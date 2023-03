Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from March 3 to March 9

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

TOFU VILLAGE

700 SANDY PLAINS RD STE B1 MARIETTA, GA 30066-6370

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001766

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-09-2023

PANDA EXPRESS #1135

4275 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6488

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17214

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-09-2023

PLACE THE

700 SANDY PLAINS RD STE A-1 MARIETTA, GA 30066-6370

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5573

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-09-2023

LIVE! AT THE BATTERY ATLANTA

825 BATTERY AVE SE STE 600 ATLANTA, GA 30339-6368

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002744

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 03-09-2023

BOWL LAB

3621 VININGS SLOPE SE STE 1110 ATLANTA, GA 30339-4187

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003081

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-09-2023

CHURCH’S CHICKEN #732

75 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3289

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003447

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-09-2023

WING CITY

1750 BELLS FERRY RD STE E MARIETTA, GA 30066-6119

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003597

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-09-2023

SUBWAY #35117

603 S MARIETTA PKWY SE STE 100 MARIETTA, GA 30060-2737

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003941

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-09-2023

CAFE COMMA

3621 VININGS SLOPE SE STE 4150 ATLANTA, GA 30339-4190

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004304

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-09-2023

RAY’S DONUTS

4805 CANTON RD STE 400 MARIETTA, GA 30066-3251

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004357

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-09-2023

EVOFIT – MAIN

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 200 AUSTELL, GA 30106-8513

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000651

Last Inspection Score: 75

Last Inspection Date: 03-09-2023

EVOFIT – SPA

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 200 AUSTELL, GA 30106-8513

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000652

Last Inspection Score: 66

Last Inspection Date: 03-09-2023

FIREHOUSE SUBS

4648 WOODSTOCK RD STE 250 ROSWELL, GA 30075-1942

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004732

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-09-2023

COBB HORIZON HIGH SCHOOL

1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004768

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-09-2023

!!CHUCK E CHEESE #729

2990 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3142

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005736

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-09-2023

MONTERREY MEXICAN RESTAURANT #21

4924 S COBB DR SE STE G SMYRNA, GA 30080-7111

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2894

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-08-2023

ARBY’S #6260

4950 S COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3497

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-08-2023

CHEATHAM HILLS ELEMENTARY

1350 JOHN WARD RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4770

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2023

YOUTH DETENTION CENTER

1575 COUNTY SERVICES PKWY SW MARIETTA, GA 30008-4007

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4494

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-08-2023

BAYMONT INN & SUITES – MAIN

5130 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-20498C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-08-2023

DEERFIELD LODGE – TOUR

6055 LAKE ACWORTH DR ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-18644

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-08-2023

WAHLBURGERS

455 LEGENDS PL SE STE 874 ATLANTA, GA 30339-2319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002822

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-08-2023

COMFORT INN & SUITES – MAIN

2800 HIGHLANDS PKWY SE SMYRNA, GA 30082-5114

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000416

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2023

COLDSTONE CREAMERY #20730

2850 PACES FERRY RD SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-5725

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003213

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-08-2023

FUEGO TORTILLA RESTAURANT

50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003972

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-08-2023

PANDA EXPRESS

3460 SANDY PLAINS RD STE 210 MARIETTA, GA 30066-4704

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004075

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2023

FRANKIE’S ITALIAN RESTAURANT

3100 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-4900

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004347

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-08-2023

CHIPOTLE #3595

2810 PACES FERRY RD SE STE 102 ATLANTA, GA 30339-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004438

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-08-2023

BLAQHAUS

16 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-1904

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004699

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-08-2023

MCALISTER’S DELI

3330 COBB PKWY NW STE 200 ACWORTH, GA 30101-8788

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004728

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2023

MAMI TACO

800 WHITLOCK AVE NW STE 207 MARIETTA, GA 30064-4667

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005167

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-08-2023

BISCUIT BELLY

3330 COBB PKWY NW STE 504 ACWORTH, GA 30101-8437

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005199

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-08-2023

BEST WESTERN ACWORTH INN – TOUR

5155 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5198

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000136

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-08-2023

!!LIFESTYLE CUISINE

4924 S COBB DR STE B SMYRNA, GA 30080-7110

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005732

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-08-2023

CHEF ADVANTAGE

975 COBB PLACE BLVD STE 305 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001160

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-07-2023

WAFFLE HOUSE #981

4284 BELLS FERRY RD NW KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3708

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-07-2023

TACO L’ 1,000,000

2080 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060-4707

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12462

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-07-2023

STILL ELEMENTARY SCHOOL

870 CASTEEL RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1498C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2023

BUDGETEL INNS & SUITES – TOUR

4900 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3001

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000066

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-07-2023

COUNTRY INN & SUITES – TOUR

4500 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3022

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: .1-15297

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2023

CHICK-FIL-A #0863 BARRETT PARKWAY

830 ERNEST W BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004489

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-07-2023

MAC MCGEE BATTERY

950 BATTERY AVE SE STE 1204 ATLANTA, GA 30339-3094

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004860

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-07-2023

!!JR CRICKETS

1854 TERRELL MILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-3323

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005253

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-07-2023

COMFORT INN KENNESAW – TOUR

2489 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000139

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-07-2023

JAMBO GRILL

2555 DELK RD SE STE A11 MARIETTA, GA 30067-6338

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005692

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-07-2023

ANTICO PIZZA NAPOLETANA

2605 CIRCLE 75 PKWY SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-6330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002733

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-06-2023

STARBUCKS COFFEE #8577

815 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4940

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11029

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2023

AMERICAN DELI

1230 POWERS FERRY RD SE STE 8 MARIETTA, GA 30067-5495

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21677C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-06-2023

BURGER KING #873

3740 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5862

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000861

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-06-2023

CHINA DOLL RESTAURANT THE

1230 POWERS FERRY RD SE STE 4-5 MARIETTA, GA 30067-5495

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17741

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-06-2023

HOUSE OF LU 2

89 CHEROKEE ST NE MARIETTA, GA 30060-1648

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4815

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-06-2023

ARGYLE ELEMENTARY SCHOOL

2420 SPRING RD SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1465C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-06-2023

ROUND ONE BOWLING & AMUSEMENT

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 0280 ATLANTA, GA 30339-5120

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004413

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-06-2023

26 THAI KITCHEN

925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004692

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-06-2023

MOONS WINGS & HIBACHI

3012 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004911

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-06-2023

ANAS TAQUERIA MEXICAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005559

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-06-2023

FREAKIN INCAN THE

4651 WOODSTOCK RD STE 305 ROSWELL, GA 30075-1689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003702

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-04-2023

ST. CATHERINE OF SIENA CATHOLIC SCHOOL

1618 BEN KING RD KENNESAW, GA 30144-2945

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15880

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2023

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000472

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-03-2023

AWTREY JR. HIGH SCHOOL

3601 NOWLIN RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-41

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-03-2023

SUBWAY #1587

470 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7739

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002874

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-03-2023

MENCHIE’S ACWORTH

3348 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-8353

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003060

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-03-2023

TACOS EL JAROCHO

6260 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-5229

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005097

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-03-2023

MR. AG’S

135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1104 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005469

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-03-2023