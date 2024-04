Check out the 45 new businesses licensed by Cobb County over the past week

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 19, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039032 2 BOYZ COOLER DIANE ELKINS 04/19/2024 2 BOYZ COOLER LLC D/B/A 2 BOYZ COOLER ICE CREAM WAGON RETAIL ATTN: DIANE ELKINS 2 BOYZ COOLER LLC 4922 RED CLIFF CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039013 A&J AUTO DETAIL JORGE GARCIA 04/16/2024 SERVICES INC D/B/A A&J AUTO DETAIL AUTO WASHING – DETAILING A&J AUTO DETAIL SERVICES INC SERVICES INC ATTN: JORGE GARCIA A&J AUTO DETAIL SERVICES INC 1201 W PEACHTREE ST NW, 2625 ATLANTA, GA 30309 OCC039038 AAA CONSTRUCTION MARTIN BAKHITAR 04/19/2024 D/B/A AAA CONSTRUCTION HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: MARTIN BAKHITAR 728 CHANCE RD MARIETTA, GA 30066 OCC039011 ACE PERSONAL CARE ADESOLA AGORO 04/16/2024 HOME D/B/A ACE PERSONAL CARE SITTING SERVICE ACE PERSONAL CARE HOME HOME LLC ATTN: ADESOLA AGORO ACE PERSONAL CARE HOME LLC 1755 THE EXCHANGE, 265 ATLANTA, GA 30039 CON001488 AIR DESIGN SYSTEMS INC WILLIAM BROWN 04/17/2024 D/B/A AIR DESIGN SYSTEMS AIR CONDITIONING, HEATING & PLUMBING INC CONTRACTOR ATTN: WILLIAM BROWN P.O. BOX 18830 PENSACOLA, FL 32523 OCC039021 ATLANTA EPIC RICHARD MCDONALD 04/18/2024 PRODUCTIONS LLC D/B/A ATLANTA EPIC VIDEO AND FILM PRODUCTION ATLANTA EPIC PRODUCTIONS LLC PRODUCTIONS LLC ATTN: RICHARD A MCDONALD ATLANTA EPIC PRODUCTIONS LLC 2500 DALLAS HWY, STE 202- 1129 MARIETTA, GA 30064 OCC038991 AVENIA BEHAVIORAL RUSSELL BROWN 04/15/2024 HEALTH INC D/B/A AVENIA BEHAVIORAL EMPLOYMENT AGENCY AVENIA BEHAVIORAL HEALTH INC HEALTH INC ATTN: RUSSELL BROWN AVENIA BEHAVIORAL HEALTH INC 4500 KARLS GATE DR MARIETTA, GA 30068 OCC039037 BERNARD ENTERPRISES DUANE BERNARD 04/19/2024 LLC D/B/A BERNARD TRUCKING COMPANY BERNARD ENTERPRISES ENTERPRISES LLC LLC ATTN: DUANE BERNARD BERNARD ENTERPRISES LLC 4829 BROWN LEAF DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039028 CARDINAL EMS TAYLOR STANLEY 04/18/2024 CARDINAL EMS LLC D/B/A CARDINAL EMS AMBULANCE SERVICE ATTN: TAYLOR STANLEY CARDINAL EMS LLC 3411 AUSTELL RD, SUITE 108 MARIETTA, GA 30008 OCC039015 CLOTHING CARE OF NILESHBHAI N PATEL 04/16/2024 ACWORTH D/B/A CLOTHING CARE OF ALTERATIONS KHODAL LLC ACWORTH ATTN: NILESHBHAI N PATEL KHODAL LLC 4169 ELDERBERRY DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC039014 CLOTHING CARE OF NILESHBHAI N PATEL 04/16/2024 BROOKSTONE D/B/A CLOTHING CARE OF ALTERATIONS KHODAL LLC BROOKSTONE ATTN: NILESHBHAI N PATEL KHODAL LLC 4169 ELDERBERRY DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC039029 D2D CHARLES DANIEL DUNNIGAN 04/19/2024 D2D SERVICES LLC D/B/A D2D HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: CHARLES DANIEL DUNNIGAN D2D SERVICES LLC 2380 MORGAN RD MARIETTA, GA 30006 OCC039031 DPL & ASSOCIATES LORD DAVID 04/19/2024 D/B/A DPL & ASSOCIATES BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: LORD DAVID 3613 LAKESHORE DR SMYRNA, GA 30082 OCC039024 ELITE ANTILA GILMORE 04/18/2024 TRAVEL ELITE LLC D/B/A ELITE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: ANTILA GILMORE TRAVEL ELITE LLC 4120 POPLAR TRL SE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039012 GAC AUTOS VITOR ROCHA MARQUES 04/16/2024 GAC AUTOS LLC ARAUJO AUTO DEALER – USED CARS ONLY D/B/A GAC AUTOS ATTN: VITOR ROCHA MARQUES ARAUJO GAC AUTOS LLC 21 SCOTT DR MARIETTA, GA 30067 OCC039036 GREEN LINK CLEANING WARD RACHAEL 04/19/2024 SERVCIE D/B/A GREEN LINK CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SERVCIE & CONSTRUCTION RELATED ATTN: WARD RACHAEL 1010 STONERIDGE DR MARIETTA, GA 30066 OCC038930 HERON STONE LP JAY WETCHER 04/19/2024 D/B/A HERON STONE LP CABINET SALES AND INSTALLATION ATTN: EILEEN ACOSTA 351 SW 136 AVE, STE 206 DAVIE, FL 33325 OCC039020 INNO BUILDERS LLC VENKATAGIRI VENKATASAMY 04/18/2024 INNO BUILDERS LLC D/B/A INNO BUILDERS LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: VENKATAGIRI VENKATASAMY INNO BUILDERS LLC 4078 OAK FOREST CIR MARIETTA, GA 30062 ALC003306 KATANA SUSHI HIBACHI TDG2 INC 04/19/2024 TDG2 INC D/B/A KATANA SUSHI RESTAURANT (678)426-8093 HIBACHI ATTN: LEI YANG TDG2 INC 2566 CHESTEA DR NE MARIETTA, GA 30066 OCC039030 KRIPPNER SARAH SARAH KRIPPNER 04/19/2024 D/B/A KRIPPNER SARAH MASSAGE PRACTITIONER – STATE ATTN: SARAH KRIPPNER LICENSED 2121 KINRIDGE RD MARIETTA, GA 30062 OCC039006 LAZY PIPES DEVAN PATEL 04/15/2024 ARKLUB ENTERPRISES LLC D/B/A LAZY PIPES VITAMIN FOOD STORES ATTN: DEVAN PATEL ARKLUB ENTERPRISES LLC 1250 ATLANTA RD SE, STE 100 MARIETTA, GA 30060 OCC039017 LUCY’S VETERINARY CARE DERYL BAKER 04/17/2024 LUCY’S VETERINARY CARE D/B/A LUCY’S VETERINARY VETERINARY CLINIC LLC CARE ATTN: DERYL BAKER LUCY’S VETERINARY CARE LLC 1048 QUEENSGATE DR SE SMYRNA, GA 30082 OCC039004 MANOU MOBILE CAR DETAIL LEMANES MEHME 04/15/2024 MANOU HAND CARWASH D/B/A MANOU MOBILE CAR AUTO WASHING – DETAILING LLC DETAIL ATTN: LEMANES MEHME MANOU HAND CARWASH LLC 40 OAKLAND CROSSING DALLAS, GA 30132 BLR003319 MASSAGE DAY SPA ZHAO KUN FAN 04/19/2024 RELAXATION SPA LLC D/B/A MASSAGE DAY SPA HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED ATTN: ZHAO KUN FAN RELAXATION SPA LLC 128 QUIVAS CT ATLANTA, GA 30331 OCC039000 MAVERICK MARRIAGE AMNA KHAN 04/15/2024 THERAPY D/B/A MAVERICK MARRIAGE SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) AMNA KHAN THERAPY ATTN: AMNA KHAN AMNA KHAN 421 ACORN DR ACWORTH, GA 30102 OCC039005 MISSION LANDSCAPERS GREGORY MARTIN MEEKS 04/16/2024 MEEKS SERVICE D/B/A MISSION LANDSCAPING CONTRACTOR COMPANIES LLC LANDSCAPERS ATTN: GREGORY MARTIN MEEKS MEEKS SERVICE COMPANIES LLC 990 RICHMOND HILL DR MARIETTA, GA 30068 OCC039002 MY PERSONAL PT ROBERT OSBORN 04/15/2024 TENSEGRITY D/B/A MY PERSONAL PT PHYSICAL THERAPY REHABILITATION INC ATTN: ROBERT OSBORN TENSEGRITY REHABILITATION INC 56 STRICKLAND DR SW MABLETON, GA 30126 OCC039010 NANI ‘OE SALON LLC NICOLE ORZECHOWSKI 04/15/2024 NANI ‘OE SALON LLC D/B/A NANI ‘OE SALON LLC BEAUTY SHOP ATTN: NICOLE ORZECHOWSKI NANI ‘OE SALON LLC 202 WEDGEWOOD WAY ATLANTA, GA 30350 OCC039007 NIGHTINGALE SERVCIES SIMON SHEMIA 04/15/2024 INC D/B/A NIGHTINGALE HEALTH AND ALLIED SERVICES NIGHTINGALE SERVCIES SERVCIES INC INC ATTN: REBECCA TYRE NIGHTINGALE SERVCIES INC 9100 WHITE BLUFF RD, 301 SAVANNAH, GA 31406 OCC039003 RESTORATION DAMAGE AUSTIN WEDDING 04/15/2024 PROS OF ATLANTA D/B/A RESTORATION CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & RESTORATION DAMAGE DAMAGE PROS OF ATLANTA MOBILE HOME EXTERIORS PROS OF ATLANTA LLC ATTN: AUSTIN WEDDING RESTORATION DAMAGE PROS OF ATLANTA LLC 3179 KENNA DR ACWORTH, GA 30101 OCC039033 SHOWSTOPPER BOUTIQUE ANNA BRAGG 04/19/2024 SHOWSTOPPER BOUTIQUE D/B/A SHOWSTOPPER MERCHANDISE AND SERVICE BROKER BOUTIQUE SHOWSTOPPER BOUTIQUE 3655 BLAKEFORD WAY MARIETTA, GA 30062 OCC039008 SLIM AGAIN MINDY HALL 04/15/2024 SLIM AGAIN LLC D/B/A SLIM AGAIN DIET CENTER ATTN: MINDY HALL SLIM AGAIN LLC 2359 WINDY HILL RD, STE 290 MARIETTA, GA 30067 OCC039026 SMOKE FACTORY #3 MOHAMED ALHADAD 04/18/2024 SMOKE FACTORY #2 INC D/B/A SMOKE FACTORY #3 TOBACCO & CIGAR STORE ATTN: MOHAMED ALHADAD SMOKE FACTORY #2 INC 8465 HOLCOMB BRIDGE RD, 660 ALPHARETTA, GA 30022 OCC039034 SNAK N SNEAUX MONIQUE YOUNG 04/18/2024 SNAK N SNEAUX LLC D/B/A SNAK N SNEAUX RESTAURANT ATTN: MONIQUE YOUNG SNAK N SNEAUX LLC 5886 COBALT DR POWDER SPRINGS, GA 30064 OCC039035 SO CLEAN CLS LLC SHANAY BROWN 04/19/2024 SO CLEAN CLS LLC D/B/A SO CLEAN CLS LLC JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS ATTN: SHANAY BROWN & CONSTRUCTION RELATED SO CLEAN CLS LLC 1103 HAVEL DR MARIETTA, GA 30008 OCC039044 SOFTCRYLIC LLC JOHN FLAVIN 04/19/2024 SOFTCRYLIC LLC D/B/A SOFTCRYLIC LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA SOFTCRYLIC LLC PROCESSING 400 GALLERIA PKWY, 1820 ATLANTA, GA 30339 OCC039022 SPRING SLIPERS RICHARD BARMAN 04/18/2024 RBSS LLC D/B/A SPRING SLIPERS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: RICHARD BARMAN RBSS LLC 330 FRANKLIN GATEWAY MARIETTA, GA 30067 OCC039042 TALLULAH APARTMENTS TALLULAH APARTMENTS 04/19/2024 CUMBERLAND MALL D/B/A TALLULAH APARTMENT RENTAL MULTIFAMILY OWNER LCC APARTMENTS ATTN: THOMAS PATRICK CUMBERLAND MALL MULTIFAMILY OWNER LCC 127 PUBLIC SQUARE, STE 2400 CLEVELAND, OH 44114 OCC039027 THE SALON WHERE AMIE HEBERT AMIE 04/18/2024 DOES MY HAIR D/B/A THE SALON WHERE BEAUTY SHOP AMIE DOES MY HAIR ATTN: HEBERT AMIE 120 CHELSEA WALK DALLAS, GA 30157 OCC039023 USA SMART SERVICES LLC CAIO AUGUSTO DIA LEMOS 04/18/2024 USA SMART SERVICES LLC D/B/A USA SMART SERVICES JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS LLC & CONSTRUCTION RELATED ATTN: CAIO AUGUSTO DIA LEMOS USA SMART SERVICES LLC 3660 MEMORIAL PKWY NW KENNESAW, GA 30152 OCC038990 VICTORY SPACE ALEXA GOIDEL 04/15/2024 VICTORY SPACE LLC D/B/A VICTORY SPACE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: ALEXA GOIDEL VICTORY SPACE LLC 834 LAKE HOLLOW BLVD MARIETTA, GA 30064 OCC039018 VROOM AUTO LLC GESSE PERES 04/17/2024 VROOM AUTO LLC D/B/A VROOM AUTO LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: GESSE PERES VROOM AUTO LLC 4227 COVE WAY DR NE MARIETTA, GA 30067 OCC039016 WM3 BUSINESS VENTURES WILLIAM MCARTHUR 04/16/2024 LLC D/B/A WM3 BUSINESS VENDING MACHINES WM3 BUSINESS VENTURES VENTURES LLC LLC ATTN: WILLIAM MCARTHUR WM3 BUSINESS VENTURES LLC 3622 ASHLEY EST MARIETTA, GA 30067 OCC039019 XPRESS APPLIANCE AND TV MICHAEL STEWART 04/18/2024 REPAID D/B/A XPRESS APPLIANCE APPLIANCE REPAIR XPRESS APPLIANCE AND TV AND TV REPAID REPAID LLC ATTN: MICHAEL STEWART XPRESS APPLIANCE AND TV REPAID LLC 4166 RICHARDSON FARM DR KENNESAW, GA 300152 OCC039041 YOUR CBD STORE PHILLIP BRYAN 04/19/2024 SFLA STORE OPS, LLC D/B/A YOUR CBD STORE VITAMIN FOOD STORES SFLA STORE OPS, LLC 2550 SANDY PLAINS RD, SUITE 360 MARIETTA, GA 30066

