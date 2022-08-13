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Take a look at what new businesses came to Cobb County between August 7 and August 14

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Welcome to Cobb County brick sign at Henderson Road on Veterans MemorialCobb County welcome sign (photo by Larry Felton Johnson)

Posted By: Larry Felton Johnson August 13, 2022

There were 61 new business licenses issued in Cobb County effective during the one-week period from August 7 to August 14.

Restaurants are always a popular type of local business, and several took out license over the past week. Four of the entries for restaurants are probably ownership changes in Panera franchises, since the one I spot-checked (at Avenue East Cobb) is already located there.

Others include Bar 44 on Canton Road, and Lil Bites (which seems to be a food truck headquartered in Marietta). There are also catering services and one location described as “Cottage Food” (food cooked in a residence).

Other businesses are both varied in type and distributed pretty evenly across the county.

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Here are the businesses listed on the Cobb County website:

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 8/7/2022 and 8/14/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC03476467ATE VENDINGJASON LEWIS08/10/2022
67ATE VENDING LLC2735 PACES FERRY RD, SUITEVENDING MACHINES
501
VININGS, GA 30334
OCC034740A FRAME RENOVATIONS &GREGORY ELY08/08/2022
REPAIR LLC5006 NIAGARA DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
A FRAME RENOVATIONS &ACWORTH, GA 30102
REPAIR LLC
OCC034789AIZTIRF HOME CARECLARENCE WILLIAMS08/12/2022
AIZTIRF HOME CARE INC3948 FLINT HILL RDHEALTH AND ALLIED SERVICES
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034791ASKHERLESLIE CADIC08/12/2022
2711 ASTER CTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MARIETTA, GA 30062
OCC034782B&J APPLIANCE REPAIR LLC SAM BASKIN08/11/2022
B&J APPLIANCE REPAIR LLC2108 AUSTELL RDAPPLIANCE REPAIR
MARIETTA, GA 30008
OCC034768BAR 44 LLCABDUL-WAHAB ALADE08/10/2022
BAR 44 LLCBABATUNDE AMINURESTAURANT
2755 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC034779BESS HEALTH CAREERSMARY GOODWIN08/11/2022
INSTITUTE1900 LELAND DR, SUITE 140JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
BESS HEALTH CAREERSMARIETTA, GA 30067
INSTITUTE LLC
OCC034752C123 TRANS LLCCHARLIE WILLIAMS08/09/2022
C123 TRANS1306 OLD POWDER SPRINGSHAULING CONTRACTOR
RD, APT 3
MABLETON, GA 30126
OCC034754CAPTURED FILMS LLCAUSTIN SULLIVAN08/09/2022
CAPTURED FILMS LLC4826 CLOVE DRAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
MABLETON, GA 30126
OCC034781CERTION CLOTHIER LLCLAJUAN CERTION08/11/2022
CERTION CLOTHIER LLC3326 HOBBIT GLNCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034762CJ PRODUCTSDEVONNA JOHNSON08/10/2022
CHRISTINE JUSTINE671 MARAN LNCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
PRODUCTS ANDMABLETON, GA 30126
ENTERPRISES LLC
OCC034795COASTAL OUTDOORMICHAEL VILLANUEVA08/12/2022
SERVICES2735 S LIVE OAK DR, SUITE CSIGN ERECTION
MONCKS CORNER, SC 29461
(843)899-7446
OCC034778DIVINE EXCHANGECANZADA TWYMAN08/10/2022
MINISTRY2400 HERODIAN WAY, SUITECHARITABLE ORGANIZATION (NON
DIVINE EXCHANGE220PROFIT)
MINISTRY INCSMYRNA, GA 30080
OCC034776DYNAMIC SPEECH ANDTRESHONDA TUCKER08/11/2022
LANGUAGE SERVICES LLC441 TWAIN CIRSPEECH THERAPY
DYNAMIC SPEECH ANDMABLETON, GA 30126
LANGUAGE SERVICES LLC
OCC034599EDWARD JONESEDWARD D. JONES & CO. LP08/09/2022
EDWARD D. JONES & CO. LP100 GALLERIA PKWY, SUITECONSULTANT – FINANCIAL
1540
ATLANTA, GA 30339
OCC034777ELITE PROMOTIONS INCARTHUR MEYER08/10/2022
ELITE PROMOTIONS INC4311 SPRUCEBOUGH DRADVERTISING – DEMONSTRATION &
MARIETTA, GA 30062DISPLAY SERVICE
OCC034770FREE J&S INCJONATHAN ANDERSON08/10/2022
FREE J&S INC1456 BEECHWORTH LNCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ACWORTH, GA 30101
OCC034741GRACE MEADOW ACRESLINDA MCCORMICK08/08/2022
LLC3430 VELMA DRSTABLES BOARDING TRAINING AND
GRACE MEADOW ACRESPOWDER SPRINGS, GA 30127RIDING
LLC
OCC034757GREENFIELD HOUSEKIU TIONG08/09/2022
MTT GREEN HOUSE LLC115 DAVIS CIR, SUITE 100FOOD SERVICE
MARIETTA, GA 30008
OCC034602GRUPO LATINO SERVICESIVIS ESTRADA08/12/2022
LLC2561 AUSTELL RD, SUITE 190INCOME TAX SERVICE
GRUPO LATINO SERVICESMARIETTA, GA 30008
LLC
OCC034792HOME INVASION SHIELDHADI WAHBA08/12/2022
HOME INVASION SHIELD4630 WOODSTOCK RD, SUITEWHOLESALE – METAL PRODUCTS
LLCB
ROSWELL, GA 30075
OCC034780HUNGER STRIKES VENDINGANTHONY CALDWELL JR08/11/2022
3596 MAIN STATION DRVENDING MACHINES
MARIETTA, GA 30008
OCC034767INVICTUS STAR MARTIALRAFAEL MIGUEL08/10/2022
ARTS4750 ALABAMA RD, SUITE 112MARTIAL ARTS INSTRUCTION
INVICTUS STAR MARTIALROSWELL, GA 30075
ARTS LLC
OCC034750KNIGHTS TOP NOTCHLOVELL KNIGHT08/09/2022
PRESSURE WASHING LLC3885 GEORGE BUSBEE PKWY,CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
KNIGHTS TOP NOTCHGAMOBILE HOME EXTERIORS
PRESSURE WASHING
ALC002998KWIK SERVENILOFER AJANI08/11/2022
1057 VETERANS MEMORIAL1057 VETERANS MEMORIALCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
INCHWY
MABLETON, GA 30126
ALC002981LIL BITESEMILY JOHNSON08/10/2022
LIL BITES FOOD TRUCK LLC3079 HIDDEN FOREST CTRESTAURANT
MARIETTA, GA 30066
OCC034766MAIL IN THE BOX LLCLATASHA BRYANT08/10/2022
MAIL IN THE BOX LLC5399 SPRINGBROOK LNPACKAGING LABELING & SHIPPING
POWDER SPRINGS, GA 30127SERVICE
OCC034759MKJTV BIRDHOUSESKIU TIONG08/10/2022
MANUFACTURING INC3060 WELLINGTON CTMANUFACTURER – HOME FURNISHINGS
MKJTV BIRDHOUSESATLANTA, GA 30339
MANUFACTURING INC
OCC034769MSTARIIYANA BRENT08/10/2022
MSTARI THE BRAND LLC2055 BARRETT LAKES BLVD,CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
APT 730
KENNESAW, GA 30144
OCC034758MT NUTRITION REMEDIESKIU TIONG08/09/2022
FOOD REMEDIES LLC115 DAVIS CIR, SUITE 100FOOD SERVICE
MARIETTA, GA 30008
OCC034746NATURE’S TOUCHGERARDO VARGAS08/08/2022
LANDSCAPE LLC1389 POWDER SPRINGS RDLANDSCAPING CONTRACTOR
NATURE’S TOUCHMARIETTA, GA 30064
LANDSCAPE LLC
OCC034742NORTH GEORGIA GLASSJORDON PINNER08/08/2022
LLC2070 ATTIC PKWY, SUITE 403GLAZING WORK CONTRACTOR
NORTH GEORGIA GLASSKENNESAW, GA 30152
LLC
OCC034748NORTH PREMIERJENNIFER THOMAS08/08/2022
ACCOUNTING SERVICES2524 CENTENNIAL COMMONSACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCVWBOOKEEPING – NOT A CPA
NORTH PREMIERACWORTH, GA 30075
ACCOUNTING SERVICES
LLC
OCC034745ONESTREET DEVELOPMENTTHURSTON COOKE08/08/2022
LLC104 INTERSTATE NORTHAPARTMENT MANAGEMENT &
ONESTREET DEVELOPMENTPKWYMAINTENANCE
LLCATLANTA, GA 30339
OCC034743ONESTREET RESIDENTIALMELANIE POOLE08/08/2022
DESIGN LLC104 INTERSTATE NORTHDRAFTING & DESIGN SERVICE
ONESTREET RESIDENTIALPKWY
DESIGN LLCATLANTA, GA 30339
OCC034784PANERA BREAD #202590PATRICK CORRELL08/11/2022
BRHPAN II GEORGIA LLC4475 ROSWELL RDRESTAURANT
MARIETTA, GA 30062
OCC034783PANERA BREAD #202593PATRICK CORRELL08/11/2022
BRHPAN II GEORGIA LLC3625 DALLAS HWYRESTAURANT
MARIETTA, GA 30064
OCC034785PANERA BREAD #202594PATRICK CORRELL08/11/2022
BRHPAN II GEORGIA LLC600 CHASTAIN RDRESTAURANT
KENNESAW, GA 30144
OCC034788PANERA BREAD #202598PATRICK CORRELL08/11/2022
BRHPAN II GEORGIA LLC964 ERNEST BARRETT PKWYRESTAURANT
KENNESAW, GA 30144
OCC034772PEARL RIVER INVESTMENTMENSHENG XU08/11/2022
INC802 OLD CANTON RDREAL ESTATE INVESTMENTS
PEARL RIVER INVESTMENTMARIETTA, GA 30068
INC
OCC034771PUREONE SERVICESMARY SNIDER08/11/2022
DMD SNIDER INC6239 BRAIDWOOD WAYCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
ACWORTH, GA 30101MOBILE HOME EXTERIORS
OCC034744RESTORE SALON ANDTAMARRIAN MYRICK08/08/2022
TRICHOLOGY CENTER1025 EAST-WEST CONN,BEAUTY SHOP
TEES HAIR SALON LLCSUITE 604
AUSTELL, GA 30106
OCC034760ROGER A-1 TOWINGROGER DYE08/10/2022
4029 ANDERSON FARM RDWRECKER SERVICE
AUSTELL, GA 30106
OCC034751SANSHMAN LLCTAKHMINAKHON SAIDOV08/09/2022
SANSHMAN LLC2239 SNUG HARBORWHOLESALE – HOME FURNISHINGS
MARIETTA, GA 30066
OCC034794SECURITY DOORHADI WAHBA08/12/2022
PRODUCTS4630 WOODSTOCK RDWHOLESALE – METAL PRODUCTS
SECURITY DOORROSWELL, GA 30075
PRODUCTS LLC
OCC034756SHAYTHEMUACHRISHAY HICKS08/09/2022
2690 MOUNT WILKINSONCOSMETICS
PKWY, SUITE 21
ATLANTA, GA 30339
CON001313SHERLOCK HEATING ANDKENNETH PENNY08/11/2022
AIR1120 OLD POWDER SPRINGSAIR CONDITIONING CONTRACTOR
SHERLOCK HEATING ANDRD
AIR LLCMABLETON, GA 30126
OCC034775SKIN & HONEY LLCANGELLA STAPLES08/11/2022
SKIN & HONEY LLCZAMBRANOESTHETICIAN
425 ERNEST BARRETT PKWY,
SUITE 21
KENNESAW, GA 30144
OCC034793SKYN 365 & WELLNESSOOUIDA YOUNG08/12/2022
SKYN 365 & WELLNESS3015 CANTON RD, SUITE 7BESTHETICIAN
CENTER LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034747SOLE KULTUREJORGE PEREZ08/08/2022
SOLE KULTURE LLC4200 WADE GREEN RD, SUITECLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
184
KENNESAW, GA 30144
OCC034739SONMEXJOSEPHINE ALCANTAR08/08/2022
SONMEX LLC2209 ASQUITH AVECATERING SERVICE
MARIETTA, GA 30008
OCC034763STUDIO 122 SALONSTUDIO 122 SALON08/10/2022
3625 DALLAS HWY, SUITE 835BARBER SHOP
MARIETTA, GA 30064
OCC034755STUDIO WORKS OFCHRISTOPHER SULLIVAN08/09/2022
GEORGIA LLC4826 CLOVE DRRENTAL OF ELECTRONIC EQUIPMENT
STUDIO WORKS OFMABLETON, GA 30126EXCEPT VIDEO, MEDICAL, OR COMPUTER
GEORGIA LLC
CON001310SUPERIOR CABLINGMARIA RUTH MADRIGAL08/10/2022
SOLUTIONS, LLC8503 REDSTONE VIEW DRLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
CHARLOTTE, NC 28269SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
(704)724-8705INSTALLATION)
OCC034761SWEET BITES BY MIMI LLCMIMI MORRISON08/10/2022
SWEET BITES BY MIMI LLC1017 HALLMAN TERCOTTAGE FOOD
MARIETTA, GA 30064
OCC034753THE BIG HOUSEEUREKA RUNNELS08/09/2022
BARBERSHOP1311 JOHNSON FERRY RD,BARBER SHOP
PULSE MANIACS LLCSUITE 204
MARIETTA, GA 30068
OCC034749TOP TIER TRIMMING LLCDERRECUS BURKS08/09/2022
TOP TIER TRIMMING LLC7073 SPRINGGROVE CTLANDSCAPING CONTRACTOR
AUSTELL, GA 30168
OCC034790TORTURED GRIPSMARC LANG08/12/2022
TORTURED GRIPS LLC1749 CHARRINGTON WAYVIDEO EQUIPMENT SALES
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034773WHITE NOVEMBER STUDIOGERALDINE JOHNSON08/11/2022
WHITE NOVEMBER STUDIO2094 SADDLE RIDGE LNINTERIOR DESIGN
LLCMARIETTA, GA 30062
OCC034765YUNI HAIR SALONEUN GALVIN08/10/2022
YUNI HAIR SALON LLC3625 DALLAS HWY, SUITE 835BEAUTY SHOP
MARIETTA, GA 30064
OCC034774Z – SIGNATURE HOMES INCMAXIM ZAITSEV08/11/2022
Z – SIGNATURE HOMES INC3847 LOCH HIGHLAND PKWYLAND DEVELOPMENT
ROSWELL, GA 30075
Business Count: 61
Print Date: 8/13/2022BL_New_Business_Listing_090818Page 7
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