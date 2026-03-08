New business listings for unincorporated Cobb County for the week ending Friday, March 6

TOPICS:
New business licenses article posted each week with an image of Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 8, 2026

Here are the 55 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, March 6, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC043282& MORE MARKETINGMATTHEW PIERCE03/02/2026
GROUPD/B/A & MORE MARKETINGCONSULTANT SERVICE – MARKETING
&MORE MARKETING GROUPGROUP
LLCATTN: MATTHEW PIERCE
&MORE MARKETING GROUP
LLC
3727 PACES PARK CIR SE
SMYRNA, GA 30080
OCC043342ALL FOUR SEASONSTRACY SUTTON03/06/2026
GARAGE & ENTRY DOORS-D/B/A ALL FOUR SEASONSGARAGE DOOR INSTALLATION
WINDOWSGARAGE & ENTRY DOORS-
GUILD A4SG SERVICES LLCWINDOWS
ATTN: TRACY SUTTON
GUILD A4SG SERVICES LLC
2197 CANTON RD, 110
MARIETTA, GA 30066
OCC043334BBQ CHICKEN KENNESAWJAE SHIM03/05/2026
LLCD/B/A BBQ CHICKENRESTAURANT
BBQ CHICKEN KENNESAWKENNESAW LLC
LLCATTN: JAE SHIM
BBQ CHICKEN KENNESAW
LLC
2501 EAST POEDMONT RD,
102
MARIETTA, GA 30062
OCC043315BOSWORTH ELECTRICALDANIEL BOSWORTH03/03/2026
LLCD/B/A BOSWORTHCONSTRUCTION MANAGEMENT
BOSWORTH ELECTRICALELECTRICAL LLC
LLCATTN: DANIEL BOSWORTH
BOSWORTH ELECTRICAL LLC
552 HIDDEN HILLS CT
MARIETTA, GA 30066
OCC043336BRANCH OUT CONSULTINGKRISTOPHER STRICKLIN03/06/2026
CORPD/B/A BRANCH OUTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
BRANCH OUT CONSULTINGCONSULTING CORP
CORPATTN: KRISTOPHER
STRICKLIN
BRANCH OUT CONSULTING
CORP
1842 KING ARTHURS CT
MARIETTA, GA 30062
OCC043301BROTHER BOY’SRAMSARAN RAMLOKHAN03/02/2026
PRESSURE/SOFT WASH LLCD/B/A BROTHER BOY’SCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
BROTHER BOY’SPRESSURE/SOFT WASH LLCMOBILE HOME EXTERIORS
PRESSURE/SOFT WASH LLCATTN: RAMSARAN
RAMLOKHAN
BROTHER BOY’S
PRESSURE/SOFT WASH LLC
3141 SHAW RD
SMYRNA, GA 30066
OCC043279CANO API INCSTEVE CANO03/02/2026
CANO API INCD/B/A CANO API INCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: STEVE CANO
CANO API INC
4008 HONEY TREE LN
MARIETTA, GA 30066
OCC043340CLASSICAL PILATESELIZABETH STERNE03/05/2026
STERNE ENTERPRISES LLCD/B/A CLASSICAL PILATESPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: ELILZABETH STERNE
STERNE ENTERPRISES LLC
3101 HOWELL MILL RD, STE
209
ATLANTA, GA 30327
OCC043300CLEARTRAKS PRESSURERANDALL TOLBERT03/02/2026
WASHINGD/B/A CLEARTRAKSCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
CLEARTRAKS LLCPRESSURE WASHINGMOBILE HOME EXTERIORS
ATTN: RANDALL TOLBERT
CLEARTRAKS LLC
2275 MARIETTA BLVD NW, 270
-402
ATLANTA, GA 30318
OCC043299COMPASSIONATE MINDSCATHERINE MCCOLLUM03/02/2026
COMPASSIONATE MINDSD/B/A COMPASSIONATEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
COUNSELING LLCMINDS
ATTN: CATHERINE
MCCOLLUM
COMPASSIONATE MINDS
COUNSELING LLC
1010 BROOKTON SQUARE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043335COMPLETE WEDDINGS &RICHARD MORAN03/06/2026
EVENTSD/B/A COMPLETE WEDDINGSENTERTAINMENT SERVICE
COMPLETE MUSIC OF DIXIE& EVENTS
INCATTN: RICHARD MORAN
COMPLETE MUSIC OF DIXIE
INC
2100 CANTON RD
MARIETTA, GA
OCC043331CORRECTIVE LIFESTYLE &MALAKA MUSTAFA03/06/2026
NUTRITION LLCD/B/A CORRECTIVEHEALTH AND ALLIED SERVICES
CORRECTIVE LIFESTYLE &LIFESTYLE & NUTRITION LLC
NUTRITION LLCATTN: MALAKA MUSTAFA
CORRECTIVE LIFESTYLE &
NUTRITION LLC
2925 CANTON RD, STE 1
MARIETTA, GA 30066
OCC043324FLATOUT MANUFACTURINGJACOB GERKEN03/04/2026
LLCD/B/A FLATOUTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
FLATOUT MANUFACTURINGMANUFACTURING LLC
LLCATTN: JACOB GERKEN
FLATOUT MANUFACTURING
LLC
2488 MOUNTAIN VIEW
SCHOOL RD
MARIETTA, GA 30066
OCC043317GABRIEL’S GARAGE DOORGABRIEL GELINAS03/04/2026
SERVICES LLCD/B/A GABRIEL’S GARAGEGARAGE DOOR INSTALLATION
GABRIEL’S GARAGE DOORDOOR SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: GABRIEL GELINAS
GABRIEL’S GARAGE DOOR
SERVICES LLC
4416 BLOWING MIND DR
ACWORTH, GA 30101
OCC043318GENTLE BREATHLUIS FORNIA03/04/2026
CHROPRACTIC LLCD/B/A GENTLE BREATHCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
GENTLE BREATHCHROPRACTIC LLC
CHROPRACTIC LLCATTN: LUIS FORNIA
GENTLE BREATH
CHROPRACTIC LLC
755 BARNES MILL TRACE NE
MARIETTA, GA 30062
OCC043320GENTLE ROOTS HOMEBRYANNA POLIARD03/04/2026
CARE LLCD/B/A GENTLE ROOTS HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
GENTLE ROOTS HOMECARE LLC
CARE LLCATTN: BRYANNA POLIARD
GENTLE ROOTS HOME CARE
LLC
800 BATTERY AVE SE STE 300
OFFICE 3076
ATLANTA, GA 30339
OCC043297GOLDEN YEARSVALERIA SHERRI03/02/2026
COMPANION CONCIERGED/B/A GOLDEN YEARSSITTING SERVICE
GOLDEN YEARSCOMPANION CONCIERGE
COMPANION CONCIERGEATTN: VALERIA SHERRI
LLCGOLDEN YEARS COMPANION
CONCIERGE LLC
1721 CONNOLLY DR
KENNESAW, GA 30144
OCC043338HAINES & KNOXTERESA KNOX03/05/2026
HAINES & KNOX LLCD/B/A HAINES & KNOXCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: TERESA KNOX(OCCUPATIONAL TAX)
HAINES & KNOX LLC
1549 LAKE HOLCOMB LANE
MARIETTA, GA 30062
OCC043302JACKSON HEWITT TAXSHONAE WALKER-JACOBS03/02/2026
SERVICED/B/A JACKSON HEWITT TAXINCOME TAX SERVICE
STONEWALL TAX SERVICESSERVICE
LLCATTN: SHONAE WALKER
JACOBS
STONEWALL TAX SERVICES
LLC
4150 MACLAND RD, STE 40
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043306JACKSON HEWITT TAXSHONAE WALKER – JACOBS03/02/2026
SERVICED/B/A JACKSON HEWITT TAXINCOME TAX SERVICE
STONEWALL TAX SERVICESSERVICE
LLCATTN: SHONAE WALKER
JACOBS
STONEWALL TAX SERVICES
LLC
4150 MACLAND RD, STE 40
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043312JOHNSON FERRY NORTHMARY BAER03/02/2026
SHOPPING CENTERD/B/A JOHNSON FERRYOFFICE SPACE RENTAL
BAER PROPERTIES LLCNORTH SHOPPING CENTER
BAER PROPERTIES LLC
4210 POST OAK TRITT RD
MARIETTA, GA 30062
OCC043267JORA IMPORTS LLCKAZI FARHAD03/02/2026
JORA IMPORTS LLCD/B/A JORA IMPORTS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: KAZI FARHAD
JORA IMPORTS LLC
21 SCOTT DR NE, STE 102
MARIETTA, GA 30067
OCC043293KADOSHGEORGE DEAQUINO03/02/2026
COMMERCIALCLEANINGD/B/A KADOSHCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
LLCCOMMERCIALCLEANING LLCMOBILE HOME EXTERIORS
KADOSHATTN: GEORGE DEAQUINO
COMMERCIALCLEANINGKADOSH
LLCCOMMERCIALCLEANING LLC
4880 THICKET PATH NW
ACWORTH, GA 30102
OCC043343KESTER KARE AT HOMEAMAKA ODU03/06/2026
KESTER KARE AT HOME LLCD/B/A KESTER KARE ATPERSONAL CARE HOME
HOME
ATTN: AMAKA ODU
KESTER KARE AT HOME LLC
2401 WINDY HILL RD, 1802H
MARIETTA, GA 30067
OCC043314LASSITER CROSSINGMARY BAER03/02/2026
SHOPPING CENTERD/B/A LASSITER CROSSINGOFFICE SPACE RENTAL
BAER PROPERTIES LLCSHOPPING CENTER
ATTN: MARY BAER
BAER PROPERTIES LLC
4210 POST OAK TRITT RD
MARIETTA, GA 30062
OCC043323LUCKY HARE ENTERPRISESDAVID GREEN03/05/2026
LUCKY HARE ENTERPRISESD/B/A LUCKY HAREBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCENTERPRISES
ATTN: DAVID GREEN
LUCKY HARE ENTERPRISES
LLC
850 MOUNTAIN INDUSTRIAL
DRIVE, 120
MARIETTA, GA 30060
OCC043326MATTRESS WAREHOUSEJOHNNIE GOODNER03/04/2026
MW OF MARIETTA WESTD/B/A MATTRESSMATTRESS RETAIL
COBB LLCWAREHOUSE
MW OF MARIETTA WEST
COBB LLC
PO BOX 3824
DURHAM, NC 27702
ALC003590MONTANAS BAR & GRILLCHRISTOPHER CARY EUBANK03/04/2026
BOGEYS INCD/B/A MONTANAS BAR &RESTAURANT
GRILL
ATTN: CHRISTOPHER
EUBANK
BOGEYS INC
2995 JOHNSON FERRY RD,
SUITE 330
MARIETTA, GA 30062
OCC043339NEIGHBORS ROOF REPAIRJONATHAN BOYNTON03/06/2026
GEORGIA NEIGHBORSD/B/A NEIGHBORS ROOFROOFING CONTRACTOR
ROOFING LTD. COMPANYREPAIR
ATTN: JONATHAN BOYNTON
GEORGIA NEIGHBORS
ROOFING LTD. COMPANY
3101 COBB PARKWAY, 124
ATLANTA, GA 30339
OCC043322NEWAVE POWER & LIGHTGARY DANIELS03/04/2026
HD4C LLCD/B/A NEWAVE POWER &ELECTRICAL CONTRACTOR
LIGHT
ATTN: GARY DANIELS
HD4C LLC
1047 SEVEN SPRINGS CIR
MARIETTA, GA 30068
OCC043296NOBLE ROYALESARAH FLOWERS03/02/2026
SUCCESSIOND/B/A NOBLE ROYALEENTERTAINMENT SERVICE
NOBLE ROYALESUCCESSION
SUCCESSION LLCATTN: SARAH FLOWERS
NOBLE ROYALE SUCCESSION
LLC
3000 CUMBERLAND CLUB DR,
206
ATLANTA, GA 30339
OCC043305PRIMEPOINT VENDING INCLISA MALOOLEY03/02/2026
PRIMEPOINT VENDING INCD/B/A PRIMEPOINT VENDINGVENDING MACHINES
INC
ATTN: LISA MALOOLEY
PRIMEPOINT VENDING INC
3379 BRYERSTONE CIR SE
SMYRNA, GA 30080
OCC043327PROFESSIONAL CLEANERSISHRATH SHAIK03/05/2026
CRISP CLEANERS INCD/B/A PROFESSIONALDRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
CLEANERSCLEANING PLANT
ATTN: ISHRATH SHAIK
CRISP CLEANERS INC
1205 JOHNSON FERRY RD,
132
MARIETTA, GA 30068
OCC043291RADIANCE SOLAR LLCSTEVE NEWBY03/02/2026
RADIANCE SOLAR LLCD/B/A RADIANCE SOLAR LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: STEVE NEWBY
RADIANCE SOLAR LLC
1200 JOHNSON FERRY RD,
STE 220
MARIETTA, GA 30068
OCC043303RGL POOL & SPA LLCROMAN GARCIA03/02/2026
RGL POOL & SPA LLCD/B/A RGL POOL & SPA LLCSWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: ROMAN GARCIA
RGL POOL & SPA LLC
5156 RAY CRT
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003614RIO STEAKHOUSE ANDSANDRA MARIA GALAS03/02/2026
BAKERYFEREGHETTIRESTAURANT
RIO STEAKHOUSED/B/A RIO STEAKHOUSE AND
MARIETTA LLCBAKERY
ATTN: SANDRA FEREGHETTI
RIO STEAKHOUSE MARIETTA
LLC
1275 POWERS FERRY RD,
SUITE 230
MARIETTA, GA 30067
CON001684SAFE SOLUTIONS INCJOEY SCRUGGS03/06/2026
SUPERIOR ALARM FIRE ANDD/B/A SAFE SOLUTIONS INCLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ELECTRONICS INCATTN: JOEY SCRUGGSSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
SUPERIOR ALARM FIRE ANDINSTALLATION)
ELECTRONICS INC
153 BROZZINI CRT
GREENVILLE, SC 29615
OCC043294SALGADO TIRESCHRISTIAN SALGADO03/02/2026
SALGADO TIRE PROS LLCD/B/A SALGADO TIRESTIRE DEALER
ATTN: CHRISTIAN SALGADO
SALGADO TIRE PROS LLC
2099 AUSTELL RD
MARIETTA, GA 30008
OCC043325SCOOP SOLUTIONS LLCANTHONY HICKS03/05/2026
SCOOP SOLUTIONS LLCD/B/A SCOOP SOLUTIONSBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
LLC
ATTN: ANTHONY HICKS
SCOOP SOLUTIONS LLC
4620 WHITE LAKE DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043313SHALLOM SIDING LLCJEFFERSON DA SILVA03/03/2026
SHALLOM SIDING LLCD/B/A SHALLOM SIDING LLCSIDING CONTRACTOR
ATTN: JEFFERSON DA SILVA
SHALLOM SIDING LLC
4126 HUNTERS GREEN LN
KENNESAW, GA 30144
OCC043311SHALLOWFORD PLAZASHALLOWFORD PLAZA03/02/2026
SHOPPING CENTERSHOPPING CENTEROFFICE SPACE RENTAL
BAER PROPERTIES LLCD/B/A SHALLOWFORD PLAZA
SHOPPING CENTER
BAER PROPERTIES LLC
4210 POST OAK TRITT RD
MARIETTA, GA 30062
OCC043341SOULALIGNED CONSULTINGKERENE HOILETT03/06/2026
LLCD/B/A SOULALIGNEDCONSULTANT – EDUCATION
SOULALIGNED CONSULTINGCONSULTING LLC
LLCATTN: KERENE HOILETT
SOULALIGNED CONSULTING
LLC
5220 JIMMY LEE SMITH PKWY,
104-202
HIRAM, GA 30141
OCC043319STAFFINGBYCARVER LLCDARRNELL LONG03/03/2026
STAFFINGBYCARVER LLCD/B/A STAFFINGBYCARVEREMPLOYMENT AGENCY
LLC
ATTN: DARRNELL LONG
STAFFINGBYCARVER LLC
1945 THE EXCHANGE, 450
ATLANTA, GA 30339
OCC043332SUNDOG DESIGN STUDIOKATHY TONNER03/06/2026
LLCD/B/A SUNDOG DESIGNINTERIOR DESIGN
SUNDOG DESIGN STUDIOSTUDIO LLC
LLCATTN: KATHY TONNER
SUNDOG DESIGN STUDIO LLC
603 COVE PLACE
ATLANTA, GA 30339
OCC043295SUSAN GOINS LLCSUSAN GOINS03/02/2026
SUSAN GOINS LLCD/B/A SUSAN GOINS LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: SUSAN GOINS
SUSAN GOINS LLC
4210 SCHOONER CT
ROSWELL, GA 30075
ALC003610TAQUERIA EL GUEROISRAEL OCHOA PENALOZA03/04/2026
LOS GUEROS TAQUERIAD/B/A TAQUERIA EL GUERORESTAURANT
LLCATTN: ISRAEL OCHOA
PENALOZA
LOS GUEROS TAQUERIA LLC
326 CHESNUT HILL RD SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043333TEAMLOGIC IT 61017MUNAWAR ESMAIL03/06/2026
MUNAMUNI LLCD/B/A TEAMLOGIC IT 61017CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: MUNAWAR ESMAIL
MUNAMUNI LLC
5605 ASHEFORDE LN
MARIETTA, GA 30068
OCC043316THE BRAIDS SHOP &KHADIJA JACKSON03/03/2026
BEAUTY SUPPLYD/B/A THE BRAIDS SHOP &HAIR BRAIDING
THE BRAIDS SHOP LLCBEAUTY SUPPLY
ATTN: KHADIJA JACKSON
THE BRAIDS SHOP LLC
2605 IVY CV
UNION CITY, GA 30291
OCC043308THE OSCARVILLE PROJECTJASON HAYES03/02/2026
THE OSCARVILLE PROJECTD/B/A THE OSCARVILLECHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCPROJECTPROFIT)
ATTN: JASON HAYES
THE OSCARVILLE PROJECT
INC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
220 PMB 550526
ATLANTA, GA 30339
OCC043337THE REVIVALKATHIA NUNEZ03/05/2026
THE REVIVAL LUXURYD/B/A THE REVIVALCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
GOODS LLCATTN: KATHIA NUNEZ
THE REVIVAL LUXURY
GOODS LLC
925 BALLEW DR
MARIETTA, GA 30066
OCC043298TRIPPIN’ SNACKS LLCWILLIAM MARTIN III03/02/2026
TRIPPIN’ SNACKS LLCD/B/A TRIPPIN’ SNACKS LLCVENDING MACHINES
ATTN: WILLIAM MARTIN III
TRIPPIN’ SNACKS LLC
330 SUMTER DR
MARIETTA, GA 30066
OCC043321TWO ANGELS CLEANINGNORMA DEL ANGEL03/04/2026
SERVICES LLCD/B/A TWO ANGELSJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
TWO ANGELS CLEANINGCLEANING SERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: NORMA DEL ANGEL
TWO ANGELS CLEANING
SERVICES LLC
4063 STEPHANIE CT
KENNESAW, GA 30152
OCC043309VASCULAR SURGICALCHARLES WYBLE03/02/2026
ASSOCIATES P.C.D/B/A VASCULAR SURGICALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
VASCULAR SURGICALASSOCIATES P.C.
ASSOCIATES P.C.ATTN: DR. CHARLES WYBLE
VASCULAR SURGICAL
ASSOCIATES P.C.
60 CHASTAIN CENTER BLVD,
STE 66
KENNESAW, GA 30144
OCC043310VERSATIL LLCALLAN RODAS03/03/2026
VERSATIL LLCD/B/A VERSATIL LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ALLAN RODAS
VERSATIL LLC
345 MADEIRA CIR SW
SMYRNA, GA 30082
OCC043266WOODLAND FALLSWOODLAND FALLS03/05/2026
BDS IV GA WOODLANDD/B/A WOODLAND FALLSAPARTMENT RENTAL
FALLS LLCBDS IV GA WOODLAND FALLS
LLC
170 SMYRNA POWDER
SPRINGS
SMYRNA, GA 30082

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "New business listings for unincorporated Cobb County for the week ending Friday, March 6"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.