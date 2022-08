Take a look at what new businesses came to Cobb County between August 7 and August 14

There were 61 new business licenses issued in Cobb County effective during the one-week period from August 7 to August 14.

Restaurants are always a popular type of local business, and several took out license over the past week. Four of the entries for restaurants are probably ownership changes in Panera franchises, since the one I spot-checked (at Avenue East Cobb) is already located there.

Others include Bar 44 on Canton Road, and Lil Bites (which seems to be a food truck headquartered in Marietta). There are also catering services and one location described as “Cottage Food” (food cooked in a residence).

Other businesses are both varied in type and distributed pretty evenly across the county.

Here are the businesses listed on the Cobb County website:

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 8/7/2022 and 8/14/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034764 67ATE VENDING JASON LEWIS 08/10/2022 67ATE VENDING LLC 2735 PACES FERRY RD, SUITE VENDING MACHINES 501 VININGS, GA 30334 OCC034740 A FRAME RENOVATIONS & GREGORY ELY 08/08/2022 REPAIR LLC 5006 NIAGARA DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE A FRAME RENOVATIONS & ACWORTH, GA 30102 REPAIR LLC OCC034789 AIZTIRF HOME CARE CLARENCE WILLIAMS 08/12/2022 AIZTIRF HOME CARE INC 3948 FLINT HILL RD HEALTH AND ALLIED SERVICES POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034791 ASKHER LESLIE CADIC 08/12/2022 2711 ASTER CT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT MARIETTA, GA 30062 OCC034782 B&J APPLIANCE REPAIR LLC SAM BASKIN 08/11/2022 B&J APPLIANCE REPAIR LLC 2108 AUSTELL RD APPLIANCE REPAIR MARIETTA, GA 30008 OCC034768 BAR 44 LLC ABDUL-WAHAB ALADE 08/10/2022 BAR 44 LLC BABATUNDE AMINU RESTAURANT 2755 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC034779 BESS HEALTH CAREERS MARY GOODWIN 08/11/2022 INSTITUTE 1900 LELAND DR, SUITE 140 JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING BESS HEALTH CAREERS MARIETTA, GA 30067 INSTITUTE LLC OCC034752 C123 TRANS LLC CHARLIE WILLIAMS 08/09/2022 C123 TRANS 1306 OLD POWDER SPRINGS HAULING CONTRACTOR RD, APT 3 MABLETON, GA 30126 OCC034754 CAPTURED FILMS LLC AUSTIN SULLIVAN 08/09/2022 CAPTURED FILMS LLC 4826 CLOVE DR AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION MABLETON, GA 30126 OCC034781 CERTION CLOTHIER LLC LAJUAN CERTION 08/11/2022 CERTION CLOTHIER LLC 3326 HOBBIT GLN CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034762 CJ PRODUCTS DEVONNA JOHNSON 08/10/2022 CHRISTINE JUSTINE 671 MARAN LN CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL PRODUCTS AND MABLETON, GA 30126 ENTERPRISES LLC OCC034795 COASTAL OUTDOOR MICHAEL VILLANUEVA 08/12/2022 SERVICES 2735 S LIVE OAK DR, SUITE C SIGN ERECTION MONCKS CORNER, SC 29461 (843)899-7446 OCC034778 DIVINE EXCHANGE CANZADA TWYMAN 08/10/2022 MINISTRY 2400 HERODIAN WAY, SUITE CHARITABLE ORGANIZATION (NON DIVINE EXCHANGE 220 PROFIT) MINISTRY INC SMYRNA, GA 30080 OCC034776 DYNAMIC SPEECH AND TRESHONDA TUCKER 08/11/2022 LANGUAGE SERVICES LLC 441 TWAIN CIR SPEECH THERAPY DYNAMIC SPEECH AND MABLETON, GA 30126 LANGUAGE SERVICES LLC OCC034599 EDWARD JONES EDWARD D. JONES & CO. LP 08/09/2022 EDWARD D. JONES & CO. LP 100 GALLERIA PKWY, SUITE CONSULTANT – FINANCIAL 1540 ATLANTA, GA 30339 OCC034777 ELITE PROMOTIONS INC ARTHUR MEYER 08/10/2022 ELITE PROMOTIONS INC 4311 SPRUCEBOUGH DR ADVERTISING – DEMONSTRATION & MARIETTA, GA 30062 DISPLAY SERVICE OCC034770 FREE J&S INC JONATHAN ANDERSON 08/10/2022 FREE J&S INC 1456 BEECHWORTH LN CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ACWORTH, GA 30101 OCC034741 GRACE MEADOW ACRES LINDA MCCORMICK 08/08/2022 LLC 3430 VELMA DR STABLES BOARDING TRAINING AND GRACE MEADOW ACRES POWDER SPRINGS, GA 30127 RIDING LLC OCC034757 GREENFIELD HOUSE KIU TIONG 08/09/2022 MTT GREEN HOUSE LLC 115 DAVIS CIR, SUITE 100 FOOD SERVICE MARIETTA, GA 30008 OCC034602 GRUPO LATINO SERVICES IVIS ESTRADA 08/12/2022 LLC 2561 AUSTELL RD, SUITE 190 INCOME TAX SERVICE GRUPO LATINO SERVICES MARIETTA, GA 30008 LLC OCC034792 HOME INVASION SHIELD HADI WAHBA 08/12/2022 HOME INVASION SHIELD 4630 WOODSTOCK RD, SUITE WHOLESALE – METAL PRODUCTS LLC B ROSWELL, GA 30075 OCC034780 HUNGER STRIKES VENDING ANTHONY CALDWELL JR 08/11/2022 3596 MAIN STATION DR VENDING MACHINES MARIETTA, GA 30008 OCC034767 INVICTUS STAR MARTIAL RAFAEL MIGUEL 08/10/2022 ARTS 4750 ALABAMA RD, SUITE 112 MARTIAL ARTS INSTRUCTION INVICTUS STAR MARTIAL ROSWELL, GA 30075 ARTS LLC OCC034750 KNIGHTS TOP NOTCH LOVELL KNIGHT 08/09/2022 PRESSURE WASHING LLC 3885 GEORGE BUSBEE PKWY, CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & KNIGHTS TOP NOTCH GA MOBILE HOME EXTERIORS PRESSURE WASHING ALC002998 KWIK SERVE NILOFER AJANI 08/11/2022 1057 VETERANS MEMORIAL 1057 VETERANS MEMORIAL CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL INC HWY MABLETON, GA 30126 ALC002981 LIL BITES EMILY JOHNSON 08/10/2022 LIL BITES FOOD TRUCK LLC 3079 HIDDEN FOREST CT RESTAURANT MARIETTA, GA 30066 OCC034766 MAIL IN THE BOX LLC LATASHA BRYANT 08/10/2022 MAIL IN THE BOX LLC 5399 SPRINGBROOK LN PACKAGING LABELING & SHIPPING POWDER SPRINGS, GA 30127 SERVICE OCC034759 MKJTV BIRDHOUSES KIU TIONG 08/10/2022 MANUFACTURING INC 3060 WELLINGTON CT MANUFACTURER – HOME FURNISHINGS MKJTV BIRDHOUSES ATLANTA, GA 30339 MANUFACTURING INC OCC034769 MSTARI IYANA BRENT 08/10/2022 MSTARI THE BRAND LLC 2055 BARRETT LAKES BLVD, CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL APT 730 KENNESAW, GA 30144 OCC034758 MT NUTRITION REMEDIES KIU TIONG 08/09/2022 FOOD REMEDIES LLC 115 DAVIS CIR, SUITE 100 FOOD SERVICE MARIETTA, GA 30008 OCC034746 NATURE’S TOUCH GERARDO VARGAS 08/08/2022 LANDSCAPE LLC 1389 POWDER SPRINGS RD LANDSCAPING CONTRACTOR NATURE’S TOUCH MARIETTA, GA 30064 LANDSCAPE LLC OCC034742 NORTH GEORGIA GLASS JORDON PINNER 08/08/2022 LLC 2070 ATTIC PKWY, SUITE 403 GLAZING WORK CONTRACTOR NORTH GEORGIA GLASS KENNESAW, GA 30152 LLC OCC034748 NORTH PREMIER JENNIFER THOMAS 08/08/2022 ACCOUNTING SERVICES 2524 CENTENNIAL COMMONS ACCOUNTING, AUDITING, AND LLC VW BOOKEEPING – NOT A CPA NORTH PREMIER ACWORTH, GA 30075 ACCOUNTING SERVICES LLC OCC034745 ONESTREET DEVELOPMENT THURSTON COOKE 08/08/2022 LLC 104 INTERSTATE NORTH APARTMENT MANAGEMENT & ONESTREET DEVELOPMENT PKWY MAINTENANCE LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034743 ONESTREET RESIDENTIAL MELANIE POOLE 08/08/2022 DESIGN LLC 104 INTERSTATE NORTH DRAFTING & DESIGN SERVICE ONESTREET RESIDENTIAL PKWY DESIGN LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034784 PANERA BREAD #202590 PATRICK CORRELL 08/11/2022 BRHPAN II GEORGIA LLC 4475 ROSWELL RD RESTAURANT MARIETTA, GA 30062 OCC034783 PANERA BREAD #202593 PATRICK CORRELL 08/11/2022 BRHPAN II GEORGIA LLC 3625 DALLAS HWY RESTAURANT MARIETTA, GA 30064 OCC034785 PANERA BREAD #202594 PATRICK CORRELL 08/11/2022 BRHPAN II GEORGIA LLC 600 CHASTAIN RD RESTAURANT KENNESAW, GA 30144 OCC034788 PANERA BREAD #202598 PATRICK CORRELL 08/11/2022 BRHPAN II GEORGIA LLC 964 ERNEST BARRETT PKWY RESTAURANT KENNESAW, GA 30144 OCC034772 PEARL RIVER INVESTMENT MENSHENG XU 08/11/2022 INC 802 OLD CANTON RD REAL ESTATE INVESTMENTS PEARL RIVER INVESTMENT MARIETTA, GA 30068 INC OCC034771 PUREONE SERVICES MARY SNIDER 08/11/2022 DMD SNIDER INC 6239 BRAIDWOOD WAY CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & ACWORTH, GA 30101 MOBILE HOME EXTERIORS OCC034744 RESTORE SALON AND TAMARRIAN MYRICK 08/08/2022 TRICHOLOGY CENTER 1025 EAST-WEST CONN, BEAUTY SHOP TEES HAIR SALON LLC SUITE 604 AUSTELL, GA 30106 OCC034760 ROGER A-1 TOWING ROGER DYE 08/10/2022 4029 ANDERSON FARM RD WRECKER SERVICE AUSTELL, GA 30106 OCC034751 SANSHMAN LLC TAKHMINAKHON SAIDOV 08/09/2022 SANSHMAN LLC 2239 SNUG HARBOR WHOLESALE – HOME FURNISHINGS MARIETTA, GA 30066 OCC034794 SECURITY DOOR HADI WAHBA 08/12/2022 PRODUCTS 4630 WOODSTOCK RD WHOLESALE – METAL PRODUCTS SECURITY DOOR ROSWELL, GA 30075 PRODUCTS LLC OCC034756 SHAYTHEMUA CHRISHAY HICKS 08/09/2022 2690 MOUNT WILKINSON COSMETICS PKWY, SUITE 21 ATLANTA, GA 30339 CON001313 SHERLOCK HEATING AND KENNETH PENNY 08/11/2022 AIR 1120 OLD POWDER SPRINGS AIR CONDITIONING CONTRACTOR SHERLOCK HEATING AND RD AIR LLC MABLETON, GA 30126 OCC034775 SKIN & HONEY LLC ANGELLA STAPLES 08/11/2022 SKIN & HONEY LLC ZAMBRANO ESTHETICIAN 425 ERNEST BARRETT PKWY, SUITE 21 KENNESAW, GA 30144 OCC034793 SKYN 365 & WELLNESS OOUIDA YOUNG 08/12/2022 SKYN 365 & WELLNESS 3015 CANTON RD, SUITE 7B ESTHETICIAN CENTER LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034747 SOLE KULTURE JORGE PEREZ 08/08/2022 SOLE KULTURE LLC 4200 WADE GREEN RD, SUITE CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL 184 KENNESAW, GA 30144 OCC034739 SONMEX JOSEPHINE ALCANTAR 08/08/2022 SONMEX LLC 2209 ASQUITH AVE CATERING SERVICE MARIETTA, GA 30008 OCC034763 STUDIO 122 SALON STUDIO 122 SALON 08/10/2022 3625 DALLAS HWY, SUITE 835 BARBER SHOP MARIETTA, GA 30064 OCC034755 STUDIO WORKS OF CHRISTOPHER SULLIVAN 08/09/2022 GEORGIA LLC 4826 CLOVE DR RENTAL OF ELECTRONIC EQUIPMENT STUDIO WORKS OF MABLETON, GA 30126 EXCEPT VIDEO, MEDICAL, OR COMPUTER GEORGIA LLC CON001310 SUPERIOR CABLING MARIA RUTH MADRIGAL 08/10/2022 SOLUTIONS, LLC 8503 REDSTONE VIEW DR LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM CHARLOTTE, NC 28269 SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., (704)724-8705 INSTALLATION) OCC034761 SWEET BITES BY MIMI LLC MIMI MORRISON 08/10/2022 SWEET BITES BY MIMI LLC 1017 HALLMAN TER COTTAGE FOOD MARIETTA, GA 30064 OCC034753 THE BIG HOUSE EUREKA RUNNELS 08/09/2022 BARBERSHOP 1311 JOHNSON FERRY RD, BARBER SHOP PULSE MANIACS LLC SUITE 204 MARIETTA, GA 30068 OCC034749 TOP TIER TRIMMING LLC DERRECUS BURKS 08/09/2022 TOP TIER TRIMMING LLC 7073 SPRINGGROVE CT LANDSCAPING CONTRACTOR AUSTELL, GA 30168 OCC034790 TORTURED GRIPS MARC LANG 08/12/2022 TORTURED GRIPS LLC 1749 CHARRINGTON WAY VIDEO EQUIPMENT SALES POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034773 WHITE NOVEMBER STUDIO GERALDINE JOHNSON 08/11/2022 WHITE NOVEMBER STUDIO 2094 SADDLE RIDGE LN INTERIOR DESIGN LLC MARIETTA, GA 30062 OCC034765 YUNI HAIR SALON EUN GALVIN 08/10/2022 YUNI HAIR SALON LLC 3625 DALLAS HWY, SUITE 835 BEAUTY SHOP MARIETTA, GA 30064 OCC034774 Z – SIGNATURE HOMES INC MAXIM ZAITSEV 08/11/2022 Z – SIGNATURE HOMES INC 3847 LOCH HIGHLAND PKWY LAND DEVELOPMENT ROSWELL, GA 30075 Business Count: 61 Print Date: 8/13/2022 BL_New_Business_Listing_090818Page 7