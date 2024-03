Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 22 to March 28

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – BANQUET KITCHEN

2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4518

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – MAIN KITCHEN

2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4520

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

HARRISON HIGH SCHOOL

4500 DUE WEST RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

BAKER ELEMENTARY SCHOOL

2361 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3602

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-878C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

DAVIS ELEMENTARY SCHOOL

2433 JAMERSON RD MARIETTA, GA 30066-1431

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-161C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

ACWORTH ELEMENTARY SCHOOL

4220 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7251

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

SUPERICA BRAVES #305

455 LEGENDS PL SE STE 800 ATLANTA, GA 30339-2319

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001364

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 03-28-2024

EL TACO VELOZ

2431 SOUTH COBB DR SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003337

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-28-2024

AMERICAN DELI

2860 CUMBERLAND MALL SPC 1312 ATLANTA, GA 30339-1312

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004320

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-28-2024

CHUCK E CHEESE #729

2990 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3142

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005736

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

GLAZY DAZE DONUTS – MOBILE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005950

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

HIGHWAY CAFE, THE – MOBILE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005951

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

CHILL TIME – MOBILE

3230 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD POWDER SPRINGS, GA 30127-6030

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005952

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

!!JMZ

4400 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006244

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

GW GYRO & WINGS

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1328 ATLANTA, GA 30339-6430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006265

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-28-2024

!!COLDSTONE CREAMERY

1255 JOHNSON FERRY RD STE 320 MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006393

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-28-2024

MOE’S SOUTHWEST GRILL

2840 ATLANTA RD SE STE A SMYRNA, GA 30080-3696

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-23245C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2024

DEL TACO #1143

2521 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3010

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000265

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 03-27-2024

WAFFLE HOUSE #778

1398 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-2857

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-27-2024

GARRISON MILL SCHOOL

4111 WESLEY CHAPEL RD MARIETTA, GA 30062-1019

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-216C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2024

MURRAY F. BARBER MIDDLE SCHOOL

4222 CANTRELL RD ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-27-2024

MOE’S SOUTHWEST GRILL – AUSTELL

1605 EAST WEST CONNECTOR 110 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003019

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-27-2024

WENDY’S #2003

3835 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-8414

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004530

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-27-2024

NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL

4500 EAGLE DR NW KENNESAW, GA 30144-1098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004626

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2024

ANOTHER BROKEN EGG CAFE

4300 PACES FERRY RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-5722

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004696

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 03-27-2024

WOODS WILKINS AT LEMON STREET SCHOOL

350 LEMON ST NE MARIETTA, GA 30060-1704

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004731

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2024

OY! RESTAURANT

2355 CUMBERLAND PKWY STE 80 ATLANTA, GA 30339-5010

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005490

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-27-2024

CAFE AT PHAR VININGS

4300 PACES FERRY RD STE 244 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000516

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-26-2024

SUBWAY #27101

1435 HIGHLAND RIDGE RD SE SPC B SMYRNA, GA 30082-4872

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002275

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-26-2024

FAB GIFTS & TEA, INC.

21 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001815

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-26-2024

ZAXBY’S #59601

1225 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3939

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002297

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 03-26-2024

EL RANCHERO #1

562 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-200C

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 03-26-2024

WILLY’S MEXICANA GRILL #14

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 142 KENNESAW, GA 30144-6817

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12953

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 03-26-2024

WALTON HIGH SCHOOL

1590 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5953

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003127

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-26-2024

MARIETTA CITY SCHOOLS EARLY LEARNING CENTER

368 WRIGHT ST SW MARIETTA, GA 30064-3256

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003767

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-26-2024

BIG EASY SNOBALLS

2145 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-0819

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004494

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-26-2024

LA QUINTA INN & SUITES ATLANTA BALLPARK/GALLERIA – FOOD

2415 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005223

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-26-2024

DOUCEUR DE FRANCE

277 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3293

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005716

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-26-2024

!!TOUCHDOWN WINGS

3565 AUSTELL RD STE 1019 MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006109

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-26-2024

WAFFLE HOUSE #2156

2720 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001761

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

TWIN PEAKS KENNESAW

2475 GEORGE BUSBEE PKWY KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001480

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 03-25-2024

WAFFLE HOUSE #1659

4097 MARIETTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14157

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 03-25-2024

CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #30

2150 DELK RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-122

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 03-25-2024

BIG SHANTY ELEMENTARY SCHOOL

1575 BEN KING RD KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-59

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

HICKORY HILLS ELEMENTARY SCHOOL

500 REDWOOD DR SW MARIETTA, GA 30064-3615

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-247C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

PITNER ELEMENTARY SCHOOL

4575 WADE GREEN RD NW ACWORTH, GA 30102-3407

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8521

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

KEMP ELEMENTARY SCHOOL

865 CORNER RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8849

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

MARIETTA MIDDLE SCHOOL

121 WINN ST NW MARIETTA, GA 30064-2255

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9417

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

LOST MOUNTAIN MIDDLE SCHOOL

700 OLD MOUNTAIN RD NW KENNESAW, GA 30152-3841

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5159

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

BEZORIA

2860 CUMBERLAND MALL STE 1101 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003157

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

BEST WESTERN ATLANTA CUMBERLAND/GALLERIA HOTEL – FOOD

1200 WINCHESTER PKWY SE SMYRNA, GA 30080-6541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003871

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 03-25-2024

CLUCK-N-MOOH

3894 DUE WEST RD NW STE 280 MARIETTA, GA 30064-1076

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004216

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-25-2024

HOLIDAY INN EXPRESS ATLANTA – KENNESAW – FOOD

2485 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004690

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-25-2024

PIZZA HUT #39525

4480 S COBB DR SE STE Q SMYRNA, GA 30080-6984

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005117

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 03-25-2024

CHARTER OF VININGS

2401 CUMBERLAND PKWY SE ATLANTA, GA 30339-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005615

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 03-25-2024

D’JUAN’S CATFISH

3300 COBB PKWY SE STE 104 ATLANTA, GA 30339-8002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005719

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

!!MCCOUGHTRY’S ICE CREAM – MOBILE

135 RIVERSIDE PKWY SW STE 1106 AUSTELL, GA 30168-7749

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005965

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-25-2024

TACOS TORTILLAS Y MAS

3002 ATLANTA RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-3856

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006240

Last Inspection Score: 76

Last Inspection Date: 03-25-2024

ZAXBY’S

2603 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6817

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001332

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 03-22-2024

VARNER’S STATION

725 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30082-2624

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19025C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-22-2024

WHEELER HIGH SCHOOL

375 HOLT RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000295

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2024

DICKERSON MIDDLE SCHOOL

855 WOODLAWN RD MARIETTA, GA 30068

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-170C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-22-2024

WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL

344 POLK ST NW MARIETTA, GA 30064-2308

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-550C

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-22-2024

BULLARD ELEMENTARY SCHOOL

3656 OLD STILESBORO RD KENNESAW, GA 30152

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-12369

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2024

MCCLURE MIDDLE SCHOOL

3660 OLD STILESBORO RD NW KENNESAW, GA 30152-3150

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14589

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 03-22-2024

THUMBS UP DINER

2615 EAST WEST CONNECTOR STE 100 AUSTELL, GA 30106

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004062

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 03-22-2024

PIU BELLO

2014 POWERS FERRY RD SE STE 450 ATLANTA, GA 30339-5089

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005103

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 03-22-2024

CALENTANO 1

1690 POWDER SPRINGS RD STE 214 MARIETTA, GA 30064-4866

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005246

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 03-22-2024

COUSIN’S BROTHERS BBQ

2445 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005699

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 03-22-2024