Here are the 64 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 7

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 8, 2025

Here are the 64 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 7.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0408212015 VAUGHN RD #100ARNAUD SITBON03/07/2025
BLDG OWNERD/B/A 2015 VAUGHN RD #100OFFICE SPACE RENTAL
OB BARRETT DE LLCBLDG OWNER
OB BARRETT DE LLC
19950 W COUNTRY CLUB DR
SUITE 800
AVENTURA, FL 33180
OCC0408502015 VAUGHN RD #300ARNAUD SITBON03/07/2025
BLDG OWNERD/B/A 2015 VAUGHN RD #300OFFICE SPACE RENTAL
OB BARRETT DE LLCBLDG OWNER
OB BARRETT DE LLC
19950 W COUNTRY CLUB DR
SUITE 800
AVENTURA, FL 33180
OCC0408772372 AUSTELL RD BLDG2ND AND 26 LLC03/07/2025
OWNERD/B/A 2372 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL
2ND AND 26 LLCBLDG OWNER
2ND AND 26 LLC
3098 BRECKINRIDGE BLVD
DULUTH, GA 30096
OCC0408334395 WADE GREEN RDROBERT SOFIELD03/03/2025
BLDG OWNERD/B/A 4395 WADE GREEN RDOFFICE SPACE RENTAL
SPG PROPERTY GA LLCBLDG OWNER
SPG PROPERTY GA LLC
355 INDUSTRIAL PARK DR
BOONE, NC 28607
OCC040876ALEZSANDERALEZSANDER03/07/2025
BELOTSERVOSKIYBELOTSERVOSKIYVIDEO AND FILM PRODUCTION
APEX CRAFT SERVICE LLCD/B/A ALEZSANDER
BELOTSERVOSKIY
ATTN: ALEZSANDER
BELOTSERVOSKIY
APEX CRAFT SERVICE LLC
4842 TREVOR COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC040839AMERICAN FLOORINGJUAN OLVERA03/03/2025
SERVICESD/B/A AMERICAN FLOORINGFLOOR COVERING CONTRACTOR
AMERICAN FLOORINGSERVICES(FLOORING)
SERVICES INCAMERICAN FLOORING
SERVICES INC
3625 CUMBERLAND BLVD SE
ATLANTA, GA 30339
OCC040843ANDALIA SALON AND HEADANDREA ADRIANZA03/04/2025
SPA LLCD/B/A ANDALIA SALON ANDBEAUTY SHOP
ANDALIA SALON AND HEADHEAD SPA LLC
SPA LLCATTN: ANDREA ADRIANZA
ANDALIA SALON AND HEAD
SPA LLC
4651 WOODSTOCK RD NE,
SUITE 203
ROSWELL, GA 30075
OCC040842BELSO AUTO SPA LLCHIEN T HUYNH03/04/2025
BELSO AUTO SPA LLCD/B/A BELSO AUTO SPA LLCAUTO INSPECTION & SERVICE
ATTN: HIEN T HUYNH
BELSO AUTO SPA LLC
4267 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040827BERRY BESTYGREGORY BERRY03/03/2025
BERRY BESTY LLCD/B/A BERRY BESTYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: GREGORY BERRY
BERRY BESTY LLC
3372 PEACHTREE ROAD NE,
APT 2111
ATLANTA, GA 30326
OCC040864BRICK BY BRICK VENTURESBARBARA LEGALL03/07/2025
LLCD/B/A BRICK BY BRICKREAL ESTATE INVESTMENTS
BRICK BY BRICK VENTURESVENTURES LLC
LLCATTN: BARBARA LEGALL
BRICK BY BRICK VENTURES
LLC
430 MONROE WAY
KENNESAW, GA 30144
OCC040873BROCK BUILTSTEVE BROCK03/07/2025
BROCK BUILT LLCD/B/A BROCK BUILTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
BROCK BUILT LLC
280 INTERSTATE NORTH CIR,
400
ATLANTA, GA 30339
OCC040825CAPOZZI’S PIZZA PASTAANGELO NIZZARI03/03/2025
AND MORED/B/A CAPOZZI’S PIZZARESTAURANT
LOUIS FRANCES INCPASTA AND MORE
ATTN: ANGELO NIZZARI
LOUIS FRANCES INC
4285 ROSWELL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040863CAT SUPPLY LLC CAT SUPPLY LLCCHRIS ACREED/B/A CAT SUPPLY LLC ATTN: CHRIS ACREE CAT SUPPLY LLC5380 PICKENS RDPOWDER SPRINGS, GA 3012703/07/2025CONSULTANT – FASHION APPAREL FURNITURE & TEXTILES
OCC040836CELLAIRISKIZ CELLULAR LLCZAMIRA SAVOEVA D/B/A CELLAIRISATTN: ZAMIRA SAFOEVA KIZ CELLULAR LLC2605 MOUNTAIN INDUSTRIALBLVD, STE 10TUCKER, GA 3008403/03/2025ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR
OCC040836CELLAIRISKIZ CELLULAR LLCZAMIRA SAVOEVA D/B/A CELLAIRISATTN: ZAMIRA SAFOEVA KIZ CELLULAR LLC2605 MOUNTAIN INDUSTRIALBLVD, STE 10TUCKER, GA 3008403/03/2025APPLIANCE REPAIR – DISABLED VETERAN
OCC040819CHOCOLATEBERRY PRINTS/ SECRETLY THRIFTED CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLCYOLANDA HEMINGWAY D/B/A CHOCOLATEBERRY PRINTS / SECRETLY THRIFTEDATTN: YOLANDA HEMINGWAY CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLC3000 CUMBERLAND CLUBDRIVE, APT 3004ATLANTA, GA 3033903/03/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ALC003483CIRCLE K #198AUSTELL 2700 LLCSARFRAJ SABBUDDIN VEGDANID/B/A CIRCLE K #198 ATTN: SARFRAJ VEGDANI AUSTELL 2700 LLC2700 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30000803/05/2025CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
OCC040856COMPLETE SECURITYRONNIE TULLIS03/06/2025
ENTERPRISES INCD/B/A COMPLETE SECURITYSECURITY GUARD AND PROTECTIVE
COMPLETE SECURITYENTERPRISES INCSERVICE
ENTERPRISES INCATTN: RONNIE TULLIS
COMPLETE SECURITY
ENTERPRISES INC
1750 POWDERSPRINGS
ROAD, SUITE 190/323
MARIETTA, GA 30064
CON001562CORNERSTONE CONTROLDAREN HOEFFNER03/03/2025
SYSTEMSD/B/A CORNERSTONELOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
CORNERSTONE SECURITYCONTROL SYSTEMSSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
INCATTN: DAREN HOEFFNERINSTALLATION)
CORNERSTONE SECURITY
INC
2130 BARRETT PARK DR, STE
102
KENNESAW, GA 30144
OCC040824CRANE JOB INCPATRICK LOMBARDO03/03/2025
CRANE JOB INCD/B/A CRANE JOB INCCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: PATRICK LOMBARDO
CRANE JOB INC
1715 NEKOMA ST
MARIETTA, GA 30068
OCC040835CRESCENT WEALTHTIMOTHY WYROBEK03/03/2025
ADVISORYD/B/A CRESCENT WEALTHCONSULTANT – FINANCIAL
CRESCENT WEALTHADVISORY
ADVISORY LLCATTN: TIMOTHY WYROBEK
CRESCENT WEALTH
ADVISORY LLC
200 GALLERIA PKWY SE, STE
1880
ATLANTA, GA 30339
OCC040834CRESCENT WEALTHTIMOTHY WYROBEK03/03/2025
MANAGEMENTD/B/A CRESCENT WEALTHCONSULTANT – FINANCIAL
CRESCENT WEALTHMANAGEMENT
MANAGEMENT INCATTN: TIMOTHY WYROBEK
CRESCENT WEALTH
MANAGEMENT INC
200 GALLERIA PKWY SE, STE
1880
ATLANTA, GA 30339
OCC040840CRUNCH EASTLAKEJEFF DOTSON03/03/2025
CR FITNESS EASTLAKE LLCD/B/A CRUNCH EASTLAKEFITNESS CENTER
CR FITNESS EASTLAKE LLC
PO BOX 3650
BRANDON, FL 33509
OCC039932EAST COBB DIRECTANSA ANDERSON03/05/2025
PRIMARY CARED/B/A EAST COBB DIRECTPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ANSA ANDERSON LLCPRIMARY CARE
ATTN: ANSA ANDERSON
ANSA ANDERSON LLC
1855 PIEDMONT RD, STE 103
MARIETTA, GA 30066
OCC040871ELITE DEALER SOLUTIONSNOBLE C AARON03/07/2025
ELITE DEALER SOLUTIONSD/B/A ELITE DEALERAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLCSOLUTIONS
ATTN: NOBLE AARON
ELITE DEALER SOLUTIONS
LLC
4757 CANTON RD NE, SUITE#
110
MARIETTA, GA 30066
OCC040862ENLIGHTEN DESIGN &BRITTANY GETCHELL03/07/2025
MARKETING LLCD/B/A ENLIGHTEN DESIGN &CONSULTANT SERVICE – MARKETING
ENLIGHTEN DESIGN &MARKETING LLC
MARKETING LLCATTN: BRITTANY JADE
GETCHELL
ENLIGHTEN DESIGN &
MARKETING LLC
1066 BANNER SQ
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040849FIX&RENT SERVICES LLCANDRII NESTERENKO03/05/2025
FIX&RENT SERVICES LLCD/B/A FIX&RENT SERVICESHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: ANDRII NESTERENKO
FIX&RENT SERVICES LLC
4894 MCPHERSON DR
ROSWELL, GA 30075
OCC040867FRONTRUNNER CASTINGMELANIE MORENO03/06/2025
SERVICESD/B/A FRONTRUNNEREMPLOYMENT AGENCY
FRONTRUNNER CASTINGCASTING SERVICES
SERVICES LLCATTN: MELANIE MORENO
FRONTRUNNER CASTING
SERVICES LLC
812 DEEP LAKE DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040837GABE’SJASON MAZZOLA03/03/2025
GABRIEL BROTHERS INCD/B/A GABE’SVARIETY STORE
GABRIEL BROTHERS INC
55 SCOTT AVE
MORGANTOWN, WV 26508
OCC040844GLOBAL MOTORS LLCBENIAMIN SAVU03/04/2025
GLOBAL MOTORS LLCD/B/A GLOBAL MOTORS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: BENIAMIN SAVU
GLOBAL MOTORS LLC
2720 TRAILING IVY WAY
BUFORD, GA 30519
OCC040832GOODHAND RENOVATIONSJAMES GOODHAND03/04/2025
GOODHAND SERVICES LLCD/B/A GOODHANDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
RENOVATIONS
ATTN: JAMES GOODHAND
GOODHAND SERVICES LLC
1721 CUNNINGHAM RD
MARIETTA, GA 30008
OCC040855HEART OF THE MATTERKATHRYN SIMPSON03/06/2025
MINISTRIES CORPD/B/A HEART OF THECONSULTANT – EDUCATION
HEART OF THE MATTERMATTER MINISTRIES CORP
MINISTRIES CORPATTN: KATHRYN SIMPSON
HEART OF THE MATTER
MINISTRIES CORP
2215 WINDERMERE WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003489HURT RD TEXACOYESUF REDI HUSSIEN03/04/2025
YZI FOOD MART LLCD/B/A HURT RD TEXACOCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: YESUF HUSSIEN
YZI FOOD MART LLC
140 HURT RD, SUITE B
AUSTELL, GA 30106
OCC040852INTERIORS BY SUSANMCNEESE SUSAND/B/A INTERIORS BY SUSAN ATTN: MCNEESE SUSAN 3285 BROOKVIEW DRMARIETTA, GA 3006803/05/2025INTERIOR DESIGN
OCC040841JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLCNATASHA RILEYD/B/A JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICESATTN: NATASHA RILEY JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLC 332 CHANDLER RIDGEMCDONOUGH, GA 3025303/03/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
OCC040870JEMEX INTERNATIONALRAVI KURPADD/B/A JEMEX INTERNATIONAL03/07/2025BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: RAVI KURPAD3150 WOODWALK DR UNIT1402ATLANTA, GA 30339
OCC040822KEMET BOTANICAL LLC KEMET BOTANICAL LLCAUDREY KAROLD/B/A KEMET BOTANICAL LLC ATTN: AUDREY KAROL KEMET BOTANICAL LLC2727 CANTON RD, 510MARIETTA, GA 3006603/03/2025COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ALC003442LAREDOS LUX BANQUET LU BANQUET HALL INC (770)421-8686LUX BANQUET HALL INC D/B/A LAREDOS LUX BANQUETATTN: CELESTE M JAIME LU BANQUET HALL INC 4255 WADE GREEN RD STE120 BLG 100KENNESAW, GA 3014403/04/2025RESTAURANT
OCC040828MEGA REPLAYREPLAY OF GEORGIA INCNATHAN ABNER D/B/A MEGA REPLAYATTN: NATHAN ABNER REPLAY OF GEORGIA INC 5665 ATLANTA HWY, 102B-360 ALPHARETTA, GA 3006403/03/2025HOBBY SHOP RETAIL
OCC040826MMILLAN LAWNCAREMMILLAN LAWNCARE03/03/2025
MMILLAN LAWNCARE LLCD/B/A MMILLAN LAWNCAREYARD MAINTENANCE
MMILLAN LAWNCARE LLC
1163 SEDGEFIELD RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040851NAE NICOLENAE NICOLE03/05/2025
D/B/A NAE NICOLEBEAUTY SHOP
125 GARDEN CT
FAYETTEVILLE, GA 30215
OCC040858OPTIMAL FIRE PROTECTIONTODD BURGESS03/06/2025
LLCD/B/A OPTIMAL FIREFIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE
OPTIMAL FIRE PROTECTIONPROTECTION LLC
LLCATTN: TODD BURGESS
OPTIMAL FIRE PROTECTION
LLC
3595 CANTON RD, 312-150
MARIETTA, GA 30066
OCC040838PRABRENT ROMINE03/03/2025
PROPAGATION RESEARCHD/B/A PRARESEARCH SERVICES – BUSINESS
ASSOCATES LLCATTN: LICENSING
PROPAGATION RESEARCH
ASSOCATES LLC
1275 KENNESTONE CIR, STE
100
MARIETTA, GA 30066
OCC040868PREMIERE INTERIORS LLCCABOT BASDEN03/07/2025
PREMIERE INTERIORS LLCD/B/A PREMIERE INTERIORSINTERIOR DESIGN
LLC
PREMIERE INTERIORS LLC
4563 RIVER PKWY, APT M
ATLANTA, GA 30339
OCC040860REGENCY PROTECTIONLINWOOD SESSOMS III03/06/2025
REGENCY PROTECTION LLCD/B/A REGENCYSECURITY GUARD AND PROTECTIVE
PROTECTIONSERVICE
ATTN: LINWOOD SESSOMS III
REGENCY PROTECTION LLC
5167 CRIDER CREEK DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040874ROSATI’S PIZZASANJAY PATEL03/07/2025
SAI2650 FOOD INCD/B/A ROSATI’S PIZZARESTAURANT
ATTN: SANJAY PATEL
SAI2650 FOOD INC
753 N MARIETTA PKWY
MARIETTA, GA 30060
OCC040829RPN DENTAL SERVICES LLCRODERICK NUEGA03/03/2025
RPN DENTAL SERVICES LLCD/B/A RPN DENTALDENTAL CLINIC
SERVICES LLC
ATTN: RODERICK NUEGA
RPN DENTAL SERVICES LLC
2143 KENSINGTON COURT
MARIETTA, GA 30064
OCC040847SERENITYLINK IN HOMECHRISTINA ANDREWS03/05/2025
CARED/B/A SERENITYLINK INPERSONAL CARE HOME
SERENITYLINK IN HOMEHOME CARE
CARE LLCATTN: CHRISTINA ANDREWS
SERENITYLINK IN HOME
CARE LLC
1596 SMITHWOOD DR
MARIETTA, GA 30062
ALC003488SHELL FOOD MARTMURAD DOBANI03/07/2025
SMS COBB INCD/B/A SHELL FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: MURAD DOBANI
SMS COBB INC
3250 PEACHTREE
INDUSTRIAL BLVD, SUITE 203
DULUTH, GA 30096
OCC040875SHIELDS FOUNDATION GAROBERT PLOWDEN03/07/2025
SHIELDS FOUNDATION GAD/B/A SHIELDS FOUNDATIONHEALTH AND ALLIED SERVICES
GA
ATTN: ROBERT PLOWDEN
SHIELDS FOUNDATION GA
2253 S ONEIDA ST, STE 201
DENVER, CO 80224
OCC040869SLSJ ASSOCIATES LLCDREW JOHNSON03/06/2025
D/B/A SLSJ ASSOCIATES LLCPET SHOP AND SUPPLIES
ATTN: DREW JOHNSON
11442 NEWKIRK ST
DALLAS, TX 75229
OCC040872SOUTH ATL USED CARSGEORGE KAHANGIRWE03/07/2025
SOUTH ATL USED CARS LLCD/B/A SOUTH ATL USEDAUTO DEALER – USED CARS ONLY
CARS
ATTN: GEORGE KAHANGIRWE
SOUTH ATL USED CARS LLC
4757 CANTON ROAD, SUITE
210B
MARIETTA, GA 30066
OCC040823SOUTHERN LAUNDRYT CHASE BROWN03/03/2025
EQUIPMENT SALES LLCD/B/A SOUTHERN LAUNDRYWHOLESALE – LAUNDRY EQUIPMENT
SOUTHERN LAUNDRYEQUIPMENT SALES LLC
EQUIPMENT SALES LLCATTN: T CHASE BROWN
SOUTHERN LAUNDRY
EQUIPMENT SALES LLC
1105 SHANA CT NE, I
MARIETTA, GA 30066
OCC040846SOUTHERN SASS FOODSANDRA COOK03/05/2025
TRUCKD/B/A SOUTHERN SASSCATERING TRUCK
CATERED SOUTHERNFOOD TRUCK
EVENTS LLCATTN: SANDRA COOK
CATERED SOUTHERN
EVENTS LLC
1805 HAMMOND WOODS CIR
MARIETTA, GA 30008
OCC040878STRETCHTONI STANFILL03/07/2025
D/B/A STRETCHPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: TONI STANFILL
1100 WINGATE DR
MARIETTA, GA 30064
OCC040861SUPERIOR GROUNDCOVERTITUS KAMPS03/06/2025
INCD/B/A SUPERIORLANDSCAPING CONTRACTOR
GROUNDCOVER INC
10588 LINDEN DR NW
GRAND RAPIDS, MI 49534
OCC040853TC WORKS LLCWILLIAM CORN03/06/2025
TC WORKS LLCD/B/A TC WORKS LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: WILLIAM CORN
TC WORKS LLC
57 SIMPSON DR NE
KENNESAW, GA 30144
ALT003486TEAM HIDITHE GIVING INITIATIVE INC03/03/2025
THE GIVING KITCHEND/B/A TEAM HIDICHARITABLE ORGANIZATION (NON
INITIATIVE INCATTN: BROOKE KAMKEPROFIT)
THE GIVING KITCHEN
INITIATIVE INC
1600 PARKWOOD CIRCLE SE,
SUITE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC040865THRIVE PET HEALTHCARETAD STAHEL03/06/2025
PATHWAY VET ALLIANCED/B/A THRIVE PETVETERINARY CLINIC
LLCHEALTHCARE
PATHWAY VET ALLIANCE LLC
211 WALTER SEAHOOM DR,
STE 200
AUSTIN, TX 78701
OCC040857TUMBLE & DRY CLEANERSANDREW LUCAS03/06/2025
TUMBLE & DRY CLEANERSD/B/A TUMBLE & DRYDRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
LLCCLEANERSCLEANING PLANT
ATTN: ANDREW LUCAS
TUMBLE & DRY CLEANERS
LLC
2424 ROSWELL RD, STE 7
MARIETTA, GA 30062
OCC040830TURBO TINT #3021BRIAN JACKSON03/03/2025
1228 EXTERIORS LLCD/B/A TURBO TINT #3021AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
ATTN: BRIAN JACKSON
1228 EXTERIORS LLC
4700 ECTON DR
MARIETTA, GA 30066
CON001566VALCOURT EXTERIORLAWON GRIFFIN03/03/2025
BUILDING SERVICES OFD/B/A VALCOURT EXTERIORBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
GEORGIA LLCBUILDING SERVICES OFREQUIRED
VALCOURT EXTERIORGEORGIA LLC
BUILDING SERVICES OFATTN: LAWON GRIFFIN
GEORGIA LLCVALCOURT EXTERIOR
BUILDING SERVICES OF
GEORGIA LLC
120 INTERSTATE NORTH
PKWY, SUITE 314
ATLANTA, GA 30339
OCC040831YELLOW SHOE TRAVELHEATHER MELISKI03/03/2025
TRAVEL IS BETTER WITHD/B/A YELLOW SHOE TRAVELTRAVEL AGENCY
HEATHER LLCATTN: HEATHER MELISKI
TRAVEL IS BETTER WITH
HEATHER LLC
4951 LEWIS DR
SMYRNA, GA 30082
OCC040879ZENITH MENTAL HEALTHJASON PRICE03/07/2025
ZENITH MENTAL HEALTHD/B/A ZENITH MENTALFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LLCHEALTH
ATTN: JASON PRICE
ZENITH MENTAL HEALTH LLC
1355 TERRELL MILL ROAD,
BLDG 1478/100
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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