
|CHARMAINES CRAFTY
|CHARMAINE GREEN
|08/17/2022
|CREATIONS LLC
|1920 ARNOLD DR
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|CHARMAINES CRAFTY
|AUSTELL, GA 30106
|CREATIONS LLC
|OCC034844
|CHEROKEE CAR
|CHRISTOPHER W. PROCTER
|08/19/2022
|CONNECTIONS
|812 PINE MNR, SUITE C
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|CAR CONNECTIONS
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034826
|CHRYSALIS COOKIES LLC
|KELLY MOORTHY
|08/17/2022
|CHRYSALIS COOKIES LLC
|913 HICKORY LEAF CT
|COTTAGE FOOD
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034843
|DAVIS BROTHERS
|DEMETRIUS DAVIS
|08/19/2022
|LAWNCARE
|2330 SEBRING CT
|YARD MAINTENANCE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034808
|DERMA LOVE SKINCARE
|JAMIE MURRY
|08/16/2022
|AND LASHES
|2690 MOUNT WILKINSON
|ESTHETICIAN
|DERMA LOVE SKINCARE
|PKWY, SUITE 26
|AND LASHES LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034807
|EKE PIZZA
|CASTANZO ASTARITA
|08/16/2022
|METROPIZZA LLC
|2810 PACES FERRY RD, SUITE
|RESTAURANT
|120
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034827
|EL BARCO MARISQUERIA
|YURELI JUAREZ DIAZ
|08/17/2022
|EL ATORON CORP.
|2200 POWDER SPRINGS RD,
|RESTAURANT
|SUITE 100
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034806
|ELMZ ENTERPRISES
|ENRIQUE LANIADO
|08/15/2022
|ELMZ ENTERPRISES CO
|1220 VETERANS MEMORIAL
|AUTO REPAIR SHOP
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034796
|FROM SIR WITH LOVE
|SIRMANTHA ELLISON
|08/15/2022
|FROM SIR WITH LOVE LLC
|255 VILLAGE PKWY, SUITE
|BOOKS & STATIONARY STORE
|550
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034813
|GETINSURED.COM
|WHITNEY CHANG
|08/16/2022
|VIMO INC
|2500 CUMBERLAND PKWY,
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|SUITE 100
|DEVELOPMENT & DESIGN
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034840
|GO V PRODUCTS LLC
|AKBERALI RAJWANI
|08/19/2022
|GO V PRODUCTS LLC
|1475 HILLTOP OVERLOOK DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034836
|HAIRCUTS BY TRAVIS SHOP
|TRAVIS SANDERS
|08/19/2022
|2900 DELK RD, SUITE 17
|BARBER SHOP
|MARIETTA, GA 30067
|BLR002929
|HAND & STONE MASSAGE
|SURESH VANUKURU
|08/16/2022
|AND FACIAL SPA –
|4475 ROSWELL RD, SUITE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|MARIETTA
|1560
|TEJVI WELLNESS CENTER
|MARIETTA, GA 30062
|LLC
|(678)915-8584
|OCC034834
|HIGH TECH HOME
|CARL LIBURD
|08/18/2022
|SERVICES
|2689 CANDLER DR
|APPLIANCE REPAIR
|BURD ENTERPRISE LLC
|MARIETTA, GA 30064
|CON001315
|HOLDER MOODY BRYSON
|CHRIS FOXHALL
|08/17/2022
|SOVEREIGN
|3300 RIVERWOOD PKWY,
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|HOLDER CONSTRUCTION
|SUITE 1200
|REQUIRED
|GROUP LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034841
|JOYCE JOEL
|JOEL JOYCE
|08/19/2022
|2601 OLD SEWELL RD
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034831
|KENNESAW MODERN
|KATIE MCCANN LEE
|08/17/2022
|DENISTRY
|1125 ERNEST BARRETT PKWY
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|KENNESAW MODERN
|BUILDING 200/200
|DENISTRY PC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034821
|KITCHEN ALCHEMIST LLC
|DARIEN GULLEY
|08/17/2022
|KITCHEN ALCHEMIST LLC
|5329 RUTLAND CT
|COTTAGE FOOD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034846
|LINDER SELF STORAGE LLC
|THOMAS LINDER
|08/19/2022
|LINDER SELF STORAGE LLC
|2690 MOUNT WILKINSON
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|BLR002982
|LING MASSAGE
|MING YUE LIU
|08/16/2022
|V HEALTH CARE CENTER
|2421 SHALLOWFORD RD,
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|LLC
|SUITE 116
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034842
|MARCOS PIZZA SHOP 8440
|BEJOY ISAC
|08/19/2022
|KHALOM LLC
|2986 JOHNSON FERRY RD,
|RESTAURANT
|SUITE 100
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034799
|MATHNASIUM OF SMYRNA
|KAJAL MAKHIJANI
|08/15/2022
|VJAI LLC
|4500 VILLAGE PL
|TUTORING SERVICES
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034805
|MY CBD ORGANICS
|RICHARD LOUISSANT
|08/16/2022
|KADAR INTERNATIONAL LLC
|3895 CHEROKEE ST, SUITE
|VITAMIN FOOD STORES
|350
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034819
|NATIONAL ORGANIZATION
|SPENCER MURRAY
|08/16/2022
|FOR HEALING AND
|5059 FOXFIELD LN, BLDG 11
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|REDEFINING MANHOOD INC
|ATLANTA, GA 30339
|PROFIT)
|NATIONAL ORGANIZATION
|FOR HEALING AND
|REDEFINING MANHOOD INC
|OCC034820
|NEW SQUARE
|KEVIN JANG
|08/16/2022
|KNG COMPANY LLC
|2860 CUMBERLAND MALL,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|STE 229
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034798
|NIKRAV CONSULTING LLC
|RAVEN WILLIAMS
|08/15/2022
|NIKRAV CONSULTING LLC
|4371 COOPERS CREEK DR
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|SMYRNA, GA 30082
|OCC034837
|PAPER DOLLS BOUTIQUE
|KIMBERLY RUTLEDGE-
|08/19/2022
|BROWN
|CLOTHING – LADIES
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|GA
|OCC034823
|PERFECT HAIR DAY SALON
|KALITA LOWE
|08/17/2022
|4101 ROSWELL RD, SUITE 301
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034810
|POOLOS NICK
|NICK POOLOS
|08/16/2022
|3131 RIO MONTANA DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034809
|PREMIER CONTRACTING
|KEVIN WYGANT
|08/16/2022
|PREMIER CONTRACTING &
|2500 DALLAS HWY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|DEVELOPEMENT LLC
|MAREITTA, GA 30064
|OCC034811
|PURE BALANCE
|NIKKI MCHENRY
|08/16/2022
|CHIROPRACTIC
|1790 MULKEY RD, UNIT 9B
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|PURE BALANCE
|AUSTELL, GA 30106
|CHIROPRACTIC AND
|WELLNESS CENTER
|OCC034797
|RAV-NATIONZ
|RAVEN WILLIAMS
|08/15/2022
|RAV-NATIONZ LLC
|4371 COOPERS CREEK DR
|BURGLAR ALARM SALES & MONITORING –
|SMYRNA, GA 30082
|DOES NOT INCLUDE INSTALLATION
|OCC034835
|RENOVATE FOR LESS
|HISHAM EL-NAZER
|08/18/2022
|GLOBAL VALUE SUPPLY LLC
|50 ERNEST BARRETT PKWY,
|BUILDING MATERIALS
|SUITE 111
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034815
|SALON YAAS QUEEN
|AARON VERMETTE
|08/17/2022
|4101 ROSWELL RD SUITE 301
|BEAUTY SHOP
|ROOM 10
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034838
|SARUS INC
|AMIT SAXENA
|08/18/2022
|SARUS INC
|1827 POWERS FERRY RD,
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|BLDG 12, SUITE 201
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034816
|SHEDS R US LLC
|NIKKI HILLIARD
|08/17/2022
|SHEDS R US LLC
|4545 AUSTELL POWDER
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SPRINGS RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034555
|SILVER CREEK CROSSING
|VICTORIA BUSBY
|08/18/2022
|SILVER CREEK CROSSING
|595 RIVERSIDE PKWY
|APARTMENT RENTAL
|LLC
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034839
|STAR EAST
|CUIXIA DONG
|08/19/2022
|STAR EAST DONG INC
|5015 FLOYD RD, SUITE 610
|RESTAURANT
|MABLETON, GA 30126
|OCC034548
|SUNBELT RENTALS
|ANDREW RANKIN
|08/16/2022
|SUNBELT RENTALS INC
|1055 BIG SHANTY RD
|RENTAL OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034833
|SURREAL SOL STUDIO
|YAMIRA ALFARO
|08/18/2022
|SURREAL SOL STUDIO LLC
|2100 ROSWELL RD, SUITE 117
|TATTOO PARLOR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034801
|TOTAL HEMP & CBD
|IAN AROS-PONTON
|08/15/2022
|TOTAL HEMP & CBD LLC
|50 ERNEST BARRETT PKWY,
|VITAMIN FOOD STORES
|SUITE 3020
|KENNESAW, GA 30066
|OCC034817
|TRASH DOG DUMPSTERS &
|SPENCER KIRK
|08/17/2022
|JUNK REMOVAL
|5098 GWENDOLYN CT
|HAULING CONTRACTOR
|TRASH DOG DUMPSTERS &
|ACWORTH, GA 30101
|JUNK REMOVAL LLC
|OCC034825
|TRU HOME SERVICES INC
|NICHOLAS ALBERINO SR
|08/17/2022
|TRU HOME SERVICES INC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|BURGLAR ALARM SALES & MONITORING –
|SUITE 600-150
|DOES NOT INCLUDE INSTALLATION
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034828
|US AUTOFORCE
|THERON GARCIA
|08/18/2022
|US OIL CO INC
|3100 NEW MCEVER RD
|WHOLESALE – TIRES AND TUBES
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034814
|VITAL VYBZ JUICE BAR LLC
|CLAUDE CELESTINE
|08/17/2022
|VITAL VYBZ JUICE BAR LLC
|5322 S COBB DR
|RESTAURANT
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034803
|VIZIALINK LLC
|ALI SHALLOUF
|08/15/2022
|VIZIALINK LLC
|1655 CANTON RD, SUITE C
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034829
|WELLSTAR
|JAMES SWARTZ
|08/17/2022
|GASTROENTEROLOGY
|3825 MEDICAL PARK DR,
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|SUITE 100
|PROFIT)
|GROUP LLC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034832
|WELLSTAR PAEDIATRIC
|JAMES SWARTZ
|08/17/2022
|ORTHOPEDIC SURGERY-
|1211 JOHNSON FERRY RD
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|EAST COBB
|MARIETTA, GA 30068
|PROFIT)
|WELLSTAR MEDICAL
|GROUP LLC
|OCC034830
|ZONAL HOSPITALITY
|STUART MCLEAN
|08/17/2022
|SYSTEMS
|1827 POWERS FERRY RD
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|ZONAL HOSPITALITY
|BLDG 25/200
|SYSTEMS INC
|ATLANTA, GA 30339
|Business Count: 55
|Print Date: 8/20/2022
|BL_New_Business_Listing_090818Page 6
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