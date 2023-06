Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from June 9 to June 15

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

OLIVE BISTRO VININGS

3230 COBB PKWY SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-3896

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22897C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-15-2023

BAY BREEZE SEAFOOD RESTAURANT

2418 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5377

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23419

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-15-2023

GOOD2GO KITCHEN

2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004506

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-15-2023

PUNCH BOWL SOCIAL

875 BATTERY AVE SE STE 720 ATLANTA, GA 30339-5110

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005106

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 06-15-2023

TWIN KOOKIES AND SWEETS

1446 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2258

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005248

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-15-2023

PH’EAST – KUNG FU TEA

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 5 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005653

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-15-2023

!!DONUTNV OF MARIETTA – BASE

540 POWDER SPRINGS ST STE 23D MARIETTA, GA 30064-3562

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005974

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-15-2023

!!DONUTNV OF MARIETTA – MOBILE

540 POWDER SPRINGS ST STE 23D MARIETTA, GA 30064-3562

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005975

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-15-2023

!!HAVELI INDIAN CUISINE

490 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7706

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005989

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 06-15-2023

!!JACOBS JAVA CAFE @ RIVERWOOD

3300 RIVERWOOD PKWY SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-3972

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006016

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-15-2023

MONTERREY MEXICAN RESTAURANT

3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4118

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27269C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-14-2023

BURGER KING #15665

3630 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000857

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-14-2023

SUPERICA BRAVES #305

455 LEGENDS PL SE STE 800 ATLANTA, GA 30339-2319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001364

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 06-14-2023

SUPER 8 AUSTELL – FOOD

7377 CITYVIEW DR NW AUSTELL, GA 30168-6906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002872

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-14-2023

SALAZAR BAKERY

1368 ATLANTA RD SE STE 118 MARIETTA, GA 30060-3937

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003766

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 06-14-2023

MCDONALD’S (INSIDE CHEVRON)#12866

5115 DALLAS HWY POWDER SPRINGS, GA 30127-4492

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004316

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-14-2023

BIG FISH & CHICKEN

3190 CANTON RD STE 108 MARIETTA, GA 30066-3813

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004810

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-14-2023

PALETERIA CHAVALOIS

1368 ATLANTA RD SE STE 116 MARIETTA, GA 30060-3937

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004836

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-14-2023

ZAXBY’S

3160 ACWORTH FOREST DR NW KENNESAW, GA 30144-4217

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005432

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 06-14-2023

MARIETTA MELT YARD

800 WHITLOCK AVE NW STE 124 MARIETTA, GA 30064-4666

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005487

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-14-2023

KALE ME CRAZY – EAST COBB

4475 ROSWELL RD STE 1620 MARIETTA, GA 30062-8146

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005631

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-14-2023

!!CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT

585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005958

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-14-2023

101 BAGEL CAFE

2955 COBB PKWY SE STE 240 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000615

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-13-2023

HOANG LONG RESTAURANT

371 PAT MELL RD SE STE 131 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000019

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-13-2023

SAN FRANCISCO BANQUET HALL AND RESTAURANT

1977 S COBB DR SE STE 150 MARIETTA, GA 30060-0830

Phone Number: (404) 820-1075

Permit Number: FSP-033-001295

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 06-13-2023

TASTY CHINA SMYRNA

1860 ATLANTA RD STE 300 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002759

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-13-2023

BUDDHA DELIGHT

2731 SANDY PLAINS RD STE A MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27392

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 06-13-2023

KSU CAFE – STINGERS

1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003007

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 06-13-2023

KSU CAFE – J BUILDING

1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG J MARIETTA, GA 30066-2855

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003008

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-13-2023

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

2555 PRADO LN STE 1410 MARIETTA, GA 30066-3516

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004287

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-13-2023

LA CHINGADA BAR & GRILL

2074 S COBB DR SE STE 103 MARIETTA, GA 30060-5008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004525

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-13-2023

CAVA

1555 CRATER LAKE DR NW KENNESAW, GA 30152-5003

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004806

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-13-2023

MARIETTA DONUTS II

2953 COBB PKWY NW STE 8 KENNESAW, GA 30152-2618

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004945

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 06-13-2023

STARBUCKS #49014 – HOME DEPOT HQ

2455 PACES FERRY RD SE STE B-3 ATLANTA, GA 30339-1834

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002622

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-12-2023

HONG KONG CITY

2142 S COBB DR SE STE D-1 SMYRNA, GA 30080-1330

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4911

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-12-2023

MOXIE BURGER

2421 SHALLOWFORD RD STE 158 MARIETTA, GA 30066-2013

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002129

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 06-12-2023

WENDY’S #91

3035 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3845

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000008

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-12-2023

HOME DEPOT/ PEPPER MEXICAN GRILL

2455 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-1834

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15052

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 06-12-2023

CURRY LEAF INDIAN GRILL

3000 WINDY HILL RD SE STE 128 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003343

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 06-12-2023

COMFORT INN & SUITES – FOOD

2221 CORPORATE PLAZA PKWY SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003395

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 06-12-2023

LAS GORDITAS DURANGUENZES

2148 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004259

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 06-12-2023

GAINES PARK SENIOR LIVING

1740 OLD 41 HWY NW KENNESAW, GA 30152-4428

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004914

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 06-12-2023

!!CELEBRATION VILLAGE ACWORTH – FOOD

4460 CELEBRATION BLVD ACWORTH, GA 30101-1105

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005770

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 06-12-2023

!!ESCO MARIETTA

2495 EAST WEST CONNECTOR STE 80 AUSTELL, GA 30106-6816

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005819

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 06-12-2023

!!EL SOLECITO MEXICAN GRILL

511 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 1 MABLETON, GA 30126-3352

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005980

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 06-12-2023

OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA EMPLOYEE DINING

2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002935

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 06-09-2023

OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA BANQUET KITCHEN & GARDE MANGER

2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002936

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 06-09-2023

OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA POOL KITCHEN, BAR & PANTRY

2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002937

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 06-09-2023

MOE’S SOUTHWEST GRILL

1450 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 440 KENNESAW, GA 30152-5026

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003590

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-09-2023

AMERICAN DELI

180 COBB PKWY S STE C-20 MARIETTA, GA 30060-6522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003659

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 06-09-2023

CALENTANO 1

1690 POWDER SPRINGS RD STE 214 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005246

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 06-09-2023

!!CHURRAS BRAZILIAN STEAKHOUSE

3940 CHEROKEE ST NW STE 601 KENNESAW, GA 30144-6420

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005833

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 06-09-2023

