Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from January 19 to January 25

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SAN FRANCISCO BANQUET HALL AND RESTAURANT

1977 S COBB DR SE STE 150 MARIETTA, GA 30060-0830

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001295

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 01-25-2024

CHINA KITCHEN

470 FRANKLIN GTWY SE STE 102 MARIETTA, GA 30067-7739

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23040C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-25-2024

A TOWN WINGS

3999 AUSTELL RD STE 1001 AUSTELL, GA 30106-1162

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27294

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 01-25-2024

DELKWOOD GRILL

2769 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-17

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 01-25-2024

SUNRISE AT EAST COBB

1551 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-6438

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4820

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-25-2024

CHUY’S

585 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4920

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001276

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-25-2024

MONKEY BARREL

688 WHITLOCK AVE NW STE 700 MARIETTA, GA 30064-3171

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003333

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 01-25-2024

COURTYARD ATLANTA MARIETTA / 1-75 NORTH – THE BISTRO

2455 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6311

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003424

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-25-2024

LUCKY DRAGON

3750 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5862

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004058

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-25-2024

SUSAN TODD PEARSON MIDDLE SCHOOL

240 BARBER RD SE MARIETTA, GA 30060-3925

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004595

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-25-2024

LONGHORN STEAKHOUSE

4370 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-6449

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005183

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-25-2024

ASIAN FUSION

1635 OLD 41 HWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-4481

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005717

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 01-25-2024

CHILO’S TAQUERIA – BASE

1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006233

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-25-2024

CHILO’S TAQUERIA – MOBILE

1592 ATLANTA RD SE STE 130-1 MARIETTA, GA 30060-4227

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006234

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-25-2024

!!UPSCALE LUXURY CUISINE – BASE

1592 ATLANTA RD SE STE 130 – 3 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006274

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-25-2024

!!UPSCALE LUXURY CUISINE

1592 ATLANTA RD SE UNIT 130-3 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006275

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-25-2024

OUTBACK STEAKHOUSE #1119

810 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4925

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25198C

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-24-2024

BURGER KING #873

3740 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5862

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000861

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-24-2024

FARMER’S BASKET

1306 CUMBERLAND SE SPC 232 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17237

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-24-2024

BELLS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

2600 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-55

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-24-2024

LUNA MAYA MEXICAN CANTINA

1575 CRATER LAKE DR NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-5003

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003024

Last Inspection Score: 77

Last Inspection Date: 01-24-2024

CAFE LUCIA

1260 W SPRING ST STE B SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003291

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 01-24-2024

MOE’S SOUTHWEST GRILL

280 COBB PKWY S STE 30 MARIETTA, GA 30060-6530

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003308

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-24-2024

MCDONALD’S (INSIDE CHEVRON)#12866

5115 DALLAS HWY POWDER SPRINGS, GA 30127-4492

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004316

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 01-24-2024

PIZZA HUT #39452

1075 WHITLOCK AVE SW STE B MARIETTA, GA 30064-1996

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005121

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 01-24-2024

INDIAN VERANDAH, THE

3101 ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-5594

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005676

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-24-2024

EMPIRE CARE CENTER

4360 JOHNSON FERRY PL MARIETTA, GA 30068-2063

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005743

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-24-2024

!!CLEAN EATZ

3450 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006116

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 01-24-2024

!!EGGROLL BOYZ

68 N MARIETTA PKWY STE 6 MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006297

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-24-2024

STARBUCKS #454 – INSIDE KROGER

2100 ROSWELL RD STE 300A MARIETTA, GA 30062-0811

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-16404C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 01-23-2024

BANDIDO WINGS

371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001678

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 01-23-2024

CHEESEBURGER BOBBY’S

125 ERNEST BARRETT PKWY STE 310 MARIETTA, GA 30066-3331

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22947C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-23-2024

BURGER KING #3662

2112 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1348

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000850

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-23-2024

CHIPOTLE MEXICAN GRILL #576

2973 COBB PKWY SE STE B ATLANTA, GA 30339-3556

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12911

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-23-2024

VAUGHAN ELEMENTARY SCHOOL

5950 NICHOLS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4390

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-23-2024

BAD DADDY’S BURGER BAR

2995 ATLANTA RD SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-3654

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003307

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-23-2024

MOON INDIAN CUISINE

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004469

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-23-2024

NEWK’S EATERY

1405 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004807

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-23-2024

KRYSTAL ATLF27

3520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-2729

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005689

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-23-2024

MANNA HOUSE CAFE

234 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30060-5573

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006098

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 01-23-2024

!!JUST FOR YOU NUTRITION

2323 SHALLOWFORD RD STE 106 MARIETTA, GA 30066-2000

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006115

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-23-2024

!!TIN DRUM ASIAN KITCHEN

2955 COBB PKWY SE STE 280 ATLANTA, GA 30339-3522

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006308

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-23-2024

!!TACO BELL #41801

3480 ERNEST W BARRETT PKWY SW MARIETTA, GA 30064-2730

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006309

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 01-23-2024

PANDA EXPRESS #2726

1380 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30152-5001

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002362

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-22-2024

CIELO BLUE MEXICAN GRILL & CANTINA

1080 WINDY HILL RD SE STE 100 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002214

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-22-2024

SIGNATURE HEALTHCARE OF MARIETTA

811 KENNESAW AVE NW MARIETTA, GA 30060-1002

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23025

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-22-2024

TED’S MONTANA GRILL #10

2500 COBB PLACE LN NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-7521

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10456C

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-22-2024

POPEYES CHICKEN

159 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17397C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 01-22-2024

GOLDBERGS FINE FOODS

875 BATTERY AVE SE STE 730 ATLANTA, GA 30339-5110

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002870

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 01-22-2024

CAFE 360

360 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004023

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 01-22-2024

TUESDAY COFFEE & SHOPPE

137 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1601

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005026

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-22-2024

TOKYO EXPRESS – CUMBERLAND MALL

1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1304 ATLANTA, GA 30339-3137

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005346

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 01-22-2024

!!THE FLIPPIN CHICKEN

4674 SANDY PLAINS RD ROSWELL, GA 30075-1945

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005832

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-22-2024

COLD STONE CREAMERY

2500 COBB PLACE LN NW STE 230 KENNESAW, GA 30144-7521

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12153

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-19-2024

HEIRLOOM MARKET BBQ

2243 AKERS MILL RD STE 110 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26898

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-19-2024

CAMPBELL MIDDLE SCHOOL

3295 ATLANTA RD SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4778

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-19-2024

HOME2 SUITES BY HILTON ATLANTA MARIETTA – FOOD

2168 KINGSTON CT SE MARIETTA, GA 30067-8902

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003449

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 01-19-2024

TIGER SUGAR

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-4927

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004641

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 01-19-2024

PIZZA HUT #4772

2980 COBB PKWY SE STE 140 ATLANTA, GA 30339-3158

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004795

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-19-2024

!!LILIANA’S ITALIAN RESTAURANT

2595 SANDY PLAINS RD STE 107 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006292

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-19-2024