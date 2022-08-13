Take a look at what new businesses came to Cobb County between August 7 and August 14

There were 61 new business licenses issued in Cobb County effective during the one-week period from August 7 to August 14.
Restaurants are always a popular type of local business, and several took out license over the past week. Four of the entries for restaurants are probably ownership changes in Panera franchises, since the one I spot-checked (at Avenue East Cobb) is already located there.
Others include Bar 44 on Canton Road, and Lil Bites (which seems to be a food truck headquartered in Marietta). There are also catering services and one location described as “Cottage Food” (food cooked in a residence).
Other businesses are both varied in type and distributed pretty evenly across the county.
Here are the businesses listed on the Cobb County website:
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 8/7/2022 and 8/14/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034764
|67ATE VENDING
|JASON LEWIS
|08/10/2022
|67ATE VENDING LLC
|2735 PACES FERRY RD, SUITE
|VENDING MACHINES
|501
|VININGS, GA 30334
|OCC034740
|A FRAME RENOVATIONS &
|GREGORY ELY
|08/08/2022
|REPAIR LLC
|5006 NIAGARA DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|A FRAME RENOVATIONS &
|ACWORTH, GA 30102
|REPAIR LLC
|OCC034789
|AIZTIRF HOME CARE
|CLARENCE WILLIAMS
|08/12/2022
|AIZTIRF HOME CARE INC
|3948 FLINT HILL RD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034791
|ASKHER
|LESLIE CADIC
|08/12/2022
|2711 ASTER CT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034782
|B&J APPLIANCE REPAIR LLC SAM BASKIN
|08/11/2022
|B&J APPLIANCE REPAIR LLC
|2108 AUSTELL RD
|APPLIANCE REPAIR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034768
|BAR 44 LLC
|ABDUL-WAHAB ALADE
|08/10/2022
|BAR 44 LLC
|BABATUNDE AMINU
|RESTAURANT
|2755 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034779
|BESS HEALTH CAREERS
|MARY GOODWIN
|08/11/2022
|INSTITUTE
|1900 LELAND DR, SUITE 140
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|BESS HEALTH CAREERS
|MARIETTA, GA 30067
|INSTITUTE LLC
|OCC034752
|C123 TRANS LLC
|CHARLIE WILLIAMS
|08/09/2022
|C123 TRANS
|1306 OLD POWDER SPRINGS
|HAULING CONTRACTOR
|RD, APT 3
|MABLETON, GA 30126
|OCC034754
|CAPTURED FILMS LLC
|AUSTIN SULLIVAN
|08/09/2022
|CAPTURED FILMS LLC
|4826 CLOVE DR
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|MABLETON, GA 30126
|OCC034781
|CERTION CLOTHIER LLC
|LAJUAN CERTION
|08/11/2022
|CERTION CLOTHIER LLC
|3326 HOBBIT GLN
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034762
|CJ PRODUCTS
|DEVONNA JOHNSON
|08/10/2022
|CHRISTINE JUSTINE
|671 MARAN LN
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|PRODUCTS AND
|MABLETON, GA 30126
|ENTERPRISES LLC
|OCC034795
|COASTAL OUTDOOR
|MICHAEL VILLANUEVA
|08/12/2022
|SERVICES
|2735 S LIVE OAK DR, SUITE C
|SIGN ERECTION
|MONCKS CORNER, SC 29461
|(843)899-7446
|OCC034778
|DIVINE EXCHANGE
|CANZADA TWYMAN
|08/10/2022
|MINISTRY
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|DIVINE EXCHANGE
|220
|PROFIT)
|MINISTRY INC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034776
|DYNAMIC SPEECH AND
|TRESHONDA TUCKER
|08/11/2022
|LANGUAGE SERVICES LLC
|441 TWAIN CIR
|SPEECH THERAPY
|DYNAMIC SPEECH AND
|MABLETON, GA 30126
|LANGUAGE SERVICES LLC
|OCC034599
|EDWARD JONES
|EDWARD D. JONES & CO. LP
|08/09/2022
|EDWARD D. JONES & CO. LP
|100 GALLERIA PKWY, SUITE
|CONSULTANT – FINANCIAL
|1540
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034777
|ELITE PROMOTIONS INC
|ARTHUR MEYER
|08/10/2022
|ELITE PROMOTIONS INC
|4311 SPRUCEBOUGH DR
|ADVERTISING – DEMONSTRATION &
|MARIETTA, GA 30062
|DISPLAY SERVICE
|OCC034770
|FREE J&S INC
|JONATHAN ANDERSON
|08/10/2022
|FREE J&S INC
|1456 BEECHWORTH LN
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034741
|GRACE MEADOW ACRES
|LINDA MCCORMICK
|08/08/2022
|LLC
|3430 VELMA DR
|STABLES BOARDING TRAINING AND
|GRACE MEADOW ACRES
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|RIDING
|LLC
|OCC034757
|GREENFIELD HOUSE
|KIU TIONG
|08/09/2022
|MTT GREEN HOUSE LLC
|115 DAVIS CIR, SUITE 100
|FOOD SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034602
|GRUPO LATINO SERVICES
|IVIS ESTRADA
|08/12/2022
|LLC
|2561 AUSTELL RD, SUITE 190
|INCOME TAX SERVICE
|GRUPO LATINO SERVICES
|MARIETTA, GA 30008
|LLC
|OCC034792
|HOME INVASION SHIELD
|HADI WAHBA
|08/12/2022
|HOME INVASION SHIELD
|4630 WOODSTOCK RD, SUITE
|WHOLESALE – METAL PRODUCTS
|LLC
|B
|ROSWELL, GA 30075
|OCC034780
|HUNGER STRIKES VENDING
|ANTHONY CALDWELL JR
|08/11/2022
|3596 MAIN STATION DR
|VENDING MACHINES
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034767
|INVICTUS STAR MARTIAL
|RAFAEL MIGUEL
|08/10/2022
|ARTS
|4750 ALABAMA RD, SUITE 112
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|INVICTUS STAR MARTIAL
|ROSWELL, GA 30075
|ARTS LLC
|OCC034750
|KNIGHTS TOP NOTCH
|LOVELL KNIGHT
|08/09/2022
|PRESSURE WASHING LLC
|3885 GEORGE BUSBEE PKWY,
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|KNIGHTS TOP NOTCH
|GA
|MOBILE HOME EXTERIORS
|PRESSURE WASHING
|ALC002998
|KWIK SERVE
|NILOFER AJANI
|08/11/2022
|1057 VETERANS MEMORIAL
|1057 VETERANS MEMORIAL
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|INC
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|ALC002981
|LIL BITES
|EMILY JOHNSON
|08/10/2022
|LIL BITES FOOD TRUCK LLC
|3079 HIDDEN FOREST CT
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034766
|MAIL IN THE BOX LLC
|LATASHA BRYANT
|08/10/2022
|MAIL IN THE BOX LLC
|5399 SPRINGBROOK LN
|PACKAGING LABELING & SHIPPING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|SERVICE
|OCC034759
|MKJTV BIRDHOUSES
|KIU TIONG
|08/10/2022
|MANUFACTURING INC
|3060 WELLINGTON CT
|MANUFACTURER – HOME FURNISHINGS
|MKJTV BIRDHOUSES
|ATLANTA, GA 30339
|MANUFACTURING INC
|OCC034769
|MSTARI
|IYANA BRENT
|08/10/2022
|MSTARI THE BRAND LLC
|2055 BARRETT LAKES BLVD,
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|APT 730
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034758
|MT NUTRITION REMEDIES
|KIU TIONG
|08/09/2022
|FOOD REMEDIES LLC
|115 DAVIS CIR, SUITE 100
|FOOD SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034746
|NATURE’S TOUCH
|GERARDO VARGAS
|08/08/2022
|LANDSCAPE LLC
|1389 POWDER SPRINGS RD
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|NATURE’S TOUCH
|MARIETTA, GA 30064
|LANDSCAPE LLC
|OCC034742
|NORTH GEORGIA GLASS
|JORDON PINNER
|08/08/2022
|LLC
|2070 ATTIC PKWY, SUITE 403
|GLAZING WORK CONTRACTOR
|NORTH GEORGIA GLASS
|KENNESAW, GA 30152
|LLC
|OCC034748
|NORTH PREMIER
|JENNIFER THOMAS
|08/08/2022
|ACCOUNTING SERVICES
|2524 CENTENNIAL COMMONS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|VW
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|NORTH PREMIER
|ACWORTH, GA 30075
|ACCOUNTING SERVICES
|LLC
|OCC034745
|ONESTREET DEVELOPMENT
|THURSTON COOKE
|08/08/2022
|LLC
|104 INTERSTATE NORTH
|APARTMENT MANAGEMENT &
|ONESTREET DEVELOPMENT
|PKWY
|MAINTENANCE
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034743
|ONESTREET RESIDENTIAL
|MELANIE POOLE
|08/08/2022
|DESIGN LLC
|104 INTERSTATE NORTH
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ONESTREET RESIDENTIAL
|PKWY
|DESIGN LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034784
|PANERA BREAD #202590
|PATRICK CORRELL
|08/11/2022
|BRHPAN II GEORGIA LLC
|4475 ROSWELL RD
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034783
|PANERA BREAD #202593
|PATRICK CORRELL
|08/11/2022
|BRHPAN II GEORGIA LLC
|3625 DALLAS HWY
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034785
|PANERA BREAD #202594
|PATRICK CORRELL
|08/11/2022
|BRHPAN II GEORGIA LLC
|600 CHASTAIN RD
|RESTAURANT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034788
|PANERA BREAD #202598
|PATRICK CORRELL
|08/11/2022
|BRHPAN II GEORGIA LLC
|964 ERNEST BARRETT PKWY
|RESTAURANT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034772
|PEARL RIVER INVESTMENT
|MENSHENG XU
|08/11/2022
|INC
|802 OLD CANTON RD
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|PEARL RIVER INVESTMENT
|MARIETTA, GA 30068
|INC
|OCC034771
|PUREONE SERVICES
|MARY SNIDER
|08/11/2022
|DMD SNIDER INC
|6239 BRAIDWOOD WAY
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|ACWORTH, GA 30101
|MOBILE HOME EXTERIORS
|OCC034744
|RESTORE SALON AND
|TAMARRIAN MYRICK
|08/08/2022
|TRICHOLOGY CENTER
|1025 EAST-WEST CONN,
|BEAUTY SHOP
|TEES HAIR SALON LLC
|SUITE 604
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034760
|ROGER A-1 TOWING
|ROGER DYE
|08/10/2022
|4029 ANDERSON FARM RD
|WRECKER SERVICE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034751
|SANSHMAN LLC
|TAKHMINAKHON SAIDOV
|08/09/2022
|SANSHMAN LLC
|2239 SNUG HARBOR
|WHOLESALE – HOME FURNISHINGS
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034794
|SECURITY DOOR
|HADI WAHBA
|08/12/2022
|PRODUCTS
|4630 WOODSTOCK RD
|WHOLESALE – METAL PRODUCTS
|SECURITY DOOR
|ROSWELL, GA 30075
|PRODUCTS LLC
|OCC034756
|SHAYTHEMUA
|CHRISHAY HICKS
|08/09/2022
|2690 MOUNT WILKINSON
|COSMETICS
|PKWY, SUITE 21
|ATLANTA, GA 30339
|CON001313
|SHERLOCK HEATING AND
|KENNETH PENNY
|08/11/2022
|AIR
|1120 OLD POWDER SPRINGS
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|SHERLOCK HEATING AND
|RD
|AIR LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC034775
|SKIN & HONEY LLC
|ANGELLA STAPLES
|08/11/2022
|SKIN & HONEY LLC
|ZAMBRANO
|ESTHETICIAN
|425 ERNEST BARRETT PKWY,
|SUITE 21
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034793
|SKYN 365 & WELLNESS
|OOUIDA YOUNG
|08/12/2022
|SKYN 365 & WELLNESS
|3015 CANTON RD, SUITE 7B
|ESTHETICIAN
|CENTER LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034747
|SOLE KULTURE
|JORGE PEREZ
|08/08/2022
|SOLE KULTURE LLC
|4200 WADE GREEN RD, SUITE
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|184
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034739
|SONMEX
|JOSEPHINE ALCANTAR
|08/08/2022
|SONMEX LLC
|2209 ASQUITH AVE
|CATERING SERVICE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034763
|STUDIO 122 SALON
|STUDIO 122 SALON
|08/10/2022
|3625 DALLAS HWY, SUITE 835
|BARBER SHOP
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034755
|STUDIO WORKS OF
|CHRISTOPHER SULLIVAN
|08/09/2022
|GEORGIA LLC
|4826 CLOVE DR
|RENTAL OF ELECTRONIC EQUIPMENT
|STUDIO WORKS OF
|MABLETON, GA 30126
|EXCEPT VIDEO, MEDICAL, OR COMPUTER
|GEORGIA LLC
|CON001310
|SUPERIOR CABLING
|MARIA RUTH MADRIGAL
|08/10/2022
|SOLUTIONS, LLC
|8503 REDSTONE VIEW DR
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|CHARLOTTE, NC 28269
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|(704)724-8705
|INSTALLATION)
|OCC034761
|SWEET BITES BY MIMI LLC
|MIMI MORRISON
|08/10/2022
|SWEET BITES BY MIMI LLC
|1017 HALLMAN TER
|COTTAGE FOOD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034753
|THE BIG HOUSE
|EUREKA RUNNELS
|08/09/2022
|BARBERSHOP
|1311 JOHNSON FERRY RD,
|BARBER SHOP
|PULSE MANIACS LLC
|SUITE 204
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034749
|TOP TIER TRIMMING LLC
|DERRECUS BURKS
|08/09/2022
|TOP TIER TRIMMING LLC
|7073 SPRINGGROVE CT
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|AUSTELL, GA 30168
|OCC034790
|TORTURED GRIPS
|MARC LANG
|08/12/2022
|TORTURED GRIPS LLC
|1749 CHARRINGTON WAY
|VIDEO EQUIPMENT SALES
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034773
|WHITE NOVEMBER STUDIO
|GERALDINE JOHNSON
|08/11/2022
|WHITE NOVEMBER STUDIO
|2094 SADDLE RIDGE LN
|INTERIOR DESIGN
|LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034765
|YUNI HAIR SALON
|EUN GALVIN
|08/10/2022
|YUNI HAIR SALON LLC
|3625 DALLAS HWY, SUITE 835
|BEAUTY SHOP
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034774
|Z – SIGNATURE HOMES INC
|MAXIM ZAITSEV
|08/11/2022
|Z – SIGNATURE HOMES INC
|3847 LOCH HIGHLAND PKWY
|LAND DEVELOPMENT
|ROSWELL, GA 30075
|Business Count: 61
|Print Date: 8/13/2022
|BL_New_Business_Listing_090818Page 7