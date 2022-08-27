Here are the 51 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days beginning August 21

Here are the 51 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 21 to August 28, 2022.We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 8/21/2022 and 8/28/2022
|Sorted by Doing Business As
|OCC034894
|1625 VETERANS MEMORIAL
|JOHN HAMPTON
|08/26/2022
|HWY BLDG OWNER
|1625 VETERANS MEMORIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|RIVERVIEW LAND
|HWY
|INVESTMENTS LLC
|MABLETON, GA 30126
|OCC034895
|1675 CUMBERLAND PKWY
|JOHN MORGAN
|08/26/2022
|BLDG OWNER
|1675 CUMBERLAND PKWY,
|OFFICE SPACE RENTAL
|SCG IVY WALK LLC
|BLDG
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034888
|2117 BARRETT PARK DR
|BRIAN ESTES
|08/25/2022
|BLDG OWNER
|2117 BARRETT PARK DR
|OFFICE SPACE RENTAL
|BRIAN T ESTES HOLDINGS
|KENNESAW, GA 30144
|LLC
|OCC034858
|AMERICAN ISLAMIC
|MOHAMMAD RAZA
|08/22/2022
|OUTREACH FOUNDATION
|1440 FENWICK DR
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INC
|MARIETTA, GA 30064
|PROFIT)
|AMERICAN ISLAMIC
|OUTREACH FOUNDATION
|INC
|CON001316
|ATL BUILDERS, A JOINT
|THOMAS WHITTAKER
|08/25/2022
|VENTURE
|2555 CUMBERLAND PKWY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|J.E. DUNN CONSTRUCTION
|ATLANTA, GA 30339
|REQUIRED
|COMPANY
|OCC034849
|BCAL FLOORING LLC
|WILLIAM COLUMBO
|08/22/2022
|BCAL FLOORING LLC
|1644 RIDGE DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30066
|(FLOORING)
|CON001314
|BRADFORD BUILDING
|KEVIN KYNERD
|08/24/2022
|COMPANY INC
|700 MONTGOMERY HWY,
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SUITE 156
|REQUIRED
|(205)970-4975
|BIRMINGHAM, AL 35216
|OCC034887
|CASTLES TECHNOLOGY
|WINSTON FONG
|08/26/2022
|INTERNATIONAL
|1065 BIG SHANTY RD, SUITE
|WHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
|CORPORATION
|200
|EQUIPMENT
|CASTLES TECHNOLOGY
|KENNESAW, GA 30144
|INTERNATIONAL
|CORPORATION
|OCC034893
|CIVIL SITE CONSULTANTS
|BENJAMIN VAN WATERS
|08/26/2022
|LLC
|3760 STATION DR
|ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
|CIVIL SITE CONSULTANTS
|KENNESAW, GA 30144
|LLC
|OCC034852
|CNT NAILS
|MIEN THAO NGUYEN
|08/22/2022
|CNT NAILS LLC
|4355 COBB PKWY, SUITE 121
|BEAUTY SHOP
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034848
|CORRIN LUXURY HAIR
|MONIQUE SULLIVAN
|08/22/2022
|CORRIN LUXURY HAIR
|4826 CLOVE DR
|WIG SHOP
|MABLETON, GA 30126
|OCC034874
|DYMOND SERVICES LLC
|DEVON JENRETTE
|08/23/2022
|DYMOND SERVICES LLC
|4058 CHARLESTON CT
|COMMODITY BROKER
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034872
|FATOU THIAM
|FATOU THIAM
|08/24/2022
|SWEET BEAUTY LLC
|2200 POWDER SPRINGS RD,
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|SUITE 148
|‘MARIETTA, GA 30064
|OCC034880
|GEORGIA HEALTHY MINDS
|GEORGIA HEALTHY MINDS
|08/25/2022
|LLC
|LLC
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA HEALTHY MINDS
|4760 AUSTELL RD, SUITE 1
|LLC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034890
|GUD CLEANING LLC
|PRICILA BANUELOS
|08/26/2022
|GUD CLEANING LLC
|3015 BAY BERRY DR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30008
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC034889
|HAYES MOBILE DETAIL
|ERIC HAYES
|08/26/2022
|HAYES MOBILE DETAIL LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|AUTO WASHING – DETAILING
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034878
|HORIZIX CORPORATION
|SEKOU STEEPLE
|08/25/2022
|HORIZIX CORPORATION
|2686 ACHILLEA CT
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034885
|INTEGRAL DATA
|JAMES BARTON
|08/25/2022
|INTEGRAL DATA LLC
|3001 WYNFREY PL
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|MARIETTA, GA 30064
|PROCESSING
|OCC034853
|JADA’S CARIBBEAN CUISINE
|ANEETA ANDERSON
|08/23/2022
|JADAS CARIBBEAN CUISINE
|3920 CANTON RD, SUITE 140
|RESTAURANT
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034856
|JORON FLETCHER
|JORON FLETCHER
|08/23/2022
|ONDAGO LOGISTICS LLC
|1650 COBB PKWY, GA
|TRUCKING COMPANY
|OCC034619
|JOYFUL IDENTITY
|CHARLES SPOELSTRA JR
|08/25/2022
|COACHING
|2317 DANIELLE CT
|CONSULTANT – EDUCATION
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034860
|MAGICAL PUZZLE
|ANN BRAXTON
|08/23/2022
|WORLDWIDE BEST LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|HOBBY SHOP RETAIL
|SUITE 160A
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034863
|METRO APARTMENTS
|JOCANNA BROWN
|08/23/2022
|1500 PARKWOOD CIRCLE
|1500 PARKWOOD CIR
|APARTMENT RENTAL
|L.P.
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034605
|MOD EXPOSURE INC
|NATALIE NIMEH
|08/26/2022
|MOD EXPOSURE INC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|140N
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034871
|MOJO HOLDINGS
|MIKE OLIVER
|08/23/2022
|MOJO HOLDINGS LLC
|3483 MILL BRIDGE DR
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034873
|MORTUARY ARTISTS INC
|BIANCA SMITH
|08/24/2022
|MORTUARY ARTISTS INC
|5701 MABLETON PKWY, SUITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|108
|MABLETON, GA 30126
|OCC034877
|NAPPY TO HAPPY LOCS
|NADINE DESGOUTTE
|08/25/2022
|2400 BARRETT CREEK BLVD,
|HAIR BRAIDING
|SUITE 1010
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034870
|NINETEEN
|MIKE OLIVER
|08/23/2022
|NINETEEN LLC
|3483 MILL BRIDGE DR
|HOLDING COMPANY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034854
|OUTKASS FASHION
|CLICHE WILLIAMS
|08/22/2022
|BOUTIQUE
|2621 CHIMNEY SPRINGS DR
|CLOTHING – LADIES
|OUTKASS FASHION
|MARIETTA, GA 30062
|BOUTIQUE LLC
|OCC034883
|PETERSON, KAHN
|KAHN PETERSON
|08/25/2022
|DERMAVANT SCIENCES INC
|5296 BANK DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034866
|PRECISION REMODELING
|DALE DEWITT
|08/24/2022
|3630 AUTUMN LEAVES LN
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034867
|PRO PAINTING &
|CHARLES GIDDEONS
|08/24/2022
|WALLCOVERING
|6355 LOBELIA RD
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|MABLETON, GA 30126
|HANGING
|OCC034851
|PWF ADVISORS
|SCOTT MACKENZIE
|08/22/2022
|PWF ADVISORS LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|SUITE 650
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034876
|QUIRK AND MOOD SALON
|BRIAN MORRISON
|08/25/2022
|QUIRK AND MOOD SALON
|5087 DALLAS HWY, SUITE 400
|BEAUTY SHOP
|LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034845
|RENEW SOLAR SOLUTION
|JOHN HRUDICKA
|08/24/2022
|TRESFINALE INC
|230 GREAT CIRCLE RD, SUITE
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|(615)617-6470
|232
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|NASHVILLE, TN 37228
|OCC034886
|RIGHT CARE MEDICAL
|RUSSELL WILLIAMSON
|08/25/2022
|RIGHT CARE MEDICAL INC
|1290 KENNESTONE CIR,
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SUITE A105
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034855
|RODNEY JOSEPH SMITH
|RODNEY SMITH
|08/23/2022
|1275 SHILOH RD STE
|1275 SHILOH RD, SUITE
|OFFICE SPACE RENTAL
|2950/2951 BLDG OWNER
|2950/2951
|KENNESAW, GA 30144
|OCC034875
|ROSETREATMENT ROOM
|CANDICE MEDLEY
|08/24/2022
|ROSETREATMENT ROOM
|2690 MOUNT WILKINSON
|ESTHETICIAN
|LLC
|PKWY, SUITE 34
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034884
|SAVOR ENTERTAINMENT
|LILY SABORIT
|08/25/2022
|INC
|2660 CREEKVIEW PT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SAVOR ENTERTAINMENT
|MARIETTA, GA 30064
|INC
|OCC034896
|SENALY GUIRA
|SENALY GUIRA
|08/26/2022
|SENA TIRE INC
|2128 SERENITY DR
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ACWORTH, GA 30101
|ALC002995
|SHERATON SUITES
|STEPSTONE HOSPITALITY
|08/22/2022
|GALLERIA ATLANTA
|INC
|HOTEL OR MOTEL
|SSH ATLANTA LLC
|2844 COBB PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003005
|SHERATON SUITES
|STEPSTONE HOSPITALITY
|08/22/2022
|GALLERIA ATLANTA
|INC
|HOTEL OR MOTEL
|SSH ATLANTA LLC
|2844 COBB PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034859
|STYLUXE SOUTHERN LLC
|EMILY HECKLER
|08/23/2022
|STYLUXE SOUTHERN LLC
|5451 MALONE CT
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034847
|THE PUB HUB
|JENNIFER STEINLE
|08/22/2022
|THE PUB HUB DOG
|3372 CANTON RD, SUITE 130
|KENNEL SMALL ANIMAL-BOARD-BREED-
|TRAINING & BOARDING INC
|MAREITTA, GA 30066
|TRAIN & SALES
|OCC034869
|THINK TANK
|MARY HINSON
|08/24/2022
|MOFOCO LLC
|1830 SCUFFLEGRIT RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC034850
|TOP FASHION
|ANN BAE
|08/22/2022
|CJM COMPANY INC
|2561 AUSTELL RD, SUITE 100
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|MAREITTA, GA 30008
|OCC034881
|UNDERWOOD
|JIM UNDERWOOD
|08/25/2022
|CONSTRUCTION
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|JC UNDERWOOD
|SUITE 1900
|CONSTRUCTION LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034857
|VAUGHNONE GROOMING
|DWAYNE VAUGHN
|08/23/2022
|SALON LLC
|2900 DELK RD STE 17 STUDIO
|BARBER SHOP
|VAUGHNONE GROOMING
|34
|SALON LLC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034861
|VEGA BAJA CONSTRUCTION
|HECTOR GONZALEZ
|08/24/2022
|4073 PILGRIM PL
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034892
|YOGA SIX THE BATTERY
|MELINDA SING
|08/26/2022
|SNUG HOLDING CO LLC
|925 BATTERY AVE, SUITE
|FITNESS CENTER
|1120
|ATLANTA, GA 30339
|Business Count: 51
Advertisement