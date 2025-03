Here are the 64 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 7.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040821 2015 VAUGHN RD #100 ARNAUD SITBON 03/07/2025 BLDG OWNER D/B/A 2015 VAUGHN RD #100 OFFICE SPACE RENTAL OB BARRETT DE LLC BLDG OWNER OB BARRETT DE LLC 19950 W COUNTRY CLUB DR SUITE 800 AVENTURA, FL 33180 OCC040850 2015 VAUGHN RD #300 ARNAUD SITBON 03/07/2025 BLDG OWNER D/B/A 2015 VAUGHN RD #300 OFFICE SPACE RENTAL OB BARRETT DE LLC BLDG OWNER OB BARRETT DE LLC 19950 W COUNTRY CLUB DR SUITE 800 AVENTURA, FL 33180 OCC040877 2372 AUSTELL RD BLDG 2ND AND 26 LLC 03/07/2025 OWNER D/B/A 2372 AUSTELL RD OFFICE SPACE RENTAL 2ND AND 26 LLC BLDG OWNER 2ND AND 26 LLC 3098 BRECKINRIDGE BLVD DULUTH, GA 30096 OCC040833 4395 WADE GREEN RD ROBERT SOFIELD 03/03/2025 BLDG OWNER D/B/A 4395 WADE GREEN RD OFFICE SPACE RENTAL SPG PROPERTY GA LLC BLDG OWNER SPG PROPERTY GA LLC 355 INDUSTRIAL PARK DR BOONE, NC 28607 OCC040876 ALEZSANDER ALEZSANDER 03/07/2025 BELOTSERVOSKIY BELOTSERVOSKIY VIDEO AND FILM PRODUCTION APEX CRAFT SERVICE LLC D/B/A ALEZSANDER BELOTSERVOSKIY ATTN: ALEZSANDER BELOTSERVOSKIY APEX CRAFT SERVICE LLC 4842 TREVOR COURT MARIETTA, GA 30068 OCC040839 AMERICAN FLOORING JUAN OLVERA 03/03/2025 SERVICES D/B/A AMERICAN FLOORING FLOOR COVERING CONTRACTOR AMERICAN FLOORING SERVICES (FLOORING) SERVICES INC AMERICAN FLOORING SERVICES INC 3625 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339 OCC040843 ANDALIA SALON AND HEAD ANDREA ADRIANZA 03/04/2025 SPA LLC D/B/A ANDALIA SALON AND BEAUTY SHOP ANDALIA SALON AND HEAD HEAD SPA LLC SPA LLC ATTN: ANDREA ADRIANZA ANDALIA SALON AND HEAD SPA LLC 4651 WOODSTOCK RD NE, SUITE 203 ROSWELL, GA 30075 OCC040842 BELSO AUTO SPA LLC HIEN T HUYNH 03/04/2025 BELSO AUTO SPA LLC D/B/A BELSO AUTO SPA LLC AUTO INSPECTION & SERVICE ATTN: HIEN T HUYNH BELSO AUTO SPA LLC 4267 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062 OCC040827 BERRY BESTY GREGORY BERRY 03/03/2025 BERRY BESTY LLC D/B/A BERRY BESTY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: GREGORY BERRY BERRY BESTY LLC 3372 PEACHTREE ROAD NE, APT 2111 ATLANTA, GA 30326 OCC040864 BRICK BY BRICK VENTURES BARBARA LEGALL 03/07/2025 LLC D/B/A BRICK BY BRICK REAL ESTATE INVESTMENTS BRICK BY BRICK VENTURES VENTURES LLC LLC ATTN: BARBARA LEGALL BRICK BY BRICK VENTURES LLC 430 MONROE WAY KENNESAW, GA 30144 OCC040873 BROCK BUILT STEVE BROCK 03/07/2025 BROCK BUILT LLC D/B/A BROCK BUILT BUSINESS MANAGEMENT OFFICE BROCK BUILT LLC 280 INTERSTATE NORTH CIR, 400 ATLANTA, GA 30339 OCC040825 CAPOZZI’S PIZZA PASTA ANGELO NIZZARI 03/03/2025 AND MORE D/B/A CAPOZZI’S PIZZA RESTAURANT LOUIS FRANCES INC PASTA AND MORE ATTN: ANGELO NIZZARI LOUIS FRANCES INC 4285 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062 OCC040863 CAT SUPPLY LLC CAT SUPPLY LLC CHRIS ACREED/B/A CAT SUPPLY LLC ATTN: CHRIS ACREE CAT SUPPLY LLC5380 PICKENS RDPOWDER SPRINGS, GA 30127 03/07/2025CONSULTANT – FASHION APPAREL FURNITURE & TEXTILES OCC040836 CELLAIRISKIZ CELLULAR LLC ZAMIRA SAVOEVA D/B/A CELLAIRISATTN: ZAMIRA SAFOEVA KIZ CELLULAR LLC2605 MOUNTAIN INDUSTRIALBLVD, STE 10TUCKER, GA 30084 03/03/2025ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR OCC040819 CHOCOLATEBERRY PRINTS/ SECRETLY THRIFTED CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLC YOLANDA HEMINGWAY D/B/A CHOCOLATEBERRY PRINTS / SECRETLY THRIFTEDATTN: YOLANDA HEMINGWAY CHOCOLATEBERRY ENTERPRISES LLC3000 CUMBERLAND CLUBDRIVE, APT 3004ATLANTA, GA 30339 03/03/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ALC003483 CIRCLE K #198AUSTELL 2700 LLC SARFRAJ SABBUDDIN VEGDANID/B/A CIRCLE K #198 ATTN: SARFRAJ VEGDANI AUSTELL 2700 LLC2700 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 300008 03/05/2025CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL OCC040856 COMPLETE SECURITY RONNIE TULLIS 03/06/2025 ENTERPRISES INC D/B/A COMPLETE SECURITY SECURITY GUARD AND PROTECTIVE COMPLETE SECURITY ENTERPRISES INC SERVICE ENTERPRISES INC ATTN: RONNIE TULLIS COMPLETE SECURITY ENTERPRISES INC 1750 POWDERSPRINGS ROAD, SUITE 190/323 MARIETTA, GA 30064 SUITE 190/323 MARIETTA, GA 30064 CON001562 CORNERSTONE CONTROL DAREN HOEFFNER 03/03/2025 SYSTEMS D/B/A CORNERSTONE LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM CORNERSTONE SECURITY CONTROL SYSTEMS SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INC ATTN: DAREN HOEFFNER INSTALLATION) CORNERSTONE SECURITY INC 2130 BARRETT PARK DR, STE 102 KENNESAW, GA 30144 OCC040824 CRANE JOB INC PATRICK LOMBARDO 03/03/2025 CRANE JOB INC D/B/A CRANE JOB INC CONSTRUCTION MANAGEMENT ATTN: PATRICK LOMBARDO CRANE JOB INC 1715 NEKOMA ST MARIETTA, GA 30068 OCC040835 CRESCENT WEALTH TIMOTHY WYROBEK 03/03/2025 ADVISORY D/B/A CRESCENT WEALTH CONSULTANT – FINANCIAL CRESCENT WEALTH ADVISORY ADVISORY LLC ATTN: TIMOTHY WYROBEK CRESCENT WEALTH ADVISORY LLC 200 GALLERIA PKWY SE, STE 1880 ATLANTA, GA 30339 OCC040834 CRESCENT WEALTH TIMOTHY WYROBEK 03/03/2025 MANAGEMENT D/B/A CRESCENT WEALTH CONSULTANT – FINANCIAL CRESCENT WEALTH MANAGEMENT MANAGEMENT INC ATTN: TIMOTHY WYROBEK CRESCENT WEALTH MANAGEMENT INC 200 GALLERIA PKWY SE, STE 1880 ATLANTA, GA 30339 OCC040840 CRUNCH EASTLAKE JEFF DOTSON 03/03/2025 CR FITNESS EASTLAKE LLC D/B/A CRUNCH EASTLAKE FITNESS CENTER CR FITNESS EASTLAKE LLC PO BOX 3650 BRANDON, FL 33509 OCC039932 EAST COBB DIRECT ANSA ANDERSON 03/05/2025 PRIMARY CARE D/B/A EAST COBB DIRECT PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ANSA ANDERSON LLC PRIMARY CARE ATTN: ANSA ANDERSON ANSA ANDERSON LLC 1855 PIEDMONT RD, STE 103 MARIETTA, GA 30066 OCC040871 ELITE DEALER SOLUTIONS NOBLE C AARON 03/07/2025 ELITE DEALER SOLUTIONS D/B/A ELITE DEALER AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC SOLUTIONS ATTN: NOBLE AARON ELITE DEALER SOLUTIONS LLC 4757 CANTON RD NE, SUITE# 110 MARIETTA, GA 30066 OCC040862 ENLIGHTEN DESIGN & BRITTANY GETCHELL 03/07/2025 MARKETING LLC D/B/A ENLIGHTEN DESIGN & CONSULTANT SERVICE – MARKETING ENLIGHTEN DESIGN & MARKETING LLC MARKETING LLC ATTN: BRITTANY JADE GETCHELL ENLIGHTEN DESIGN & MARKETING LLC 1066 BANNER SQ POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040849 FIX&RENT SERVICES LLC ANDRII NESTERENKO 03/05/2025 FIX&RENT SERVICES LLC D/B/A FIX&RENT SERVICES HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: ANDRII NESTERENKO FIX&RENT SERVICES LLC 4894 MCPHERSON DR ROSWELL, GA 30075 OCC040867 FRONTRUNNER CASTING MELANIE MORENO 03/06/2025 SERVICES D/B/A FRONTRUNNER EMPLOYMENT AGENCY FRONTRUNNER CASTING CASTING SERVICES SERVICES LLC ATTN: MELANIE MORENO FRONTRUNNER CASTING SERVICES LLC 812 DEEP LAKE DR KENNESAW, GA 30144 OCC040837 GABE’S JASON MAZZOLA 03/03/2025 GABRIEL BROTHERS INC D/B/A GABE’S VARIETY STORE GABRIEL BROTHERS INC 55 SCOTT AVE MORGANTOWN, WV 26508 OCC040844 GLOBAL MOTORS LLC BENIAMIN SAVU 03/04/2025 GLOBAL MOTORS LLC D/B/A GLOBAL MOTORS LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: BENIAMIN SAVU GLOBAL MOTORS LLC 2720 TRAILING IVY WAY BUFORD, GA 30519 OCC040832 GOODHAND RENOVATIONS JAMES GOODHAND 03/04/2025 GOODHAND SERVICES LLC D/B/A GOODHAND REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT RENOVATIONS ATTN: JAMES GOODHAND GOODHAND SERVICES LLC 1721 CUNNINGHAM RD MARIETTA, GA 30008 OCC040855 HEART OF THE MATTER KATHRYN SIMPSON 03/06/2025 MINISTRIES CORP D/B/A HEART OF THE CONSULTANT – EDUCATION HEART OF THE MATTER MATTER MINISTRIES CORP MINISTRIES CORP ATTN: KATHRYN SIMPSON HEART OF THE MATTER MINISTRIES CORP 2215 WINDERMERE WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 ALC003489 HURT RD TEXACO YESUF REDI HUSSIEN 03/04/2025 YZI FOOD MART LLC D/B/A HURT RD TEXACO CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: YESUF HUSSIEN YZI FOOD MART LLC 140 HURT RD, SUITE B AUSTELL, GA 30106 OCC040852 INTERIORS BY SUSAN MCNEESE SUSAND/B/A INTERIORS BY SUSAN ATTN: MCNEESE SUSAN 3285 BROOKVIEW DRMARIETTA, GA 30068 03/05/2025INTERIOR DESIGN OCC040841 JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLC NATASHA RILEYD/B/A JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICESATTN: NATASHA RILEY JAVERY INTEGRATIVE WELLNESS SERVICES LLC 332 CHANDLER RIDGEMCDONOUGH, GA 30253 03/03/2025FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING OCC040870 JEMEX INTERNATIONAL RAVI KURPADD/B/A JEMEX INTERNATIONAL 03/07/2025BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: RAVI KURPAD3150 WOODWALK DR UNIT1402ATLANTA, GA 30339 OCC040822 KEMET BOTANICAL LLC KEMET BOTANICAL LLC AUDREY KAROLD/B/A KEMET BOTANICAL LLC ATTN: AUDREY KAROL KEMET BOTANICAL LLC2727 CANTON RD, 510MARIETTA, GA 30066 03/03/2025COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL ALC003442 LAREDOS LUX BANQUET LU BANQUET HALL INC (770)421-8686 LUX BANQUET HALL INC D/B/A LAREDOS LUX BANQUETATTN: CELESTE M JAIME LU BANQUET HALL INC 4255 WADE GREEN RD STE120 BLG 100KENNESAW, GA 30144 03/04/2025RESTAURANT OCC040828 MEGA REPLAYREPLAY OF GEORGIA INC NATHAN ABNER D/B/A MEGA REPLAYATTN: NATHAN ABNER REPLAY OF GEORGIA INC 5665 ATLANTA HWY, 102B-360 ALPHARETTA, GA 30064 03/03/2025HOBBY SHOP RETAIL OCC040826 MMILLAN LAWNCARE MMILLAN LAWNCARE 03/03/2025 MMILLAN LAWNCARE LLC D/B/A MMILLAN LAWNCARE YARD MAINTENANCE MMILLAN LAWNCARE LLC 1163 SEDGEFIELD RD MARIETTA, GA 30062 OCC040851 NAE NICOLE NAE NICOLE 03/05/2025 D/B/A NAE NICOLE BEAUTY SHOP 125 GARDEN CT FAYETTEVILLE, GA 30215 OCC040858 OPTIMAL FIRE PROTECTION TODD BURGESS 03/06/2025 LLC D/B/A OPTIMAL FIRE FIRE EXTINGUISHER SALES & SERVICE OPTIMAL FIRE PROTECTION PROTECTION LLC LLC ATTN: TODD BURGESS OPTIMAL FIRE PROTECTION LLC 3595 CANTON RD, 312-150 MARIETTA, GA 30066 OCC040838 PRA BRENT ROMINE 03/03/2025 PROPAGATION RESEARCH D/B/A PRA RESEARCH SERVICES – BUSINESS ASSOCATES LLC ATTN: LICENSING PROPAGATION RESEARCH ASSOCATES LLC 1275 KENNESTONE CIR, STE 100 MARIETTA, GA 30066 OCC040868 PREMIERE INTERIORS LLC CABOT BASDEN 03/07/2025 PREMIERE INTERIORS LLC D/B/A PREMIERE INTERIORS INTERIOR DESIGN LLC PREMIERE INTERIORS LLC 4563 RIVER PKWY, APT M ATLANTA, GA 30339 OCC040860 REGENCY PROTECTION LINWOOD SESSOMS III 03/06/2025 REGENCY PROTECTION LLC D/B/A REGENCY SECURITY GUARD AND PROTECTIVE PROTECTION SERVICE ATTN: LINWOOD SESSOMS III REGENCY PROTECTION LLC 5167 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040874 ROSATI’S PIZZA SANJAY PATEL 03/07/2025 SAI2650 FOOD INC D/B/A ROSATI’S PIZZA RESTAURANT ATTN: SANJAY PATEL SAI2650 FOOD INC 753 N MARIETTA PKWY MARIETTA, GA 30060 OCC040829 RPN DENTAL SERVICES LLC RODERICK NUEGA 03/03/2025 RPN DENTAL SERVICES LLC D/B/A RPN DENTAL DENTAL CLINIC SERVICES LLC ATTN: RODERICK NUEGA RPN DENTAL SERVICES LLC 2143 KENSINGTON COURT MARIETTA, GA 30064 OCC040847 SERENITYLINK IN HOME CHRISTINA ANDREWS 03/05/2025 CARE D/B/A SERENITYLINK IN PERSONAL CARE HOME SERENITYLINK IN HOME HOME CARE CARE LLC ATTN: CHRISTINA ANDREWS SERENITYLINK IN HOME CARE LLC 1596 SMITHWOOD DR MARIETTA, GA 30062 ALC003488 SHELL FOOD MART MURAD DOBANI 03/07/2025 SMS COBB INC D/B/A SHELL FOOD MART CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: MURAD DOBANI SMS COBB INC 3250 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD, SUITE 203 DULUTH, GA 30096 OCC040875 SHIELDS FOUNDATION GA ROBERT PLOWDEN 03/07/2025 SHIELDS FOUNDATION GA D/B/A SHIELDS FOUNDATION HEALTH AND ALLIED SERVICES GA ATTN: ROBERT PLOWDEN SHIELDS FOUNDATION GA 2253 S ONEIDA ST, STE 201 DENVER, CO 80224 OCC040869 SLSJ ASSOCIATES LLC DREW JOHNSON 03/06/2025 D/B/A SLSJ ASSOCIATES LLC PET SHOP AND SUPPLIES ATTN: DREW JOHNSON 11442 NEWKIRK ST DALLAS, TX 75229 OCC040872 SOUTH ATL USED CARS GEORGE KAHANGIRWE 03/07/2025 SOUTH ATL USED CARS LLC D/B/A SOUTH ATL USED AUTO DEALER – USED CARS ONLY CARS ATTN: GEORGE KAHANGIRWE SOUTH ATL USED CARS LLC 4757 CANTON ROAD, SUITE 210B MARIETTA, GA 30066 OCC040823 SOUTHERN LAUNDRY T CHASE BROWN 03/03/2025 EQUIPMENT SALES LLC D/B/A SOUTHERN LAUNDRY WHOLESALE – LAUNDRY EQUIPMENT SOUTHERN LAUNDRY EQUIPMENT SALES LLC EQUIPMENT SALES LLC ATTN: T CHASE BROWN SOUTHERN LAUNDRY EQUIPMENT SALES LLC 1105 SHANA CT NE, I MARIETTA, GA 30066 OCC040846 SOUTHERN SASS FOOD SANDRA COOK 03/05/2025 TRUCK D/B/A SOUTHERN SASS CATERING TRUCK CATERED SOUTHERN FOOD TRUCK EVENTS LLC ATTN: SANDRA COOK CATERED SOUTHERN EVENTS LLC 1805 HAMMOND WOODS CIR MARIETTA, GA 30008 OCC040878 STRETCH TONI STANFILL 03/07/2025 D/B/A STRETCH PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: TONI STANFILL 1100 WINGATE DR MARIETTA, GA 30064 OCC040861 SUPERIOR GROUNDCOVER TITUS KAMPS 03/06/2025 INC D/B/A SUPERIOR LANDSCAPING CONTRACTOR GROUNDCOVER INC 10588 LINDEN DR NW GRAND RAPIDS, MI 49534 OCC040853 TC WORKS LLC WILLIAM CORN 03/06/2025 TC WORKS LLC D/B/A TC WORKS LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: WILLIAM CORN TC WORKS LLC 57 SIMPSON DR NE KENNESAW, GA 30144 ALT003486 TEAM HIDI THE GIVING INITIATIVE INC 03/03/2025 THE GIVING KITCHEN D/B/A TEAM HIDI CHARITABLE ORGANIZATION (NON INITIATIVE INC ATTN: BROOKE KAMKE PROFIT) THE GIVING KITCHEN INITIATIVE INC 1600 PARKWOOD CIRCLE SE, SUITE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC040865 THRIVE PET HEALTHCARE TAD STAHEL 03/06/2025 PATHWAY VET ALLIANCE D/B/A THRIVE PET VETERINARY CLINIC LLC HEALTHCARE PATHWAY VET ALLIANCE LLC 211 WALTER SEAHOOM DR, STE 200 AUSTIN, TX 78701 OCC040857 TUMBLE & DRY CLEANERS ANDREW LUCAS 03/06/2025 TUMBLE & DRY CLEANERS D/B/A TUMBLE & DRY DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY LLC CLEANERS CLEANING PLANT ATTN: ANDREW LUCAS TUMBLE & DRY CLEANERS LLC 2424 ROSWELL RD, STE 7 MARIETTA, GA 30062 OCC040830 TURBO TINT #3021 BRIAN JACKSON 03/03/2025 1228 EXTERIORS LLC D/B/A TURBO TINT #3021 AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION ATTN: BRIAN JACKSON 1228 EXTERIORS LLC 4700 ECTON DR MARIETTA, GA 30066 CON001566 VALCOURT EXTERIOR LAWON GRIFFIN 03/03/2025 BUILDING SERVICES OF D/B/A VALCOURT EXTERIOR BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE GEORGIA LLC BUILDING SERVICES OF REQUIRED VALCOURT EXTERIOR GEORGIA LLC BUILDING SERVICES OF ATTN: LAWON GRIFFIN GEORGIA LLC VALCOURT EXTERIOR BUILDING SERVICES OF GEORGIA LLC 120 INTERSTATE NORTH PKWY, SUITE 314 ATLANTA, GA 30339 OCC040831 YELLOW SHOE TRAVEL HEATHER MELISKI 03/03/2025 TRAVEL IS BETTER WITH D/B/A YELLOW SHOE TRAVEL TRAVEL AGENCY HEATHER LLC ATTN: HEATHER MELISKI TRAVEL IS BETTER WITH HEATHER LLC 4951 LEWIS DR SMYRNA, GA 30082 OCC040879 ZENITH MENTAL HEALTH JASON PRICE 03/07/2025 ZENITH MENTAL HEALTH D/B/A ZENITH MENTAL FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LLC HEALTH ATTN: JASON PRICE ZENITH MENTAL HEALTH LLC 1355 TERRELL MILL ROAD, BLDG 1478/100 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.