Here are the 64 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 7.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040821
|2015 VAUGHN RD #100
|ARNAUD SITBON
|03/07/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 2015 VAUGHN RD #100
|OFFICE SPACE RENTAL
|OB BARRETT DE LLC
|BLDG OWNER
|OB BARRETT DE LLC
|19950 W COUNTRY CLUB DR
|SUITE 800
|AVENTURA, FL 33180
|OCC040850
|2015 VAUGHN RD #300
|ARNAUD SITBON
|03/07/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 2015 VAUGHN RD #300
|OFFICE SPACE RENTAL
|OB BARRETT DE LLC
|BLDG OWNER
|OB BARRETT DE LLC
|19950 W COUNTRY CLUB DR
|SUITE 800
|AVENTURA, FL 33180
|OCC040877
|2372 AUSTELL RD BLDG
|2ND AND 26 LLC
|03/07/2025
|OWNER
|D/B/A 2372 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|2ND AND 26 LLC
|BLDG OWNER
|2ND AND 26 LLC
|3098 BRECKINRIDGE BLVD
|DULUTH, GA 30096
|OCC040833
|4395 WADE GREEN RD
|ROBERT SOFIELD
|03/03/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 4395 WADE GREEN RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|SPG PROPERTY GA LLC
|BLDG OWNER
|SPG PROPERTY GA LLC
|355 INDUSTRIAL PARK DR
|BOONE, NC 28607
|OCC040876
|ALEZSANDER
|ALEZSANDER
|03/07/2025
|BELOTSERVOSKIY
|BELOTSERVOSKIY
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|APEX CRAFT SERVICE LLC
|D/B/A ALEZSANDER
|BELOTSERVOSKIY
|ATTN: ALEZSANDER
|BELOTSERVOSKIY
|APEX CRAFT SERVICE LLC
|4842 TREVOR COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040839
|AMERICAN FLOORING
|JUAN OLVERA
|03/03/2025
|SERVICES
|D/B/A AMERICAN FLOORING
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|AMERICAN FLOORING
|SERVICES
|(FLOORING)
|SERVICES INC
|AMERICAN FLOORING
|SERVICES INC
|3625 CUMBERLAND BLVD SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040843
|ANDALIA SALON AND HEAD
|ANDREA ADRIANZA
|03/04/2025
|SPA LLC
|D/B/A ANDALIA SALON AND
|BEAUTY SHOP
|ANDALIA SALON AND HEAD
|HEAD SPA LLC
|SPA LLC
|ATTN: ANDREA ADRIANZA
|ANDALIA SALON AND HEAD
|SPA LLC
|4651 WOODSTOCK RD NE,
|SUITE 203
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040842
|BELSO AUTO SPA LLC
|HIEN T HUYNH
|03/04/2025
|BELSO AUTO SPA LLC
|D/B/A BELSO AUTO SPA LLC
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|ATTN: HIEN T HUYNH
|BELSO AUTO SPA LLC
|4267 ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040827
|BERRY BESTY
|GREGORY BERRY
|03/03/2025
|BERRY BESTY LLC
|D/B/A BERRY BESTY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: GREGORY BERRY
|BERRY BESTY LLC
|3372 PEACHTREE ROAD NE,
|APT 2111
|ATLANTA, GA 30326
|OCC040864
|BRICK BY BRICK VENTURES
|BARBARA LEGALL
|03/07/2025
|LLC
|D/B/A BRICK BY BRICK
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|BRICK BY BRICK VENTURES
|VENTURES LLC
|LLC
|ATTN: BARBARA LEGALL
|BRICK BY BRICK VENTURES
|LLC
|430 MONROE WAY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040873
|BROCK BUILT
|STEVE BROCK
|03/07/2025
|BROCK BUILT LLC
|D/B/A BROCK BUILT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|BROCK BUILT LLC
|280 INTERSTATE NORTH CIR,
|400
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040825
|CAPOZZI’S PIZZA PASTA
|ANGELO NIZZARI
|03/03/2025
|AND MORE
|D/B/A CAPOZZI’S PIZZA
|RESTAURANT
|LOUIS FRANCES INC
|PASTA AND MORE
|ATTN: ANGELO NIZZARI
|LOUIS FRANCES INC
|4285 ROSWELL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040863
|CAT SUPPLY LLC CAT SUPPLY LLC
|CHRIS ACREED/B/A CAT SUPPLY LLC ATTN: CHRIS ACREE CAT SUPPLY LLC5380 PICKENS RDPOWDER SPRINGS, GA 30127
|03/07/2025CONSULTANT – FASHION APPAREL FURNITURE & TEXTILES
|OCC040836
|CELLAIRISKIZ CELLULAR LLC
|ZAMIRA SAVOEVA D/B/A CELLAIRISATTN: ZAMIRA SAFOEVA KIZ CELLULAR LLC2605 MOUNTAIN INDUSTRIALBLVD, STE 10TUCKER, GA 30084
|03/03/2025ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
|OCC040836
|CELLAIRISKIZ CELLULAR LLC
|ZAMIRA SAVOEVA D/B/A CELLAIRISATTN: ZAMIRA SAFOEVA KIZ CELLULAR LLC2605 MOUNTAIN INDUSTRIALBLVD, STE 10TUCKER, GA 30084
|03/03/2025APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
|OCC040819
|CHOCOLATEBERRY PRINTS/ SECRETLY THRIFTED CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLC
|YOLANDA HEMINGWAY D/B/A CHOCOLATEBERRY PRINTS / SECRETLY THRIFTEDATTN: YOLANDA HEMINGWAY CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLC3000 CUMBERLAND CLUBDRIVE, APT 3004ATLANTA, GA 30339
|03/03/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ALC003483
|CIRCLE K #198AUSTELL 2700 LLC
|SARFRAJ SABBUDDIN VEGDANID/B/A CIRCLE K #198 ATTN: SARFRAJ VEGDANI AUSTELL 2700 LLC2700 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 300008
|03/05/2025CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|OCC040856
|COMPLETE SECURITY
|RONNIE TULLIS
|03/06/2025
|ENTERPRISES INC
|D/B/A COMPLETE SECURITY
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|COMPLETE SECURITY
|ENTERPRISES INC
|SERVICE
|ENTERPRISES INC
|ATTN: RONNIE TULLIS
|COMPLETE SECURITY
|ENTERPRISES INC
|1750 POWDERSPRINGS
|ROAD, SUITE 190/323
|MARIETTA, GA 30064
|CON001562
|CORNERSTONE CONTROL
|DAREN HOEFFNER
|03/03/2025
|SYSTEMS
|D/B/A CORNERSTONE
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|CORNERSTONE SECURITY
|CONTROL SYSTEMS
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|INC
|ATTN: DAREN HOEFFNER
|INSTALLATION)
|CORNERSTONE SECURITY
|INC
|2130 BARRETT PARK DR, STE
|102
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040824
|CRANE JOB INC
|PATRICK LOMBARDO
|03/03/2025
|CRANE JOB INC
|D/B/A CRANE JOB INC
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: PATRICK LOMBARDO
|CRANE JOB INC
|1715 NEKOMA ST
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040835
|CRESCENT WEALTH
|TIMOTHY WYROBEK
|03/03/2025
|ADVISORY
|D/B/A CRESCENT WEALTH
|CONSULTANT – FINANCIAL
|CRESCENT WEALTH
|ADVISORY
|ADVISORY LLC
|ATTN: TIMOTHY WYROBEK
|CRESCENT WEALTH
|ADVISORY LLC
|200 GALLERIA PKWY SE, STE
|1880
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040834
|CRESCENT WEALTH
|TIMOTHY WYROBEK
|03/03/2025
|MANAGEMENT
|D/B/A CRESCENT WEALTH
|CONSULTANT – FINANCIAL
|CRESCENT WEALTH
|MANAGEMENT
|MANAGEMENT INC
|ATTN: TIMOTHY WYROBEK
|CRESCENT WEALTH
|MANAGEMENT INC
|200 GALLERIA PKWY SE, STE
|1880
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040840
|CRUNCH EASTLAKE
|JEFF DOTSON
|03/03/2025
|CR FITNESS EASTLAKE LLC
|D/B/A CRUNCH EASTLAKE
|FITNESS CENTER
|CR FITNESS EASTLAKE LLC
|PO BOX 3650
|BRANDON, FL 33509
|OCC039932
|EAST COBB DIRECT
|ANSA ANDERSON
|03/05/2025
|PRIMARY CARE
|D/B/A EAST COBB DIRECT
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ANSA ANDERSON LLC
|PRIMARY CARE
|ATTN: ANSA ANDERSON
|ANSA ANDERSON LLC
|1855 PIEDMONT RD, STE 103
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040871
|ELITE DEALER SOLUTIONS
|NOBLE C AARON
|03/07/2025
|ELITE DEALER SOLUTIONS
|D/B/A ELITE DEALER
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|SOLUTIONS
|ATTN: NOBLE AARON
|ELITE DEALER SOLUTIONS
|LLC
|4757 CANTON RD NE, SUITE#
|110
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040862
|ENLIGHTEN DESIGN &
|BRITTANY GETCHELL
|03/07/2025
|MARKETING LLC
|D/B/A ENLIGHTEN DESIGN &
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ENLIGHTEN DESIGN &
|MARKETING LLC
|MARKETING LLC
|ATTN: BRITTANY JADE
|GETCHELL
|ENLIGHTEN DESIGN &
|MARKETING LLC
|1066 BANNER SQ
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040849
|FIX&RENT SERVICES LLC
|ANDRII NESTERENKO
|03/05/2025
|FIX&RENT SERVICES LLC
|D/B/A FIX&RENT SERVICES
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: ANDRII NESTERENKO
|FIX&RENT SERVICES LLC
|4894 MCPHERSON DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040867
|FRONTRUNNER CASTING
|MELANIE MORENO
|03/06/2025
|SERVICES
|D/B/A FRONTRUNNER
|EMPLOYMENT AGENCY
|FRONTRUNNER CASTING
|CASTING SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: MELANIE MORENO
|FRONTRUNNER CASTING
|SERVICES LLC
|812 DEEP LAKE DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040837
|GABE’S
|JASON MAZZOLA
|03/03/2025
|GABRIEL BROTHERS INC
|D/B/A GABE’S
|VARIETY STORE
|GABRIEL BROTHERS INC
|55 SCOTT AVE
|MORGANTOWN, WV 26508
|OCC040844
|GLOBAL MOTORS LLC
|BENIAMIN SAVU
|03/04/2025
|GLOBAL MOTORS LLC
|D/B/A GLOBAL MOTORS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: BENIAMIN SAVU
|GLOBAL MOTORS LLC
|2720 TRAILING IVY WAY
|BUFORD, GA 30519
|OCC040832
|GOODHAND RENOVATIONS
|JAMES GOODHAND
|03/04/2025
|GOODHAND SERVICES LLC
|D/B/A GOODHAND
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|RENOVATIONS
|ATTN: JAMES GOODHAND
|GOODHAND SERVICES LLC
|1721 CUNNINGHAM RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040855
|HEART OF THE MATTER
|KATHRYN SIMPSON
|03/06/2025
|MINISTRIES CORP
|D/B/A HEART OF THE
|CONSULTANT – EDUCATION
|HEART OF THE MATTER
|MATTER MINISTRIES CORP
|MINISTRIES CORP
|ATTN: KATHRYN SIMPSON
|HEART OF THE MATTER
|MINISTRIES CORP
|2215 WINDERMERE WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALC003489
|HURT RD TEXACO
|YESUF REDI HUSSIEN
|03/04/2025
|YZI FOOD MART LLC
|D/B/A HURT RD TEXACO
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: YESUF HUSSIEN
|YZI FOOD MART LLC
|140 HURT RD, SUITE B
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040852
|INTERIORS BY SUSAN
|MCNEESE SUSAND/B/A INTERIORS BY SUSAN ATTN: MCNEESE SUSAN 3285 BROOKVIEW DRMARIETTA, GA 30068
|03/05/2025INTERIOR DESIGN
|OCC040841
|JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLC
|NATASHA RILEYD/B/A JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICESATTN: NATASHA RILEY JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLC 332 CHANDLER RIDGEMCDONOUGH, GA 30253
|03/03/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|OCC040870
|JEMEX INTERNATIONAL
|RAVI KURPADD/B/A JEMEX INTERNATIONAL
|03/07/2025BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: RAVI KURPAD3150 WOODWALK DR UNIT1402ATLANTA, GA 30339
|OCC040822
|KEMET BOTANICAL LLC KEMET BOTANICAL LLC
|AUDREY KAROLD/B/A KEMET BOTANICAL LLC ATTN: AUDREY KAROL KEMET BOTANICAL LLC2727 CANTON RD, 510MARIETTA, GA 30066
|03/03/2025COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ALC003442
|LAREDOS LUX BANQUET LU BANQUET HALL INC (770)421-8686
|LUX BANQUET HALL INC D/B/A LAREDOS LUX BANQUETATTN: CELESTE M JAIME LU BANQUET HALL INC 4255 WADE GREEN RD STE120 BLG 100KENNESAW, GA 30144
|03/04/2025RESTAURANT
|OCC040828
|MEGA REPLAYREPLAY OF GEORGIA INC
|NATHAN ABNER D/B/A MEGA REPLAYATTN: NATHAN ABNER REPLAY OF GEORGIA INC 5665 ATLANTA HWY, 102B-360 ALPHARETTA, GA 30064
|03/03/2025HOBBY SHOP RETAIL
|OCC040826
|MMILLAN LAWNCARE
|MMILLAN LAWNCARE
|03/03/2025
|MMILLAN LAWNCARE LLC
|D/B/A MMILLAN LAWNCARE
|YARD MAINTENANCE
|MMILLAN LAWNCARE LLC
|1163 SEDGEFIELD RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040851
|NAE NICOLE
|NAE NICOLE
|03/05/2025
|D/B/A NAE NICOLE
|BEAUTY SHOP
|125 GARDEN CT
|FAYETTEVILLE, GA 30215
|OCC040858
|OPTIMAL FIRE PROTECTION
|TODD BURGESS
|03/06/2025
|LLC
|D/B/A OPTIMAL FIRE
|FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
|OPTIMAL FIRE PROTECTION
|PROTECTION LLC
|LLC
|ATTN: TODD BURGESS
|OPTIMAL FIRE PROTECTION
|LLC
|3595 CANTON RD, 312-150
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040838
|PRA
|BRENT ROMINE
|03/03/2025
|PROPAGATION RESEARCH
|D/B/A PRA
|RESEARCH SERVICES – BUSINESS
|ASSOCATES LLC
|ATTN: LICENSING
|PROPAGATION RESEARCH
|ASSOCATES LLC
|1275 KENNESTONE CIR, STE
|100
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040868
|PREMIERE INTERIORS LLC
|CABOT BASDEN
|03/07/2025
|PREMIERE INTERIORS LLC
|D/B/A PREMIERE INTERIORS
|INTERIOR DESIGN
|LLC
|PREMIERE INTERIORS LLC
|4563 RIVER PKWY, APT M
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040860
|REGENCY PROTECTION
|LINWOOD SESSOMS III
|03/06/2025
|REGENCY PROTECTION LLC
|D/B/A REGENCY
|SECURITY GUARD AND PROTECTIVE
|PROTECTION
|SERVICE
|ATTN: LINWOOD SESSOMS III
|REGENCY PROTECTION LLC
|5167 CRIDER CREEK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040874
|ROSATI’S PIZZA
|SANJAY PATEL
|03/07/2025
|SAI2650 FOOD INC
|D/B/A ROSATI’S PIZZA
|RESTAURANT
|ATTN: SANJAY PATEL
|SAI2650 FOOD INC
|753 N MARIETTA PKWY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040829
|RPN DENTAL SERVICES LLC
|RODERICK NUEGA
|03/03/2025
|RPN DENTAL SERVICES LLC
|D/B/A RPN DENTAL
|DENTAL CLINIC
|SERVICES LLC
|ATTN: RODERICK NUEGA
|RPN DENTAL SERVICES LLC
|2143 KENSINGTON COURT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040847
|SERENITYLINK IN HOME
|CHRISTINA ANDREWS
|03/05/2025
|CARE
|D/B/A SERENITYLINK IN
|PERSONAL CARE HOME
|SERENITYLINK IN HOME
|HOME CARE
|CARE LLC
|ATTN: CHRISTINA ANDREWS
|SERENITYLINK IN HOME
|CARE LLC
|1596 SMITHWOOD DR
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003488
|SHELL FOOD MART
|MURAD DOBANI
|03/07/2025
|SMS COBB INC
|D/B/A SHELL FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: MURAD DOBANI
|SMS COBB INC
|3250 PEACHTREE
|INDUSTRIAL BLVD, SUITE 203
|DULUTH, GA 30096
|OCC040875
|SHIELDS FOUNDATION GA
|ROBERT PLOWDEN
|03/07/2025
|SHIELDS FOUNDATION GA
|D/B/A SHIELDS FOUNDATION
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GA
|ATTN: ROBERT PLOWDEN
|SHIELDS FOUNDATION GA
|2253 S ONEIDA ST, STE 201
|DENVER, CO 80224
|OCC040869
|SLSJ ASSOCIATES LLC
|DREW JOHNSON
|03/06/2025
|D/B/A SLSJ ASSOCIATES LLC
|PET SHOP AND SUPPLIES
|ATTN: DREW JOHNSON
|11442 NEWKIRK ST
|DALLAS, TX 75229
|OCC040872
|SOUTH ATL USED CARS
|GEORGE KAHANGIRWE
|03/07/2025
|SOUTH ATL USED CARS LLC
|D/B/A SOUTH ATL USED
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|CARS
|ATTN: GEORGE KAHANGIRWE
|SOUTH ATL USED CARS LLC
|4757 CANTON ROAD, SUITE
|210B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040823
|SOUTHERN LAUNDRY
|T CHASE BROWN
|03/03/2025
|EQUIPMENT SALES LLC
|D/B/A SOUTHERN LAUNDRY
|WHOLESALE – LAUNDRY EQUIPMENT
|SOUTHERN LAUNDRY
|EQUIPMENT SALES LLC
|EQUIPMENT SALES LLC
|ATTN: T CHASE BROWN
|SOUTHERN LAUNDRY
|EQUIPMENT SALES LLC
|1105 SHANA CT NE, I
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040846
|SOUTHERN SASS FOOD
|SANDRA COOK
|03/05/2025
|TRUCK
|D/B/A SOUTHERN SASS
|CATERING TRUCK
|CATERED SOUTHERN
|FOOD TRUCK
|EVENTS LLC
|ATTN: SANDRA COOK
|CATERED SOUTHERN
|EVENTS LLC
|1805 HAMMOND WOODS CIR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040878
|STRETCH
|TONI STANFILL
|03/07/2025
|D/B/A STRETCH
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: TONI STANFILL
|1100 WINGATE DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040861
|SUPERIOR GROUNDCOVER
|TITUS KAMPS
|03/06/2025
|INC
|D/B/A SUPERIOR
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|GROUNDCOVER INC
|10588 LINDEN DR NW
|GRAND RAPIDS, MI 49534
|OCC040853
|TC WORKS LLC
|WILLIAM CORN
|03/06/2025
|TC WORKS LLC
|D/B/A TC WORKS LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: WILLIAM CORN
|TC WORKS LLC
|57 SIMPSON DR NE
|KENNESAW, GA 30144
|ALT003486
|TEAM HIDI
|THE GIVING INITIATIVE INC
|03/03/2025
|THE GIVING KITCHEN
|D/B/A TEAM HIDI
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INITIATIVE INC
|ATTN: BROOKE KAMKE
|PROFIT)
|THE GIVING KITCHEN
|INITIATIVE INC
|1600 PARKWOOD CIRCLE SE,
|SUITE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040865
|THRIVE PET HEALTHCARE
|TAD STAHEL
|03/06/2025
|PATHWAY VET ALLIANCE
|D/B/A THRIVE PET
|VETERINARY CLINIC
|LLC
|HEALTHCARE
|PATHWAY VET ALLIANCE LLC
|211 WALTER SEAHOOM DR,
|STE 200
|AUSTIN, TX 78701
|OCC040857
|TUMBLE & DRY CLEANERS
|ANDREW LUCAS
|03/06/2025
|TUMBLE & DRY CLEANERS
|D/B/A TUMBLE & DRY
|DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
|LLC
|CLEANERS
|CLEANING PLANT
|ATTN: ANDREW LUCAS
|TUMBLE & DRY CLEANERS
|LLC
|2424 ROSWELL RD, STE 7
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040830
|TURBO TINT #3021
|BRIAN JACKSON
|03/03/2025
|1228 EXTERIORS LLC
|D/B/A TURBO TINT #3021
|AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
|ATTN: BRIAN JACKSON
|1228 EXTERIORS LLC
|4700 ECTON DR
|MARIETTA, GA 30066
|CON001566
|VALCOURT EXTERIOR
|LAWON GRIFFIN
|03/03/2025
|BUILDING SERVICES OF
|D/B/A VALCOURT EXTERIOR
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|GEORGIA LLC
|BUILDING SERVICES OF
|REQUIRED
|VALCOURT EXTERIOR
|GEORGIA LLC
|BUILDING SERVICES OF
|ATTN: LAWON GRIFFIN
|GEORGIA LLC
|VALCOURT EXTERIOR
|BUILDING SERVICES OF
|GEORGIA LLC
|120 INTERSTATE NORTH
|PKWY, SUITE 314
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040831
|YELLOW SHOE TRAVEL
|HEATHER MELISKI
|03/03/2025
|TRAVEL IS BETTER WITH
|D/B/A YELLOW SHOE TRAVEL
|TRAVEL AGENCY
|HEATHER LLC
|ATTN: HEATHER MELISKI
|TRAVEL IS BETTER WITH
|HEATHER LLC
|4951 LEWIS DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC040879
|ZENITH MENTAL HEALTH
|JASON PRICE
|03/07/2025
|ZENITH MENTAL HEALTH
|D/B/A ZENITH MENTAL
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|LLC
|HEALTH
|ATTN: JASON PRICE
|ZENITH MENTAL HEALTH LLC
|1355 TERRELL MILL ROAD,
|BLDG 1478/100
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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