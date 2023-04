Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from March 24 to March 30

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health for the week of March 24 to March 30.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

JET’S PIZZA

4425 S COBB DR SE STE F SMYRNA, GA 30080-6368

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24691

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-30-2023

DUNKIN’ DONUTS

4928 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7148

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000754

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-30-2023

TIN LIZZY’S CANTINA / BENI’S CUBANA

4475 ROSWELL RD STE 1510 MARIETTA, GA 30062-8197

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002672

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-30-2023

FRESH TO ORDER

1260 CUMBERLAND MALL STE 175 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20676

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-30-2023

IHOP #489

3130 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-5657

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20421C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-30-2023

NORTON PARK ELEMENTARY SCHOOL

3041 GRAY RD SMYRNA, GA 30082

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1489.

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

RETREAT AT OLD VININGS – SPRAY

5375 VININGS LAKE VW SW MABLETON, GA 30126

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000255

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

RETREAT AT OLD VININGS LAKE THE- MAIN

5375 VININGS LAKE DR MABLETON, GA 30126

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-5107

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

VININGS COVE SUBDIVISON – MAIN

5479 TRUMPET VINE TRL MABLETON, GA 30126

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-4766

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

VININGS PLACE HOA – MAIN

5709 VININGS PLACE DR SE MABLETON, GA 30126-5664

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-8880

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

CROWN INN – TOUR

525 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3320

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000079

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-30-2023

REVEILLE CAFE

2500 DALLAS HWY SW STE 600 MARIETTA, GA 30064-2568

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003359

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-30-2023

CREEKSIDE AT WADE FARM – MAIN

826 WADE FARM RD AUSTELL, GA 30168

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000576

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

CHARLESTOWNE APARTMENTS – MAIN

50 CREEKSIDE DR NW KENNESAW, GA 30144-3603

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000591

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

VANILLA CAFE

4475 ROSWELL RD STE 1010 MARIETTA, GA 30062-8192

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004830

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-30-2023

PUPUSA LINDA VISTA

941 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2824

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005217

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-30-2023

LA QUINTA INN & SUITES ATLANTA BALLPARK/GALLERIA – FOOD

2415 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005223

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-30-2023

LA QUINTA INN & SUITES ATLANTA BALLPARK/GALLERIA – TOUR

2415 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-4024

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000134

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 03-30-2023

!!UPLAND TOWNHOMES – MAIN

6850 MABLETON PKWY SE MABLETON, GA 30126-4572

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000781

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-30-2023

TACO MACHO

749 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2817

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005705

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-30-2023

2023 TOWN CENTER AT COBB CARNIVAL / AW CONCESSIONS – CHICKEN

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005749

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

2023 TOWN CENTER AT COBB CARNIVAL / FOLEY’S CONCESSIONS – PHILLY’S FINEST

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005751

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

2023 TOWN CENTER AT COBB CARNIVAL / SWEET TIME CONCESSIONS

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005756

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

2023 TOWN CENTER AT COBB CARNIVAL / GRAB ‘N’ GO INC – COTTON CANDY

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005760

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

2023 TOWN CENTER AT COBB CARNIVAL / GRAB ‘N’ GO INC – ICE CREAM

400 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005761

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-30-2023

CHRIS’ CARIBBEAN BISTRO

4479 S COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002395

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-29-2023

WADE FORD CAFE

3860 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-5537

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001719

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

STARBUCKS COFFEE #11788

2495 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-6132

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19845

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-29-2023

BURGER KING #9978

4285 BELLS FERRY RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000860

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-29-2023

SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL

1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000263

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

NICHOLSON ELEMENTARY SCHOOL

1599 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2545

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

HIGHTOWER TRAIL MIDDLE SCHOOL

3905 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3437

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

BAKER ELEMENTARY SCHOOL

2361 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3602

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-878C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

EAST VALLEY ELEMENTARY SCHOOL

2570 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-197C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

TRITT ELEMENTARY SCHOOL

4435 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-446C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

ACWORTH ELEMENTARY SCHOOL

4220 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7251

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

CHALKER ELEMENTARY SCHOOL

325 N BOOTH RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4716

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

CAMPBELL HIGH SCHOOL

5265 WARD ST SE SMYRNA, GA 30080-1944

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4837

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

CAMBRIDGE GROVE – MAIN

3778 NW SOUTHWICK CT KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-4633

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-29-2023

PARK AT BELLS FERRY – MAIN

312 BRAMFORD WAY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-3936

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

CASANOVA MEXICAN RESTAURANT

1651 POWDER SPRINGS RD SW STE 1 MARIETTA, GA 30064-4847

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004338

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-29-2023

CANTON COOK III RESTAURANT

2063 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-6309

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004657

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-29-2023

PIZZA HUT #39375

4221 BELLS FERRY RD NW STE 103 KENNESAW, GA 30144-1372

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005110

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-29-2023

TAZA GRILL

4641 S ATLANTA RD SE ATLANTA, GA 30339-1502

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005437

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-29-2023

!!THREE DOLLAR CAFE

3000 WINDY HILL RD SE STE 132 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005506

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-29-2023

BARISTA’S

4932 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17473

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

PATTY WAGON THE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001821

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

A.L. BURRUSS ELEMENTARY SCHOOL

325 MANNING RD MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-82

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

DODGEN MIDDLE SCHOOL

1725 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5959

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-172C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL

344 POLK ST NW MARIETTA, GA 30064-2308

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-550C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

MURDOCK ELEMENTARY SCHOOL

2320 MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-486

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

WEST COBB AQUATIC CENTER

3675 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-6830

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-28-2023

EXTENDED STAY AMERICA #9844 – TOUR

2010 POWERS FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5003

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-16362C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-28-2023

PATTY WAGON THE – MOBILE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002304

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

EXTENDED STAY AMERICA #9650 – TOUR

2239 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5273

Phone Number: (770) 303-0043

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000107

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 03-28-2023

PATTY WAGON THE – BASE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004670

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

YOGLI MOGLI – JOHNSON FERRY

1255 JOHNSON FERRY RD STE 35 MARIETTA, GA 30068-2728

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005192

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-28-2023

KSU – JAMBA BY BLENDID

1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005218

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

KSU – DUNKIN DONUTS

860 ROSSBACHER WAY SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005492

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

!!PATTY WAGON II, THE – MOBILE

4796 CANTON RD STE 500 MARIETTA, GA 30066-1029

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005788

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2023

!!J BUFFALO WINGS

2580 WINDY HILL RD STE 400 MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005795

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-28-2023

STARBUCKS AT TARGET – T-373

2201 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7629

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16107

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2023

DONUTS #345878

1610 RIDENOUR BLVD STE 101 KENNESAW, GA 30152-4486

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21557C

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-27-2023

COPPER TOP CAFE’

3100 CUMBERLAND BLVD SE STE 180 ATLANTA, GA 30339-8135

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20694

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

ZAXBY’S

2205 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001851

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-27-2023

DAIRY QUEEN #10728

380 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9213

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002232

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-27-2023

TACO BELL #5623

2971 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-3032

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4861

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

POPE HIGH CULINARY ARTS DEPARTMENT

3001 HEMBREE RD NE MARIETTA, GA 30062-4205

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001950

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-27-2023

SIMPSON MIDDLE SCHOOL

3340 TRICKUM RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-888C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

POPE HIGH SCHOOL

3001 HEMBREE RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-526C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-27-2023

HOMEWOOD SUITES HOTEL – MAIN

3200 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-2522

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

AQUA-TOTS SWIM SCHOOL – SPECIAL

2655 COBB PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30152-3445

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-25824

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

KENNESAW SPRINGHILL SUITES – TOUR

3399 TOWN POINT DR NW KENNESAW, GA 30144-7021

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000049

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-27-2023

WALDEN RIDGE APARTMENTS – MAIN

3093 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-6541

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000477

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2023

ROCKIN JUMP

2784 CUMBERLAND BLVD SE SMYRNA, GA 30080-3048

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003384

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

FREAKIN INCAN THE

4651 WOODSTOCK RD STE 305 ROSWELL, GA 30075-1689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003702

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-27-2023

GOOD KITCHEN & MARKET

Advertisement

116 MARGARET AVE NE MARIETTA, GA 30060-1306

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003728

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-27-2023

TOWNEPLACE SUITES KENNESAW – TOUR

1074 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3671

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000106

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-27-2023

PH’EAST – POKE BURRI

925 BATTERY AVE STE 1100, SPACE 1 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003994

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-27-2023

CORTLAND EAST COBB – BACK POOL

2085 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000585

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

SHILOH GREEN APARTMENTS – MAIN

50 WALTON GREEN WAY NW KENNESAW, GA 30144-1295

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000685

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

FREAKIN INCAN THE – BASE

4651 WOODSTOCK RD STE 305 ROSWELL, GA 30075-1689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005059

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

!!CAFE CLEMENT

1438 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-6080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005553

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2023

DEVEREUX ADVANCED BEHAVIORAL HEALTH GEORGIA

1291 STANLEY RD NW KENNESAW, GA 30152-4359

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10558C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-24-2023

PAPA JOHN’S PIZZA #182

2697 SPRING RD SE STE C SMYRNA, GA 30080-3019

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5257

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-24-2023

BAY BREEZE SEAFOOD RESTAURANT

2418 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5377

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23419

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 03-24-2023

BLACKWELL ELEMENTARY SCHOOL

3470 CANTON RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5065

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-24-2023

MCCLURE MIDDLE SCHOOL

3660 OLD STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3150

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14589

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-24-2023

WESTBURY AT VININGS – MAIN

4935 N CHURCH LN SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-18819C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-24-2023

VININGS RUN CONDO – UPPER

3250 SPRING HILL PKWY SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-228C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-24-2023

VININGS RUN CONDO – LOWER

3250 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: 1-116C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-24-2023

ATLANTA COUNTRY CLUB – MEN’S SPA

500 ATLANTA COUNTRY CLUB DR SE MARIETTA, GA 30067-4714

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: .1-9498

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-24-2023

BUDGET INN – TOUR

810 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2407

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000044

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-24-2023

BEST WESTERN – TOUR

2625 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4965

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: 1-15680

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-24-2023

HOME2 SUITES AND TRU DUAL FLAG HOTELS – TOUR

2975 RING RD NW KENNESAW, GA 30144-4912

Permit Type: Tourist Accommodation

Permit Number: TAP-033-000087

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-24-2023

CORTLAND EAST COBB – CLUBHOUSE

2085 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Swimming Pool

Permit Number: SPP-033-000586

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-24-2023

WENDY’S

1270 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-1468

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004373

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-24-2023