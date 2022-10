Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Friday October 21- Thursday October 27

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health from Friday October 21 to Thursday October 27.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

WELLSTAR COMMUNITY HOSPICE TRANQUILITY AT KENNESAW MOUNTAIN 475 DICKSON AVE NW MARIETTA, GA 30064-1467 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 72 Last Inspection Date: 10-27-2022 NEW LUCKY CHINA 3045 GORDY PKWY STE 104 MARIETTA, GA 30066-8266 Phone Number: (770) 565-9666 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 93 Last Inspection Date: 10-27-2022 For More Information Call: (770) 435-7815 CHICK-FIL-A #3573 3046 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30062-1252 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-27-2022 WZ TAVERN EAST COBB 3052 SHALLOWFORD RD STE 104 MARIETTA, GA 30062-1252 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 81 Last Inspection Date: 10-27-2022 MILFORD ELEMENTARY SCHOOL 2390 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 97 Last Inspection Date: 10-27-2022 LAS TORTAS LOCAS #2 749 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2134 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 90 Last Inspection Date: 10-27-2022 TAQUERIA LA VILLA II 2851 N COBB PKWY STE 206 KENNESAW, GA 30152-2717 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 87 Last Inspection Date: 10-27-2022 DUNKIN DONUTS #355732 4100 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1202 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 91 Last Inspection Date: 10-27-2022 WENDY’S OF BIG CHICKEN 1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 90 Last Inspection Date: 10-27-2022 PLANET SMOOTHIE / TASTI D LITE 4805 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-3251 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 90 Last Inspection Date: 10-26-2022 WINDY CITY GRILL 4017 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2739 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 92 Last Inspection Date: 10-26-2022 TONITA’S RESTAURANT 185 VETERANS MEMORIAL HWY STE 106 & 107 MABLETON, GA 30126 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 80 Last Inspection Date: 10-26-2022 PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL 991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 95 Last Inspection Date: 10-26-2022 RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL 461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-26-2022 HIBACHI GRILL AND AMAZING BUFFET 3565 AUSTELL RD SW STE 1011 MARIETTA, GA 30008 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 84 Last Inspection Date: 10-26-2022 KSU CAFE – STARBUCKS 402 BARTOW AVE NW KENNESAW, GA 30144-5659 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-26-2022 OKINAWA HIBACHI AND SUSHI RESTAURANT 1605 EAST WEST CONNECTOR STE 120 AUSTELL, GA 30106 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 83 Last Inspection Date: 10-26-2022 DAVINCI’S PIZZERIA 4200 WADE GREEN RD STE 136 KENNESAW, GA 30144-1808 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 93 Last Inspection Date: 10-26-2022 MI CASITA 2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 300 MARIETTA, GA 30064-4444 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 91 Last Inspection Date: 10-26-2022 PANERA BREAD #1988 1605 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1243 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 95 Last Inspection Date: 10-26-2022 ACCESS RESTAURANT AND LOUNGE 185 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 111 MABLETON, GA 30126-2604 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 92 Last Inspection Date: 10-26-2022 MAE’S COFFEE ROASTERS – MOBILE 42 KENNEDY CV DALLAS, GA 30132-6663 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-26-2022 !!TACOS EL REY 5029 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2802 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-26-2022 WINGS & BURGER HAVEN 2745 SANDY PLAINS RD STE 128 MARIETTA, GA 30066-4327 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 87 Last Inspection Date: 10-25-2022 CHEATHAM HILLS ELEMENTARY 1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-25-2022 KSU CAFE – CHICK-FIL-A 1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-25-2022 KSU CAFE – STINGERS 1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 93 Last Inspection Date: 10-25-2022 CAPTAIN D’S 3462 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3703 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-25-2022 KSU – HISSHO SUSHI @ KSU MARIETTA 860 ROSSBACHER WAY SE MARIETTA, GA 30060 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-25-2022

JIMMY JOHN’S 3999 AUSTELL RD STE 223 AUSTELL, GA 30106 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 92 Last Inspection Date: 10-25-2022 WENDY’S OF CHASTAIN 995 CHASTAIN RD NW KENNESAW, GA 30144-5582 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 95 Last Inspection Date: 10-25-2022 OAKS AT WEST COBB 3292 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1872 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-25-2022 OKKO RAMEN 3045 GORDY PKWY STE 102 MARIETTA, GA 30066-8266 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 82 Last Inspection Date: 10-25-2022 INDO FUSION AT MARIETTA 279 POWERS FERRY RD STE F MARIETTA, GA 30067-7580 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 98 Last Inspection Date: 10-25-2022 GIGA-BITES CAFE 1851 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-7200 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-24-2022 TACO BELL #32648 1642 MULKEY RD AUSTELL, GA 30106 Phone Number: (770) 974-7926 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 92 Last Inspection Date: 10-24-2022 J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT 2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 90 Last Inspection Date: 10-24-2022 WAFFLE HOUSE #2168 1176 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3608 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 92 Last Inspection Date: 10-24-2022 TACO MAC 600 CHASTAIN RD NW STE 310 KENNESAW, GA 30144-3004 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 87 Last Inspection Date: 10-24-2022 SUBWAY #15670 2774 COBB PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30152-3469 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-24-2022 WENDY’S OF VAUGHN 1905 VAUGHN RD NW KENNESAW, GA 30144-4578 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-24-2022 SHERATON SUITES GALLERIA ATLANTA – FOOD 2844 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3113 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-24-2022 KALE ME CRAZY – EAST COBB 4475 ROSWELL RD STE 1620 MARIETTA, GA 30062-8146 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-24-2022 !!WYNDHAM GARDEN MARIETTA – FOOD 455 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7705 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 82 Last Inspection Date: 10-24-2022 ATLANTIC BUFFET 270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 57 Last Inspection Date: 10-21-2022 STARBUCKS #0033 – INSIDE PUBLIX 3605 SANDY PLAINS RD STE 200 MARIETTA, GA 30066-3066 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 96 Last Inspection Date: 10-21-2022 CHIPOTLE MEXICAN GRILL – SANDY PLAINS 2 3606 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-3020 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 100 Last Inspection Date: 10-21-2022 XTRACTION 2932 CANTON RD STE 190 MARIETTA, GA 30066-3861 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 98 Last Inspection Date: 10-21-2022 BIG FISH & CHICKEN 3190 CANTON RD STE 108 MARIETTA, GA 30066-3813 Permit Type: Food Service Last Inspection Score: 90 Last Inspection Date: 10-21-2022