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Check out the 45 new businesses licensed by Cobb County over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 20, 2024

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0390322 BOYZ COOLERDIANE ELKINS04/19/2024
2 BOYZ COOLER LLCD/B/A 2 BOYZ COOLERICE CREAM WAGON RETAIL
ATTN: DIANE ELKINS
2 BOYZ COOLER LLC
4922 RED CLIFF CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039013A&J AUTO DETAILJORGE GARCIA04/16/2024
SERVICES INCD/B/A A&J AUTO DETAILAUTO WASHING – DETAILING
A&J AUTO DETAILSERVICES INC
SERVICES INCATTN: JORGE GARCIA
A&J AUTO DETAIL SERVICES
INC
1201 W PEACHTREE ST NW,
2625
ATLANTA, GA 30309
OCC039038AAA CONSTRUCTIONMARTIN BAKHITAR04/19/2024
D/B/A AAA CONSTRUCTIONHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: MARTIN BAKHITAR
728 CHANCE RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039011ACE PERSONAL CAREADESOLA AGORO04/16/2024
HOMED/B/A ACE PERSONAL CARESITTING SERVICE
ACE PERSONAL CAREHOME
HOME LLCATTN: ADESOLA AGORO
ACE PERSONAL CARE HOME
LLC
1755 THE EXCHANGE, 265
ATLANTA, GA 30039
CON001488AIR DESIGN SYSTEMS INCWILLIAM BROWN04/17/2024
D/B/A AIR DESIGN SYSTEMSAIR CONDITIONING, HEATING & PLUMBING
INCCONTRACTOR
ATTN: WILLIAM BROWN
P.O. BOX 18830
PENSACOLA, FL 32523
OCC039021ATLANTA EPICRICHARD MCDONALD04/18/2024
PRODUCTIONS LLCD/B/A ATLANTA EPICVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATLANTA EPICPRODUCTIONS LLC
PRODUCTIONS LLCATTN: RICHARD A MCDONALD
ATLANTA EPIC PRODUCTIONS
LLC
2500 DALLAS HWY, STE 202-
1129
MARIETTA, GA 30064
OCC038991AVENIA BEHAVIORALRUSSELL BROWN04/15/2024
HEALTH INCD/B/A AVENIA BEHAVIORALEMPLOYMENT AGENCY
AVENIA BEHAVIORALHEALTH INC
HEALTH INCATTN: RUSSELL BROWN
AVENIA BEHAVIORAL HEALTH
INC
4500 KARLS GATE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC039037BERNARD ENTERPRISESDUANE BERNARD04/19/2024
LLCD/B/A BERNARDTRUCKING COMPANY
BERNARD ENTERPRISESENTERPRISES LLC
LLCATTN: DUANE BERNARD
BERNARD ENTERPRISES LLC
4829 BROWN LEAF DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039028CARDINAL EMSTAYLOR STANLEY04/18/2024
CARDINAL EMS LLCD/B/A CARDINAL EMSAMBULANCE SERVICE
ATTN: TAYLOR STANLEY
CARDINAL EMS LLC
3411 AUSTELL RD, SUITE 108
MARIETTA, GA 30008
OCC039015CLOTHING CARE OFNILESHBHAI N PATEL04/16/2024
ACWORTHD/B/A CLOTHING CARE OFALTERATIONS
KHODAL LLCACWORTH
ATTN: NILESHBHAI N PATEL
KHODAL LLC
4169 ELDERBERRY DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039014CLOTHING CARE OFNILESHBHAI N PATEL04/16/2024
BROOKSTONED/B/A CLOTHING CARE OFALTERATIONS
KHODAL LLCBROOKSTONE
ATTN: NILESHBHAI N PATEL
KHODAL LLC
4169 ELDERBERRY DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039029D2DCHARLES DANIEL DUNNIGAN04/19/2024
D2D SERVICES LLCD/B/A D2DHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: CHARLES DANIEL
DUNNIGAN
D2D SERVICES LLC
2380 MORGAN RD
MARIETTA, GA 30006
OCC039031DPL & ASSOCIATESLORD DAVID04/19/2024
D/B/A DPL & ASSOCIATESBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: LORD DAVID
3613 LAKESHORE DR
SMYRNA, GA 30082
OCC039024ELITEANTILA GILMORE04/18/2024
TRAVEL ELITE LLCD/B/A ELITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: ANTILA GILMORE
TRAVEL ELITE LLC
4120 POPLAR TRL SE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039012GAC AUTOSVITOR ROCHA MARQUES04/16/2024
GAC AUTOS LLCARAUJOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
D/B/A GAC AUTOS
ATTN: VITOR ROCHA
MARQUES ARAUJO
GAC AUTOS LLC
21 SCOTT DR
MARIETTA, GA 30067
OCC039036GREEN LINK CLEANINGWARD RACHAEL04/19/2024
SERVCIED/B/A GREEN LINK CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SERVCIE& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: WARD RACHAEL
1010 STONERIDGE DR
MARIETTA, GA 30066
OCC038930HERON STONE LPJAY WETCHER04/19/2024
D/B/A HERON STONE LPCABINET SALES AND INSTALLATION
ATTN: EILEEN ACOSTA
351 SW 136 AVE, STE 206
DAVIE, FL 33325
OCC039020INNO BUILDERS LLCVENKATAGIRI VENKATASAMY04/18/2024
INNO BUILDERS LLCD/B/A INNO BUILDERS LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: VENKATAGIRI
VENKATASAMY
INNO BUILDERS LLC
4078 OAK FOREST CIR
MARIETTA, GA 30062
ALC003306KATANA SUSHI HIBACHITDG2 INC04/19/2024
TDG2 INCD/B/A KATANA SUSHIRESTAURANT
(678)426-8093HIBACHI
ATTN: LEI YANG
TDG2 INC
2566 CHESTEA DR NE
MARIETTA, GA 30066
OCC039030KRIPPNER SARAHSARAH KRIPPNER04/19/2024
D/B/A KRIPPNER SARAHMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ATTN: SARAH KRIPPNERLICENSED
2121 KINRIDGE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC039006LAZY PIPESDEVAN PATEL04/15/2024
ARKLUB ENTERPRISES LLCD/B/A LAZY PIPESVITAMIN FOOD STORES
ATTN: DEVAN PATEL
ARKLUB ENTERPRISES LLC
1250 ATLANTA RD SE, STE
100
MARIETTA, GA 30060
OCC039017LUCY’S VETERINARY CAREDERYL BAKER04/17/2024
LUCY’S VETERINARY CARED/B/A LUCY’S VETERINARYVETERINARY CLINIC
LLCCARE
ATTN: DERYL BAKER
LUCY’S VETERINARY CARE
LLC
1048 QUEENSGATE DR SE
SMYRNA, GA 30082
OCC039004MANOU MOBILE CAR DETAILLEMANES MEHME04/15/2024
MANOU HAND CARWASHD/B/A MANOU MOBILE CARAUTO WASHING – DETAILING
LLCDETAIL
ATTN: LEMANES MEHME
MANOU HAND CARWASH LLC
40 OAKLAND CROSSING
DALLAS, GA 30132
BLR003319MASSAGE DAY SPAZHAO KUN FAN04/19/2024
RELAXATION SPA LLCD/B/A MASSAGE DAY SPAHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: ZHAO KUN FAN
RELAXATION SPA LLC
128 QUIVAS CT
ATLANTA, GA 30331
OCC039000MAVERICK MARRIAGEAMNA KHAN04/15/2024
THERAPYD/B/A MAVERICK MARRIAGESOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
AMNA KHANTHERAPY
ATTN: AMNA KHAN
AMNA KHAN
421 ACORN DR
ACWORTH, GA 30102
OCC039005MISSION LANDSCAPERSGREGORY MARTIN MEEKS04/16/2024
MEEKS SERVICED/B/A MISSIONLANDSCAPING CONTRACTOR
COMPANIES LLCLANDSCAPERS
ATTN: GREGORY MARTIN
MEEKS
MEEKS SERVICE COMPANIES
LLC
990 RICHMOND HILL DR
MARIETTA, GA 30068
OCC039002MY PERSONAL PTROBERT OSBORN04/15/2024
TENSEGRITYD/B/A MY PERSONAL PTPHYSICAL THERAPY
REHABILITATION INCATTN: ROBERT OSBORN
TENSEGRITY
REHABILITATION INC
56 STRICKLAND DR SW
MABLETON, GA 30126
OCC039010NANI ‘OE SALON LLCNICOLE ORZECHOWSKI04/15/2024
NANI ‘OE SALON LLCD/B/A NANI ‘OE SALON LLCBEAUTY SHOP
ATTN: NICOLE ORZECHOWSKI
NANI ‘OE SALON LLC
202 WEDGEWOOD WAY
ATLANTA, GA 30350
OCC039007NIGHTINGALE SERVCIESSIMON SHEMIA04/15/2024
INCD/B/A NIGHTINGALEHEALTH AND ALLIED SERVICES
NIGHTINGALE SERVCIESSERVCIES INC
INCATTN: REBECCA TYRE
NIGHTINGALE SERVCIES INC
9100 WHITE BLUFF RD, 301
SAVANNAH, GA 31406
OCC039003RESTORATION DAMAGEAUSTIN WEDDING04/15/2024
PROS OF ATLANTAD/B/A RESTORATIONCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
RESTORATION DAMAGEDAMAGE PROS OF ATLANTAMOBILE HOME EXTERIORS
PROS OF ATLANTA LLCATTN: AUSTIN WEDDING
RESTORATION DAMAGE
PROS OF ATLANTA LLC
3179 KENNA DR
ACWORTH, GA 30101
OCC039033SHOWSTOPPER BOUTIQUEANNA BRAGG04/19/2024
SHOWSTOPPER BOUTIQUED/B/A SHOWSTOPPERMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
BOUTIQUE
SHOWSTOPPER BOUTIQUE
3655 BLAKEFORD WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC039008SLIM AGAINMINDY HALL04/15/2024
SLIM AGAIN LLCD/B/A SLIM AGAINDIET CENTER
ATTN: MINDY HALL
SLIM AGAIN LLC
2359 WINDY HILL RD, STE 290
MARIETTA, GA 30067
OCC039026SMOKE FACTORY #3MOHAMED ALHADAD04/18/2024
SMOKE FACTORY #2 INCD/B/A SMOKE FACTORY #3TOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: MOHAMED ALHADAD
SMOKE FACTORY #2 INC
8465 HOLCOMB BRIDGE RD,
660
ALPHARETTA, GA 30022
OCC039034SNAK N SNEAUXMONIQUE YOUNG04/18/2024
SNAK N SNEAUX LLCD/B/A SNAK N SNEAUXRESTAURANT
ATTN: MONIQUE YOUNG
SNAK N SNEAUX LLC
5886 COBALT DR
POWDER SPRINGS, GA 30064
OCC039035SO CLEAN CLS LLCSHANAY BROWN04/19/2024
SO CLEAN CLS LLCD/B/A SO CLEAN CLS LLCJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: SHANAY BROWN& CONSTRUCTION RELATED
SO CLEAN CLS LLC
1103 HAVEL DR
MARIETTA, GA 30008
OCC039044SOFTCRYLIC LLCJOHN FLAVIN04/19/2024
SOFTCRYLIC LLCD/B/A SOFTCRYLIC LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
SOFTCRYLIC LLCPROCESSING
400 GALLERIA PKWY, 1820
ATLANTA, GA 30339
OCC039022SPRING SLIPERSRICHARD BARMAN04/18/2024
RBSS LLCD/B/A SPRING SLIPERSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: RICHARD BARMAN
RBSS LLC
330 FRANKLIN GATEWAY
MARIETTA, GA 30067
OCC039042TALLULAH APARTMENTSTALLULAH APARTMENTS04/19/2024
CUMBERLAND MALLD/B/A TALLULAHAPARTMENT RENTAL
MULTIFAMILY OWNER LCCAPARTMENTS
ATTN: THOMAS PATRICK
CUMBERLAND MALL
MULTIFAMILY OWNER LCC
127 PUBLIC SQUARE, STE
2400
CLEVELAND, OH 44114
OCC039027THE SALON WHERE AMIEHEBERT AMIE04/18/2024
DOES MY HAIRD/B/A THE SALON WHEREBEAUTY SHOP
AMIE DOES MY HAIR
ATTN: HEBERT AMIE
120 CHELSEA WALK
DALLAS, GA 30157
OCC039023USA SMART SERVICES LLCCAIO AUGUSTO DIA LEMOS04/18/2024
USA SMART SERVICES LLCD/B/A USA SMART SERVICESJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
LLC& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: CAIO AUGUSTO DIA
LEMOS
USA SMART SERVICES LLC
3660 MEMORIAL PKWY NW
KENNESAW, GA 30152
OCC038990VICTORY SPACEALEXA GOIDEL04/15/2024
VICTORY SPACE LLCD/B/A VICTORY SPACEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: ALEXA GOIDEL
VICTORY SPACE LLC
834 LAKE HOLLOW BLVD
MARIETTA, GA 30064
OCC039018VROOM AUTO LLCGESSE PERES04/17/2024
VROOM AUTO LLCD/B/A VROOM AUTO LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: GESSE PERES
VROOM AUTO LLC
4227 COVE WAY DR NE
MARIETTA, GA 30067
OCC039016WM3 BUSINESS VENTURESWILLIAM MCARTHUR04/16/2024
LLCD/B/A WM3 BUSINESSVENDING MACHINES
WM3 BUSINESS VENTURESVENTURES LLC
LLCATTN: WILLIAM MCARTHUR
WM3 BUSINESS VENTURES
LLC
3622 ASHLEY EST
MARIETTA, GA 30067
OCC039019XPRESS APPLIANCE AND TVMICHAEL STEWART04/18/2024
REPAIDD/B/A XPRESS APPLIANCEAPPLIANCE REPAIR
XPRESS APPLIANCE AND TVAND TV REPAID
REPAID LLCATTN: MICHAEL STEWART
XPRESS APPLIANCE AND TV
REPAID LLC
4166 RICHARDSON FARM DR
KENNESAW, GA 300152
OCC039041YOUR CBD STOREPHILLIP BRYAN04/19/2024
SFLA STORE OPS, LLCD/B/A YOUR CBD STOREVITAMIN FOOD STORES
SFLA STORE OPS, LLC
2550 SANDY PLAINS RD,
SUITE 360
MARIETTA, GA 30066
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