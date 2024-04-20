Check out the 45 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 19, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039032
|2 BOYZ COOLER
|DIANE ELKINS
|04/19/2024
|2 BOYZ COOLER LLC
|D/B/A 2 BOYZ COOLER
|ICE CREAM WAGON RETAIL
|ATTN: DIANE ELKINS
|2 BOYZ COOLER LLC
|4922 RED CLIFF CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039013
|A&J AUTO DETAIL
|JORGE GARCIA
|04/16/2024
|SERVICES INC
|D/B/A A&J AUTO DETAIL
|AUTO WASHING – DETAILING
|A&J AUTO DETAIL
|SERVICES INC
|SERVICES INC
|ATTN: JORGE GARCIA
|A&J AUTO DETAIL SERVICES
|INC
|1201 W PEACHTREE ST NW,
|2625
|ATLANTA, GA 30309
|OCC039038
|AAA CONSTRUCTION
|MARTIN BAKHITAR
|04/19/2024
|D/B/A AAA CONSTRUCTION
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: MARTIN BAKHITAR
|728 CHANCE RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039011
|ACE PERSONAL CARE
|ADESOLA AGORO
|04/16/2024
|HOME
|D/B/A ACE PERSONAL CARE
|SITTING SERVICE
|ACE PERSONAL CARE
|HOME
|HOME LLC
|ATTN: ADESOLA AGORO
|ACE PERSONAL CARE HOME
|LLC
|1755 THE EXCHANGE, 265
|ATLANTA, GA 30039
|CON001488
|AIR DESIGN SYSTEMS INC
|WILLIAM BROWN
|04/17/2024
|D/B/A AIR DESIGN SYSTEMS
|AIR CONDITIONING, HEATING & PLUMBING
|INC
|CONTRACTOR
|ATTN: WILLIAM BROWN
|P.O. BOX 18830
|PENSACOLA, FL 32523
|OCC039021
|ATLANTA EPIC
|RICHARD MCDONALD
|04/18/2024
|PRODUCTIONS LLC
|D/B/A ATLANTA EPIC
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATLANTA EPIC
|PRODUCTIONS LLC
|PRODUCTIONS LLC
|ATTN: RICHARD A MCDONALD
|ATLANTA EPIC PRODUCTIONS
|LLC
|2500 DALLAS HWY, STE 202-
|1129
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038991
|AVENIA BEHAVIORAL
|RUSSELL BROWN
|04/15/2024
|HEALTH INC
|D/B/A AVENIA BEHAVIORAL
|EMPLOYMENT AGENCY
|AVENIA BEHAVIORAL
|HEALTH INC
|HEALTH INC
|ATTN: RUSSELL BROWN
|AVENIA BEHAVIORAL HEALTH
|INC
|4500 KARLS GATE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039037
|BERNARD ENTERPRISES
|DUANE BERNARD
|04/19/2024
|LLC
|D/B/A BERNARD
|TRUCKING COMPANY
|BERNARD ENTERPRISES
|ENTERPRISES LLC
|LLC
|ATTN: DUANE BERNARD
|BERNARD ENTERPRISES LLC
|4829 BROWN LEAF DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039028
|CARDINAL EMS
|TAYLOR STANLEY
|04/18/2024
|CARDINAL EMS LLC
|D/B/A CARDINAL EMS
|AMBULANCE SERVICE
|ATTN: TAYLOR STANLEY
|CARDINAL EMS LLC
|3411 AUSTELL RD, SUITE 108
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039015
|CLOTHING CARE OF
|NILESHBHAI N PATEL
|04/16/2024
|ACWORTH
|D/B/A CLOTHING CARE OF
|ALTERATIONS
|KHODAL LLC
|ACWORTH
|ATTN: NILESHBHAI N PATEL
|KHODAL LLC
|4169 ELDERBERRY DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039014
|CLOTHING CARE OF
|NILESHBHAI N PATEL
|04/16/2024
|BROOKSTONE
|D/B/A CLOTHING CARE OF
|ALTERATIONS
|KHODAL LLC
|BROOKSTONE
|ATTN: NILESHBHAI N PATEL
|KHODAL LLC
|4169 ELDERBERRY DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039029
|D2D
|CHARLES DANIEL DUNNIGAN
|04/19/2024
|D2D SERVICES LLC
|D/B/A D2D
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: CHARLES DANIEL
|DUNNIGAN
|D2D SERVICES LLC
|2380 MORGAN RD
|MARIETTA, GA 30006
|OCC039031
|DPL & ASSOCIATES
|LORD DAVID
|04/19/2024
|D/B/A DPL & ASSOCIATES
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: LORD DAVID
|3613 LAKESHORE DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039024
|ELITE
|ANTILA GILMORE
|04/18/2024
|TRAVEL ELITE LLC
|D/B/A ELITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: ANTILA GILMORE
|TRAVEL ELITE LLC
|4120 POPLAR TRL SE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039012
|GAC AUTOS
|VITOR ROCHA MARQUES
|04/16/2024
|GAC AUTOS LLC
|ARAUJO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|D/B/A GAC AUTOS
|ATTN: VITOR ROCHA
|MARQUES ARAUJO
|GAC AUTOS LLC
|21 SCOTT DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039036
|GREEN LINK CLEANING
|WARD RACHAEL
|04/19/2024
|SERVCIE
|D/B/A GREEN LINK CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SERVCIE
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: WARD RACHAEL
|1010 STONERIDGE DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038930
|HERON STONE LP
|JAY WETCHER
|04/19/2024
|D/B/A HERON STONE LP
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|ATTN: EILEEN ACOSTA
|351 SW 136 AVE, STE 206
|DAVIE, FL 33325
|OCC039020
|INNO BUILDERS LLC
|VENKATAGIRI VENKATASAMY
|04/18/2024
|INNO BUILDERS LLC
|D/B/A INNO BUILDERS LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: VENKATAGIRI
|VENKATASAMY
|INNO BUILDERS LLC
|4078 OAK FOREST CIR
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003306
|KATANA SUSHI HIBACHI
|TDG2 INC
|04/19/2024
|TDG2 INC
|D/B/A KATANA SUSHI
|RESTAURANT
|(678)426-8093
|HIBACHI
|ATTN: LEI YANG
|TDG2 INC
|2566 CHESTEA DR NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039030
|KRIPPNER SARAH
|SARAH KRIPPNER
|04/19/2024
|D/B/A KRIPPNER SARAH
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ATTN: SARAH KRIPPNER
|LICENSED
|2121 KINRIDGE RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039006
|LAZY PIPES
|DEVAN PATEL
|04/15/2024
|ARKLUB ENTERPRISES LLC
|D/B/A LAZY PIPES
|VITAMIN FOOD STORES
|ATTN: DEVAN PATEL
|ARKLUB ENTERPRISES LLC
|1250 ATLANTA RD SE, STE
|100
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039017
|LUCY’S VETERINARY CARE
|DERYL BAKER
|04/17/2024
|LUCY’S VETERINARY CARE
|D/B/A LUCY’S VETERINARY
|VETERINARY CLINIC
|LLC
|CARE
|ATTN: DERYL BAKER
|LUCY’S VETERINARY CARE
|LLC
|1048 QUEENSGATE DR SE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039004
|MANOU MOBILE CAR DETAIL
|LEMANES MEHME
|04/15/2024
|MANOU HAND CARWASH
|D/B/A MANOU MOBILE CAR
|AUTO WASHING – DETAILING
|LLC
|DETAIL
|ATTN: LEMANES MEHME
|MANOU HAND CARWASH LLC
|40 OAKLAND CROSSING
|DALLAS, GA 30132
|BLR003319
|MASSAGE DAY SPA
|ZHAO KUN FAN
|04/19/2024
|RELAXATION SPA LLC
|D/B/A MASSAGE DAY SPA
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: ZHAO KUN FAN
|RELAXATION SPA LLC
|128 QUIVAS CT
|ATLANTA, GA 30331
|OCC039000
|MAVERICK MARRIAGE
|AMNA KHAN
|04/15/2024
|THERAPY
|D/B/A MAVERICK MARRIAGE
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|AMNA KHAN
|THERAPY
|ATTN: AMNA KHAN
|AMNA KHAN
|421 ACORN DR
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039005
|MISSION LANDSCAPERS
|GREGORY MARTIN MEEKS
|04/16/2024
|MEEKS SERVICE
|D/B/A MISSION
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|COMPANIES LLC
|LANDSCAPERS
|ATTN: GREGORY MARTIN
|MEEKS
|MEEKS SERVICE COMPANIES
|LLC
|990 RICHMOND HILL DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039002
|MY PERSONAL PT
|ROBERT OSBORN
|04/15/2024
|TENSEGRITY
|D/B/A MY PERSONAL PT
|PHYSICAL THERAPY
|REHABILITATION INC
|ATTN: ROBERT OSBORN
|TENSEGRITY
|REHABILITATION INC
|56 STRICKLAND DR SW
|MABLETON, GA 30126
|OCC039010
|NANI ‘OE SALON LLC
|NICOLE ORZECHOWSKI
|04/15/2024
|NANI ‘OE SALON LLC
|D/B/A NANI ‘OE SALON LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: NICOLE ORZECHOWSKI
|NANI ‘OE SALON LLC
|202 WEDGEWOOD WAY
|ATLANTA, GA 30350
|OCC039007
|NIGHTINGALE SERVCIES
|SIMON SHEMIA
|04/15/2024
|INC
|D/B/A NIGHTINGALE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|NIGHTINGALE SERVCIES
|SERVCIES INC
|INC
|ATTN: REBECCA TYRE
|NIGHTINGALE SERVCIES INC
|9100 WHITE BLUFF RD, 301
|SAVANNAH, GA 31406
|OCC039003
|RESTORATION DAMAGE
|AUSTIN WEDDING
|04/15/2024
|PROS OF ATLANTA
|D/B/A RESTORATION
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|RESTORATION DAMAGE
|DAMAGE PROS OF ATLANTA
|MOBILE HOME EXTERIORS
|PROS OF ATLANTA LLC
|ATTN: AUSTIN WEDDING
|RESTORATION DAMAGE
|PROS OF ATLANTA LLC
|3179 KENNA DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039033
|SHOWSTOPPER BOUTIQUE
|ANNA BRAGG
|04/19/2024
|SHOWSTOPPER BOUTIQUE
|D/B/A SHOWSTOPPER
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|BOUTIQUE
|SHOWSTOPPER BOUTIQUE
|3655 BLAKEFORD WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039008
|SLIM AGAIN
|MINDY HALL
|04/15/2024
|SLIM AGAIN LLC
|D/B/A SLIM AGAIN
|DIET CENTER
|ATTN: MINDY HALL
|SLIM AGAIN LLC
|2359 WINDY HILL RD, STE 290
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039026
|SMOKE FACTORY #3
|MOHAMED ALHADAD
|04/18/2024
|SMOKE FACTORY #2 INC
|D/B/A SMOKE FACTORY #3
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: MOHAMED ALHADAD
|SMOKE FACTORY #2 INC
|8465 HOLCOMB BRIDGE RD,
|660
|ALPHARETTA, GA 30022
|OCC039034
|SNAK N SNEAUX
|MONIQUE YOUNG
|04/18/2024
|SNAK N SNEAUX LLC
|D/B/A SNAK N SNEAUX
|RESTAURANT
|ATTN: MONIQUE YOUNG
|SNAK N SNEAUX LLC
|5886 COBALT DR
|POWDER SPRINGS, GA 30064
|OCC039035
|SO CLEAN CLS LLC
|SHANAY BROWN
|04/19/2024
|SO CLEAN CLS LLC
|D/B/A SO CLEAN CLS LLC
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: SHANAY BROWN
|& CONSTRUCTION RELATED
|SO CLEAN CLS LLC
|1103 HAVEL DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039044
|SOFTCRYLIC LLC
|JOHN FLAVIN
|04/19/2024
|SOFTCRYLIC LLC
|D/B/A SOFTCRYLIC LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|SOFTCRYLIC LLC
|PROCESSING
|400 GALLERIA PKWY, 1820
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039022
|SPRING SLIPERS
|RICHARD BARMAN
|04/18/2024
|RBSS LLC
|D/B/A SPRING SLIPERS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: RICHARD BARMAN
|RBSS LLC
|330 FRANKLIN GATEWAY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039042
|TALLULAH APARTMENTS
|TALLULAH APARTMENTS
|04/19/2024
|CUMBERLAND MALL
|D/B/A TALLULAH
|APARTMENT RENTAL
|MULTIFAMILY OWNER LCC
|APARTMENTS
|ATTN: THOMAS PATRICK
|CUMBERLAND MALL
|MULTIFAMILY OWNER LCC
|127 PUBLIC SQUARE, STE
|2400
|CLEVELAND, OH 44114
|OCC039027
|THE SALON WHERE AMIE
|HEBERT AMIE
|04/18/2024
|DOES MY HAIR
|D/B/A THE SALON WHERE
|BEAUTY SHOP
|AMIE DOES MY HAIR
|ATTN: HEBERT AMIE
|120 CHELSEA WALK
|DALLAS, GA 30157
|OCC039023
|USA SMART SERVICES LLC
|CAIO AUGUSTO DIA LEMOS
|04/18/2024
|USA SMART SERVICES LLC
|D/B/A USA SMART SERVICES
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: CAIO AUGUSTO DIA
|LEMOS
|USA SMART SERVICES LLC
|3660 MEMORIAL PKWY NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038990
|VICTORY SPACE
|ALEXA GOIDEL
|04/15/2024
|VICTORY SPACE LLC
|D/B/A VICTORY SPACE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: ALEXA GOIDEL
|VICTORY SPACE LLC
|834 LAKE HOLLOW BLVD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039018
|VROOM AUTO LLC
|GESSE PERES
|04/17/2024
|VROOM AUTO LLC
|D/B/A VROOM AUTO LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: GESSE PERES
|VROOM AUTO LLC
|4227 COVE WAY DR NE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039016
|WM3 BUSINESS VENTURES
|WILLIAM MCARTHUR
|04/16/2024
|LLC
|D/B/A WM3 BUSINESS
|VENDING MACHINES
|WM3 BUSINESS VENTURES
|VENTURES LLC
|LLC
|ATTN: WILLIAM MCARTHUR
|WM3 BUSINESS VENTURES
|LLC
|3622 ASHLEY EST
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039019
|XPRESS APPLIANCE AND TV
|MICHAEL STEWART
|04/18/2024
|REPAID
|D/B/A XPRESS APPLIANCE
|APPLIANCE REPAIR
|XPRESS APPLIANCE AND TV
|AND TV REPAID
|REPAID LLC
|ATTN: MICHAEL STEWART
|XPRESS APPLIANCE AND TV
|REPAID LLC
|4166 RICHARDSON FARM DR
|KENNESAW, GA 300152
|OCC039041
|YOUR CBD STORE
|PHILLIP BRYAN
|04/19/2024
|SFLA STORE OPS, LLC
|D/B/A YOUR CBD STORE
|VITAMIN FOOD STORES
|SFLA STORE OPS, LLC
|2550 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 360
|MARIETTA, GA 30066
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