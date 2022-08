Here are the 51 new businesses licensed by Cobb County over the past seven days beginning August 21

Here are the 51 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect August 21 to August 28, 2022.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 8/21/2022 and 8/28/2022 Sorted by Doing Business As OCC034894 1625 VETERANS MEMORIAL JOHN HAMPTON 08/26/2022 HWY BLDG OWNER 1625 VETERANS MEMORIAL OFFICE SPACE RENTAL RIVERVIEW LAND HWY INVESTMENTS LLC MABLETON, GA 30126 OCC034895 1675 CUMBERLAND PKWY JOHN MORGAN 08/26/2022 BLDG OWNER 1675 CUMBERLAND PKWY, OFFICE SPACE RENTAL SCG IVY WALK LLC BLDG SMYRNA, GA 30080 OCC034888 2117 BARRETT PARK DR BRIAN ESTES 08/25/2022 BLDG OWNER 2117 BARRETT PARK DR OFFICE SPACE RENTAL BRIAN T ESTES HOLDINGS KENNESAW, GA 30144 LLC OCC034858 AMERICAN ISLAMIC MOHAMMAD RAZA 08/22/2022 OUTREACH FOUNDATION 1440 FENWICK DR CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC MARIETTA, GA 30064 PROFIT) AMERICAN ISLAMIC OUTREACH FOUNDATION INC CON001316 ATL BUILDERS, A JOINT THOMAS WHITTAKER 08/25/2022 VENTURE 2555 CUMBERLAND PKWY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE J.E. DUNN CONSTRUCTION ATLANTA, GA 30339 REQUIRED COMPANY OCC034849 BCAL FLOORING LLC WILLIAM COLUMBO 08/22/2022 BCAL FLOORING LLC 1644 RIDGE DR FLOOR COVERING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30066 (FLOORING) CON001314 BRADFORD BUILDING KEVIN KYNERD 08/24/2022 COMPANY INC 700 MONTGOMERY HWY, BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE SUITE 156 REQUIRED (205)970-4975 BIRMINGHAM, AL 35216 OCC034887 CASTLES TECHNOLOGY WINSTON FONG 08/26/2022 INTERNATIONAL 1065 BIG SHANTY RD, SUITE WHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND CORPORATION 200 EQUIPMENT CASTLES TECHNOLOGY KENNESAW, GA 30144 INTERNATIONAL CORPORATION OCC034893 CIVIL SITE CONSULTANTS BENJAMIN VAN WATERS 08/26/2022 LLC 3760 STATION DR ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX) CIVIL SITE CONSULTANTS KENNESAW, GA 30144 LLC OCC034852 CNT NAILS MIEN THAO NGUYEN 08/22/2022 CNT NAILS LLC 4355 COBB PKWY, SUITE 121 BEAUTY SHOP ATLANTA, GA 30339 OCC034848 CORRIN LUXURY HAIR MONIQUE SULLIVAN 08/22/2022 CORRIN LUXURY HAIR 4826 CLOVE DR WIG SHOP MABLETON, GA 30126 OCC034874 DYMOND SERVICES LLC DEVON JENRETTE 08/23/2022 DYMOND SERVICES LLC 4058 CHARLESTON CT COMMODITY BROKER SMYRNA, GA 30080 OCC034872 FATOU THIAM FATOU THIAM 08/24/2022 SWEET BEAUTY LLC 2200 POWDER SPRINGS RD, COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL SUITE 148 ‘MARIETTA, GA 30064 OCC034880 GEORGIA HEALTHY MINDS GEORGIA HEALTHY MINDS 08/25/2022 LLC LLC PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) GEORGIA HEALTHY MINDS 4760 AUSTELL RD, SUITE 1 LLC AUSTELL, GA 30106 OCC034890 GUD CLEANING LLC PRICILA BANUELOS 08/26/2022 GUD CLEANING LLC 3015 BAY BERRY DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30008 & CONSTRUCTION RELATED OCC034889 HAYES MOBILE DETAIL ERIC HAYES 08/26/2022 HAYES MOBILE DETAIL LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE AUTO WASHING – DETAILING 220 SMYRNA, GA 30080 OCC034878 HORIZIX CORPORATION SEKOU STEEPLE 08/25/2022 HORIZIX CORPORATION 2686 ACHILLEA CT COMPUTER PROGRAMMING SERVICES MARIETTA, GA 30064 OCC034885 INTEGRAL DATA JAMES BARTON 08/25/2022 INTEGRAL DATA LLC 3001 WYNFREY PL CONSULTANT – COMPUTER & DATA MARIETTA, GA 30064 PROCESSING OCC034853 JADA’S CARIBBEAN CUISINE ANEETA ANDERSON 08/23/2022 JADAS CARIBBEAN CUISINE 3920 CANTON RD, SUITE 140 RESTAURANT LLC MARIETTA, GA 30066 OCC034856 JORON FLETCHER JORON FLETCHER 08/23/2022 ONDAGO LOGISTICS LLC 1650 COBB PKWY, GA TRUCKING COMPANY OCC034619 JOYFUL IDENTITY CHARLES SPOELSTRA JR 08/25/2022 COACHING 2317 DANIELLE CT CONSULTANT – EDUCATION MARIETTA, GA 30062 OCC034860 MAGICAL PUZZLE ANN BRAXTON 08/23/2022 WORLDWIDE BEST LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, HOBBY SHOP RETAIL SUITE 160A KENNESAW, GA 30144 OCC034863 METRO APARTMENTS JOCANNA BROWN 08/23/2022 1500 PARKWOOD CIRCLE 1500 PARKWOOD CIR APARTMENT RENTAL L.P. ATLANTA, GA 30339 OCC034605 MOD EXPOSURE INC NATALIE NIMEH 08/26/2022 MOD EXPOSURE INC 2400 HERODIAN WAY, SUITE CONSULTANT SERVICE – MARKETING 140N SMYRNA, GA 30080 OCC034871 MOJO HOLDINGS MIKE OLIVER 08/23/2022 MOJO HOLDINGS LLC 3483 MILL BRIDGE DR REAL ESTATE INVESTMENTS MARIETTA, GA 30062 OCC034873 MORTUARY ARTISTS INC BIANCA SMITH 08/24/2022 MORTUARY ARTISTS INC 5701 MABLETON PKWY, SUITE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT 108 MABLETON, GA 30126 OCC034877 NAPPY TO HAPPY LOCS NADINE DESGOUTTE 08/25/2022 2400 BARRETT CREEK BLVD, HAIR BRAIDING SUITE 1010 MARIETTA, GA 30066 OCC034870 NINETEEN MIKE OLIVER 08/23/2022 NINETEEN LLC 3483 MILL BRIDGE DR HOLDING COMPANY MARIETTA, GA 30062 OCC034854 OUTKASS FASHION CLICHE WILLIAMS 08/22/2022 BOUTIQUE 2621 CHIMNEY SPRINGS DR CLOTHING – LADIES OUTKASS FASHION MARIETTA, GA 30062 BOUTIQUE LLC OCC034883 PETERSON, KAHN KAHN PETERSON 08/25/2022 DERMAVANT SCIENCES INC 5296 BANK DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE MARIETTA, GA 30068 OCC034866 PRECISION REMODELING DALE DEWITT 08/24/2022 3630 AUTUMN LEAVES LN HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30066 OCC034867 PRO PAINTING & CHARLES GIDDEONS 08/24/2022 WALLCOVERING 6355 LOBELIA RD PAINTING CONTRACTOR AND PAPER MABLETON, GA 30126 HANGING OCC034851 PWF ADVISORS SCOTT MACKENZIE 08/22/2022 PWF ADVISORS LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE SUITE 650 ATLANTA, GA 30339 OCC034876 QUIRK AND MOOD SALON BRIAN MORRISON 08/25/2022 QUIRK AND MOOD SALON 5087 DALLAS HWY, SUITE 400 BEAUTY SHOP LLC POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034845 RENEW SOLAR SOLUTION JOHN HRUDICKA 08/24/2022 TRESFINALE INC 230 GREAT CIRCLE RD, SUITE INSTALLATION OF MACHINERY & (615)617-6470 232 INDUSTRIAL EQUIPMENT NASHVILLE, TN 37228 OCC034886 RIGHT CARE MEDICAL RUSSELL WILLIAMSON 08/25/2022 RIGHT CARE MEDICAL INC 1290 KENNESTONE CIR, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SUITE A105 MARIETTA, GA 30066 OCC034855 RODNEY JOSEPH SMITH RODNEY SMITH 08/23/2022 1275 SHILOH RD STE 1275 SHILOH RD, SUITE OFFICE SPACE RENTAL 2950/2951 BLDG OWNER 2950/2951 KENNESAW, GA 30144 OCC034875 ROSETREATMENT ROOM CANDICE MEDLEY 08/24/2022 ROSETREATMENT ROOM 2690 MOUNT WILKINSON ESTHETICIAN LLC PKWY, SUITE 34 SMYRNA, GA 30080 OCC034884 SAVOR ENTERTAINMENT LILY SABORIT 08/25/2022 INC 2660 CREEKVIEW PT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SAVOR ENTERTAINMENT MARIETTA, GA 30064 INC OCC034896 SENALY GUIRA SENALY GUIRA 08/26/2022 SENA TIRE INC 2128 SERENITY DR MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ACWORTH, GA 30101 ALC002995 SHERATON SUITES STEPSTONE HOSPITALITY 08/22/2022 GALLERIA ATLANTA INC HOTEL OR MOTEL SSH ATLANTA LLC 2844 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339 ALC003005 SHERATON SUITES STEPSTONE HOSPITALITY 08/22/2022 GALLERIA ATLANTA INC HOTEL OR MOTEL SSH ATLANTA LLC 2844 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC034859 STYLUXE SOUTHERN LLC EMILY HECKLER 08/23/2022 STYLUXE SOUTHERN LLC 5451 MALONE CT MERCHANDISE AND SERVICE BROKER POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034847 THE PUB HUB JENNIFER STEINLE 08/22/2022 THE PUB HUB DOG 3372 CANTON RD, SUITE 130 KENNEL SMALL ANIMAL-BOARD-BREED- TRAINING & BOARDING INC MAREITTA, GA 30066 TRAIN & SALES OCC034869 THINK TANK MARY HINSON 08/24/2022 MOFOCO LLC 1830 SCUFFLEGRIT RD OFFICE SPACE RENTAL MARIETTA, GA 30062 OCC034850 TOP FASHION ANN BAE 08/22/2022 CJM COMPANY INC 2561 AUSTELL RD, SUITE 100 CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL MAREITTA, GA 30008 OCC034881 UNDERWOOD JIM UNDERWOOD 08/25/2022 CONSTRUCTION 3350 RIVERWOOD PKWY, CONSTRUCTION MANAGEMENT JC UNDERWOOD SUITE 1900 CONSTRUCTION LLC ATLANTA, GA 30339 OCC034857 VAUGHNONE GROOMING DWAYNE VAUGHN 08/23/2022 SALON LLC 2900 DELK RD STE 17 STUDIO BARBER SHOP VAUGHNONE GROOMING 34 SALON LLC MARIETTA, GA 30067 OCC034861 VEGA BAJA CONSTRUCTION HECTOR GONZALEZ 08/24/2022 4073 PILGRIM PL HANDY MAN – NO STATE LICENSE AUSTELL, GA 30106 OCC034892 YOGA SIX THE BATTERY MELINDA SING 08/26/2022 SNUG HOLDING CO LLC 925 BATTERY AVE, SUITE FITNESS CENTER 1120 ATLANTA, GA 30339 Business Count: 51

Advertisement

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link