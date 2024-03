Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 15 to March 21

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

HOLIDAY INN EXPRESS – FOOD

3741 TRAMORE POINTE PKWY SW AUSTELL, GA 30106-6824

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22351

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-21-2024

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT-TOWN CENTER

2700 TOWN CENTER DR NW STE D KENNESAW, GA 30144-6800

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21433

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-21-2024

O’CHARLEY’S #330

4130 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1841

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6139

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-21-2024

ARBY’S #8041

3319 N COBB PKWY ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-21457C

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-21-2024

SMYRNA ELEMENTARY SCHOOL

1099 FLEMING ST SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000263

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2024

CAMPBELL HIGH SCHOOL

5265 WARD ST SE SMYRNA, GA 30080-1944

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4837

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2024

LUNA MAYA MEXICAN CANTINA

1575 CRATER LAKE DR NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-5003

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003024

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-21-2024

TRACXX BAR AND GRILL

1644 ATLANTA RD MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003124

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-21-2024

SALATA #86

4101 ROSWELL RD STE 1100 MARIETTA, GA 30062-6293

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003169

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2024

WENDY’S OF ROSWELL / LECROY

2238 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-2960

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004395

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-21-2024

CHECKERS DRIVE THRU

3745 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008-5870

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004484

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-21-2024

MOONS WINGS & HIBACHI

3012 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004911

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-21-2024

CHOPT EAST COBB

4250 ROSWELL RD STE 630 MARIETTA, GA 30062-6498

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005232

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-21-2024

THREE DOLLAR CAFE – KENNESAW

2700 TOWN CENTER DR NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-6911

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006023

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-21-2024

!!SIDELINES GRILLE

4719 LOWER ROSWELL RD STE 210 MARIETTA, GA 30068-4265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006223

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-21-2024

HOKI JAPANESE RESTAURANT

3300 COBB PKWY SE STE 114 ATLANTA, GA 30339-8002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000292

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-20-2024

GORIN’S CAFE AT GALLERIA

400 GALLERIA PKWY SE STE 180 ATLANTA, GA 30339-3182

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002428

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-20-2024

OLIVE BISTRO VININGS

3230 COBB PKWY SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-3896

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22897C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2024

ZAXBY’S

5230 STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3967

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12372

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-20-2024

TACO L’ 1,000,000

2080 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060-4707

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12462

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2024

RIO STEAKHOUSE AND BAKERY

1275 POWERS FERRY RD SE STE 230 MARIETTA, GA 30067-9433

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002976

Last Inspection Score: 72

Last Inspection Date: 03-20-2024

HERITAGE OF MARIETTA THE

1790 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4154

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003446

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-20-2024

JERSEY MIKE’S SUBS #5020

4715 S ATLANTA RD SE STE 304 ATLANTA, GA 30339-1558

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003540

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-20-2024

CORAZON MEXICANO CANTINA

1199 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066-6031

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004886

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2024

E KE PIZZA

2810 PACES FERRY RD SE STE 114 & 120 ATLANTA, GA 30339-5700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005028

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2024

CAFE 3054

3054 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005139

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-20-2024

FIRST WATCH

1080 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005177

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-20-2024

GAO’S HOT WINGS

981 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005198

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-20-2024

MARCO’S PIZZA #8232

4250 WADE GREEN RD NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-1245

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001589

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

GOVERNORS GUN CLUB

5740 C H JAMES PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-6074

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001208

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-19-2024

EAST WEST WINGS

2860 EAST WEST CONNECTOR STE 107 AUSTELL, GA 30106-6834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000102

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-19-2024

WILLIAMSON BROTHERS BAR-B-Q FESTIVALS LLC

403 SYCAMORE ST SE MARIETTA, GA 30060-2505

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17272

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-19-2024

TACO BELL #4740

5161 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7151

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4909

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN

2830 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-6105

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4356

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 03-19-2024

ZAXBY’S

5201 S COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9943

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

MARIETTA HIGH SCHOOL-DEVIL ROCK CAFE

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000314

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-19-2024

HAYES ELEMENTARY SCHOOL

1501 KENNESAW DUE WEST RD NW KENNESAW, GA 30152-4337

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3349

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

SOPE CREEK ELEMENTARY SCHOOL

3320 PAPER MILL RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-403C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

MARIETTA HIGH SCHOOL

1171 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7454

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

EVEN HOTEL ATLANTA – CORK & KALE – FOOD

3380 OVERTON PARK DR SE ATLANTA, GA 30339-2866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003895

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-19-2024

LAZY LABRADOR COFFEE HOUSE

2886 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2800

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005057

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

FIREHOUSE SUBS WEST COBB

2500 DALLAS HWY SW STE 650 MARIETTA, GA 30064-7504

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005725

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-19-2024

!!JERSEY MIKE’S SUBS

3721 NEW MACLAND RD STE 560 POWDER SPRINGS, GA 30127-1795

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006149

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

!!D’S BON APPETIT OF ATLANTA

2355 CUMBERLAND PKWY STE 110 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006329

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-19-2024

STARBUCKS COFFEE #2968

1025 EAST WEST CONNECTOR STE 510 AUSTELL, GA 30106-8531

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13711

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2024

AUNTIE ANNE’S

2860 CUMBERLAND MALL KIOSK 5530, STORAGE STR41 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002696

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-18-2024

PAPA JOHN’S PIZZA #181

931 WHITLOCK AVE SW STE 1 MARIETTA, GA 30064-1943

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24292C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-18-2024

TACO BELL #32648

1642 MULKEY RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002751

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-18-2024

WALKER SCHOOL – PRE-K & KINDERGARTEN DINING

830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7131

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2024

SAN LUIS RESTAURANT

951 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4042

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2024

INTERNATIONAL ACADEMY OF SMYRNA SCHOOL

2144 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000472

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-18-2024

LABELLE SCHOOL

230 CRESSON DR MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1483C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2024

NICHOLSON ELEMENTARY SCHOOL

1599 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2545

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2024

RACE TRAC CAFE

200 GALLERIA PKWY FL 8 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001736

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2024

BRISAS DE TELA RESTAURANT II

739 FRANKLIN GTWY SE STE C MARIETTA, GA 30067-7841

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003206

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2024

COLDSTONE CREAMERY #20730

2850 PACES FERRY RD SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-5725

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003213

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-18-2024

HIGHWAY CAFE, THE – BASE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005949

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-18-2024

MI RANCHO #1

760 SANDTOWN RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005988

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-18-2024

!!LEB BYBLOS RESTAURANT

3000 WINDY HILL RD SE STE 164 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006024

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-18-2024

WIMAL AUTHENTIC THAI FOOD

2960 SHALLOWFORD RD STE 112 MARIETTA, GA 30066-3018

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006276

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-18-2024

HIGHTOWER TRAIL MIDDLE SCHOOL

3905 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3437

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-15-2024

SPRAYBERRY HIGH SCHOOL

2525 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-410C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-15-2024

TRITT ELEMENTARY SCHOOL

4435 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-446C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-15-2024

BASECAMP AT KENNESAW MOUNTAIN

1718 OLD 41 HWY SE MARIETTA, GA 30060-1042

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003601

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-15-2024

LA CHINGADA BAR & GRILL

2074 S COBB DR SE STE 103 MARIETTA, GA 30060-5008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004525

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-15-2024

ATLANTIC BUFFET OF AUSTELL

3845 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005448

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 03-15-2024

AVINYA INDIAN CUISINE

4290 BELLS FERRY RD NW STE 122 KENNESAW, GA 30144-1300

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006285

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-15-2024

2024 FUN BOX AT CUMBERLAND MALL- 1

2860 CUMBERLAND MALL SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006354

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-15-2024