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Here are the 51 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days beginning August 21

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson August 27, 2022

Here are the 51 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 21 to August 28, 2022.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 8/21/2022 and 8/28/2022
Sorted by Doing Business As
OCC0348941625 VETERANS MEMORIALJOHN HAMPTON08/26/2022
HWY BLDG OWNER1625 VETERANS MEMORIALOFFICE SPACE RENTAL
RIVERVIEW LANDHWY
INVESTMENTS LLCMABLETON, GA 30126
OCC0348951675 CUMBERLAND PKWYJOHN MORGAN08/26/2022
BLDG OWNER1675 CUMBERLAND PKWY,OFFICE SPACE RENTAL
SCG IVY WALK LLCBLDG
SMYRNA, GA 30080
OCC0348882117 BARRETT PARK DRBRIAN ESTES08/25/2022
BLDG OWNER2117 BARRETT PARK DROFFICE SPACE RENTAL
BRIAN T ESTES HOLDINGSKENNESAW, GA 30144
LLC
OCC034858AMERICAN ISLAMICMOHAMMAD RAZA08/22/2022
OUTREACH FOUNDATION1440 FENWICK DRCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCMARIETTA, GA 30064PROFIT)
AMERICAN ISLAMIC
OUTREACH FOUNDATION
INC
CON001316ATL BUILDERS, A JOINTTHOMAS WHITTAKER08/25/2022
VENTURE2555 CUMBERLAND PKWYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
J.E. DUNN CONSTRUCTIONATLANTA, GA 30339REQUIRED
COMPANY
OCC034849BCAL FLOORING LLCWILLIAM COLUMBO08/22/2022
BCAL FLOORING LLC1644 RIDGE DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30066(FLOORING)
CON001314BRADFORD BUILDINGKEVIN KYNERD08/24/2022
COMPANY INC700 MONTGOMERY HWY,BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SUITE 156REQUIRED
(205)970-4975BIRMINGHAM, AL 35216
OCC034887CASTLES TECHNOLOGYWINSTON FONG08/26/2022
INTERNATIONAL1065 BIG SHANTY RD, SUITEWHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
CORPORATION200EQUIPMENT
CASTLES TECHNOLOGYKENNESAW, GA 30144
INTERNATIONAL
CORPORATION
OCC034893CIVIL SITE CONSULTANTSBENJAMIN VAN WATERS08/26/2022
LLC3760 STATION DRENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
CIVIL SITE CONSULTANTSKENNESAW, GA 30144
LLC
OCC034852CNT NAILSMIEN THAO NGUYEN08/22/2022
CNT NAILS LLC4355 COBB PKWY, SUITE 121BEAUTY SHOP
ATLANTA, GA 30339
OCC034848CORRIN LUXURY HAIRMONIQUE SULLIVAN08/22/2022
CORRIN LUXURY HAIR4826 CLOVE DRWIG SHOP
MABLETON, GA 30126
OCC034874DYMOND SERVICES LLCDEVON JENRETTE08/23/2022
DYMOND SERVICES LLC4058 CHARLESTON CTCOMMODITY BROKER
SMYRNA, GA 30080
OCC034872FATOU THIAMFATOU THIAM08/24/2022
SWEET BEAUTY LLC2200 POWDER SPRINGS RD,COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
SUITE 148
‘MARIETTA, GA 30064
OCC034880GEORGIA HEALTHY MINDSGEORGIA HEALTHY MINDS08/25/2022
LLCLLCPSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA HEALTHY MINDS4760 AUSTELL RD, SUITE 1
LLCAUSTELL, GA 30106
OCC034890GUD CLEANING LLCPRICILA BANUELOS08/26/2022
GUD CLEANING LLC3015 BAY BERRY DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30008& CONSTRUCTION RELATED
OCC034889HAYES MOBILE DETAILERIC HAYES08/26/2022
HAYES MOBILE DETAIL LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEAUTO WASHING – DETAILING
220
SMYRNA, GA 30080
OCC034878HORIZIX CORPORATIONSEKOU STEEPLE08/25/2022
HORIZIX CORPORATION2686 ACHILLEA CTCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
MARIETTA, GA 30064
OCC034885INTEGRAL DATAJAMES BARTON08/25/2022
INTEGRAL DATA LLC3001 WYNFREY PLCONSULTANT – COMPUTER & DATA
MARIETTA, GA 30064PROCESSING
OCC034853JADA’S CARIBBEAN CUISINEANEETA ANDERSON08/23/2022
JADAS CARIBBEAN CUISINE3920 CANTON RD, SUITE 140RESTAURANT
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC034856JORON FLETCHERJORON FLETCHER08/23/2022
ONDAGO LOGISTICS LLC1650 COBB PKWY, GATRUCKING COMPANY
OCC034619JOYFUL IDENTITYCHARLES SPOELSTRA JR08/25/2022
COACHING2317 DANIELLE CTCONSULTANT – EDUCATION
MARIETTA, GA 30062
OCC034860MAGICAL PUZZLEANN BRAXTON08/23/2022
WORLDWIDE BEST LLC400 ERNEST BARRETT PKWY,HOBBY SHOP RETAIL
SUITE 160A
KENNESAW, GA 30144
OCC034863METRO APARTMENTSJOCANNA BROWN08/23/2022
1500 PARKWOOD CIRCLE1500 PARKWOOD CIRAPARTMENT RENTAL
L.P.ATLANTA, GA 30339
OCC034605MOD EXPOSURE INCNATALIE NIMEH08/26/2022
MOD EXPOSURE INC2400 HERODIAN WAY, SUITECONSULTANT SERVICE – MARKETING
140N
SMYRNA, GA 30080
OCC034871MOJO HOLDINGSMIKE OLIVER08/23/2022
MOJO HOLDINGS LLC3483 MILL BRIDGE DRREAL ESTATE INVESTMENTS
MARIETTA, GA 30062
OCC034873MORTUARY ARTISTS INCBIANCA SMITH08/24/2022
MORTUARY ARTISTS INC5701 MABLETON PKWY, SUITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
108
MABLETON, GA 30126
OCC034877NAPPY TO HAPPY LOCSNADINE DESGOUTTE08/25/2022
2400 BARRETT CREEK BLVD,HAIR BRAIDING
SUITE 1010
MARIETTA, GA 30066
OCC034870NINETEENMIKE OLIVER08/23/2022
NINETEEN LLC3483 MILL BRIDGE DRHOLDING COMPANY
MARIETTA, GA 30062
OCC034854OUTKASS FASHIONCLICHE WILLIAMS08/22/2022
BOUTIQUE2621 CHIMNEY SPRINGS DRCLOTHING – LADIES
OUTKASS FASHIONMARIETTA, GA 30062
BOUTIQUE LLC
OCC034883PETERSON, KAHNKAHN PETERSON08/25/2022
DERMAVANT SCIENCES INC5296 BANK DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MARIETTA, GA 30068
OCC034866PRECISION REMODELINGDALE DEWITT08/24/2022
3630 AUTUMN LEAVES LNHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30066
OCC034867PRO PAINTING &CHARLES GIDDEONS08/24/2022
WALLCOVERING6355 LOBELIA RDPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
MABLETON, GA 30126HANGING
OCC034851PWF ADVISORSSCOTT MACKENZIE08/22/2022
PWF ADVISORS LLC3350 RIVERWOOD PKWY,INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
SUITE 650
ATLANTA, GA 30339
OCC034876QUIRK AND MOOD SALONBRIAN MORRISON08/25/2022
QUIRK AND MOOD SALON5087 DALLAS HWY, SUITE 400BEAUTY SHOP
LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034845RENEW SOLAR SOLUTIONJOHN HRUDICKA08/24/2022
TRESFINALE INC230 GREAT CIRCLE RD, SUITEINSTALLATION OF MACHINERY &
(615)617-6470232INDUSTRIAL EQUIPMENT
NASHVILLE, TN 37228
OCC034886RIGHT CARE MEDICALRUSSELL WILLIAMSON08/25/2022
RIGHT CARE MEDICAL INC1290 KENNESTONE CIR,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SUITE A105
MARIETTA, GA 30066
OCC034855RODNEY JOSEPH SMITHRODNEY SMITH08/23/2022
1275 SHILOH RD STE1275 SHILOH RD, SUITEOFFICE SPACE RENTAL
2950/2951 BLDG OWNER2950/2951
KENNESAW, GA 30144
OCC034875ROSETREATMENT ROOMCANDICE MEDLEY08/24/2022
ROSETREATMENT ROOM2690 MOUNT WILKINSONESTHETICIAN
LLCPKWY, SUITE 34
SMYRNA, GA 30080
OCC034884SAVOR ENTERTAINMENTLILY SABORIT08/25/2022
INC2660 CREEKVIEW PTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SAVOR ENTERTAINMENTMARIETTA, GA 30064
INC
OCC034896SENALY GUIRASENALY GUIRA08/26/2022
SENA TIRE INC2128 SERENITY DRMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ACWORTH, GA 30101
ALC002995SHERATON SUITESSTEPSTONE HOSPITALITY08/22/2022
GALLERIA ATLANTAINCHOTEL OR MOTEL
SSH ATLANTA LLC2844 COBB PKWY
ATLANTA, GA 30339
ALC003005SHERATON SUITESSTEPSTONE HOSPITALITY08/22/2022
GALLERIA ATLANTAINCHOTEL OR MOTEL
SSH ATLANTA LLC2844 COBB PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC034859STYLUXE SOUTHERN LLCEMILY HECKLER08/23/2022
STYLUXE SOUTHERN LLC5451 MALONE CTMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034847THE PUB HUBJENNIFER STEINLE08/22/2022
THE PUB HUB DOG3372 CANTON RD, SUITE 130KENNEL SMALL ANIMAL-BOARD-BREED-
TRAINING & BOARDING INCMAREITTA, GA 30066TRAIN & SALES
OCC034869THINK TANKMARY HINSON08/24/2022
MOFOCO LLC1830 SCUFFLEGRIT RDOFFICE SPACE RENTAL
MARIETTA, GA 30062
OCC034850TOP FASHIONANN BAE08/22/2022
CJM COMPANY INC2561 AUSTELL RD, SUITE 100CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
MAREITTA, GA 30008
OCC034881UNDERWOODJIM UNDERWOOD08/25/2022
CONSTRUCTION3350 RIVERWOOD PKWY,CONSTRUCTION MANAGEMENT
JC UNDERWOODSUITE 1900
CONSTRUCTION LLCATLANTA, GA 30339
OCC034857VAUGHNONE GROOMINGDWAYNE VAUGHN08/23/2022
SALON LLC2900 DELK RD STE 17 STUDIOBARBER SHOP
VAUGHNONE GROOMING34
SALON LLCMARIETTA, GA 30067
OCC034861VEGA BAJA CONSTRUCTIONHECTOR GONZALEZ08/24/2022
4073 PILGRIM PLHANDY MAN – NO STATE LICENSE
AUSTELL, GA 30106
OCC034892YOGA SIX THE BATTERYMELINDA SING08/26/2022
SNUG HOLDING CO LLC925 BATTERY AVE, SUITEFITNESS CENTER
1120
ATLANTA, GA 30339
Business Count: 51
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