Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 1 to May 7

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
PAPA JOHN’S PIZZA #777
- 4400 BROWNSVILLE RD STE 110 POWDER SPRINGS, GA 30127-8902
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24946
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-07-2026
SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL
- 1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000263
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-07-2026
ZONE COFFEE BAR THE
- 32 N FAIRGROUND ST NE MARIETTA, GA 30060-2160
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002829
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-07-2026
DUNKIN’ DONUTS #353605
- 4443 WADE GREEN RD NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-1248
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003426
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 05-07-2026
SUBWAY #61030
- 4400 BROWNSVILLE RD STE 102 POWDER SPRINGS, GA 30127-8902
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003841
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 05-07-2026
AUSTELL SENIOR CENTER
- 4915 AUSTELL POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-2410
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004789
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-07-2026
SKINT CHESTNUT BREWING COMPANY
- 3886 BROAD ST STE 100 POWDER SPRINGS, GA 30127-2767
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005366
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-07-2026
QUALITY INN – FOOD
- 1255 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8701
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17792
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-06-2026
SPARKLES ROLLER RINK II OF KENNESAW
- 1000 MCCOLLUM PKWY NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2096
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 05-06-2026
BRICKMONT ACWORTH ASSISTED LIVING
- 3114 N COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-1014
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003129
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-06-2026
MCDONALD’S #2848
- 4415 WADE GREEN RD NW KENNESAW, GA 30144-6424
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003356
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 05-06-2026
MCDONALD’S #10167
- 305 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4988
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003559
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 05-06-2026
QUEEN TEA
- 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1080 KENNESAW, GA 30144-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003631
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-06-2026
MCDONALD’S #33950
- 4050 JILES RD NW KENNESAW, GA 30144-1105
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003905
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-06-2026
SBARRO #479
- 400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 128 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004504
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 05-06-2026
JULIANA’S ITALIAN CATERING
- 771 SHALLOWFORD RD NE STE 101 KENNESAW, GA 30144-5325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005126
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-06-2026
MICHOACANA GOURMET
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 126 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005295
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-06-2026
AMERICAN DELI
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 123 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006031
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 05-06-2026
TAQUERIA LA PALOMA (INSIDE BP)
- 1090 S COBB DR SE MARIETTA, GA 30060-3317
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006164
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 05-06-2026
POPEYE’S
- 1430 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006328
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-06-2026
SPRINGHILL SUITES KENNESAW – FOOD
- 3399 TOWN POINT DR KENNESAW, GA 30144-7021
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006631
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-06-2026
FROZOS
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 136 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006651
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 05-06-2026
MARCOS PIZZA 8232
- 4250 WADE GREEN RD NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006657
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 05-06-2026
SUBWAY
- 4311 BELLS FERRY RD NW STE E KENNESAW, GA 30144-7173
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006723
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 05-06-2026
!!HOBNOB TAVERN
- 4300 PACES FERRY RD SE STE 250 ATLANTA, GA 30339-5715
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007534
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-06-2026
TACO BELL #30596
- 4042 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001707
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-05-2026
AMC THEATRES BARRETT COMMONS 24
- 2600 COBB PLACE LANE NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5301
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-05-2026
BANDIDO WINGS
- 371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001678
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 05-05-2026
FIREHOUSE SUBS #659
- 145 N MARIETTA PKWY NE STE F MARIETTA, GA 30060-8023
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003341
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 05-05-2026
WINGS PUB
- 1368 ATLANTA RD SE STE 114 MARIETTA, GA 30060-3937
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003399
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 05-05-2026
LITTLE CAESARS PIZZA
- 4131 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003885
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 05-05-2026
AMERICAN DELI
- 3895 CHEROKEE ST STE 360 KENNESAW, GA 30144-6731
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004517
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 05-05-2026
876 NYAM MINZ
- 1475 TERRELL MILL RD SE STE 106 MARIETTA, GA 30067-6049
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004833
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-05-2026
BANDIDO WINGS – BASE
- 371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004905
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 05-05-2026
WHATABURGER
- 705 TOWNPARK LN NW KENNESAW, GA 30144-5821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005050
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 05-05-2026
FRESH ONE KITCHEN
- 440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 6 KENNESAW, GA 30144-4918
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005155
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-05-2026
ANDERSON MILL CENTER FOR NURSING & HEALING – FOOD
- 2130 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1806
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005687
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-05-2026
HORNED OWL BREWING
- 2765 S MAIN ST STE A KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006155
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-05-2026
876 NYAM MINZ – BASE
- 1475 TERRELL MILL RD SE UNIT 106 MARIETTA, GA 30067-6049
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006489
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-05-2026
VEGAN VIBE FUSION
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 135 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006658
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-05-2026
YUMMY PARADISE CAFE
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 119 KENNESAW, GA 30144-4950
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006820
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 05-05-2026
AUNTIE ANNE’S
- 400 ERNEST BARRETT PKWY NW SPC 287 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007067
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-05-2026
ARBY’S #1735
- 3250 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2969
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-04-2026
LIFE U BREW
- 1269 BARCLAY CIR SE MARIETTA, GA 30060-4511
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002099
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-04-2026
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES GA-0262
- 600 CHASTAIN RD NW STE 410 KENNESAW, GA 30144-3203
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003467
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-04-2026
TROPICAL SMOOTHIE CAFE
- 777 TOWNPARK LN NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-5947
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004724
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-04-2026
PAPA JOHN’S
- 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4868
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004881
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 05-04-2026
TWO HANDS
- 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 568 KENNESAW, GA 30144-4829
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005168
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 05-04-2026
STEAK N SHAKE
- 825 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4926
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006337
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-04-2026
REVOLVING SUSHI FACTORY
- 2349 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8667
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006361
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 05-04-2026
SERENITY EMPIRE AT MARIETTA
- 1790 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4154
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006766
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 05-04-2026
ATLANTA MARRIOTT NORTHWEST – FOOD
- 200 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-2111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006975
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 05-04-2026
!!KHAN’S HALAL – BASE
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-2 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007300
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-04-2026
!!KHAN’S HALAL – MOBILE
- 1592 ATLANTA RD SE STE 130-2 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007301
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-04-2026
!!BAR AMAYA
- 585 FRANKLIN GTWY SE STE B-3 MARIETTA, GA 30067-7700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007498
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 05-04-2026
2026 FUN BOX ATLANTA – FUNBOX 4
- 2860 CUMBERLAND MALL ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007399
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-02-2026
ASPIRE – SCHOOL
- 5805 DUNN RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002056
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-01-2026
STARBUCKS #26561
- 1955 COBB PKWY N STE 100 KENNESAW, GA 30152-4503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002285
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-01-2026
PANDA EXPRESS #2726
- 1380 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5001
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002362
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 05-01-2026
JASON’S DELI
- 945 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4531
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000738
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-01-2026
WING MAN, THE
- 803 POWDER SPRINGS ST SW STE 1 MARIETTA, GA 30064-3649
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006955
- Last Inspection Score: 73
- Last Inspection Date: 05-01-2026
!!VV’S BBQ & SEAFOOD – BASE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-10 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007269
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-01-2026
!!VV’S BBQ & SEAFOOD – MOBILE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-10 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007270
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-01-2026
!!COBB GALLERIA EXHIBIT HALL A- GRAB N’GO
- 2 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339-5938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007450
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-01-2026
!!LA MICHOACANA ICONIC ICECREAM
- 270 COBB PKWY SE MARIETTA, GA 30060-6518
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007462
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 05-01-2026
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 1 to May 7"